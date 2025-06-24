Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora mais uma edição de "E o Campeão É". Está com a Rádio Observador. Está num dia decisivo para as equipas portuguesas no Mundial de Clubes. O Futebol Clube do Porto, durante a madrugada, já disse adeus. Empate quatro bolas frente ao Al-Ahly, do Egito. O Futebol Clube do Porto fica assim fora do Mundial de Clubes, num grupo em que passam o Inter Miami e o Palmeiras. O Futebol Clube do Porto não conseguiu mais do que dois pontos. Já o Benfica joga logo às 20h frente ao Bayern Munique. São temas para analisar com o Bruno Roseiro, o Pedro Henriques, o Luís Pinto Coelho e o João Pinto. Eu sou o Miguel Cordeiro e vamos começar precisamente pelo Futebol Clube do Porto. Bruno Roseiro, podemos dizer que se esperava mais desta participação dos Dragões no Mundial de Clubes, mas quanto a este jogo, o que tens a dizer sobre aquilo que aconteceu? Quatro igual, um jogo com muita correria, com muitos erros, muitos gols. O que fica deste Porto?

Um jogo de hóquei sem tabelas, sobretudo isso. Ou seja, quando olhamos a quantidade de transições, a quantidade de remates, que foram mais de 40, a quantidade de gols, que foram oito, foi quase um jogo de hóquei sem tabelas, com esse problema: o Al-Ahly sai de cabeça levantada porque sai com uma imagem forte deste Mundial de Clubes. E o Futebol Clube do Porto, que tinha a promessa de dar um murro na mesa perante aquilo que tinha acontecido com o Inter Miami, em termos defensivos, acho que provavelmente foi dos piores jogos que vi do Futebol Clube do Porto. Acho que aquele lado direito é uma passadeira autêntica e acho que tudo isso vai entroncar num grande problema que André Villas-Boas tem, a partir de agora, para resolver. Ou seja, André Villas-Boas quis pensar fora da caixa em relação ao futebol quando saiu Vítor Bruno. Parece-me que essa é a decisão errada. O Futebol Clube do Porto tinha para pensar tudo fora da caixa, menos o futebol. Ou seja, em termos financeiros, em termos económicos, em termos institucionais, etc. Aí, sim, tudo fora da caixa e longe das antigas práticas, o futebol, não. E por quê? Porque o grande problema do Futebol Clube do Porto nesta altura, e já lavo a questão de treinador e jogadores, é que nós não vemos uma célula de ADN Futebol Clube do Porto naquela equipa. E o problema é, ainda para mais, adensado com a provável saída de Marcano e do próprio Diogo Costa, que me parece que será o grande objetivo em termos de vendas para esta época. Não vemos ninguém que possa passar exatamente essa identidade e essa marca Futebol Clube do Porto. E isso é o valor acrescentado que o Futebol Clube do Porto tem a comparar com todas as outras equipas nacionais. E o problema aqui é Martin Anselmi, claramente, é um treinador que não é capaz de adequar a sua ideia e o seu sistema ao plantel que tem. E temos o exemplo de Rui Borges, que também não é propriamente um grande defensor de uma linha a três, mas soube perceber que no plantel do Sporting teria de jogar assim para rentabilizar ao máximo os jogadores que tinha. Anselmi não é capaz de fazer isso. O plantel do Futebol Clube do Porto, até pelas limitações que existe de investimento, não me parece que o Futebol Clube do Porto consiga colmatar todas as lacunas que tem para satisfazer aquilo que é a ideia de Anselmi. E parece-me que Anselmi também já tem uma desconfiança por parte dos adeptos, que é muito complicado retornar. Ou seja, André Villas-Boas, nesta altura, que ainda para mais tem esse problema, que é manter sempre a exigência do Futebol Clube do Porto lá em cima, mesmo sendo um ano zero, um ano um, seja lá o que for, a exigência está sempre lá em cima, tem aqui nesta altura uma decisão que é ou muda drasticamente o plantel, e não me parece que tenha dinheiro para isso, ou eventualmente terá de repensar se a ideia de Martin Anselmi é a mais acertada. E mesmo percebendo que André Villas-Boas não quererá andar a mudar treinador de seis em seis meses, parece-me que nesta altura a margem de futuro de Martin Anselmi é curta e é um risco o Futebol Clube do Porto começar assim a época.

É isso, era onde eu queria chegar. A possibilidade de apostar no treinador, começar a época a correr mal e uma decisão que podia ser tomada agora ter que ser tomada daqui a dois meses.

