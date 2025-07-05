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Manhã marcada pelo último adeus. A despedida e homenagem merecida a Diogo Jota e André Silva, que na passada quinta-feira perderam a vida num acidente de viação em Zamora, Espanha. Muita emoção em Gondomar, centenas de pessoas e colegas de profissão reunidos para a última despedida. Uma notícia que marcou a manhã de quinta-feira e que nos apanhou a todos de surpresa.

Podemos avançar também com a confirmação da notícia da morte de Diogo Jota. Diogo Jota morreu num acidente de viação em Espanha, internacional português tinha 28 anos.

Obviamente que um jogador quer sempre mais e mais, mas acho que cheguei a um patamar que me permite, de facto, olhar para trás e perceber que chegar aqui foi uma grande caminhada e tenho que estar orgulhoso só pelo fato de aqui estar. Oh, he wears a number 20.

Estamos todos em choque com esta notícia da partida tão prematura do Diogo Jota e do irmão. Este é, de facto, um dia triste para o futebol, para o desporto, mas sobretudo para o país.

Arranca agora emissão especial de "E o Campeão É". Olhos e ouvidos postos em Gondomar, onde decorre o funeral de Diogo Jota e do irmão André Silva. Milhares de pessoas no último adeus aos dois jogadores que morreram na quarta-feira, vítimas de um acidente de viação. Um momento que chocou o mundo e resultou em homenagens em Portugal e um pouco por todo o mundo, e homenagens que foram além do mundo do futebol, mundo que trouxe Diogo Jota e também André Silva para a ribalta. Também aqui na Rádio Observador recordamos "The Lad from Portugal", "O Rapaz de Portugal", alcunha que os adeptos do Liverpool deram a Diogo Jota. Diogo Jota, que ia levar o Liverpool à vitória, é uma das ideias desta música. Ele que jogava com o número 20, como se escuta nesta canção cantada por adeptos, mas não só, para Diogo Jota. Ele que tinha 28 anos. André Silva tinha 25. Morreram ambos num acidente de carro quando viajavam de regresso a Inglaterra. Uma notícia chocante. As cerimónias fecham hoje em Gondomar, o local onde Diogo Jota e também André Silva deram os primeiros passos no futebol. Ontem, na Capela da Ressurreição, milhares de pessoas prestaram uma homenagem no velório. Marcelo Rebelo de Sousa passou por lá, o presidente da República, Luís Montenegro passou por lá, o primeiro-ministro, centenas de personalidades ligadas ao desporto e à carreira de dois jogadores prestaram homenagem a Diogo Jota e também a André Silva. Todos os clubes que o avançado Diogo Jota representou marcaram presença. Também hoje estão em Gondomar para deixar esse último adeus, bem como colegas e amigos da Seleção Nacional. Hoje, no funeral, novo instante para este último adeus a Diogo Jota e também ao irmão André Silva. Familiares, amigos, colegas do mundo do futebol e também quem não quis perder a oportunidade de deixar esse último adeus. O funeral arrancou às 10h da manhã, na Igreja Matriz de Gondomar. Cortejo fúnebre carregado de emoção e uma cerimónia religiosa que decorre à porta fechada apenas com familiares e amigos mais próximos. Ainda assim, milhares de pessoas não arredam pé da Igreja Matriz de Gondomar. É um dia de muita emoção. Nesta edição especial de "E o Campeão É", contamos com o João Pinto, o Luís Pinto Coelho, o Pedro Henriques, que vão estar em comentário conosco, certamente muito complicados. Vão ser comentários difíceis que nos esperam. Vamos recordar momentos que ficam e também os que partem e os homens que se foram, Diogo Jota e André Silva. Já falaremos com o João Pinto, o Luís Pinto Coelho e com o Pedro Henriques. Para já, olhos e ouvidos postos em Gondomar. O Ricardo Loureiro e a Maria Rego são os nossos olhos e ouvidos para acompanhar este último adeus a Diogo Jota e ao irmão André Silva. E é precisamente com eles que quero falar. Têm estado junto à igreja desde o início das cerimónias fúnebres. Ricardo Loureiro, o funeral decorre, é o momento do último adeus a Diogo Jota e apesar da cerimónia ser à porta fechada, milhares não arredam pé da Igreja Matriz de Gondomar.

São milhares de pessoas as que acompanham da parte de fora da Igreja Matriz de Gondomar esta cerimónia, o último adeus, quer a Diogo Jota, como também a André Silva. Há um distanciamento de cerca de 30 a 40 metros, onde estão colocadas as barreiras e também vários populares. Falávamos aqui há pouco de cerca de um milhar de populares, talvez o número seja já bem superior a um milhar de populares que está com uma barreira e que vai acompanhando esta cerimónia e pode acompanhar esta cerimónia não dentro da igreja, mas da parte de fora, onde estão também instaladas colunas para que possa ser audível aquilo que é a missa que vai decorrendo por esta altura na Igreja Matriz. Há aqui algumas notas importantes a reter, desde logo aquilo que têm sido as palavras do bispo da Diocese do Porto, Manuel Linda, dizendo e reforçando com muitas mensagens direcionadas à família, aos pais Diogo Jota e André Silva, aos familiares mais diretos, aos filhos de Diogo Jota e André Silva. Mensagens carregadas também de emoção, direcionadas para toda a família. A igreja está absolutamente cheia. Há muitos amigos e conhecidos dos dois jogadores que estão colocados na parte exterior da Igreja Matriz, exatamente porque está repleto o espaço no seu interior, no momento que está a ser também acompanhado Há pouco dávamos nota de muitos jornalistas portugueses e também vindos de outras partes da Europa e do mundo. Nota também para aquilo que está a ser o acompanhamento desta eucaristia. Creio que aqui até possa ser audível através dos nossos microfones, devido também a essa instalação que está colocada na Igreja Matriz. Falamos aqui de personalidades e foram tantas as que vimos passar e que entraram na Igreja Matriz, desde logo Rúben Dias, o jogador que transportou uma das urnas. Nota para esse momento entre a capela mortuária e a Igreja Matriz, o capitão da seleção portuguesa, Rúben Dias, foi um dos elementos que transportou uma das urnas para o interior da igreja. Também vimos Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portuguesa de Futebol. Vimos também José Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, Nelson Semedo, colega de equipa da Seleção Nacional, Fábio Cardoso, colega de equipa de André Silva no Penafiel. Vimos Roberto Martínez, o selecionador nacional, Fernando Santos, ex-selecionador nacional, a Ministra do Desporto, da Cultura e também da Juventude, Margarida Balseiro Lopes, e Pedro Dias, Secretário de Estado do Desporto. Vimos muitas individualidades, Maria Rego, também repórter da Rádio Observador, aqui junto à Igreja Matriz de Gondomar, num outro ponto. Maria, um ambiente carregado de emoção, um ambiente intenso vivido por todos aqueles aqui presentes, que até os jornalistas não ficaram indiferentes.

