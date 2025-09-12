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Apito inicial para mais uma edição de "E o Campeão É". Hoje com os campeões Gabriel Alves, Pedro Henriques e Augusto Inácio. Edição de "E o Campeão É" a coincidir com o arranque de mais uma jornada do Campeonato da Primeira Liga. Mais logo, o Benfica recebe no Estádio da Luz o Santa Clara dos Açores e é precisamente por aqui que começamos. Sejam bem-vindos, caros campeões. Augusto Inácio, hoje começamos por ti. Que perspetivas para este encontro entre Águia e Açores?

Boa tarde. Diria que é sempre um problema cada vez que joga as seleções, e neste caso é o Benfica que dá jogadores à seleção e que depois esses jogadores vêm muito tarde, vêm em cima da hora do jogo, e é sempre complicado para o treinador poder gerir tudo isso. As viagens, que são longas, e o desgaste também do próprio jogo que os jogadores tiveram, é sempre complicado e sempre muito difícil. Mas o Benfica joga em casa. O Santa Clara já se percebeu que é uma boa equipa, não teve uma boa prestação nestas pré-eliminatórias onde se vem inserindo nas competições europeias. Foi eliminado por uma equipa que estava perfeitamente bem ao seu alcance, mas está a recuperar e é uma equipa que já tem o mesmo treinador, Vasco Matos, há três anos. As jogadas são as mesmas, a intensidade agora começa a aumentar cada vez mais, porque também teve uma semana inteira para preparar o jogo. Enfim, é um Benfica que é favorito, claro, joga em casa, mesmo que o Santa Clara também era favorito, mas sei que mostrar dentro do campo que o Santa Clara vai ser uma equipa muito incômoda. Tem jogadores rápidos na frente, uma equipa que sabe jogar, joga na transição muito bem, defende-se bem. Ou seja, tem que ser um Benfica a um bom nível para ganhar esse Santa Clara, porque senão pode ser surpreendido.

Gabriel Alves, boa tarde também, bem-vindo. Tem potencial para causar problemas ao Benfica este Santa Clara?

Boa tarde. Boa tarde também para todos os observadores. Pelo menos o treinador dos açorianos assegura que vai haver alta competitividade nesta partida. A verdade é que quer a equipa açoriana, quer a equipa do Benfica, são aquelas duas equipas, embora estejam em posições antagônicas em termos de situação, são as equipas com mais jogos oficiais neste início de campanha, até pela sua participação nas provas europeias, nos playoffs. Nove jogos. A verdade é que o Santa Clara tem três vitórias e o Benfica tem oito vitórias nesses nove jogos oficiais. Há aqui essa diferença, há essa diversidade, mas como eu sempre venho advogando e advogo isso, é no campo que as coisas se resolvem e em cada jogo parece isso, independentemente do favoritismo, do Benfica estar por cima. Mas é bom que haja este espírito de competitividade que é anunciado pelo treinador do Santa Clara, porque se isto é tudo fácil para os três grandes, qualquer dia é um enjoo. É como comer mel todos os dias. Pronto, e depois já não há. Não, tem que haver emoção, tem que haver despique. Os próprios adeptos de cada um dos clubes, dos grandes, obviamente, têm que ter essa emoção, não podem ficar só com a sensação: "Olha, se está ganho, porque pronto, ficam muito satisfeitos, ganharam e tal", mas depois a partir de determinada altura, assim como que um amortecer. Portanto, vamos esperar que haja espetáculo, que haja jogo, que o Santa Clara saiba opor ao Benfica, que o Benfica hoje também tem algumas, e naturalmente o nosso programador de equipas chamado Pedro Henriques irá falar disso. O Benfica hoje tem jogadores que não vai poder contar com eles, que é o caso, por exemplo, do lateral direito que estão magoados, mas também pode contar pela primeira vez com um número 10 a pautar jogo, que será, digamos, uma grande curiosidade ver Sudakov. Vamos naturalmente estar atentos a isso, mas também estar atentos ao que o Pedro nos vai dizer. Não é, Miguel?

É isso mesmo, Gabriel. Então eu vou aproveitar a tua deixa. Pedro Henriques, boa tarde, bem-vindo. Quem são os 11 jogadores escolhidos por Bruno Lage para este embate frente ao Santa Clara?

