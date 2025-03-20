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Nos próximos minutos falamos de desporto aqui na Rádio Observador. Vamos olhar para o jogo de Portugal com a Dinamarca e mais logo, a partir das 19h45, a emissão especial aqui na Rádio Observador, nem podia ser de outra forma. Até lá, vamos desde já lançar este encontro, o início do playoff dos quartos de final da Liga das Nações. Para tal, plantel de luxo nesta edição de "E o Campeão É": Gabriel Alves, Augusto Inácio, Pedro Henriques, também a Mariana Fernandes, que está comigo aqui em estúdio. Obrigado a todos e a toda. E Mariana, vamos falar de Liga das Nações. Fase final arranca esta quinta-feira. A primeira mão dos quartos de final, Portugal joga com a Dinamarca em Copenhaga. Vou começar por ti. E com a notícia mais recente, digamos assim, Francisco Trincão e Gonçalo Ramos de fora da ficha de jogo. Que primeiro olhar tens para esta escolha de Roberto Martínez?

Bem, desde logo, Francisco Trincão não é exatamente surpreendente.

Pouco jogo.

Sim, pouco jogo, também muito cansaço, muita fadiga. Francisco Trincão não é um dos favoritos de Roberto Martínez, portanto, também acho que ninguém estava à espera que fosse titular, ninguém estava à espera que tivesse muitos minutos. Gonçalo Ramos, de facto, surpreende aqui um bocadinho mais, a não ser que seja por questões físicas e porque de facto não esteve bem ao longo destes treinos, não esteve bem fisicamente ao longo destes treinos e destes primeiros dias na comitiva da Seleção Nacional. Se não for por aí, se for por uma decisão estratégica, causa-me alguma confusão. Portanto, eu nem sequer quero ir por aí e vou mesmo acreditar que é aqui um motivo físico que afasta o Gonçalo Ramos deste jogo, porque a ser uma questão meramente técnica ou ser uma opção técnica de Roberto Martínez, faz-me mesmo muita confusão que Gonçalo Ramos não seja, e já nem vou a titular, mas que não seja opção sequer para este jogo contra a Dinamarca. Portanto, vou mesmo partir do princípio de que é aqui uma questão física que afasta o avançado.

Gabriel Alves, vou estender esta conversa também aqui até ti. Como é que olhas para esta escolha de Roberto Martínez deixar Gonçalo Ramos de fora? Francisco Trincão seria expectável. Agora aqui o avançado do PSG é que o caso muda de figura ou não?

Sim, mas não estamos dentro dos factos. A verdade é que o Gonçalo Ramos também não é titular na equipa do Paris Saint-Germain. De qualquer das maneiras, quando entra é sempre uma mais-valia. E é de facto um excelente jogador, não sendo titular lá, poderia e poderá ser um jogador de iminente rendimento na Seleção Nacional. Portanto, haverá razões que o levam a esta tomada de posição. Naturalmente, vamos ter a oportunidade de as saber, de ser questionado Roberto Martínez sobre esta ausência. Quanto ao jogador do Sporting, vai fazer também umas seriezinhas com o Gyökeres, que também não foi selecionado pelos suecos, e o Sporting agradece.

Gabriel Alves, aparentemente eu cometi aqui um ligeiro erro.

É Francisco Conceição.

Pois, eu disse Trincão, enganei-me. Era o Conceição.

Então, pronto.

Houve aqui um ligeiro equívoco da minha parte. O Augusto Inácio que está ali atento e vou então apelar à sua ajuda.

Não, mas é que o Trincão poderia ter, obviamente, como diz e bem a Mariana, ele também não é opção de Roberto Martínez.

Não, foi aqui um equívoco da minha parte, fica aqui emendado.

Quanto aos Palha Brazas? Mas os Palha Brazas também não têm estado muito ativo lá por Itália e mais, inclusivamente, já se vai lendo na imprensa italiana, aliás, muito agressivo, qual demasiado, muito agressivo, e bem. Vai dizendo que ele está de regresso ao futebol clube Porto, não tarda nada, dado que a Juventus também não chega aos objetivos que planificou para a campanha 24/25.

