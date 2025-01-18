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Está na hora de falar de desporto na Rádio Observador. Começa a edição deste sábado de "E o Campeão É". É por aqui que atribuímos notas de 0 a 20 aos protagonistas do mundo do desporto. E hoje temos conosco João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Muito bom dia, como é que estão?

Viva, muito bom dia, meus caros.

Viva, bom dia.

Olá, bom dia.

Acredito que o mais bem-disposto no meio disso tudo seja o João Pinto. Vamos começar pelo Benfica. Goleada ontem no Estádio da Luz, vitória por 4 a 0 frente ao Famalicão. O Benfica que vai numa série de quatro jogos, teve ontem o terceiro de quatro jogos em 10 dias. João Pinto, ontem tiveste a aparição e já tinhas tido o Scheldrup como primeiro reforço de inverno. Ontem apareceu o segundo, um herói improvável, hat-trick de Leandro Barreiro. Quero te perguntar primeiro se tens voz, eu já ouvi.

Tenho, perfeitamente.

Perceber o que aconteceu ontem, não é?

Eu acho que o Benfica ontem faz uma das suas melhores exibições da época. Faz um jogo muito conseguido, taticamente muito capaz. O Benfica entrega o jogo e concentrado desde o primeiro minuto, sempre a atacar, com ataque muito vertical, um jogo muito bem conseguido. Os extremos muito rápidos nas costas dos defesas do Famalicão, o Coco Ochoa muito bem a distribuir e depois essa surpresa que foi ver o Barreiro aparecer na área e aparecer muito bem, a fazer um bocado aquilo que o Renato Sanches fazia nos seus bons velhos tempos, a conseguir transportar a bola e, mais do que tudo, a ter aquele toque simples em direção à baliza. Portanto, muito bem o Benfica, um grande jogo, três pontos mais do que merecidos e, sem dúvida, um bom prenúncio para este início de segunda volta.

Luís Pinto Coelho, é Leandro Barreiro a chave que compõe o ramilhete da equipe encarnada e com que olhar é que viste este encontro?

O Benfica faz uma bela exibição. Concordo com o João Pinto, foi uma das melhores exibições do Benfica esta época, mas eu quero destacar também este Famalicão que com o talento que tem no seu plantel, apresenta muito pouco. Ontem foi quase falta de comparência e é estranho. Eu diria que até a própria opção da estrutura do Famalicão na escolha do treinador é um pouco estranha.

O Famalicão teve um remate durante a partida.

Não consigo perceber a questão de escolher um treinador de guarda-redes, por muito bom que seja, e é, sem qualquer experiência como treinador principal, entra logo num patamar destes, uma equipe como o Famalicão, que quer chegar às competições europeias. Parece-me que os dirigentes em Portugal estão aí por caminhos um pouco estranhos até nas escolhas dos treinadores, mas o Benfica não tem, obviamente, culpa disso, fez o seu trabalho bem. Esta aposta de Leandro Barreiro na posição oito, que eu acho que é a sua posição, porque ele tem muita chegada à baliza também.

Hoje vamos tempos de duplo pivô com Roger Schmidt.

Sim. E é uma aposta ganha de Bruno Lage. Muitas vezes critico o Bruno Lage, mas nisto é uma aposta ganha claramente do Bruno Lage, mas é uma vitória inequívoca do Benfica, sem qualquer dúvida, mereceu plenamente os três pontos e é uma boa exibição.

Pedro Henriques, vou até ti perguntar como é que olhaste para esta vitória do Benfica, 4 a 0 em casa. Leandro Barreiro aparece aqui como herói improvável desta partida. Era um jogador em quem depositavas algumas fichas ou foi sempre visto como um jogador mais de banco, não é? Porque havia sempre alguém que se chegava à frente.

