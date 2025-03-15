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Vamos olhar para a atualidade desportiva nos próximos minutos por aqui na Rádio Observador, com a edição de sábado de "E o Campeão É". Hoje juntam-se a nós, a mim e ao Zé, o João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Muito bom dia a todos. Como é que estão neste sábado?

Bom dia.

Olá, bom dia.

Bem-dispostos, parece-me que sim. Veremos logo à noite se o Luís Pinto Coelho tem motivos para celebrar ou não. Vamos começar com este Futebol Clube do Porto AVS SAD. Começa mais logo a emissão especial aqui na Rádio Observador, a partir das 17h30, logo depois da síntese de notícias. Luís, começo precisamente por ti. Um Futebol Clube do Porto que ainda não conseguiu mostrar grandes sinais de melhoria com o Anselmi. Olhando também para a classificação, o AVS está numa posição um bocadinho complicada em lugar de playoff e de certeza que quer prolongar esta má série dos Dragões. Já Anselmi também ainda está à procura do primeiro triunfo em casa desde que chegou a Portugal. É hoje, Luís Pinto Coelho?

Tem de ser, não há outro caminho. Se o Porto também não ganhar ao AVS em casa, as coisas estão mesmo muito mal. Acredito que sim. Acho que hoje o Porto conseguirá vencer, embora já se sabe que nesta fase do campeonato, com equipas que estão a precisar de pontos como pão para a boca, é muitas vezes até complicado. Se o gol não surgir cedo, as equipas baixam muito as suas linhas, defendem com muitos jogadores, mas o Porto tem a obrigação, obviamente, de ganhar o jogo. Hoje Fábio Vieira regressa, que é um jogador importante para o Porto nesta fase, até porque também não há Rodrigo Mora, por isso não ter os dois criativos foi bastante complicado em Braga. Hoje, sim, com Fábio Vieira, acredito que ofensivamente o Porto esteja melhor, mais ligado, mais intenso e com maior criatividade. E a primeira vitória de Anselmi em casa acho que vai chegar.

Vai acontecer hoje. Entretanto, não sei se prestaste atenção à conferência de imprensa. Ele disse uma frase muito curiosa, uma analogia: "Já sabemos tocar guitarra, mas temos de tocar a canção." Também concordas? É preciso saber tocar bem a canção e levar isto a bom porto.

Sim, concordo, porque nestes novos jogos do Anselmi, o Porto a certos momentos conseguiu tocar alguns acordes interessantes. O problema é que não consegue tocar uma canção completa. Muitas vezes no início fazia boas segundas partes, agora durante os jogos tem períodos interessantes, mas depois desaparece completamente. Falta aqui uma consistência. Obviamente que também são só nove jogos, seis deles a nível interno, três foram em competições europeias, e o Porto precisa aqui de mais consistência. E hoje acho que é um jogo ideal para o Porto, além de ganhar, fazer uma boa exibição.

E tem o apoio dos adeptos, no fundo, está a jogar em casa também.

Sim, é uma boa hora. Pelo que eu já percebi, está praticamente esgotado. Faltam vender muito poucos bilhetes para a lotação estar esgotada. Vai estar muita gente no Dragão. O tempo está bom aqui na cidade do Porto. Acho que hoje está tudo a ajudar para que o Porto faça uma boa exibição.

João Pinto, uma questão muito simples: um Futebol Clube do Porto desafinado é música para os teus ouvidos ou já só olhas para cima?

Já só olho para o lado e para cima. Sim. Eu acho que mais do que tudo tem que olhar para dentro e perceber que tem um bom plantel e uma boa equipa. Em relação ao Porto, acho que é aquilo que o Luís diz. O Porto teve contra este AVS o melhor resultado da época até agora.

Sim, deu goleada na primeira volta.

Exatamente. É uma equipa frágil e, portanto, parece-me que é fácil para o Porto hoje sair com os três pontos.

Tem ali um histórico na baliza, não te esqueças, também.

Como assim?

Tem ali um histórico na baliza.

O do AVS? Sim, mas quando elas lá chegam já vêm embaladas. Acho muito difícil a missão do AVS. Acho que o Porto vai ganhar e vai ter que começar a olhar para a classificação com muita atenção, porque realmente a derrota da última semana causou alguma mossa nos planos. Agora o Anselmi tem muito trabalho pela frente. Acho que é um dia bom para lamber algumas feridas e para fazer as pazes com os adeptos. E até ao fim do campeonato, o Porto tem mais oito jogos, nove jogos, 10 jogos, uma coisa assim do gênero, é jornadas que faltam.