Exatamente. E como conseguimos perceber, a procissão que acompanhamos também no jornal das 10:00 foi um momento de muita emoção. Vimos os dois caixões saírem, dar a nota de que Rúben Neves levava o caixão de Diogo Jota. Foi, de facto, uma imagem dura e que seria indiferente a qualquer um aqui presente, foi acompanhada por vários familiares, amigos e desconhecidos em lágrimas. As pessoas foram então, depois, mobilizando-se da capela para a igreja, onde decorre a missa e, como diziam vários, permanecem aqui, mesmo sem poderem entrar para dentro desta missa, permanecem aqui ao sol para também testemunharem e para conseguirem fazer esta última homenagem, este último adeus a Diogo Jota e André Silva. Também posso recordar outros nomes que passaram por aqui, porque foram, de facto, tantas as personalidades do desporto nacional e internacional. Dar nota de que, por exemplo, Moutinho e Bernardo Silva receberam um forte aplauso ao chegarem junto da capela. Também dar nota do plantel do Liverpool, que neste momento também se encontra dentro da igreja a assistir a esta eucaristia. João Félix, Rúben Neves, João Cancelo, Fonte, André Horta, Ricardo Horta, são vários os jogadores que se cruzaram com os caminhos, quer de Diogo Jota, quer também de André Silva, e que decidiram vir até aqui. E também dar a nota do plantel do Penafiel, que veio em força, trouxe também uma imagem de André Silva e também um enorme ramo de flores. Na zona da capela, ainda é visível a quantidade de cachecóis, camisolas, de flores, a quantidade de objetos que também as pessoas, amigos e desconhecidos, foram trazendo para recordar e também para esta última despedida a Diogo Jota e André Silva.

Muito obrigado, Maria Rego. Também agradeço ao Ricardo Loureiro. Ficamos com via aberta para Gondomar, sempre que assim seja necessário, sempre que a atualidade impere para acompanhar este funeral de Diogo Jota e de André Silva. Neste momento, prosseguem as cerimônias fúnebres com uma cerimônia religiosa no interior, fechada a familiares mais próximos e também amigos, ou melhor, fechada a familiares e amigos mais próximos, assim é que está correto, mas ainda assim, milhares de pessoas não arredam pé da Igreja Matriz de Gondomar, local onde está a decorrer este funeral de Diogo Jota e também de André Silva. São meus convidados o João Pinto, o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques. Meus caros, este é um momento negativo. Estamos a falar de dois jovens que perderam a vida. É difícil, João Pinto, fazer uma pergunta que não seja: isto mostra que Diogo Jota era uma pessoa amada, André Silva era uma pessoa amada, e temos aqui a prova.

Sim, mas é realmente difícil suportar isto tudo. Depois destes três dias de velório e hoje com o funeral, creio que esta procissão da morte, a maneira como nós lidamos com isto, esses nossos preceitos da morte, a maneira como a nossa cultura o faz, vai nos habituando à ideia e agora começamos a aceitar todos que isto aconteceu. No entanto, não fica mais fácil, não fica mais simples, a tragédia não é menor. Aquilo que temos que pensar é que a vida continua e que as coisas boas da vida estão aí pra ser aproveitadas.

Luís Pinto Coelho, é uma tragédia, ninguém retira isto. Dois jovens tinham a vida pela frente. Diogo Jota tinha três filhos, tinha acabado de casar, tinha vencido a Liga das Nações há muito pouco tempo, ou seja, tinha todo um futuro risonho. Acaba por um rebentamento do pneu, ao que tudo indica, terá sido esse o motivo pelo qual o carro onde seguiam estes dois homens acabou por capotar e provocou a morte quer de Diogo Jota, quer de André Silva. Esta tragédia é contrabalançada com esta

Demonstração de amor. Diogo Jota conseguiu isto, juntar as pessoas e recordar a importância e a fugacidade da vida?

Sim, ajuda, principalmente aos familiares, a tentar superar a dor. Nunca mais serão os mesmos, obviamente, que é uma parte de nós que se parte quando perdemos alguém querido e chegado da nossa família. Mas é um carinho que ajuda, obviamente, a superar, a esposa, os pais, as pessoas mais próximas, esta dor enorme. E prova também o lado profissional deles, que fez muitas amizades por diversos lados, e o impacto internacional, principalmente, neste caso, Diogo Jota tinha e muitas vezes nós não temos essa percepção, até porque temos um jogador na nossa seleção que é um bocadinho planetário e que ofusca um bocadinho todos os outros pela sua grandeza. Mas os jogadores como o Diogo Jota, como o Bernardo Silva ou um Bruno Fernandes, têm um patamar enorme e muitas vezes nós nem conseguimos perceber isso. E foi através desta tragédia até que tivemos um bocadinho essa percepção do que Diogo Jota representava no mundo de futebol internacionalmente.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te, sendo que certamente é complicado encontrar palavras nesta altura. Já muito foi dito, já muitas homenagens foram feitas, mas a verdade é que todas as homenagens acabam por ser poucas, tendo em conta a dimensão desta tragédia.

Bom dia. Sim, eu foco muito nas palavras do Klopp, porque nós tentamos sempre, de forma racional ou o mais racional possível, arranjar uma justificação e uma explicação para as coisas, para a própria vida, para a nossa existência e para as coisas que eventualmente não são boas ou correm menos mal. E procuramos muitas vezes nas nossas palestras, na forma como falamos com os nossos filhos, na forma como até gerimos grupos, dizer que algo maior está para vir quando algo acontece. E o Klopp fala num aspecto que é: se há um propósito maior, ele não consegue entender. E eu também não, porque não há qualquer justificação/explicação para um propósito maior quando dois jovens de 28 e 25 anos, o caso do Jota tinha casado há 15 dias, três filhos. Enfim, não há qualquer justificação, não há propósitos maiores. Há uma tragédia que é enorme, há uma dor profunda que fica e, obviamente, sobretudo naqueles que são, todos nós, mas obviamente daquilo que é a esposa, a Ruth, os filhos no futuro, os pais do Jota. Portanto, não há explicações, não há palavras, por muitas homenagens que se possam prestar. Realmente, não há qualquer justificação racional à luz daquilo que é, pelo menos, o meu entendimento. Nós estamos preparados. A nossa cultura, como diz o João Pinto bem, por um lado, não está preparada para a morte, mas, por outro lado, vamos preparando, mas dentro de uma lógica que é alguém que chega com idade, que depois vai falecendo. Mas a verdade aqui é que não é um pai que tem de ver um filho partir, será sempre ao contrário. E, portanto, tudo isto torna muito complicado e muito difícil qualquer palavra, qualquer justificação. E as homenagens são obviamente compreensíveis, mas ao mesmo tempo, não há lógica absolutamente nenhuma nisto que aconteceu.

