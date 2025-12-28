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Campeonato Português de Futebol ou Fórmula 1, Mourinho e Rui Borges deixam-nos confusos, mas o certo é que hoje à tarde, noite, é de futebol. O campeonato de Fórmula 1 até já terminou. Benfica e Sporting entram hoje em campo para pressionar Lando Norris, que é como quem diz o futebol clube do Porto. Contamos com o Luís Pinto Coelho, João Pinto e o Pedro Henriques, também com o Miguel Cordeiro, que está aqui comigo. Eu sou o João Costa e Silva. Temos muito pra falar hoje, Miguel, vamos começar pelo Braga-Benfica, às 18h.

Sim, Braga-Benfica às 18h, depois é um Sporting-Rio Ave, que de fato temos uma jornada que nas antevisões vimos Rui Borges e José Mourinho a falar de Fórmula 1, a falar de gasolina.

O Piáça é o Benfica.

Sim.

E o Max Verstappen é o Sporting.

Podemos estar aqui a manhã toda a alimentar esta metáfora entre o futebol e a Fórmula 1, mas vou deixar isso para o João Pinto, que vai ter este jogo com o Sporting Braga logo à tarde e queria perceber, João Pinto, se de fato é daqueles jogos que coloca muita pressão sobre a equipe encarnada por estar à beira do mercado de transferências, por ser mesmo decisivo para aquilo que falta da temporada e para aquilo que são as ambições do Benfica e essas possíveis correções que podem ainda fazer no mercado de janeiro.

Olá, muito bom dia. Antes de mais, noto pelo nível de metáforas com que estamos que há demasiado açúcar no corpo. Ouvi falar em bolos.

É verdade. Se quiserem passar pela rádio, ainda arranjamos.

Exato. Não sei. Mas em relação ao Braga-Benfica, é tudo isso que disseste, sendo que o Benfica se colocou nesta posição. O Benfica não tem perdidas vantagens que já tinha nos jogos em casa com o Rio Ave, Casa Pia e Santa Clara, estava a dois pontos do Porto e, portanto, o Benfica a si o deva estar nesta posição. O Benfica que ainda não perdeu, que vem numa boa senda, que está a jogar melhor, que ainda não convenceu na plenitude toda a gente, mas que já vai convencendo alguma, com esse novo método de jogo, com esta nova ideia do José Mourinho. O Benfica vai ter um jogo muito complicado, é um dos jogos mais complicados do campeonato. O Braga também. O Benfica está numa boa fase e podemos esperar um jogo muito tático, um jogo quase de xadrez entre uma mente à Guardiola e contra o homem que conseguiu ganhar ao tiki-taka e que encontrou a fórmula pra derrotar. E aquilo que espero hoje é um Benfica forte, assertivo, com aquele 11 normal, já com o Leandro Barreiro, em vez do Prestianni, embora ele tenha sido o melhor em campo no último jogo. Estou aqui ansioso pra ouvir o Pedro Henriques, mas vamos ver o que nos reserva esse jogo a estas tarde.

Já lá vamos ao Pedro Henriques e aos escolhidos pra hoje. Hoje tem mais trabalho, que há dois jogos. Luís Pinto Coelho, um Braga que está numa forma um pouquinho inconstante. Vem de uma vitória frente ao Caldas pra Taça de Portugal, mas vem de uma derrota pro campeonato frente ao Estoril, que ontem, por exemplo, ganhou 4-1 frente ao Alverca. Vamos ter um Braga competitivo, aguerrido, frente a este Benfica, antecipas problemas?