E com esse problema adicional de, muito provavelmente, o Futebol Clube do Porto tentar preparar um plantel que seja mais à imagem de Martin Anselmi e depois, entretanto, vir um treinador que tem ideias um bocadinho diferentes. Mais importante do que tudo, treinadores, jogadores, etc, o Futebol Clube do Porto tem de encontrar a solução para resgatar uma identidade perdida. E enquanto essa identidade não for resgatada, o Futebol Clube do Porto não vai sair deste ano zero.

Luís Pinto Coelho, estiveste acordado, madrugada afora, a ver este Futebol Clube do Porto a jogar contra o Al-Ahly. O que fica desta participação no Mundial de Clubes?

Fica uma prestação vergonhosa, muito fraca e até depois de um primeiro jogo relativamente interessante contra o Palmeiras, que se antevia até mais forte do que tem estado. Depois contra duas equipas que teriam ao alcance do Futebol Clube do Porto, exibições muito fracas. A de ontem, em termos de organização defensiva, principalmente, foi medonha. Foi bom para ficar acordado. Pelo menos foi agitado o jogo, houve muitos gols, mas para qualquer treinador seria de colocar os cabelos em pé. Concordo com muito do que o Bruno disse. Eu percebo a aposta em Anselmi e também percebo o que o Bruno disse, que se calhar era arriscada demais para este momento. Eu acho que se calhar o Porto, neste momento, precisava do feijão com arroz e só depois é que poderia ir à picanha. E quis ir logo à picanha e as coisas não estão a correr bem. Agora, eu acho que Há uma grande desconfiança dos adeptos e isso é muito perigoso se Anselmi continuar para a próxima época. Agora, eu acho que tem a ver muito com o dia a dia de que Vilas-Boas, Bisarri e Jorge Costa percebem do plantel com Anselmi. Se percebem que há margem de progressão com um plantel com mais qualidade ou se têm o mínimo de dúvida, se já estão a duvidar da sua aposta, têm que mudar já. Têm que trocar de treinador agora para a próxima época. Depende muito da sensação que têm. São pessoas com muita experiência, Jorge Costa e Vilas-Boas logo à cabeça, treinadores, e estão no dia a dia da equipa, percebendo ou não se há essa empatia do grupo com Anselmi, mas também há aqui grave problema que tem que ser resolvido e eu acho que vai haver uma grande revolução no plantel. É muita falta de qualidade. Há ali lances que são medonhos de falta de qualidade. Obviamente, que depois também tem a ver com a falta de confiança, a desorganização, que potencia tudo isso. Mas acho que é um momento difícil para a estrutura, porque é uma decisão difícil, mas acho que não podem duvidar do projeto. Se têm alguma dúvida, então é mudar já.

Ó Luís, e se calhar acrescentar uma questão, que é a partir de agora, todos os dias em que Anselmi seja treinador do Futebol Clube do Porto, mais André Vilas-Boas está colado a esta aposta enquanto treinador. E isso também pode ser um problema depois para André Vilas-Boas a médio prazo.

Se ele continua com Anselmi e as coisas começam a correr mal no início da época, Vilas-Boas vai ser muito cobrado. Isso parece-me muito claro.

Era exatamente esse o ponto, até porque há esta questão do murro da mesa. Pedro Henriques Vilas-Boas utilizou esta expressão, Anselmi mostrou alguma confusão também ou desconfiança com essa expressão. O que achas que fica agora depois desta participação para o futuro do Futebol Clube do Porto?

