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Há nova liderança partilhada no campeonato. Benfica e Sporting voltam ao ponto em que estiveram várias semanas. Igualdade pontual entre os rivais de Lisboa na liderança da Primeira Liga. Benfica e Sporting têm, nesta altura, 69 pontos. Jogaram-se 29 jornadas, faltam cinco jornadas para o final do campeonato. Estamos claramente na reta decisiva. No resto do pódio, o Sporting Braga ocupa a terceira posição. Ontem venceu, chegou aos 60 pontos. O Futebol Clube do Porto, que também venceu nesta jornada, fica com 59, está na quarta posição, fora do pódio. Mas o grande choque desta jornada é o empate entre Benfica e Arouca, empate a dois gols no Estádio da Luz. O Benfica vinha de uma série, frente ao Arouca, de 10 vitórias consecutivas. Aliás, em toda a história deste encontro, no Estádio da Luz, só por uma vez o Benfica não tinha ganho. Foi em 2013, também um empate a dois gols. Na altura, Jorge Jesus treinava o Benfica, Pedro Emanuel treinava o Arouca. Ontem aconteceu novamente, com Vasco Seabra no Arouca, Bruno Lage no Benfica e com o empate a dois gols, desta vez muito mais doloroso, uma vez que acontece na reta final do campeonato, com o Benfica a precisar das vitórias para manter a liderança isolada do campeonato. Este é o tema em destaque nesta edição de "E o Campeão É". Hoje com Gabriel Alves, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Vamos diretamente a este empate. Gabriel Alves, começo desse lado. O Benfica esteve em vantagem duas vezes, teve o Arouca a responder também por duas vezes, num jogo em que a intensidade foi sentida principalmente na segunda parte. Todos os gols surgiram nesse segundo tempo. O que correu mal a este Benfica para terminar com um empate frente ao Arouca?

Boa tarde. Analisando o jogo, primeiro temos que ver os jogos, e acho que os clubes têm que o fazer, e assumir os jogos que fizeram. Eu já lá vou depois ao resto. Olhando o jogo. Nota alta para já ao Arouca, pela forma como veio, como se organizou, como projetou o jogo do Estádio da Luz para discutir o jogo e o resultado, sem a matéria-prima que o Benfica tem, mas com um treinador afoito, conhecedor do futebol, com uma estratégia que de fato o levou à tal discussão de que eu falei, de forma óbvia e concreta. O Benfica esteve uma vez mais aquém de ser aquele Benfica que os benfiquistas querem que seja, um grande mágico do futebol. E ontem, a verdade é que essa magia não esteve lá. E se assim teve tantas oportunidades como foram badaladas, então vamos lá ver os dados estatísticos, e eu vou-me socorrer de uma empresa altamente competente, a Goalpoint, com a devida vênia. Então vamos lá. Remates entre paus: Benfica 8, Arouca 5. Eficácia no passe: Benfica 78, Arouca 77. Estamos a falar em porcentagem. Eficácia no passe vertical: Benfica 61, Arouca 58%. Ações defensivas no meio-campo adversário: Benfica 13, Arouca 11. posse de bola: Benfica 56, Arouca 44. Superioridade evidente do Benfica. Remates: 26, Arouca 8. Cantos: Benfica 11, Arouca 5. A chamada muita parra, pouca uva.

Gabriel Alves, estás a ver a estatística do jogo completo, porque se olharmos para a segunda parte, em que o Arouca de fato cresceu, o Arouca tem mais posse de bola. O Arouca tem praticamente os mesmos remates à baliza que o Benfica, faz mais faltas. O Benfica só faz três na segunda parte e o Arouca tem mais porcentagem de passe, 79% de passes corretos contra 75 do Benfica.

