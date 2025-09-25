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Começa agora mais uma edição de "E o Campeão É". Minutos depois de ficar conhecido o sorteio da próxima fase da Taça de Portugal, terceira eliminatória, eliminatória em que entram em ação os clubes da Primeira Liga que, nesta fase, jogam todos fora. À festa da Taça, o Futebol Clube do Porto vai jogar frente ao Celoricense, equipe do Campeonato de Portugal, de Celorico de Bastos, o Sporting vai medir forças com o Paços de Ferreira e o Benfica vai jogar em Trás-os-Montes, frente ao Chaves. Foi isto que ditou o sorteio para os três grandes. Também a indicação de que o Sporting Braga vai jogar com o Grupo Desportivo de Bragança. O sorteio realizou-se há minutos e vamos, claro, analisar esse sorteio aqui na Rádio Observador. Neste programa, vou contar com a análise de Augusto Inácio, Bruno Roseiro, João Castro e Pedro Henriques. Eu sou Miguel Cordeiro. Bruno, vamos começar já por aqui. O que dizer deste sorteio da Taça de Portugal?

Podia ter sido mais simpático, digamos assim, para Sporting e Benfica, na medida em que esta terceira eliminatória vai surgir num contexto pós-seleções e antes de Liga dos Campeões, no caso do Sporting e Benfica. E apesar de tudo, e apesar do favoritismo, uma deslocação ao Paços de Ferreira ou uma deslocação a Chaves, e sobretudo a Chaves, que está a fazer uma boa campanha. É daqueles jogos de Segunda Liga, domingo às 11:00, que uma pessoa vai vendo e consegue perceber que, de facto, o Chaves tem algumas armas interessantes que podem dificultar a vida. E isto significa o quê? Significa que quer Sporting, quer Benfica, entre a rotação, que é normal que exista, não poderão poupar, digamos assim, todos os titulares, porque existe sempre esse risco. Em relação ao Futebol Clube do Porto.

Bem melhor, nesse caso.

Bem melhor. Em contrapartida, a quarta eliminatória, os cruzamentos da quarta eliminatória, para já aqueles que se conhecem, e o Benfica ainda não sabe o possível adversário, o Sporting, caso vença, vai cruzar com Anadia e Marinhense, em casa, ainda por cima. Portanto, terá quase uma folga, digamos assim, entre um calendário que tem uma densidade competitiva muito grande. Já o Futebol Clube do Porto, em condições normais, poderá receber o Rio Ave.

Sim, isso interessa ao Rio Ave.

A sorte que não teve na terceira eliminatória, a sorte que teve, não teve assim tanta também na quarta eliminatória. Mas pronto, é como tu dizes, a festa da taça. Há aqui jogos interessantes. Há aqui dois, digamos assim, um o Silves Loulé TN, que foi muito comemorado pelos conjuntos algarvios. Um outro que é o Belenenses-Estoril, também no Restelo, que será também certamente um jogo que vai prender muitas atenções.

Vamos ver o que dá esta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Vamos prosseguir com esta análise. Augusto Inácio, o que achas deste sorteio? Também vejo desta forma, o Futebol Clube do Porto sorri mais nesta eliminatória.

Praticamente os adversários que lhes tocaram, acho que é de sorrir a todos, porque realmente o Porto, é verdade, mas sinceramente, não se encontraram nenhum clube da Primeira Liga, uns com os outros. Há muitos clubes da Liga de Portugal, da Liga 3, até dos distritais, que também ainda estão na competição, e quis o sorteio que não se casassem ou não se acasalassem jogos mais visíveis no sentido de ser da mesma liga. Por isso, é o que é. Isto é o que é. Agora o Benfica ir a Chaves, é realmente, o Chaves é sempre aquela equipa que a gente olha para o Chaves e diz que é uma equipa de Primeira Liga.

Mas Augusto, aqui, de facto, nesta altura não havia possibilidade de cruzar equipas da Primeira Liga, portanto, iam sempre jogar contra equipas de outros escalões.

Sim. E obrigado por teres me corrigido, porque eu não estava atento. Acho que esse leva um cartão amarelo.

Não, mas faz parte. O critério aqui é que não podem jogar equipas da mesma divisão e as equipas da Primeira Liga não podem jogar entre elas, e as equipas da Primeira Liga têm que jogar fora. Portanto, todas jogam fora nesta fase.