Bom dia. Olha, em primeiro lugar, há uma questão. Eu, por exemplo, tenho umas aves aqui em casa que não crescem dinheiro. Não sei se nos outros clubes não é assim também. Por quê? E eu estou a dizer isto a brincar, quando é a sério. É porque não é só agora isto não serve, agora vamos abandonar este projeto. É preciso pagar para ele ir embora e duplica-se o valor que se vai gastar, porque tem que se começar a pagar a partir do momento que se vai embora, alguém que entra. E, portanto, há aqui uns aspetos financeiros que eu tenho a ideia que o Futebol Clube do Porto não nada propriamente em dinheiro. E portanto, essas questões que muitas vezes passam pelo plano desportivo, que é, e como vocês disseram todos muito bem, que realmente vamos arriscar mais dois ou três meses e depois a coisa não corre bem e depois é mais complicado, não se faz pré-época com o novo treinador, com os jogadores, de alguma maneira, que o novo treinador se dê também a ajudar e a contribuir, corremos esse risco, mas o problema é que há um aspeto financeiro, que realmente, às vezes, torna o peso da coisa tão grande como também a parte desportiva. Esse é um dos aspetos. Depois há outra coisa que tem a ver com o resultado. Já vi muitas coisas escritas e ditas em relação a este 4x4. Eu sei que a rapaziada depois faz a defesa e ficam sempre preocupados quando sofrem muitos gols, os treinadores também. Eu só queria relembrar que há 17 leis no jogo e que não há nenhuma que fale em bolas que não entram na baliza, mas há uma que é a 10, fala da coisa mais importante do futebol, que é o gol, que é exatamente a determinação do resultado do jogo, que é a lei 10 que começa por definir que é gol quando a bola se expõe completamente a linha de baliza e depois mais umas coisinhas para frente. Ou seja, parece que de repente aquilo que é a essência do futebol, que é o gol, passa a ser transformado, já há uns anos a esta parte que é assim, que não, temos é que defender bem e conseguir traz para a frente, porque não, eu nesse aspeto prefiro muito mais romantismo e gol. Portanto, fiquei muito entretido com o jogo, fiquei com pena do Futebol Clube do Porto não passar por razões óbvias, somos todos portugueses e queremos sempre que as equipas portuguesas vão mais longe, mas fiquei muito entretido e prefiro um 4x4, um 10x10 do que 0x0, muito honestamente. Depois, relativamente à questão do murro na mesa, é isso que temos estado aqui no fundo todos a discutir e é a discussão do momento. O Futebol Clube do Porto tem pouca qualidade no plantel, tem, pois, um 11 que nós até dizemos que ok, este 11 oferece algumas garantias, depois falta a dita profundidade, no fundo é ir ao banco e buscar e manter alguma qualidade, mas eu acho que neste momento também há aqui um aspeto que é mental. E agora é tentar perceber se este treinador e este grupo que lidera, e quando eu digo grupo que lidera, sobretudo aqueles que estão no terreno de jogo, têm a confiança da direção e percebem, como disse o Luís Pinto Coelho muito bem, porque eles é que vão lá no dia a dia e percebem isso, na relação com o plantel, mesmo que o plantel venha a ser outro ou que haja aqui uma grande revolução, que tem que haver, porque o Futebol Clube do Porto com este plantel dificilmente pode lá pôr todos os jogadores que quiser, dificilmente vai conseguir ter aquilo que é uma qualidade, que neste momento se pede ao Futebol Clube do Porto e que a espaços vai tendo e que a muitos espaços não tem. Portanto, acho que é um momento de grande decisão para tentar perceber, primeiro se há dinheiro para fazer esta rescisão e havendo se realmente é uma mais-valia, porque também foi uma mais-valia fazer isso com o Vítor Bruno e no meu ponto de vista, foi andar da frente para trás, porque o Vítor Bruno acho que era bem melhor do que este treinador e quem vê de fora como eu, e portanto não percebe, não está lá para dentro e não vê o dia a dia.

Ó Miguel, deixa-me só aqui acrescentar uma coisa. Há aqui uma forma relativamente simples, entre aspas, de o Futebol Clube do Porto conseguir arranjar dinheiro para revolucionar o plantel, que é, por um lado, o Jorge Mendes conseguir colocar o Diogo Costa como é pretendido pelo Futebol Clube do Porto e depois acionar algo que vai sempre acontecer, que é o Rodrigo Mora poder ser já vendido e ficar mais ano emprestado, um bocadinho à semelhança do que aconteceu com o Jovenel Kenda. Qual é a questão aqui? É que o dinheiro vem, mas só vem uma vez. E o Futebol Clube do Porto tem que pensar se quer gastar essa chapa com Martin Anselmi ou se quer gastar essa chapa para um novo ano zero. E isso nessa altura também poderá ser um dilema de André Vilas-Boas.

Ó Bruno, e colocar o Anselmi noutro clube, também não será assim se calhar tão difícil.

O que é verdade.

João Pintos, já vamos ao Benfica. O que achaste deste futebol clube do Porto e se identificas todos estes problemas também por resolver no rival?

É tudo aquilo que já foi dito. É difícil pensar num treinador que com pouco faça muito e que tenha esse ADN do Futebol Clube do Porto. Não estou a ver ninguém que esteja agora livre no mercado. Não estou mesmo a pensar. Quem é que saiu agora do Milan e pode estar disponível com ADN Porto? Não estou a ver.

Só por levantar esta questão. Bruno Roseiro, o Jorge Costa não seria uma alternativa interna?