O futebol é o momento, e o momento do Benfica é um momento psicológico fortíssimo. Depois de uma derrota com o Sporting e com o Braga, uma vitória ao Braga e ao Sporting, embora tenha sido por pontapé de pênaltis, e com um título na manga. E depois, logo a seguir, uma deslocação que se antevia difícil e a manutenção da possibilidade de outro título, que é continuar na Taça de Portugal. E, portanto, tudo muda daquilo que foram as desconfianças num espaço curto de uma semana, para muita confiança num espaço também curto de uma semana e meia, duas. E agora reforçou com este regresso a casa, a casa Estádio da Luz, com uma assistência, uma sexta-feira à noite fantástica, 50 e mil pessoas. Consegue, de repente, potenciar aquilo que acho que qualquer comentador já tinha falado, aliás, nós também falamos aqui, que é quem saísse vencedor desta Taça da Liga, teria muito reforçado moralmente, fosse um dos quatro. E nesse caso foi o Benfica, com mérito próprio, e está a capitalizar completamente esse momento. Claro que agora vêm os jogos difíceis e momentos difíceis, mas obviamente tem que passar por eles. Ainda bem que é o Benfica, neste caso estamos a falar do Benfica, Porto e Sporting poderemos mais à frente, com certeza, mas que estão a passar por eles, que é a questão do Barcelona, etc. A questão da casa da Pierre. Portanto, vitória completamente justa. Quando tudo está bem, há sempre alguém que aparece e ontem foi o Leandro a fazer exatamente essas despesas positivas e, portanto, um momento histórico também para a carreira dele. Nunca tinha marcado gols no Estádio da Luz, ontem fez logo um hat-trick. E, portanto, há que capitalizar isto. Eu gosto de olhar para os jogadores em termos de consistência. Já o Leandro não é ponta de lança, não é marcador de gols, são circunstâncias que podem aparecer aqui ou acolá. Essa não é a sua missão principal, nem obrigação. Agora, ao fazê-lo, vai capitalizar e vai ser mais um reforço de inverno. Se o Scheldrup, que uma vez mais ontem esteve muito bem, claramente a afirmar-se com este momento também muito emocional, acho que o Leandro vem aqui também dar um boost, sobretudo como já foi aqui dito, eu por acaso tinha pensado nisso, que é aquele Renato Sanches que nós conhecemos, que fazia coisas excepo e de repente, pronto. Todas estas lesões, as coisas todas não têm aparecido e de repente aparece aqui mais alguém.

Pode estar aqui a renascer em Leandro Barreiro, não é?

Exatamente, é um pouquinho que acontece com todos os clubes. A gente quando olha para o Sporting pensa que os melhores reforços de inverno não são aqueles que possa ir contratar, mas são a recuperação dos lesionados. E muitas vezes, mais do que a gente estar a olhar para o mercado e tentar outras opções, é olhar para as opções internas que se tem e como é que nós, eles, obviamente, podemos potenciar estes jogadores para serem os verdadeiros reforços. Aqui vamos falar da equipe do Sporting e do 11 de hoje, e o Sporting ao perder dois laterais, entre aspas, no mercado, que supostamente estava atrás deles, se calhar o lateral que ele precisa está lá e vai jogar hoje a três à direita. E portanto, é um pouquinho esses aspetos.

Estás a deixar aqui um teaser, digamos assim. Já lá vamos ao Sporting, Pedro Henriques.

E para terminar, para dizer que se calhar é nisto que o Benfica também tem que se sustentar, que é os que lá têm, não quer dizer que não faça cirurgicamente um reforço aqui ou acolá, obviamente que sim, mas olhar para os que tem e como potenciar os que lá estão. E portanto, jogadores que aparentemente estavam condenados publicamente a não serem titulares ou não serem úteis, o Scheldrup é um bom exemplo e o outro é o Leandro, de repente aparecem, se calhar, porque foram contratados por alguma razão e se calhar têm potencial. Agora, como é que podemos pôr isto ao serviço de um clube? Essa é a parte dos treinadores motivá-los, potenciá-los, dar-lhes oportunidades, dar-lhes minutos e depois aproveitar esses momentos. Por isso o Benfica fez uma vitória inequívoca e penso que o Benfica neste momento olha com muito otimismo para o grau de dificuldade dos jogos que aí vêm, a começar já por um grande jogo com o Barcelona.

João Pinto, em 10 segundos, sentiste a falta ontem de Di María ou nem por isso?

Não, e fiquei feliz por isso. Acho que o Benfica colmatou muito bem aquilo que o Di María faz ofensivamente com o coletivo e depois defensivamente acabou por ser melhor, sem ter que estar a compensar tanto a falta de capacidade defensiva do Di María.

