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"E o Campeão É" arranca agora, todos os sábados a partir das 11h35. Nos próximos minutos falamos de desporto aqui na Rádio Observador. Está no ar a edição de fim de semana de "E o Campeão É". Hoje juntam-se a nós João Pinto, Pedro Henriques, Luís Pinto Coelho. Bom dia, meus caros, como estão todos?

Bom dia.

Bom dia.

Ora bem. João Pinto, eu vou começar por ti, até porque hoje é dia de Benfica-Chelsea, um adversário de má memória, já lá iremos. Para já, expectativas para o encontro desta noite e o que é que acreditas que os encarnados consigam fazer? Bruno Lage diz: "Não há impossíveis."

E diz bem. Se há uma coisa que o Benfica nos tem demonstrado durante este reinado do Bruno Lage é que é muito competitivo contra este tipo de equipas. O Benfica tem dado sempre muita luta, tem sido sempre muito competitivo, tem conseguido algumas vezes ganhar, outras vezes nem tanto, mas nunca deixa de disputar o resultado e, portanto, aquilo que estou à espera é disso mesmo, é do Benfica competitivo, capaz, com um processo definido, e que consiga, às passos, ter a bola, ter o comando do jogo e consiga, quem sabe, marcar um ou dois golitos e levar isto por diante. Acho, sinceramente, que o Chelsea é uma equipa com duas faces, é uma equipa que às vezes consegue ser aquele Chelsea que toda a gente teme, depois, na outra, aquele Chelsea que toda a gente quer.

E este Chelsea é o que tu temes ou é o que tu queres?

Aquilo que nós temos visto no Campeonato do Mundo de Clubes é um bocado aquilo que eu quero. Um Chelsea mais desgarrado, menos ligado entre setores, mas depois tem uns jogadores muito bons que, de vez em quando, sacam um coelho da cartola, que é uma maravilha. Golos fantásticos, jogadas muito boas. O Enzo ainda por cima está em grande forma, o que é uma chatice. Mas espero que o Benfica também apareça com aquela cara que mostrou contra o Bayern de Munique, apareça a ser competitivo, a correr, a saber o que tem que fazer com a bola no pé, a jogar futebol. Eu acho que o Benfica tem equipa para eles e realmente estou esperançoso.

E daqui a pouco o Pedro Henriques já nos vai dizer qual é que é a equipa do Benfica, porque tem sempre este desafio de tentar acertar. Antes disso, vamos continuar a olhar para este encontro. Luís Pinto Coelho, este é um jogo que técnico-taticamente pode trazer bons ingredientes para fazer uma bela refeição desportiva?

Sim, pode fazer.

Porque ficou pendurado, daqui a pouco já saberemos por quê. O que é que o Luís Pinto Coelho vê neste menu? Aparentemente, aqui terá caído a ligação. Vamos tentar restabelecê-la e depois sim ouvirmos a opinião do nosso adepto portista sobre este Benfica-Chelsea de mais logo. Entretanto, vou até ao Pedro Henriques. Pedro, ainda não te vou pedir para já o 11, mas quero, contudo, saber de que forma é que olhas para este encontro entre o Benfica e o Chelsea.