Olá, bom dia. Sim, competitivo, acho que o Braga vai ser, acho que isso não há dúvidas. Agora, o Benfica sente-se confortável com equipes do estilo do Braga, que assumem o jogo, que têm muita posse de bola, o Benfica também não fica desconfortável nesse estilo de jogo. Agora há um problema, é que o Benfica tem que ganhar o jogo, é uma final. Não me passa pela cabeça depois, amanhã, que o Porto perca pontos em casa com o AVS. Se o Benfica hoje, por exemplo, traz um ponto da Pedreira, fica praticamente fora do título, na minha opinião. É uma final para o Benfica, embora, em termos estratégicos, o Benfica se dê bem com esse estilo de futebol. Ao jogar contra este tiki-taka do Braga, acho que o Benfica se vai sentir confortável. Agora vamos ver o que é que vai ter mais eficácia, se é essa qualidade ofensiva do Braga, depois se é as transições do Benfica, que são normalmente perigosas e o Benfica aproveita bem esse espaço e o Braga dá alguns espaços na sua linha defensiva, mas prevejo um jogo extremamente competitivo e extremamente agradável de ver, pra quem gosta de futebol.

Pedro Henriques, tens nas tuas notas os 11 das duas equipes, talvez. O que esperas também para este encontro de duas equipes que, na verdade, têm tido uma época um pouco confusa, à procura de estabilidade. O Benfica já conseguiu alcançar essa estabilidade, mas também com uma época marcada por alguns erros individuais dos jogadores que vão marcando para já as posições das equipes na tabela.

Olha, as minhas primeiras notas vão pros combustíveis, sobretudo a nível da gasolina. Só pra dizer que a gasolina em Portugal é a terceira mais cara da Europa e o gasóleo é o sexto, não sei se sabiam. Ainda continuando na área dos combustíveis, porque foi esse os temas, dizer que pra semana vamos aumentar meio cêntimo por litro o gasóleo e a gasolina mais um cêntimo.

É verdade, hoje vou testar.

Ao nível dos grandes prêmios, o Lewis Hamilton não é o que tem mais títulos. É também o que tem mais títulos, juntamente com o Michael Schumacher, que ambos com sete campeonatos mundiais e portanto é preciso pôr a história no sítio certo, porque de repente estamos a dizer só metade, porque atenção que o Schumacher tem os mesmos títulos do Hamilton. E portanto, pra se ir pras conferências de imprensa e falar de gasolinas e falar de grandes prêmios, é preciso fazer um estudo e a malta não estuda. Pronto, posto visto, e brincando um cadinho com estas questões que foram aqui dos mind games, em que eu acho piada, muita, que é: "Eu não vou responder", mas depois pomba. Depois vem o treinador do Sporting e diz: "Ah, eu também não vou responder" e depois pomba. Mais do mesmo. Faz lembrar aquela coisa que é: "Ah, eu não falo de arbitragem", depois é assim pimba, pimba. Andamos no mesmo e enquanto andarmos nisso, pronto, a malta entretém-se e até dá títulos nas primeiras páginas dos jornais, o que é bastante interessante. Relativamente ao jogo do Benfica, obviamente, que é um jogo de grau de dificuldade elevada pro Benfica e pro Braga O Braga é conhecido por ter, do meio-campo para frente, uma equipa forte, mas é um bocadinho de montanha-russa entre aquilo que faz no plano internacional e aquilo que faz no plano nacional. Parece que não há um nível constante e basta ver o que aconteceu semana passada, perdendo no Estoril. E o Benfica, como já foi dito aqui muito bem, é um bocadinho naquela perspectiva de todos os jogos são finais, porque corre atrás tanto do Sporting e sobretudo do Futebol Clube do Porto. E uma eventualidade de não ganhar, mesmo com o empate, e que eventualmente Sporting e o próprio Futebol Clube do Porto, que jogando em casa são mais favoritos do que se calhar o Benfica jogando fora, o afastamento pode se tornar perigoso nesta fase do campeonato e portanto é um Benfica que não corre atrás de um, mas corre atrás de dois e por isso é uma final e para o ponto de vista do Benfica é para ganhar, mas o Braga também tem os seus pergaminhos. Em casa tornam-se uma equipa bastante forte e por isso espera-se um jogo de alta intensidade e de altíssimo nível. Relativamente ao 11, eu acho que vai jogar o Trubin, Dedic, Masarú, Otamendi, Dalot, Rios, Cubar, Nacho, Hjulmand, Szoboszlai, Leandro Barreiro, Sudakov e Pavlídis. É este o meu 11.

