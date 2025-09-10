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Aqui vamos nós para a edição de quarta-feira de "E o Campeão É". Não foi tão fácil quanto o jogo com a Arménia, é verdade, mas Portugal carimbou mais uma vitória rumo ao Mundial do próximo ano e a seleção nacional até nem começou bem a partida jogada no Puskás Aréna. Foi a Hungria a primeira a marcar aos 21 minutos, um quarto de hora depois, Bernardo Silva empatou. Um a um ao intervalo. Ronaldo, de grande penalidade, deu a volta ao marcador já na segunda parte e quando se pensava que a vitória estava no papo, eis que a Hungria empata à passagem do minuto 84. Valeu um dos homens do jogo, João Cancelo, marcou o gol que carimbou a vitória de Portugal por 3 x 2 no campo da Hungria. Contas feitas, dois jogos, duas vitórias. Portugal é líder do grupo F com mais três jogos que a Arménia e tem passadeira estendida para o mundial organizado por Estados Unidos, Canadá e México. É tema principal deste "E o Campeão É" que conta com os campeões Augusto Inácio, Gabriel Alves, Pedro Henriques e Mariana Fernandes. Bem-vindos. Gabriel Alves, gostaste do que viste?

Olha, é um jogo com cinco gols, 3 x 2, com maças no marcador, portanto a flutuar. Tudo decidido nos últimos 10 minutos, quando parecia que. Eu gostei. É um jogo de espetáculo ao nível global, porque há cinco gols, enfim, cambiantes no marcador. Agora, podemos ver as coisas é de outra modo. E eu estou desejoso, porque ele disse que tinha um caderno de apontamentos, desejoso de ouvir o Pedro Henriques.

O Pedro Henriques, então.

Eu sou observador também, porque eu ontem já observava o Pedro Henriques, portanto, a escrever. Até escreveu com várias canetas, com cores diferentes.

Então, Gabriel Alves, já vamos falar. Vamos lá primeiro conhecer essas notas do Pedro Henriques. Pedro, boa tarde. Que notas são essas?

Boa tarde. Não, ainda estava aqui. Pronto, agora apanharam-me de surpresa, porque eu estava aqui a arrumar o puzzle. Ora bem. Rúben Neves seja central. António Silva no banco. Não, é sério, eu não sei se aqui o objetivo foi confundir os húngaros, porque se foi, se calhar era uma boa ideia. A realidade é confundir os portugueses. E por muito que nós possamos dizer: "Certo, ganhámos a Liga das Nações, tem sucesso. O João Neves é um caso de sucesso da defesa-direito", realmente pode-se dizer isso. Eu acho que não faz sentido, muito honestamente. Eu percebo que é as dinâmicas, que é tudo o que se possa querer inventar e dizer. Agora, nós sofrermos dois gols em que um Vitinha, outro Rúben Neves, estavam num sítio onde até podíamos sofrer da mesma maneira, mas onde deviam estar dois defesas centrais a tentar fazer o que eles fizeram. O Vitinha não chegou lá de cabeça, se calhar o António Silva ou o Gonçalo Ramos também não chegariam, mas não faz sentido. É tão simples quanto isso. Quer dizer, nós estamos num grupo, do meu ponto de vista, que é tão fácil. E quem faz isto fácil é a qualidade da seleção portuguesa, que obviamente, nós com mais dificuldade, com mais canseira, com mais inspiração, o que quer que seja, acabamos por ganhar e passar. E mesmo que empatássemos ontem, não vinha mal ao mundo, porque enfim, há o carro, são poucas equipas e nós acabamos por ficar em primeiro lugar. A questão é que acho que não há necessidade, porque eu percebo que no decorrer do jogo, em função de alguma coisa que possa suceder, que de repente alguém tenha que readaptar uma posição nova. Para mim é completamente inconcebível que de raiz, de origem, de base, de titularidade, eu tenha o António Silva e o Gonçalo Inácio no banco, porque eu sei que podemos jogar só com um central, até podemos jogar sem nenhum central, tudo bem, mas não faz sentido. É tão simples quanto isso. Pura e simplesmente não faz sentido. E basta ver a taxa de eficácia de uma seleção, é só ver quantas vezes é que os húngaros foram à nossa baliza e como eles conseguem marcar dois gols em zonas onde os defesas centrais deviam estar lá a tentar pelo menos tirar. Isso nós disséssemos, o António Silva e o Gonçalo Inácio falharam porque eles chegaram primeiro ou eles não chegaram, nós estaríamos a dizer que aqueles que jogam naquelas posições, que faz sentido, não conseguiram, tiveram azar, os outros foram mais competentes. Agora, para mim, isto não fez sentido dentro desta perspectiva. Um sofrimento, entre aspas, porque não é sofrimento, completamente desnecessário nesta colocação de jogadores fora da posição e que eu não consigo entender.