Fora, exatamente.

Existe um pote que é só Primeira Liga e existe um pote que é Segunda Liga, Liga 3, Campeonato de Portugal, distritais.

Não, mas como eu disse, eu não estava atento e mereço um cartão amarelo, porque eu sei que o primeiro jogo entre as equipas da Primeira Liga não podem jogar e a gente tem que jogar sempre fora. Eu já sei isso, mas eu estou um bocado meio a dormir, porque eu estava a me preparar pra uma coisa, tive que fazer outra e agora estou aqui assim a andar de um lado pro outro e saiu mal. Mas de qualquer das maneiras, como se diz, é a festa da taça. Vamos ver agora também se alguns clubes vão jogar no seu próprio estádio, porque há estádios que não têm condições para se jogar. Também temos que ver essa situação, porque normalmente os clubes mais pequenos ficam todos contentes. Mas eu acho que eles ficam contentes não é só por jogarem com os grandes, ficam contentes por causa da receita, que é bem maior e que lhes dá um grande jeito em relação ao orçamento anual. Por isso, é o sorteio que foi. Sinceramente, quem caiu a favo nessa primeira eliminatória foi realmente o Benfica, que vai a Chaves. Estava eu a dizer que o Chaves é sempre uma equipa que a gente olha sempre como uma equipa de Primeira Liga. E aí o Benfica, ainda por cima a deslocação, que é uma deslocação muito longa também, e em Chaves nunca é fácil.

Pedro Henriques, o que te parece este sorteio? Há esta questão: se as equipas de escalões mais inferiores conseguem jogar em casa ou não, é sempre algo que coloca um travão naquilo que é a festa da taça, mas pelo menos para este Celoricense já vai ser um belo dia este jogo com o Futebol Clube do Porto.

Exato. Reforçar aquilo que foi aqui dito em relação à questão da Taça de Portugal, 18 equipas da Primeira Liga, 11 da Segunda, 10 da Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal, nove do Distrital, um total de 64, em que as equipas da Primeira jogavam fora obrigatoriamente e não se podiam cruzar entre elas. Eu diria que, olhando propriamente para o sorteio, logicamente, mesmo jogando fora, teoricamente são todos favoritos, isto é, Porto, Benfica, Sporting e Braga. Ainda por cima, o Porto vai jogar contra uma equipa que é do Campeonato de Portugal, enquanto Benfica e Sporting encontram uma equipa da Segunda Liga, num plano teórico um bocadinho mais difícil. Já o Braga também vai apanhar uma equipa do Campeonato de Portugal, e relembrar que o Campeonato de Portugal é a nossa quarta divisão. Depois há essa questão, porque há questões que se relacionam. Para já, uma questão da lotação. Muitas vezes essas equipas também, sabendo que é o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, ou o Braga, que levam muita gente, às vezes os campos não têm uma lotação suficiente para tantos e quanto maior for a lotação, maiores retornos financeiros também advêm daí. Muitas vezes as equipas da Primeira Liga até dão parte, às vezes totalmente o seu dinheiro ou a parte que lhes competia para essas equipas, sobretudo mais pequenos, como o caso do Celorícense ou o próprio Bragança. Depois também há questões de seguranças, questões de lugares sentados. Tratando-se de uma equipa de Primeira Liga, tem que ir pelos regulamentos que estão naquilo que é o futebol profissional e da Primeira Liga. E depois só esta questão, que eu acho que é importante e relevante, olhando para os clubes grandes, para além daquilo que possa ser a festa da taça, que é muitas vezes o encaixe em termos de calendário, como já foi dito e muito bem pelo Bruno, é um pós-seleção. Nunca se sabe bem como é que os jogadores vêm, pois há uns que jogam, outros não jogam, depois há viagens também pelo meio e depois o Benfica sai deste fim de semana de 17 e 18, ainda não estão definidas as datas, mas 17 sexta-feira, 18 sábado, 19 domingo. Portanto, há de ser por aí. Por quê? Porque o Benfica depois vai fazer uma viagem, vai ao Newcastle, enquanto o Sporting recebe o Olympique e joga em casa.

Marselha.