Muito bem. O Benfica que assim iguala provisoriamente o Sporting na liderança do campeonato. Sporting que mais logo, a partir das 18h, tem esse encontro com o Rio Ave. Luís Pinto Coelho, vou até ti para perceber o que é que podemos esperar deste Rio Ave diante do Sporting. Vai receber em Vila do Conde o atual líder do campeonato. Perguntar-te se também a ausência de Gyökeres, que é a maior dúvida, Rui Borges disse que vai ser assim até à hora do encontro, pode fazer aqui alguma moça aos leões, até para percebermos, porque o Sporting já não joga há algum tempo sem Gyökeres.

Sim, sem dúvida, pode fazer aqui alguma moça ao Sporting, porque é um jogador que desequilibra muito, tem resolvido jogos quase sozinho. É um jogo que eu espero que o Sporting perca pontos, mas além de esperar, acredito que isso possa acontecer. É das saídas mais difíceis que o Sporting tem. Petit é um belo treinador, tem um bom plantel e jogando em casa vai ser um jogo extremamente complicado para o Sporting, pelas ausências, mas também pela qualidade do adversário. Por isso acredito que hoje o Sporting vai ter um teste muito difícil e acredito mesmo que possa perder pontos, deixar pontos em Vila do Conde.

João Pinto, o teu olhar também para este encontro, sendo que certamente espera aqui uma escorregadela, nem que seja para o Benfica ficar mais perto.

Faço minhas as palavras do Luís. É isso mesmo. A única diferença aqui é que, olhando até para aquilo que o Benfica fez em relação ao Di María, existe a questão do Sporting se unir à volta da ausência do seu potencial melhor jogador. Portanto, não vejo na ausência do Gyökeres uma fraqueza do Sporting. Vejo que o Sporting vai ter que colmatar isso colocando outro jogador na frente e dando mais apoio.

Harder?

Harder, sem dúvida, e até podemos ver um Sporting a jogar melhor para tentar colmatar a ausência do Gyökeres. Portanto, concordo, quero muito que o Sporting perca pontos, mas não vejo na ausência do Gyökeres a certeza de que o Sporting perde pontos.

Vamos também ouvir, neste caso, o Pedro Henriques, o que tem a dizer sobre esta partida. E Pedro, como já sabes, é dia de 11.

Olha, dois aspetos interessantes para este jogo. Rio Ave, esta época marcou sempre em casa. O Rui Borges, desde que assumiu o comando do Sporting, o Sporting marcou sempre. Quer dizer que se tivéssemos que olhar para as apostas, aliás, é isso que eu faço muitas vezes.

O Sotafola diz gols.

Exatamente. Diz que, em teoria, vamos ter um jogo com gols de ambas as equipes. Depois, positivo do Rio Ave, que não perde há três jogos. Positivo do Rio Ave, só teve uma derrota nos últimos cinco jogos. Diz bem um bocadinho deste Rio Ave. Do Sporting, dizer que sofreu gols nos últimos quatro jogos, sempre, embora isto não signifique que tenha perdido jogos, obviamente. Em cinco jogos, sofreu gols em quatro desses jogos. E a última vez que o Sporting ganhou fora de casa. Eu acho que isso é um bocadinho preocupante. Claro que o jogo do Sporting com o Porto não conta, porque foi em campo neutro, mas a última vez foi com, não sei se recordam, um senhor chamado Ruben Amorim, que na altura foi contra o Braga.

Acho que está por Inglaterra agora.

