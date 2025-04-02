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Nos próximos minutos falamos de desporto na Rádio Observador, em mais uma edição de "E o Campeão É". Vamos olhar para o Benfica-Farense, jogo que fecha a jornada 27 do campeonato, arranca a partir das 20h15, no Estádio da Luz, e pode colocar a equipe de Bruno Lage em igualdade pontual com o Sporting, sendo que há clássico este fim de semana. Vamos também olhar para Vitor Diókeras, que continua a ser um dos temas mais falados do mercado de transferências. Para tal plantel de luxo, aqui na Rádio Observador, Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Castro e também o Pedro Henriques. Sejam muito bem-vindos, meus caros. Como estão todos?

Muito obrigado.

Bom dia.

Ora bem, está chuva, diz o Augusto Inácio, mas animação aqui no painel de hoje de "E o Campeão É". Vamos começar a olhar para este encontro entre o Benfica e o Farense, duas equipes em lados bem opostos da tabela. O Benfica é segundo, pode empatar com o Sporting em primeiro lugar. O Farense está em zona de despromoção, onde os pontos são mais caros e mais preciosos. Gabriel Alves, não falta motivação para ambas as equipes, é factual. A minha pergunta é: como é que o Benfica pode simplificar este encontro? Porque convém não esquecer que há clássico no fim de semana.

Mas vai ser complicado o encontro para o Benfica?

É a minha pergunta.

Pensas que vai ser complicado?

É a minha pergunta para si.

Pronto. Olha, e o Benfica vem da terceira vitória consecutiva. O Farense não vence há 12 jogos.

Ainda não venceu este ano, aliás.

Exatamente. Há uma dúzia, já vai. O Benfica em 13 jogos, só tem dois desaires e foram com o Barcelona, mas isso são outros 500. São outros futebols. Depois eu não sei se isto é um treino de ajustes para o clássico que vem aí no fim de semana, frente ao Futebol Clube do Porto. Poderá ser. Olhando aqui para aquilo que é a estatística, o Benfica que tem o segundo melhor ataque e a melhor defesa, recebe o Farense, que obviamente tem um ataque muito pouco produtivo, 17 gols apontados e 37 sofridos num goal average negativo de -20. O Benfica tem um goal average de +40. Portanto, tudo isto, naturalmente, dá para o Benfica aquilo que nós possamos pensar logo à noite nesta liga portuguesa, neste futebol português, onde a guerra dos egos e interesses dos umbigos, que será um jogo, e eu penso que o João Castro, portanto, também é sportinguista, naturalmente, está hoje conosco aqui. Vão suspirar os sportinguistas para que possa haver uma proeza solista do futebol contra os benfiquistas. Na ânsia de igualarem já os sportinguistas, por isso ficar tudo, e mais uma vitória das Águias com o Dragão lá norte. Aí, olhar.

Lá norte, na geografia, assume uma classificação.

Exatamente. Portanto, eu vou te já dizer, amanhã no programa, não vou poder falar deste Benfica-Farense, porque eu vou fazer o Atlético de Madrid-Barcelona para a meia final da Taça de Espanha, 4x4 na primeira mão. Não sei se hoje há 4x4. Ontem houve 4x4 na segunda mão do Real Madrid-Real Sociedad. Aí há gols, há discussão. Vamos ver.

Por aqui, vamos continuar a olhar para este Benfica-Farense. Augusto Inácio, o Benfica pode igualar o Sporting no topo da classificação, é aliás, o ponto forte deste encontro. Expectativas para este encontro, é a minha pergunta, e também há alguma forma de evitar que este jogo se torne numa equipe que quer vencer e outra que planeja apenas sobreviver, como defendia aqui o Gabriel Alves.