Exatamente. E o Porto vai ao Nottingham Forest, se não estou em erro. Tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto vêm destes jogos e vão viajar. E depois encaixa logo com três, quatro dias, estive a olhar aqui para o calendário, o Benfica joga com o Aves, enquanto que o Sporting vai a Tondela e o Porto vai a Amoreirense. Há aqui uma gestão que tem que ser feita no pós-seleção, com jogos da liga, que é o principal foco destas equipas, é serem campeãs nacionais e portanto, a apostar as fichas todas tem que ser aí. E o Sporting vai a Tondela e o Porto vai a Amoreira. Bem, o Benfica joga em casa com o Aves, mas este Benfica atual, mesmo em casa, se calhar tem que jogar com o melhor 11. E também com saídas difíceis, que são jogos também da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Portanto, há que fazer aqui a gestão e estou convencido que estas equipas grandes vão aproveitar também essa Taça de Portugal.

Estavas a dizer que o Benfica joga em casa com o Arouca. Este jogo com o Arouca já se realizou nesta primeira volta.

Peço desculpa, eu estava aqui a olhar, tinha posto um A. Arouca, exatamente. O Sporting vai a Tondela e o Porto é a Amoreirense, se não estou em erro.

Exatamente. É isso.

Pronto, eu tinha posto aqui um A. Isto para dizer o quê?

Eu estava aqui a ver, porque para além disso, no caso do Benfica, ainda é um fim de semana que tem também as eleições. Portanto, também vai ficar marcado por isso.

Os jogadores podem passar um bocadinho ao lado disso, mas isso vai mexer, com certeza, com quem ganha, quem não ganha, se calhar alguns tumultos podem ver no ato eleitoral. Portanto, há aqui muita coisa em cima da mesa e eu acho que eles vão aproveitar para rodar e para pôr, se calhar, segundas linhas nesses jogos, mas atenção, tanto ao Sporting como ao Benfica, que as segundas linhas podem não ser suficientes para, eventualmente, em Chaves, em Paços de Ferreira, poderem ganhar o jogo. Portanto, há aqui uma gestão que tem que ser muito bem feita da parte da carga física e, ao mesmo tempo, daquilo que é o sucesso desportivo, porque o Benfica em Chaves ou o Sporting ganhar em Paços de Ferreira, em teoria é normal. Perder, isso traz uma mossa psicológica muito grande a essas equipas se forem afastadas tão cedo numa competição como esta.

Muito bem.

Queres que eu te resuma, para ajudar a conversa, o calendário do Benfica até às eleições? Vai ser assim: Gil Vicente, que nesta altura está no mesmo patamar do Benfica em termos de classificação de campeonato, esta sexta-feira, em casa. Depois, Chelsea fora, Futebol Clube do Porto fora, paragem para seleções, deslocação a Chaves, deslocação a Newcastle e um jogo com o Arouca, que eu tenho muitas dúvidas que seja mesmo no dia das eleições, por uma questão de bom senso. Portanto, este é o calendário do Benfica de José Mourinho até às eleições.

E entretanto, já temos também o cruzamento do Benfica na quarta eliminatória. Portanto, Desportivo de Chaves ou Benfica vão jogar contra o vencedor do jogo entre Atlético Clube Portugal ou Felgueiras. Se for o Atlético, será certamente também uma bela festa, sendo que aqui o Benfica também vai na condição de visitante, portanto, o Atlético ou o Felgueiras vão poder receber ou o Chaves ou o Benfica. João Castro, no teu caso, o que tens a dizer sobre este sorteio do Sporting? Ficaste agradado com aquilo que ditou o sorteio?

Bom dia. Sim, obviamente, o Paços de Ferreira é um clube até histórico já do futebol português. Está numa crise financeira que fez com que realmente a equipa também descesse e estão com algumas dificuldades, mas é sempre um grande clube. Tem um belo estádio e, portanto, o Sporting não vai ter problemas em termos de estádio, em termos de relvado e tudo, tanto que jogos da seleção já foram lá, até da seleção feminina recentemente também. E, portanto, a deslocação também não é assim tão longe. Isso também é bom, obviamente. Claro que eu acho que era muito mais giro se fosse Mirandela ou Sporting, por causa do Rui Borges, que alhou o Mirandela, mas era engraçado que tivesse sido Mirandela ou Sporting.