Pedro, não quero que fique intimidade, mas vi aqui há instantes o Gabriel Alves a arregaçar as mangas. Antes de lhe passar a palavra. Augusto Inácio, Rúben Neves é central. Ajuizada esta opção? Boa tarde, Augusto.

Boa tarde a todos. Repete lá outra vez, Rúben Neves aqui?

É central.

Ah, central. Olha, não me tinha passado pela cabeça essa. É mais uma inovação. Quando o Pedro Henriques estava a falar agora do Vitinhas e se estivesse lá o central, se calhar se fazia o gol. Não, o primeiro gol, se estivesse lá o central, não entrava. Aquele primeiro gol não entrava.

1,75 m por 1,73 m, já viu?

Exatamente. Até porque eu vi quando solta a bola, a bola quase que penteou no cabelo, quase que ele chegava lá. Realmente foi uma coisa inesperada, sinceramente. Portugal é muito melhor do que a Hungria, é muito melhor que a Irlanda, é muito melhor que a Arménia. E não sei se se lembra do que eu disse aqui, que Portugal jogou com uma equipa fraquinha na Arménia e que aquilo foi fácil demais e não sei o quê. E eu disse: "Atenção com a Irlanda e a Hungria quando lá forem, que a ver se vão lá ganhar." Olha, a Arménia ganhou à Irlanda. É uma curiosidade, mas agora a nossa seleção, porque é muito superior em termos coletivos e em termos individuais, é muito superior à Hungria, mas fica aquela ideia de que se inventou sem necessidade nenhuma. E nesta perspectiva, Portugal acaba por sofrer para ganhar quando eu acho que se tivéssemos a equipa, os jogadores nos seus lugares e cada vez que os jogadores não jogam nos seus lugares, as coisas complicam-se. Acho que as coisas sairiam naturalmente e com uma fluidez diferente e talvez uma segurança defensiva também

Diferente para melhor. Por isso, valeu a vitória, que é o que interessa. As pessoas ligam muito ao resultado, 3 a 2. Mas, Roberto Martínez, não inventes tanto. Faz sofrer os portugueses sem necessidade nenhuma.

Augusto Inácio, já agora deixa-me perguntar, isto na perspectiva de António Silva e Gonçalo Inácio, imagino que não seja particularmente fácil verem que aquela posição está a ser ocupada por um jogador.

E o Renato Veiga.

E o Renato Veiga, sim, exatamente.

São três. Estavam três, só faltava um para chegar à Suécia, porque hoje não ia entrar, a invenção foi de tal maneira que ficaram lá três centrais de parte. Ficou só à última hora, se no caso acontecesse alguma lesão. E foi assim, não foi por lesão, mas foi nos minutos finais, praticamente para aguentar o resultado, que entrou o António Silva, senão não sei o que seria.

Gabriel Lopes. Estamos aí.

