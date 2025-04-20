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O Benfica e o Braga não tropeçaram e está tudo igual outra vez no topo da classificação e o desporto vai estar em destaque nos próximos minutos por aqui na Rádio Observador, nesta edição de domingo de "E o Campeão É..." No final, há notas de 0 a 20. Também vamos ter cabine para os nossos convocados. Nós ainda ficamos aqui durante mais um tempo e estão conosco hoje Pedro Henriques, João Pinto e também Luís Pinto Coelho. Sejam muito bem-vindos.

Sejam muito bem-vindos, meus caros. Como estão todos? Boa Páscoa a todos.

Vamos a isto. Vamos começar esta edição de domingo, tem uma cabine à vossa espera, o que quiserem. Começo por ti, João Pinto, vitória ontem do Benfica por 3 x 0 em Guimarães, numa deslocação difícil. Otamendi bem disse que era um dia à la vez, mas Trubin também ajudou a salvar o dia em várias ocasiões. O Vitória até começou melhor, mas depois o Benfica acabou por ser mais eficaz. Olhando para este resultado, 3 x 0, consideras um resultado justo, tendo em conta a história do jogo?

Acho que foi demasiado. Bom dia, antes de mais. Acho que o 3 x 0 não reflete aquilo que o jogo foi. Se eu fico triste por ficar em 3 x 0? Não.

Claro que não.

Fico contentinho, mas realmente o Benfica esteve mais na retranca, marcou aquele primeiro gol numa transição ofensiva em que desmontou a pressão do Vitória, depois de 20 minutos de jogo em que tinha havido até mais Vitória.

Mas achas que isto foi estudado ou foi a estratégia do Benfica que não correu bem e teve que ser adaptada depois mediante esta estratégia do Vitória?

Acho que sim, acho que foi o Vitória que esteve melhor e que depois o próprio Bruno Lage disse na conferência de imprensa, que o Benfica não entrou bem no jogo, não conseguiu ter bola, não conseguiu gerir o jogo com bola. Mas depois o Benfica na transição ofensiva é muito forte. Bastou conseguir sair uma vez da pressão e chegamos logo ao gol. O Arthur Cabral esteve muito bem, muito rápido, muito vertical, muito bem no controle de bola e isso desequilibrou muito o Vitória de Guimarães. E depois o Benfica foi jogando com a vantagem que tinha, foi passando a responsabilidade ao Guimarães, que bateu sempre naquela parede ucraniana que é o Trubin, quando as outras paredes que tinham à frente não resolviam o problema. E depois foi uma questão de eficácia. O Benfica faz, se não estou em erro, oito remates, seis à baliza e marca três gols. Portanto, são níveis extraordinários de aproveitamento. É um Benfica em versão Liga dos Campeões a chegar a Guimarães e a mostrar toda a sua força, mas num jogo em que é melhor o resultado do que a exibição, de longe.

E dá para contrastar, por exemplo, com o jogo do Arouca, em que o Benfica teve muito mais oportunidades e jogou tecnicamente melhor e saiu de lá com o empate da Luz.

Exatamente, contra o Arouca, o Arouca tira duas bolas da linha, o Benfica mete uma no poste e depois o Arouca, não se pode dizer que tenha ido lá duas vezes e marcado dois gols, não foi assim, mas também não fez o suficiente para justificar o empate. Especialmente num jogo em que o Benfica jogou tanto e tão bem quando teve bola. Mas o futebol é mesmo assim e esse resultado já ficou lá para trás. O Benfica também perdeu com o Casa Pia, também perdeu em casa com o Braga, também foi empatar ao Aves. Portanto, há muitos resultados maus que o Benfica tem este ano, não foi só este do Arouca, que têm descontado pontos ao Benfica. A verdade é que estamos em primeiro ex aequo com o Sporting e é com isso que temos que lidar.

Luís Pinto Coelho, por norma, quando olhamos para um resultado de 3 x 0, não costuma haver margem para dúvidas. No entanto, este encontro na cidade de Verse não é bem o caso.

Sim, o João já disse quase tudo. Acho que o 3 x 0 não reflete o que se passou no jogo. Nota-se que o Benfica se sente confortável neste estilo de jogos. Baixa um bocadinho mais as linhas, depois é muito perigoso nas transições, mas obviamente que houve aqui uma diferença grande e a diferença foi a qualidade dos dois guarda-redes. Acho que Trubin segurou o Benfica quando era preciso. Varela facilitou um bocadinho. Facilitou, não. As pessoas ainda pensam que eu estou aqui a dizer qualquer coisa que não quero dizer.

