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Está na hora mais uma edição de "E o Campeão É?" aqui na Rádio Observador. Já sabe, todos os dias é por aqui que analisamos as principais figuras do mundo do desporto e damos notas de 0 a 20. Para isso, hoje estão convocados, ninguém fica no banco, o Gabriel Alves, o Agostinho Inácio, o Bruno Roseiro e o Pedro Henriques. Boas tardes, meus caros, como é que vão? Tudo bem?

Bem, muito obrigado.

Sim, senhor.

Boa tarde.

Vamos falar de mercado. Não sei se já têm os trocos à mão, mas vamos falar de dinheiro, vamos falar de novas caras que vêm aí e, principalmente, de alguns volte-face, porque ao que tudo indica, Alberto Costa vai para o Futebol Clube do Porto. Hoje também temos em cima da mesa a notícia de que o Benfica estará à espreita, ou já terá mesmo praticamente garantido Ivanović, do Saint-Étienne, e ainda João Virgínia a caminho do Sporting. Vamos começar com o Futebol Clube do Porto e começo por ti, Bruno Roseiro. Isto é uma salada de frutas de mercado, vamos assim dizer. Portanto, vocês escolhem quais são as frutas que querem falar. Neste caso, Ivanović estava a ser mais associado ao Sporting. Entretanto, parece que o Benfica se vira para ele. E temos aqui esta questão também, o próprio Sporting queria Alberto Costa e parece que afinal vai rumar ao Futebol Clube do Porto. O que terá mudado no mercado do Sporting, ou não, para deixar escapar estes dois jogadores?

No caso do Alberto Costa, parece-me que não mudou nada. Ou seja, há três semanas aquilo que acontecia era: havia um de dois cenários possíveis. Hipótese A, Igor Tudor ficava com o Alberto Costa, que foi titular no Mundial de Clubes e parecia ser aposta da Juventus. Hipótese B, o Sporting dava um passo atrás em relação àquilo que aconteceu em janeiro, assumia um pagamento três milhões acima daquilo que não quis dar por Alberto Costa e fechava negócio. O que é que aconteceu aqui pelo meio? Francisco Conceição foi negociado pela Juventus, ou seja, foi o Jorge Mendes que esteve a intermediar essa transferência a título definitivo, e no meio das conversações surgiu a possibilidade de o Futebol Clube do Porto poder contratar Alberto Costa, que também era um jogador que estava referenciado no Dragão, com essa possibilidade de João Mário poder rumar à Juventus. E eu recordo que a Juventus, em 2023, ainda com Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, chegou a perguntar por João Mário, portanto, também era um jogador conhecido. E no fundo, acabaram por juntar-se todas as vontades. Parece-me que é um negócio positivo para o Futebol Clube do Porto, ou seja, tendo em conta que muda a lateral direita para um jogador no qual provavelmente vai apostar mais, pagando apenas € 3 milhões por ele, porque o João Mário sai por 12, Alberto Costa chega por 15, portanto, há essa diferença de três milhões. No caso do Sporting, em relação a Alberto Costa, há uma de duas soluções, que é: ou avança para um dos outros planos, e por exemplo, Vlachodimos ontem, quem tenha visto o jogo do Rangers com o Panathinaikos não ficou provavelmente muito agradado. Ou, hipótese B, e isto é algo que nós vamos falar aqui muitas vezes neste programa ao longo de toda a temporada, começa-se a perceber que as possibilidades para aquela posição não conseguem garantir aquilo que o Sporting pretende e se calhar Rui Borges terá de rever se esta mudança tática faz sentido com o plantel e com os jogadores que vão ficar. Perguntaste-me também do Ivanović? Queres que eu te diga do Ivanović? O Benfica vai ter um problema depois. Não sei se queres que eu expliques já isso.

Serge, muito rapidamente, qual é o problema?