Bom dia a todos. É verdade, o Benfica quer ser campeão, tem que ganhar estes jogos, como é evidente, joga em casa, está a três pontos do Sporting, tem este jogo para nivelar a pontuação com o Sporting. E depois no domingo, toda gente anda a falar que é um Porto-Benfica, mas também há um Sporting-Braga. Atenção, não pensem só Porto-Benfica, há um Sporting-Braga também. E vamos ver o que é que este fim de semana vai dar. Agora, claramente que o Benfica hoje, provavelmente, digo eu, vai poupar alguns jogadores. O Tomás Araújo, provavelmente, não vai jogar, tem aquela situação da pubalgia que tem que ser gerida de uma forma, diria eu, preocupante, porque os jogos que vêm aí são jogos também difíceis e o Benfica vai precisar muito do Tomás Araújo. É provável que o Di Maria jogue o início para ter minutos para que o Bruno Lage possa contar com ele para o Dragão. E isso faz parte da gestão daquilo que é a vida de um treinador. Florentino também, se apanhar amarelo, não pode jogar no Dragão, também tem que ter uma situação aqui muito importante também. Florentino acho que vai fazer falta para o Benfica e para o Dragão, mas não pode apanhar nenhum amarelo no jogo de hoje. E eu diria que o Farense vai fazer pela vida para sobreviver, que está mesmo nos limites, porque o Gil Vicente ganha o jogo ontem no Beça, deu um salto, fica a lutar ali com o Estrela da Amadora e com o Aves, mas tem que pontuar. Já está a seis pontos desses dois que podem salvar-se da descida de divisão do playoff. Eu diria que o Farense tem uma tarefa muito complicada. Claro que no futebol tudo pode acontecer, mas se o Benfica quer ser campeão, não pode, de forma alguma, perder pontos com este adversário, que é digno, ninguém está a dizer que não, mas que o Benfica tem tudo para ganhar o jogo. Agora, já sabe que no futebol tudo pode acontecer, mas isso acho que é quase um milagre.

E o Bruno Lage diz mesmo que este é o jogo mais importante da época. Também outra coisa seria estranha se o treinador do Benfica não dissesse isso mesmo. João Castro, quero ouvir aqui uma opinião imparcial. Estou a brincar, obviamente, adepto do Sporting, aqui a torcer pelos Leões, mas de Faro. Tens alguma esperança de que o Farense consiga alguma coisa deste encontro?

Bom dia. Não tenho muita esperança. Obviamente, o Benfica na Luz, praticamente a Luz quase cheia para receber o Sporting em Farense. Eu curto sempre pelo Sporting, mas acho que vai ser muito complicado. É uma tarefa muito difícil para o Farense, num jogo que eu acho que nos vai dar, sobretudo, se o Farense conseguir aguentar era fantástico, mas acho que não, algumas pistas para o Dragão. Eu acho que o Anselmi vai ser um dos espetadores mais atentos. Tem o Di María e o Florentino à dica de ficar suspenso para o Dragão. Vamos ver com que 11 o Bruno Lage vai, se vai proteger alguns jogadores para descansarem para o Dragão. Vamos imaginar que vai deixar o Drop e mete Bruma ao banco. Provavelmente, Bruma será titular no Dragão. O Di María, se descansar hoje, provavelmente também será titular no Dragão. Eu acho que vai ser interessante ver como é que hoje, se calhar, vai jogar o Barreiro para proteger o Florentino, vamos ver. O Pedro Henriques já vai dizer o 11, mas a verdade é que acho que é um jogo que nos vai dar uma perspetiva. Obviamente, o Benfica tem que vencer, e o Benfica, e o Sporting, e o Porto, e os que estão à frente têm que vencer todos. O Farense está numa posição delicada. Teve até um jogo bastante interessante com o Benfica em casa, mas não conseguiu realmente ponto e agora eu acho que vai ser muito difícil, porque o Benfica vai tentar desde o início e resolver a partida o mais rapidamente possível. Sendo que é futebol, eu acho que a única hipótese aqui do Farense realmente era se conseguisse marcar primeiro e causar alguma desestabilização nos jogadores do Benfica, que podem já estar com a cabeça um bocadinho no clássico. Seria só por aí. Caso contrário, eu acho que nos vai dar mais pistas sobre o jogo do Dragão do que propriamente outra coisa.

Pedro Henriques, quero também saber a tua previsão para este encontro no Estádio da Luz e também perceber se colocas Florentino no 11, ele que está em risco, se vir cartão amarelo, pode falhar o clássico no Dragão. Quais são então as tuas escolhas para este encontro?