Mas já os afastas da corrida do título?

Sim, eu acho que já é aceitável tirar o Porto da corrida do título. Podem estar na corrida para o segundo lugar, depende muito do jogo do Futebol Clube do Porto com o Benfica em casa.

Desse confronto direto.

Exatamente, é aquilo que o Benfica fizer até lá e depois desse confronto direto. Mas acho que é muito difícil o Porto ganhar nove pontos para o Sporting. Acho muito complicado.

Vamos estar atentos. É mais logo. Pedro Henriques, também vou até ti. O Luís Pinto Coelho falava aqui do regresso de Fábio Vieira, mas também perguntar-te: esta vitória é muito importante para o Futebol Clube do Porto, quanto mais não seja, porque vamos ter pausa para as seleções e é uma forma também de Anselmi preparar depois de uma forma diferente o que resta ainda deste campeonato. Hoje completa-se a 26ª jornada para o Porto, faltam depois oito jogos até ao final.

Bom dia. Em primeiro lugar, em relação ao Anselmi, duas expressões que ele utilizou bastante engraçadas, uma delas você disse, mas eu acho que a outra ainda foi mais engraçada. Essa que ele utilizou dessas analogias que se fazem, ou essas comparações. Neste caso, já saber tocar guitarra, mas depois falta o resto, que é saber tocar a canção. Vamos lá ver se o Anselmi não lhe corre mal, como correu o Festival da Canção da Eurovisão, a portuguesa. Correu muito mal e vamos lá ver se depois não acontece um desfecho inesperado. E depois utilizou outra expressão que eu também achei interessante, que foi a comparação dos adeptos com a namorada. Não sei se também apanharam essa, que é dizer que os adeptos são, aliás, acho que até é de um jornal, se não estou em erro, que os adeptos são o tipo de namorada mais difícil e como namoradas é minha especialidade, vamos lá ver se não acontece ao Anselmi aquilo que me aconteceu a mim, que a minha namorada, a última que eu tive, me pôs a dormir no sofá. O que eu quero dizer com isto, com estas brincadeiras, é que ele usa estas expressões para fazer estas analogias, porque ele tem esse poder de comunicação.

E é normal também para tentar aligeirar esta comunicação.

Eu percebo, mas é que neste momento não há que aligeirar. Neste momento, há que ser muito mais pragmático, porque essas ligeirezas podem correr mal, sobretudo num Porto que em casa não ganha, que vem de derrota em derrota e de maus resultados. E eu acho que neste momento, no meu ponto de vista, o Porto está habituado a ganhar. Sabe-se qual é o momento do foco do Porto e neste momento, este tipo de discurso, este tipo de conversa, estas ligeirezas para brincar e desconstruir, não sei se é o momento certo e correto para o fazer neste momento do foco do Porto. O Porto tem é que ganhar e juntar duas coisas que é importante. É que não é só ganhar, é ganhar e jogar mais aquilo que o Porto está a jogar. E no meu ponto de vista, sendo que nós somos, ou pelo menos eu tenho sido um bocadinho crítico em relação àquilo que é a qualidade individual e coletiva do foco do Porto, eu acho que parte deste insucesso tem a ver com esta incapacidade, no meu ponto de vista, que este treinador, como outros treinadores, têm, que é chegar aos clubes, querem impor aquilo que são os seus modelos táticos, quando não têm jogadores para isso, ou que os jogadores não se encaixam. Que é aquela questão dos três centrais. Agora o Porto tem um central que mais ou menos sabe jogar a bola com os pés, que é o Marcano, os outros não. E portanto, isto dito assim, de uma maneira muito redutora. Ele quer sair a construir de trás, quer sair a jogar com jogadores que não têm essa capacidade, quer jogar com três centrais e acho que grande parte daquilo que é o insucesso do foco do Porto tem a ver com este Anselmi que não fez absolutamente nada melhor que aquilo que o Vítor Bueno tinha feito até agora.

Pedro Henriques, deixa-me só perguntar aqui ao Luís Pinto Coelho se ele concorda contigo, para pôr água aqui na fervura.

