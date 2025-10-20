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E o Campeão é o primeiro episódio depois da festa da Taça que aconteceu este fim de semana. Regresso da Taça de Portugal, regresso em pleno, já com todos os clubes de todas as divisões a participar e com algumas surpresas. E também com o emparelhamento que fica já definido, porque o sorteio tinha sido feito já para a terceira e para a quarta eliminatória e com isso, entre os grandes, sabemos já que o Futebol Clube do Porto vai jogar com o Sintrense, que o Sporting vai jogar com o Marinhense e que o Atlético Clube de Portugal, histórico de Lisboa, vai jogar frente ao Sport Lisboa e Benfica. Para além disso, temos Amorim a vencer, finalmente, por duas vezes consecutivas. Vamos falar disso nesta edição. Eu sou o Miguel Cordeiro e vou estar à conversa com o Gabriel Alves, o Augustinho Nácio e o Pedro Henriques. Bem-vindos. Augustinho Nácio, começo por ti sobre este emparelhamento que temos para a Taça. Primeiro, perceber se destacas aqui algum ponto da Taça de Portugal este fim de semana e que opinião tens sobre estes encontros, o Porto e Sintrense, o Sporting e Marinhense e o Atlético e o Benfica.

Boa tarde a todos. Deixa-me dizer que houve aqui realmente umas surpresas, como há sempre, às vezes, na Taça. O Óbidos eliminou o Estrela da Amadora, o Fafe eliminou o Muraiense, o Sintrense levou a melhor sobre o Rio Ave, não esquecendo também as vitórias do Leiria sobre o Averca e do Academica Viseu sobre o Gil Vicente. Ou seja, cinco equipas da Primeira Liga caíram. E o emparelhamento agora ditou, repara só, o Benfica vai jogar com o Atlético, vamos tentar perceber se vai ser na Tapadinha ou não, mas diria, por qualquer motivo, se fosse o Felgueiras a ganhar ao Atlético, a deslocação que o Benfica tinha que fazer a Felgueiras era mais um ponto de desgaste para os jogadores do Benfica com tantos jogos importantes. Mas diria que agora os grandes têm tudo na mão, por muito respeito que eu tenha pelas outras equipas que calhou aos grandes, têm tudo na mão para passar à fase seguinte, porque o emparelhamento ditou assim estes adversários e naturalmente que o Sporting jogando em casa, o Futebol Clube do Porto jogando em casa contra Marinhense e Sintrense e o Benfica jogando com o Atlético ou na Tapadinha ou noutro estádio, claro que têm tudo para passar à fase seguinte. Mas não deixa de ser curioso que nesta jornada da Taça, houve realmente grandes surpresas e naturalmente que um dos destaques até do meu campeão é realmente o Óbidos, o Fafe e o Sintrense eliminarem equipas da Primeira Liga como o Estrela da Amadora, o Muraiense e o Rio Ave.

Sim. Gabriel Alves, para já, já temos alguns tombas gigantes, ou seja, temos escalões inferiores a derrubar equipas do primeiro escalão, mas vamos ter aqui encontros também muito interessantes, principalmente a envolver os grandes na próxima ronda, com este encontro Sintrense, Marinhense e Atlético a jogarem com os gigantes do futebol português.

Olha, eu tenho um amigo meu que vive em Sintra, eu até sorri, que ontem publicava no Facebook que o Sintrense, portanto, ia ao Norte e que levava cajadas. Cajadas de Sintra, que são boas, são deliciosas, mas que o Futebol Clube do Porto tinha que as pagar. Eu acho isso engraçado, porque isto é a festa do futebol e isto traz dimensão a clubes mais pequenos que têm toda a oportunidade face aos grandes, de se mostrarem, de realmente darem tudo o que têm para si. E é um desafio para miúdos e também em termos sociais, em termos económicos, porque de facto a Taça traz grandes movimentos. Independentemente do futebol, que é o pretexto, grandes movimentos de ordem social e económica. Portanto, eu acho que são três jogos sempre muito interessantes, para além dos outros, onde também estão envolvidas ainda equipas da Primeira Divisão, com resultados que são alguns improváveis, por isso se fala da festa da Taça, embora, naturalmente, estes os grandes sejam à partida favoritos. Eu diria, se qualquer deles não passar, então não eram tombas gigantes, era um escândalo gigante.