E do lado do Braga?

Em relação ao Braga, Horníček. Eu tenho aqui uns nomes difíceis de dizer. Lagerbielke, Paulo Oliveira e o Mbeu com o Vitor Gomes, depois o Gorri, o João Moutinho, portanto é o pendo daquele meio-campo, mesmo com os 30 e muitos anos, o Leão, depois o Ricardo Horta, Navarro e o Zalazar.

Emissão especial na Rádio Observador para acompanhar o Sporting Clube Braga-Benfica na Pedreira. Relato do Ricardo Loureiro e emissão especial para acompanhar a partir das 17h35. O Pedro Henriques e o João Pinto também vão estar nesta emissão especial. Avançamos para o Sporting-Rio Ave, é logo depois, às 20h15. O Rio Ave, que conta aqui com uma ausência de peso, o melhor marcador e um dos melhores marcadores do campeonato, o Clayton, está de fora. Atingiu o limite de cinco cartões amarelos e cumpre castigo neste jogo. É uma baixa de peso, João Pinto, para o jogo do Rio Ave e para um homem que tem feito um grande trabalho nesta primeira liga, nesta primeira metade, e que até já tem sido cobiçado pelos três grandes. Que jogo é que antecipas mais logo em Alvalade?

O Rio Ave, que tem que sobreviver aos primeiros 25 minutos do jogo, tem que sobreviver àquela velocidade do último terço do Sporting, tem que estudar muito bem aquelas movimentações todas e sobrevivendo esses primeiros 25 minutos, talvez tenha uma hipótese de, no contra-ataque, através das boas peças que aí tem, criar perigo a um Sporting que vai ter que ir subindo as linhas ao longo, que não tem o resultado que pretende. Se isto não acontecer e se o Rio Ave não conseguir anular o Trincão, o Max Araújo, essa velocidade sobre os corredores, depois o que vai acontecer é aquilo que tem acontecido a toda a gente que passa em Alvalade tirando o Porto, que acaba por sofrer um, dois, três gols e ficam lá os três pontos. Portanto, o normal é que o Sporting volte a aplicar a mesma fórmula, volte a ser muito forte com as equipas mais fracas e volte a tirar os três pontos, mas este Rio Ave tirou pontos na Luz porque nunca deixou de acreditar, porque na altura até deixou o Clayton e o André Luís no banco e entraram para a segunda parte e causaram mossa. E portanto, estas ausências às vezes são oportunidades que são dadas a outros que também têm vontade de brilhar e acabam por sair melhor.

Luis Pinto Coelho, de fato, o Clayton é uma baixa importante para o Rio Ave. O Sporting também está com muitas baixas, com muitas ausências. O que esperas deste encontro? Se achas que há margem, de fato, para, na verdade, o Futebol Clube do Porto, no melhor cenário, até largar vantagens nesta jornada. Já há pouco falavas desses riscos do Benfica com o Braga, se também vês esses riscos do Sporting com o Rio Ave em Alvalade.

É mais difícil. Jogando em casa, mesmo com as baixas todas que o Sporting tem, que são bastantes, o Rio Ave conseguiu, é verdade, tirar pontos no Estádio da Luz, mas não será fácil. Embora espero que o André Luís pinta a manta, ele que está a ser muito falado agora para o mercado de janeiro e até os três grandes, se calhar, estão de olho nele, tem aqui uma boa oportunidade para brilhar num palco em que toda a gente vai estar a ver o jogo. Mas acho difícil, acho que o Sporting ofensivamente é forte, mesmo com as baixas. Acho que o Rio Ave vai ter dificuldades, porque me parece uma equipa que também defende bastante mal. Agora, ofensivamente, tem alguma qualidade e se o Sporting não entrar forte e adormecer um pouco, pode acontecer o mesmo que aconteceu no Estádio da Luz. O Rio Ave a acreditar, depois tem jogadores talentosos na frente que podem causar problemas, mas acho que o Sporting, se tivesse que apostar, apostava na vitória do Sporting.

