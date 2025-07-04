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Está na hora de "E o Campeão É?" na Rádio Observador. Já sabe que é aqui que todos os dias escolhemos os protagonistas do mundo de desporto e damos notas de 0 a 20. Hoje, para isso, temos conosco o Pedro Henriques, o Augusto Inácio, o Gabriel Alves e também o João Pinto. Bom dia, como estão?

Bom dia.

Bem, obrigado. Bom dia.

Bem-vindos mais uma vez. Ainda estamos, obviamente, todos um pouco imbuídos desta nostalgia e também desta emoção que temos pelas despedidas de Diogo Jota e também de André Silva. Mas "the show must go on", como diz um bom amigo. Portanto, vamos olhar para aquilo que certamente o Diogo e o André gostariam que olhássemos, que é para este mundo do desporto tão bom e de que gostamos tanto. E vamos começar com a seleção feminina. Aqui a questão é que o resultado não foi nada bom. É verdade que já se esperava um jogo difícil, mas Portugal sai goleado na primeira jornada por 5 x 0. Começo por ti, Gabriel Alves. Uma derrota pesada da nossa equipa, das Navegadoras. Uma derrota que começou a ser construída logo na primeira parte. Ficou, aliás, praticamente toda construída na primeira parte. O que falhou ontem às Navegadoras para sair com um resultado mais positivo?

Olha, para já, eu quero deixar aqui uma nota pelo minuto de silêncio que foi celebrado, e bem, em memória do Diogo Jota, numa prova internacional, e que vem dar sequência a tudo o que a própria imprensa mundial tem vindo a atestar em relação ao acidente que retirou a vida ao internacional português e ao irmão, duas pessoas, com a dimensão que obviamente o Diogo Jota tinha. Um minuto de silêncio pelo internacional português foi, para já, uma nota a ter como travo de tudo o mais que naturalmente tenho vindo a ter oportunidade, e todos nós temos vindo a ter oportunidade, de ler. Depois, uma manita é sempre uma manita, é de facto muito mau para Portugal perder por 5 x 0. Mas eu não sei se Portugal pensou bem que a Espanha é, de facto, uma equipa extremamente potente, é uma equipa muito forte. E a Espanha não é só forte no futebol, é no futebol, nisto, naquilo e naco outro. Não vamos estender toda uma série de situações, mas na verdade, foi um resultado que está muito aquém daquilo que se esperava deste início, desta abertura. Não vai resolver ainda nada, Portugal tem muito tempo para poder ultrapassar toda esta situação, mas 5 x 0 é, de facto, uma marca que deixa marcas. Queria também dizer que Portugal falhou na estratégia, não conseguiu segurar, não conseguiu ler aquilo que era o plano tático da equipa espanhola, mas queria deixar uma nota para o gol da Alexia Putellas.

É um grande gol, sem dúvida.

É um golaço em qualquer parte do mundo.

Claro. Desde o domínio à forma como tira do caminho.

Tudo. Não é por acaso que ela é considerada uma grande craque do futebol feminino, uma grande craque do mundo do futebol. Uma senhora jogadora, uma senhora futebolista, uma senhora de grande qualidade.

Vamos ao Augusto Inácio e vou deixar para o fim o João Pinto e o Pedro Henriques, porque já os vamos ouvir, neste caso, só o João Pinto, a seguir no nosso novo programa, "E a Campeã É?", que vamos estrear hoje. Devíamos, em condições normais, ter estreado o programa ontem, mas devido a toda a situação de Diogo Jota e André Silva, deixamos para hoje essa estreia, para ouvir aqui na Rádio Observador. Vou, por isso, primeiro ao Augusto Inácio. Augusto, é uma estreia que obviamente não é muito positiva, mas pergunto se, apesar disso, belisca em alguma coisa aquela que é a perspectiva e a expectativa de Portugal neste Campeonato da Europa, tendo em conta que já se estava à espera que Portugal perdesse este jogo, tendo em conta a adversária que tinha pela frente.

Boa tarde a todos. Olhem, em primeiro lugar, deixem-me dar os parabéns ao Observador pelo excelente relato, porque eu não vi o jogo, vim ouvir o relato no Observador.

Excelente se quer dizer muito, porque foi o que o relatou.

Excelente relato, excelentes comentários, excelentes avares. Enfim, foi tudo muito bom. Acho que foi uma experiência nova que se teve na rádio dar o direto no relato de uma formação feminina.

Obrigado.