Mas olha que o treinador do Paços de Ferreira também tem piada. Tu deves te lembrar bem dele. É o Felipe Caicedo. Um dos melhores marcadores de sempre da formação do Sporting

É verdade. De certeza que gostou também, obviamente, do sorteio de reencontrar a sua equipa. Mas acho que o Sporting poderá ter que gerir devido aos compromissos, não sendo tão fácil como a visita do Porto, mas se passar depois terá um jogo mais fácil, conforme vocês recordaram bem. Portanto, acho que sim, é o normal. Agora, deixa-me dizer uma coisa em relação à Taça de Portugal, que eu não concordo e sempre disse aqui. É isto de mudar os campos. Em Inglaterra e em Espanha jogam nos campos dos adversários, sejam eles pequeninos, sejam com mais ou menores condições, obviamente garantindo segurança mínima, mas eu acho que era muito mais bonito se víssemos um Celoricense-Porto no próprio campo, e outros jogos, como em Espanha acontece, como em Inglaterra, muitas vezes até com imagens incríveis, mesmo de balneários pequeninos. Eu acho que era muito mais taça. Assim, às vezes, parece que é mais taça da liga do que taça. Portanto, eu acho que os pequenos percebam, obviamente, a questão financeira e querem jogar num estádio maior, mas desvirtua um bocado a competição, a meu ver. Como antigamente víamos os pequenos a receberem no seu campo os grandes e era, quanto a mim, uma festa muito mais bonita.

Sim, há campos e campos, claro, mas garantidas as condições de segurança, que pudessem esses jogos ser realizados nos campos dessas equipas, teoricamente mais pequenas. Vamos falar aqui também um pouco de Liga Europa. Ontem o Sporting Braga venceu frente ao Feyenoord. Hoje o Futebol Clube do Porto joga em Salzburgo. Começar aqui pelo Sporting Braga. Bruno Roseira, uma boa exibição por parte dos bracarenses, principalmente a segunda parte.

A partir da meia hora, sobretudo a partir da meia hora. O Feyenoord é uma equipa que tem jogadores muito interessantes, mas como equipa, pura e simplesmente, não funciona. Não consigo perceber porque é que o Moussa sai do banco, provavelmente deve ter sido por razões físicas, sai muito tarde do banco.

Por que não é titular? Por que o Timber sai ao intervalo também?

O Moussa, claramente, e eu fui agora este jogo com o Rio Ave, fui ver o jogo à luz, o Moussa era claramente o jogador que o Benfica precisava. Não há dúvidas nenhumas, era exatamente aquelas características. Sai muito tarde do banco. O Feyenoord, apesar de ter esse domínio na primeira meia hora, não consegue propriamente criar grandes oportunidades e o Sporting Braga bastou um estímulo, digamos assim, um impulso, para começar a crescer. Moutinho, apesar da idade, continua a ser, de facto, um jogador fantástico.

Já só dá para 60 minutos, mas são 60 minutos importantes.

Diego Ribeiro entrou muito bem na segunda parte. É uma altura onde Ricardo Horta, Salazar, Moutinho saem e ele entra bem no jogo. E depois, mais uma vez, aquilo que se vê é o Fran Navarro a entrar, a ter uma oportunidade, a marcar um gol que a mim, sinceramente, fez-me lembrar, até pela entrada, pelo fato de ter sido pé esquerdo, os gols que às vezes o Van Persie marcava.

Exatamente.

E curiosamente, o Van Persie estava no banco do Feyenoord. Agora, mais uma vez, é uma vitória muito importante, sobretudo para o Carlos Vicent, que vinha numa série de três jogos sem ganhar. E é mais um jogo onde eu fico sem perceber porque é que o Navarro não tem tantas oportunidades, porque a verdade é que sai do banco, tem uma oportunidade, decide o jogo e é assim sucessivamente.

Agostinho Inácio, hoje Futebol Clube do Porto com o Salzburgo. É um duelo mais complicado para este Futebol Clube do Porto. É óbvio que já jogou com o Sporting em Alvalade e conseguiu vencer, mas é um teste mais complicado para este Futebol Clube do Porto, Farias.