Não foi feliz.

Não foi feliz, teve uma noite menos feliz. E obviamente, por isso é que um está no Benfica e outro está no Vitória. Há a diferença de qualidade e a qualidade individual aqui fez a diferença. Mas o que eu queria destacar é isso, é que o Benfica, neste estilo de jogos, sente-se muito confortável, baixando um bocadinho as linhas, depois tem jogadores muito perigosos na transição e também me parece uma equipa madura, uma equipa experiente, com jogadores que sabem tudo do jogo e explora muito bem depois os espaços que o adversário dá. O Vitória, bem, o Vitória entra muito forte na partida, até pode chegar ao gol logo no início.

Sim, logo nos primeiros minutos.

E percebe-se que é uma equipa bem trabalhada, uma equipa que assume o jogo com qualidade, bons jogadores. Acho que o Luís Ferreira é um belo treinador e jogando assim vai ganhar a maioria dos jogos no Campeonato Português. Obviamente que aqui jogou contra um adversário que é de um patamar acima, mas é uma boa exibição do Vitória e uma prova de maturidade desta equipa do Benfica.

Esta maturidade, Luís Pinto Coelho, até que ponto é que, por exemplo, uma figura como Otamendi ou até mesmo Di María toma um papel central para assegurar que o Benfica consegue efetivamente ficar tranquilo neste tipo de jogo, como defendias há pouco?

Sim, é preponderante. Ter esses jogadores que já ganharam tudo, que já jogaram ao mais alto nível em diversas competições, é fundamental. E depois há outros jogadores também com bastante experiência, o próprio Kokçu ou Oosterwolde, são todos jogadores muito experimentados e muito rodados, que se nota que depois nestes jogos acrescentam sempre um bocadinho extra e faz a diferença. Muitas vezes até em níveis de concentração. E nestes jogos os alertas estão todos ligados, porque sabem que o jogo vai ser muito complicado. Mas é uma exibição consistente e madura do Benfica, mas também é uma boa exibição do Vitória. Quem viu o jogo percebe que este Vitória tem qualidade.

Pedro Henriques, vou te perguntar: é mais viável ter dois, três jogadores com experiência, Di María e Otamendi, que podem ser decisivos nestes momentos, ou pesa mais ter o melhor marcador do campeonato como Jókers? É difícil fazer esta escolha?

No fundo, o que estás me a perguntar é qual vai ser o jogo decisivo deste campeonato. Eu acho que vai ser mesmo o Benfica-Sporting.

Não te fartas de dizer isso, é verdade.

Tenho dito isso várias vezes, porque me parece que este Benfica está mesmo muito talhado para estes grandes jogos.

Para jogos com equipas mais difíceis.

Exatamente, com equipas mais difíceis, criando às vezes um pouquinho mais de dificuldades. E há este jogo engraçado, que era na jornada em que os sportinguistas pensavam: "Vamos ganhar ao Braga, porque jogamos em casa e o Benfica talvez encoste no Porto". Não aconteceu. Na jornada a seguir era o Benfica que pensava: "O Sporting e Santa Clara fazem um bom campeonato, se calhar vai encostar e nós, Benfica, na perspetiva do Benfica, vamos tranquilamente ganhar ao Arouca". Andamos aqui neste jogo do gato e do rato, mas na prática e na realidade, estamos a passar cada jornada pra frente a decisão do título, muito provavelmente para aquilo que vai ser o jogo Benfica-Sporting. Não quer dizer que não haja jogos nestes quatro jogos. Claro que o Sporting na última jornada também recebe o Vitória e o Benfica vai a Braga, mas muito provavelmente passará por aí aquilo que é a decisão do título, porque se calhar tanto o Benfica como o Sporting, agora a quatro jornadas do fim, dificilmente, e até esse encontro na penúltima, poderão perder ou irão perder pontos, porque estão, entre aspas, no bom sentido da palavra, encostados à parede, no sentido de não quererem ceder um milímetro. E aí vem muitas vezes ao de cima, o que acontece neste tipo de equipas grandes, a mais-valia e o valor maior de cada uma das equipas. Eu acho que claramente ontem houve muito turbino para o resto de tudo o que aconteceu. Eu acho que a maior justificação de tudo aquilo que acontece, até deste resultado, desta diferença, são defesas incríveis. Não é só defesas, são defesas incríveis. Aquela com o braço, a handball, à queima, mas não só, é uma coisa impressionante. E portanto, eu acho que foi mesmo o turbino que fez a diferença. E nós sabemos que nestes jogos, há às vezes um gol. É para isso que estão lá os guarda-redes, atenção. Uma equipa que marca primeiro um gol pode fazer toda a diferença. Ou uma grande defesa ou um guarda-redes que defende um pênalti, por exemplo, em outras circunstâncias, faz toda a diferença. E portanto, acho que fica mesmo marcada a grande diferença do jogo, de um Benfica que foi superior, no meu ponto de vista, em todas as vertentes, não com esta diferença tão abrupta que foi definida pelo resultado, mas sobretudo pelo turbino. E gostava só de dar aqui algo que neste momento vai aparecendo nos jornais, na comunicação social, que é uma questão interessante, que tem a ver com a questão do chamado quinto cartão amarelo. Como nós percebemos o Di María no banco.