Pedro Henriques, há aqui várias dúvidas e ausências de peso do lado do Sporting. Max Araújo também está aqui em dúvida, está meio adoentado, disse Rui Borges, ainda não se sabe se vai ou não a jogo. E há também a questão de Morita, se vai ou não ser titular.

Pois, o Sporting tem aqui algumas dúvidas, embora com menos jogadores disponíveis, em teoria pode ser mais fácil quem analisa por fora dizer qual é o 11, mas há aqui dúvidas dos jogadores que poderão ser, por exemplo, do Max Araújo, em condições normais, será sempre titular. E portanto, sabemos que estas questões das, vamos chamar constipações ou resfriados, que acabam por afetar sempre em termos respiratórios, mas também as recuperações são para jogadores que fazem exercício físico, para quem tem essa disponibilidade física, muitas vezes a recuperação também é relativamente rápida e portanto falta aqui essa questão. E depois do lado do Rio Ave, naturalmente por causa do quinto amarelo, o grande jogador, o Clayton, ou pelo menos o grande goleador, estará de fora. Um Rio Ave que, embora esteja a lutar pela sobrevivência, já foi tirar pontos ao Estádio da Luz e, portanto, é sempre complicado este tipo de jogos, sobretudo se a equipa dita grande facilita ou pelo menos não encara como se fosse um jogo de grau de dificuldade elevado. Porque uma coisa são as palavras, todos dizem: "Não, isto é uma final, é para ganhar", mas depois, na prática, há sempre aquela perspectiva de que bem, isto mais tarde ou mais cedo se jogou. E isso, às vezes, é o perigo destes jogos. Mas pronto, o Sporting, tal como o Futebol Clube do Porto, iremos falar amanhã, tem aqui uma excelente oportunidade de conquistarem mais três pontos, porque jogam em casa e são favoritos, e tentarem perceber o que vai acontecer no jogo entre o Braga e o Benfica, porque queremos que não, mesmo que eles só olhem para internamente, também olham para os seus adversários e das possibilidades que têm nesta jornada, muitas vezes se afastar Relativamente ao Sporting, eu aposto em Rui Silva, Fresneda, Coaresma, Gonçalo Inácio e Ricardo Mangas. Uhman com João Simões, Trincão, Ionís, Alisson e Luís Suarez. Respondendo claramente, não vou colocar neste 11 tanto Morita como o Maxi.

Tu testas o Fresneda, acho que o Fresneda está castigado, não pode jogar.

Acho que não. Tinha a ideia que não.

É o Vagia Nídice.

Então é o Vagia Nídice. Por acaso estava com ideia que o Fresneda eu não tinha visto o quinto amarelo, mas se calhar tens razão. Se não sendo Fresneda, vai ser Vagia Nídice, obviamente.

Há sempre um Luís Pinto Coelho para nos salvar nestes momentos.

Vamos falar também de uma notícia que é bastante-

E quero uma fatia do bolo.

Exato.

Para ti e para a Região Norte, vamos enviar numa caixa, ainda vai em condições. O Futebol Clube do Porto foi multado em 12.750 € pela alegada pressão ao árbitro Fábio Veríssimo, o caso das imagens no balneário dos árbitros. Pedro Henriques, a tua análise sobre esta multa.