E vai ser um bom teste. Farias já se queixou do terreno, diz que não está em grandes condições, mas o terreno é para os dois lados. Mas o Farias também sabe que o Salzburgo pode dar outro tipo de problemas ao Porto que outros adversários ainda não deram. Por isso vai ser um grande teste. Agora, estou à espera de um Porto, se manter a mesma filosofia, de pressionar alto, de ser intenso, de tentar marcar logo o gol nos primeiros 20 minutos, que é aquilo que o Porto tem feito, vamos ver se o Salzburgo vai deixar que isso aconteça. Agora, eu tenho a certeza de que o Futebol Clube do Porto vai continuar a jogar com aquele bloco alto e vai tentar ser rápido, não digo em transições, mas pressionar bem o adversário mesmo lá em cima. Ou seja, não é um Porto que vai ficar à espera do que o adversário vai fazer. Vai tentar o jogo, porque esta é a sua maneira de ver o jogo e de interpretar o jogo dessa maneira. Nessa perspectiva, vai ser um jogo interessantíssimo, penso eu. Agora, se o Relvado está em tão más condições, pode prejudicar, neste caso, o jogo do Porto, que gosta de jogar ao primeiro toque, tabelas, entradas, cruzamentos. Enfim, se o Porto não puder fazer isso, o treinador tem que encontrar outro tipo de solução.

Pedro Henriques, arriscas no 11 do Futebol Clube do Porto?

Arrisco, mas hoje é muito difícil. E vou dizer que é muito difícil, por exemplo, só para dar a ideia. Martin Fernandes e Alberto Costa condicionados, regressam ao 11. Será que um deles vai ser titular? Eu penso que é assim, o Alberto Costa dá mais garantias, mas acho que o Martin Fernandes será o titular. Depois, o Alan Varela, que é um jogador imprescindível no Futebol Clube do Porto, treinou toda a semana condicionado. Será que vai descansar? Portanto, são estas muitas dúvidas que eu tenho aqui em relação ao 11. Diogo Costa, Francisco Moura, Evanndro, vou apostar em Martin Fernandes, Frold. Vou pôr de fora o Alan Varela por ter treinado condicionado, mas para mim era ele e mais o 10. Não sei qual é a situação que está. Páblo Rosário, o Gabrie Veiga, Pepê, embora não me surpreendesse se aparecesse o William Gomes, e Samu e Borja Sáenz. Portanto, é como digo, tenho muitas dúvidas entre Martin Fernandes e Alberto Costa e qual é a situação do Alan Varela, porque é titularíssimo, mas se calhar poderá descansar, porque treinou toda a semana condicionado.

Muito bem, João Castro, o que achas que o Futebol Clube do Porto pode fazer nesta Liga Europa?

Olha, eu acho que o Porto tem que ser igual a si próprio. O Salzburgo não está no seu melhor momento e tem que aproveitar isso. Eu acho que uma entrada forte do Porto e um gol cedo podia ajudar muito, até pela questão psicológica para os jogadores do Salzburgo. E depois o Porto podia aproveitar bem, é uma equipa que também sai muito bem em transição e, portanto, acho que uma entrada forte do Porto, pressionando, como o Inácio disse, e rapidamente chegar a um gol, poderá abanar com a confiança do Salzburgo, que também tenta, obviamente, aproveitar este jogo, até porque é uma competição diferente, ganhar um certel para o campeonato. E, portanto, acho que se tivermos aqui um Porto que tenha A habilidade e a capacidade de entrar forte e marcar primeiro, acho que pode ser uma boa entrada, não só no jogo, mas uma possibilidade de ter uma boa entrada nesta competição, que eu acho que é muito importante e o Porto é um dos favoritos a meu ver. Portanto, podemos contar com isso. Se calhar, com uma ou outra alteração por questões físicas, obviamente, e o Pedro Henriques disse bem, há aqui vários jogadores que estão a regressar e há outros que têm que descansar, claramente também. Portanto, podemos ver aqui uma ou outra alteração do Farioli, mas em termos de dinâmicas a coisa vai ser exatamente igual. Mas acho que é um bom jogo para se assistir. Deixe-me só dizer uma coisa em relação ao Braga. Além da importância para o treinador, a importância também do jogo para o ranking português, porque vencer uma equipe que está a competir diretamente conosco, que é uma equipe holandesa. Portanto, foi bastante bom, apesar desta equipe do Braga estar com grandes oscilações. E ontem até jogou de uma maneira um bocado diferente, a jogar mais na expectativa, a meter bola mais longa no início, mas acho que foi muito bom para o futebol português.