Olha, eu só tenho uma dúvida, tem a ver com quem vai à defesa direito e não propriamente com o Sudakov. Acho que o Sudakov não vai a jogo no início. Até que, no meu ponto de vista, por muito craques que sejam, é sempre muito complexo alguém que não tem muitos treinos, depois de repente aparecer no 11, passando à frente de outros jogadores que estão lá a treinar desde o início. Acho que isso em termos de balneário pode ser sempre complicado, independentemente da qualidade. Acredito que vá a jogo, mas não de início. Trubinha, Belisa, eu vou colocar também de António Silva centrais, o Dalot à esquerda e vou colocar o Tomás Araújo, que essa é a minha única dúvida, Tomás Araújo na defesa direita. E aí colocaria o Aursnes, o Rios, o Banché e o Scheldrup, digamos, a fazer o meio-campo, vamos dizer assim, com o Ivanović e o Pavlović já na frente. Se porventura Tomás Araújo não for a jogo e for o Aursnes a fazer a defesa esquerda, obviamente que aí, baixando o Aursnes e saindo o Tomás Araújo, eu colocaria o Prestianni. Mas de qualquer maneira, a minha aposta é que o Tomás Araújo à direita e que o Sudakov não vá a jogo logo de início.

O Santa Clara pode fazer aqui uma gracinha. Vasco Matos, hoje vi um jornal desportivo que lembrava precisamente este fato. O Santa Clara de Vasco Matos já conseguiu roubar pontos ao Sporting em Alvalade, ao Porto no Dragão. O único estádio dos três grandes onde ainda não conseguiu amealhar qualquer ponto foi precisamente no Estádio da Luz. Será desta? Tem potencial para isso?

Para o jogo?

É para mim a pergunta?

Sim, Pedro, é para ti.

Não estava a perceber. Se era para mim. O que este campeonato nos está a mostrar, embora ainda estejamos no princípio, é que eu acho que será o ano em que a décalage parece ainda maior entre as ditas equipes grandes, Sporting, Benfica e Porto, o Braga ainda é um pouquinho incógnita e o restante. Ainda por cima com equipes como o Vitória Esporte Clube, por exemplo, no meu ponto de vista, altamente enfraquecidos. Um Santa Clara que foi eliminado como foi e um Santa Clara que mesmo na competição interna, tirando o primeiro jogo, depois começou a perder jogos. Estou a falar daquelas equipes que à partida, sendo europeias, estarão cá mais em cima. Há de haver sempre uma boa surpresa. É lógico que os jogos quando são fora de casa, isto é, quando são na casa destes ditos clubes mais pequenos, acabam por fazer o equilíbrio através do fator casa. Mas eu não acredito muito, honestamente, e oxalá esteja enganado, oxalá seja como diz o Gabriel Alves, que também tem essa esperança, que realmente estas equipes ditas mais pequenas façam a vida difícil, porque eu acho que o nível competitivo, isto é, a diferença e o nível competitivo entre os ditos grandes e os pequenos, parece que este ano ainda está mais acentuado.

A ver vamos.

Muito rapidamente.

Sim, Gabriel.

É porque se tu não tiveres competitividade a sério e forte em termos nacionais, também quando vais lá para fora, tu estás mais frágil, estás mais passivo, estás mais macio, estás mais seda. Tu tens que ter uma boa alta competitividade interna para poder ter uma capacidade de resposta naquilo que são as tuas obrigações internacionais. Queria só deixar aqui mais uma nota. A Associação de Futebol do Porto tem quatro equipes dos primeiros 10. Famalicão é segundo e está invicto. Moreirense é quinto, Braga é sexto, Gil Vicente é sétimo. Braga e Gil Vicente fazem um jogo este fim de semana. Eu só queria deixar para amanhã. Famalicão e Sporting. O Famalicão é segundo, três vitórias, um empate, cinco gols marcados, não sofreu nenhum. O Sporting é terceiro, três vitórias, uma derrota, obviamente tem o ataque com 13 gols, mas tem três sofridos. Olha, o grande jogo da jornada, na minha perspectiva, é na cidade de Famalicão.

Será seguramente um jogo para perspectivar amanhã na edição de fim de semana de "E o Campeão É". Ainda a propósito deste Benfica Santa Clara, na conferência de imprensa que serviu precisamente para fazer a antevisão deste encontro. Bruno Lage, o técnico do Benfica, tomou partido. É este o título, por exemplo, do jornal Record. Toma partido nas eleições para a presidência do Sport Lisboa e Benfica, com aquilo que aparenta ser um apoio implícito ao atual presidente Rui Costa. Disse, por exemplo, que este foi o único mercado de transferências em que as ideias do treinador foram consideradas num elogio ao atual presidente do Clube da Luz. Augusto Inácio, como é que acoges, como é que lees esta conferência de imprensa, esta declaração de Bruno Lage e a forma como se posiciona face a estas eleições?