Claro, completamente de acordo. Portanto, há um Arouca que foi ao Estádio da Luz competir com o super Benfica. E foi afoito o seu treinador, organizou-se muito bem, estudou muito bem o que é o Sporting de Lisboa e Benfica. Por que mais? O Benfica tem 26 remates, não vamos esquecer isso, mas desses 26 remates, 12 são de fora da área. Por quê? Porque não tem capacidade, não mostrou força para ter capacidade de penetração na bem organizada equipe do Arouca. Portanto, há aqui estes dados que é preciso ter em conta. Se estavam a contar com um Aroucazinho para a goleada, pois bem. As grandes equipes, os candidatos ao título, Benfica, Sporting, Porto, todos quais sejam, têm que ter respeito por aquilo que é o adversário e perspectivar muito bem o jogo, porque de fato, isto hoje, na alta competição, surpreender é difícil, mas ainda se consegue fazer isso através de um bom estudo e de um bom trabalho. Quem ganha com isso é o mercado de futebol, é o espectador que está aquém daquilo que é a paixão do seu clube, A, B ou C, mas que gosta, de fato, daquilo que é o futebol. E agora eu tenho aqui algumas notas. O gol do Coco que saiu de fora da área é uma maravilha, é fantástico aquele gol. Mais uma vez, a mostrar o tudo, que é um grande jogador ao serviço do futebol português e do Sport Lisboa e Benfica, que é um jogador de grande capacidade e na meia distância. Além daquilo tudo que fez. Pavese esteve aí durante muito tempo, mas ele já deu nota que é um grande ponta de lança e que morde. Ontem, uma vez mais, foi killer. Agora vamos ao gol do empate do Arouca. Para lá dos erros defensivos que tanto andam por aí a ser babados Olhem para o Benfica, porque da defesa do Benfica o A não fez, o B devia ter feito. Enquanto gol, é um golaço de futebol, arquitetonicamente falando, um gol de régua, esquadro e definição soberba. Para lá de toda a polêmica que houve no jogo e no futebol. Podemos ir à polêmica depois, quando achares bem.

Vamos sim à polêmica, porque ela faz parte e porque ela existe de fato, a polêmica neste encontro. E antes de irmos a essa parte da polêmica, porque toca também na arbitragem, eu já lá vou ao Pedro Henriques também para falarmos do comunicado do Benfica. Mas Augusto Inácio, estiveste ontem no comentário a este encontro. Agora já digerido, já passado quase meio-dia desde o jogo de ontem. Que análise fazes à exibição geral do Benfica, àquilo que aconteceu neste encontro em que a primeira parte, de fato, praticamente só deu Benfica, apesar ainda de Trubin fazer uma boa defesa no primeiro tempo, mas no segundo tempo vimos um jogo muito equilibrado que deu isso mesmo, um empate. O Benfica tem razão para se queixar de si mesmo? Tem o Arouca a ter uma bela réplica, que leitura que fazes disto?

Boa tarde a todos. Os comentários que eu tive ontem ao jogo e no final do jogo mantenho ainda hoje, porque a sensação que eu fiquei é a mesma e não mudo aquilo que eu vi ontem e que senti ontem. O que eu vi ontem? Vi um Benfica que nunca foi aos limites, foi um Benfica em que realmente houve grandes momentos em que o Arouca jogou, passeou a bola entre os seus jogadores sem praticamente ter pressão. É verdade que o Benfica na primeira parte teve o domínio do jogo. Teve algumas oportunidades também. O Arouca teve um bom remate que o Trubin fez uma boa defesa, e o resultado estava em 0 x 0 no intervalo. Na segunda parte, quando se esperava que fosse o Benfica jogando no seu estádio, sabendo de antemão do jogo de um Sporting que tinha ganho em Santa Clara, eu esperava uma reação muito forte do Benfica na segunda parte e não foi isso que eu vi. Vi foi um Arouca muito personalizado. Tem que estar aqui o mérito ao treinador do Arouca e aos seus jogadores. Vi um Benfica, quando marcou um gol, a ficar um bocadinho mais descansado em relação àquilo que estava a passar. O Arouca reagiu e empata o jogo. E depois eu senti também que o treinador do Benfica foi reativo e nunca foi proativo. Ou seja, reagiu sempre àquilo que era os acontecimentos do jogo que estava a passar e não anteveu aquilo que poderia ter acontecido e que era previsível. Diria eu que o Benfica quando faz o 2 x 1, penso que toda mundo estava a pensar que o Benfica tinha ganho o jogo, só que se esqueceram que o Arouca é uma equipa que não desiste. Então quando o Bruno Lage tira e devia colocar dois pontas de lança, tinha entrado o Veloso e foi lá o Paulo Lídice, e quando faz o 2 x 1, tira o Paulo Lídice e mete o Leandro Barreiros, automaticamente se percebeu que o Benfica estava a tentar segurar o resultado. Só que, incrivelmente, o Leandro Barreiros foi jogar quase ao lado do Belotti, o que queria dizer que praticamente o Benfica ficou no mesmo sistema, mas com os jogadores diferentes. O que é certo é que os jogadores do Arouca conseguiram, mesmo assim, trocar a bola. É verdade que o Benfica faz o terceiro gol, que foi num lado, o Osvaldo e vem no lado. Mas depois, na parte final, o Benfica estava completamente desatento e faz um contra-ataque ao Arouca de uma forma perfeita e faz o 2 x 2. Por isso o Benfica nunca deu a sensação de ir, mesmo para ganhar no jogo, no sentido de aniquilar o Arouca com o terceiro gol. E isso fez com que o Arouca também acreditasse. Nesse aspecto, o Arouca tem mérito, empatou bem a partida e o Benfica, se olhar bem para o jogo, tem que entender e tem que perceber que cometeu muitos erros e deu essas oportunidades de o Arouca ter empatado.

