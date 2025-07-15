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Rádio Observador e o Campeão É. Já sabe que é aqui, todos os dias, que damos voz aos protagonistas do desporto e também escolhemos as notas de 0 a 20 para esses mesmos protagonistas. Hoje temos casa cheia. Junta-se a mim o Augusto Inácio, o Pedro Henriques, o Gabriel Alves, o João Castro e ainda a Mariana Fernandes aqui em estúdio. Bom dia, como é que estão, meus caros? Bem-vindos.

Bom dia a todos.

Olá, bom dia.

Bom dia.

Hoje vamos falar de Vitinha e Ócre. Vamos falar também sobre o mercado do Benfica, mas começamos pelo avançado do Sporting, o avançado sueco que, ao que tudo indica, havia já acordo ou praticamente um princípio de acordo. Em condições normais, daquilo que sabe o Observador, já era mesmo assumido em Alvalade que haveria um acordo final entre Arsenal e o clube leonino, só que faltava negociar dois pontos muito importantes, que são a parte das variáveis e também os prazos de pagamento. Parece que ainda não há esse acordo e, por isso, há aqui uma nova ronda de negociações que ainda vai trazer ou fumo branco ou fumo negro. Daquilo que sabemos, daquilo que sabe o Observador, o negócio não caiu, nem está perto de cair. De qualquer maneira, Mariana Fernandes, começo por ti. Temos aqui mais um momento de negociação. Isto mostra que realmente o Sporting está a tentar ter o controle disto, ou seja, não aceita até ter aquilo que quer, ou já estamos aqui a falar de uma corda demasiado esticada?

Não, eu acho que o Sporting está exatamente nesse ponto, ou seja, não vai ceder. Já está a ceder muito, a verdade é essa. A cláusula de registo de Gyökeres são 100 milhões de euros e já está a ceder bastante e não vai ceder mais do que isso. E aquilo que o Sporting está a tentar fazer é tentar garantir que parte desses 10 milhões de objetivos, ou neste caso, mais de metade desses 10 milhões de objetivos, aqui na ordem dos sete milhões, sejam fáceis de alcançar e não só sejam fáceis de alcançar, sejam rápidos de alcançar. Ou seja, aquilo que o Sporting quer é não estender os objetivos no tempo e garantir que grande parte desses objetivos é ainda passível de ser incluída neste exercício fiscal, ou seja, que fecha em julho do próximo ano. É isso que o Sporting quer. Quer que nesta próxima temporada, 25/26, Vitinha e Gyökeres consigam atingir grande parte desses objetivos para que tudo isto ainda seja incluído no exercício fiscal que agora começou. É grande parte disso que o Sporting está a tentar garantir. Portanto, quer essencialmente que tudo seja atingível com jogos e gols, praticamente isso. E obviamente, o Arsenal quer incluir aqui, provavelmente, uma questão de-

Troféus

...um troféu conquistado, mais gols, mais jogos, ou seja, algo que Ócre poderá não conseguir alcançar, ou muito provavelmente não conseguirá alcançar nesta temporada. É, neste momento, essa a grande celeuma entre o negócio. Claro que a tudo isto depois se acrescenta todas as complicações que foram surgindo ao longo dos tempos. O facto de Frederico Varandas não ter qualquer tipo de relação, nem de comunicação nesta altura com o empresário de Vitinha e Ócre, portanto, tudo é falado ou tudo é comunicado através de Bernardo Palmeiro, o diretor desportivo do Sporting, diretor-geral da SAD também. Não existe ligação entre o presidente e o diretor desportivo, entre o empresário, aliás, isso obviamente complica um pouco o negócio. O facto de o Arsenal estar muito confortável a negociar, porque Ócre e o seu empresário afunilaram tanto aqui na intenção de só quererem o Arsenal e de não estarem disponíveis para ouvir mais opções, que o Arsenal neste momento não tem qualquer tipo de concorrência, portanto está a negociar de cadeirinha, sabendo que o jogador não só não se apresentou ao trabalho no seu clube e com quem tem contrato, como não quer ouvir mais qualquer outra proposta. E do lado do Sporting, eu acho que a única pressão, que não é uma pressão ligeira, nesta altura, é o facto de estarmos já a entrar na segunda quinzena de julho, de o Sporting ter um troféu que disputa já no dia 31 contra o Benfica, uma Supertaça, e onde já queria provavelmente contar com o substituto de Vitinha e Ócres, e de não querer arrastar no tempo esta negociação para ficar também sem margem de manobra temporal no mercado para contratar alguém. Essa é a única pressão, que é uma pressão, digo outra vez, que existe e que não é ligeira, do lado do Sporting. De resto, obviamente, o Sporting tem contrato na mão e Ócre continua a ser jogador do Sporting.

