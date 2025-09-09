Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O Campeão é, está com a Rádio Observador para mais uma edição do programa em que falamos da atualidade desportiva. Hoje com destaque para o Hungria-Portugal, jogo a contar para a qualificação do Mundial do próximo ano. Portugal já venceu. Estamos a falar do grupo F. Portugal venceu a Arménia por 5x0 no fim de semana. Hoje tem esta segunda jornada frente à Hungria em Budapeste. É o tema principal desta edição. Eu sou o Miguel Cordeiro e conto com a análise de Augusto Inácio, Gabriel Alves e Pedro Henriques. Bem-vindos. Augusto Inácio, a Hungria vai certamente colocar outros desafios do que colocou a Arménia. Portugal volta a jogar fora, continua a ter essa dificuldade extra, mas olhando para a equipa de Portugal, esperas mexidas? Ontem já falámos um pouco sobre isto. Bernardo Silva acabou por ser o jogador que foi à conferência de imprensa. Achas que é um dos grandes candidatos à entrada no 11?

Boa tarde a todos. Acho que sim, que o Bernardo Silva, até porque foi o porta-voz da equipa ontem, na véspera do jogo, normalmente isso é sinal de que esse jogador vai jogar. Mas já estamos acostumados também que Roberto Martínez, de um jogo para o outro, mesmo que se jogue muito bem, faça uma grande exibição, faça uma ou outra alteração. Neste caso, parece-me que sim, concordo contigo. Acho que o Bernardo Silva vai jogar. Falta saber se é para o lugar do Pedro Neto ou do João Félix. O Pedro Henriques é que vai dizer qual é a equipa, mas eu quase que digo que é a mesma equipa com o Bernardo Silva e o João Félix no banco.

Portanto, o mesmo 11, mas saindo João Félix e entrando Bernardo Silva. Muito bem, vamos ver o que diz a nossa restante equipa. Gabriel Alves, o que esperas para este encontro e se prevês alguma mexida no 11 de Portugal?

Vou ficar à espera. Logo à noite, quando for comentar o jogo, vou ficar a saber qual é a equipa que o Inácio escalou e qual é a equipa que o Pedro Henriques escalou. Depois logo assumirei. Vou ficar aí à espera. Eu, por mim, sou espetador. O que eu espero é que Portugal olhe este jogo com muito cuidado, porque independentemente de ser obviamente favorito, até porque o historial entre as equipas é um historial muito positivo para Portugal, com 14 jogos, 10 vitórias e quatro empates, nunca perdeu em Budapeste, que é uma cidade maravilhosa, há que dizê-lo aqui também, sublinhar isso. Espera-se que a equipa portuguesa, seja qual for aquela que for escalada com todos os belos futebolistas que Portugal tem nesta grande geração e que obviamente procura estar ao mais alto nível nos Estados Unidos no próximo ano, no grupo americano, no clã americano, no conclave americano para o próximo ano, que seja uma equipa capaz, porque esta equipa húngara também tem desejos e é preciso sempre ter cuidado e sempre respeitar o adversário, porque meio caminho andado para o desastre é quando se olha o adversário de uma maneira sobranceira, seja em que atitude da vida for. Atenção a Milos Kerkez, que é de facto um bom jogador, e também para o futebolista que é um bom futebolista, o Szoboszlai. É preciso ter atenção a estes dois futebolistas. A equipa é que conta, mas são jogadores que são diferenciais e sendo diferenciais, obviamente que têm que ter uma atenção também diversa.

Pedro Henriques, o que é que esperas também para este encontro? Que 11 perspetivas para o jogo de logo ao início da noite?

Boa tarde. Em primeiro lugar, se o Bernardo Silva foi à conferência de imprensa, é óbvio que o Bernardo Silva vai ser titular. Não pode ser de outra maneira. Senão até parecia mal. Estamos a falar de alguns jogadores de altíssimo patamar, não vai-se chamar a um jogador numa conferência de imprensa e depois não faz parte do 11. Eu estou com o Inácio, espero que seja a mesma equipa com uma alteração, a entrada do Bernardo Silva. Aliás, eu não espero grandes alterações, porque depois das palavras do nosso treinador, fica sempre aquela ideia de algum conservadorismo. Ok, ganhou a Liga das Nações e agora tem os créditos todos na máquina, mas eu espero sempre muito conservadorismo mesmo havendo esta questão, que é muitas vezes a gestão do jogo e dos jogadores. Nessa perspetiva, o Diogo Costa, o Cancelo, o Ruben Dias, o Gonçalo Inácio, o Nunes, o Neves, o Vitinha, o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo. O João Félix às vezes é jogo do Cristiano Ronaldo. Posso estar enganado, mas eu acho que só vai mesmo haver uma mexida que é a do Bernardo Silva.