Bem, fica aqui feita a ressalva, falava de Francisco Conceição e não de Francisco Trincão, é o jogador da Juventus que fica de fora do jogo de mais logo entre Portugal e a Dinamarca, jogo este que, Augusto Inácio, é complicado para a seleção portuguesa. O que é que a seleção liderada por Roberto Martínez tem de fazer para ter uma entrada forte nesta eliminatória?

Em primeiro lugar, meter os melhores jogadores, os que estão em forma do momento, porque aquele meio-campo que eu idealizo, eu, mas não sou o selecionador, que é realmente o Vitinha.

O meio-campo é o mais fácil, Augusto.

Pois, mas vamos ver se vai ser assim. Vamos ver se vai ser assim. Estou na expectativa porque não sei se vai ser assim ou não. Agora, claramente, Portugal tem que ser uma equipa equilibrada e tem que ser uma equipa que tenha pelo menos um espírito guerreiro dentro do campo, independentemente das valiosas capacidades técnicas que cada jogador tem, porque a Dinamarca não vai ser uma equipa fácil. A Dinamarca vale pelo seu conjunto, não vale pelas suas estrelas e joga como conjunto, defende bem e tenta atacar melhor. É uma equipa a guerrear, é uma equipa agressiva e Portugal vai ter que nivelar pelo menos essa agressividade com os dinamarqueses, que senão pode ser surpreendida. Agora, claramente, Portugal tem melhores jogadores, é verdade. Agora, nem sempre os melhores jogadores fazem uma boa equipa. E o que é certo é que Portugal tem capacidade para fazer uma grande equipa. Vamos ver se consegue colocar isso tudo em campo, sabendo, depois, que há um outro jogo, depois em Aveiro, cá em Portugal, mas o que interessa é que este é o jogo. Este é aquele jogo que Portugal não pode estar a pensar que ainda vai haver um segundo jogo. É este é o jogo, esta vai ser uma final e este vai ser que ter pra ganhar. Agora, claramente, tem que ser uma equipa não só equilibrada, organizada e também atenção, toda a gente a correr quando tiver a bola.

Já agora, fiquei curioso, qual é que seria então o meio-campo? Era Bruno Fernandes, Vitinha e mais quem?

João Neves.

João Neves?

Sim. João Neves, o Vitinha e à frente o Bruno Fernandes

Ora bem, vou estender também ao Pedro Henriques. Pedro Henriques, tu, por norma, fazes sempre uma aposta mais segura nos 11. Não te vou perguntar para já se estes três fazem parte, acredito que sim. Vou é pedir-te que nos digas também que expectativas tens para este encontro de mais logo.

Já sabem que eu não faço apostas, eu digo o 11, são coisas diferentes, mas pronto. Dentro aquela humildade que me caracteriza desde 早 dia a todos. Para já, é um duplo confronto sempre difícil, naturalmente que sim. Aliás, estes quartos de final temos apontado favoritos. A Espanha é favorita, a França é favorita, Portugal é favorito, mas a Dinamarca não é este favoritismo.

Ok, Pedro, estamos com algumas dificuldades. Vou talvez interromper, até porque não te estamos a ouvir nas melhores condições. Vou dar mais uma oportunidade para ver se melhora, senão vamos desligar a ligação e voltar.

Vê lá agora.

Está bastante melhor. Estavas a dizer, então?

Está melhor?

Está, bastante.

Estava a dizer que é um jogo difícil, porque neste caso concreto, a Dinamarca é uma boa seleção, tem jogadores em forma também e lá, obviamente, o fator casa vai ser sempre importante e relevante, neste caso para os dinamarqueses. Em relação ao 11, é legítimo que tenhamos todos, porque uma coisa é dizermos qual era o 11 que nós colocaríamos, mas a gente não sabe, por exemplo, se Bernardo Silva está nas melhores condições. Por exemplo, só para dar aqui um exemplo.

Não, Pedro, não estamos a conseguir ter a ligação ideal. Já daqui a pouco voltaremos a ti, até porque queremos todos saber quais são as tuas escolhas para o 11 que vai apresentar Roberto Martínez. Para já, Mariana, vamos continuar a olhar para este encontro de Portugal com a Dinamarca em Copenhaga. Já olhámos para quem fica de fora. Dos jogadores disponíveis, há aqui alguma dúvida que tenhas em relação a quem vai a jogo ou parece-te claro que Roberto Martínez já terá uma equipa idealizada para enfrentar a Dinamarca?