Chama-se Eintracht. Eintracht Frankfurt. Porque basicamente vão ficar com muito dinheiro, agora com o Ekitiík também vendido ao Liverpool, vão ficar com muito dinheiro para reinvestir e o Ivanović é uma das prioridades do Eintracht. É isso que poderá fazer com que o Benfica não chegue lá por uma questão de verbas. Embora me pareça também que nesta altura estamos num processo de all-in na Luz e, portanto, não me parece que exista um impossível.

Agostinho Inácio, olhando aqui para os dois jogadores, Alberto Costa e também João Mário, olhando apenas para a performance desportiva e não tanto para o negócio em si, que já agora, Alberto vai custar 15 milhões mais 1 em objetivo, João Mário a ser vendido por 12 milhões, ou seja, temos aqui uma diferença de três, quatro milhões. Mas olhando para a performance desportiva dos dois, para a mais-valia que ambos podem oferecer às equipas, o Futebol Clube do Porto sai daqui melhor deixando João Mário e trazendo Alberto Costa?

Boa tarde a todos. Eu diria que é um excelente negócio para o Futebol Clube do Porto. Aqui a minha surpresa não é o Alberto Costa vir para o Futebol Clube do Porto, a minha surpresa é o João Mário ir para a Juventus. Pelo muito respeito que eu tenho pelo jogador. Alberto Costa é mais lateral-direito, é a sua posição de raiz. João Mário, como se sabe, era um extremo, depois foi adaptado a lateral-direito e que cumpria e ia cumprindo com aquilo que era o exigível. Mas Alberto Costa dá outra dimensão, não só defensivamente, como também ofensivamente, é um jogador muito mais seguro.

E em termos de potencial, também é um jogador que pode financeiramente até oferecer outras coisas ao Porto depois.

Sim, mas já se sabia que o João Mário, por exemplo, não saía daquele registo. Acho que não tinha mais margem para evoluir do que aquilo que já evoluiu no Futebol Clube do Porto. Pode ser que na Juventus, outra forma de jogar, outra forma de trabalhar, pode ser que ele possa subir o seu nível. Mas eu diria que à primeira vista, olhando para isto desta forma, e a minha nota de campeão digo já, para o Futebol Clube do Porto, paulatinamente, nas calmas, sem páginas dos jornais, sem grandes comentários nas televisões, vai fazendo o seu plantel à medida

Que vai passando o tempo, sem pressas, como é evidente. Falta muitas aquisições ainda ao Futebol Clube do Porto, como se sabe, mas está a trabalhar bem, no sentido de dar qualidade ao plantel e de também olhar para o presente e também olhar para o futuro, ou seja, rendimento desportivo e depois mais tarde, rendimento financeiro.

Gabriel Alves, o Benfica está a avaliar esta contratação de Fran Jovanovic. Ontem a Sport TV até dizia mesmo que estava feito o negócio. Era também um dos potenciais alvos do Sporting para a frente de ataque, tem-se virado mais para o Luís Soares. Mas o que destacas deste mercado do Benfica? Porque há aqui uma questão, que é termos visto várias vezes os rivais identificarem os jogadores e ter sido o Benfica a ficar com eles. Não sabemos se é o caso de Jovanovic, mas temos aqui, como já não tínhamos há muitos anos, uma disputa por jogadores entre os vários grandes do futebol português.