Vamos tentar não encontrar lógica no que aconteceu, porque como o Pedro Henriques dizia, essa não existe, mas vamos tentar também perceber o impacto desta tragédia. E João Pinto, vamos pegar, por exemplo, no caso de Diogo Jota, joga no Liverpool, um dos clubes de maior tarimba do mundo, numa das ligas mais importantes do futebol mundial. Estes primeiros tempos nos relvados, este regresso aos trabalhos do Liverpool, os primeiros tempos certamente serão terríveis. A primeira convocatória, no teu entender, como é que achas que toda esta situação é vivida? Olhar para um balneário, ver lá o espaço que era ocupado por Diogo Jota, que neste momento se torna vazio.

Já todos nós passamos por situações de perdermos alguém e temos que nos habituar a esse vazio, e o tempo é a única maneira de curar as coisas e eles vão ter que seguir em frente. É mesmo assim a vida, não há muito a dizer. Eles são profissionais, ainda por cima, hoje estão neste clube, amanhã estão no outro. É o momento da vida deles que eles não vão esquecer. Basta lembrar aquilo que aconteceu com os jogadores do Benfica, por exemplo, quando foi aquela questão do FAIR, que ainda hoje todos dizem que foi o pior dia deles no futebol. Vai ser muito difícil lidar para eles, até para os funcionários do clube, para o sítio onde ele ia beber café de manhã, essas coisas todas. Mas a vida é mesmo assim e vão ter que aprender a viver com isso. Realmente, não há muito mais a dizer senão estes lugares comuns.

Entretanto, o Liverpool anunciou que vai pagar o que resta do contrato do Jota à família. É uma decisão que foi conhecida por parte do clube dos Reds e João Pinto, isto acaba também por mostrar que há clubes e clubes no mundo do futebol.

Sim, acho que também não é aquele clube que tenha dificuldades financeiras. Acho que era uma coisa que estava tudo mais ou menos à espera que isso acontecesse. Acho que fica muito bem ao Liverpool, é uma coisa bonita de se fazer. E o que há mais a dizer quando uma coisa é bem feita? Não dá para acrescentar muito, não dá para falar muito mais, senão agradecer ao Liverpool pela atitude que teve. Acho que é a atitude certa e em situações similares, acho que deve ser esta a conduta.

Luís Pinto Coelho, gostava também de te ouvir sobre estes primeiros tempos de Liverpool e também, obviamente, no clube de André Silva, quando se aperceberem que arranca a nova temporada e há menos duas pessoas que foram perdidas de forma trágica. Isto afeta também a forma como os jogadores entram em campo ou não?

Sim, sem dúvida. Vão ser dias difíceis, obviamente, porque são colegas de trabalho, mas é um trabalho muitas vezes até diferente do trabalho comum, porque são muitas horas de estágios, são noites partilhadas nos mesmos quartos e isso significa muitas horas, é um familiar que está ali para muitos daqueles jogadores, porque são muitas horas, muitos dias, anos até já, porque o Diogo já ia para a quinta época no Liverpool. Obviamente que será difícil. Depois há um outro ponto que é normalmente quando acontece uma tragédia dessas, o grupo ainda se une mais. Há aqui um objetivo comum de dedicar uma conquista e algo especial ao Diogo. Espero que isso também aconteça e tenho a certeza que vai acontecer na nossa seleção. Eu recordo-me sempre da questão do Alfredo Quintana, que é relativamente recente.

Do Andebol do Futebol Clube do Porto.

Sim, e na nossa seleção isso teve um impacto. A seleção já vinha num bom caminho, mas isso parece que ainda catapultou a nossa seleção para um outro patamar, a união, a força, a resiliência do grupo, que está sempre com Quintana. E aqui acredito que isso possa acontecer também com a nossa seleção, com o Liverpool, obviamente. E, por exemplo, o Liverpool dará tudo, obviamente, para conquistar uma Champions, que era um objetivo também do Jota de conquistar. Acho que ainda vai unir mais os grupos. Não tenho muita dúvida disso.

Pedro Henriques, tu também abordas muitas vezes a questão do body language e o que há para além da linguagem, o que há para além do físico e afins. Isto aqui acaba também por ter impacto nesse tipo de situações ou não?

Sim, repara que vai acontecer aqui, sobretudo o Diogo Jota, obviamente, pelo mediatismo que tinha e o patamar que estava. E o Diogo Jota, repare, vai ser o primeiro treino do Liverpool, mas vai sobretudo ser o primeiro jogo quando o Liverpool jogar em casa. Vai ser depois sistematicamente o minuto 20, que eu acho que muitas vezes vai ser entre aplausos e cânticos, etc. Vai ser depois também a nível da seleção, a mesma circunstância, o primeiro treino, estágio, que a seleção voltar a estar toda unida, vai ser depois o primeiro jogo da seleção. Enfim, deduzo que até inclusivamente quando se chegar perto ao Campeonato do Mundo, seleções que depois daí a um ano estaremos todos a falar uma vez mais dessa possível entrega de um título, jogar um bocadinho pelo Diogo Jota. Portanto, eu acho que isso vai ser muitas vezes recordado. E depois há jogadores, como é o caso do Roberto Firmino, que fizeram questão de dizer, e vão cumpri-lo, que nunca mais vão entrar sozinhos em campo, que o Diogo Jota estará sempre com eles e vai haver sempre, seja por objetos, uma camisola, uma luva, uma chuteira, uma coisa qualquer onde vai aparecer o nome, seja pela própria recordação em si. O Diogo Jota claramente entrou aqui num patamar de eternidade, quer em relação ao Liverpool, que tem passado por muitas agruras e muitas situações até bastante dramáticas, enfim, da sua história, com mortes, com grandes situações e que ainda hoje as recordam e ainda hoje homenageiam as pessoas que estiveram envolvidas. E, portanto, o Diogo Jota passou a fazer parte desse estrelato pelos piores motivos, mas claramente na questão da eternidade. E como dizia o Mourinho muito bem, qualquer coisa como isto: o Diogo Jota nunca procurou o estrelato nem a fama, foi à conta do talento que o Diogo Jota tem, tinha, tem, que a fama e o estrelato foi à procura dele. E eu acho que isso também é uma frase muito bonita, mas que diz muito da simplicidade, da humildade e também do impacto, quer profissional, quer humano, que o Diogo Jota teve, tem, relativamente a todos os sítios por onde passou.

