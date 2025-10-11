Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Hoje sobre a seleção. Portugal joga mais logo frente à República da Irlanda, no caminho para o Mundial do próximo ano. Mas falamos também do sub-21 que venceram ontem a Bulgária. Luís Freire parece estar muito bem encaminhado. São dois dos temas em destaque nesta edição de sábado de O Campeão É. Hoje com os comentários do Luís Pinto Coelho, João Pinto e também do Pedro Henriques. Eu sou o João Costa e Silva, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar pelo teste de mais logo em Alvalade, a partir das 19h45 para a seleção portuguesa. Vou começar por ti, Luís Pinto Coelho. O selecionador islandês da Irlanda, isto é sempre um bocadinho estranho de dizer, vem com a necessidade de conseguir enervar Portugal e fazer um jogo quase perfeito para roubar um ponto em Alvalade. Acreditas nisso ou mais logo vamos ter um passeio da seleção portuguesa em Alvalade?

Olá, bom dia.

Bom dia.

Acho que não podemos pensar na questão de um passeio. Obviamente, Portugal é muito mais forte coletivamente e individualmente, mas a Irlanda é sempre uma equipa competitiva, aguerrida, forte nos duelos. Obviamente que jogando em casa e com o nosso potencial, somos amplamente favoritos, mas convém ter sempre os pés assentes no chão, fazer o trabalho primeiro e depois desfrutar um bocadinho, porque acho que pode ser um jogo difícil, competitivo, mas acredito perfeitamente que Portugal, com maior ou menor dificuldade, vai ganhar o jogo.

João Pinto, não sei se acompanhaste a conferência de imprensa da divisão deste encontro, falou Roberto Martínez e também Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes que diz que é preciso que a equipa tenha uma boa química e deixar os egos de lado. Isto foi uma bicada, é uma tentativa de chamar os companheiros à Terra, uma vez que há muitas seleções que olham para Portugal como um modelo quase perfeito. O que achas destas declarações do Bruno Fernandes?

Se calhar ele está a falar mais para ele. Estas coisas às vezes tens essa vontade de falar para os outros e de repente estás a falar para ti, mas acho que não tem sido um problema. Enquanto o Cristiano Ronaldo tiver declarações como a que teve a dizer, para ele jogava só na seleção e a seleção é que interessa. Vindo um exemplo destes e vindo de onde vem, acho que é muito difícil entrar um jogador que tenha um estatuto superior ao Cristiano e imponha o seu ego e voltemos atrás àquilo que era nos tempos dos Paulo Sousas e dos Figos, em que jogava o estatuto e quem tinha mais estatuto corria menos. Agora, não. Agora tem sido diferente. Acho que Portugal nisso melhorou muito com o Cristiano Ronaldo. Esse para mim é o maior legado que ele deixa na seleção. E depois em relação à Irlanda, é olhar para os possíveis 11 da Irlanda e perceber que tirando o Ferguson na frente, conhecemos muito pouca gente. E, portanto, a ideia que tenho é que Portugal vai ganhar. Não sei, é só uma questão de perceber quando é que entra o primeiro e entrando o primeiro cedo, pode ser uma tarde engraçada em Alvalade.

Antes de irmos aqui ao Pedro Henriques, só Luís Pinto Coelho, quero também aqui o teu comentário a estas declarações de Bruno Fernandes. Consegues perceber o propósito?

Sim, é sempre tentar chamar, se calhar, os mais jovens um bocadinho que não está nada ganho, é preciso continuar a trabalhar. Apesar de toda a gente perceber a diferença entre as duas seleções, é um toque a reunir, mas acho que o João Pinto falou muito bem. Com o Ronaldo em campo, ele manda dois berros e eles começam logo a correr. Concordo plenamente que é um legado que Ronaldo vai deixar sempre difícil de preencher.

Pedro Henriques, vou até ti. Bom dia.

Bom dia. Vamos com os fusos horários.

Tu se calhar acordaste muito cedo, para ti já é boa tarde.

Estou a dar formação aos coordenadores e depois vou já para a Cidade do Futebol para uma tarde cheia de palestras.

Uma vida muito preenchida. Pedro Henriques, não sei se queres deixar aqui um comentário também a estas declarações do Bruno Fernandes, tendo em conta também o que já disse aqui o João Pinto e o Luís Pinto Coelho, mas que jogo é que antecipas também mais logo em Alvalade? Portugal teve um primeiro jogo, um passeio frente à Arménia, 5 x 0, depois um jogo mais complicado com a Hungria, 3 x 2. O que antecipas para mais logo?