Temos acima de tudo um grande comício eleitoral. Portanto, ao nível do Benfica, o que estamos a assistir é a um comício eleitoral constante. E como o Benfica vende, o comício tem pernas para andar, tem espaço para os foguetes. Agora vamos ver depois é quem é que apanha as canas. Portanto, Jovanovic, eu acho que o Bruno já disse tudo, já deu essa nota há pouco do Eintracht. Não vale a pena adiantar muito mais, porque quando se mete um terceiro com capacidade financeira, depois logo se vê. Agora, de facto, do Benfica há muito dinheiro. Eu não sei se há investidores que nós não sabemos. Isso faz parte da gestão da empresa Benfica, da SAD Benfica, clube SAD Benfica, e obviamente há quem possa patrocinar isto, tendo em vista o futuro imediato, curto, médio e longo prazo. Portanto, vamos aguardar, porque temos estado a ver, naturalmente. Há um jogador que entrou e chegou e é bom, que é o Rios. De facto, é uma excelente aquisição, sem margem para dúvidas. Estamos à espera de João Félix, que a imprensa espanhola ontem dizia que em relação ao Chelsea, queria mesmo os 50 milhões. Cinquenta. 25 aceita já, mas os outros 25 é para pagar também, mas com garantias. Estava na imprensa espanhola. Limito-me aqui a transmitir aquilo que vem lá de fora. Portanto, 25 milhões já e 25 milhões com garantia. Portanto, o Benfica acabaria por ter que ficar com o jogador com 50 milhões. Vamos ver se é isso, mas se calhar, João Félix tem aquela explosão. Não sei se tem 25 ou 26 anos. Fantástica. E talvez possa ser vendido a seguir por mais-valias fantásticas. Portanto, o Benfica neste momento é o que dá. Só que há uma coisa: nestes comícios todos que estamos a ver e que são comícios eleitorais que ultrapassam até a área desportiva, eu só pergunto uma coisa: mas aquele projeto todo que foi apresentado ontem, que nós falámos aqui no "Campeão", ainda não foi aprovado pelos benfiquistas. Aquilo tem que ser aprovado em assembleia-geral.

Não sei se tem que ser aprovado, Gabriel. Tendo em conta que não é um plano do clube. Não sei se o Bruno Roseiri aqui nos pode ajudar melhor. Irá à assembleia-geral.

Sim, aquilo que vai acontecer, já atalhando, é: vai ser colocado à disposição de todos os sócios e adeptos do Benfica para darem sugestões, seja através do site, seja depois através de uma maquete que ficará no estádio. Posteriormente, irá à assembleia-geral. Qualquer resultado que saia de um sim ou um não a todo aquele projeto nunca será vinculativo. Vou já acrescentar também uma questão: muito provavelmente, antes da assembleia-geral, é muito provável que Rui Costa dê mais passos decisivos para aquilo que será a cidade do Benfica, que não tem a ver nada com o Benfica District. Ou seja, basicamente é um espaço para o Benfica ficar com futebol de formação e pavilhões de modalidades. E qualquer semelhança entre isto e uma campanha política é uma mera coincidência.

Pedro Henriques, ainda não olhando para o Benfica District, se quiseres podes já atalhar por aí. Preferes o quê, Pedro Henriques? Transferências ou empreendimentos?

Em relação às transferências, quando a bola começar a rolar é que vamos ver. Já estamos no fim da janela.

Então vou já contigo ao Benfica District, porque ontem tivemos a apresentação por parte do Rui Costa deste projeto. Pergunto se a presença de várias figuras, como por exemplo Carlos Moedas, até o presidente da FIFA deixou uma mensagem ao amigo, e estou a citar, "ao amigo Rui Costa", se isso pode pressionar também os outros candidatos a dar uma ideia de campanha eleitoral.