Certo. Vamos ao Pedro Henriques, até porque, Pedro, foi uma jornada muito polêmica e vou pegar não só na tua opinião deixada aqui na Rádio Observador, mas da maioria que tenho lido de quem faz esta análise de arbitragem.

Tenho aqui a lista.

Olhando para esta jornada, houve um erro no jogo do Sporting com o Santa Clara, houve um erro no jogo com o Benfica e o Arouca. Certo que provavelmente houve erros noutros jogos, mas aqui estamos a falar dos jogos que têm influência direta na liderança. Portanto, houve um erro em cada jogo. Acontece que o cúmulo desses dois erros, o somar desses dois erros, dita um prejuízo nas contas para o Benfica e talvez um benefício para o Sporting. É correto fazer uma leitura como esta no final de uma jornada destas?

Especificamente para esta jornada, sim. No conjunto, não. Vamos por partes. Eu normalmente quando dou aqui a minha opinião, em termos de Rádio Observador, dou a minha opinião, mas eu sou uma pessoa da sociedade, como costumo dizer, e gosto de vez em quando também olhar sobre assuntos técnicos para a opinião dos outros, para tentar perceber, porque eu não sou daquelas pessoas cuja mãe diz: "Olha, o meu filho é o único no pelotão que vai marchar corretamente", que às vezes nos ajustamentos mandaram acontecer. Ou seja, as outras pessoas é que estavam erradas. E portanto, convém a gente tentar perceber se estamos também a marchar de forma correta. E nesse aspecto, que eu nunca fiz isto aqui, mas vou fazê-lo hoje, é dizer o seguinte: tive o cuidado de ir analisar exatamente, como está a dizer, a começar pelo lance de ontem. A minha opinião é, realmente, em jogo jogado, fica a ideia que o Otamendi que fez o pênalti, como as repetições e as dúvidas que o VAR deu são muito claras e óbvias que não há pênalti e que é o Jerson que acaba por se projetar, salta a dois pés, que é uma situação absolutamente normal, tipo peixe, e depois com o joelho direito é que vai bater na cabeça do Otamendi. São coisas totalmente diferentes. Portanto, o Otamendi, se não há aquele salto e se não há este jogador Jerson a interceptar o próprio Otamendi naquilo que foi o deslizar do trem, nunca havia sequer contacto. São coisas diferentes. Ponto número um. Mas depois tive o cuidado de dizer assim: "Deixa-me cá ver se eu estou correto". E de repente, olho para o Duarte Gomes na bola Com a minha opinião ou com a opinião dele, como queiram. Portanto, com a mesma opinião. Marco Pina na CMTV, que é o padre de Aveiro, mesma opinião. Jorge Faustino e Marco Ferreira no Record, mesma opinião. Paulo Pereira na V+, mesma opinião. E a malta do "Tribunal do Jogo", Jorge Cruz, Angelo Rosa e Fernando Tresaco, a mesma opinião. Claro que não fui buscar o ex-árbitro do canal Benfica, porque obviamente era diferente. Era a mesma, mas por circunstâncias óbvias. Quer dizer que todos, cada um no seu canto, cada um na sua casa, cada um no seu estúdio, cada um no seu espaço, analisamos os lances e hoje quando vou deparar com aquilo que são as opiniões, está tudo a dizer o mesmo. Portanto, parece-me que é claro e óbvio, do meu ponto de vista, que o árbitro quis manter a sua opinião. Tudo bem, foi uma leitura diferente que teve em relação a quem fez falta sobre quem. É legítimo e acho que o VAR cumpriu bem, primeiro, porque realmente não havia pênalti, e depois porque foi chamar o árbitro para ir ver, e é isso que se espera. Portanto, a polémica nunca estará em torno.