Olha, em primeiro lugar, em relação às declarações, se fosse noutro contexto, eu ficava preocupado, porque pensava: será que há ali algum problema interno, de balneário, de bastidor, que alguém anda ali em bicos dos pés? Mas neste contexto da seleção, e ainda por cima ouvi de viva voz na Cidade do Futebol há dois dias, o Cristiano Ronaldo a falar exatamente disso, estava lá na plateia, e a maneira como fala é mesmo genuína, este amor à seleção. Vi a seleção lá sentada em dois momentos, estão todos muito unidos, percebe-se claramente, desculpa a expressão, pelo body language, quando dá os intervalos, a maneira como eles falam uns com os outros, como brincam. Portanto, percebe-se que ali não há divisões, pelo menos numa fase aparente. E portanto, eu acho que as declarações vão no sentido daquilo que disse tanto o Luís como o João Pinto, que é no sentido de apelar a ele próprio, apelar aos outros, apelar àquele sentimento de união, que não está nada ganho, temos que ser humildes todos, não pensar como somos favoritos, claramente favoritos, são favas contadas, lá está o tal jogo cartinhas diferentes, o tal 2 a 3. E por isso eu acho que é mais nesse sentido. Agora o jogo não está ganho, estes dois jogos são importantes, esta competição é muito curta sob o ponto de vista do que é normal, haver muitos jogos por muitas seleções que existem no grupo e portanto temos aqui tão curta que é que ao terceiro e ao quarto jogo podemos carimbar a passagem para o Mundial. E é bom que o façamos o mais depressa possível. Claro, se for no último jogo também vamos a tempo, mas até por questões logísticas de arrumar, por questões até de poder começar a pensar já no mundial e na construção dos 11, de apostas de jogadores, etc.

Apostar noutros jogadores, na convocatória também.

Exatamente. E, portanto, quanto mais cedo se fizer isso, melhor, até por uma questão de moral e de confiança. Em relação ao 11, tenho algumas dúvidas. Eu apostaria, e acho que sendo um bocadinho, entre aspas, conservador, no bom sentido da palavra, o nosso selecionador Roberto Martins não vai mexer muito, mas sobra-me uma dúvida, que é a questão do Palhinha. Portanto, eu acho que é Diogo Costa Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Dalot e Nuno Mendes. E depois acho que é Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e depois Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto. Qual é a minha dúvida? É que nós vimos o Palhinha em palestras e em conferências de imprensa. E normalmente, quando se tenta enganar o adversário, às vezes mete-se em palestras pessoas que depois não são titulares. Mas para o Palhinha ter aparecido e ter vindo à frente, não me surpreenderia que o Palhinha pudesse aparecer neste 11.

Isto está em boa forma, não é? Tem feito um bom arranque de forma.

Sim, está em boa forma e está psicologicamente bem. Aliás, ele explicou: "Estão a apostar em mim, acreditam em mim, por isso aparecem estes jogos, por isso também estão a acontecer", coisa que no Bayern não estava a acontecer. E é aqui a minha única dúvida em relação ao meu 11 inicial, se o Palhinha vai a jogo ou não neste jogo. Claro, depois há outros jogadores, por exemplo, o Rafael Leão, não sei bem qual é o momento dele, porque numa situação normal para um mundial, o Rafael em grande, o Rafael para mim é titular. Portanto, há aqui algumas dúvidas, o próprio Francisco Conceição, que não me admira que se não for neste jogo, possa ser no próximo jogo, aparecer como titular. Portanto, há aqui algumas nuances. Eu penso que vai ser a aposta toda neste jogo para eventualmente no outro jogo, mais próximo do apuramento, possa-se jogar com a parte da condição física, da carga, etc., e haver aqui uma, duas ou três modificações.

João Pinto, Luís Pinto Coelho, algum reparo a fazer a este 11 do Pedro Henriques, ou não é por isso?