Não só o Di María, o Florentino também. Viram os dois cartão amarelo, falham o AVS, ficam disponíveis praticamente pro resto do campeonato.

Exatamente. Acabei agora de escrever um artigo que vai sair no Jornal de Público, exatamente a propósito disto. O Di María, que força o quinto cartão amarelo protestando no banco, o Florentino na execução do pontapé livre. E só relembrar às pessoas o seguinte: se fosse numa competição da UEFA ou se fosse num jogo da Taça de Portugal, que tem regulamentação da Federação Portuguesa de Futebol, isto era problemático para os jogadores. Por quê? Porque na nossa regulamentação da Federação Portuguesa de Futebol, na chamada subseção dois da proteção de competição, na sua vertente desportiva, o artigo 168, que fala da prática das faltas intencionais e outros comportamentos irregulares, nomeadamente no ponto quatro, diz isto exatamente que eu vou dizer, que é: o jogador que por qualquer forma provoque propositadamente a exibição de cartão amarelo ou vermelho por parte do árbitro é sancionado com suspensão de um a três jogos de castigos. Ora, isto é um jogo da liga, não é regulamentação da federação, e o artigo que mais ou menos se aproxima de qualquer coisa neste sentido é o artigo 53, mas que é muito dissimulado. Resumindo e concluindo, dificilmente poderá haver aqui, por parte da liga, uma punição para este ato.

Mas já aconteceu, Pedro, em 2019 com o Petit.

Mais ou menos. Aconteceu que os jogadores-

O Petit acabou por ser multado pelo Conselho de Disciplina.

O Petit, não os jogadores, são coisas diferentes. E aqui, o treinador ser multado ou não ser multado. O que eu quero dizer é que se fosse um jogo da Federação Portuguesa de Futebol, eram os jogadores que eram penalizados com um a três jogos de castigos. Aqui trata-se de uma situação diferente, como também já aconteceu na UEFA, com algumas situações relacionadas, até com um jogador como Marcano, e até com o Porto e inclusivamente com o Real Madrid. Isto para dizer, porque está aí muito pessoal a mandar uns bitaites em relação a isso, para dizer o seguinte: em relação a esta situação específica da liga, nada vai acontecer.

Quanto muito, pode acontecer com Bruno Lage e ser multado. Tal como aconteceu com o Petit.

Exatamente. Digamos que é o menor dentro disto, porque aqui a questão é mesmo salvaguardar os jogadores. E se os clubes têm este buraco na lei, o pessoal tem é que usar. Ou muda-se, ou então mantém-se e os clubes utilizam esse expediente e não há nada a dizer.

Fica aqui a opinião do Pedro Henriques sobre o tema. Fazer aqui um rescaldo de como ficou a classificação. O Sporting lidera com 72 pontos, os mesmos que o Benfica, que é segundo classificado. Aqui a vantagem leonina está relacionada com os critérios de desempate. Faltam quatro jornadas para o fim e atenção que há duelo entre estas duas equipas. Em terceiro lugar, está o Sporting Braga, 63 pontos, à frente do Futebol Clube do Porto, que tem 62. Isto porque ontem a equipa bracarense venceu por 2 x 0 o Estoril e, Luís Pinto Coelho, um resultado que certamente não terá agradado, mas que acaba por ser justo.