Alguns outros candidatos dizem que o Benfica é talhado para ganhar e não talhado para construir tão. Eu sou daquelas pessoas que também acha que o construir tão, entre aspas, é muito importante, porque isso melhora sempre as condições das equipas, dos jogadores, dos atletas e das suas performances, claramente. Nós temos vários exemplos disso. Quando estás num clube que tem boas instalações, que tem academias, tem relvados em condições, etc. Os resultados depois aparecem, e aparecem em termos desportivos. Portanto, é um projeto muito ambicioso, como nós sabemos, por tudo aquilo que está em cima da mesa. É um projeto ambicioso num curto prazo de tempo, se considerarmos que é para 2030 estar pronto ou parte do projeto estar pronto. Eu acho que se isso for possível. Agora, eu só tenho sempre receio quando vejo estes projetos megalómanos, de onde é que vem o dinheiro, quem é que vai pagar, que consequência é que isso muitas vezes tem e sobretudo quando o poder político depois também está informado, se é tudo feito de forma correta e clara, o que é normal são as rapagens. Agora, em si o projeto é fantástico e tudo que seja melhorias de instalações, de pavilhões, de relvados, etc. Eu acho que isso é fantástico, neste caso concreto para o Benfica, mas depois tem como consequência, como também o Sporting e o Porto melhorarão as suas condições e de outros clubes, tem como consequência as melhorias também muitas vezes em termos sociais para jogadores, para atletas e portanto, nesse aspeto, claramente uma nota positiva àquilo que é o projeto, mas também temos que perceber o enquadramento. Estamos em ano de eleições e portanto é jogar todas as cartas, seja nas contratações que estamos aqui a falar, seja exatamente nestas questões, neste caso de construção de uma estrutura como o Benfica District, realmente é algo megalómano.

Augusto Inácio, tendo em conta que o Bruno Roseiri e também o Gabriel Alves já afloraram este tema, vou já a ti, para depois irmos às notas de campeão. Este Benfica District com o tal all-in que o Bruno Roseiri dizia há pouco em termos de transferências, deixa, na tua opinião, Rui Costa como o principal favorito neste momento ou na pole position para as eleições de outubro?

Deixa-me dizer que em Portugal, qualquer candidato à presidência do Benfica que queira apresentar um projeto destes tem que pagar do seu bolso. Do Rui Costa e deste projeto, penso que não foi do bolso dele que saiu este projeto, foi do bolso do Benfica. Por isso, há aqui uma diferença grande nesse sentido da apresentação de projetos. Mas claramente que isto são três meses para as eleições, três meses em que tem que valer tudo no sentido de impressionar os sócios do Benfica, que são aqueles que vão votar para aquilo que vão ser as eleições no dia 25 de outubro. Claramente que houve quatro anos para apresentar um projeto, houve quatro anos para apresentar um plano de realmente como é que seria a vida do Benfica e agora há coisas de semanas, no entanto, aparece tudo. Aparecem grandes jogadores, aparecem grandes projetos, aparecem grandes coisas mirabolantes, precisamente para o objetivo ser no dia 25 de outubro. Acho que é mais isso do que outra coisa, mas qualquer das maneiras, se este projeto fosse para frente, com este presidente Rui Costa ou com outro presidente, que o Luís Filipe Vieira também já apresentou no sentido daquilo que pretendia, de forma diferente deste projeto que é do Rui Costa, eu diria que o Benfica ficaria realmente numa posição extraordinária, porque cada vez mais os clubes grandes têm que se modernizar e têm que ter uma visão futura em relação àquilo que pretendem para aquilo que são os interesses das suas equipas. Agora, claramente que isto estoa. O Bruno Roseiro disse: "É pura coincidência". Está bem, ok, eu também assim por baixo. Pura coincidência.

Vamos às notas e aos campeões. Começo por ti, Pedro Henriques, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

A minha nota vai para a Federação Portuguesa de Futebol e mais concretamente para o Conselho de Arbitragem, o Xande Gonçalves, presidente, e o diretor técnico nacional Duarte Gomes, que numa série de iniciativas que começam exatamente hoje, eu acho que revelam lá o seu e já estão a pôr em prática aquilo que, no fundo, é o programa eleitoral e as ideias de melhorar em estrutura de transparência e de comunicação. Hoje, na Federação Portuguesa de Futebol, foram chamados os ex-árbitros de futebol que estão neste momento na comunicação social e vamos receber toda a formação e informação, que é importante, opções das leis de jogo, regulamentação, etc. Em breve, será a própria comunicação social, que não os ex-árbitros, portanto, jornalistas que serão chamados. E eu acho que isto é a melhor forma de dar o pontapé de saída para esta época, antes que a época comece, nomeadamente com a Supertaça, exatamente com a tal questão da transparência, de comunicação, de informação, de explicar tudo aquilo que se pretende e que vai acontecer nos grandes jogos. Portanto, nota claramente 20 para esta iniciativa e eu estou muito agradecido também por ter sido convidado e estar aqui. Parabéns ao Duarte Gomes e ao Xande Gonçalves, que realmente tomaram esta iniciativa. Nota 20 para eles.