Não concordo muito, até porque eu acho que a questão dos três centrais é uma forma também de dar alguma estabilidade defensiva, que se calhar com uma linha de quarto o Porto iria ter mais dificuldades. Até porque os laterais, tirando o Martim, são muito ofensivos, que é João Mário, que é Francisco Moura. Eu acho que ele também tentou. É o sistema que ele gosta, obviamente, mas também dar mais alguma estabilidade defensiva à equipa.

Nota-se.

E relativamente à comparação com o Vítor Bruno, eu continuo a dizer que o Anselmi, neste momento, é muito mais treinador que o Vítor Bruno. E os resultados também, convém dizer que o Anselmi, em termos internos, perdeu apenas um jogo e foi em Braga.

Mas tem três vitórias em nove jogos.

Sim, tem três vitórias em nove jogos, mas jogou com o Sporting, jogou dois jogos com a Roma. As coisas também não são assim. É preciso também enquadrar um bocadinho o contexto em que ele chegou. Mas respeito a opinião do Pedro, obviamente, mas eu acho que até o plantel do Porto, o grande problema aqui foi perder Nico neste sistema tático, que aí sim, acho que foi uma mossa bastante grande.

Exatamente. Falta qualidade do meio-campo pra frente. Aí é que falta qualidade. E quer dizer, quando estava lá o Nico e o Galeno, o Porto estava a fazer coisas extraordinárias. Desculpem lá, é a vossa opinião, eu respeito muito. Eu acho é que tens uma equipa, agora tem o Marcano que sabe jogar com os pés. Queres pôr os Otávios e não pensa sair lá atrás. E portanto, tem-se visto o que acontece ao futebol do Porto, quantidade de erros que têm acontecido e acho que esta incapacidade que muitos treinadores têm, que é chegam aos clubes. O Rui Marinho também sofre um bocadinho disso, que é: "Este é o meu modelo e vou impor." Eu acho que isso não faz sentido. Isso faz sentido quando tu constróis a equipe em função disso. Quando chegas a uma equipe que não está preparada para isso, eu acho que é um erro. Aliás, e nós vimos até no próprio Sporting, que tem um plantel de mais qualidade, no meu ponto de vista, o próprio Rui Borges, a jogar em quatro em linha, chamemos assim, quantas vezes é que ele voltou aos três centrais? Por quê? Porque o Sporting foi construído nesse pressuposto e os jogadores que lá estão são para esse pressuposto. Mas se é que nós estamos aqui que é para haver contraditório e termos opiniões diferentes.

Exatamente, é sempre bom termos aqui opiniões diferentes. E já daqui a pouco vamos falar do Sporting.

Vamos lá então, só para terminar. Diogo Costa, Neom Peres, Marcano e Otávio. Nas alas acho que vai ser João Mário e Francisco Moura, com Alan Varela e o Estaca a fazer ali aquela dupla 6-8, chamemos assim. E depois lá o trio de ataque com o Fábio Vieira. Aliás, nesta equipa faz muita falta alguém com essa qualidade, o Fábio Vieira, com o Namaso e com o Samu na zona central.

Fica aqui a previsão do 11 do Pedro Henriques, que costuma acertar.

Deixa-me dizer que é para não me voltar a arrepender, como foi do Marcano. O Fábio Vieira, para mim, vai jogar sobre o mei. Vai jogar outro à frente. Acho que o Fábio Vieira é o preferido do Anselmi para jogar nos dois do mei. Mas vais tirar algum desses jogadores que eu disse, é isso? Pergunto.

Sim, tirava um dos três da frente.

E quem é que mete? Se tiras um.

Não era o Gonçalo Borges, é o novo rapaz, aquele brasileiro que vai anda. Como é que ele se chama?

William Gomes.

William Gomes, esse tal.

Já vi ele jogar no último jogo, mas eu estou a olhar para o 11 que acho que ele vai colocar. Para mim, o William Gomes, aliás, acho que até a última vez, o Luís Pinto Coelho também falou sobre isso, no último jogo, que ele jogou e jogou lá o Gonçalo Borges, e para mim também era o William Gomes que devia jogar.

Meus caros, mais logo isto vai dar discussão no nosso grupo "E o Campeão É". Vamos ver quem é que tem razão, se é o Pedro Henriques ou aqui o palpite também do João Pinto. Emissão especial marcada para às 17h35, do Estádio do Porto, AVS, com relato em direto do Pedro Fernandes, comentários do Augusto Inácio, Luís Pinto Coelho e do nosso áudio-árbitro, o Pedro Henriques. O Nuno Santos conduz a emissão aqui a partir do estúdio em Alvalade. Em Alvalade também acontece o Sporting-Famalicão. Zé, vamos a isso.