Olha, eu acho que o Bruno Lage ontem na conferência de imprensa, meteu os pés pelas mãos e as mãos nos pés. Colocou-se numa posição defensor do atual presidente, como é evidente, e quando puxa os galões que este ano ou neste mercado, teve o aval dele, foi ele realmente o ideólogo de todas as contratações. Mas eu pergunto: mas espera aí, mas em janeiro também não houve contratações e ele não foi ouvido, ao ponto de ser tão mal explicado, até parecia que estava a ler no papel. Ao ponto de ter sido tão mal explicado que a Srª do Benfica veio dizer e veio retificar que ele estava a se referir ao mercado de verão, quer dizer, nem isso soube explicar. Ou seja, eu acho que ele levava ali um recado para dizer, acabou por dizê-lo, mas ficou muito mal na fotografia.

Pedro Henriques, a tua opinião.

O que fica aqui claro, para mim, há um treinador e há um sócio, ou seja, o Bruno Lage é sócio do Benfica e vai votar. Isso é um direito que lhe assiste, mas ele ontem juntou as duas numa só pessoa, ou seja, o treinador a falar no papel de treinador, num espaço em que estava a falar como treinador, a tomar partido por uma candidatura. É legítimo. Eu acho que ele fez isso de forma consciente, não foi enganado por alguma pergunta e, portanto, está a assumir essa posição. Se porventura não ganhar o Rui Costa, ou se calhar o Noronha, ou até no limite, ganhasse o Luís Filipe Vieira, estou convicto que dificilmente, e se calhar até outros, dificilmente ele ficará até o fim da temporada, porque o ambiente e o clima não serão os mais favoráveis.

Um bocadinho, Pedro, perdão me interromper. Um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu com o Sérgio Conceição, não é? No Futebol Clube do Porto aquando das eleições que o puseram Pinto da Costa e André Villas-Boas.

Exatamente. Pronto, são opções e o Bruno Lage é crescido e sabe o que está a fazer, portanto, não foi de forma inconsciente e ao tomar esse partido, assumiu. Eu, visto de fora, diria que é sempre bom um treinador ficar de fora destas questões das eleições. Agora, não faço ideia também as motivações que o levaram, o fato é que ele assumiu. E com isso também ficou claro para mim que se Rui Costa não ganhar as eleições, dificilmente o Bruno Lage chegará ao fim como treinador, portanto, esta época, o que é também legítimo, dada a posição que ele toma e de alguma maneira, não é só a favor do Rui Costa, mas um bocadinho contra ou não apoiando ou contra aqueles que poderão ser protetivos candidatos que poderão vir a ser presidentes, nomeadamente o Noronha Lopes, que me parece aquele que poderá estar mais próximo de eventualmente tirar o Rui Costa lá.

Gabriel Alves, extravasou de alguma forma aquilo que são as competências de treinador Bruno Lage?

Há muito tempo nós temos a observar que Bruno Lage é adepto. A memória é curta? Temos a época passada, tudo o que se passou, garagem, estádio, virado para os sócios. Sabe-se que ele é adepto. Agora a questão é esta, que da oposição, e temos candidatos, são seis, contando com o atual presidente, já vieram dar o recado. Ele está lá para treinar, não está lá para fazer campanha. Portanto, aquilo que o Pedro Henriques disse é perfeitamente assim. Se ganhar outro dos candidatos, portanto, e não o Rui Costa, eu não sei o que ele vai fazer, se ele se demite Ou se é demitido nas horas a seguir. Portanto, cada um sabe de si. São pessoas crescidas, não são bebês, vamos aguardar. Naturalmente, isto é bom para manter chama nos diálogos, na comunicação, mas a verdade é que, entretanto, o Bruno Lage tem que ganhar jogos.

Vamos agora saltar para o asfalto nesta reta final desta edição de "E o Campeão É". João Almeida, o corredor português da Team Emirates, conquistou ontem 10 segundos face à camisola vermelha, símbolo da liderança da Volta a Espanha em bicicleta. Dez segundos para Jonas Vingegaard. Está agora a 40 segundos do dinamarquês. A competição termina no próximo domingo. Queremos assinalar precisamente este bom desempenho de João Almeida ontem no contrarrelógio em Valladolid. Augusto Inácio, ainda com alguma esperança de que João Almeida consiga chegar ao primeiro lugar e vencer esta Volta?

Olha, para já vou dar a nota 17 para João Almeida, porque eu quero dar a nota 20 no final da Volta. Está a 40 segundos. O Almeida está a fazer uma prova fantástica, extraordinária, e claramente que não sou só eu, somos todos nós, os portugueses todos, acho que devem estar a torcer todos por João Almeida para ganhar esta competição, mas está a ter um comportamento que orgulha os portugueses e estamos a fazer muita força. Eu acredito que pode acontecer e pode chegar ao primeiro lugar, mas vai ser complicado. Vai ser difícil, porque quem está na frente também tem muito valor. Mas vamos acreditar. Vamos, João Almeida, vamos a eles.

Pedro.