Pedro Henriques, tua análise a esta ronda da Taça de Portugal?

Olha, digamos que o aspecto mais relevante e importante que resulta daqui é tentar saber onde é que vai ser o jogo entre o Atlético e o Benfica, porque se for no Estoril ou for no Estoril da Amadora, eu acho que é mau. Se for na Mafra é muito bom, porque assim a malta da Rádio Observador vem toda à minha casa comer. E esta é exatamente, digamos, o que mais me preocupa.

A festa da Taça a trabalhar.

A festa da Taça, portanto, é o que resulta daqui. Não, são jogos-

Miguel, faz-se um campeão de lá.

Faz-se, então não se faz? Faz-se tudo aqui. Caralho, nem vamos ao estádio, ficamos lá em casa.

Do estúdio do Pedro.

Também vamos falar sério. Em relação aos jogos, eu acho que uma das coisas que saiu desta eliminatória da Taça de Portugal, independentemente destes emparelhamentos, que vale o que vale, obviamente, já percebemos que tanto o Sporting, como o Porto, como o Benfica são claramente favoritos, por razões óbvias. Mas também é interessante que nesta Taça, aliás, esta é a magia da Taça, é que os clubes que normalmente não teriam hipótese ou se calhar nos próximos anos, por causa das competições que estão a jogar, poderem jogar ao mais alto nível com equipas deste nível, eu acho que se percebe claramente, e o Gil Vicente foi um bom exemplo, do impacto que isso tem para esses clubes, mais do que propriamente para o Benfica, para o Porto e para o Sporting. E isso realmente é a tal magia da Taça. O que ressaltou e resultou desta eliminatória da Taça foi, sobretudo, uma reflexão que tem a ver com a questão da arbitragem e com a questão da videoarbitragem. Tornámo-nos todos no mundo, não é só aqui em Portugal, muito dependentes da videoarbitragem, mas não é só uma questão de dependência, é de perceção que se tem que mesmo que os videoárbitros continuem a errar, porque vão continuar a errar, porque são seres humanos que estão lá por trás da máquina e têm que também ter opções e tomar decisões, que muitas vezes a gente pode não concordar, mas o fato é que resulta que é muito importante para a dita, eu não gosto muito do termo, mas vamos chamar verdade desportiva ou o mais próximo disso, que a videoarbitragem e as tecnologias são extremamente importantes. E este fim de semana, eu vi em todos os canais, toda a gente discutiu essa questão, uns por ignorância, por não saberem o motivo, outros fazendo mesmo a crítica, sabendo o motivo, mas fazendo a crítica, e se calhar é um ponto de reflexão, percebendo que é difícil certificar todos os estádios, sobretudo estádios de equipas que nem sequer Têm condições para ter a vídeo-arbitragem, porque não é uma questão de ter alguém olhando para as câmaras. É a instalação das câmaras, a câmara de topo, master, ângulo inverso, uma série de câmaras que são obrigatórias por protocolo e que os próprios estádios não têm condições. O que varia para que tal acontecesse é que essas equipas, algumas já o fazem, tivessem que se deslocar dos seus próprios estádios, seus próprios campos, porque depois não podemos ter na mesma jornada da Taça de Portugal equipas com vídeo-árbitro e outras que não. Mas há uma coisa que resulta. Eu acho que tem que ser alterado, que é a partir do momento que entrarem pelo menos as equipas da primeira liga em competição, tem que aparecer também a questão da vídeo-arbitragem, pelo menos isso. E só vamos ter a partir dos oitavos final.

Muito bem. Vamos olhar um pouco para Londres. Já vamos falar do Mundial sub-20, mas para Londres, para o Reino Unido, na verdade, onde o Manchester United de Rúben Amorim jogou frente ao Liverpool e venceu. Conseguiu pela primeira vez duas vitórias consecutivas nesta fase de Manchester United, liderado por Rúben Amorim. Augusto Inácio, estava difícil conseguir essas duas vitórias. Ontem não foi propriamente um jogo fácil, Amorim apontou para isso mesmo. Foi preciso um pouco de sorte e foi preciso dar tudo em campo para conseguir esta vitória. E pede que agora seja para manter. Isso sim, é de facto o mais importante ou tem sido o mais difícil nesta era de Amorim, é a consistência desta equipa.