Bom dia. Não, eu tiro o Florentino do jogo por uma razão muito simples. A posição em que ele joga, a probabilidade de ver um amarelo, mesmo sendo contra uma equipa, teoricamente mais fraca e mais fácil como o Farense, neste contexto atual, é sempre um risco. Mas coloco o Di María a jogar, porque o Di María, como diz o Alcides Nadine, precisa neste momento de minutos. Está entre uma paragem e precisa de rodar. E este tipo de jogo, a probabilidade do Di María, que também está à dica para perder amarelo, se perder não joga no Dragão, eu acho que é menor, porque ele vai atacar mais vezes, vai defender muito pouco, nem precisa, e a atacar, também, às vezes, leva amarelo, sobretudo quando simula ou coisa do gênero, mas a probabilidade é menor. Portanto, eu diria que o Di María fará sentido ir a jogo. Eu até vou apostar nele no 11 titular, por causa de precisar mesmo de rodar em minutos. O Florentino claramente a ser poupado, porque é um jogador, no meu ponto de vista, fundamental e imprescindível para este Benfica no jogo do Dragão. E, não obstante, o treinador do Benfica, eu também percebo isso, teres dito que este é o jogo mais importante da época. Todos os treinadores dizem que é sempre o próximo, mas na prática e na realidade, se fosse, não iria rodar como vai rodar hoje. E acima de tudo, o Benfica perceber que até o final da época o Benfica tem, dos sete jogos, vamos excluir hoje, e tirando a Taça de Portugal, obviamente, mas dos sete jogos que depois faltarão, o Benfica tem de receber o Sporting e tem que ir ao Dragão, tem que ir a Braga e tem que ir a Guimarães. E, portanto, claramente o Sporting também tem que ir já ao Braga e Guimarães, ou o Vitória Sport Club, mas joga em Alvalade. Os três jogos que o Benfica tem fora são todos eles de grau de dificuldade elevada, quer dizer que o Benfica não ganha, obviamente, assim como depois um dos jogos em casa é sempre uma incógnita, que é jogar com o Sporting. Portanto, o Benfica tem um calendário apertado. E se há jogo, vamos dizer assim, para descansar, recuperar, fazer gestão, etc, este é claramente um desses jogos que o Benfica tem que fazer, sabendo que eu estou aqui como Sporting, eu falo das pessoas que estão na Luz apoiado a equipa, cada jogo é uma final. Hoje o 11 não é fácil de fazer, porque há muitas surpresas que podem acontecer no sentido dessa mesma rotatividade. Eu aposto no Trubin na baliza, a dupla de centrais António Silva e Otamendi, eu vou pôr o Dal à direita e o Carreras à esquerda e aposto num trio entre Barreiro, Kokchu e Orbán. Eu coloco o Di María. Eu, por acaso, coloco o Bruma, embora eu acho que era jogo para ir o Shellhuber, e se o Shellhuber não vai a jogo hoje, a coisa pode-se complicar, porque é um jogador que até estava em grande forma.

E colocas Di María?

Coloco Di María, porque o Di María precisa de minutos e eu acho que até era de colocá-lo logo de início e depois fazer a gestão ao contrário. Colocá-lo logo de início e depois a dado momento retirá-lo. Porque não há grande preocupação com o cartão amarelo do Di María, vai atacar, não tem necessidade de defender. Embora no futebol moderno toda a gente defenda e os avançados são aqueles que primeiro defendem, mas hoje não há a mesma necessidade. Portanto, eu coloco mesmo Di María e Bruma nas alas com o Pavlídis no centro. Mas é como digo, não me surpreende que haja até diferenças em relação a estes 11, porque o Benfica não vai com a carne toda no assador e a maneira como vai gerir o plantel pode fazer aqui alterações que num jogo, como vai ser no Dragão, ou um jogo depois com o Guimarães, ou Vitória de Sport Club, ou com o Braga, até é muito mais fácil fazer as mudanças, porque aí é mesmo a carne toda no assador e aqui é a gestão.

Benfica-Farense arranca quando forem 20h15. Há emissão especial aqui na Rádio Observador. Relato do Miguel Cordeiro, comentários de Luís Francisco, de João Pinto e também aqui do nosso áudio-árbitro, o Pedro Henriques. O Nuno Santos vai conduzir esta emissão especial. Vamos avançar, olhar para outra notícia que está a marcar a atualidade desportiva. Falamos de Viktor Gyökeres, grande estrela do Sporting, melhor marcador do campeonato, mais de 40 gols esta temporada. É sem dúvida o jogador mais cobiçado do plantel leonino. Gabriel Alves, junta-se agora o Arsenal à corrida pelo avançado sueco. Seria a equipa certa para Gyökeres? É o campeonato certo, a Liga Inglesa, para o avançado?

Já se fala também do Manchester United há muito tempo. O Ruben Amorim.

Estou a dizer que o Arsenal é o mais recente.

É o mais recente, claro. Eu acho que sim, a Premier League, também se fala aqui do lado, aqui o Barcelona, enfim, com o fair play também.

Complica.

