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Mais uma derrota para o Benfica na Liga dos Campeões. Continua a vida difícil para as águias na prova milionária. Hoje, Futebol Clube do Porto e Sporting Braga entram em ação na Liga Europa e daqui a pouco há mais um jogo no Europeu de andebol: Alemanha-Portugal, às 14h30. É tudo para falar nesta edição de "O Campeão é". Eu sou Miguel Cordeiro, comigo estão o Gabriel Alves, o Augustinácio e o Pedro Henriques. Vamos começar pelo Benfica. Gabriel Alves, podemos falar em Lei de Murphy ou é pior que isso?

Eu não sei o que te diga, mas o Benfica, eu ontem referi isso, foi para Turim à espera de um milagre. É verdade que se bateu bem, lutou, mas os milagres precisam, naturalmente, de ser construídos e, portanto, este Benfica, de facto, é curtinho. E cada vez mais fico admirado como é que o José Mourinho, quando sai da Turquia e vem para Portugal, fala que ainda da Turquia, que esta equipa era uma equipa bem construída, bem constituída. E agora fala de escassez de experiência, falta de soluções no banco, limitações, lesões, juventude, condicionamentos, coisas do futebol. E todos nós vamos dando ouvidos a isto. Mas depois lemos lá fora. Portanto, aquilo que é na imprensa, e eu não vou entrar na imprensa toda, mas recai só nesta, e estou a citar no Correio da Costa, se não estou enganado, uma das temporadas mais infelizes da sua carreira. Mourinho começou como tradutor, passou a treinador-adjunto, chegou ao topo como grande treinador que foi, a queda é abissal. E agora esta do Benfica, que ele vem para o Benfica para ter a plateia do grande teatro, e ele lá está no palco. A verdade é que nesse palco, Mourinho, e exatamente através daquilo que é o seu discurso, hoje é assim, amanhã sabe, e depois as coisas acontecem. Inclusive, a verdade é que o Mourinho não está a ter aquilo que pode naturalmente ser de bem. Quanto ao Benfica, também é tudo uma questão de quanto é que o Benfica gastou? Duzentos milhões, Costa. E que equipa construiu? Qual é o objetivo? Pois esta é que é a grande questão: que equilíbrio. Fala-se muito hoje na juventude e fala o próprio Mourinho, inclusivamente, deu nota para que isso fosse dado. Portanto, na comunicação social, que ia almoçar, jantar, estar com os jovens. Mas isso é tudo muito bonito, mas qual é o trabalho com esses jovens para eles poderem crescer? Portanto, todas estas situações são situações que acho que o Benfica tem que, obviamente, naturalmente, pensar, e os adeptos do Benfica, acima de tudo. E há aqui uma outra nota. Eu sei que é a utopia do futebol. Agora, ainda o Real Madrid. Mas isto com o Real Madrid há tanta coisa para acontecer. E atenção, não sei se mesmo assim o Benfica vai ganhar ao Real Madrid. Se ganhar, será bonito para os adeptos, que eu penso que irão encher o Estádio da Luz naquilo que é um grande clássico da Europa de todos os tempos. Agora, aqui uma coisa que é preciso também dizer.

Mas pode não chegar essa vitória.

Claro, pode não chegar, que é evidente. E depois esta que lá fora ainda falam naquilo que não é bom, mas é o facto. Ainda falam deste azar do Benfica. Enfim, azar entre aspas. Será que tem alguma coisa a ver com a maldição? Eu estou a ler do lado de fora, não sei o que estou a dizer. A tal maldição de Béla Guttmann, do tempo. Vamos ver.

Augustinácio, a tua análise a esta prestação encarnada em Itália, em que o Benfica, de facto, consegue uma primeira parte, consegue disputar o jogo, mas depois acaba por correr mal tudo o que podia correr.