Exatamente. Isto diz um bocadinho bem daquilo que possa ser um lado um bocadinho mais positivo para o Rio Ave e algumas preocupações para o Sporting. Isso são só estatísticas, são só dados concretos. Nem sequer estou a emitir opinião, estou a ler aquilo que é dados concretos. Depois dizer que o Sporting tem realmente cinco jogadores que poderiam ser titulares hoje, como é o Nuno Santos, que tem uma rutura no tendão rotuliano, Matheus Reis está com problema na coxa, o Morita tem uma lesão muscular, o Quaresma está com problemas musculares e o Gyökeres está com problemas físicos. E só aqui temos meia equipe, vamos excluir aqui o guarda-redes, e meia equipe é titular. Portanto, percebemos que isto é o grande problema do Sporting e daí eu reforçar que o grande reforço de inverno deste Sporting, mais do que qualquer jogador que possa vir, e já veio um guarda-redes, anda à procura de um lateral, parece que perdeu dois. Perdeu, entre aspas, não conseguiu a concretização desses dois possíveis laterais, é recuperar estes jogadores, com a boa notícia que o Bragança já começa a poder fazer parte das opções, enfim, daquilo que possa ser um minuto, 10, 50 ou 90. Sporting, Israel na baliza, no meu ponto de vista, Gyöcshmand e Sanchez Luz central, Maxi Luz à esquerda e Fresneda à direita, porque eu acho que o Fresneda, neste esquema de defesa em quatro e não assim como o Sporting tinha, começa a ter mais cabimento e teve aqui até algumas prestações agradáveis, positivas, e com a perda da possibilidade de contratação de dois jogadores que o Sporting estava atrás, se calhar, é mesmo no mercado interno. Isto é, não é no mercado interno, é dentro de casa que o Sporting se calhar tem que encontrar solução. Tenho quase a certeza que o Umut vai jogar com o João Simões, porque acho que é a posição mais normal e natural para ser ocupada, embora possa haver aqui outras opções. Geny e Kenda, porque neste momento são os alas, e lá à frente o Trincão vai ter a companhia do Harder, porque eu deduzo, posso estar enganado e pode ter havido aqui um mind game, e como disse o Rui Borges bem, ainda estas coisas das lesões e dos miológicos esforços e descansados, 24 horas fazem toda a diferença. Mas eu acho que o Sporting vai mesmo, pelo menos numa fase de titularidade, poupar o Gyökeres. E faz algum sentido, até porque o Harder está lá também para isso, tem fichas diferentes, mas pode ocupar perfeitamente essa posição. Acho que o Harder vai fazer dupla na frente, chamemos assim, com o Trincão.

E porque para a semana é a Liga dos Campeões também, não é?

Também, exatamente, tudo isso. E bem-visto.

Há que sugerir tudo isto e relembrar que mais logo há emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador, depois das 17h30, para acompanhar esse Rio Ave-Sporting. Relato em direto do Ricardo Loureiro, comentários de Filipe Coelho, João Castro e também do Pedro Henriques, que já está aqui conosco. O Nuno Santos conduz a emissão aqui a partir do estúdio. Olhamos ainda, e este é um tema se calhar mais ligado aqui ao coração do Luís Pinto Coelho, para a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. Começou por volta das 21h30 Tem uma ordem de trabalhos mais curta e, Luís Pinto Coelho, pedia-te um pequeno comentário a esta Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, que ainda há pouco, e por aquilo que li na imprensa desportiva, foram feitos apelos à calma por algumas trocas de palavras mais acesas entre associados do Futebol Clube do Porto.

Sim, eu não estou lá, mas pelas informações que vou tendo, as coisas estão a correr normalmente. Não tem havido qualquer problema, é normal muitas vezes nestas questões haver uma troca um bocadinho mais acesa.

O ambiente impropriamente é mais quente, não é?

Sim, mas parece que está a correr tudo normalmente. Houve no início a tentativa de alguns sócios tentarem adiar a assembleia, mas isso não aconteceu, os sócios votaram para continuar. Vamos ver as resoluções finais, mas acredito que vai correr tudo na normalidade e as pessoas em causa, algumas delas vão ser suspensas de sócios por algum tempo, outras mais à frente, se calhar, de forma definitiva, mas para já tudo a correr dentro da normalidade.

Luís Pinto Coelho, aproveito também para recordar os relatórios do Portal Transparência do Futebol Clube do Porto. O que te pareceram esses resultados? É o Futebol Clube do Porto em renovação que está a surgir, é um novo Porto a surgir no horizonte?

Penso que sim. Parece-me evidente uma mudança de postura. Eu acho que tudo o que li e o que fui lendo é muito grave. Eu acho que acima de tudo é o caráter e a forma de estar na vida das pessoas que, tendo salários, por exemplo, em atraso de alguns funcionários, e não estou a falar de funcionários de topo, estou a falar de funcionários perfeitamente normais, com salários baixos até, não se coibiam de gastar fortunas em coisas que não tinham nada a ver com o clube. Isto mostra o caráter das pessoas e não é isso que eu quero para o meu clube. Quero pessoas que sirvam o clube e não se sirvam do clube, até porque eram principescamente bem pagos e ainda assim não se coibiam de extrapolar os gastos com coisas que nada tinham a ver com o clube.