E acho que foi espetacular. E deu para perceber que vocês retrataram tão bem aquilo que se estava a passar no relvado, que eu também retirei as minhas ilações. Parece-me a mim que há uma coisa que não há dúvidas nenhumas: a Espanha é muito superior a Portugal. Ponto final, parágrafo. Ganharam e ganharam bem. Agora, por outro lado, esperava-se muito mais de Portugal. E parece-me que Portugal entrou com algum receio, com falta de confiança, não ligando o jogo, parecendo temer o valor da adversária e não acreditando muito no nosso valor. Já se esperava uma derrota, sinceramente, eu esperava que Portugal perdesse. Não esperava é que perdesse com estes números, com esta expressão e com o futebol produzido em campo, que realmente ficou muito aquém daquilo que eram as expectativas. Vamos ver se realmente o nosso selecionador e treinador disse que haviam uns traumas quando Portugal perdeu por sete, Portugal perdeu por cinco com a Espanha, que as coisas iriam mudar e que as coisas foram acidentes do percurso. O que é certo é que voltou a acontecer. Portugal levou cinco. Esperemos que realmente, no próximo jogo com a Itália, as coisas corram bem melhor e que Portugal dê uma imagem diferente para melhor, porque há qualidade para isso, para que Portugal ainda possa sonhar em passar à fase seguinte.

Olhando para aquilo que aconteceu ontem, João Pinto Tivemos aqui uma questão que tem sido recorrente, que é o fato de continuarmos a sofrer gols muito cedo. E aqui gols é no plural, porque novamente voltamos a sofrer um logo minuto e meio e um ao minuto sete, tal como tinha acontecido com a Inglaterra, tal como tinha acontecido com a Espanha. Obviamente que ontem o psicológico das jogadoras também podia estar influenciado por toda a situação de ontem, mas isto tem sido muito recorrente. O que atribuís a isto? Nervosismo, falta de concentração? O que estará a acontecer?

Eu acho que o maior gap aqui é mesmo técnico, é das jogadoras. Enquanto uma recepção de bola de uma jogadora da Espanha é feita em progressão e é feita a olhar para a colega, as nossas ainda, muitas vezes, especialmente em jogos destes, com os nervos à flor da pele, ainda têm que estar a olhar para a bola, receber e depois levantar a cabeça e depois passar e perdem-se aqueles um, dois segundos que são fundamentais no futebol. É mais uma questão de lacuna técnica e isto é que só com trabalho, só com talento, só com alguns anos em cima é que a coisa vai lá. E depois, se quisermos olhar para isto como uma tragédia, podemos olhar, especialmente do ponto de vista do apuramento, porque depois os gols vão contar muito no fim. Ou então podemos lembrar, por exemplo, no Mundial 2014, Portugal entrou e levou 4x0 da Alemanha.

É verdade.

E levou 4x0 da Alemanha, por quê? Porque a Alemanha vinha com a força toda, tinha a ambição de ganhar o título, queria entrar a mostrar o que valia e acontecemos, tivemos muita azar no sorteio e apanhamos logo a Espanha e logo na estreia.

A Alemanha.

Sim, a Alemanha naquele sentido e hoje a Espanha. E portanto, aqui a dificuldade foi mais essa, foi já termos esse gap técnico em relação a elas. Depois, apanharmos a seleção que provavelmente, e é mesmo, a grande favorita a ganhar o torneio logo no jogo de abertura. Há uma parte aqui que nós temos que inocentar as nossas miúdas, dar-lhes força e dizer-lhes que isto começa agora e portanto o primeiro critério de desempate no apuramento são os pontos e se chegarem lá com mais pontos que as outras, passam.

Pedro Henriques, olhando precisamente para isto que estava a dizer o João Pinto, aquilo que disseram na conferência de antevisão, não só o Francisco Neto, como também, se não estou em erro, foi o Dolores Silva, que esteve presente, se a memória não me falha, foi precisamente essa questão de o primeiro jogo não ser um jogo para poupanças, ainda que já soubéssemos que, em princípio, daria derrota, mas que convinha entrar bem na mesma. Em que lado é que ficamos? É verdadeiramente importante este jogo ou afinal era um jogo que, a perder, que fosse este?

Bom dia. Em primeiro lugar, mais um fim de ciclo para um selecionador que, obviamente, no final deste torneio, é necessário renovar. E é necessário renovar porque-

Mas por este resultado ou achas que já acontecendo o que acontecesse?