Boa tarde a todos. Deixa-me dizer que o Gabriel Alves tocou ali num ponto que é a minha opinião também. É uma equipa para a Europa e para a Liga dos Campeões, uma equipa muito curtinha. Cá para Portugal, no nosso campeonato, joga bemzinho, não marca agora, marca depois. O Mourinho até se queixou que no jogo do Rio Ave, o Benfica construiu, marcou um golo e depois o outro golo foi na própria baliza, que o jogador do Rio Ave marcou e ganhou o Benfica 2 a 0. Aqui não dá para disfarçar essas coisas. A este nível já se nota muita coisa. Eu gostei do Benfica na primeira parte, é verdade, mas depois faltou profundidade, faltou, não digo eficácia, mas faltou rasgos de um contra um para poder também criar mais mos e mais perigo. O que é certo é que depois, olha-se para isto tudo, o Benfica sofre um golo. A Juventus, sinceramente, não é uma grande equipa. Mas é uma equipa que está baseada dentro daquilo que é a sua cultura italiana. Fez-me lembrar muitas vezes aquela linha defensiva da Juventus, muitas vezes aquilo que o Farias faz no Futebol Clube do Porto. Não dá espaços, é verdade, mas lá está tal coisa. Quando tu tens espaço e podes furar o adversário, tu pegas na bola, jogas para o lado, jogas para trás, deixas o adversário organizar-se e as coisas tornam-se muito mais difíceis. A culminar tudo isto e para culminar o azar, se é que há azares, o penalti do Pablo Idias. O rapaz escorregou, coitado. Escorregou, falhou o penalti. O Benfica podia entrar ainda na luta pelo empate, mas isto reflete precisamente aquilo que eu iniciei a conversa. É muito curtinho, mas mesmo muito curto Aquilo que o ataque do Benfica faz. E depois temos o tal problema, sempre o problema. Acho que se começa logo no início da época a pensar: "Vamos ganhar isto, vamos ganhar aquilo, vamos ali, vamos acolá", a quase ganham tudo e comem tudo e todos. E depois chega-se a este momento, a frustração é grande, é muito grande. Até a minha nota de campeão é realmente um pro Benfica, para já, porque ao dinheiro que gastou, aos problemas que tem, à falta de soluções para posições do plantel, a tudo isto, só tenho uma palavra para isto: que grande falhanço, se é que o Benfica tem esse projeto.

Pedro Henriques, mais um dia de... Estavas a dizer, Gabriel Alves?

É só: faltam 30 metros ao Benfica, só tem para 70.

Pedro Henriques, é mais um dia de queda do projeto que está a ser desenhado por este Benfica, por esta direção. É mais do que isso, é apenas um dia mau. Como é que analisias esta prestação encarnada?