Deixe-me então perguntar ao João Castro. João Castro, faltam 15 dias para a Supertaça entre Sporting e Benfica. Achas que o Sporting está a fazer bem em continuar a bater o pé? Obviamente, está a zelar pelos seus interesses, claro, mas como dizia aqui a Mariana, há também essa pressão. Faz bem continuar a bater-se de forma tão árdua para ter, neste caso, estes add-ons, estes 10 milhões como quer?

Bom dia. É um negócio árduo e portanto faço logo o link para a final da Supertaça com o Árdar a ser, se calhar, o potencial titular nesse jogo em termos de avançado. Eu acho que o Sporting faz bem. Eu começo a pensar que alguém do Arsenal não quer o Gyökeres. Se calhar o melhor avançado da Europa e por alguns pormenores de bônus, estão a complicar agora as coisas, além da complicação inicial, realmente, de mais cinco milhões, que agora foi ultrapassada, obviamente, com o empresário a abdicar dos 10%. A mim parece-me que dentro da estrutura do Arsenal, alguém não quer o Gyökeres, porque fecharam ou estão a fechar o Madueke muito rápido e pagam tudo que o rival quer. Portanto, alguém na estrutura do Arsenal, se calhar, não é bem o Gyökeres que quer. O Arteta quer contar com o jogador E queria ter o jogador já na digressão asiática e, portanto, parte em sexta-feira, se calhar quinta-feira tinha que ter lá o jogador. E há essa pressão, basta ver os fóruns do Arsenal que os adeptos já estão a perder a paciência, porque realmente já não têm avançado há muito tempo e têm aqui a possibilidade de rapidamente fechar um grande avançado e estão a demorar muito. E portanto o Sporting recebeu uma proposta onde três milhões eram fáceis e, como a Mariana explicou, e depois os outros sete milhões seriam mais difíceis ou neste caso não seria neste exercício. Portanto, o Arsenal quando enviou a proposta, alterou ali essa componente e o Sporting não gostou dessa alteração, que não estava provavelmente prevista ou conversada, e recusou. E portanto agora há que afinar esses aspetos. É bom para as três partes que as coisas fiquem resolvidas rapidamente, obviamente. O Sporting para poder ir ao mercado, o Arsenal para levar o jogador para a digressão asiática e para o próprio jogador para ter o futuro assegurado. Agora, se calhar o Sporting tem que pegar no telefone e ligar a um superagente para resolver a questão, já que este agente também não tem ajudado. Portanto, se calhar é a altura do Sporting fazer outro tipo de manobra.

Augusto Inácio, tu que és treinador, para Rui Borges começa a ser mais difícil preparar este primeiro jogo, já nem digo o início da época, mas pelo menos o primeiro jogo. Quinze dias é suficiente para um treinador preparar uma Supertaça sem saber sequer quem é que vai ser o ponta de lança?

Ora boa tarde a todos. Deixa-me só pôr aqui um parêntesis para dizer que a sensação que eu fico é que o Sporting tem na sua cabeça 80 milhões de euros pelo Gyökeres. Por isto ou por aquilo, por objetivos. Pronto, já era 70, agora é 103.5, porque o empregado não recebe os três milhões, dá aí os 70, e depois mais 10 milhões de objetivos que o Sporting querem que são fáceis de realizar, já são os 80. Acho que o Sporting deve ter visto na cabeça os 80, luta por isso e está a fazer com que o Arsenal chegue-se à frente. E depois disto, se isto ficar resolvido, dos 10 milhões de objetivos, vai aparecer um novo problema: fase de pagamentos. O Sporting parece que quer em dois anos, o Arsenal quer pagar em quatro, e vamos ter um outro problema. Quer dizer, isto não vai ficar resolvido só porque os objetivos já estão acordados. Vai haver ainda essa fase e vamos ver quando é que esta novela termina. Em relação ao treinador, o treinador só tem que pensar nos jogadores que têm à sua disposição. Vai trabalhar com aqueles que tem, conhece-os, esteve no Sporting meia época praticamente e até foi campeão e conhece os jogadores todos. Sabe que tem ali o Conrad ali assim pronto para jogar. Agora, naturalmente, o treinador gostaria de ter ou o Gyökeres definitivamente no Sporting e para continuar, ou à saída, o Luís Soares, parece que é esse o jogador que o Sporting está interessado, já tivesse a trabalhar com a equipa. Agora, as negociações é com a direção, o treinador tem que trabalhar com aquilo que tem. Claramente que não é o melhor, mas é aquilo que é possível.