Portanto, Luís Godinho, o VAR terá tido também a mesma opinião.

Aliás, o Luís Godinho só pode chamar o árbitro porque tem uma opinião diferente dele, senão não podia chamar. O protocolo não permite dizer: "Olha, anda cá ver que tu tens razão". Não, anda cá ver porque há aqui uma situação em que tu tomaste uma decisão e eu tenho imagens claras e óbvias que provam o contrário. O árbitro quis manter, tudo bem. É isso que se espera do videoárbitro, do meu ponto de vista. E depois, a decisão do árbitro é a decisão do árbitro, certa ou errada. Do meu ponto de vista, foi errada. E depois, relativamente à pergunta que me faz e aquilo que é o impacto nos comunicados. Voltamos ao mesmo, porque repare uma coisa: vamos olhar para o jogo do Sporting e Santa Clara. Eu também acho que realmente ficou um penal para o Santa Clara e que nesse contexto o Sporting foi beneficiado. Mas na primeira volta, ficaram dois penais num jogo que o Sporting perde, a favor do Sporting, que não foram assinalados. O que eu quero dizer com isto? É que o Santa Clara aqui veio a terreiro falar da questão da arbitragem, mas não o fez na primeira volta. E o Sporting foi exatamente ao contrário. Na altura, fez o que tinha a fazer em relação aos dois penais, mas não o fez agora. E o Benfica, que agora faz este comunicado, para mim não faz sentido nenhum. Quer dizer, há um erro, mas não faz sentido fazer este comunicado quando, por exemplo, não vi esse comunicado quando o Florentino joga a bola com a mão e a própria BTV nem sequer mostra essa mão que depois mais tarde é que nós percebemos que houve um pênalti, que as imagens não davam. Portanto, juízo e concluindo isto tudo relativamente aos comunicados, à postura dos clubes que acham que estão sempre a ser prejudicados. São todos prejudicados e beneficiados. Posso depois fazer contas pingargas no final, sobretudo quando estamos a falar aqui ao nível dos ditos grandes. E há uma frase que eu tenho na cabeça, que gosto muito, que diz assim: "As pessoas criam regras que não cumprem, impõem comportamentos que não têm, esperam o respeito que não dão e ditam princípios que não seguem." Só tem uma coisa boa. Eu tenho trabalho ao fim de semana, que é muito porreiro no meio disto tudo. Finalmente, só quero dar um toque na parte do jogo fora da arbitragem para dizer o seguinte.

Sim, por favor.