Muito bem. Vamos ver o que acontece logo à noite nesse encontro frente à Hungria. Relato em direto aqui na Rádio Observador, emissão que começa depois das 19:30.

Clã árabe na equipa, Miguel.

O quê, Gabriel?

Clã árabe.

Claro, esse clã árabe que já teve sucesso no jogo frente à Arménia.

Se calhar qualquer dia engrossa. Há mais aí.

Vamos ver o que acontece. Há negócios ainda iminentes, o mercado ainda está aberto na Arábia Saudita. Em África, Cabo Verde e Camarões, um jogo importantíssimo. Dificilmente estaríamos aqui a falar de um jogo de qualificação para o Mundial em África, mas estamos a falar da história que pode acontecer. Cabo Verde está à beira de conseguir a qualificação para o Mundial. Está muito bem encaminhado, está em primeiro lugar no grupo D e hoje joga em casa frente ao segundo classificado, os Camarões. E Cabo Verde já venceu nesta qualificação os Camarões a jogar fora. Gabriel Alves, podemos ter aqui um momento histórico?

Sim, eu acho interessante. É que Cabo Verde está a trabalhar bem o desporto. Repara, não é só o futebol, é também o basquete, fez um excelente AfroBasket que terminou há semanas. E é no futebol que está a paixão. Penso que trabalho dentro daquilo que são as possibilidades, dentro daquilo que é de facto o país. Olha-se para o desporto com vontade que ele cresça, com vontade de pôr a juventude numa área que só enriquece os países, trazendo-lhes saúde, não só saúde física, também saúde de ideias, ocupação, desafios e balizas à vida. Portanto, é um jogo que vai atrair. Como dizia aqui no nosso espaço interno, o João Pinto, vamos ser todos Tubarões Azuis, com todo o gosto. Só dizer que a verdade é que Cabo Verde está invicta, isto é importante dizê-lo. Vem de quatro vitórias. É também verdade que os Camarões vêm de sete jogos sem perder. Vai ser um grande jogo, vai ser um dérbi na ilha fantástico, em que inclusivamente a diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos facilita transportes para que o jogo possa ser visto por tudo e todos. E o próprio governo de Cabo Verde quer toda a gente no estádio e quem não estiver no estádio esteja frente à televisão.

Que não trabalhe hoje, tolerância de ponto em Cabo Verde para este encontro. Augusto Inácio, vai ser possível falar crioulo no Mundial de 2026?

Eu faço votos que sim e faço muita força para que isso aconteça. Acho que nós temos uma ligação, uma simpatia muito grande. Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné, enfim, todos esses países que falam a mesma língua. E nós claramente também temos muitos cabo-verdianos aqui em Portugal e eu convivi também com muitos deles, até ex-jogadores que eu treinei também cabo-verdianos, excelentes jogadores, excelentes pessoas também. Por isso Cabo Verde, hoje o Inácio é todo cabo-verdiano e por isso vou torcer muito para que Cabo Verde consiga ganhar e consiga estar no Mundial, que é isso que os cabo-verdianos querem e é isso que eu também desejo.

Pedro Henriques, o que esperas? Há aqui alguns jogadores que jogam em Portugal. Jiovane Cabral, por exemplo, estreou-se de amador, formado no Sporting BB, já passou pelo Benfica, Vitória Sport Clube também nesta equipa e há mais exemplos. O que é que esperas deste jogo?

