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Continua a troca de galhardetes no futebol português. O Benfica até usou o Calimero e a intensidade já é tanta que as redes sociais já servem até como arma de arremesso. Sérgio Conceição tem casa nova, temos mais um português na Arábia. São os temas em destaque nesta edição de "O Campeão É", desta quinta-feira. Hoje com os comentários do Augusto Inácio, Gabriel Alves e também do Pedro Henriques. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui pelo clima que se vive no futebol português. O clássico foi morno, mas o pós tem sido bem quentinho, muita troca de farpas e acusações entre os presidentes dos três grandes. Ontem o Benfica fez questão até de publicar um vídeo nas redes sociais para mostrar uma compilação de entradas que os jogadores do Futebol Clube do Porto fizeram sobre os jogadores encarnados no clássico. Augusto Inácio, este tipo de comunicação faz sentido? Bem-vindo, bom dia.

Boa tarde a todos. Para já, deixa-me dizer que é nota zero, para a nota de campeão. Isto para dizer o quê? Para dizer que toda a gente dispara para todo lado e toda a gente espera tirar dividendos desses tiros que estão a mandar. Isto já começou desde o ano passado, época passada, com a tal história do Frederico Varandas na Sporting TV, da entrevista que deu, o Benfica não reagiu. O Sporting acabou por ser campeão, ganhou a Taça de Portugal, o Benfica sentiu-se prejudicado e agora desde que começou o campeonato, o Benfica começou a atacar todos os jogos do Sporting e apontar os erros que o Sporting foi favorecido. Diria que isto era só um timing até acontecer depois reações e a reação que foi que o Sporting também depois com comunicados e à espera dos jornalistas. A caminho do aeroporto de Nápoles, nem foi preciso os jornalistas chamarem o presidente, foi o presidente que chegou-se ao pé dos jornalistas e disse o que tinha a dizer, e depois quando lhe quiseram fazer perguntas, ele foi embora, não quis reagir às perguntas. E depois foi na última assembleia-geral, no domingo passado, outra vez, Frederico Varandas, inclusivamente entalou, esta é que é a palavra correta, entalou Pedro Proença em praça pública numa conversa particular entre os dois e foi colocar Pedro Proença numa posição muito difícil em relação ao medir quantos benfiquistas estão a trabalhar na Federação, quantos sportinguistas estão. Enfim, coisas mesmo de circo e que eu diria que agora não disse nada.

Ao ponto de vir a ser um tema, não é?

E vai ser tema agora todos os dias. Depois o Villas-Boas falou e agora o Benfica contra-atacou e agora já não é isto, e agora já não é aquilo, e vamos andar nisto, nesta feira de comunicados, que não beneficia ninguém. O futebol português é que fica a perder com isto tudo, mas as pessoas estão entretidas assim, é tema para se falar, é tema para se comentar. Tirando o sumo disto tudo, espremendo a limão, é realmente uma vergonha.

Gabriel Alves, tivemos até inclusive o presidente Marcelo a pedir paz no futebol. Mourinho, e nós já falámos disso aqui no "E o Campeão É", quando chegou falou e disse que falou com os dois presidentes, tanto André Villas-Boas como Frederico Varandas. Acreditas que a campanha eleitoral do Benfica e este não saber o que é que vai acontecer também está a inflamar cada vez mais o discurso entre os três grandes e esta necessidade de tomar posições?