E vamos continuar a acompanhar esta última homenagem, este último adeus a Diogo Jota, jogador que faleceu aos 28 anos. Também André Silva, o irmão de Diogo Jota, morreu nesse mesmo acidente na quarta-feira. Também ele neste momento participa nas cerimônias fúnebres, ou melhor, é alvo de cerimônias fúnebres, os dois irmãos que morreram na quarta-feira. O João Pinto vai deixar este nosso painel. Continuo com o Luís Pinto Coelho e também com o Pedro Henriques para continuarmos a falar de Diogo Jota, da importância do jogador e também de André Silva, que acabou por não ter o estrelato que teve Diogo Jota, ficou pela segunda liga portuguesa, enquanto que Diogo Jota jogava no Liverpool, na primeira liga inglesa. São escalões diferentes, é um facto, mas não deixam de ser dois jovens jogadores que dedicaram a vida ao futebol, fizeram tudo o que puderam para conseguir alcançar os melhores resultados possíveis no futebol e como tal, também é um dos motivos pelo qual há todo este impacto em torno da morte, quer de Diogo Jota, quer de André Silva. As reações têm sido muitas no dia do velório e também já hoje no dia do funeral. Vamos escutar Bernardo Silva, companheiro de seleção de Diogo Jota, que à CNN Portugal recorda o percurso do jogador. Diz Bernardo Silva que Diogo Jota caminhou sempre pelos caminhos mais difíceis e relembra as memórias que ficam De uma pessoa, Diogo Jota, que Bernardo Silva considera ser um grande amigo.

Jota, que era um grande amigo de todos nós e cuja carreira, ainda que não sendo a mais importante, fala por si, fala pela paixão. Às vezes pelos caminhos mais difíceis. Não fez formação em nenhum dos grandes, acabou por ir pelos caminhos mais difíceis e a sua paixão, a sua vontade, a sua garra de triunfar na vida fez com que ele conseguisse triunfar na vida, tivesse feito uma carreira brilhante. E mais importante do que isso, como pessoa, as memórias que ficam, o Jota ficará para sempre no nosso coração. Estará sempre presente.

"Jota ficará para sempre no coração, ficará para sempre presente", diz Bernardo Silva. Ele que destacou aqui uma das questões que é mais pertinente no percurso e na carreira de Diogo Jota, um jogador que não fez a formação em nenhum dos três grandes. Diogo Jota começou a carreira, na altura não era bem uma carreira, em 2005, 2006, futebol de sete no Gondomar, foi lá que deu os primeiros passos, até que depois seguiu ainda júnior para o Paços de Ferreira. Foi ao serviço dos Castores que se estreou na Primeira Liga. Seguiu-se uma transferência para o Atlético Madrid, que acabou por ser apenas e somente uma transferência, até porque nesse mesmo ano acabou por ser emprestado ao Futebol Clube do Porto, onde ainda fez 38 jogos, marcou nove gols, fez quatro assistências. Depois regressou a Madrid para representar o Atlético, mas não foi lá que ficou durante muito tempo. Foi então que se aventurou no futebol inglês, emprestado ao Wolverhampton, que depois acionou a opção de compra. Foram três anos ao serviço dos Wolves, mais cinco ao serviço do Liverpool, para onde se transferiu depois de vencer a Liga das Nações ao serviço de Portugal. Foi aliás uma das duas competições internacionais que Diogo Jota venceu. Por duas vezes ganhou a Liga das Nações ao serviço da seleção portuguesa. Aí não com o 20 nas costas, mas sim com o 21. 20 que utilizava no Liverpool, onde ganhou a Premier League, ganhou a FA Cup, a Taça da Liga, venceu também o Championship, embora aqui não ao serviço do Liverpool, como é óbvio. É uma carreira recheada, Luís Pinto Coelho, com uma passagem também pelo teu Futebol Clube do Porto, 28 anos. A verdade é que estava no auge, estava num dos melhores momentos da carreira e ainda tinha muito para oferecer ao futebol.

Sim, sem dúvida, tinha acabado de vencer a Premier League, tinha acabado de vencer a Liga das Nações por Portugal e estava num grande momento. E é difícil manter-se ao mais alto nível tantos anos na Premier League. Não é fácil. E lembrar que o Jota quando chega ao Liverpool, tinha um tridente ofensivo terrível, Mané, Salah e Firmino, e o Jota conseguiu ganhar o seu espaço. Eu, curiosamente, vi mais vezes ao vivo o André Silva na formação do Porto. Durante uma época, eu penso que vi 15, 16 jogos dele. Cheguei a conversar com ele duas ou três vezes, de forma informal. E o André Silva teve aquela fase de transição de júnior para senior, foi difícil para ele. Ele saltou um pouco de clube em clube, mas as duas últimas épocas no Penafiel foram muito interessantes e acredito que ele iria chegar à Primeira Liga, porque fez duas boas épocas na Segunda Liga no Penafiel. Tinha 25 anos, eu acho que poderia facilmente chegar ainda à Primeira Liga. Mas é curioso, porque a maioria das pessoas viu mais vezes ao vivo o Diogo Jota e eu, por acaso, vi mais vezes ao vivo o André Silva.

Pedro Henriques, eu também quero escutar-te sobre esta carreira de Diogo Jota, mas primeiro vamos até Gondomar, ao encontro do Ricardo Loureiro. Ricardo, até porque terminou há instantes a missa do corpo presente e continuam milhares de pessoas nesta despedida a Diogo Jota e também a André Silva.