Bom dia. Sendo um jogo, obviamente, de grau de dificuldade elevado, porque é o Chelsea, e mesmo que não seja aquela equipa que foi tão certinha e regular, porque nós olhamos para este Campeonato do Mundo e estamos a ver, mais do que tudo, o final de uma época e não tanto o princípio de uma época, embora algumas equipas até possam estar a aproveitar já para experimentar novos jogadores, quase pré-época. Mas é uma equipa sempre poderosa. E há um aspeto, para mim, que é muito relevante neste tipo de competições, embora esta seja a primeira vez que está a ser organizada. Quando chegamos a uma fase de mata-mata, vamos usar aqui a expressão eternizada por Scolari, os instintos básicos, vamos dizer assim, quer coletivos, quer individuais, vêm ao de cima. Ou seja, na fase de grupos, mais ponto, menos ponto, mais bola passada, menos bola passada, mais remate falhado. Agora, tudo se torna decisivo na perspetiva de que os erros não são possíveis de serem retificados e o jogador que é expulso, dificilmente vai prejudicar a equipa, já não há outro jogo para resolver, o indivíduo que falha o pênalti, o guarda-redes deixa passar a bola entre as pernas. Resumindo e concluindo, acho que vem ao de cima o melhor do Chelsea, mas também virá, no meu ponto de vista, o melhor do Benfica. E acho que está tudo em aberto para que o Benfica, como uma equipa que até, ao contrário do que se possa pensar, no meu ponto de vista, até acabou bem a época. Certo que perdeu os dois jogos que podiam ter sido decididos, isto é, não perdeu, empatou com o Sporting e isso valeu-lhe o título, ainda luz o tal empate com o Sporting depois da final da Taça de Portugal. O facto é que foi um Benfica em crescendo, no meu ponto de vista, e a dar sinais bastante positivos. E neste Campeonato do Mundo, em linha com o que aconteceu com as outras equipas europeias, em que o primeiro jogo, a readaptação, o calor e todas aquelas condições, o Benfica, no meu ponto de vista, também tem vindo a dar sinais, francamente, de melhorias. E, portanto, acho que está tudo em aberto e acho que de todos os jogos que estão aqui em que é fácil, fácil não é fácil, mas em que se pode fazer a aposta de 1x2, chamemos assim, eu acho que este é daqueles jogos em que a tripla melhor assenta, porque ficamos sempre na dúvida de que este Benfica, que é talhado para estes grandes jogos e para estas grandes equipas, normalmente aparece. E eu acho que hoje vai de novo aparecer.

Figo, quem já apareceu de novo também é o Luís Pinto Coelho, que está de regresso a esta edição de "O Campeão É". Luís, há pouco tivemos aqui um ligeiro percalço. Vou deixar-te resumir ou retomar, aliás, a tua análise. Estavas a falar das nuances que ambas as equipas podem trazer para cima da mesa.

Sim, parece-me que o Chelsea tem mais talento individual, mas eu acho que o Benfica, se calhar, é mais regular nestes jogos do que propriamente o Chelsea. Por isso, acho que é um jogo de 50/50. Acho que o Benfica tem tudo para se bater nesta eliminatória. É verdade que a profundidade do plantel do Chelsea pode fazer a diferença até nesta fase da época, mas eu acho que o Benfica está na máxima força, o regresso de Carreras e de Florentino também vai ajudar bastante. Acho que é um jogo de 50/50 e até pelo lado financeiro, que é muito mais importante para o Benfica do que propriamente para o Chelsea, acho que o Benfica tem aqui uma grande oportunidade de seguir em frente.

E onde é que está a chave para conseguir levar a melhor sobre esta equipa do Chelsea? Depois também já vou perguntar isto ao João Pinto.

Eu acho que é muito na organização coletiva da equipa. Eu acho que o Florentino hoje pode ter um papel muito importante. Não por acaso, o treinador do Chelsea referiu e falou no Florentino. Acho que é um jogador que pode ter ali muita importância, até pela qualidade de Cole Palmer, de jogadores que jogam naquela posição, o Florentino poderá ser um tampão muito importante. E depois, obviamente, jogadores como Kokçu, Di María, que podem desequilibrar. Mas acho que a organização coletiva do Benfica vai ser a principal arma.

João Pinto, quero também escutar-te sobre o que é que esperas para mais logo, sendo que no último jogo tivemos aqui uma frente de ataque diferente, digamos assim, do que é habitual. Acreditas que o Bruno Lage tenha a mesma ideia para este jogo com o Chelsea?