Sim, pode também ter a sua influência, naturalmente. São estratégias que estão aqui montadas. Mourinho falou com os dois presidentes, sim, mas Mourinho não fala dos árbitros. Esquece. Porque falam. A verdade é esta: isto que se passa aqui em Portugal, eu direi, o que seria esta semana em que há pouco falaram da seleção, a seleção só joga no sábado. Não há lesionados na seleção. O João Neves não vem, mas foi substituído rapidamente. O Cancelo também. João Neves é um grande nome. As coisas estão a decorrer, o adversário é a República da Irlanda, com todo o respeito, obviamente. O que havia para manter aqui em Portugal e noutros sítios. Se tu olhares ali para o lado, para a Espanha, acontece a mesma coisa. Olha, a questão de redes sociais que tu falaste, até anda aí uma muito engraçada. Uma música hispânica, que é linda, por causa dos penaltis ao Real Madrid, com os árbitros. Aquilo é giro, uma boa música, dá para dançar e tudo. Portanto, a questão é esta: o lamentável é isto acontecer. E o lamentável é não haver medidas para que isto não possa acontecer, não deva acontecer. Ontem falámos aqui na tal cultura desportiva sobre este assunto. Podemos fazer chover mais do mesmo, mas a questão é esta: isto me parece que até faz parte do negócio, o negócio global que é o futebol. Portanto, eu não sei qual é o papel no meio disto tudo que os árbitros têm. Está aqui o Pedro Henriques, e bem, que tem defendido, e muito bem, toda uma série de questões, mas se calhar os árbitros um dia destes são eles que têm que tomar uma posição. Então dizer aos seus presidentes para serem eles a arbitrar os jogos, que digam aos seus diretores desportivos para serem eles a arbitrar os jogos, escolherem até uma figura, digamos, daquelas das pipocas para ir arbitrar os jogos. Acho que isto era capaz de ser engraçado para todos vermos o que isso tudo dava. Agora, isto é global, não é só nacional. Quanto ao nacional, isto só nos faz perder em relação lá fora, porque lá fora ainda há grandes clubes, grandes equipas, grandes resultados, grandes jogos. Quando o Real Madrid perde, perde por quatro ou cinco, quando o Barcelona perde, é por quatro ou cinco, lá fora o Manchester City perde com clubes pequenos por dois ou três, o United é aquilo que nós sabemos já desde o tempo de Ferguson que continua com o Mourinho, portanto, dá falatório, mas há situações de futebol a serem tocadas e tratadas por pessoas que naturalmente jogaram futebol. Aqui, somos os comunicados, os ditos, os tichotes É isto. Não sei se tem açúcar ou não, é capaz de ter.

Pedro Henriques, vou até ti. O Gabriel Alves falava aqui da questão da arbitragem. À falta de bom futebol ou de confiança até nos plantéis que temos aqui nos três grandes, esta pressão tem vindo a atingir muito também a arbitragem, mas também a presidência da Liga. Esta atitude também do Benfica, e falamos aqui daquilo que aconteceu ontem com este vídeo, também não vem ajudar para a imagem do futebol português lá fora, não é?

Bom dia. Sim, aqui várias questões já foram abordadas. Ontem também tínhamos abordado parte deste assunto, mas vamos lá ver. Uma coisa são as redes sociais e o eco que essas redes sociais têm. Os próprios presidentes que, neste momento, na primeira pessoa, já não é a questão só dos comunicados em si, que muitas vezes não têm assinatura, tem o clube por trás, são mesmo os presidentes que na primeira pessoa têm assumido isso, e sobretudo em palcos que não deviam acontecer, como foi aqui há dois dias nos Globos, da própria Cidade do Futebol. Mas as pessoas que querem discutir verdadeiramente o futebol, porque isto não ajuda, isto prejudica sempre em termos de imagem, mas o fato é que o futebol continua. E eu neste momento estou no summit aqui na Cidade do Futebol, é daqui que até estou a fazer a minha intervenção, para dizer que ainda hoje, por causa da arbitragem, estivemos com o senhor Rosetti, que é só o principal, o número um neste momento responsável pela arbitragem em termos europeus. Com todos os elogios que o próprio Rosetti, não sou eu, não és tu, não é ninguém aqui, que fez àquilo que é este Portugal Summit, a maneira como Portugal absorve, vê e fala do futebol. A credibilidade que, ao contrário, se possa ter, porque depois uma outra coisa é a parte da comercialização, que aos olhos de quem está na UEFA também tem em relação ao futebol português, muito por base das seleções, muito por base dos muitos jogadores e treinadores que estão no estrangeiro e que fazem um trabalho extraordinário, mas também pelos árbitros que estão em bons patamares. A dado momento a malta esquece, eu sei que sim, mas neste momento está a decorrer uma prova muito importante em termos mundiais, o Campeonato do Mundo Sub-20, e temos lá o Largo, que é o João Pinheiro, que ainda ontem fez um jogo bastante quentinho e que até correu bem. E neste momento, acabei de me despedir do Tiago Martins, que vai para mais uma jornada de fim de semana, neste caso vai para a Espanha, para mais jogos que vão haver em termos de seleções. E nós é que muitas vezes não valorizamos o nosso produto, nós muitas vezes é que damos os próprios tiros nos pés. E o mais grave para mim é ser aquilo que seria uma nova geração de presidentes, nova em termos de idade, nova em termos até de menos experiência como presidentes.