A questão que se coloca é que eu acho que foi o artigo 118 que acabou por ditar esta multa. É um artigo, mesmo não sabendo se este o número, acho que é, é um artigo que contempla tudo aquilo que não se consegue contemplar na regra. É qualquer coisa como: nós já escrevemos aqui uma série de artigos para contemplar todas as situações possíveis. Se houver alguma coisa que saia fora deste âmbito, este é o artigo generalista que pode ir até, se não estou em erro, 25 mil euros para penalizar situações que não estejam aqui contempladas. E obviamente que esta situação específica de alguém que de repente coloca imagens em loop, como nós todos sabemos, referente a dois jogos, o próprio jogo, o caso da primeira parte, e sobretudo aquele jogo do cultural da Pontinha de Miúdos que tinha sobretudo em comum a possível falta marcada ou não marcada sobre um guarda-redes, não está contemplada em nada. É algo que sai fora do contexto. E é por isso que este artigo aparece a penalizar o Futebol Clube do Porto, porque isto não está contemplado. Aqui a questão que se colocava era até que ponto é que esta ação, que não está contemplada nada, é apenas mais uma ação que é punida ou tinha a ver com tudo aquilo que é coações, etc. E aqui é que entram os magistrados, entram as leis, que é sempre muito difícil, muitas vezes dizer o que é realmente coação ou não. Por isso é que se falou a dado momento que poderia haver perda de pontos, etc. Mas isso tinha que ficar provado para além daquilo que possa ser a nossa perceção. E as leis não vivem de perceção, vivem de coisas que estão escritas. Resumindo e concluindo, o que eu acho sobre tudo isto? Acho que o ato em si foi extremamente negativo, foi extremamente mau, revela realmente o pior que o futebol tem, ponto final, parágrafo. Acho que a multa para um clube como o Futebol Clube do Porto, como o Sporting ou o Benfica, é quase nada. E é um pouquinho mais do mesmo e vai ao encontro daquilo que a própria APAF já perspectivou e tentou levar para cima da mesa, que é se queremos, de alguma maneira, todos darmos a volta a esta situação, não é não criticar os árbitros, eu insisto sempre nisso, a crítica de que bom jogo, houve um penal feito assim no lado, não foi, sentimos prejudicados, isso é tudo correto. Não podemos é passar sempre para o plano que todos os treinadores, que todos os presidentes passam, que é o árbitro penalizou a nossa equipa, não porque errou em termos de competência, mas porque tem uma agenda própria, é por causa da corrupção, é porque é para favorecer o Manuel Luís e o João Francisco. E isso leva para outra questão que nunca ninguém põe em causa em relação a um jogador quando falha um penal ou a um guarda-redes que deixa passar a bola entre as pernas. Dentro desta perspectiva, isto é mais do mesmo, ou seja, é uma multa pouca, é uma multa pouquíssima, é uma multa quase nada para um clube como o Futebol Clube do Porto, como o Sporting ou o Benfica, e vai fazer com que fiquemos todos com aquela perceção uma vez mais de que, entre aspas, eu vou pôr aqui entre aspas a palavra crime, que o crime compensa. Ou seja, podemos ter este tipo de atitudes, comportamentos, que o que vem depois a seguir é quase nada, é uma multa e a gente agarra ali nos trocos e dá, porque 10 mil ou nesse caso 12.500 € não é nada. Isso só muda quando os clubes em sede própria, eles próprios votarem numa alteração que é nós temos que acabar com este tipo de comportamentos e atitudes e se não acabarmos, as condições têm que ser muito fortes. Ainda agora o presidente do Sporting falou sobre isso, mal ou bem, embora também tenha depois falado sobre arbitragem. Só há um caminho, é penalização.

Luís Pinto Coelho, antes das notas e de forma breve, uma multa pouquíssima para o Futebol Clube do Porto?

Sim, é um pouco o que está regulamentado, como o Pedro disse, mas eu brincando um pouco, eu acho que um árbitro não se pode sentir coagido por ver a sua imagem na televisão. Porque no lance ao intervalo, o árbitro na primeira parte esteve bem e ajuizou bem o lance. Por isso, se viu o lance que ajuizou bem ao intervalo, acho que não pode ficar também intimidado com isso. É só lembrar que o lance depois que passou lá do torneio da Pontinha foi já 45 minutos depois do jogo ter terminado. Não foi ao intervalo. Ao intervalo só passou o lance que tinha sido na primeira parte, que era o que estava dado na Sport TV também. Por isso, também não acho que seja assim. Eu acho que foi uma provocaçãozinha. Acho que também não passa disso.

João Pinto, tua análise a este desfecho 12 mil, quase 13 mil euros. É verdade que há televisões mais caras do que este valor.