É um dos momentos vividos com maior intensidade destes últimos dias. É o momento em que já terminou a missa de corpo presente na Igreja Matriz de Gondomar e a esta hora inicia-se o cortejo fúnebre em direção ao cemitério. Não é um trajeto muito longo, serão cerca de 50 a 100 metros. O cemitério é mesmo aqui do lado direito, quem olha de frente para a Igreja Matriz, que será esse o local para onde vão seguir as duas urnas de Diogo Jota, mas também de André Silva. Falamos aqui de milhares de pessoas que estão colocadas na parte exterior.

Entretanto, Ricardo, deixa-me só dar-te aqui um acrescento com o que também vamos conseguindo acompanhar a partir de outros pontos de visão, através do que nos chega das imagens televisivas. É um cortejo que está a sair neste momento da Igreja Matriz de Gondomar e que se prepara para nova saída, nova cerimônia fúnebre deste funeral, mas prossegue o relato que fazias, Ricardo Loureiro.

É o último adeus que acontece nesta altura aos irmãos Silva, Diogo Jota e André Silva. Momento que está a ser acompanhado, naturalmente, por familiares, naturalmente também por amigos, pessoas conhecidas, outras não tanto, mas é o último adeus, aquilo que acontece neste exato momento. Eu creio que também dá para ouvir os sinos desta Igreja Matriz. Vão tocando a rebate, que é este exato momento, uma fase final desta cerimônia fúnebre, o momento em que decorre, começa agora este cortejo fúnebre que vai levar as duas urnas para o cemitério. Ora, dizer que nesta altura, ia descer já as escadas da Igreja Matriz Estão os familiares que transportam a primeira urna, que é onde está André Silva, e dá para ver um rosto tremendamente fechado. Há também muitas lágrimas, há muitos abraços. De facto, é o momento que, ao nível das emoções, é do mais pesado que podemos transmitir na rádio. Aquilo que é a imagem que vemos à nossa frente de familiares das mais diversas idades, jovens, uns não tanto, mas todos eles com lágrimas, outros vão se abraçando no momento em que sai a segunda urna, esta de Diogo Jota, que tem Ruben Neves a transportá-la. Logo atrás, o pai e a mãe dos irmãos, também eles com uma dificuldade imensa. Nestes dias temos descrito dessa forma, já o foi ontem, voltou a ser também hoje. E depois seguem os familiares, amigos também, que vão saindo desta Igreja Matriz. Vejo lá ao fundo também Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que também se encaminha para o cemitério. Mais atrás também sai uma boa parte do plantel do Liverpool, que por cá esteve também a assistir a estas cerimónias e que dávamos conta disso. Eles transportavam um ramo de flores vermelhas que tinha-

Com o número 20, que utilizava Diogo Jota.

O número 20, mas também o número 31 de André Silva. Traziam esses dois ramos de flores vermelhas no momento que teve um aplauso grande por parte dos populares que assistem bem de perto e foram assistindo bem de perto a estas cerimónias. Vejo agora também, por exemplo, Rui Patrício, ele que vem acompanhado da sua esposa. Mais atrás, João Cancelo, jogadores da Seleção Nacional, colegas de equipa de Diogo Jota. Já aqui demos referência a Ruben Neves e João Cancelo, eles que jogaram ontem nos Estados Unidos da América, o jogo terminou muito perto da meia-noite e que durante a madrugada deste sábado viajaram de avião para nosso país para poderem estar presentes nestas cerimónias fúnebres. De resto, cerimónias que estão agora numa fase já final. Já saíram as duas urnas da Igreja Matriz. Creio que até inclusive já terão entrado no cemitério e o que vemos-

É um curto cortejo, pelo que percebo aqui também pelo que nos chegam as imagens, o cemitério onde vão ser sepultados e onde vai decorrer agora de forma privada essa cerimônia, é praticamente ao lado. Fica a poucos metros da igreja onde decorreu esta cerimônia fúnebre. É esse o cenário que vês, Ricardo?

É cerca de 50 a 100 metros, não mais do que isto. É de facto colado, o cemitério que fica exatamente colado. Há aqui uma distância muito curta, é mais até a distância de contornar a porta de saída e depois a entrada para o cemitério. E há pouco falávamos dessas figuras da Seleção Nacional que vão agora também para a entrada do cemitério. Vejo também ao longe André Villas-Boas, o presidente do Futebol Clube do Porto, também se dirige para este último adeus aos dois jogadores. André Villas-Boas, que ontem, de uma forma até simbólica, deu a conhecer que Diogo Jota passa também a ser sócio do Futebol Clube do Porto. De forma simbólica, trouxe um cartão de sócio, quase como sócio a título póstumo, que foi ontem dado a conhecer a quem esteve presente também nas cerimônias de ontem, que reuniram também figuras do Estado, quer Luís Montenegro, o primeiro-ministro português, como também Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República. Saem agora as últimas pessoas que participaram nestas cerimônias fúnebres. Recordo que foram cerimônias presididas pelo bispo da Diocese do Porto, Manuel Linda, e que durante vários momentos desta eucaristia de corpo presente, foi-se dirigindo fundamentalmente aos pais, ao pai Joaquim Silva, mas também à Isabel Silva, pais dos jogadores, dos filhos, acima de tudo, Diogo Jota e também André Silva. Creio que agora deverá estar a decorrer o momento já dentro do cemitério, portanto, uma última cerimônia já no final destas cerimônias fúnebres, e aquilo que deverá estar a acontecer é um último momento com o próprio parco desta localidade, que também acompanhou estas cerimônias fúnebres aqui na Igreja Matriz de Gondomar. Não sei, José Rafael Lopes, se é possível, através também das imagens televisivas, ter aqui uma visão diferente daquilo que é, neste momento, a entrada do cemitério. Tínhamos, por exemplo, há pouco, a informação de que havia também recurso a drones.