Mentalidade também.

De mentalidade. Eles próprios anunciaram esse paradigma de alteração e o que é que vimos? Metem a arbitragem como pano de fundo para discutir: "Tu ali pisaste, tu ali deste no cotovelo, ali foi penalty, ali foi cartão vermelho". Quando são os presidentes a fazerem isto, eu acho que algo vai mal naquilo que é o futebol e os próprios clubes. Não deveriam ser eles a fazer. Eles deviam ser os primeiros a tentar, de alguma maneira, além de resolver os problemas dos seus clubes, obviamente, a terem uma voz apaziguadora. Mas neste momento o que vemos é críticas de forma aberta ao presidente da Liga, ao futebol, à arbitragem, ao presidente da Federação. Mas não deixa de ser curioso, porque eu estive com eles há dois dias nos Globos. Quando sobem ao palco, não é o microfone, quando sobem ao palco para receberem o Globo X ou Y, e todos eles receberam, por alguma razão, palavrinhas porreiras, palavrinhas mansas. É uma hipocrisia que eu não consigo compreender. Eu acho é que eles estão a tentar salvar a própria pele e sobretudo trabalharem para os adeptos, porque se o seu presidente não gritar mais alto que o outro presidente, os adeptes não lhes perdoam. E eles estão é não a colaborar com o futebol, mas estão a colaborar salvando a sua própria pele, porque sabem que convém que os adeptos percebam. "Não, nós também estamos cá, nós também somos prejudicados. Os árbitros é que são os maus da fita e nós estamos cá para dizer isso". Na prática e na realidade, quando espreme um limãozinho, muito pouco sumo.

O certo é que o final da época passada ficou marcado aqui pela picardia entre Sporting e Benfica no que toca a arbitragem. Este ano juntamos aqui também o Futebol Clube do Porto, que segue líder no campeonato e só estamos com oito jornadas. Vamos avançar.

O Braga e o Guimarães também já falaram.

Acaba por ilustrar toda a discussão.

Aliás, o Braga deu o primeiro tiro. O Braga disparou logo aqui há oito, 10 dias. Isto é, de facto, uma tristeza. Mas pronto, vende.

Sim, e o certo é que estamos aqui numa pausa para as seleções, como tu dizias, Gabriel, e há assunto para falar, não é?

É, exatamente. Lamentável é que seja este o assunto para falar.

Sim. Há certamente mais coisas para nos debruçarmos. Vamos avançar, vamos deixar aqui as picardias de lado e vamos falar de mais um português na Arábia. Depois de uma passagem menos conseguida pelo Milan, Sérgio Conceição tem agora uma nova casa. Vai encontrar outros portugueses pelo caminho, entre eles Jorge Jesus, Ronaldo, João Félix, Cancelo, Rúben Neves, ainda que estejam todos do outro lado da barricada. No Al-Ittihad vai encontrar Danilo Pereira e Róger Fernandes, que transferiu-se muito recentemente do Braga para o clube árabe. Gabriel Alves, é a decisão certa nesta altura da carreira para Sérgio Conceição? Lembro que tem 50 anos.

Cada um sabe de si, como se costuma dizer, e Deus sabe de todos. Portanto, é uma decisão dele. Se calhar aquela decisão de ele ter ido ao Milan na época passada, provavelmente não foi a melhor.