Sim, eu junto já a nota de campeão a isso e facilito já a coisa. A minha nota de campeão ia também para isso. Uma nota 15 para o Dacia Sandero, que o Futebol Clube do Porto acabou por pagar como multa. É um carro novo, temos que dar também valor a isso. E depois a nota 18 para o Unai Emery, que conseguiu ontem com uma extraordinária vitória no campo do Chelsea, colocar o Aston Villa com 11 vitórias seguidas, um recorde de 100 anos e que ainda assim, por causa do mau começo, não coloca o Aston Villa no topo da liga, mas coloca-o entre os pretendentes à mesma. Uma grande nota para o Unai Emery, para o seu extraordinário trabalho no Aston Villa.

Top três está bem forte, Arsenal, City e Aston Villa, todos seguidinhos. Pedro Henriques, as tuas notas, sei que uma delas está garantida.

A minha nota de campeão são duas. Uma tem a ver exatamente com esta situação, porque eu acho que não tem a ver com o Futebol Clube do Porto, tem a ver com o estado em que o futebol português está e estas multas que acabam por ser ridículas e que até valia mais nem existirem. Portanto, ou realmente se começa a penalizar forte e feio para que esse tipo de ódios destilados completamente em relação à arbitragem e depois entre os próprios clubes termine de uma vez por todas, ou então vamos viver em algo que nos vai distraindo e vai distraindo o foco daquilo que é importante, que é pensar o futebol português e criar situações e coisas que sejam melhores para o futebol português, com melhores relvados, melhores horários, enfim, melhores coisas que realmente, neste momento, nós criticamos, e é muito mais importante do que estes fait divers. Portanto, para esta multa em si, que o Futebol Clube do Porto obviamente não tem culpa no sentido de ser tão pouca, como não teria o Benfica ou o Sporting, uma nota zero. E depois uma nota bastante positiva, nota 15, porque nós temos uma coisa em comum com os ingleses, também não temos Black Friday, não temos o dia do futebol que os ingleses tinham.

Boxing Day.

Boxing Day, agora estava a dizer. Não temos Boxing Day como os ingleses, mas temos o Weekend Day e o nosso Weekend Day é fortíssimo, com jogos que realmente gostamos. E depois temos uma passagem de ano e logo a seguir voltamos ao futebol e eu prefiro assim do que no tempo em que eu era árbitro, em que praticamente o futebol parava durante 15 dias e os jogadores, sobretudo os não portugueses, pediam para levar um quinto cartão amarelo para ver se iam de férias mais cedo. Assim, eu prefiro este seguimento do futebol sem parar e com um janeiro que promete ser fortíssimo, com Taças da Liga e quartas de final da Taça de Portugal, com grandes jogos entre as nossas equipas principais.

E não houve nota para Ronaldo. Estava à espera disso.

Não, já se torna normal. Dois golos, o João Félix faz o terceiro, ele até fez o hat-trick, mas depois anularam. Portanto, é cedo. A gente depois a partir de janeiro começa a fazer uma contagem decrescente, obviamente, porque vamos aproximar do gol mil, que vai ser marcado exatamente durante o mundial em que Portugal vai ser campeão do mundo.

Luís Pinto Coelho, para fechar.

Eu só queria dizer que se a multa fosse na altura que o André Villas-Boas pegou no clube, não tinha dinheiro para pagar. Por isso, é sempre relativo. Mas queria dar aqui ao Futebol Clube do Porto, porque hoje está aberto ao público o memorial de homenagem a Pinto da Costa. Hoje qualquer pessoa pode ir visitar. Eu já tive o prazer de ver e está muito bonito, está com muita classe, muito elegante. E acho que também o treino aberto no dia 1 de janeiro também vai acontecer outra vez. E isto mostra que esta direção está muito próxima dos sócios, está a chamar os sócios para si, já chegou aos 170 mil sócios, por isso um 18 para a direção do Porto.

Está feita esta edição de "O Campeão É". Logo à tarde, a partir das 17h30, longa emissão especial de desporto na Rádio Observador para acompanhar o Sporting Braga-Benfica e o Sporting-Rio Ave.