Bom, os sinais foram: começa o jogo, o Manchester United faz logo um gol e depois a terminar o jogo, faz outro gol e ganha por 2 x 1. Com sofrimento, com mérito, mas acima de tudo que seja um input para que o Rúben Amorim possa ter de novo a estrelinha, que muitas vezes também teve no Sporting, que o acompanhe e que faça também a equipa ficar cada vez mais consistente. Eu sei que a mensagem passa melhor quando se ganha do que quando se perde, mas estamos perante uma situação que se fosse cá em Portugal, não havia hipótese nenhuma. A mentalidade é completamente diferente e depois do jogo, a reportagem que eu estive a ouvir, os próprios adeptos, já não são os dirigentes, já não são os diretores do clube, os adeptos mesmo, dizem que o Rúben Amorim tem que ter tempo, porque o Alex Ferguson também esteve lá quatro anos e também não ganhou nada, e há que dar tempo e ao fim destes três anos de contrato, depois faz-se uma avaliação. Ora, isto não é normal. Isto aqui em Portugal, o adepto não aceita isto, o adepto não tem essa paciência. E o Rúben Amorim tem a sorte de estar com gente que tem essa paciência. Embora, claro, que à medida que as coisas forem correndo, se não forem correndo bem, a pressão vai sempre aumentar. Mas eu diria que isto pode ser o tal mote, o tal impulso que o Rúben Amorim precisa para que realmente a equipa jogue melhor, jogue com mais confiança e ganhe com mais consistência.

Gabriel Alves, de facto, agora o trabalho mais difícil é esta questão da consistência.

Sim, é a questão da consistência e na sequência do que o Augusto acabou de focar, em termos de mentalidade e de filosofia de vida, é evidente que o Rúben Amorim tem tido espaço, independente das críticas que têm sido, eu diria mesmo algumas bastante incisivas, inclusivamente de antigos jogadores. E repare-se que nas televisões e nos jornais estão antigos futebolistas, que eram do Manchester United, que eram de outros clubes, e ele não tem tido uma vida fácil com esses articulistas, esses comentadores e esses analistas, que são bons analistas, obviamente, têm a sua opinião. Eu acho é que o Rúben Amorim, independentemente do seu trabalho que tem que fazer, se calhar tem que falar menos, tem que estar mais calado e trabalhar mais. E portanto, aquilo que tem que dizer para dentro, dizer para dentro, porque ele está numa filosofia também diversa daquela que existe aqui. Eu, pegando nas palavras do Augusto, em relação a quando se perde aqui em Portugal, fica tudo muito efervescente, as pipocas parece que ficam murchas. Pois é, mas a Itália ainda é pior. Basta ler a imprensa italiana hoje em relação à Juventus para perceber que ainda agora não saiu a posição e já há treinadores para substituir na Juventus, tudo a irem embora. Portanto, é a própria imprensa italiana que faz a chicotada psicológica ou promove a chicotada psicológica. Eu estou a falar da Juventus, poderia falar de outros. Basta ler e sentir isso. Mas a imprensa por que faz isso? Faz isso porque sente que o público para onde trabalha, sente isso também. E já tem outro tipo de anseios. Portanto, aquilo que me parece que o Rúben Amorim tem que fazer, na minha opinião, é consistência e provavelmente falar menos, dar menos recados nas conferências de imprensa.

Pedro Henriques, rapidamente, opinião sobre Rúben Amorim e sobre esta vitória.

A minha questão, uma vez mais, é o que se passa com o Frenkie de Jong, o jovem de 29 anos que em 5 de outubro de 2024 raspou o cabelo e disse que só voltava a cortar quando tivesse cinco vitórias seguidas. Mas reparem, até nisto ele conseguiu transformar uma ajuda a crianças com câncer, por causa da questão das perucas e, portanto, todos os apoios solidários. Mas isto veio mostrar uma coisa: é mais de um ano que o Manchester United não consegue fazer aquilo que supostamente deveria fazer e que se pensava que iria fazer com o Rúben Amorim. Já vai agora com duas vitórias, não vai ser fácil, mas pelo menos que o Rúben Amorim tire partido deste momento, como ele próprio disse que ia tirar, e que consiga, sobretudo, fazer com que o United, mais do que ser cinco vitórias ou não, consiga ter um rumo mais assertivo e mais positivo, porque todos nós temos o United em conta noutro campeonato, no sentido de não andar cá por baixo, mas lá andar lá por cima.