Em relação à prestação específica do jogo de ontem, o Benfica até tem aqui alguns números que a estatística o favoreceu, mas já sabemos que não é isso que ganha o jogo. São as bolas que o Benfica ganham. Teve mais posse de bola, 54%, até ganhou encantos, sete, quatro, até fez mais remates, 16-12, embora os enquadrados tenham sido três contra quatro. Portanto, o Benfica, no meu ponto de vista, de alguma maneira, durante o jogo, até foi dominando. Uma questão é dominar o jogo, mas depois a Juventus foi mais forte naquilo que eu acho que é muito relevante e conta muito, que é a questão individual. E depois quando se vai ao banco e a Juventus faz substituições e o Benfica faz substituições, percebe-se ainda a maior diferença que existe. E o penálti que temos estado aqui a falar, como toda a gente indica, e até há alguns memes sobre isso, mas no fundo reflete um bocadinho, mesmo a este azar, e o Pavard é um goleador, é um grande jogador e aquilo pode acontecer a qualquer um, mas até o penálti, no contexto que foi, reflete um bocadinho aquilo que é a época do Benfica. Portanto, tem uma hipótese de ir, depois falha. E o facto é que o Benfica, está bem, ganha a Supertaça, é um facto, mas chegamos a janeiro, não ganhou a Taça da Liga, fora da Taça de Portugal e como eu acho quase improvável o Benfica ser campeão nacional. Tem o segundo lugar como maior objetivo neste momento. Do resto, Trubin, eu acho que foi claramente o que esteve melhor do Benfica. Gostei do Dedic de alguma maneira, aquela estrela lá, o Iliz de alguma maneira, não digo que foi abafado, mas foi controlado. E depois, eu, por acaso, gosto bastante do Leandro Barreiro, sobretudo quando joga na sua posição, que acho que é um jogador que também rende bastante e com alta rotação. O Makhengy, acho que é assim que se diz, para mim foi o melhor jogador da Juventus. Gostei de ver o Mourinho e o Spalletti, que em tempos anteriores tiveram grandes guerras, no princípio do jogo e no final cumprimentaram-se, mas depois o Spalletti no final diz que o Benfica não criou quase nada e, portanto, de alguma maneira desvalorizou aquilo que, de certa forma, o José Mourinho tentou dizer que fizeram um bom jogo, depois faltou-lhes o gol. Enfim, acho que é curto este Benfica para a Juventus. E agora o Benfica tem claramente, quer dizer, os clubes não terminam, não param, não acabam. E não se pode deitar nunca a toalha ao chão, nem que seja a pensar no projeto do ano que vem. Agora o Benfica, este ano, ainda tem que haver motivação, neste caso específico, para ganhar coisas, quando mais não seja, atingir o segundo lugar, como nós sabemos. Mas realmente foi uma imagem um bocadinho daquilo que é a época do Benfica e que não podem chegar a janeiro, se bem que o Sporting também lhe aconteceu isso, questão das lesões, embora o Sporting tenha arranjado soluções e viu-se, até ganhou ao campeão europeu, os clubes portugueses têm que, de alguma maneira, perceber, sobretudo estes que estão na Champions League e que começam muito cedo e com jogos de alta intensidade a nível internacional, têm que arranjar soluções para que não fiquem dependentes depois de ir buscar não sei quantos jogadores às equipes B, porque de repente, por causa das lesões. Portanto, tem que haver aqui uma gestão diferente em relação aos plantéis e aquilo que é o mercado. E eu acho que os clubes ainda não viram isso. O Sporting ano passado ficou sem meio-campo mais ou menos nesta altura e isso não pode acontecer.

Vamos falar também da Liga Europa. Hoje o Futebol Clube do Porto joga frente ao Viktoria Plzeň. Agostinho Nascio, o que esperas deste encontro?

O Porto nesta altura tem uma boa pontuação, tem 13 pontos. Se o Porto ganhar neste jogo na República Checa, dá um salto importante e pode ser até nos oito primeiros, o que dá acesso diretamente à fase seguinte e escusa de fazer dois jogos do playoff. Mas o Porto fora, no Treck teve dificuldades, empatou, no Nottingham perdeu. É verdade que ganhou ao Salzburgo, mas foi uma exibição daquelas mais de sofrimento. Enfim, o Porto fora tem muita dificuldade. É verdade que eu gostaria muito que o Porto ganhasse hoje, porque dava um salto importante, mas vai ser um jogo de dedido. Sinceramente, estes jogos na República Checa, eu continuo sempre a dizer que tem uma importância muito grande, seja na República Checa, seja noutro país qualquer, aquilo que é o marcar primeiro. Tem uma influência muito grande na gestão do jogo, da forma como se joga. O Porto sofre poucos gols, é verdade, mas na Liga Europa o Porto não é assim tão coeso como é cá em Portugal, porque os adversários também são diferentes. Vamos ver, vai ser um jogo difícil, mas acredito que o Porto possa ganhar.

Gabriel Alves, o que esperas também do jogo do Sporting Braga, que joga com o Nottingham, nesse caso, às 20h?

É verdade, o Nottingham Forest está em 17º, portanto, na Liga Inglesa. O Sporting de Braga joga em casa. Vamos ver. Talvez esse fator seja importante para a equipa portuguesa, para a equipa minhota, mas o Nottingham Forest é uma equipa de Premier League. Eu acho que é um confronto interessante para vermos e de contrastes, esta é a verdade, e ver até que ponto este Braga, que esta temporada tem estado melhor fora do que dentro, qual é a resposta que dá. Vai haver, acima de tudo, tal qual como eu acho que vai haver na República Checa, um jogo de alto índice físico, porque são equipas que obviamente apostam nesse tipo de duelos e nesse tipo de fabrico de jogo. É um jogo para ver, apreciar e obviamente analisar a seguir.