Gabriel Alves, olhando aqui para esta novela, dirias que já se está a arrastar demasiado ou o Sporting deve continuar a bater o pé por esta questão? Como dizia o Augusto Inácio, na verdade, podem ser duas questões. Primeiro, esta questão das variáveis e depois vamos ver também em relação às praças de pagamento.

Olha, deixa o livro ser todo escrito e depois ver o filme que se adapta ao livro que está a ser escrito.

E é filme de Oscar?

Não sei, talvez, por que não?

Depende depois, se calhar, como for o rendimento de Gyökeres e como for o substituto.

Exatamente, e como for o final do livro. Eu não sei se é livro de ficção, se é um romance. E depois ver o realizador desse filme. Vamos ver. Em relação ao superagente, que falava aí o João. Espera aí, há superagentes que não conseguem arranjar clubes para determinado tipo de jogadores que já têm alguma idade, mas que ainda precisam de ir fazer treino de início ao alto rendimento. Há superagentes que não conseguem, portanto, depois só têm um, só se focam num. Não há só um agente a focar-se num clube, há mais. Mesmo superagentes.

Pedro Henriques, tu que ontem, se não estou em erro, disseste que isto no final do dia estariam todos felizes para sempre. Tu que és o homem das previsões, ainda achas que hoje no final do dia vamos ter aqui um final feliz para toda a gente, neste caso, para todas as partes?

Só para lembrar que eu não disse qual era o dia. Isso é importante, já estou precavido para isso. Eu disse que era no final do dia.

Disseste no final do dia, pode ser de hoje, de amanhã.

Até dia 31 de dezembro é ano 2025. Não, aqui a questão é que eu só queria relembrar que o Gyökeres foi, além de muitos títulos do Sporting, foi meia equipa do Sporting e não é um jogador normal, no bom sentido da palavra. E, portanto, o Sporting tem duas soluções: ou realmente fica na mesma, eu acho que é impossível neste momento, as próprias partes neste momento já criaram parte de emocionais e psicológicos que não dá. Mas ou fica com o jogador que vale essa meia equipa e tira partido do jogador que tem contrato mais de três anos, ou então se o perde, no bom sentido da palavra, tem que perder com dinheiro no banco. Não é "agora toma lá 60 milhões para receber pagos em quatro." Isto não pode ser assim, quer dizer, o Sporting neste momento tem a fábrica de mão e muito bem, porque já que vão perder um ativo que vale muito mais do que todos os outros, no bom sentido da palavra, no sentido que realmente fez toda a diferença e foi um jogador diferenciado e dos melhores pontas avançados que o Sporting teve nos últimos anos, se o vão perder, têm que conferir isso em dinheiro para depois também poder compra de outros jogadores. E, portanto, eu acho que isso, neste momento, está exatamente nessa questão das variáveis, serem fáceis ou difíceis, porque o que é que me interessa? "Ah, podes atingir 60 milhões, mas ou 80, mas o que é que me interessa atingir se implicar ser o melhor marcador da Europa ou implicar ganhar Liga dos Campeões?" Isso são objetivos muito complicados e difíceis. Os fáceis, entre aspas, são

Não sei quantos minutos a jogar, não sei quantos jogos, ao final de quantos jogos. Isso é relativamente mais acessível e fácil. O que o Sporting no fundo quer é dinheiro pelo battisti. E vamos lá ver se no tal final do dia, o Dióquias, eu vou repetir o que eu disse ontem, porque eu acho que é mesmo isso, se junta em Espanha à equipa do Arsenal em La Manga ou se vai continuar todo este negócio em Latanga.