Estou de acordo com o Pedro e com o Augusto Inácio. Nada a rebater, mas a verdade é esta. Pegando já nesta última parte, o António Silva, o Inácio e o Renato estiveram durante a semana toda a treinar esta estratégia. Portanto, eles sabiam que esta estratégia ia ser aplicada pelo treinador. Eles estavam avisados, não foram avisados sobre a hora. Que o comboio não passava. Estavam na estação e não passava o comboio, portanto ficavam a pé. Não, eles já sabiam. Eu vou dar 15 a Roberto Martínez. Para já, dou uma primeira nota, porque eu tenho mais notas para dar, porque de invenção em invenção, e é verdade tudo, já tem um título e era uma das críticas que ele tinha, que era número um nos rankings, mas ganhar que não ganha. Já tem um, a Liga das Nações. Como eu dizia, invenção em invenção, pipocas à parte, João Neves a lateral-direito, centrais de raiz de fora, etc e tal, resultados a resultados, pois ele vai de vitória em vitória. Ele já cá está há um tempinho e só tem cinco derrotas e quatro empates, o resto é tudo a ganhar. Portanto, eu vou dar aqui 15 ao Roberto Martínez. Nada em desacordo com o Pedro nem com o Augusto, mas tenho que dizer que os jogadores estão com ele. Basta olhar para aquilo que é o jogo e através da televisão, que estamos muito mais perto, porque há o detalhe, há o pormenor, e ver como o Vitinha, de facto uma classe fantástica, classe fabulosa de Vitinha, esteve sempre no jogo, como o Cancelo, a garra. Eu digo a garra do Cancelo nos olhos. Portugal estava a ganhar por 2 a 1, ele teve a hipótese de marcar um gol, sai-lhe a bola, a forma. Eles estão com o treinador, estão com a equipa, há um grupo, há um bloco, há uma força enorme e isso é de notar. Portanto, eu estou a dar estas notas ao Vitinha, ao Cancelo e tenho que falar ao CR7 que é de recorde em recorde, aí vai ele. Eu até trouxe aqui uma notinha, desculpem.

Mais um recorde.

Olha só, 134 vitórias, seis edições dos Europeus, tem 141 gols, 943 no global, 39 gols em 47 jogos, o maior marcador da história das eliminatórias do Mundial, empatou agora com o guatemalteco Carlos Ruiz, também já falava disso ontem. Isto tudo a somar aos 800 gols em clubes, dos quais 450 só naquele clube ali ao lado, que se chama Real Madrid, mas que 2007/2008, 31 no Manchester, 10/11, 40, 13/14, 31, 14/15, 48 no Real, melhor marcador da La Liga, obviamente. Porque há outros gols. A Itália, 29 gols em 20/21 na Juventus, na Arábia Saudita, 35 em 23/24, 25 em 24/25. Portanto, CR7 vai por aí adiante. Eles estão todos com este treinador. Eu sei que há aí quem gostasse que não estivessem. Certamente seria bom. A verdade é que os três pontos estão cá.

Pedro Henriques, deixa-me perguntar-te a propósito de CR7, tendo em conta os 40 anos de Ronaldo, foi ajustado o tempo de utilização no jogo de ontem do capitão?

Sim, é sempre ajustado porque ele é a carga máxima. Eu ontem estive a ouvir o Augusto Inácio na televisão e o Augusto Inácio falava sobre o Otamendi e dizia uma coisa que eu, parece que vou falar de coisas diferentes, mas eu estou a falar da mesma coisa, que eu concordo completamente, e o Inácio tem essa experiência. Há jogadores que têm que ser geridos com pinças as questões das cargas, etc. E há outros, tipo o Otamendi, e aqui o CR7 a mesma coisa. Quanto mais jogos têm, parece que melhor. Não jogarem é que parece que é pior. E portanto, toda essa gestão que é feita passa claramente pelo Cristiano Ronaldo. Não acredito que seja só o treinador a dizer eu quero ou eu não quero. Está ali uma gestão, uma conversa. E o Cristiano Ronaldo sabe o que está a fazer melhor do que ninguém, conhece o seu próprio corpo, as respostas que pode dar. E como foi dito aqui, é de recorde em recorde. Para mim, o mais interessante de todos, não queria até falar sobre isso, agora não tenho aqui os números, é pensar que jogaram 300 e tal jogadores no Europeu 2004 e só um é o Ronaldo.

É verdade, mas eu gostaria já que estamos a falar destas performances. Modrić fez 40 anos ontem. Olha bem, este é um verdadeiro maestro. Há aí outros, mas este é um verdadeiro maestro. Liderou a vitória, o poker da Croácia à Sérvia. Esta é que é a verdade. E depois tens aqui outro, o Luís Suárez apareceu.

Já vamos encerrar.

A dar pipocas, das boas.

Vamos só encerrar aqui este capítulo da Seleção Nacional Portuguesa. Augusto Inácio, destaques entre os jogadores na partida de ontem.