Eu já disse isto muitas vezes. Eu só acredito neste meio-campo, que para mim é o meio-campo certo, com João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, quando o vir, quando chegarmos ali mais ou menos uma hora antes do apito inicial e tiver o 11 inicial. Até lá, eu não acredito que Roberto Martínez vá fazer isto, porque é uma primeira mão de uma eliminatória, porque é um jogo fora, porque é uma deslocação difícil, a um estádio difícil, contra uma seleção difícil.

E uma Dinamarca com muita valência.

Exatamente. E porque Roberto Martínez acha sempre que precisa ou de Rúben Neves ou de João Palhinha no 11 inicial por algum motivo. Portanto, não acredito. Lá está, ficarei agradavelmente surpreendida. Espero que isto aconteça, que tenhamos Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, porque acho que nesta altura não há dúvidas de que é o meio-campo mais forte da Seleção Nacional. Acho, até agora e até este momento e até ver o 11 inicial, que Roberto Martínez não vai por aqui. Agora, para mim é muito óbvio que são estas as opções, é muito óbvio que é esta a escolha. Depois, tudo o que é meio-campo para a frente e partindo do princípio que Cristiano Ronaldo será sempre titular, parece-me sempre um bocadinho mais passível de explicar ou passível de justificar. Ou seja, ser Rafael Leão ou não ser Rafael Leão, apostar noutro jogador ou não. Parece-me que nesta altura dar a titularidade a João Félix seria algo completamente absurdo, mas isso também é uma opinião minha e não creio que será a opinião de Roberto Martínez. Agora, acho que aqui a grande dúvida que existe neste momento é esta questão do meio-campo, quem é que joga. E se de facto Roberto Martínez vai ter, para mim, essa clarividência de repetir esta dupla que está a correr tão bem no PSG, e aqui também mérito ao Luís Enrique, que é o Vitinha e João Neves. Parece-me óbvio. Ou seja, existe aqui um modelo de meio-campo que em três elementos, dois estão criados no mesmo clube, com as mesmas dinâmicas e com muito sucesso.

Nível para a venda à Liga dos Campeões.

Exatamente. Acho que não há razão de estragar aquilo que claramente está a ser bem feito.

Gabriel Alves, o que é que pode estragar a equipa portuguesa?

Olha, eu estou de acordo com tudo o que a Marina acabou de dizer. Eu nem sequer vou adiantar mais. Só vou dizer isto: amanhã é o Dia Mundial da Poesia e ouvindo Robert Martínez, eu não sei se isto é uma estrofe de uma canção poética. Vitinha, maestro do futebol europeu. Ok, olha, amanhã falaremos.

Augusto Inácio, parece-te claro que Cristiano Ronaldo será o titular, o avançado lá na frente para marcar mais uns golinhos pela Seleção Nacional, ver se consegue chegar a mais um recorde?

Eu acho que neste momento o Cristiano Ronaldo é o ponta de lança da Seleção Nacional, porque as pessoas não podem só olhar para a idade e não olhar para aquilo que ele faz dentro do campo. E o que é que ele faz? Faz gols, continua a fazer gols. "Ah, mas na Arábia Saudita, aquele é um campeonato", como costuma dizer Fatela, "que não presta para nada". Mas faz gols e é uma presença importante na Seleção Nacional.

Torna-se mais fácil quando é servido com jogadores Bernardo Silva, Rafael Leão, Bruno Fernandes.

Olha, tem 17 gols em 21 jogos. O CR7.