Meus caros, vamos avançar para o Benfica e temos de acelerar. Temos 10 minutos até ao final e ainda temos que ir às notas de campeão. Mariana Fernandes, Benfica apresentou Amar Dedic, estamos a falar de um lateral direito, 12 milhões de euros, mas aqui há pouco estávamos a falar de pressão e de tempos, faltam 15 dias para a Supertaça. A verdade é que o Benfica já perdeu nesta temporada Álvaro Carreras, Arthur Cabral, Di María, Kokçu, Zé Kiangduni regressou, Renato Sanches também e Belotti também. Sete jogadores, sendo que obviamente voltaram os jogadores que estavam emprestados do lado do Benfica, mas o Benfica, na verdade, só por enquanto foi buscar dois jogadores, um lateral esquerdo e um direito, Amar Dedic e também Rafa Lobrador. Esperavas que a esta altura do campeonato o Benfica também já tivesse apresentado mais gente, tendo em conta que continuamos a falar insistentemente de vários jogadores, Thiago Almada, João Félix e por aí fora?

Não sei se esperava, eu acho que o Benfica está a resolver capítulos, um de cada vez, digamos assim. Ou seja, está a ir capítulo a capítulo para resolver problemas e problemas que sabia logo à partida que ia ter. O do lateral direito era um, porque teve a longo de toda a temporada. Alexander Bah lesiona-se e o Benfica fica sem solução e vai tendo de adaptar, encontrar soluções, entre a aposta em Leandro Santos, entre também Tomás Araújo a fazer a posição, entre sempre o crónico Ostens a fazer a posição. Portanto, precisava claramente uma alternativa a Alexander Bah ou eventualmente até um jogador para disputar a titularidade. Do lado esquerdo a mesma coisa. Sabia que ia perder Carreras, Samuel Dalot à partida é o titular, precisava de mais um, contratou outro. Agora, eu acho que a prioridade neste momento do Benfica está a ser reconstruir o meio-campo. Renato saiu, Kokçu saiu, não se sabe se Florentino fica e o Benfica precisa, obviamente, de perceber como é que vai construir aquele meio-campo. Existe Manu Silva, é verdade, é preciso sempre recordar que Manu vai voltar no início desta temporada. Barrenechea, ao que parece, está mesmo quase certo. Ao que parece também, Thiago Almada já fugiu. Portanto, o Benfica precisa aqui, obviamente, de contratar alguém para o meio-campo. Mas eu acho que também precisa para contratar alguém para ser a alternativa a Pávlovidis, porque se olharmos neste momento para o plantel do Benfica, Tengstedt voltou, não me parece que Tengstedt vá ficar no plantel para a próxima temporada. Existe Henrique Araújo, é verdade, e é preciso perceber até que ponto é que Bruno Lage vai apostar em Henrique Araújo ou que é a solução de forma efetiva. Mas retirando estas duas opções, que são obviamente muito discutíveis ou que não se sabe até que ponto é que serão mesmo soluções, o Benfica não tem uma alternativa clara a uma referência ofensiva. Tem um titular claro, não tem referência, tem um jogador para aquela posição neste momento. Portanto, eu acho que sim, acho que o Benfica ainda está muito longe de fechar este mercado. Acho que ainda podem existir mais saídas, Florentino à cabeça, parece-me o jogador mais candidato, digamos assim, sendo que até se fala numa possível saída de Trubino, portanto o Benfica ficar com Samuel Soares como titular, isso é uma alternativa clara também para a baliza. Acho que há muitas indefinições ainda no plantel do Benfica e mais do que no plantel, até no 11 inicial do Benfica, numa altura em que mais uma vez estamos a 15 dias da Supertaça.

É isso mesmo. Gabriel Alves, o Benfica muda aqui também a estrutura do futebol. Isso pode estar aqui, de certa forma, a bloquear um pouco também esse reforço mais rápido do plantel?