Para já não estão a ser utilizados, Ricardo Loureiro. As imagens que nos chegam demonstram um cortejo fúnebre que foi curto. Muitas pessoas à porta do cemitério, que está encerrado, o Cemitério de São Cosme, que está encerrado para esta cerimônia, que vai correr de forma privada no cemitério. Foi um pedido da família de Diogo Jota e de André Silva que esta cerimônia fosse fechada, tal como a missa presidida pelo bispo do Porto, como dizias há pouco, também foi à porta fechada, reservada apenas a familiares e amigos próximos. Ontem o velório é que acabou por ser aberto ao público e com milhares de pessoas a deixarem também uma homenagem a estas últimas cerimônias fúnebres, com o transporte das urnas, com a urna presente, é que acabam por ser de forma privada. Não há imagens de drones no ar, nenhuma delas está, pelo menos, a ser transmitida. O que nos chega é um relato muito semelhante àquele que tu nos trazias também aqui à antena da Rádio Observador, que é um cemitério que vai enchendo à volta, pelo menos, para Deixarem um último adeus a Diogo Jota e também a André Silva, antes dessa cerimônia privada no cemitério, a pedido da família. Aparecem também alguns elementos da polícia, mas sem qualquer tipo de complicação, apenas para manter a ordem à volta desta Igreja Matriz de Gondomar. Ricardo Loureiro, mantemos via aberta para a eventualidade de mais ligações até Gondomar. Para já, regresso aqui a estúdio, ao encontro do Pedro Henriques e também do Luís Pinto Coelho. Pedro Henriques, há pouco já ouvi o Luís Pinto Coelho sobre a carreira que Diogo Jota conseguiu alcançar. Também falámos um pouco de André Silva. Vamos focar-nos no jogador do Liverpool, até porque com 28 anos e com contrato com o Liverpool, duas Ligas das Nações a serviço de Portugal, ainda tinha também muito para dar ao futebol, não só de Portugal e da Seleção Nacional, como também do mundo, Diogo Jota.

Sim, o Diogo Jota é o típico jogador que acabava por fazer uma carreira um pouquinho invertida nesta perspectiva. Muitos dos grandes jogadores top começam nos clubes de referência dos países, neste caso, o português num Benfica, Porto, Sporting, principalmente Braga, e desde muito cedo até são chamados às seleções e, portanto, fazem aquilo que é um percurso normal, natural, acabam até por jogar na primeira liga ao serviço desses clubes e depois então dão o salto. Aqui o Diogo Jota fez um papel um pouquinho diferente, porque como há um bocado descreveste e muito bem, andou pelo Gondomar oito anos e depois a partir daí um Paços Ferreira, fez uma passagem relativamente rápida, mas fez pelo Futebol Clube do Porto, talvez em termos nacionais, a maior notoriedade, e depois é quando passa para o futebol inglês e aí sim, acaba por explodir. E agora estava num momento fortíssimo, porque não só era um jogador essencial para a Seleção Nacional, com conquistas como a Liga das Nações, como também a nível do Liverpool, que é um clube de referência de topo, e de topo não só naquilo que é o Liverpool em si, mas também por aquilo que é a comunidade de fãs e de adeptos pelo mundo inteiro. É daqueles clubes que são verdadeiros estudos de caso, por aquilo que é a grande dimensão que tem. E, portanto, havia este presente e muito futuro, e estamos a falar da parte desportiva, garantidamente para um atleta de eleição que fez um percurso diferente. Daí o Mourinho hoje ter falado nessa questão do talento, porque era daqueles jogadores que se percebia claramente que além de ter subido, entre aspas, o pulso pela via menos fácil, como dizia o Bernardo Silva, mas também com muito talento. E o tal talento que estava a projetá-lo para uma década, com certeza, de grandes conquistas.

É um jogador que estaria no Campeonato do Mundo, ou não, Pedro?

Não, claramente. A não ser que houvesse uma lesão ou um problema qualquer. Nós temos sempre uma base dos 23 aos 26 jogadores, que daqui a um ano serão escolhidos, e nós temos sempre ali, se calhar estou a dizer por baixo, mas 17, 18 jogadores que acho que qualquer um de nós ia apontar 17 ou 18 jogadores para irem à seleção, o Diogo Jota estaria nessas primeiras escolhas. E não dizemos isso por uma questão de simpatia, dizemos porque é a realidade. Neste momento, por aquilo que ele oferecia em termos de jogos jogados, enfim, e aquilo que com certeza iria ser a próxima época que ele iria fazer também ao serviço do Liverpool.

Luís Pinto Coelho, é uma tragédia o que aconteceu não só com Diogo Jota, mas também com André Silva, mas vamos tentar olhar para um lado diferente, tentar olhar além de tudo o que há de negativo. Já abordamos aqui nesta edição especial de "E o Campeão É". Eu quero também desafiar-te a olhar para a tragédia como uma forma quase mágica, diria, de unir as pessoas e unir o mundo, neste caso, o mundo do desporto, em torno de um objetivo comum. É verdade que é um motivo negativo que junta todas estas pessoas na Igreja Matriz de Gondomar. É algo que ninguém deseja, não é o que se espera, não é o que se deseja, mas a verdade é que acaba por haver aqui um fator de união, de aglomeração. Só a título de exemplo, não deixa de ser curioso, neste funeral de Diogo Jota e também de André Silva, tivemos Roberto Martínez a marcar presença, o selecionador nacional, acompanhado também de Fernando Santos, o ex-selecionador nacional. Ou seja, naquela igreja, o Campeonato da Europa de 2016, a Liga das Nações de 2019 e agora a Liga das Nações conquistada este ano. Ou seja, todos os grandes momentos do futebol da Seleção Portuguesa acabavam por estar ali. Por quê? Para celebrar a memória e o legado de Diogo Jota.

Sem dúvida. Neste momento, não há aqui quaisquer rivalidades e mesmo com os clubes também, até porque o Jota foi um bocadinho transversal. É verdade que representou o Futebol Clube do Porto, mas foi um jogador que nunca teve anticorpos nos principais rivais, era um jogador que até muitas vezes a maioria dos adeptos pediam para ter mais minutos na seleção. Era aquele jogador que era bem visto por toda a gente e até muito pela forma dele jogar, aquele jogador que não dava uma bola como perdida, que se jogasse cinco minutos ou 90, o empenho era o mesmo. Nunca se viu o Jota criar problemas em lado nenhum por um ou outro jogo ter ficado no banco. Lutou sempre para conquistar o seu espaço. Infelizmente, deixou-nos cedo demais, mas pode ser um exemplo e uma referência para muitos jovens que começam agora a competir, que não é preciso começar no topo. O Jota começou no Gondomar, depois foi para o Paços de Ferreira e depois toda a carreira que a gente conhece. Começou lá de baixo e conseguiu atingir o topo do futebol mundial, representar um dos melhores clubes do mundo, dos mais emblemáticos do mundo, com uns adeptos que são especiais. O Liverpool é um clube especial e por isso é uma prova de que com sacrifício, com trabalho abnegado, perseverança, pode-se chegar ao topo. E não foi nada oferecido, foi tudo trabalhado. E assim torna-se até uma referência para muitos jovens que vão começar agora as suas carreiras e que estão nas suas carreiras jovens ainda.