E se calhar também não era aquilo que ele esperava, ainda que soubesse todo o antecedente, se calhar achava que podia ter uma--

Até porque ele foi substituir um português também, que também sofreu na pele. Aquilo em Itália não é fácil, basta estar atento.

Mas ele, como se calhar um conhecedor do futebol italiano, achava que realmente podia ter aqui algo a acrescentar.

Se calhar aprendeu. Todos nós estamos a aprender e aprendemos todos os dias. Na minha opinião, há aqui um assunto que tem que dar conta disso. Esta ida do Sérgio Conceição, que é um excelente treinador, é preciso dizê-lo, com outros que estão, que é o caso do Jorge Jesus, do próprio Ronaldo, do João Félix e de outros jogadores. Não vamos aqui enumerar tudo e todos. O meu grande desejo é que naquilo que são as areias douradas dos desertos da Arábia, eu espero que em 2034, e quando se fala de 2034, é o mundial que vai ser organizado para a Arábia Saudita, os portugueses que entretanto foram para lá, possam ter deixado história na Arábia Saudita e frutificado o futebol e as estruturas da Arábia Saudita para o futebol mundial. Isso, para mim, acho que é fundamental que possa acontecer, até bem e para bem do futebol português, porque estão lá grandes nomes do futebol, jogadores e treinadores, que obviamente podem fazer um trabalho muito interessante e já a sua escolha pelas autoridades, pelos responsáveis e pelas estruturas do país, que se sabe que tudo isto tem como fito o Mundial 2034, que de facto deixe a assinatura, tudo devidamente carimbado e, se for preciso, à maneira antiga, com lápis.

Augusto Inácio, a mesma pergunta. O Sérgio Conceição chega à Arábia com 50 anos. Nós comentamos muitas vezes o facto de termos jogadores tão jovens. Falou-se muito de Rodrigo Mora, dessa possibilidade. Penso eu, e não quero estar enganado, era para este clube, o Al-Ittihad. Não sei se vocês se recordam, mas penso que era este o clube. Mas temos também o caso de Gabri Veiga, que saiu do Celta de Vigo para a Arábia. Quando falamos de treinadores, Sérgio Conceição é um jovem, podemos dizer assim, tem 50 anos. O assunto é diferente. O que moveu Sérgio Conceição a aceitar este desafio?

Isto tem a ver com o momento. O momento na cabeça de Sérgio Conceição, provavelmente estava a Europa e estavam grandes clubes europeus. É que ele no Milan deixou marcas. Ele conhece o futebol italiano, conhece o nome de Milan, mas depois quando está lá dentro, viu que aquilo era um covil. Era um covil e estava no meio de ratazanas e que ele sozinho, por ser equipa técnica, não poderia dar a volta àquela situação. E aquilo de certeza que nele deixou marcas. Eu acredito que ele não foi para a Arábia Saudita, embora dê jeito, como é evidente, foi só por dinheiro. Não, não foi só por dinheiro. Ele vai para a Arábia Saudita porque não encontrou ou não teve nas suas possibilidades, um clube europeu à sua dimensão que ele quisesse aceitar. Por isso aproveitou, vai para a Arábia Saudita, vai ganhar provavelmente um bom contrato a nível financeiro. Mas atenção, eu vou dar nota 18 também de campeão ao Sérgio Conceição, para que ele tenha sorte, porque ele foi substituir um treinador francês, Laurent Blanc, que o ano passado ganhou o campeonato, ganhou a Taça da Arábia Saudita e este ano só perdeu em casa com o Al-Nassr e só por essa derrota ele foi despedido. Só por uma derrota. O resto, ele tinha ganho os jogos todos. Por isso, Sérgio Conceição, tenhas sorte, que realmente seja aquilo que tu pretendes e que tenhas realmente muito sucesso, porque pela perspectiva do passado, do Laurent Blanc, que ganha o campeonato, ganha a taça, perde só um jogo.

E ainda ganhou com uma grande vantagem no campeonato.