Muito bem, vamos às nossas notas de campeão. Augusto Inácio, campeão do dia.

Vou dar nota 17 para o Sporting Braga. Pode ser que esta vitória, que foi uma vitória importante para todos, que dê mais confiança, porque o Braga parece que entrou um bocado desconfiado, não muito seguro do seu jogo. E esta vitória pode ser muito importante. De realçar o excelente cruzamento do Lelo. É que o Lelo não mete a bola por meter. O Lelo mete a bola mesmo com a intenção de aparecer ao ponto de lance e estava o Franja a marcar um grande gol. E acho que foi muito importante esse cruzamento. Por isso, nota 17 para o Braga e queria dar a nota 20, como sempre dou a todas as equipes portuguesas quando jogam nas competições internacionais, para o foco do Porto. Logo, que possa realmente também ganhar o jogo e também fazer uma bela partida.

Pedro Henriques, 15 segundos também para a tua nota.

Sim, Braga nota 16, três pontos e muito pragmatismo. Taça de Portugal, este é mesmo o verdadeiro espírito da Taça de Portugal, estes jogos entre os Davids e os Golias. E obviamente, também uma nota 16 para o foco do Porto, na perspectiva de que ganhe e que, não só pelo Porto, mas também por Portugal, consiga também arrecadar os tais três pontos.

Bruno Roseira.

Duas notas 18. Paulinho, Rio Simense, tinha o Sérgio Ramos pela frente. Rio Simense com essa particularidade. O Toluca goleou o Monterrey por 6x2. Paulinho voltou a fazer um hat-trick e uma nota 18 também para o Julian Alvarez, que continua a disfarçar com o hat-trick aquilo que já não há como esconder. O período de Diego Simeone no Atlético de Madrid acabou há muito tempo e quanto mais tempo continuar, pior vai ser para o próprio clube depois se levantar.

João Castro.

O Bruno Roseira roubou as minhas notas, portanto, se calhar, tenho que dar nota negativa a ele.

Desculpe.

Está a roubar aqui as notas todas. Não, é que foi as duas, foi em cheio.

Vamos lá, vamos lá.

Era para o Paulinho e para o Julian Alvarez, claro.

Muito bem.

Para o Paulinho, nota 18 e para o Julian Alvarez.

Não se despeçam já, porque temos agora conosco em linha para fechar esta edição de "O Campeão É", Sérgio Mota, tesoureiro de Celoricense, clube que calhou em sorte ao Futebol Clube do Porto. Sérgio, muito bem-vindo a esta edição de "O Campeão É". Como é que está essa reação a este sorteio? Houve festa em Celorico?

Sim, muito boa tarde. Sim, claro que é sempre bom jogarmos contra um grande. Vai ser um dia de festa para o nosso clube, aqui para a nossa vila. Um clube que nunca jogou contra um clube grande como é o Futebol Clube do Porto. Nunca tinha estado na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Isso vai ser mesmo um dia de festa para nós.

Um clube que vai fazer 95 anos, segundo percebi, para o próximo ano. Um clube histórico, mas que nunca andou nestes palcos dos grandes. O duelo vai ser com o Futebol Clube do Porto, mas agora fica esta dúvida. Nós falávamos disso há pouco no programa. O jogo é para acontecer onde? Já se sabe, vai ser no vosso campo? Estão a pensar noutro sítio?

Não, no nosso campo não tem condições para isso. Teremos que depois arranjar aqui um estádio ou um campo para o fazer, que ainda vamos analisar. Temos aqui alguns estádios muito perto de nós que têm essas condições. Depois também, juntamente, se calhar, com o Futebol Clube do Porto, com a direção, iremos chegar a um entendimento, onde se vai realizar o jogo.

Sérgio Mota, é tesoureiro do Celoricense. Já está a esfregar as mãos com este jogo?

Claro que vai ser muito bom para nós financeiramente. Sabe que é um clube que já tem o orçamento um bocadito pesado para a realidade daqui do clube. Claro que isto vai nos ajudar e muito. Espero bem que sim.

Celoricense Futebol Clube do Porto, foi isso que ditou o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O jogo vai acontecer entre 17 e 18 de outubro. A entrada dos clubes da Primeira Liga na Taça de Portugal. Sérgio Mota, muito obrigado. O Campeão É está de regresso amanhã, sexta-feira.