Meus caros, temos mesmo de ir para os campeões, mas não sem antes fazer aqui também uma pequena menção ao Mundial de Andebol. Portugal que ontem fez uma grande recuperação diante do Brasil e venceu por 30-26 e apura-se assim para a main round. João Pinto, foste tu que falaste comigo sobre isto, não sei se eventualmente também é uma das tuas notas de campeão.

Sim, era isso mesmo.

Então vamos a isso.

É uma nota 15 para Portugal, para o belo jogo que fez. Uma recuperação, sim, mas nós estivemos sempre ali a disputar o resultado. Tivemos uns quantos gols à frente e depois quando disparámos, estivemos aquele tempo todo sem sofrer gols e acabámos por ganhar com toda a justiça e agora estar apurados para o main round. A primeira nota é essa e a segunda nota vai para o subúrbio. Leandro Barreiro, grande exibição, 16 para Leandro Barreiro.

Pedro Henriques, vamos também ouvir os teus vencedores e campeão.

Sim, o meu campeão bate exatamente nesses dois pontos. Por um lado, a seleção de andebol, esse era um jogo muito difícil. Para lembrar que o Brasil tinha ganho à Noruega, que de si só já foi meia surpresa, uma vez que Portugal tinha já que o Brasil tinha empatado no último mundial e também tínhamos custado. Esse empate foi mau para nós na altura, em termos daquilo que eram os nossos objetivos, se se recordam. Ontem foi um jogo que já se antevia de grau de dificuldade elevada, mas Portugal, quando as equipas estão "encostadas à corda" no sentido ou ganhas ou ganhas, Portugal acabou por fazer essa recuperação e ganhar e portanto, neste momento já conseguiu um apuramento para uma fase seguinte. E sempre aquela expectativa de que Portugal, tendo vindo a subir cada vez mais nesta modalidade em termos europeus e mundiais, que possa obter a tal classificação tão desejada, a melhor classificação de sempre. Obviamente, acho que ainda é curto, ainda nos falta alguma coisa para podermos aspirar a sermos campeões, mas de qualquer maneira, a ambição tem que ser essa e por isso, claramente uma nota 17, não só para o jogo de ontem, como para aquilo que eu espero da seleção portuguesa. E depois, para terminar, uma nota também de 15 para o Leandro Barreiro, que é apelidado carinhosamente aqui na Rádio Observador ontem no relato por Barreiros, como dizia o Augusto Inácio, como marcou mais do que um gol, merece um S para aumentar exatamente o peso. Mas pronto, realmente uma exibição top, culminando com gols e sempre naquela expectativa, que também gosto da seleção em gerais, especialmente no meu caso concreto, seja Benfica, Porto ou Sporting, jogadores com potencial e com qualidade são sempre bem-vindos. Ainda por cima com a tal bandeira do Luxemburgo que estava lá a apoiar e que depois a Rádio Observador lançou um rep, mandou um abraço a todas as pessoas que estivessem também no Luxemburgo. E não é que havia pessoas que estavam a ouvir mesmo a Rádio Observador no Luxemburgo. Isto é simplesmente fantástico e também diz muito da nossa rádio e da nossa muita boa vontade que temos em servir as pessoas, nomeadamente através do desporto e fazendo o nosso melhor possível. Portanto, para o Leandro, 16 e já agora para a Rádio Observador, 16,5.

16,5 para a Rádio Observador. Luís Pinto Coelho, vencedor e campeões.

Vou dar aqui um 17 à nossa dupla de ténis, Nuno Borges e Francisco Cabral, que esta madrugada se qualificaram para os oitavos-de-final do Open da Austrália. E o ténis português atravessa um grande momento, muitos talentos a aparecer e uma dupla portuguesa a fazer uma grande prestação no Open da Austrália, por isso um 17 para eles.

Estão de parabéns.

Pronto, eu tinha falado em vencedores e campeão, é mesmo só o campeão, precisamente. Muito bem, Luís Pinto Coelho.

Ficamos por aqui na edição de hoje. Amanhã estamos de regresso depois das 11h30. Um abraço para os três.

Adeus, abraço.