Jogo que arranca a partir das 20h30. A equipa de Rui Borges a receber o Famalicão antes da pausa para as seleções, sabendo que uma vitória implica aumentar o fosso para o Benfica, embora seja importante recordar que a equipa encarnada tem menos um jogo devido às competições europeias. João Pinto, vou começar por ti, até porque és a parte mais interessada neste painel, uma vez que não está cá hoje o João Castro. Acredito que me vais dizer algo do género: "Sou do Famalicão desde pequenino."

Não, sabes mal o ano com o Famalicão.

Pois foi.

Não tenho nada.

Tens más memórias aí.

Não tenho nada sobre a licença. Eu acho que o Sporting está a recuperar, está a melhorar. E o Pedro Henriques já falou nisso. Quando o Rui Borges voltou com a palavra atrás e percebeu que o tal esquema dele de uma defesa a quatro não funcionava neste plantel, pensou melhor. O Sporting começou a jogar melhor. Voltou a meter o esquema do Rúben Amorim, foi buscar os apontamentos que estavam naquela segunda gaveta a contar de cima. E, portanto, aquilo que o Rui Borges fez foi adaptar a equipa ao plantel. Até aí concordo com o Pedro. E depois, claro, o Sporting com o Gyökeres em forma é sempre um Sporting candidato a ganhar os três pontos, seja onde for. É um jogador com números estratosféricos e que acho que é a parte mais difícil de controlar do Sporting.

E atenção que já se começou a falar de um regresso, que é um jogador que faz parte do plantel do Sporting, mas a lesão parece que às vezes é esquecido, que é o Pedro Gonçalves. Já se voltou a falar do regresso.

À partida, vai regressar depois da seleção.

Exatamente.

E o Morita também já voltou e o Catamo também já voltou e, portanto, já começa a esfumar-se aquela questão das lesões no Sporting. Acho que o Sporting, na sua versão mais forte, vai ser um Sporting interessante de ser intrépido do Benfica com este Sporting no seu melhor.

Luís Pinto Coelho, falávamos aqui da questão tática. O Sporting vai aqui mergulhado num ciclo de três vitórias consecutivas, Gil Vicente, Estoril e Casa Pia. Pode caminhar hoje para o quarto triunfo consecutivo diante do Famalicão. Luís Pinto Coelho, falámos aqui da questão tática. Às vezes, apostar num esquema tático e a teimosia, às vezes, de alguns treinadores. Falamos aqui do Rui Borges, mas já falamos também de outros casos. Por exemplo, o Rúben Amorim, também no Manchester United. Pode ser o pior inimigo, às vezes, apostar em esquemas que não resultam e viu-se isso um bocadinho no início, no Sporting, que ainda não se encontrou aqui também alguma estabilidade e alguma consistência.

Sim, pode ser um problema, mas eu acho que o Rui Borges também teve algumas atenuantes, que foram a questão das lesões. E quando se tem jogadores decisivos fora e são dois, três jogadores decisivos fora, acho que isso também até tem mais influência muitas vezes que o próprio sistema. E às vezes as dinâmicas são mais importantes até do que o próprio sistema, porque a defesa pode ser a quatro e construir a três na mesma. Há diversas variantes e o Sporting até tem jogadores para fazer isso, porque o Eduardo Quaresma pode jogar como defesa-direito e depois na construção ser a três. Há diversas dinâmicas. Acho que o Rui Borges teve alguns problemas, mas principalmente pelas lesões e pelas ausências. E mesmo os jogadores que não estavam lesionados, estavam muito desgastados. E ele agora aos poucos, as coisas vão melhorando. Mas atenção ao jogo de hoje. É um jogo perigoso, porque se há equipa das chamadas pequenas, com todo o respeito pelo Famalicão, que é uma bela equipa. O Famalicão tem muito talento individual. Tem três jogadores que jogam por trás do ponta de lança que podem desequilibrar qualquer jogo. O Soyraz, o Aranda, o Gustavo Sá, são jogadores de muita qualidade. E o Famalicão está numa posição tranquila na tabela, não tem nada a perder e ainda não atirou a toalha ao chão. Isso eu sei, porque conversei com algumas pessoas do Famalicão. O Famalicão quer ir à Europa ainda.

E é possível. Hoje se vencer, por exemplo, pode chegar aqui ao sétimo lugar e ficar aqui a pouca distância do Santa Clara.