Pedro Henriques, acho que há pouco o Luís Pinto Coelho teve aqui uma frase que é bastante feliz: "Diogo Jota, uma figura sem anticorpos, que consegue aglomerar rivais, adversários, tudo em prol de um objetivo comum, que é a homenagem a Diogo Jota e também a André Silva." É importante não esquecer que foram os dois irmãos, infelizmente, que faleceram nesse acidente de carro.

Sim, o Diogo Jota conseguiu algo que nem sempre, hoje em dia, a maior parte dos jogadores consegue. Muitas vezes, até é fruto da maneira como dispõe nas redes sociais e que toma um partido em determinados momentos das suas carreiras desportivas, ou porque jogaram com um rival, ou porque houve uma expulsão, ou porque houve uma coisa qualquer. E nós tivemos este caso do Benfica-Sporting, final da Taça de Portugal, e percebemos como alguns jogadores reagiram por causa daquela questão da pisadela. Portanto, percebemos que alguns jogadores, até pela maneira como dispõem ou menos inteligente forma como muitas vezes se organizam naquilo que é a sua vida profissional e acabam por criar esses anticorpos. E do Diogo Jota, aquilo que se ouve sistematicamente, e não é só por ter acontecido esta trágica situação, percebe-se que a forma genuína é por onde ele passou, não deixou esses anticorpos, pelo contrário, foi sempre um elemento agregador.

Que acaba por ser quase que raro no futebol atual.

Exatamente. Até porque muitas vezes a fama lhes sobe à cabeça, ou porque têm outro patamar, ou porque muitas vezes agarram nas dores dos outros e nas suas próprias dores e vão para as redes sociais dizer coisas que muitas vezes depois se arrependem e tiram as mensagens, e depois às vezes até vêm as famílias deles, as esposas, as namoradas, a mãe, picar. E nós temos visto isso por causa de contratações, saídas de clubes, desanjos com treinadores, e o Diogo Jota não era nada disso. Portanto, por isso, esse tal ponto que estavas a falar, muito agregador das homenagens. Repara, nós estamos a falar de homenagens de futebol, mas até no ténis se quebrou aquele tabu de só se pode jogar de branco e aparece um jogador português que leva uma fita preta. Ou seja, há uma transversalidade do Diogo Jota que passa para além até daquilo que é o futebol e o jogo. E vimos até figuras da política inglesa e não só, todo o mundo a prestar exatamente essa devida homenagem, a fazer um determinado comentário, tal era a dimensão do Diogo Jota. E agarro naquilo que o Luís Pinto Coelho disse e muito bem, que eu acho que a gente tenta sempre ver coisas positivas, mesmo onde elas não existem, e essa era a tua questão. Embora eu, como disse, já estou com o maior do entalope, não vejo sentido nenhum nisso que aconteceu. Mas de qualquer maneira, eu acho que para os jovens, que muitas vezes olham para as suas carreiras e que estão a começar e que desistem, ou que se desinteressam, ou perdem um pouquinho da motivação porque não conseguiram chegar ao Benfica, ou ao Porto, ao Sporting, que podem continuar, podem dar tudo, que isso é que é importante no dia a dia, treinar e mesmo em clubes de outra dimensão, que não é por isso que eventualmente vai ser dada a possibilidade de chegarem, por exemplo, a uma primeira liga portuguesa ou uma outra liga qualquer, ou até à seleção nacional. O Diogo Jota foi um grande exemplo exatamente disso, invertendo aqui um bocadinho desses valores. Se é que alguma coisa positiva se pode tirar, é exatamente este percurso aceso, de humildade e sobretudo sem criar anticorpos e criando sempre boas empatias em todos os clubes que passou, em todas as instituições que passou, e que se calhar, embora eu não acredite muito que o nosso futebol se vá unir. Une-se agora pontualmente, daqui a duas semanas ou três já estamos aí com outra rivalidade qualquer, mas é um bocadinho esta perspectiva de que, e não querendo usar lugares comuns, que realmente o futebol é a coisa mais importante. Aquela frase que realmente há coisas muito mais importantes.

O futebol é o desporto é o mais importante das coisas menos importantes.

Menos importantes, exatamente. E portanto, obviamente que é importante, porque quem lá está tem que dar tudo e tem que dar o máximo e suar a camisola, mas muitas vezes nós, perante esta dimensão daquilo que é a dimensão, esta dualidade da vida e da morte, e inclusivamente a tragédia, se calhar devíamos ser mais simples na maneira como abordamos as coisas, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, e ao mesmo tempo relativizar essas mesmas coisas, e aproveitar muito. Eu não gosto muito da frase que é como se fosse o último momento, mas é aquela história que muitas vezes a gente diz, e acho que aí nós temos que tirar algum partido disso, que é sair de casa zangados, o último abraço que não demos, o último carinho que não demos. Se calhar isso leva-nos para essa dimensão que é pensarmos a vida de outra maneira, seja ela pessoal, seja ela profissional, e sobretudo relativamente a um aspeto muito diferente mesmo com isto, que é as pessoas que verdadeiramente contam são aquelas que estão conosco no dia a dia. E, portanto, a tua filha, o teu filho, o teu pai, esposa, marido, quem quer que seja, o amigo mais próximo, e vimos isso aqui do Rubenes. Portanto, essas são as pessoas que nós todos devemos valorizar verdadeiramente. E se calhar, antes de sairmos de casa com rancor, com ódio, com grito, se calhar devíamos sair com um abraço, com um beijo, com uma mensagem. Eu acho que isso é que é relevante e importante, e a vida mostra-nos sistematicamente isso, embora a gente depois, no dia a dia, muitas vezes nem sempre o faça.

Muito obrigado, Pedro Henriques. Agradeço também ao Luís Pinto Coelho, sem esquecer o João Pinto, que também esteve conosco nesta emissão especial de "E o Campeão É..." a acompanhar as cerimônias fúnebres de Diogo Jota e também de André Silva, os dois irmãos que morreram na quarta-feira na sequência de um acidente de viação em Zamora, em Espanha. As cerimônias estão a aproximar-se do final. Neste momento decorre uma cerimônia privada no cemitério. Foi um pedido da família de Diogo Jota e também de André Silva. E vamos até Gondomar ao encontro do Ricardo Loureiro e também da Maria Rego, até porque, Ricardo Loureiro, o pedido da família foi uma cerimônia privada no interior do cemitério, mas a verdade é que à volta há milhares de pessoas que

Continuam a acompanhar de perto e a tentar deixar um último adeus.