Certamente que o presidente do Sporting do Benfica, quando contratou para a estrutura novos elementos, tem na mente aquilo que é o desenho do que pretende e daquilo que eles, obviamente, não chegaram ali de paraquedas, não caíram ali. Há todo um movimento de negociação e de objetivos traçados com a sua chegada. Portanto, não é por aí. Acho que não é por aí. Agora é assim, quando se fala de craques, por caso do Thiago Almada, que era um grande reforço para o Benfica, era de facto um jogador importante para o Benfica, para o futebol português. Thiago Almada, tudo leva a crer que já está para o outro lado, provavelmente no Atlético de Madrid. Mas depois fala-se aqui de outro jogador argentino, e eu estou de acordo com tudo o que a Mariana acabou de referir, que é o Barrenechea, que é um jogador fabuloso. Eu sei porque o acompanhei muito de perto o ano passado no Valência, é um jogador, um futebolista de grande qualidade, quer ao nível tático, técnico, inclusivamente sob o ponto de vista, o índice físico para o lugar onde atua. Portanto, é um verdadeiro jogador da sala das máquinas. Também não está assim tão próximo. Há aqui outros valores que estão a namorar. Ele tem várias noivas, digamos assim. Quando se fala de nomes, pronto, vem um tal de Dedic, que já cá está. Obviamente, que esteve no Marselha. No Marselha aquilo não provou muito, depois foi ao Salzburgo. Pronto, agora está o internacional bósnio. Em 95 jogos tem oito gols e 15 assistências. Pronto, mas é quem veio. Há o outro jogador que veio também para lateral vindo do Real Madrid para as pontas com o Carreras, que acabou agora mesmo de ser apresentado em Madrid, em que Carreras disse: "Vou dar o meu melhor" e está chorando de emoção, etc.

Sim. Deixa-me avançar para os tantos, para ainda ouvirmos todos e vou já começar a pedir-vos as notas de campeão, porque senão não teremos tempo. João Castro, pergunto se por um lado já esperavas que o rival, neste caso da Supertaça, estivesse mais adiantado e peço-te já o teu campeão e a tua nota.

Eu acho que o Benfica tem perdido muito tempo a fazer comunicados e depois não tem tido tempo para ir ao mercado.

Já é coisa do Sporting também.

É mais comunicados do que mercado. Hoje o Sporting tem que reagir e só vou falar do comunicado. A minha nota negativa é sobre o ponto seis do Sporting, ou seja, o Benfica e César Boaventura poderão ter tido acesso aos contratos de trabalho e transferência dos jogadores do Sporting que estavam presentes nos autos. Portanto, acho que realmente Não sei se é modernismo ou se foi de propósito, mas a verdade é que é uma falha muito grave que viola bastante as leis de RGPD, concorrência, etc. E portanto, é mais um caso do futebol português, nota negativa aqui para este aspecto.

Augusto Inácio, faço a mesma pergunta e também obviamente nota e campeão.

Em relação ao Benfica, claro que o Benfica tem que acelerar as coisas se quer começar minimamente bem naquilo que é a pré-temporada. Vai fazer um jogo já no dia 31, que é a Supertaça, e depois não temos que esquecer que o grande objetivo do Benfica é entrar na fase de grupos da Champions e tem duas eliminatórias e quatro jogos para fazer, isto se passar para a meia eliminatória. E daqueles jogadores todos que saíram, acho que realmente o grande jogador que saiu do Benfica foi o Carreras. Eu acho que o Benfica até vai poupar muito em salários. Não sei quem vem, se vai ter o mesmo salário que os outros que lá estavam, mas o que é certo é que o Benfica, depois deste Mundial de Clubes, acho que a planificação foi muito mal planeada, no sentido de acelerar e de abreviar as coisas para aquilo que o Benfica pretende esta temporada. E claramente o Benfica está aqui, como costumo dizer, numa encruzilhada muito grande e que não sabe que passo é que vai dar à frente, se passo é que vai dar atrás. Enfim, está ali uma certa confusão. Vamos ver se com Mário Branco, que é o diretor desportivo, vai melhorar em termos de organização e em termos de planeamento. Em relação à minha nota, 18 para Jorge Jesus, que vai para o tal Sporting. Porque ele saiu do Benfica, foi para o Sporting, de ali saiu do Al-Hilal, vai para o Al-Nassr. Teve o aval claro do Cristiano Ronaldo. E pronto, que tenham sucesso, são portugueses e transmitem aquilo que é também o nome de Portugal. E também para um menino jogador que parece que vai começar a carreira agora no Milan. Chegou a Milan e disse assim: "Meus amigos, boa noite, estou aqui, sou o Modrić. Venho aqui para jogar no Milan." Espetáculo. 40 anos.

Ora bem, grande jogador. Vamos ao Pedro Henriques. Pedro, nota e campeão e obviamente se quiseres dar muito rapidamente a achega sobre o mercado do Benfica.