É difícil dizer que correu mal na última. Portanto, o Benfica entrou com uma equipa diferente, mas correu-lhe muito bem. Mesmo aquela dupla de meio-campo, saber que o Florentino vai entrar na equipa e perceber, ok, sai o Renato, então fica o Florentino, Barreiro, que também é uma dupla que já deu tanto que falar, ainda nos tempos do Schmidt. Portanto, o Benfica precisa de alguém um bocadinho mais pra frente. Talvez o Kokçu, se entrar o Florentino, o Barreiro também possa cair. Na frente, Prestianni, Scheldrup, Tiago Veia, Di María, Bruma, Akturkoglu. Portanto, o Bruno Lage tem muito por onde decidir. Acho que desta vez vão jogar os turcos, vai jogar o Akturkoglu e o Kokçu. Não sei se ainda vai haver espaço para o Prestianni, porque o Di María é titularíssimo. Lá na frente, o Pavlídis e depois a minha grande dor é continuar a ver o Aursnes como lateral-direito, porque realmente não há ninguém no plantel que consiga fazer o lugar e tenha a confiança do Bruno Lage. Portanto, aqui o que vejo, o Otamendi sempre como titular, o António Silva ao seu lado e do lado esquerdo o regresso do Carreras.

Essa é a tua aposta.

Essa é a minha aposta.

Agora vamos ouvir a experiência do Pedro Henriques, que a verdade seja dita, e Pedro, vou deixar-te aqui um valente elogio, tu acertas muito mais do que falhas. Portanto, para mais logo, para às 21h, qual é que achas que é a aposta no 11 e justifique, como se fazia nos exames da escola?

O João Pinto brilhou ao mais alto nível, porque não sei se falaste no Trubin. Falaste também no Trubin, não falaste?

Não falei no Trubin, deixei para ti.

Exatamente. Então pronto, só me falta acrescentar Trubin. É isso mesmo. Eu acho que hoje, embora tenha resultado, a gente sabe que o Renato Sanches mesmo tendo feito um grande jogo, poupou conceitos. Não, nada disso. O Renato Sanches teve um grande jogo, mas esticou-se. Estava a brincar. Esticou-se bem e esticou-se de tal maneira que já está outra vez no estaleiro. Portanto, a recuperada do esforço despendido é um problema que ele tem ali, infelizmente pra ele, que é um grande jogador e viu-se no último jogo, fez uma grande jogada e foi um elemento preponderante. Infelizmente, a parte física parece que não acompanha neste momento aquilo que ele pretende e o talento que ele tem. E eu acho que o João Pinto acertou. Portanto, na minha perspectiva, que acho que hoje não há muito que inventar, é ir mesmo com o melhor 11, não quer dizer que as outras soluções não sejam boas, mas essas são claramente mais seguras. Portanto, Trubin, Otamendi e António Silva, lá está, Aursnes à direita, Carreras à esquerda. O Florentino vai aparecer, obviamente, é porque o Renato Sanches não está em condições, Florentino e o Barreiro. E depois, nas costas do Pavlídis, eu aposto claramente nos turcos, isto é, no Akturkoglu, no Kokçu e, neste caso, no argentino Di María. Portanto, acho que bateu com aquilo que o João Pinto também disse.

São as apostas do Pedro Henriques para o jogo de mais logo, Benfica-Chelsea, a partir das 21h. Em jogo, um lugar nos quartos-final do Campeonato do Mundo de Clubes. Essa partida nos Estados Unidos arranca quando for 21h e, naturalmente, há emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador para lhe trazer o relato desta partida. Meus senhores, vamos avançar. Olhar para o futebol do Porto, até porque Luís Pinto Coelho, avançou hoje o jornal "O Jogo" que o futuro de Anselmi fica resolvido na próxima semana e ao que tudo indica, Farioli vai ganhando força, mas ainda há alternativas. Antes de mais, gostaria de saber como é que olhas para o futuro de Anselmi e Farioli. Seria um treinador que te enche as medidas?

Eu gosto de Farioli. Acho que é um treinador interessante, mas o que me agrada mais é o Porto, mesmo não tendo corrido bem com o Anselmi, não mudar um bocadinho o rumo. Seria, se calhar, mais fácil olhar para o mercado português ou para o campeonato português, qual é que é o treinador português que está em alta ou que está a sobressair e contrata-se esse treinador. É aquela solução sempre mais fácil. Farioli é continuar um bocadinho na linha do projeto que o André Villas-Boas tem em mente. É um treinador que tem mais experiência do futebol europeu, obviamente, já passou por três países diferentes, algo que o Anselmi não tinha. Por isso, acredito que a aposta vá por aí. As informações que tenho, realmente, é o nome mais forte para assumir o Porto. Se for um treinador português, parece-me que a aposta será em Vasco Matos, até porque o Porto parece que ontem também tentou saber as condições e a cláusula rescisão do Vasco Matos. Mas acho que vai ser a aposta em Farioli e agrada-me mais que é um treinador interessante.