E continua a marcar. Por isso eu penso que o Cristiano Ronaldo aí não se coloca o problema. O problema coloca-se aqui em duas vertentes. Primeiro, os elogios. Quando dão um grande elogio ao Cristiano Ronaldo, que é isto, que é aquilo, e é verdade e merece, eu já sei que ele vai jogar. Mas se der um grande elogio, por exemplo, ao Francisco Trincão ou ao Pote quando vai à seleção, grandes jogadores, grande momento de forma, e depois chega uma hora e vão para a bancada e não jogam. Por isso, eu nunca sei bem qual é o elogio, se é para o não colocar a jogar ou se é para colocar a jogar. Normalmente, quando se faz elogio, é para jogar. Mas o Roberto Martínez é diferenciado. Mas vamos ver. Eu acho que ele vai optar e eu tenho que

Tem de morrer pelas suas ideias, como se costuma dizer, e é ele que vai arcar com o sucesso ou com o insucesso. Nós aqui comentamos aquilo que achamos que é melhor, mas ele trabalha com os jogadores todos os dias. Mas há coisas que às vezes parecem tão óbvias, tão evidentes, que vai contra a natureza daquilo que a gente pensa que é o óbvio, e às vezes não é. E ele tem essas surpresas. Vamos ver se vai alinhar com alguma surpresa que não está aqui no meu imaginário, se vai colocar essa surpresa ou não. Para mim, é óbvio que aquele meio-campo e a Mariana Fernandes não acredita também, porque acha que é aquele meio-campo e acha que é um meio-campo de luxo, diria eu. Não sei se é a opinião do selecionador ou não. Eu acredito que é este meio-campo e sobre este meio-campo não fico nada surpreendido. Agora, se for um outro, fico, sinceramente.

Vamos esperar que Martinez continue com a habilidade em pontuar.

Já tenho aqui o 11, já cheguei.

Pedro Henriques, vamos lá, a partir de Mafra.

Diogo Costa, Dalot à direita e Nuno Mendes à esquerda. O Rúben Dias vai ter a companhia, eu acho que é do Gonçalo Inácio, mas também aqui pode haver uma surpresa, porque eu não sei qual é o estado que está o Gonçalo Inácio. Se não for o Gonçalo Inácio, eu acho que não seria o António Silva e entrava diretamente o Renato Veiga para aqui. O trio do meio-campo, já vocês disseram, como é óbvio, não há dúvidas. Vitinha, João Neves, esquerda, direita e o Bruno Fernandes a fazer o vértice. Rafael Leão à esquerda, Cristiano Ronaldo, obviamente, isso nem tem discussão. Mas é obviamente porque não há outro igual, nem há melhor.

E Gonçalo Ramos ficou de fora da ficha de jogo.

Isso aí é que eu já estou como a Mariana, não consigo compreender, a não ser que seja uma lesão. Não consigo compreender porque o Gonçalo Ramos, na substituição direta daquele lugar, podem passar lá outros jogadores, mas acho que essa substituição direta será sempre o Gonçalo Ramos. E depois, a minha dúvida está, eu colocaria sempre o Bernardo Silva, obviamente que o Bernardo Silva em boas condições, será sempre ele a jogar. Agora, não tenho a certeza que ele esteja nessas condições e por isso talvez apareça aqui o Pedro Neto, porque é o tal jogador fetiche que o nosso selecionador tem e portanto também não vai aparecer aqui nem o Jota, nem o João Félix. Não acredito que apareçam hoje. Estou a falar de titularidades, obviamente. E por isso eu acho que será Pedro Neto no lugar de Bernardo Silva, se realmente constar aquilo que se fala, que é o Bernardo não estar no tal 100%.

Pedro, e em relação a expectativas, há pouco o teu raciocínio acabou por ficar interrompido.

Sim, eu vou só dizer uma coisa. A minha expectativa é: nós temos que focar-nos neste jogo, porque são dois jogos de mata-mata, mas temos que não deixar uma coisa aqui de sobrevida, que é Nelson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, João Neves, Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Diogo Jota, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Se virem amarelo hoje, qualquer um destes 10 não jogam no domingo. Obviamente que os jogadores não podem estar com esse pensamento, nem o selecionador a fazer a equipa estar com esse pensamento, mas pode vir a ser depois uma condicionante para o segundo jogo, que é se algum destes 10 jogadores de cartão amarelo não joga contra a Dinamarca. A expectativa é que no combo das duas eliminatórias, das duas mãos, Portugal passe, que eu acho que somos melhores que a Dinamarca, mas atenção aos dinamarqueses.

Quando a Dinamarca se creditou campeã da Europa em 92, era a legião dinamarquesa, eram legionários. Hoje vão estar 26 legionários dinamarqueses, portanto, quanto tem a Dinamarca, face a 19 legionários portugueses.