Eu tenho também um bocadinho as dúvidas do Pedro. Se Palhinha, se Rúben Neves. Eu acho que Palhinha faz sentido por causa do adversário, aquele kick and rush dos irlandeses e Palhinha aí é forte, mas não sei. Tenho aqui algumas dúvidas se ele não continua com Rúben Neves. E também mesmo na frente, não sei se o Bernardo Silva vai jogar à direita ou por dentro, porque Dalot é aquele defesa direito que vai jogar por dentro e se ele então aí prefere um extremo mais colado à linha. Há aqui duas, três dúvidas que não consigo ainda adivinhar o que vai na cabeça de Martínez.

Algumas dúvidas, logo veremos, mais logo recebemos uma mensagem.

Deixa-me só acrescentar.

Diz, João.

Deixa-me só dizer, para mim é o Trincão que joga a extrema-direita, até porque joga em casa.

Pode ser uma possibilidade. Mais logo vamos receber uma mensagem do Pedro Henriques a confirmar se realmente se confirma este 11 que ele avançou aqui.

Se eu puser lá #humildade, já sabem que eu acertei.

Está certo. Vamos avançar. Vamos ao sub-21, que ontem jogaram. Ontem os comandados de Luís Freire continuaram um bom caminho, 100% vitoriosos. A seleção nacional de sub-21 venceu a Bulgária esta sexta-feira no Estádio Municipal de Portimão. Um jogo a contar para a fase de qualificação para o Euro 2027, 3 x 0, com os golos de Rodrigo Mora, Tiago Parente e também Gustavo Varela. Luís Pinto Coelho, notas positivas a retirar deste encontro. Um início promissor também por parte de Luís Freire, num jogo, uma primeira parte com muitas oportunidades, mas que terminou a zero.

Sim, mas é uma boa exibição de Portugal. Portugal dominou bem o jogo. Obviamente que depois de chegar ao gol e logo a seguir uma expulsão dos búlgaros, a questão ficou completamente desbloqueada. Mas é um luxo ter aquele tridente por trás do ponta de lança, ter Kenda, Mora e Roger, podes fazer qualquer seleção. Ontem o Rodrigo Mora faz mais uma grande exibição.

Começa a ser demasiado grande para o sub-21, não é?

Não, é melhor ali.

É?

É.

Eu gosto sempre de ouvir a tua opinião, porque és adepto do Futebol Clube do Porto e tens sempre esta realidade mais próxima daquilo que queres também para os teus jogadores, não é?

Sim, ali joga, tem protagonismo, tem minutos. Eu acho que às vezes é preferível estar ali a jogar, ser titular, ser importante, do que ir à seleção A e estar no banco ou não jogar. Já lá foi, já conviveu com aquelas lendas todas e agora tem que fazer o seu caminho. É muito jovem ainda. E acho que esta seleção tem tudo para terminar o ciclo nos Jogos Olímpicos. Eu acho que era importante também começarmos a pensar nisso e depois chegar, se conseguirmos esse apuramento, que eu acredito que é perfeitamente possível, não privar o selecionador da maioria dos jogadores, como os clubes portugueses fazem muitas vezes, depois não deixam ir os jogadores aos Jogos Olímpicos, como aconteceu no passado, mas acho que esta seleção tem tudo para isso. É uma seleção muito equilibrada, meio-campo muito forte também, criatividade na frente, pontas de lança físicos e também poderosos. Acho que é uma seleção muito equilibrada, muito interessante mesmo.

Pedro Henriques, os sub-21 estão aqui a deixar boas garantias para o futuro, como dizia aqui o Luís Pinto Coelho?