Em termos nacionais, Vasco Matos seria o melhor?

Eu não ia para Vasco Matos. Dos que estiveram até recentemente no Campeonato Português, ia mais para Luís Freire do que para Vasco Matos. Mas eu tenho sempre umas opções um bocado mais estranhas. Eu ia até a Paulo Bento. Até está livre. Acho que era um treinador que fazia sentido.

Nome que eu não estava a contar ouvir hoje.

Sim, acho que fazia e encaixava bem, até pelo trajeto que teve, por exemplo, no Sporting, sempre com muita juventude e a apostar e o Sporting sempre a ser competitivo, e depois ganhou experiência internacional em seleções e na Grécia. Acho que era um nome que até podia fazer sentido. Mas eu acho que vai ser Farioli, não tenho muitas dúvidas disso, acho que vai ser por esse caminho que o Porto vai. Agrada-me em certa medida por manter uma certa linha de pensamento no projeto e isso é interessante.

Gostava também de te ouvir, João Pinto, sobre este tema, se Farioli é um treinador que traz mais concorrência ao futebol português e que pode melhorar o Futebol Clube do Porto, tornando-um adversário mais complicado na próxima época.

Eu acho que tem esse lado que o Luís já sublinhou, de ter experiência na Europa. Acho que o Martinez Anselmi veio com um espírito criativo muito em alta e, portanto, isso não foi nada bom. É preciso um treinador um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais experiente para chegar, ver o que é que tem e adaptar, e depois aos poucos ir alterando para o seu modelo. Eu acho que qualquer coisa que se afaste muito do 4-3-3 que o Porto sempre teve e que as escolas do Porto estão habituadas a fazer, já é um passo em falso. Acho que ir um pouquinho mais de encontro ao ADN do Futebol Clube do Porto, um treinador que o faça tem sempre um caminho mais simples do que um que chega e quer implementar sistemas de três centrais do dia para o outro.

Pedro Henriques, qual é a tua opinião sobre esta ideia de que na próxima semana fica resolvida a situação de Anselmi e que já haverá um novo galo para o poleiro do Futebol Clube do Porto?

Eu acho que a questão do Anselmi, neste momento, a maior certeza que aparentemente todos nós temos é a saída, porque acho que não há condições neste momento. Havia grande desconfiança em relação àquilo que, mesmo com o plantel renovado ou com uma injeção de mais qualidade, o Anselmi podia fazer. E, portanto, eu acho que esse assunto agora é uma questão de natureza financeira, os tais 3,5 milhões que o Porto já investiu para o retirar do Cruzeiro Azul e os cinco milhões, ou perto de cinco milhões, que estão aqui em jogo para os dois anos de contrato. Posto isto, eu acho que o Futebol Clube do Porto, se é para fazer algo diferente, desde uma aposta realmente num jóquei, um treinador que fosse surpresa. Surpresa no sentido de alguém que tivesse potencial de qualidade, por exemplo, o caso de Vasco Matos ou de treinadores assim dentro dessa linha. Mas eu acho que o Futebol Clube do Porto, neste momento, acima de tudo, precisa de alguém com experiência. E a minha dúvida, e atenção, que eu acho que juventude é sempre muito importante, este é um treinador com 36 anos e que começou a sua carreira como treinador. Ele foi treinador até de guarda-rede, não sei se as pessoas sabiam isso ou não. E ele passa depois, em 2021, como treinador-adjunto e depois, nessa época, passa a treinador no Karagümrük. E depois é que vai para o Al-Nassr, e depois no Nice, e depois no Ajaccio. Ele parece-me que tem pouco currículo, além de uma juventude de 36 anos, que eu não sei se neste momento é suficiente para aquilo que o Futebol Clube do Porto precisa em termos de balneário. Sendo que depois para cima na estrutura tem realmente pessoas de grande experiência, como é o caso do Jorge Costa, que também podem dar essa ajuda, mas eu não sei em termos de liderança, até que ponto essa pouca experiência que ainda tem em termos de clubes e sobretudo a juventude em termos de idade, serão suficientes para aquilo que é preciso neste momento, que é pôr aquela malta, os que lá estão, os que lá ficaram e aqueles que vêm a jogar futebol. Porque eu acho que ali o Futebol Clube do Porto é uma questão de mentalidade e de atitude para mudar. Tenho as minhas dúvidas em relação a este treinador e que consiga esses resultados.