Também por este resultado e vou já explicar porquê. Mas por tudo, porque eu acho que é importante, não tem a ver com a qualidade das pessoas, nem com aquilo que muitos fizeram e deram, tem a ver com ciclos que são importantes, porque senão o futebol feminino também pode estagnar. E é importante vir novas ideias, novos pensamentos e novas ciências até na abordagem do jogo. E por que eu falo isso na abordagem do jogo? Porque há claramente a superioridade espanhola, que é evidente, mas também não necessitamos de facilitar. E facilitamos quando inventamos com a Bia à direita. Aliás, foi a mina de ouro, foi por ali que entrou tudo. Não tem a ver com a jogadora em si, tem a ver com o facto de que depois na segunda parte, com a Ana Borges e com a Saça, corrigiu-se claramente defensivamente. E está bem que também resultou que a Espanha estava a ganhar 4x0 e também diminuiu o ritmo, mas claramente se acertou e nestes jogos não há que inventar. Por isso é que a experiência é muito relevante e importante. Eu acho que estrategicamente, ou pelo menos em termos daquilo que foi o pensamento do selecionador, errou claramente e tem uma parte dessa culpa. Depois, obviamente, o resto é a Espanha que é superior. Eu relembro que a Espanha, embora nunca tenha ganho o Campeonato Europeu feminino, por equipa ou por época, é a atual campeã do mundo. Há quem diga que é a melhor seleção do mundo. No ranking, obviamente, está em segundo lugar. Os americanos continuam em primeiro, mas eu também não tenho dúvidas que é, neste momento, a melhor seleção do mundo a jogar futebol.

Sim, de longe.

De longe, claramente, embora no ranking esteja em segundo lugar. E que lembro também que este grupo não é assim tão fácil como parece, porque agora vamos defrontar uma Itália que é 13ª do ranking, Portugal é 22ª e depois uma Bélgica que está dois lugares à nossa frente. E uma Bélgica que, do meu ponto de vista, é até uma das seleções surpresa por aquilo que demonstrou. E depois quando vamos olhar para os últimos resultados de Portugal, levanta-nos sempre esta questão da preparação dos jogos, que eu tenho este pensamento, que é: quando nós vamos preparar para um campeonato Europeu ou do Mundo, mas principalmente feminino, devemos preparar com seleções que nós possamos à partida ser melhores para ganhar, para moralizar, para encaixar o nosso sistema tático ou não, vamos já lançar o desafio, colocar a equipa já de grau de dificuldade elevado para que se conseguirmos a preparação mesmo que corra mal, depois entrarmos nesta ideia que é jogarmos com equipas fortíssimas e portanto estamos bem preparadas para que se algo for mais fácil, se tornará melhor. E o Roberto Martinez responde muito facilmente a isso. Quando esteve na Bélgica e em Portugal, prepara-se sempre com jogos de grau de dificuldade baixo, para ganhar, para moralizar, etc. Portugal teve uma série de jogos de grau de dificuldade elevadíssimo e, de alguma maneira, eu acho que psicologicamente, moralmente, e isso viu-se na maneira como a equipa portuguesa despachava a bola, e não era só por questão da Espanha. Tivemos situações das nossas centrais em que ficavam sozinhas e despachavam a bola quando não tinham ninguém pela frente. Se estivessem a jogar contra equipa qualquer, não o fariam. Quer dizer que há ali uma parte mental, psicológica, que não foi resolvida e isso claramente tem a ver com a questão do selecionador. Portanto, há um fim de ciclo, um novo ciclo. Esperemos que as coisas possam correr melhor, mas atenção que o que vem aí é muito difícil, é a 13ª e a 20ª do ranking, nós estamos em 22º.

Vamos esperar para os próximos episódios, sendo que ontem a Itália venceu por 1x0 a seleção da Bélgica. Vamos muito rapidamente a outro dos temas deste dia, que é a chegada de Francisco Farioli ao Porto, à Cidade Invicta. Vai ser o novo treinador do Futebol Clube do Porto e veio já equipado a rigor. Augusto Inácio, o que isto pode já dar aos adeptos do Futebol Clube do Porto, tendo em conta que chegou ele, a mulher e as duas filhas, todos equipados a Porto?