Eu diria que pessoas que acompanharam estas cerimónias fúnebres desde as primeiras horas do dia de ontem, ainda que oficialmente apenas tivessem começado às 16h, mas muito antes disso, vimos umas boas dezenas de populares que foram acompanhando essas cerimónias de ontem, mas sobretudo também de hoje. Há, de facto, uma multidão que continuou ao longo da cerimónia final, portanto a missa que decorreu há instantes e que terminou há pouco, que acompanhou esta missa sem arredar pé, e também este final de cerimónia com o cortejo fúnebre até ao cemitério, onde nesta altura, e é de facto o momento mais fechado, a família e também amigos, há um perímetro que está colocado não só para a população, mas também para os jornalistas e ao qual nós não temos acesso. Há pouco a questão era se teríamos, eventualmente, uma imagem aérea do cemitério, dada a presença de alguns aparelhos que têm essa capacidade de filmar em espaço aéreo, mas a verdade é que não há possibilidade de os jornalistas terem visão para o interior do cemitério, uma vez que estamos numa parte lateral. Mas conseguimos, de quando em vez, ouvir aplausos vindos do interior do cemitério e são pessoas que estão a acompanhar este momento, família, naturalmente, mas também amigos, pessoas que vieram de todo lado, toda a parte, uns mais conhecidos do que outros, mas com um sentido de homenagem, de um último cumprimento, um obrigado, um último adeus, pessoas que trouxeram histórias de muitas memórias, vivências com o Diogo Jota e com o André Silva, histórias de futebol, mas sobretudo da vida. Pessoas ligadas de uma forma mais direta ao Diogo Jota, mas, por exemplo, nesta zona exterior onde estamos também nós, onde está instalado o posto central de reportagem da Rádio Observador, onde está a repórter Maria Rego, que naturalmente tem aqui uma perspetiva diferente da que eu tenho, porque está mais próxima destas pessoas que não arredaram pé ao longo de todas estas cerimónias. Quando eu digo cerimónias, desde ontem até hoje.

Exatamente. São dezenas as pessoas que vemos ao longo de todo este perímetro da igreja. Vemos pessoas na varanda do shopping que tem vista para o cemitério, precisamente. Vemos várias dezenas empoleiradas nos muros do cemitério que envolvem esta Igreja Matriz. Na frente da igreja, ainda assim, é onde está um mar de gente que acompanhou a saída dos caixões e que partilhou a emoção desta despedida. Vimos estas pessoas, digamos, desconhecidas, que choraram juntos e visivelmente abalados pelo momento que viveram aqui por esta despedida a Diogo Jota e André Silva. Como dizia, estas pessoas não arredam pé, continuam aqui ao sol também para conseguirem ver e conseguirem fazer então esta despedida. Aqui também uma nota que torna ainda mais emotivo este dia e também em jeito de curiosidade. A Igreja Matriz de Gondomar, onde decorre o funeral, também se chama Igreja Paroquial de São Cosme e São Damião. Os dois mártires que dão o nome a esta igreja são irmãos e os dois morreram juntos. A simbologia, claro, acrescenta a um dia de hoje com a emoção e a tristeza que vamos vendo por aqui. São várias as pessoas que se encontram aqui, como dizia, e decorre a esta hora, então, essa cerimónia mais privada no cemitério.

Muito obrigado, Maria Rego. Agradeço também ao Ricardo Loureiro, os repórteres da Rádio Observador que estiveram a acompanhar as cerimónias fúnebres de Diogo Jota e André Silva, cerimónias que estão a chegar ao final. A despedida aos dois jovens que se dedicaram ao futebol, que se transformaram em ícones, pelo que fizeram ao serviço dos clubes e também ao serviço da Seleção Nacional e por momentos como estes, que foram eternizados na Rádio Observador.

Atenção a Portugal a atacar pela direita, Cédric Soares já cruzou dentro da área e o golo! É de Portugal! Diogo Jota! Gol! Mais uma vez, Diogo Jota, de cabeça, André Maia.

Grande cabeceamento, mais um do Diogo Jota, mais um cruzamento milimétrico. Desta vez foi de Cédric Soares e por mim podíamos só jogar aqui pela direita, porque do mesmo lado, da mesma forma, cruzamento milimétrico da direita.

A seleção portuguesa dentro da área da Sérvia, golo! Golo de Portugal! Está desfeito o nulo em Belgrado, é Diogo Jota! Golo! E é de todos nós. Cabeçada lá para dentro, André Maia.

Diogo Jota, número 17 na camisola, com um golo para o português, a vir de Liverpool para salvar a seleção portuguesa aqui em Belgrado. O cruzamento é delicioso.

Bola para Belém para Portugal, descaído para a esquerda, Moutinho para dentro da grande área, esse passou por toda a gente. Golo! Vamos, Portugal! Diogo Jota! Gol! Diogo Jota, qual ponta de lança, a aproveitar da melhor maneira, André Maia.

É um esforço hercúleo do Cristiano Ronaldo, grande esforço do capitão. Foi até ao fim do campo, foi até ao fim do mundo. Conseguiu tocar a bola dentro das quatro linhas, tocou para Diogo Jota no centro do terreno. Aí está o golo do Diogo.

Ainda vai sobrar a segunda bola, Rúben Neves dá de cabeça, bola para o lado esquerdo, vértice da área, pode ser o cruzamento de Pedro Neto a simular. Agora sim, o cruzamento tirado, cabeceamento, golo! Aí está ele. É a detonação valente, é golo imortal, é golo de Portugal. Gol! É do matador. Como é que ele se chama? Chama-se Diogo Jota, o matador de Portugal nestes três jogos de qualificação. Toma lá mais um, Diogo Jota, é o terceiro. Terceiro em três jogos, terceiro de cabeça, grande cabeceamento a fazer lembrar um tal de Cristiano Ronaldo. Olha para ele, Cristiano, olha para ele, porque Jota está aqui a mostrar como se faz. Bola para a equipa portuguesa, bem descoberta agora, Diogo Jota, lado direito a esticar para a linha de fundo, para Nelson Semedo, é o cruzamento, golo! Aí está! É de Portugal! Diogo Jota!

Momentos que ficam eternos aqui na Rádio Observador, mas não só. Diogo Jota, 28 anos, André Silva, 25, morreram na quarta-feira. Tinham muito ainda por dar ao futebol, mas não só. É a nossa homenagem aqui na Rádio Observador a fechar esta edição especial, esta emissão especial de "E o Campeão É".