Sim, vamos lá ver. Há aqui duas questões. Uma foi aquele papel que o Rui Jorge sempre conseguiu ter no sub-21, que foi ter sempre seleções muito competitivas, seleções a chegar às fases finais, seleções com jogadores de altíssima qualidade e sempre com aquele propósito de servir, ou seja, sempre com alegria e felicidade, sempre que víamos um jogador que saía do sub-21 e que depois era chamado à seleção A, estava concretizado o sonho, o projeto, o que quer que seja. Só que isso começou a ser escasso. E foi daí que se sentiu, no meu ponto de vista, a necessidade de haver uma mudança no comando técnico, era preciso mais. E era preciso ganhar. Ganhar no torneio é fundamental também. É lógico que aqui o que está em causa é a formação, mas já estamos no sub-21 e mais do que fazer essa construção e alimentar a seleção A, que é o mais importante, é também haver pelo meio umas vitórias. E talvez com este novo, com o Luís Freire, talvez estejamos mais próximos de conseguir isso, no que diz respeito à forma prática e à maneira como ele está a implementar um determinado espírito na seleção. Agora, atenção, que isto parece tudo favas contadas, mas a República Checa também tem nove pontos e goleou o Azerbaijão por 5 x 0. E neste momento até tem uma melhor diferença de gols marcados e sofridos. E, portanto, esse jogo com a República Checa Vai ser claramente determinante. O próximo jogo de Portugal é também com Gibraltar, também vai ser relativamente fácil. É um facto que também estamos na liderança com os mesmos nove pontos e como foi dito aqui, na segunda parte com 1 x 0 faltava o tal gol e depois ao minuto 58 e seis minutos depois a expulsão do jogador, claro, depois desbloqueou. Dois minutos depois marcamos o 2 x 0 e depois ao minuto 69 concretizámos com o gol do Mora, do Parente e do Varela. Portanto, temos uma seleção superlativa, no meu ponto de vista, com muitas hipóteses de tudo e mais alguma coisa quer em relação à fase de grupos, quer em relação a uma fase final. A alimentar, temos ali jogadores craques com futuro na seleção A, mas é importante que este sub-21 também ganhe. Por isso, como diz o Luís, deixa-os estar ali, deixa-os ficar ali e deixa-os conquistar, porque ganhar também é um ADN muito importante nas camadas jovens, que facilita depois na seleção A também ganhar. Porque jogarmos como nunca e não ganharmos como sempre, em termos morais e psicológicos, também não é bom. E esse foi o grande salto que Portugal deu com o que conquista, por exemplo, 2016.

João Pinto, um pequeno apontamento a esta exibição de Portugal ontem do sub-21.

O pequeno apontamento é Tiago Parente, um lateral esquerdo, Estoril Praia, muitos jogos. É o melhor marcador do Estoril neste momento. Só não jogou contra o Sporting, tirando isso, tem jogado sempre, embora não jogue os 90 minutos. É a minha nota de destaque, mais um bom jogador português.

A fechar este "O Campeão É", vamos falar também ainda do Benfica. Já foram entregues as listas para as eleições dos órgãos sociais do clube, eleições que acontecem no dia 25 de outubro. Surge um nome forte na lista de Rui Costa, Humberto Coelho vai ser vice-presidente. A lenda do Benfica faz parte desta lista que foi apresentada ontem à tarde. João Pinto, volto a ti. É um nome que traz força, que é preciso à candidatura do Rui Costa nesta altura?

É um nome agregador, é um nome muito forte, é um senhor do Benfica, é o senhor Benfica. Portanto, é realmente uma cartada forte. Agora é um senhor com 75 anos, que nós duvidamos que vá ter um papel muito ativo dentro daquilo que é uma direção de um clube empresa que se quer dinâmico e que se quer aos dias de hoje. Se me falassem em listas, eu olhando para as listas, há uma coisa que destaco, e até era o meu campeão, se quiseres até vou atalhando caminho, que é a pouca presença ou a muita testosterona que continuamos a encontrar em todas as listas. Há muito poucas senhoras. As senhoras que existem, em grande parte, ou que são candidatas, são na Mesa da Assembleia Geral, no Conselho Fiscal, Conselho de Remunerações, e eu só estive a ver entre Luís Filipe Vieira, Diogo Mantegas, Rui Costa e Noronha Lopes. Só Noronha Lopes é que tem uma senhora na presidência, portanto, na direção. E essa acaba por ser a minha nota de destaque.

E uma bela escolha, não é, João? E uma bela escolha.

Sim, uma excelente escolha. Mas falta aqui um toque feminino.

Luís Pinto de Coelho, na fase em que o Benfica está, falávamos aqui de Raquel Vaz Pinto, penso que seja esse nome a quem te estás a referir, João Pinto. Luís Pinto de Coelho.

Sim.

Exatamente. Luís Pinto de Coelho, nesta altura em que o Benfica está, importam os nomes fortes que têm sido anunciados? Martin Meyer também falei disso esta semana aqui no "O Campeão É", anunciou um desses nomes. Importam os nomes fortes ou os benfiquistas neste momento, os adeptos, os sócios, neste caso, estão mais preocupados com o rumo e com a visão de futuro de cada candidato para fazer a sua escolha?