Não, acho que o Jorge Costa nunca poderá ser. Ou seja, se chegou a diretor, não pode vir para baixo, porque quando vier para baixo, se a coisa não correr bem, vai ter de sair e nunca poderá voltar a ser diretor. E parece-me que o Jorge Costa está muito fechado. Aliás, percebeu-se isso quando o Vítor Bruno sai, o Jorge Costa automaticamente foi riscado das opções para suceder a Vítor Bruno. Uma opção que me parece altamente boa a vários níveis, e é alguém que tem uma boa relação com André Villas-Boas e com quem houve até uma troca de mensagens em 2010, 2011, depois de acabar a temporada, chama-se Jorge Jesus.

Muito bem, vamos ver o que é que acontece.

Mas atenção, Jorge Jesus precisa sempre de dois sacos cheios de dinheiro.

Lá está. Diogo Costa e Rodrigo Mora, ia apostar tudo aí.

Pois, exatamente.

João Pinto, vamos então ao Benfica. Joga hoje com o Bayern. Há possibilidades reais de passar. Um empate garante de imediato o apuramento. A derrota até pode garantir o apuramento, dependendo da proporção da derrota e também do resultado entre o Boca e o Auckland. O que esperas deste jogo de logo à noite, que será o último desta fase de grupos?

É a tal calculadora, que nós temos que ter sempre à mão. Espero que o Benfica tenha uma boa atitude, a se apresentar em campo para correr e para disputar o jogo. O Bayern já está apurado. Podemos talvez contar com algum relaxamento por parte dos alemães. E o Benfica depois não tem que estar preocupado com o resultado que há do outro jogo, o que tem que fazer é jogar para ganhar. Se ganhar, tanto melhor. Se por acaso empatar, também não ficamos mal servidos. Se o Benfica se encosta cá atrás a fazer o mesmo que o jogo que fez em Munique para a Liga dos Campeões, normalmente esses jogos acabam com a derrota do Benfica, por muito magros que sejam os números. Do outro lado, o Boca sabe exatamente o que tem que fazer para poder passar e esses sim, estão a contar com a vitória dos alemães. Portanto, o Benfica tem que arrepiar caminho, tem que jogar a bola, tem que se juntar, fazer aquilo que fez, não inventar novas fórmulas, não inventar novas soluções, jogar com aqueles que estão testados nos lugares certos e ganhar o jogo e jogar para ganhar. O Benfica tem que jogar tudo neste jogo e este é o jogo fundamental neste campeonato do mundo de clubes.

Bruno Roseiro, o que te parece? Os adeptos do Benfica podem sonhar? É preciso sonhar para passar? Como é que vês esta realidade encarnada?

Não me parece muito improvável o Benfica conseguir pontuar com o Bayern. Parece-me que o Bayern é a pior equipa daquelas que já estão apuradas para fazer este jogo, porque levam tudo a sério, e o Auckland que o diga. Aquilo que eu estou mais curioso é, um: até que ponto aquele discurso duríssimo de Bruno Lage na conferência de imprensa consegue ser transposto depois para o campo. Dois: se Kokçu é ou não titular, porque se for titular, legitima uma série de coisas que não deverão acontecer num grupo de trabalho. E três: gostava, como é óbvio, que o Benfica fosse longe no Mundial de Clubes. Anseio pelo final do Mundial de Clubes para perceber como é que vai ser o verdadeiro xadrez do Benfica. Ou seja, em relação ao Benfica, o melhor não é discutir, ou o mais útil não será discutir o quatro, três, três, o quatro, quatro, dois, quem é que joga, quem é que não joga. É perceber se Rui Costa vai ou não ser candidato, se Luís Filipe Vieira já vai avançar ou não com a candidatura e como é que vão ser as eleições do Benfica. Porque quer se queira, quer não, está tudo preso pelo Mundial de Clubes para ser dado o pontapé de partida em relação a isso.

Pedro Henriques, vamos então ao 11. Apesar do Bruno estar aqui dizer que nesta altura já não é tanto o que importa, mas temos o Benfica-Bayern pela frente. Quem achas que vai a jogo? Há umas dúvidas, já tivemos 11 diferentes nos dois jogos. Há a questão Kokçu. Qual é o 11 que tu arriscas?