Exatamente. E perde só um jogo neste campeonato com o Al-Nassr e é despedido. Eu não sei, Sérgio Conceição, tens que ganhar os jogos todos, senão não sei o que é que pode acontecer também.

Pedro Henriques, o que tens a dizer sobre esta nova vida de Conceição na Arábia? Como dizia aqui o Augusto, vai assumir o comando técnico de uma equipa que foi campeã, que ganhou tudo.

Que está em terceiro.

E que está em terceiro agora, três pontos atrás do Al-Nassr, de Ronaldo e Jorge Jesus. Antecipas um futuro risonho para Sérgio Conceição?

Há aqui duas coisas. Uma coisa é o projeto pessoal, individual e o sucesso que ele possa ter. O Sérgio Conceição é um treinador que sabe muito de futebol e a gente não tem dúvidas. É a segunda vez que eu vou dizer uma coisa em relação a este meu pensamento em relação ao Sérgio Conceição, dando como referência um outro treinador que foi e é, obviamente, mas o Jaime Pacheco. Jaime Pacheco fez um trabalho extraordinário no Boavista. Quando saía do Boavista e teve algumas experiências, as coisas não lhe correram tão bem. Ficámos com aquela sensação que o Jaime Pacheco tinha aquele ADN de Boavista e o Boavista de Jaime Pacheco. Saindo daquele contexto, as coisas não corriam bem. E a minha dúvida, porque nós quando falamos em Sérgio Conceição pensamos como treinador, automaticamente é futebol Clube do Porto e do extraordinário sucesso que ele teve no Futebol Clube do Porto. Claro que esta experiência saída para o Milan não serve ainda de exemplo, mas é aquela dúvida se aquele feitio, aquela personalidade, aquela maneira de ser do Sérgio Conceição, com tudo de bom e menos bom, obviamente, todos nós somos assim, com coisas boas e menos boas, se depois se adapta, se ele tem essa capacidade de adaptar ou se ele quer impor uma determinada filosofia, uma determinada personalidade de maneira a ser, que depois o clube não tendo essa filosofia, não tendo esse ADN, se consegue adaptar. Ou seja, penso que a questão do Sérgio Conceição, todas as vezes, personalidade muito forte

E às vezes isso cria um contexto menos bom ou mais conflituoso e que pode não dar o sucesso. Nesse aspecto, é um projeto pessoal, obviamente, financeiramente será sempre um projeto muito bom, mas eu também quero relembrar que nós muitas vezes valorizamos pouco ou desvalorizamos, mas a Arábia Saudita, o campeonato deles é transmitido para 150 estações de televisão. Isso é uma coisa parecida com isto. Estamos a falar de muitos e muitos países espalhados pelo mundo que recebem transmissão de uma competição aonde Portugal não chega, em termos de liga. E portanto, nós às vezes tentamos desvalorizar ou não valorizar. Falamos sempre da Europa, porque a Europa pensamos logo na Liga dos Campeões, etc. Mas se calhar esta liga já tem uma importância e está num patamar totalmente diferente daquele que nós muitas vezes tentamos atribuir. E o Jorge Jesus é um grande defensor disso. Ainda agora há dois dias falou exatamente sobre isso, a propósito do João ter mudado para lá e ter ido para a equipe do Al-Nassr, que foi uma boa opção, em vez de ir para o Benfica. Falou muito sobre isso, dando a tal importância à Liga Árabe e ao futebol, e que também vai ter em breve, como disse aqui o Gabriel Alves, uma prova de altíssimo gabarito, que é o final do Campeonato do Mundo. E é claramente um país que, sob o ponto de vista futbolístico, quer continuar a dar passos muito certeiros. E todos estes treinadores de altíssima qualidade, tal como os jogadores, cada vez mais são recrutados e cada vez mais vão para lá não como final de carreira, mas como projeto de carreira, o que está a mudar claramente o paradigma.

E o certo é que temos mais um português na Arábia e vai ser interessante voltar a ver. Vamos ter esse duelo entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição, um duelo sempre muito apetecível.

Picante.