Eu acho que não é fundamental, mas ajuda sempre. Há alguns nomes, Humberto Coelho é um deles, Xéco, Pietra, Toni, são lendas do Benfica que, obviamente, todos os benfiquistas têm um carinho grande. Humberto Coelho tem um grande trajeto também na Federação Portuguesa de Futebol, obviamente, que ajuda sempre. É alguém que é consensual no mundo benfiquista. Acho que não é decisivo. Poderá ser aqui um pequeno incentivo àqueles que possam estar indecisos ainda, mas acho que não é isso que vai fazer cair a contenda para algum dos lados.

Pedro Henriques, o teu comentário também a este anúncio. Humberto Coelho é mais um nome que se junta aqui à lista de Rui Costa. Suficientemente forte para também dar alguma vantagem ao atual presidente do Benfica.

Vamos lá ver. É lógico que nesta fase final, perto das eleições, este tipo de jogadas, vamos dizer assim, porque são jogadas eleitorais, ou seja, o assunto já estaria conversado, já teria sido falado, e agora era uma questão de timing para anunciar a pessoa. Porque são nomes realmente muito poderosos. Como foi aqui dito, são autênticas lendas do futebol do Benfica e portanto para um sócio, fazer parte de uma determinada organização de determinadas lendas, isso poderá sempre ser um motivo para, em caso de dúvida, poder votar mais por um ou noutro. Agora, eu acho é que nestas eleições vai se jogar muito quem está com Rui Costa e quem não está com Rui Costa. E portanto, mais do que as candidaturas, é o voto de quem quer a continuidade ou quem quer uma mudança. Eu acho que vai acontecer muito isso e não sei se estas jogadas, jogadas no sentido positivo, obviamente, de apresentar esses nomes, serão suficientes para ir buscar mais umas espingardas para um determinado lado, porque eu acho que vai se jogar muito com isso em termos das eleições do Benfica.

E vamos acompanhar essas eleições. Aliás, pode ouvir todas as segundas-feiras um novo debate aqui na Rádio Observador, "Decisão Benfica". Há dois episódios já disponíveis em podcast para conhecer melhor as propostas de cada um dos candidatos à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Meus caros, mais logo temos esse jogo Portugal-Irlanda, a partir das 14h45, mas para já quero saber as vossas notas. O João Pinto há bocadinho já se adiantou. João, tens mais alguma nota para hoje?

Não, era mesmo essa a nota de campeão, um 13 para a apresentação das listas, mas um nove para a esquecer de senhoras.

Nas listas à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Luís Pinto Coelho, o que destacas hoje?

Vocês já sabem que eu gosto muito das restantes modalidades. Acompanho muita coisa no desporto sem ser só futebol. E hoje temos aqui duas Supertaças. Começa já agora, ao meio-dia, um Porto-Sporting, a Supertaça de Hóquei em Patins, e depois também temos a Supertaça de voleibol, um Benfica-Sporting. Por isso, é um bom dia para quem gosta de assistir às restantes modalidades, um 18, porque há muito desporto para ver hoje.

E mais do que futebol. Pedro Henriques, notas e cartões.

Duas notas. Nota 15 para o sub-21, que digamos que "cumpriram" aquilo que era expectável, mas cumpriram em bem e em bom, como se costuma dizer. E uma nota 17 para a nossa seleção A, porque está a dois jogos, e este parece que é uma coisa fácil, mas está a dois jogos. Se isso acontecer, concluímos mais uma vez uma presença numa fase final de uma grande competição, neste caso do Mundial. Ou seja, eu sou do tempo em que isso era muito raro e difícil acontecer. E agora, neste novo século XXI, praticamente entre europeus e mundiais, não falhamos nenhuns. São sinais dos bons tempos do futebol português a nível de seleções, não obstante depois umas guerrazitas e uns candidatos que há aí, a Cali e Meres, etc. Mas são os bons tempos. E portanto, nota 17 para a seleção A, que se concretize num 20 hoje e também na próxima semana perante a Hungria.

E mais logo há esse jogo Portugal-Irlanda, a partir das 17h45. Jogo com relato e análise aqui na Rádio Observador. O Luís Pinto Coelho e o Pedro Henriques vão estar também nessa emissão especial para acompanhar tudo deste encontro. Meus caros, hoje é também dia para ir dormir cedo, que amanhã estamos cá mais cedo, a partir das 08h30, uma vez que amanhã é dia de eleições e o "Campeão É" chega mais cedo aqui à Rádio Observador. Um abraço a todos.