Vamos avançar e temos que açorar. Bruno Roseiro, nota e campeão.

Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Benfica.

Prefereste ser muito rápido.

Muito rápido. Benfica District é um projeto fabuloso e importante para o Benfica. Cidade do Benfica, para mim, é ainda mais importante, porque eu olho para os clubes não como uma equipa de futebol e modalidades. Olho como um todo e gosto de olhar como um todo. Deixa-me também acrescentar que nesta altura em específico, aquilo que tem de bom também é de mau. E quando se apresenta este tipo de projetos, percebendo que existem umas eleições à vista, os financiadores têm de dar a cara e esse poderá ser um calcanhar de Aquiles para Rui Costa, porque os financiadores, neste contexto, nesta fase, também se têm de atravessar para dar credibilidade à apresentação deste projeto.

Nota e campeão.

Nota 18 para Venus Williams, grande regresso à competição com 45 anos, depois de recuperar inúmeros problemas físicos, ganhou em pares, ganhou agora também em singulares. Também no ténis, nota zero para Sinner. Lembrar-se de ir buscar o preparador físico que inadvertidamente fez com que tivesse um caso de doping é no mínimo uma brincadeira.

Agustinho, a sua nota e campeão.

Nota 16, como eu já disse, que dava ao FC do Porto pela forma como está a trabalhar bem neste mercado e consegue fazer as coisas sem grande estrondo, mas também queria dar aqui nota um, dois, zero, escolham vocês. Não é para o David Hancko. David Hancko é um defesa do Feyenoord, que chegou a acordo com o Al-Nassr. O Al-Nassr chegou a acordo com o Feyenoord. O jogador viajou para o estágio onde está o Al-Nassr, na Áustria. Chegou lá e quando chegou lá, o que é que disseram? "Desculpa lá, mas tu não és bem-vindo. Tens que voltar para trás que já não interessas para a gente". Isto não pode valer tudo. Eu não sei como é que o Feyenoord agora vai resolver as coisas, que o jogador já voltou à Holanda e já está a trabalhar com o Feyenoord. Mas quem tem muito dinheiro não pode ter o desplante de arranjar as coisas conforme querem e conforme lhes apetece. Por isso, nota zero, nota um, nota dois, escolham vocês, para o Al-Nassr.

Gabriel Alves, nota e campeão.

Na sequência do que o Agostinho acabou de dizer, é já uma nota zero para o senhor Gianni Infantino, o tal presidente da FIFA que sucedeu a um tal Joseph Blatter. Portanto, por tudo aquilo que naturalmente estamos a ver, e ontem ainda tivemos oportunidade de ver e hoje estamos a ver em tudo o que é sítio. De resto, a questão dos financiadores, eu falei disso quando me perguntaste sobre os jogadores. O Bruno Roseiro muito bem. Têm que se atravessar e vir, porque não é por acaso que tudo isto acontece agora, porque deve haver muitos interesses em Rui Costa também, no Benfica, no seu global, mas também em Rui Costa. Portanto, era bom que se atravessassem para sabermos todos quem são. Quero dar a nota final, que é 15 a Jorge Mendes, porque de facto está a trabalhar muito bem naquilo que é o futebol português, naquilo que são as aquisições. Que é dele, não se fala dele, de vez em quando aparece por aqui e por ali, mas de facto ele é a sustentabilidade de. E, portanto, para ele, 15.

Cá estaremos amanhã para mais uma edição, à hora habitual, ao 12h30. Um abraço.