Picante. Muito bem, excelente adjetivo aqui do Gabriel Alves. Vamos ainda antes das vossas notas de campeão, se bem que o Augusto já deixou aqui duas. Vamos ver se ele ainda tem notas para o final. Vamos falar aqui de uma notícia Observador, até porque Martim Mayer revelou aqui uma escolha para diretor-geral do futebol. É candidato à presidência do Benfica. Gabriel Alves, um nome forte e com passagens aqui por clubes. Ou seja, acaba por ser um nome forte, mas anunciado demasiado tarde para esta corrida, tendo em conta que Martim Mayer está muito abaixo nas intenções de voto, tendo em conta as sondagens.

Olha, é um nome forte, é um nome com muito currículo, portanto poderia trazer alguma coisa interessante, pelo menos de diverso, porque nós não podemos olhar para o nosso umbigo e somos os melhores. Temos o melhor, o melhor do mundo. Não. Nós temos bons, muito bons, que têm feito excelente trabalho aqui e além-fronteiras e que deixam o seu rasto positivo, mas também temos que receber os bons dos outros, portanto, aquilo que eles trazem e que podem, dentro do nosso clima, clima profissional, trazer mais-valias. E isso é importante, essa troca de valores positivos. Se é ou não a tempo, os sócios é que vão decidir. Aguardemos.

Augusto Inácio, a tua opinião sobre Junker para diretor-geral do futebol. É a escolha de Martim Mayer. Peca por demasiado tardia, uma vez que estamos cada vez mais perto das eleições.

Pois, as pessoas é que determinam muitas vezes o tempo que acham que devem entregar as listas e os nomes vão começar a aparecer. Pois este é um nome conceituado na Holanda, principalmente, foi adjunto do Van Gaal, tanto no Barcelona como no Bayern de Munique. Foi também treinador da seleção feminina da Holanda, foi coordenador de formação, por exemplo, do Arsenal e da formação da Federação Holandesa também. É um nome que é respeitado naquele país, mas sinceramente, para ser o homem forte do futebol do Benfica, não tenho conhecimentos das suas qualidades para esse cargo, nem vou criticar, nem elogiar, porque não tenho essa noção. Mas diria que é um nome que o Martim Mayer acredita que possa ser realmente um homem diferenciado em relação àquilo que têm sido os nomes apontados nas outras listas. É só mais um nome, é mais um que está numa lista que, na minha opinião, não tem qualquer possibilidade de ganhar as eleições, mas está lá na lista do Martim Mayer para ser o homem forte do futebol.

E pode perfilar-se, no fundo, porque João Nuno Ramião Lopes também já tinha concorrido e também já tinha perdido. E agora é o que segue na frente destas sondagens que têm sido avançadas ao longo dos últimos dias. Vamos acompanhar esta corrida eleitoral, aliás, com o podcast Decisão Benfica, em que temos todas as semanas um tema em debate até às eleições. Pedro Henriques, queria só o teu curto comentário a este nome forte, Martim Mayer.

Tanto quanto sei, e acho que não estou errado, o problema de aparecer este nome tão tarde é que o primeiro nome que estava na candidatura gerava alguma incompatibilidade com o José Mourinho. E daí o aparecer este nome para substituir aquele que estava inicialmente. Agora, parece-me que, se calhar, para já, não parece ser um candidato com potencial para ser presidente, de acordo com as sondagens e aquilo que temos visto. Mas como já foi aqui dito, é uma pessoa altamente experiente, sobretudo o trabalho que ele fez na academia do Arsenal e não só, com a seleção holandesa, com o futebol feminino e depois como adjunto do Bayern, como já foi aqui dito, etc. Portanto, é um nome sonante, forte, se calhar ainda mais forte que o próprio presidente, pelo menos no plano internacional, claramente que é.

Nós não falamos aqui, mas vamos ter tempo ainda de projetar os dois jogos de qualificação para o Mundial. Em agenda Portugal e Irlanda, este sábado, às 17h45. Na terça-feira há também Portugal e Hungria, também às 17h45. Dois jogos com análise e relato em direto aqui na Rádio Observador. São temas que vamos ter tempo ainda amanhã e sábado para falar sobre eles. Vamos avançar para as notas de campeão. Augusto, já deixaste aqui uma nota zero e um 18. Agora quero ver o que é que ainda tens para dar.