Bruma entra ao minuto 89, Arthur Cabral entra ao minuto 97. Fez-me lembrar a semana passada o Conrado entrar ao minuto 89. Bruno Lage e Luís Borges, agora que estão em clubes de topo, parece que começaram a ter medo. Não pode ser, quer dizer, isto não faz sentido. Parece que, em vez de irem procurar aquilo que é o gol a seguir para ganhar distância, estão sempre mais preocupados em defender o gol e o pontinho que têm. E depois, quando a coisa eventualmente não corre bem, como não correu bem ao Sporting com o Braga, como não correu bem ontem com o Benfica, é que lançam os tais jogadores que deviam ter entrado antes para mostrar psicologicamente, emocionalmente e fisicamente no esquema do jogo, que nós queremos ganhar este jogo e não queremos defendê-lo com recuação atrás. Estamos a falar de clubes grandes e que ainda por cima jogaram ambos em casa. Não faz sentido nenhum. E se calhar há mais culpas naquilo que foi o empate do Sporting com o Braga, naquilo que é o próprio Sporting, e há mais culpas naquilo que foi ontem o empate Benfica-Arouca, no próprio Benfica, do que estarmos à procura muitas vezes dos fantasmas externos. Concluo com isto: houve efetivamente um erro ontem, o gol do empate nasce num pênalti que não existe e, sob este ponto de vista, obviamente que há um prejuízo em relação ao Benfica. Mas deixa esse lado de comunicados, porque todos têm pilhados de vida. E depois, oiçam outra vez o podcast que nós estamos a fazer, oiçam a frase que eu tenho e mudem os princípios, sejam honestos intelectualmente nesta perspetiva que é: ou falo sempre que sou beneficiado e prejudicado, ou então, como diz o outro, para não te acalhes.

Há comunicados sobre arbitragem, mas não há comunicados sobre os erros próprios dentro dos clubes. Vamos ainda olhar aqui para o Braga e para o Futebol Clube do Porto. Augusto Inácio, antes de irmos às nossas notas, o Braga promete não desarmar nesta luta pelo terceiro lugar.

Claramente que há uma luta aqui entre Porto e Braga. O Braga jogava em casa, depois do Porto ter ganho num campo difícil ao Enrio Mayor contra o Casa Pia, que está a fazer um bom campeonato. O Braga cumpriu a sua obrigação de ganhar ao Aveas, que está numa situação aflita e que também ia tentar fazer tudo por tudo para ganhar pontos ali em Braga. Só que o Braga não deu qualquer hipótese do Aveas poder pensar em pontuar. Por isso, está aqui uma luta acesa, uma luta, neste aspecto, bonita, no sentido de haver aqui alguma coisa que possa interferir entre os dois, porque aquilo que o Sporting está à espera que o Benfica falhe, o Benfica à espera que o Sporting falhe, está o Porto à espera que o Braga falhe e o Braga à espera que o Porto falhe também. Por isso, a luta pelo terceiro lugar está renhida. Vamos ver o que é que isto vai dar. O que é certo é que o Porto teve um jogo importante e ganhou. Isso, por certo, não pode ser que seja um bom motivo para acreditar ainda mais que ainda é possível o terceiro lugar.

Gabriel Alves, o Braga está numa ótima fase. Promete mesmo não desarmar nesta luta pelo pódio.

Olha, Salvador está a rir aos astros, porque isto vai lhe dar valorização daqueles jogadores que ele lá tem. Isto é bom. É uma luta a norte pelo terceiro lugar, é uma luta a sul pelo primeiro. Vamos lá ver. Em relação aos comunicados, se agora quando estes clubes, se algum deles for beneficiado, faz um comunicado três minutos depois a dizer que foi beneficiado. Estamos à espera, teríamos de ter. Portanto, olha, é um campeonato aceso. E eu volto aqui, a propósito de polémica, volto a dizer aos sponsors, aos patrocinadores: olha, patrocinem a arbitragem. Já viram como se fala mais dos árbitros, se fala mais desta polémica do que propriamente daquilo que é o joguinho jogado? Então vá, patrocina. Eles tiram partido disso. É massificador. Outra coisa em relação àquilo que o Pedro Henriques disse, a propósito dos jogadores aos 90 minutos, 89, 97 etc. Olha, há aí uma pessoa, se calhar algures na Europa, que sorri. Como é que se chama? Roger Schmidt.

Vamos às nossas notas de campeão. Pedro Henriques, começo por ti, campeão do dia.