Que leitura é que fazes disso, Gabriel Alves? Deixaste-me aqui ligeiramente confuso.

A leitura que faço é que o futebol mudou e está sempre em evolução, sempre em mudança. Eu não tenho é tempo hoje para falar, mas a propósito do Kenda, tu queres falar do Kenda, eu vou trazer aqui à baila algo. Vamos falar então, se achas por bem, de Kenda.

Por acaso ia mesmo lançar esse tema. Temos cinco minutinhos e ainda temos de arranjar tempo para notas e campeões do dia, mas gostava muito de falar de Kenda e sendo assim, começo por ti, Gabriel Alves, o que é que achas desta venda que foi oficializada hoje pelo Sporting, a saída não só de Kenda, mas também de Assugo para o Chelsea por 74,4 milhões de euros?

Juntas dois em um, num bom negócio, acho eu. Mas olha, isto é questão das escolas, e eu tenho falado muito disso. O Sporting, pelas lesões, trouxe oito meninos da escola. O Benfica, por Bruno Lage, tem vindo a trazer jogadores e isso acho que é fundamental, não ficando só naquilo que é o mercado. Ora bem, porque este mercado de meninos que são feitos nas escolas é importante e é muito importante para o pai, que é fervoroso sportinguista, ver o seu filho, que é um Cristiano Ronaldo no Sporting, mas se é o Benfica que lhes está a dar aos meninos. "Ah, pois é, mas isto o meu menino tem que ir para ali, porque o meu menino ali é que..." Vice-versa, é igual, tudo igual. E por isto vem a tal que foi isto, e eu peço já ao Jorge Palma que cante, deixa-me rir. O senhor Florentino Pérez está a ver o Barça como a equipa de jovens e veio dizer que o Real Madrid é a fábrica da Europa, é a melhor pedreira do mundo, porque pôs 176 mais 10 que o Barça nos últimos 20 anos em clubes, portanto, a jogar. Mas olha, este ano só lá tem o Asensio, porque não havia defesas centrais, estava tudo no hospital, não era na pedreira. E depois jogou o Jacobo Ramón, marcou um gol, nunca mais apareceu. Veio o Diego e o Lorenzo jogando os dois 34 minutos. Veio o Yénes, também coitado. Entrou aos 89 minutos, não jogou mais. O que é isso? E depois dizem que o Rodrigo, o Vinicius e o Camavinga também fazem parte. Parte de quê? Eles já vinham das escolas. Olha, sabes por quê? No Barça há Yamal, há Balde, há Casadó, há Cubaci, há Iñaki Pena, há Eric Garcia, há Gerard Martin, há Héctor Fort, há Pablo Forte, há Gavi, há Fermín López e há Dani Olmo, todos a jogarem na primeira equipa do Barça, que pode ter o triplo. É isto. O futebol é um negócio.

Pronto, entretanto, já vamos em Barcelona. Eu vou trazer de novo este campeão até Alvelade. Augusto Inácio, esta saída de Kenda, e peço que sejas breve, é um bom negócio para o Sporting?

É um bom negócio, porque depende daquilo que o Sporting necessita. Eu não sei se esta venda antecipada tem a ver também com algum problema que o Sporting tenha temporariamente de tesouraria para a corrente desta época. É verdade que o Chelsea se antecipou a todos os outros clubes. Esgaio foi uma boa venda por 22 milhões, mas eu acho que o Esgaio daqui a dois anos, é a minha opinião, vai valer muito mais, porque acho que tem capacidade para jogar no Chelsea. Está num clube complicado, mas acho que sim. Mas o Kenda fica mais um ano no Sporting. Foi o momento, para a idade que tem, é uma grande venda. Se calhar, depois do Mundial, se Portugal estiver lá e ele estiver a jogar e estiver num bom nível, se calhar iria valer muito mais.

Pedro Henriques, Telegráfico, por favor.

Não há muito mais a dizer. Ali está tudo dito, portanto, queria passar já para a nota de campeão.

Até porque a Mariana Fernandes queria deixar aqui também uma nota e depois sim, vamos às notas de campeões.