Sim, em relação ao mercado do Benfica, que estamos a falar de defesas e tal, agora especificamente de defesas, eu só queria relembrar que o Benfica tem 10. À direita Padê, Diakité e Lianto Santos, à esquerda tem o Aouar e Rafael Obrador, centrais à esquerda o Otamendi e Gonçalo Oliveira, centrais à direita Tomás Araújo, António Silva e o Winder. Está perfeito. É só isso que eu tenho a dizer, portanto está bom. Agora, se todos vão ficar lá, não sabemos se ficam, se vai ser vendido António Silva ou se eventualmente para ficar o Tomás Araújo como central com Otamendi. Aí é preciso talvez mais um central de categoria, porque há aqui nomes que têm pouca experiência e depois para aquilo que são as condições do Benfica, se calhar, pode não ser suficiente. Mas para já, está perfeito, já tem 10 que se podem apresentar na Supertaça, sendo que o Vasco ainda não está recuperado. Relativamente à minha nota de campeão, duas, de forma também rápida. Ainda não fui ver completamente, mas já recebemos aqui no WhatsApp que nós temos aqui, parece que o Real Madrid fez uma apresentação de "boas-vindas" ao Álvaro Carreras com as vozes da Rádio Observador.

É verdade, confirmo.

Atenção, o clube mais vitorioso do mundo a seguir, obviamente, aqui ao Alcainça, da minha terra, está a fazer aqui uma apresentação espetacular. E relembrar realmente aqui a segunda nota, 18 claramente para o Jorge Jesus. Está a regressar em grande, porque a máscara sob a pestinha disse: "Eu vou lá para ajudar aqueles jovens, CR7, a ganhar títulos que ainda não ganham lá". É uma máquina. Já tinha saudades de ouvir alguém dizer que vai ajudar o Cristiano Ronaldo a ganhar os títulos que ainda não ganhou. Nota 18 para o grande Jorge Jesus.

Esse vídeo já está no YouTube do Real Madrid, o vídeo da apresentação de Álvaro Carreras aqui com as vozes de alguns relatores bem conhecidos dos nossos ouvintes, também se quiserem passar por lá. Mariana Fernandes, nota e campeão.

Nota negativa para a arbitragem em Portugal, ou pelo menos a forma como a arbitragem está a ser conduzida em Portugal. Assim no espaço de dois ou três dias tivemos áudios do VAR em que se percebe que na final da Taça de Portugal a equipa de videoarbitragem não conhecia o protocolo, portanto nem sequer é um caso de análise ou de interpretação, é puro desconhecimento do protocolo e pura incompetência. E agora esta questão do comunicado do Sporting, em que parece que tanto o Benfica como César Boaventura poderão ter tido acesso aos contratos de quatro jogadores do Sporting, o que me parece mais uma vez incompetência por parte de quem conduz estes processos. Algo está mal, algo terá de mudar, por isso nota negativa para a arbitragem, ou pelo menos para quem neste momento está a conduzir a arbitragem em Portugal.

Gabriel Alves, nota e campeão.

Vai para o Chelsea. Só para sabermos é que estamos em tempos de mercado, 250 milhões, 25, 26. Só para dizer que da equipa que ganhou o Campeonato do Mundo, eu estou a falar de juventude, daquilo como se está a ser perspetivado o futuro. Cole 22 anos, Gusto 22 anos, Rice James 25, o capitão mais novo, Enzo, vice-campeão 24, Palmer 23, João Pedro 23. E das aquisições, Estêvão 18 anos, Kitane 20 anos, Delap 22 anos, Edsuo 20 anos, Sarr 19 anos, Paez 18 anos. Olha, não é nenhum árabe que está à frente disto, é um californiano. Brinca-se muito que tem muitos jogadores. A verdade é que são 1.320 milhões de euros que estão ali. Vão sair vários, naturalmente também, mas é uma equipa que é melhor começarem a ter olho nela e não olharem só para aquelas que são dos árabes.

Ora amanhã estamos de volta, mas apenas com um asterisco. Amanhã e na próxima semana, nas próximas duas quartas-feiras, portanto dia 16 e dia 23, o "E o Campeão É" vai passar um bocadinho mais tarde, a partir das 14h10 em direto e sempre em podcast. Obrigado, meus caros, e até amanhã.