Sim, ainda tem esse sonho de tentar um lugar europeu. Acho que pode ser um bom jogo. Vai ser um jogo aberto, porque o Famalicão também não é uma equipa que baixe muito as suas linhas, por isso acredito que seja um bom jogo, até porque há muita qualidade individual dos dois lados.

Pedro Henriques, há pouco, quando davas o 11 do Porto, eu fiquei com a ligeira impressão que vais colocar três centrais no Sporting, não é?

Claro. E em primeiro lugar, hoje, é o jogador do Chelsea mais 10.

Mas olha que este é só para 2026, ainda fica emprestado em Alvalade.

Ah.

Que é todo um negócio ainda por explorar.

Exatamente. Um negócio que ainda temos que ver. Portanto, a malta depois quando quiser ganhar campeonatos, mete lá os sacos de dinheiro para ver se ganham os jogos.

Então pronto, são 10 jogadores do Sporting e um do Chelsea, não é?

Exatamente. Dez jogadores do Sporting e do Chelsea, em que um desses 10 jogadores, um é um jogador também, um médio recentemente adquirido, que ele é defesa central chamado Debast. Pronto, estou a brincar. Até vamos lá. E bem, porque o Debast está a fazer um grande papel ali naquela posição. Ruy Silva, eu aposto em Esgaio, Gyökeres e Matheus Reis hoje. Maxerou já à esquerda, Fresneda à direita, Debast com o Umanni e depois o trio da frente, Trincão direita. Quer dizer, pronto, este direita e esquerda já temos com o 7 e o 9. Trincão à direita, Trincão pela esquerda e o Gyökeres, obviamente, como o jogador lá à frente.

João Pinto, algum reparo a fazer? Ou está tudo certo para ti desta vez?

Nada. Pode seguir.

Este passou no teste. Pronto, vamos a isso. Vamos avançar para os nossos campeões, mas antes disso dizer que temos essa emissão especial de desporto mais logo. Arranca logo depois do jornal das 20:00. Sporting x Famalicão, relato do Diogo Varela, comentários do Filipe Coelho, João Castro e Pedro Henriques e o Nuno Santos aqui em estúdio. Entretanto, avançamos para os nossos campeões. Nota e campeão do dia e começamos com o João Pinto. Vamos a isso, João.

Para esta convocatória da seleção, uma boa nota, uma nota 15. Acho que o elenco de Portugal dá para fazer aquela coisa dos papelinhos, de atirar ao ar e depois quem sair nos papelinhos joga. Portanto, é uma seleção com uma qualidade tal. É realmente muito agradável para um português olhar para esta convocatória e ver que há tanto talento ao serviço da seleção. Portanto, um 15 para esta convocatória.

Ora, o João Pinto é o primeiro a dar uma nota positiva à convocatória aqui da seleção nacional no painel do campeão.

É um homem sempre muito otimista.

Sim, é o primeiro. Ontem as notas foram bem piores. Luís Pinto Coelho, a tua nota e campeão do dia.

Então eu para ajudar o João Pinto e porque vocês sabem que eu sou um grande defensor do Roberto Martínez, até dou um 16 só para reforçar a nota do João Pinto também.

Luís, assim quem fica malvisto sou eu.

Não, porque acho que realmente podemos aqui discutir um jogador, dois, no máximo. Acho que é praticamente consensual. Podemos discutir aqui aquela questão do António Silva com o Tomás Araújo, que ele tentou explicar, depois teve aquela gafe.

Um problema crónico.

Sim, mas eu acho que se percebeu o que ele queria dizer. No último mês, dois meses, tem sido gerido um bocadinho com pinças o Tomás Araújo, e acho que é isso que ele queria dizer. Mas agora também queria dar aqui um 16 ao Anselmi, por este lado comunicacional dele, embora ontem me parecesse bastante cansado, até na conferência de imprensa, mas acho que é engraçada a forma como ele tenta comunicar muitas vezes. Obviamente que os adeptos do Porto e eu queremos é ganhar o jogo hoje, é o mais importante, mas este lado comunicacional também é bastante interessante dele e é agradável de ouvir as conferências de imprensa dele.

Traz alguma frescura, quanto mais não seja, por esse lado. Pedro Henriques, nota e campeão do dia para fecharmos esta edição.