São do Porto e dos pequeninos. Diria que é uma nova esperança para o Futebol Clube do Porto e para os seus adeptos. A expectativa que têm de ter um novo treinador, que espero que seja um treinador vencedor. Claramente que este treinador chegou, mas ainda não chegou a acordo com o anterior treinador, o Anselmi. Creio que as coisas estão todas prontas e alinhavadas para o treinador assinar o contrato, mas claramente que há um outro problema para ser resolvido. Agora, claramente que vem um treinador, uma nova esperança, mas, e lá está o tal mas, ele sozinho não vai resolver as coisas todas do Futebol Clube do Porto.

Ora bem.

Ele tem que ter matéria-prima, tem que ter jogadores, coisa que Vital Bruno e Quincelle também não tiveram. Esperemos que este treinador também tenha, além dessa qualidade do reforço, uma ideia de jogo em que possa progredir ao longo do tempo e que possa fazer do Porto uma grande equipa ou uma equipa muito mais sólida do que aquela que vinha apresentado. É essa a expectativa.

Então deixa-me ir já aqui ao Gabriel Alves, até para atalharmos caminho, porque falas aqui da matéria-prima. Gabriel Alves, parece que Francisco Farioli já quer levar alguém do Ajax para o Porto e falamos de Kenneth Taylor, sendo que, de acordo com a imprensa, já terá mesmo pedido a contratação a André Villas-Boas. Podemos ter aqui uma influência do Ajax no Futebol Clube do Porto, Faria bem?

Mas por que tem de ser influência do Ajax?

A influência de levar alguns jogadores.

Sim, só isso.

Sim, tem sentido.

O problema é este: há dinheiro? Essa também é a pergunta. Quem responde é quem manda. Quem tem uma estrutura e gere. É evidente que pretender um jogador, sabe porquê.

Ele custa mais ou menos 30 milhões de euros. É coisa pouca.

Quando tu estavas a perguntar ao Augusto e dizer que vinham todos equipados a Porto, eu, mulher, filhos. E eu pergunto: e trazia o pacote de pipocas também azulinho e branco?

Vamos esperar para ver. Vamos ao João Pinto, até porque João Pinto, sei que queres falar também do Nuno Borges, porque venceu anteontem, frente ao Billy Harris, e vamos ter hoje nova entrada. Em princípio, está aqui programada para às 15h, se calhar um bocadinho antes, contra o Khachanov. O que é que esperas desta terceira ronda do Nuno Borges em Wimbledon?

Espero uma vitória. Não é pressionar o rapaz, até porque a esta hora ele já está concentrado.

Já não está a ouvir.

Já não nos está a ouvir, mas é porque espero muito que aconteça. Temos aqui uma diferença de 17 posições no ranking, 37 para o Nuno Borges e 20 para o Khachanov. O Khachanov vem de um jogo com cinco sets, em que perdeu os dois primeiros, portanto, fisicamente, como há muito pouco tempo de recuperação, isto pode ser importante. O Nuno Borges tem outra ambição, vem para este torneio com outra ambição. É claro que todos querem ganhar, mas o Nuno tem mostrado que se preparou muito bem para chegar a Wimbledon no topo da sua forma e estou com todas as esperanças e todas as expectativas que o Nuno consiga virar mais esta página e consiga fazer um torneio Wimbledon que seja histórico. Até adianto já o meu campeão a ele. Dou-lhe nota 18 e espero amanhã poder corrigir para 20.

Até porque ele está levezinho. Ontem também conseguiu uma vitória na primeira ronda de pares e diz que, para além de ter conseguido vencer, divertiu-se bastante. Portanto é este sinal.

É este sinal de preparação, de descontração dentro daquilo que é a concentração competitiva.

Claro. Pedro Henriques, vou já atalhar para ti, para a nota, já que o João Pinto aqui se adiantou. Obviamente, podes também deixar um sublinhado sobre os dois temas que falámos agora, mas pergunto já quem é o teu campeão do dia e que nota dás.