Claro que divido em duas partes. Apoio completamente este Conselho de Arbitragem, já o disse aqui várias vezes, são pessoas extremamente competentes. Acho que começaram menos bem este fim de semana com a nomeação para o árbitro do jogo do Santa Clara-Sporting. Na altura falei sobre isso, tinha feito a primeira volta, embora tenha sido outro conselho de arbitragem, com os polémicos que se dessem a acontecer, iriam cair muito em cima do árbitro. E aconteceram. E depois, ontem, embora aqui seja diferente, o VAR fez o seu papel, o árbitro fez o seu papel, eu vou dar naturalmente nota negativa, porque foram dois jogos muito impactantes em relação àquilo que é a imagem, porque são estes jogos que depois marcam aquilo que se a arbitragem está a correr bem ou mal. Portanto, vou dar uma nota negativa, mas que seja uma nota negativa também na perspetiva de que ao nível das nomeações e das próprias competências, tudo seja melhorado. E eu tenho muita fé e esperança naquilo que vai ser também uma revolução que vai acontecer na arbitragem, sobretudo na próxima época, com outras pessoas lá do setor a ajudar. E não estou a falar de mim, repito, que é para as pessoas não pensarem que eu vou falar nada disso, não vou para lado nenhum. Estou aqui também no Observador para dizer que vou dar uma nota negativa à arbitragem, nota oito, e obviamente vou dar cinco também, seja quem for, ao Benfica. Já tivemos situações com o Santa Clara, como eu expliquei, com o próprio Sporting. Nota negativa a tudo o que é este tipo de comunicados e este tipo de ruído, que é: se querem ter autoridade moral e que as pessoas acreditem que aquilo que dizem é sério, façam comunicados sempre que são prejudicados, mas também sempre que são beneficiados. Ou então vale mais não fazer nenhum comunicado, porque acabam por tirar mais partido. Só iludem aqueles adeptos e os poucos, porque a maior parte, felizmente, já tem outro tipo de inteligência emocional para compreender o contexto. Não faz sentido este tipo de comunicados.

Exatamente. Augusto Inácio, campeão do dia.

Vários campeões. Primeiro, nota 17 para o Paulinho, que em oito jogos marcou 10 gols no Toluca, em último jogo contra o Atlas. Ganharam 3x2 e o Paulinho marcou os três gols. Está em alta o Paulinho no México. Nota também 17 para o Vítor Pereira, técnico do Wolverhampton. Quando chegou ali, estava o Wolverhampton numa situação muito complicada, muito difícil. E ele tem quatro jogos, quatro vitórias e já tem 35 pontos, tem 14 pontos de avanço sobre o último adversário.

Está a varrer para Amorim.

E está realmente em grande também na Inglaterra. E também queria dar aqui nota 17 para o Óbison Pereira, que bateu o recorde mundial de 100 metros livres classe S21, que é o Síndrome de Down, em 28 segundos e 93 centésimos. Por isso, eu diria que está aqui um grande campeão. E também queria dar nota zero para alguns adeptos do Benfica, que infelizmente, no minuto de silêncio ao Rélio Pereira, emitiram aquele som do aerolite. Desculpem estas pessoas, são mesmo muito renhosos.

Que teve resposta de todo o resto do estádio a aplaudir para abafar esse som e foi perceptível também na nossa emissão aqui na Rádio Observador. Gabriel Alves, para terminar.

Olha, 20 para Mario Vargas Llosa, grande escritor peruano que nos deixou. Por que eu o trago aqui? Por tudo aquilo que ele envolve em termos de cultura, por tudo aquilo que ele deixou em termos de obra escrita. Aliás, que ele, acima de tudo, queria ficar recordado pelos seus escritos. Mas Mario Vargas Llosa era um homem que adorava o desporto, adorava o futebol. E esteve a cobrir aquilo que foi o meu primeiro Mundial de Futebol em 1982, na Espanha. Ele foi, portanto, o repórter enviado para cobrir e fazer a cobertura deste mundial. Portanto, Nobel da Literatura, que queria ser lembrado pela escrita, olhava o futebol, olhava o desporto de forma muito particular. Fica a sua obra, fica as saudades, mas fica acima de tudo, tudo que ele deixou escrito e aquilo tudo que nós vamos lembrar-nos sempre dele pelo que está escrito. Que esteja em paz.

Fechamos assim esta edição de "E o Campeão É..." Estamos de regresso amanhã, depois do 12h30.