Olha, vou também dar duas notas. Uma tem a ver com a Fórmula 1, porque também gosto de ver Fórmula 1, gosto de carros, que acho que todos nós gostamos, e este primeiro pole position do Lando Norris, da McLaren, vai ser bastante interessante. Vamos ver como é que se vai desenrolar agora este primeiro grande prémio. E relativamente à segunda nota, tem a ver também com a parte da seleção. Vocês já tocaram aí no ponto. Não vou falar, naturalmente, aliás, não ia falar nunca do Pedro Neto, nem do João Félix, nem do António Silva, isso está fora de questão. Não vou falar. Mais uma vez, não vou falar. Eu acho que não pode ser só aquela questão de fechar o grupo. Acho que as explicações que foram dadas, vale mais não dar e dizer: "Assumo, porque este é o jogador que eu quero". Todas as explicações que são dadas normalmente são tiros nos pés. Por exemplo, a gestão do Tomás Araújo não é verdadeira. Se ele está a ser gerido, não pode sair ao minuto 86 contra o Barcelona. Só se ele estava a se referir ao primeiro jogo do Barcelona, foi há não sei quantos meses. Não é a realidade e, portanto, a minha nota é claramente negativa para tudo aquilo que já tínhamos falado ontem, mas acrescentando com esta questão. Eu sei que ele faz um grande esforço para falar português e acho que é um grande mérito. Às vezes as expressões são diferenciadas, mas eu acho que ele tentou tanto esforçar-se para justificar o injustificável relativamente ao Tomás Araújo, que era muito mais titular que o António Silva, obviamente, e que não está nada a ser gerido. Não é verdade, saiu ao minuto 86 num jogo de altíssima intensidade. Isso não é gerir nada.

Mas é exatamente porque saiu ao minuto 86 e estava lesionado que não pode jogar agora.

Desculpa, não estava nada lesionado. Vão lá ver o boletim.

Se o homem está magoado.

Isso não é verdade. Eu fui ver o boletim clínico do Benfica e tu também tens acesso ao boletim clínico do Benfica, não aparece lá o Tomás Araújo lesionado. Isso não é verdade, desculpem lá, isso não é verdade.

Ainda há bocado estávamos a dizer sobre os jogadores do Sporting. Podiam estar lesionados, mas estão sob grandes cargas físicas.

Estão todos. Quer dizer, então e o Tomás Araújo?

É a mesma coisa com o Tomás Araújo. O Benfica pode meter lá o Tomás Araújo. Pode meter o Tomás Araújo no boletim.

Deixa-me desmontar-te isso. Temos um jogador que recuperou há uma semana e que eu acho que é mais que selecionado, que joga na Juventus e tem estado lesionado e recuperou há uma semana. Se calhar ele tem que ser muito mais gerido. Portanto, isso não é verdade, desculpem lá. Quer dizer, tens um jogador que recupera, tem lesionado há uma semana que aparece e é convocado, e muito bem, para mim está em super lugar.

Mas qual é que é o teu ponto? Ele deve ser selecionado? Qual é que é o teu ponto? É que ele deve ser selecionado?

Pode não ser selecionado, porque eu quero assumir que gosto mais do António Silva, que o Tomás Araújo não faz parte do grupo, tudo bem. Não pode é dizer "lesão crónica", mesmo que seja uma gafe, como já foi colocado, porque é uma gafe, porque ele tenta desmontar uma coisa que não é verdade. Ele foi justificar no jogo do Barcelona em que ele saiu, quando não saiu, saiu quatro minutos de se acabar o jogo. Desculpem lá, não estava lesionado e o boletim clínico do Benfica não mete o Tomás Araújo lesionado. E amanhã se vai este do Tomás Araújo.

Meus caros, temos mesmo de fechar.

Nota negativa para essa gafe que revela, sobretudo, não é só a gafe em si, porque eu também sou falante espanhol, se calhar até dificuldades em ter gafes por língua. É a gafe que revela a gafe, no meu ponto de vista, que é sistemática e constante relativamente àquilo que são as opções. Vale mais assumir: "Este é o meu grupo, estes são os meus jogadores." Justificar com o injustificável, o Conceição mostra claramente que ele está errado, assim como o Tomás Araújo mostra claramente que está errado. Não é verdade este motivo, é outro qualquer, é assumir, mais nada.

Bem, isto hoje foi quentinho, mas é sempre um gosto fazer isto com vocês. Estamos de regresso amanhã, às 11h30, com nova edição e com muito para analisar. Um abraço a todos.