Pedro Henriques, queres apostar os 11 das equipas?

Sim, só dizer o seguinte: o Porto vai já contra uma equipa que está em 11º e dois pontos de diferença. Em termos da classificação da UEFA, o Porto neste momento é o oitavo. Neste momento o Porto não jogava os oitavos-de-final, estava fora do playoff, e tem aqui uma hipótese também de dar esse tal salto para ficar pelos oito primeiros. E o Braga a mesma coisa, porque o Braga até está em sétimo lugar, embora com os mesmos pontos, e vai já com o Nottingham Forest. Aliás, o Braga é que vai já com o Nottingham Forest que está com 11 e o Pleasant está com 10 pontos, está um pouquinho mais abaixo. São duas equipas difíceis, ambas, uma com 11, outra com 10, que estão ali próximo do Porto e do Braga e que se ganharem os seus jogos, podem alcançar exatamente o mesmo reforço ou até ultrapassar. Mas também é uma boa hipótese para Porto e para Braga poderem, de alguma maneira, dar um passo gigante para aquilo que podia ser o escapar aos playoffs. Em relação ao Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Uroš Radonić, Giorgio, Francisco Moura, Alan Varela, Fran Ol, Rodrigo Mora, William Gomes, Samu e Pepe. Em relação ao Braga, também não vai fugir muito da equipa base, que para mim é sempre a mais fácil de fazer neste momento. Hladík, Langa, Bielke, Niakaté, Mbabi, Vítor Gomes, Gorri, João Moutinho, Gabrie Martins, Ricardo Horta, Salazar e Poveida. Esta é a equipa mais fácil para mim de fazer. Acho que do Braga vou acertar em cheio. Vamos lá ver.

Temos de avançar para as nossas notas de campeão. Augusto Inácio, começo desse lado, campeão do dia.

Como sempre eu digo, para o Porto, para o Braga, nota 20 para que ganhe os seus jogos. Queria dar também nota 20 para a nossa handebol. Portugal e Alemanha joga-se daqui a pouco.

14h30.

Portugal está-me a dar esperanças que pode também ganhar esta Alemanha. Vamos ver. Queria dar a nota 18 também para o Cristiano Ronaldo, mais um gol, 960. Só faltam 40, Cristiano, para os 1000. E como eu já disse, nota 1 para o Benfica, para a época frustrante que está a fazer.

Gabriel Alves.

Eu deixo aqui uma nota de espera. Consta que o acordo entre o Benfica e o clube Besiktas sobre Rafa é secreto, quer para um lado, quer para o outro, mas o Benfica não é cotado em bolsa? O Benfica é cotado em bolsa. Como é que é esta questão destes negócios? Se calhar sou eu que não sei. Era uma nota que eu gostava que fosse explicada. Depois quero dar aqui também uma nota para um assunto que está a ser veiculado por alguns jornais internacionais, que é o facto da possibilidade, dada a questão política existente, do boicote ao Campeonato do Mundo, a começar a partir de alguém da política alemã ter aventado essa possibilidade. Atenção a este assunto. Quanto ao mais, deixo uma nota de três para o Mourinho, que ontem saiu do campo do Torino com os torcedores todos. "Pula com a gente".

Pedro Henriques, para fechar.

Para o Porto e para o Braga, um 15 de esperança, um 16 para a seleção de handebol, que hoje vai iniciar também no round, e é uma seleção que nos dá muitas garantias, e um 17 para o Cristiano Ronaldo, como já foi aqui dito, faltam 40 e eu ainda continuo a pensar que o Mundial vai nos trazer boas sensações e surpresas do gol 1000.

Vamos aguardar por isso. Está feita esta edição de "E o Campeão É". Não esquecer, hoje há relato desse Pleasant Futebol Clube Porto logo à tarde. A emissão começa às 17h30.