Sim, a minha nota de campeão, e dou também já 17, e fica já despachada a nota de campeão, se assim entendermos, que é o João Almeida, porque este terceiro lugar no contrarrelógio, mas é um terceiro lugar que consseguiu a vitória porque ganhou, estás 10 segundos, como disseste, e vai encurtou para 40 a diferença para o Vingegaard e, portanto, mais do que a questão de ganhar ou não ganhar ontem a etapa do contrarrelógio, era exatamente o manter a distância ou encurtar, como aconteceu em relação àquilo que é o líder e o primeiro classificado. Não vai ser fácil, porque há depois as equipas a trabalharem muito bem e, como disse o Inácio, e vai Vingegaard também sabe que tem 40 segundos e é sempre melhor estar na frente do que atrás, mas tudo é possível. E espero que se houver alguma alteração da classificação, não seja por quedas ou por lesões ou problemas, seja no asfalto, como se costuma dizer, porque alguém consegue ganhar a alguém. Portanto, até domingo, vamos ver o que é que pode acontecer. Esperemos é que não haja mais percalços, sobretudo, e esse é que é o meu receio, que é os percalços, as pessoas da política e essas questões das causas, que depois metem-se no meio das provas e têm feito com que alguns ciclistas caiam. Portanto, eu espero é que a segurança consiga pôr essa malta de fora, que não consegue fazer a diferença entre o que é uma árvore e uma floresta e os contextos. Mas de qualquer maneira, para o ciclismo, para o João Almeida, nota 17.

Gabriel Alves, a vibrar com este desempenho de João Almeida na Volta a Espanha de bicicleta.

Lembra os grandes ciclistas que nós tivemos e João Almeida a trazer o ciclismo ao pico da montanha, daquilo que é o interesse e o grande despique. Lá está, o despique, esta emoção de poder ganhar, de lutar por ganhar, por vencer, por ser primeiro, por ser campeão. A minha nota para ele é 17, mas eu tenho aqui duas notas para dar também. Só de atenção. A Inglaterra avança-se com um acordo astronómico para travar o diferendo entre o Manchester City e as autoridades inglesas. Olha, 1.200 milhões de euros em jogo. Não só vai travar, mas também vai beneficiar todo o manifesto financeiro e económico do futebol inglês. Vai abrir a todos os outros clubes este acordo. Isto tem detalhes muito pormenorizados, não dá para estar aqui a dá-los agora, mas atenção, a Inglaterra vai de vento em popa. Cuidado. A UEFA autoriza também uma novidade: a inscrição extra em caso de lesão grave na Champions. Portanto, atenção que isto também é o negócio do futebol que está em causa. Deixa-me terminar com uma nota de 17 pro professor Carlos Queiroz. Ele esteve na base de tudo que é hoje o futebol, só citando. Isto numa entrevista que ele deu à Sports Illustrated. Nos próximos 10 anos, a diferença vai fazer-se na tomada de decisão dos jogadores, onde o treino tem que mudar e vai ter que incidir. Nós estamos limitados por tempo. Os tempos de competição, jogo, treino, amarraram e limitaram o tempo de treino no campo. Não temos mais espaço de manobra, não há mais espaço para as regenerações e recuperações. Portanto, a qualidade de treino é geral, a velocidade é geral. Onde é que eu acredito que no futuro se pode fazer a diferença? É ao nível da tomada de decisão dos jogadores. E a tomada de decisão dos jogadores vai crescer claramente com aqueles que perceberem que a neurociência nos vai trazer conhecimentos surpreendentes dentro de pouco tempo. Olha, o Cristiano Ronaldo vai muito à frente.

Nota para Carlos Queiroz. Não sei se Augusto Inácio e Pedro Henriques ainda têm mais alguma nota para além da nota que atribuíram ao João Almeida. Então vá, vamos a isso, Augusto. Muito rapidamente.

Para as meninas do Sporting, 2-1 em Roma.

Grande Sporting.

Para a final da Liga dos Campeões, as nossas meninas têm que ser enaltecidas.

Claro que sim.

Faltou um jogo para ser a furada, mas vai para as nossas leões nota 17 para já. Quer dizer, a nota 22.

Grande reviravolta do Sporting que marcou dois gols nos descontos. Pedro. Pedro? Está tudo. O Pedro já está. Faltava só esta nota para a equipa feminina do Sporting, que está a um pequeno passo da fase grupos da Liga dos Campeões. Deixe-me só perguntar aqui ao nosso grande amante de ciclismo, João Miguel Santos. João, falávamos há pouco de João Almeida, faltam três etapas. Que etapa é que vamos ter hoje? É uma etapa para o João recuperar mais tempo, ou não?

Hoje não, hoje não é para ele. Hoje é uma etapa lisa. Amanhã pode ser que João Almeida consiga comer uns segundinhos ao Vingegaard, depende dele e da equipa. Vamos ver.

Amém. Fica por aqui a edição de hoje de "E o Campeão É".