Olha, eu tenho que destacar sempre um homem de 40 anos, capitão da equipe. Dizem que ele não corre, mas ele faz gols e fatura e aos 40 anos persegue aquela marca dos 1000 gols e é sempre de enaltecer e nunca é de cansar de dizer isto do Cristiano Ronaldo, que às vezes as pessoas parecem que querem desacreditá-lo, mas ele continua sempre em grande. Mas diria que o homem do jogo para mim foi João Cancelo. João Cancelo foi realmente aquele jogador que já na Arménia foi fundamental e ontem ele fez um jogo estrondoso. Ele jogou pela linha, jogou por dentro, chegou a aparecer quase na zona de finalização, fez um belo gol pela vitória, tinha feito um outro remate

É um jogador que está elétrico, está ligado à corrente.

Inácio, até há momentos que parece que quer levar a bola para casa.

Não, mas acima de tudo, a confiança com que ele está a jogar.

É muito boa.

E ele até disse na véspera do jogo que tinha passado momentos difíceis, que agora estava a tentar reparar, que estava num bom momento de forma. Eu acho que ele quer demonstrar tudo agora daquilo que não jogou no passado com o Thiago Luzinato. E realmente está um jogador fantástico. Ah, é verdade, joga na Arábia Saudita, não tem competitividade nenhuma naquele campeonato.

Nem ele, nem o Cristiano, nem o João. Arábia Saudita, epá.

Pedro, destaques também deste encontro, para fecharmos este capítulo de seleção nacional.

Sim, eu acho que está tudo dito. O Cancelo, porque claramente é o homem do jogo, o destaque pela surpresa, toda esta dinâmica ou toda esta formação, este 11 que o selecionador colocou, sobretudo na perspectiva de posições trocadas ou fora das posições e sobretudo, ou também o Cristiano Ronaldo, porque em 223 jogos que já fez pela seleção das Quinas, faz o seu jogo 141, portanto, está sempre a somar, a bater recordes, também a aproximar-se do gol 1000, mas acima de tudo também por ser o tal jogador que, neste caso, marcou mais gols em qualificações para mundiais e está sempre a bater recordes. E vamos continuar a falar disto até ao mundial, a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha, em que o Cristiano Ronaldo vai somando gols e vai batendo recordes. É um jogador único, imparável.

Olha, só resta saber quem é a marca que vai patrocinar a próxima invenção de Roberto Martínez. Que agora é a curiosidade. No próximo, o que ele vai trazer que surpreenda? Deve haver uma marca, se calhar até vai ser renhido. Vai haver várias a querer.

Olha, vamos então agora falar de outros jogos da zona europeia. Tu há pouco falavas da Croácia. A Croácia que derrotou o Montenegro e não a Sérvia, como referes. A Sérvia ontem foi copiosamente batida pela Inglaterra. 5 a 0 em casa. E depois aquele outro resultado, uma goleada à antiga.

Matriculhos.

Da Noruega frente à Moldávia por 11 a 1, Gabriel.

É verdade, 11 a 1 com o Haaland, com cinco gols. Estamos a falar de veteranos, mas falamos também de jogadores jovens. Este Haaland, de facto, e é importante os jogadores nórdicos, são extremamente importantes, porque há o Gyökeres, há o Haaland, o Haaland marcou. O Viktor agora do Porto. As equipas todas continentais querem jogadores nórdicos. Portanto, independentemente do talento, da classe, da qualidade técnica, tática, precisam do músculo e da qualidade dos futebolistas da escola que há lá.

Para além destas goleadas, ontem jogou-se também o encontro, a Colômbia derrotou a Venezuela fora de casa e o Gabriel já aqui tinha feito referência. Augusto Inácio, com quatro gols de Luís Suárez.

Nota 17 para o Luís Suárez. Realmente fez um poker. É um jogador que está num grande clube como o Sporting Clube de Portugal. Evidenciou-se depressa e não era fácil a substituição do Gyökeres. E ele integrou muito bem o espírito da equipa e a forma como ele trabalha, ao ponto de ser elogiado em tão pouco tempo, devido ao seu profissionalismo, à sua entrega, à sua maneira de estar, à sua maneira de conviver. Já conquistou os seus colegas também, penso que também já conquistou os adeptos do Sporting. E isso é tudo reflexo depois do momento que está a passar e ontem marcou quatro gols, o que é enorme fazer numa seleção nacional.