Eu queria só dizer que os adeptos do Sporting agora estão a chorar-se muito porque o Dário Esgaio saiu por 22 milhões e acreditam que daqui a uns anos pode valer muito mais e que foi mal vendido porque podia voltar. O Dário Esgaio sai do Sporting a ser gozado e insultado por alegadamente não saber fazer um lançamento lateral. Na altura foi chacota de todas as redes sociais, incluindo os adeptos do Sporting, por ter falhado um lançamento de linha de lateral e toda a gente ficou muito contente quando foi emprestado porque não fazia falta nenhuma. Agora, como estava a jogar bem no Las Palmas e saiu por 22 milhões, existe esta ideia que pode valer mais daqui a uns anos. Afinal, já é um dos melhores médios do mundo a fazer aquilo que faz. Portanto, é sempre muito relativo e temos de olhar para os momentos dos jogadores para se perceber ou para se achar que é um bom ou mau negócio.

E certamente no Las Palmas não falhou o único lançamento lateral. Meus senhores, minha senhora, vamos olhar para nota e campeão do dia. Vou começar por ti, Pedro Henriques, 30 segundinhos, por favor.

Sim, para além da seleção hoje, porque obviamente vamos ter aqui uma dupla jornada muito importante e estamos todos com a seleção, independentemente das escolhas e dos 11. Também queria realçar a vitória do doutor Fernando Gomes ontem no COP, portanto tornou-se neste momento como o seu presidente e sabemos como é importante a questão do olimpismo. Oxalá não seja só uma questão de verbas e distribuições de dinheiros, seja também pensar na estrutura e a estrutura, como ontem dissemos e reafirmo hoje, tem muito a ver com o desporto escolar. E uma coisa que eu espero, como diz o Gabriel Alves, e eu também concordo, que não seja só em 2030. Ministro do Esporte é muito relevante e importante, não é só depois quando tivermos cá o Campeonato do Mundo.

Augusto Inácio, nota e campeão do dia.

Antes de falar da nota, deixa-me dizer que esta ideia que eu tenho do Esgaio já é de há muitos anos, não tem nada a ver com o lançamento de linhas laterais. Eu já tinha esta ideia dele, por isso mantenho sempre a mesma ideia. Em relação à minha nota, vou dar nota 20 para a Kika Nazaré, que vai ser operada de um tornozelo e que não vai estar no Europeu. É uma baixa muito importante e eu acho que é uma excelentíssima jogadora. E claro, também nota 20 para a nossa seleção, que tenha uma boa exibição hoje.

Gabriel Alves, 30 segundinhos, muito rápido, por favor.

Olha, 14 para Fernando Gomes, novo presidente do Comitê Olímpico Portugal. Apostou na estratégia, não quis o debate. O CNID apresentou sugestão de debate. Fico admirado porque é que os media não fizeram debate com gente, não querendo Fernando Gomes e não havendo hipótese dos candidatos, porque é que não houve debate com pessoas ligadas ao olimpismo, pessoas que sabem de desporto. Não quer ser dependente do governo, o que levou as federações a apoiarem, não quer ser dependente do orçamento. O governo também ficou feliz. É um homem que tem experiência da Liga de Basquete, da Liga de Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol e promete patrocínios a outros níveis. Mas atenção, agora não tem o Multibanco do CR7. Vamos ficar a ver. 14 para Fernando Gomes.

Ora bem. E para terminar, Mariana Fernandes, nota e campeão do dia.

Nota negativa, não necessariamente para ela, para a situação, obviamente, para a lesão da Kika e para essa ausência que não sendo confirmada, é quase obrigatória do Campeonato da Europa, associada a uma total indefinição daquilo que é a recuperação ou não da Jéssica Silva. Se acontecer, ou seja, Portugal não ter a Jéssica Silva ou a Kika no Campeonato da Europa, não só perde qualidade como perde muita experiência. São as duas jogadoras portuguesas nesta altura com mais experiência, digamos assim, à alta roda do futebol feminino europeu e irão obviamente fazer muita falta.

Mariana Fernandes, Gabriel Alves, Augusto Inácio e Pedro Henriques, muito obrigado. Foi mais uma edição de "E O Campeão É...".