Tenho uma nota 20 Um grande senhor do futebol argentino, que é o Miguel Ángel Russo, que morreu aos 69 anos. Era o treinador do Boca Juniors, ganhou a Taça dos Libertadores em 2007. Morreu aos 69 anos, mas era um treinador com um prestígio enormíssimo na Argentina e na América do Sul e que nos deixou. Por isso, para ele e para a família, os meus sentimentos e nota 20 para este grande senhor do futebol argentino.

Nota 20 nesta homenagem do Augusto Inácio. Gabriel Alves, que notas tens para dar hoje?

Subscrevo, para já, o que o Augusto disse em relação ao treinador argentino que faleceu. Deixo aqui uma nota bene. Já que é de seleção, só assim. Será que o Ronaldo é o nove e o João Félix é o nove e meio? É a dupla de avançados? É para pensar nisso. Ela está rotinada. Depois, quero dar aqui uma nota boa, porque a diáspora de Cabo Verde é exemplar. Ontem a 3-3, as coisas não se decidiram, vão se decidir na próxima segunda-feira. Mas quero deixar aqui uma nota para já de 17 e espero que tudo se resolva. Estavam a perder 3-1 e chegou a 3-3. A alegria foi louca por aí fora. É, de facto, isto que sim, é o futebol que acontece.

Falas de Cabo Verde?

Falei. Falei de Cabo Verde, que tem uma grande diáspora. Uma diáspora fantástica. Exemplar, eu quase diria assim. De resto, aquilo que se está a passar com o Rúben Amorim no Manchester United é aquela conversa: "Não, eu apoio e tal". Vamos ver. Quando tu apoias, normalmente aqui, vamos ver se aquilo na Inglaterra é diferente daqui, quando aparece um presidente ou um dono a dizer que apoia, é a meio caminho andado. Entretanto, a questão da indemnização a partir de novembro muda. Vamos ver. Mas quem teve o Ten Hag tanto tempo, por que não há de ter mais dois anos o Rúben Amorim? Quero deixar aqui uma nota-

Para terminar.

Para terminar, exatamente. Quero deixar 17 ao professor José Mourinho. Tem falado tanto do Benfica, e bem, mas com conteúdo, substrato. Tudo o que tem dito é pura e simplesmente real, verdadeiro, tanto substrato. E já que falaste há bocado em questão de campanha eleitoral, eu às vezes estou a ouvir, porque é tão forte e tão bom, que eu fico a pensar: será que é um candidato a candidato um dia destes? Não estou a dizer nesta. Candidato a candidato. Portanto, uma nota altamente positiva.

Quem sabe? Pedro Henriques, estamos contigo.

Sim, nota 18 para a Federação Portuguesa de Futebol, porque este Portugal Futebol Summit, parece quase coincidência e ironia, aparece no momento em que toda a gente usa a arbitragem e os árbitros. E quando digo toda a gente, estou a falar sobretudo das primeiras pessoas, que são os presidentes, para tentarem destruir a arbitragem, dizer mal da arbitragem ou consequentemente dizer mal do futebol. E entretanto, paralelamente, o Portugal Futebol Summit tem aqui o Rosetti, o número um da arbitragem em termos europeus e provavelmente mundial. Em termos daquilo que é a formação, veio cá, veio elogiar, veio partilhar e veio, sobretudo, lançar os novos desafios para a arbitragem. Isto sim, é trabalhar no presente e no futuro e na melhoria da arbitragem. O resto é só ruído. Para o ruído, zero. Para a Federação Portuguesa de Futebol e o Pedro Proença como presidente, nota 18 por aquilo que estão a fazer pelo futebol e pela arbitragem.

Meus caros, ficamos por aqui. Amanhã há mais. Fica por aqui também esta edição de quinta-feira do "Eu Campeão É". Um abraço a todos.