E portanto, há o interesse global, porque de facto o Gyökeres é um jogador que está a dar. Eu diria mesmo, se calhar, dentro daquilo que é o futebol português neste momento, é o que dá mais nas vistas. Falar de Gyökeres, marca gols

Depois também quando vai à seleção, não foi desta feita obviamente, que eram jogos de caráter particular, mas quando vai à seleção também marca. Portanto, de uma evolução, que é preciso ter isso em conta, a partir do momento em que joga no Sporting Clube de Portugal. Gyökeres é de facto a figura do momento em termos de mercado e certamente vão aparecer mais, mas eu não sei.

O futebol inglês era o campeonato certo?

Diz, não percebi.

O Campeonato Inglês era o campeonato certo?

Para mim, acho que sim. É tão certo é o inglês como é o espanhol, como é o italiano. Ele é grande jogador, portanto, onde ele se enquadrar, tem que ter um treinador que perceba quais são as suas virtudes, as suas qualidades, o seu talento e aquilo que não pode contar com ele, porque ninguém é perfeito. Portanto, há perfil e esse perfil tem que ser adaptado naquilo que é o pensar do jogo do próprio treinador, da equipa que tem, porque ele não é sozinho, ele não resolve coisas sozinho, não pode resolver sozinho. Portanto, há todo um coletivo, há toda uma filosofia, há todo um desempenho que naturalmente ele tem que ser enquadrado. Agora, que ele é grande jogador, sim. É um jogador que acho que não é preciso estarmos aqui a rotular. A Inglaterra, sim, por que não? E o Arsenal e o Manchester estão na luta e se calhar vão aparecer mais, não sei. Veremos.

Veremos Mikel Arteta e Rúben Amorim aqui na contenda para tentar assegurar os serviços do avançado do Sporting.

Às vezes aqueles que estão mais calados são aqueles que estão mais à frente. Atenção.

Pronto, fica aqui também este aviso por parte do Gabriel Alves. Augusto Inácio, quero saber o que achas destas notícias que colocam Gyökeres a caminho de Londres e será um Sporting muito diferente sem este extraterrestre?

Diferente vai ser, sem este Gyökeres vai ser, como qualquer equipa que perdesse o seu melhor goleador, é sempre diferente. Agora, estas notícias sobre o Gyökeres nada surpreende, porque é natural, faz tantos gols, dá tanto nas vistas a nível também internacional, ao serviço também da sua seleção. É realmente aquele jogador que qualquer equipa que precise de um ponta de lança e que marque muitos gols, eles são os jogadores mais valorizados e que custam muitos milhões. E o Sporting tem esse jogador. Agora, a ideia que eu fico, já há algum tempo para cá, é que para o Gyökeres ficar até ao final desta temporada, é porque de certeza absoluta que já há um compromisso para que o Gyökeres no final da temporada possa sair do Sporting. A cláusula de rescisão é 100 milhões, mas aqui segundo informações que eu sei, não sei se são completamente verdadeiras ou não, é que ele é capaz de sair abaixo da cláusula dos 100 milhões.

Para onde, Augusto? Vou ver se consigo sacar aqui uma notícia.

Não se fala-se muito do futebol inglês. O que eu digo é que parece que o acordo que ele fez com o Sporting para continuar até ao final desta temporada, é que ele sairia, não se sabe para onde, para onde for, que o Sporting não iria exigir os 100 milhões da cláusula de rescisão que tem no contrato, que vai sair por uma cláusula mais baixa. Mas isso é o que dizem e agora vamos ver se isso se comprova no futuro. Há uma coisa que é verdade, é que ele vai sair do Sporting no final desta temporada.

E faço-te a mesma pergunta que fiz ao Gabriel, o Campeonato Inglês seria o ideal para Viktor Gyökeres?

É engraçada essa pergunta, sabes por quê, Zé? Porque ele esteve lá no Campeonato Inglês e ninguém o viu. E foi preciso vir para o futebol português para agora uns clubes ingleses estarem a olhar para ele já com outros olhos. E conforme os clubes ingleses estão a olhar para ele com outros olhos, também outros clubes grandes de outros campeonatos também estão a olhar para ele. Já se falou há um tempo atrás também do Real Madrid, é natural que haja Real Madrid, haja Barcelona, haja Arsenal, haja Manchester United, haja Manchester City. E por que não também um dia mais tarde aparecer algum clube italiano. Eu penso que a classe que ele tem e a qualidade que ele tem, dá para jogar em qualquer clube. Agora, o Gabriel Alves disse uma coisa que é verdade. É preciso também encontrar um contexto e um treinador que o compreenda e que tenha jogo para ele marcar, porque o Rúben Amorim tirou o melhor partido dele. Agora, há treinadores que não tiram o melhor partido dos jogadores que têm à sua disposição.