Olha, obviamente, não vou fugir também à questão do Diogo Jota, por todo aquilo que é o impacto do Diogo no mundo, percebeu-se isso claramente, porque parece que realmente era a tal pessoa fantástica, extraordinária, para quem conviveu com ele em todos os clubes. Nem sei se é preciso dizer se é 20 ou o que é, porque realmente estamos a falar de uma tragédia, mas realmente o impacto que o Diogo teve em todos os sítios que passou revelam que, para além do excelente jogador de futebol que era, a pessoa, o humano. E eu acho que isso é de tudo o que se calhar nós melhor podemos levar da nossa vida. Mas vou dar uma nota 20 nessa perspetiva, pelas suas qualidades humanas. Para o Nuno Borges também, nota 15, porque realmente é um feito estar naquele palco e atingir o que atingiu até agora. Vamos ver o que é que vai acontecer, não vai ser um jogo fácil. E também para o futebol feminino de uma maneira geral, porque tivemos ontem os estádios cheios, temos o futebol feminino realmente com grande expansão e Portugal, em termos internos, tem também tudo a ver isso. Quando parece que há aqui algum desinvestimento interno e há um estudo muito interessante, até desde o nível de espetadores em Portugal, de apoios, patrocínios, etc. Por isso é que eu acho que a Federação tem aqui um papel muito relevante e importante, obviamente, com os clubes, porque tem que ser repensado para não se perder aquilo que se conquistou até agora a nível de futebol feminino português, porque a nível internacional realmente está claramente na moda de cima. Portanto, uma nota 15 com esta expectativa e esperança do futebol feminino português que não pare e que possa evoluir no sentido para a frente, como costuma dizer.

Vamos ao Augusto Inácio, campeão do dia, que nota dás, Augusto?

Ontem já falei do Diogo Jota e do irmão. Hoje vou dar nota 20 para o desaparecimento também do Peter Rufai, guarda-redes do Farense, que chegou a Portugal em 1994, depois do Mundial nos Estados Unidos, e onde ficavam os jogadores, seus colegas, como Diokité, Jari, King, Hassan, comandados por Paco Fortes, onde pela primeira vez o Farense se apurou para uma competição europeia. Para isso, ao Peter Rufai, nota 20, e não está esquecido. E também nota 5 para o Benfica, precisamente porque, segundo consta, segundo informação, o Bruma está no mercado e o Benfica quer despachá-lo. Cinco meses depois, o Benfica ter pago € 6 milhões

Pelo jogador ao Sporting Braga e agora já está na porta de saída. Será pelo valor do jogador ou será pelo comportamento que ele teve durante este trajeto no Benfica?

Gabriel Alves, nota e campeão.

Eu quero dar aqui uma nota para Klopp a propósito do Diogo Jota e para as suas declarações. Tem de haver um propósito maior, mas não o vejo. A sua reação, Klopp, de facto, sentiu e é uma grande pessoa e de uma grande humanidade. E não só, tudo o que naturalmente em termos universais, o próprio Klopp bate também. Mas as minhas notas vão para o gol da Alexia Putellas, eu já falei dele. É que de facto, para quem gosta de futebol e ainda por cima no âmbito do futebol feminino, quem gosta de desporto feminino, só tem que aplaudir e eu vou lhe dar 18. Tenho mais uma nota, mas deixo aqui duas notas.

Já vão seis, Gabriel.

Rui Costa, quantos opositores vai ter? Mas eu pergunto. E Rui Costa está a ultimar, segundo vamos lendo, a sua recandidatura.

Sim, primeiro temos que saber isso. Se será candidato.

Exatamente, é isso. Mas também há aquela notícia que sai: o plantel do Benfica está farto do Bruno Lage. Será que além de Farioli está aí alguém a chegar? Deixo a questão no ar. Dou nota cinco ao ridículo do Barcelona com a negociação de Nico Williams do Atlético de Bilbao. É que isto não basta dizer que eu quero. Para dizeres que eu quero, tens que ter condições para dizê-lo e para o conseguires concretizar. O que acontece é que não o fez, falou o senhor Laporta, como sempre. Grandes notícias, Nico Williams. Pois é, Nico Williams acabou de revalidar com o Atlético de Bilbao até 2035 e a sua cláusula de rescisão subiu 50%. É que, de facto, acho que é preciso olhar. É que o Atlético de Bilbao há gente que sabe estar. E Nico Williams é um menino que cresceu no meio de uma família e de um clube que sabe estar.

Meus caros, amanhã estamos de volta no horário habitual de fim de semana, sendo que relembro que mais logo, a partir das 14h10, estreamos "E a Campeã É", o programa diário que vamos ter durante todo o Campeonato da Europa feminino de futebol para analisar todos os jogos, obviamente também a prestação da nossa seleção, mas não só. Hoje vamos ter o Luís Pinto Coelho, o João Pinto e também a Edite Fernandes, a maior goleadora da história da nossa seleção feminina, que já esteve ontem conosco na nossa emissão, no relato. É para ouvir a partir das 14h10 e depois às 14h35, as primeiras em que entrevistamos as primeiras jogadoras de sempre da nossa seleção entre 1981 e 1983. Meus caros, até amanhã.