Luís Suárez, o avançado recém-contratado pelo Sporting. Temos ainda tempo, antes de atribuirmos as notas, para dar conta, Pedro Henriques, dessa vitória que pode assumir contornos históricos de Cabo Verde frente aos Camarões. Cabo Verde pode conseguir, pela primeira vez na história, um lugar numa fase final do Campeonato do Mundo.

Sim, Cabo Verde que faz 19 pontos, fica agora com quatro pontos de vantagem sobre os Camarões e está em segundo lugar. E faltam dois jogos.

Faltam dois jogos, pois.

Vai à Líbia. Partindo do princípio que ganha ou empate na Líbia, que os Camarões eventualmente não ganham e pode até já se qualificar, mas depois, isso não acontecendo, acaba em casa com Eswatini e portanto aí pode-

A seleção última classificada.

Exatamente, a última classificada. Ou seja, diria que está ali com um pé e meio, mas nestas coisas nunca confiando, mas de qualquer maneira está com um pé e meio. E não deixa de ser curioso que este perfume africano, mas sobretudo africano de países PALOP para nós nos instanta, por exemplo, Angola e Guiné-Bissau já não dependem deles, Moçambique ainda pode, São Tomé e Príncipe já ficou de fora, mas de qualquer maneira há aqui perfume que a todos nós acho que ficamos felizes, por termos lá jogadores que até já vão na nossa nacionalidade portuguesa, mas mais do que isso, que é as nossas relações com países que nós chamamos irmãos, porque temos a língua em comum e temos passado e temos história. Muito feliz, foi uma grande festa, chovia desalmadamente, mas foi a chamada chuva abençoada e eu dou duas notas para o chá das antenas.

Então vamos a isso, Pedro, vamos às notas.

Que é dar a Cabo Verde por mais este passo gigante em direção àquilo que será um apuramento histórico. Para já, nota 18, espero dar o 20 muito em breve. E naturalmente, dentro da seleção portuguesa, como já foi aqui dito, ao Cancelo, que realmente foi o "Man of the Match", e ao Cristiano Ronaldo, por aquilo que ele representa para a seleção e por mais este gol para 944, 140 na seleção, 39º em fase de apuramento, embora haja um argentino que também tem este mesmo número de gols em termos de seleção. Portanto, é recordes atrás de recordes e quer queiramos, quer não, o principal é a moral, a parte emocional, a parte psicológica que isto tem na seleção nacional e nos seus companheiros.

É obra. Augusto Inácio, as tuas notas.

Olha, já foi quase tudo dito, mas ainda vou acrescentar mais alguma coisa. Claro, o Luís Suárez, nota 17, pelos quatro gols, o Cancelo também 17, porque foi realmente o grande homem do jogo. Também queria dar a nota 18 para o Haaland. Também não é fácil. Podem dizer que são marrecos, já conta coxas, não interessa. Mas marcou cinco gols e deu duas assistências e o bicho estava ali, porque parece um bicho também, um animal competitivo muito forte. Também, claro, Cabo Verde, nota 19. Não dou 20, falta ainda um bocadinho para chegar lá, mas nota 19, que eu também estive a ver o jogo e também estava a torcer muito por Cabo Verde. E por último, nota 15 para a seleção de sub-21. Fez um bom jogo na Escócia. A equipa parece estar a crescer. Depois da vitória com o Azerbaijão, esta vitória também foi muito boa na Escócia. Por isso, também merece destaque os nossos sub-21.

Que venceram por 2 a 0. Gabriel Alves.

Cancelo, pela garra, aquela que mostrou no jogo e por tudo aquilo que ele empresta à alta competição, 18. Para Cabo Verde, 18, porque é bom. Luís Suárez, acreditava um pouco, era o Gyökeres, acreditava um pouco no rapaz. O rapaz joga bem, eu já o conhecia lá da Espanha. Para CR7, 18, porque estamos sempre à espera de lhe dar mais daqui a uns tempos. E para Modrić, os parabéns.

As notas nesta edição de quarta-feira de "E O Campeão É...".