João Castro, ainda imaginas um cenário em que Gyökeres fica no Sporting ou já dás o jogador como perdido?

Nós andamos aqui há dois anos a dizer que ele vai sair do Sporting e ainda cá está. Portanto, não dou como perdido. Será extremamente difícil ele ficar. A probabilidade é diminuta, mas a verdade é que ele ainda está cá. Agora, respondendo à tua questão, ele realmente no Championship marcou muitos gols. Ele já conhece Inglaterra. Eu até acho que a preferência dele é por país latino. Já está habituado aqui ao sol, a comer bem. Já está farto de Inglaterra com muita chuva. Mas, obviamente, se aparecer um projeto aliciante, e depende, porque nós estamos aqui a falar, mas nem todos os clubes têm a disponibilidade para dar os 60, 70 milhões pelo Gyökeres. Que é o valor que o Inácio estava a referir que se tem falado, que há acordo existente entre o jogador e o Sporting para a sua saída. Portanto, nem todos os clubes têm essa capacidade financeira. O Barcelona seria também um bom fit para o Gyökeres. Eu acho que ele ia adorar jogar em Barcelona, só que as questões financeiras de Barcelona também são muito complicadas. E, portanto, os ingleses partem aqui um bocadinho à frente, até porque o Real Madrid tem o Mbappé, tem o Vinicius, portanto, é mais difícil, mas parte aqui um bocadinho à frente. O Barcelona tem o Lewandowski já em idade, portanto, muita maturidade e precisa de um ponta de lança.

Atenção que o Gyökeres já está a entrar na casa dos 30, quase.

Não, ainda vai fazer 27. Ainda tem aqui três épocas.

Tem para aí sete anos para apanhar o Lewandowski, que já vai com 35.

Estou a dizer no sentido de que já não é jogador assim tão jovem, já está a caminho dos 30.

O jogador maduro está na sua melhor fase, acho que é. Ainda há aqui outro clube que não falámos, que é o Bayern de Munique, porque não sabemos se o Kane vai continuar no Bayern. E o Bayern não é clube com essa capacidade financeira para vir buscar jogador por esse montante. Portanto, muita atenção também ao Bayern de Munique. Vamos ver, o Arsenal precisa realmente de avançado e fazia todo sentido. O Arteta ontem falou que vai ser grande mercado para o Arsenal no verão e tive aqui algum receio com essas declarações. Parece que sabe mais do que nós já todos sabemos. E vamos ver. Para já, é desfrutar do Gyökeres e que ele consiga levar o Sporting ao bicampeonato e a vencer a Taça de Portugal.

Pedro Henriques, quero também ouvir a tua opinião sobre este tema. Acaba por ser mais uma fatalidade para o futebol português, que é incapaz de segurar os jogadores. O dinheiro fala. Ainda assim, Inglaterra seria o melhor destino para o sueco?

Em primeiro lugar, há um aspeto muito importante. O Gyökeres não mudar de namorada é um fator muito importante, que não é só a questão financeira, é para onde é que ele vai. Porque nestas coisas, também entra o aspecto familiar. Relembro que a namorada dele é portuguesa e portanto, se ele não mudar de namorada, isto não é assim tão simples, porque independentemente das causas das rescisões, há a vontade pessoal do próprio jogador.

E a namorada também pode ter preferência de ir para um país.