Olha, tudo o que é PALOP, por diversas razões, acho que de uma maneira geral, todos nós estamos com eles. Estamos com eles por causa daquilo que é a relação histórica, social, quase de irmandade. No meu caso concreto, também por ter sido militar durante 27 anos, foram 27 anos a conviver e sempre a interagir com os PALOP, sempre numa perspetiva mútua, e aprendi muito com essa rapaziada. Tenho amigos, inclusivamente em Cabo Verde, que foram árbitros internacionais e hoje estão a serviço da sua própria federação a trabalhar como árbitros. E portanto, acho que é Tubarões Azuis, é disso que se trata. Acho que hoje somos todos Tubarões Azuis na perspetiva de que realmente Cabo Verde conseguiria era muito bonito, era importante e era mais um upgrade, um salto para aquilo que é o desporto no geral e o futebol em concreto também para Cabo Verde. Estamos todos de olhos postos nas seleções de Cabo Verde em Portugal e desejamos o mesmo para ambas.

Muito bem. Vamos aqui falar da Liga Portuguesa, porque depois das seleções vamos ter de imediato campeonato e o Futebol Clube do Porto, de repente, tem dois jogadores lesionados. O Futebol Clube do Porto jogou ontem frente ao Lusitânia de Lourosa, um jogo amigável que foi, podemos dizer, tudo menos amigável, ou pelo menos levou a situações inéditas. De Jong e William Gomes, dois jogadores que estiveram em destaque no jogo frente ao Sporting e que marcaram, estão lesionados depois deste encontro. Augusto Inácio, caricato lesionar dois jogadores que têm estado a titulares num jogo amigável de preparação, depois de uma semana de férias para os jogadores do Futebol Clube do Porto, regressam os trabalhos e com duas más notícias.

Sim, é verdade o que estás a dizer, mas sabes que isto quando se treina e quando são jogos particulares ou mesmo o próprio treino entre os próprios jogadores da mesma equipa, às vezes os acidentes acontecem, as lesões acontecem também. Foi realmente um azar muito grande. O William Gomes estava num bom momento de forma, tinha marcado um grande gol contra o Sporting. O De Jong estava a aparecer, com o Samu deu boa conta do recado, ficou a titular e marcou também o primeiro gol em Alvalade. Enfim, eu diria que o Pepe também parece que está a querer regressar, mas também foi operado ao erro retina no olho e agora parece que treina com os óculos como o David. Eu diria que o Porto, o Martin também está lesionado. Enfim, são lesões que realmente acontecem no momento em que o Porto estava realmente num momento muito bom. E o problema do Futebol Clube do Porto não é os substituir, porque é capaz de ter soluções para isso. O problema depois é o banco, que vai ficar mais fragilizado e o Varela vai ter, se calhar, mais problemas, principalmente para o lado direito da defesa, quem é que vai jogar. E por isso se acontecer alguma coisa no jogo, depois as alternativas são muito escassas. Por isso é aquilo que acontece em todos os clubes, uns com mais azar, outros com menos azar. Aconteceu agora ao Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube do Porto vai ter que ultrapassar isso, embora sejam dois jogadores que estavam-se a evidenciar agora.

Muito bem. Gabriel Alves, fica o Porto desfalcado perante esta situação. Tem plantel para resolver estes problemas?

Estou de acordo com o que acabou de sublinhar o Augusto, porque o problema é ficar com menos disponibilidade do guarda-fatos.

Pois.

De qualquer das maneiras, o William Gomes parece, segundo as notícias que estou a ler, que poderá recuperar já para o próximo encontro. Para mim São lesões muito cedo. É a nota que eu fico. Elas naturalmente acontecem por diversas razões. Obviamente que terapeutas, médicos darão uma explicação mais ajustada, científica e técnica para o assunto. O próprio nosso companheiro hoje aqui, o Pedro Henriques, que é muito ligado a estes assuntos da educação física, da situação física e do trabalho físico. Mas parece-me que dado a época, o início ainda de temporada, alguma coisa não está a correr bem.

Muito bem. Pedro Henriques, vês aqui sinais negativos ou alinhas nisto que estava a dizer o Gabriel Alves?

Vejo que o aspecto que é preocupante são dois jogadores titulares que neste momento estão lesionados. A grande questão é que o Porto vai ter tempo de os recuperar, porque o Nacional não vai aparecer e portanto com menos um jogo a coisa fica resolvida. Portanto, o Futebol Clube do Porto vai ter tempo para resolver, o Nacional não vai ao jogo. Estou a brincar, porque é outro assunto.

Creio que já está resolvido, Pedro.

Eu sei, mas é um assunto que nem sequer, e por isso é que vai ser também a minha nota, devia ter sido tema de conversa.