Vamos às notas de campeão, sendo que há espaço também para falarem do Mundial sub-20, que foi conquistado por Marrocos frente à Argentina nessa final durante a madrugada. Gabriel Alves, começo desse lado, campeão do dia

O meu campeão do dia é o Rafael Leão. Falava de Itália há bocado, o Rafael Leão voltou, foi incisivo, foi determinante na vitória do Milan sobre a Fiorentina, com os dois gols, mas acima de tudo pela sua alegria de jogar, pela sua postura, pela sua dimensão. E um fator que me parece que é determinante, que é o apadrinhamento que ele tem dessa figura chamada Luka Modrić, que joga hoje no Milan. É muito importante, porque o Luka Modrić, por exemplo, nunca olhou muito bem para o Vinícius, antes pelo contrário. Mas se lhe dá apoio, inclusive público, o Rafa Leão que beba desse senhor do futebol os ensinamentos que tenha, porque ele ainda é jovem e tem muito para progredir. Portanto, eu dou 18 ao Rafa. Vou dar 17 ao Nico Paz. Eu tenho andado aqui e estou com a Itália outra vez. Ele é escuto do Como, voltou outra vez, outra vez em frente à Juventus, a dar, eu diria, um baile fantástico de futebol. E é disso que eu gosto de falar, de ver e de sentir. E eu acho que também as pessoas que amam o futebol é isso que querem, jogadores a pautarem, a serem diferentes. E o Nico Paz, que é um garoto, mas que futebol e que mentalidade, que estrutura em termos de postura do campo, sensato, mas tudo futebol a respirar. Já não posso dizer o mesmo, por exemplo, daquilo que é o Real Madrid, que não é uma equipa, aquilo é um conjunto de estrelas, todos cheios de ego, desde o Marco Antonio, que chegou agora, que é humilde, que já dá pontapés na raba porque é substituído e sai zangado, ao Endrick, que não entra e dá pontapés nas garrafas d'água. Isto, de facto, é muito mau para o futebol. E isto, o dinheiro, acaba certamente por matar.

Pedro Henriques, campeão do dia.

É por causa do Mundial Sub-20, mas sob outra perspectiva. Nota 19 para o João Pinheiro. O João Pinheiro foi um dos árbitros portugueses a estar no Mundial Sub-20, apitou a meia final. A Argentina ganhou à Colômbia 1x0. Ontem a final foi a derrota da Argentina perante Marrocos, mas o João Pinheiro em dois meses faz uma Supertaça, a final da Supertaça Europeia, e está no Mundial Sub-20 chegando exatamente a essa meia final. E até o final do ano, vamos ter o conhecimento de quem são os 12, 13 árbitros europeus que nos vão representar no Campeonato do Mundo. E desta vez, escrevam aí, João Pinheiro vai lá estar.

Muito bem. Augusto Inácio.

A nota 18, principalmente para a Taça Portugal, para o Óbidos e o Sitriense, que eliminam equipas da Primeira Liga. Queria também dar a nota 17 para o Rúben Amorim, que seja realmente esta vitória o arranque de uma nova era de Rúben Amorim no Manchester United. E nota 20 para Marrocos, principalmente para o Zabiri, jogador do Famalicão. 2x0 ganha o Marrocos à Argentina, dois gols do Zabiri. Está aqui um menino que parece que tem muito talento.

Está feita esta edição de "O Campeão É". Não esquecer que hoje, a nível de desporto, na Rádio Observador, há ainda decisão Benfica, debates entre os candidatos à presidência do Benfica, hoje sobre futebol. Este programa tem o apoio de Betclic. Desafie as odds.

Começa mais uma jornada da Liga Portugal Betclic. Aqui não há meio-termo. As equipas não jogam bem nem mal. Antes pelo contrário, são remates rasteiros, a meia altura, por cima da barra. Estádios bonitos, modernos, arejados. Fica na retina o cheiro de bom futebol. Liga Portugal Betclic, em nome do futebol.