Estou também com muitas dúvidas. Aliás, não é fácil de três em três dias ou de quatro em quatro dias jogar e depois, não estando dentro do plano, perceber. E o futebol clube Porto ontem também acabou por surpreender, pelo menos com duas alterações. Aliás, houve três, mas houve duas alterações que acabaram por surpreender e há uma gestão que também tem que ser feita em relação às cargas. Eu vou colocar o Kokçu no 11 porque acho que é o que vai acontecer, mas eu nunca colocaria por uma questão de liderança e, de resto, a minha nota de campeão vai bater numa coisa parecida com isso. Portanto, eu vou apostar em Trubin, António Silva e Otamendi, o Dalot, o Óstigars, Leandro Barreiro, Florentino Luís, vou pôr o Di María, o Ahtucoglu, o Kokçu e o Pavlídis.

Muito bem. Falta falar aqui com o Luís Pinto Coelho sobre o Benfica, o que esperas deste jogo e em seguida vamos às nossas notas.

Eu acho que atendendo a que o empate dá para as duas equipas e que vão estar cerca de 40 graus, acho que vai ser um pacto de não agressão para não se desgastarem muito. E acho que vão acabar por passar as duas equipas. Não tenho muitas dúvidas disso. Se calhar até vai ser um jogo um bocadinho aborrecido, porque está previsto mesmo muito calor e se calhar as duas equipas vão se preservar um bocadinho e passam as duas.

Vamos às notas de campeão. Bruno Roseiro.

Uma nota 13 para o Miguel Oliveira, não tem sido muito falado. Nesta altura, ele basicamente está a correr pelo seu lugar no MotoGP, na Pramac. Foi colocada uma espécie de espada em cima da cabeça com a contratação de um prodígio turco que vai sempre entrar na equipe. Portanto, ou o Miguel Oliveira ou o Jack Miller vão sair. E eu destaco aqui o Miguel Oliveira pela resposta que ele conseguiu dar. Ou seja, claramente a Yamaha, a comparar com as outras marcas, está a andar para trás. Quartararo começou em quarto, acabou em 14º, para se perceber as dificuldades que a equipe atravessa e apesar de todas as dificuldades, Miguel Oliveira conseguiu ser a melhor Yamaha, ficou muito perto na sexta-feira de chegar à Q2 e oxalá possa agora conseguir manter este resultado nos Países Baixos, porque se assim não acontecer, o seu lugar parece-me que pode estar em risco.

Pedro Henriques.

Eu vou aproveitar exatamente porque hoje há esta dúvida se o Cocu joga ou não, independentemente da questão do Cocu jogar ou não, acho que é muito importante que muitas vezes nessas questões daquilo que é as lideranças e a maneira como se faz a gestão de tudo, de conflitos, de grupos de trabalho, sobretudo ao nível de futebol, muitas vezes ouvimos aqueles que são mais experientes ou que já passaram e já tiveram a ver com essas questões, sobretudo quem está no mais alto nível. E eu retiro o Stephan Schwarz, um antigo jogador do Benfica, que é dado momento a propósito deste episódio Cocu, acho que diz mesmo tudo sobre aquilo que ele pensa e que eu também penso. E ele diz: "São sempre os medíocres ou quem pensa ser melhor do que realmente é, que são os mais difíceis de liderar. Os bons sabem quando jogam bem ou menos bem e querem sempre o sucesso do colega, equipa, do clube aos adeptos". E portanto, com isto está tudo dito. Nota 20 para o Schwarz. Nota zero para quem pensa de maneira diferente.

João Pinto.

Eu tenho aqui uma série de notas. Para começar, nota 15 para o Renato Paiva, que arranca um grande jogo com uma belíssima equipa, um futebol muito positivo, realmente com tudo a ser fácil, aquele 442 muito fácil, muito prático. Depois para o Futebol Clube do Porto, nota 6, abaixo daquilo que se pretendia. Em sinal contrário para o Abou Ali, fazer três golos num jogo destes é realmente marcante. E depois, nota 18 para a nossa seleção de sub-19 feminina, que hoje vai ter uma meia-final. E por fim, nota 20 para o colagénio, que aparentemente é a causa do problema do Renato Sanches. Portanto, vamos ver o Renato no banco, mas com uma pele incrível.

Luís Pinto de Coelho, para fechar.

Nota 7 para o Futebol Clube do Porto, uma prestação muito abaixo do que era obrigado a fazer neste Mundial de Clubes, até pelo lado financeiro que deixou de ganhar o valor que era bastante interessante. E depois um 17 para o William Gomes, que mostrou mais uma vez que pode ser um jogador importante na próxima época. E a questão que deixa é por que é que o William Gomes jogou tão pouco em detrimento, por exemplo, de Pepe, que fez uma época que foi uma nulidade.

Está feita a edição de "E o Campeão É". Não esquecer, logo ao final da tarde, essa emissão especial para acompanhar o Benfica-Bayern no Mundial de Clubes.