Nem faz sentido. A culpa é toda do Nacional. Os jogos não estão marcados, têm uma data prévia agendada, é sempre domingo às 17h. O Nacional fez mal as contas e, portanto, não há responsabilidade.

E não faz sentido sequer ter vindo a lume esta questão. Portanto, é por isso que eu estou aqui a brincar, tendo crítica em relação a essa situação. Em relação ao Futebol Clube do Porto, não era expectável, sobretudo vindo em jogo amigável, mas também como isso ainda assim é verdade, até entre treino, isso pode acontecer e vai acontecer com todos os clubes, quando menos espera e muitas vezes quando os jogadores são titulares. Agora, de qualquer maneira, o Futebol Clube do Porto neste momento tem profundidade de plantel e tem capacidade para conseguir resolver estes problemas, coisa que por exemplo, no ano passado não tinha, quando alguém se lesionava e ficava de fora. Portanto, nesse aspecto, o Futebol Clube do Porto perde dois titulares indiscutíveis, mas tem uma profundidade que permite hoje resolver estas questões.

Muito bem. Só muito rapidamente ainda. Augusto Inácio, o que te parece esta novela com Nuno Espírito Santo? Deixa o comando técnico do Nottingham depois de muita confusão interna.

Para já é a minha nota de campeão. A nota de 18 para o Nuno Espírito Santo, porque o trabalho que ele fez ali é simplesmente fantástico e extraordinário e não sabem valorizar isso. Sabes que o dinheiro manda e às vezes as pessoas que têm dinheiro são pretensões e pensam que o mundo gira todo à volta deles. E o Nuno Espírito Santo entrou em confronto, porque eu acho que ele é um homem pacato, é um homem sério, é um homem honesto, muito profissional e que gosta de levar as coisas nas calmas, como se costuma dizer. Mas apanhou realmente um investidor, o Marinakis, que parece ter dois parafusos a menos e que trata as pessoas, se calhar, como elas não devem ser tratadas. E se calhar foi o ponto final. Vamos ver agora, e esta nota fica para o futuro, quem vai entrar e quem vai fazer melhor aturando o Marinakis e aturando depois os maus resultados. Não sei se esse treinador vai ficar lá muito tempo e se o Marinakis vai optar por outro. Mas Nuno Espírito Santo, grande trabalho, nota 18.

Acho que é um grego. É um grego, aquele que estava no Tottenham. Acho que é quem já está aí na linha. Entendem-se, falam a língua.

Grego australiano.

É isso. Falam.

Gabriel Alves, nota de campeão é também para Nuno Espírito Santo?

Sim, eu dou a nota de campeão a Nuno Espírito Santo, porque desde o tempo em que era jogador de futebol, o seu perfil foi sempre um guarda-redes suplente, mas que soube estar à altura dos acontecimentos. Portanto, para Nuno Espírito Santo, que até tem uma carreira muito interessante enquanto treinador nos clubes por onde tem passado, tem deixado ficar o seu caráter, acima de tudo, o seu caráter de homem. Eu queria dar aqui uma nota, porque está nas redes sociais e eu achei maravilhoso e achei acima de tudo o Bernardo completamente espantado. "Mas você é português?" Porque é um jornalista húngaro que o interpela em português corretíssimo para um jornal húngaro. E o Bernardo pergunta e ele diz: "Não, eu sou húngaro." Portanto, não só para o jornalista magiar, que fala muito bem a nossa língua, mas também para aquele ar sempre humano, fantástico, e também o sorriso de retaguarda de Roberto Martinez sobre o assunto, que também aprendeu bem o português. Tem dado muitas cartas esse Roberto Martinez a um determinado número de pessoas. A verdade é que acima de tudo para o Bernardo e para o húngaro que fala tão bem português, mas gostei daquele ar humano do Bernardo. É jogador de futebol, mas é muito mais, acima de tudo, um grande homem.

Pedro Henriques, para fechar a tua nota.

É só para dizer que eu estou em modo FIFI. FIFI Portugal, FIFI Cabo Verde. Hoje estamos todos a falar a língua portuguesa, a língua de Camões e para Portugal selecção e para Cabo Verde também selecção, força, sorte, velocidades e tudo de sucesso.

Está feita esta edição de "E o Campeão É...". Cabo Verde joga às 17h frente aos Camarões, Portugal às 19h45, nesse caso, com relato em direto aqui na Rádio Observador.