Veremos o que é que acontece na atualidade do Futebol Clube do Porto. Meus caros, estamos a chegar ao final do nosso tempo, altura de ficarmos a conhecer os vossos campeões e as notas que dão hoje. Luís Pinto Coelho, vou começar por ti. Que notas e campeões tens para dar este sábado?

Vou dar aqui ao Mundial de Clubes. Obviamente que agora começa a fase a eliminar e acho que os jogos agora ainda vão ser mais interessantes. E hoje temos um embate entre o Botafogo e o Palmeiras, que estou com bastante expectativa. Dois treinadores portugueses, duas equipas muito bem treinadas, com muita qualidade no plantel. E é algo que estou com curiosidade de ver e obviamente boa sorte para o Benfica contra o Chelsea, que eu acho que tem sérias e reais possibilidades de seguir em frente.

Fica aqui então esta também ideia de fair play do Luís Pinto Coelho. João Pinto, também com fair play, te peço as tuas notas e os teus campeões do dia.

Ora vamos a isso. Nota 16 para a renovação do Otamendi, uma excelente notícia. Nota 19 para o apuramento para a final dos nossos sub-21 de andebol. Nota 20 para o Diogo Ribeiro, continua a colecionar medalhas. Nota 20 para o Tiago, o nosso campeão mundial de Candy Crush.

Estavas a ouvir ou já sabias?

O quê?

Que temos um campeão do mundo de Candy Crush?

Não, já sabia. Ele é um financeiro, trabalha na área financeira. Nós, os financeiros, sabemos o que é que temos que fazer nos nossos tempos mortos. Nós quando estamos a folgar, estamos a trabalhar. É assim.

Fogo, Pedro. Fogo, João Pinto. Eu a pensar que ias dizer: "Não, fiquei a saber, porque falaste nisso no jornal", aqui a dar uma moralzinha aqui ao teu colega.

Nada disso.

Mas afinal já sabias.

Nada disso. Aqui o mundo financeiro fala entre si. E depois uma última nota, nota de esperança para o Benfica, para o jogo com o Chelsea, mais logo. Vamos a eles.

Pronto, ficam aqui as notas do João Pinto. Pedro Henriques, só faltas tu. Vamos conhecer as tuas notas e os teus campeões.

Olha, também em torno daquilo que é o Campeonato do Mundo de Clubes, só para relembrar que vai-se iniciar então aqui os oitavos de final, quer dizer que foram eliminadas 16 equipas, ficaram 16. Dessas 16, nove são europeias. Um silêncio e vou repetir, nove são europeias. Uma delas é portuguesa. Um silêncio, uma delas é portuguesa. Portanto, nove em 16 europeias e uma é portuguesa. Só isto que eu tinha para dizer e agora acrescentar um segundo a propósito do futebol português e de Portugal. Um dos melhores clubes do mundo, claramente, pelo menos um dos melhores treinadores, para mim é o Guardiola. E claramente que o City é um dos melhores clubes do mundo, embora tenha feito uma época bastante complicada. E qual é o grande orgulho quando de repente o capitão do City é o Bernardo Silva e de repente o Bernardo Silva é substituído e a braçadeira passa para quem? Para o Rúben Dias. Isto diz muito de Portugal, dos portugueses e do futebol português. Bom dia.

Obrigado, Pedro Henriques. É desta forma que fechamos e o campeão é... Voltamos amanhã para mais uma edição. Esta fica disponível já daqui a pouco em podcast.