Não, mas a questão que a gente julga que não é relevante e importante, estamos a falar de um jovem, porque a gente diz que com 27 anos já estamos maduros. 27 anos é um jovem e tem uma mentalidade de jovem e os fatores pessoais também entram aqui. E de que maneira? Porque depois não é só uma questão de ser uma oportunidade única. O Gyökeres está num ponto que tem várias oportunidades para nesta época mudar e com várias possibilidades. Ou seja, não é aquela situação que agora vem aqui um clube de Espanha como o Barcelona e é o único. Não. Há-de vir um Barcelona, há-de vir provavelmente um Arsenal, pode vir um Bayern de Munique, pode vir outros clubes, até de Itália. Portanto, ele terá aqui um leque de opções onde também, para além do aspecto financeiro, o aspeto desportivo e também o aspeto pessoal pode entrar. Inglaterra é sempre um bom campeonato. Eu acho que ele estará sempre mais próximo de ir para Inglaterra do que se calhar para outro país, mas lá está a tal questão pessoal. Quanto à fatalidade das equipas portuguesas, os treinadores portugueses, os scouts portugueses têm muito esta capacidade, felizmente, por isso é que nós somos bons no futebol. Os olheiros, as pessoas que têm a capacidade de observar um pouco mais além e de verem aquilo que muitas vezes outros não conseguem ver. Naturalmente, não é fácil igualar um Gyökeres, não se arranja um Gyökeres todos os dias, mas o Sporting e o Benfica estão tendo esta capacidade de ir descobrindo jogadores em outros mercados ou nestes mercados, ou até escalões secundários, onde depois de passado um ano conseguem potenciá-los. E especialmente o Sporting, como todos os clubes precisam de dinheiro. E há uma certeza que o Sporting tem é que mesmo que desportivamente vá ficar em menores condições, aparentemente, outras aquisições se farão, o Sporting vai fazer garantidamente um bom mercado financeiro, porque a cobiça por jogadores do Sporting é bastante grande. E há aqui dois ou três jogadores, Gyökeres eu juntaria o Morita, que com certeza absoluta ou dificilmente vão ficar no Sporting e perdendo-se desportivamente um jogador, ganha-se financeiramente. E neste caso, o Sporting espero que consiga fazer uma gestão também para que tire partido disso com outros investimentos em outros craques.

Morita que, algo que tu indicas, também já terá dito que pretende sair do Sporting no final desta temporada. Meus senhores, estamos a chegar ao final do nosso programa. Temos dois minutos, ou seja, 30 segundos a cada um para olharmos para notas e campeões do dia. Agostinho Inácio, vou começar por ti. Nota e campeão do dia.

Nota 18 para o União de Espírito Santo. Que grande campeonato que o União de Espírito Santo está a fazer.

E acabou de vencer o Ruben Amorim.

É verdade, venceu 1 a 0 e está com quatro pontos do Arsenal, o segundo classificado. Está a ser um ano extraordinário. Não há palavras para descrever realmente o grande campeonato que o União de Espírito Santo está a fazer. E só quero fazer este destaque porque acho que ele merece.

Gabriel Alves, nota e campeão do dia, em 30 segundos.

Para mim é Alberola Rojas, árbitro do jogo de ontem entre o Real Madrid e a Real Sociedad. Dou-lhe 20. Assim como dei zero a González Fuertes, dou 20 a Alberola Rojas, porque ele disse de forma bem vincada que ali no campo quem mandava era ele, quem decidia era ele e decidiu bem, independentemente, depois há todas as opiniões que houver daquilo que são os lances. Este educador infantil, este formado em psicologia na Liga Espanhola desde 2017, é de facto um senhor árbitro. Grande árbitro, grande jogo, 20 para Alberola.

E de um árbitro espanhol, vamos para um ex-árbitro português, Áudio Henrique. Áudio Henrique. Pedro Henriques. Peço desculpa. O nosso áudio-árbitro Pedro Henriques. Nota e campeão do dia.

É para o Nês. O Agostinho Inácio já falou o dele. É o Nês, o União de Espírito Santo, que está a fazer uma época extraordinária, está com uma empatia imensa em relação aos jogadores. Há muitas histórias nos balneários que se vão contando, mas os jogadores depois vivem resultados desportivos e é mesmo fora da caixa este segundo lugar do Nothing. Nota 18 para o Nês e por tudo aquilo que ainda falta jogar até o final do campeonato e das certezas que podem existir.

Nota 18 do Pedro Henriques, o nosso áudio-árbitro. João Castro, para fechar esta edição de hoje de "E o Campeão É?", nota e campeão do dia.

Olha, ia para o Nês e assim vou mudar a agulha e vou dar nota negativa ao Ruben Amorim, que não consegue vencer jogos consecutivos na Premier League. Perdeu realmente com o Nês, o Nottingham Forest com este excelente campeonato. Acho que não faziam tão bom campeonato desde o Brian Clough. E portanto, nota negativa para o Ruben Amorim, que não consegue dar aquela consistência que a equipa precisava, que era ter várias vitórias consecutivas, sobretudo na Premier League. E portanto, realmente uma época para esquecer por parte do Manchester United.

Muito obrigado João Castro, Gabriel Alves, Agostinho Inácio e Pedro Henriques. E foi a edição de hoje de "E o Campeão É?" Está de regresso amanhã.