Sim, é justo. Era um dos jogos que eu achava que o Braga podia perder pontos. Na próxima semana também tem um jogo bastante complicado, visita o Famalicão. Mas o Braga está bem, está confiante, está a jogar bem. Está a terminar a época em grande, apesar de eu, no mercado de janeiro, até achar que o Braga ali faz algumas mexidas que podiam, na parte final da época, ser problemáticas, mas não. O Braga limpou um bocadinho aquele balneário, libertou alguns jogadores e outros tiveram espaço para crescer e a equipa está bastante bem e está a terminar a época bem. E o campeonato, convém não esquecer, termina com o Braga-Benfica. Na última jornada e um Sporting-Vitória. Por isso, muito curiosa a última jornada. Se chegar tudo, quer o primeiro, quer o segundo, quer o terceiro, quer o quarto ainda em disputa.

Vai ser até o fim.

Vai ser muito interessante.

E convém recordar que estavas a dizer, Luís Pinto Coelho, o Braga vai a Famalicão na próxima jornada, recebe o Santa Clara, depois joga com o Casa Pia fora e recebe então o Benfica nessa última jornada. O Porto vai ao Estrela da Amadora, recebe o Moreirense, tem ainda de ir à casa do Boavista, que está aflito, e depois recebe na última jornada o Nacional da Madeira. João Pinto, vou até ti para olhar para este Braga. Acreditas que até ao final, e tendo ainda esse jogo com o Benfica, vai conseguir segurar o terceiro lugar do campeonato?

Acho que vai ser difícil. O Porto tem um calendário acessível. O Braga tem esse último jogo contra o Benfica. Vai ser difícil, é só um pontinho neste momento. Se for pelo Benfica, espero que fique em quarto, porque é sinal que o Benfica ganhou em Braga e que fez os pontos todos que podia fazer. Esse derby na penúltima jornada também vai indicar um bocado o tom desse último jogo. Se o Sporting já for campeão, o Benfica já não joga nada em Braga. Se o Benfica já for campeão, o Benfica já não joga nada em Braga. E portanto, voltamos ao tema central que o Pedro Henriques tanto fala e que estamos todos a pensar nisso, esse tal Benfica-Sporting.

E eu vou perguntar ao Pedro Henriques como é que ele olhou para esta ponta final do Sporting-Braga e se o Futebol Clube do Porto vai ter muitas dificuldades em conseguir um lugar no pódio.

Bem, em primeiro lugar, há ainda essa questão de que o Futebol Clube do Porto, com o quarto lugar, em função de um Chelsea e do Betis, pode ir à Liga Europa. Porque a questão aqui principal para o Porto, claro que é a questão de honra, o terceiro lugar é sempre melhor que o quarto, mas é sobretudo a questão de não ter pré-jogos, como eu costumo dizer, portanto, jogos pré-eliminatórios, que alteram completamente, colados àquilo que é o Campeonato do Mundo de Clubes, onde o Porto vai estar, alterariam completamente o figurino daquilo que seria a pré-época e obviamente a consequência que essas pré-épocas têm naquilo que são as épocas. Nós sabemos isso perfeitamente, que mais à frente os clubes acabam por pagar a taxa, o esforço de que é terem que entrar em competição muito mais cedo. E essa é que é a grande problemática do Futebol Clube do Porto, que é sobretudo não ter jogos de pré e ao mesmo tempo conseguir o lugar na Liga Europa, que faz toda a diferença. É o tal jogo Sporting-Benfica que é muito relevante e importante, mas há aqui outros jogos interessantes. Por exemplo, o Sporting tem que ir ao Boavista. Se o Boavista tem perdido no Farense, se calhar o jogo teria aqui um grau de dificuldade diferente. O problema, neste caso, bom problema para o Boavista, é que foi ganhar a Faro, lança de novo uma aproximação àquilo que é a sobrevivência e, portanto, por exemplo, esse jogo Boavista-Sporting vai ser um jogo importantíssimo. É um facto que o Futebol Clube do Porto também recebe o Boavista, portanto, o calendário do Boavista não está nada fácil, a jogar contra os primeiros, mas também não está fácil para o Sporting ou para o Porto, neste caso concreto, que vão jogar diretamente com o Boavista, esse tipo de jogos. Portanto, eu acho que ainda há aqui coisas interessantes, vai ser jornada a jornada, mas continuo a achar que é mesmo. Diz.

E o engraçado no calendário do Boavista é que entre jogos, entre Sporting e Porto, vai ao Aves. E, portanto, ainda tem esse confronto direto fundamental.

Portanto, há aqui muita coisa ainda.

E vamos para aí, vamos olhar para as contas da despromoção. Ontem tivemos aqui três jogos com equipas, podemos dizer, aflitas, tirando aqui o Casa Pia, que está mais tranquilo na classificação. O Arouca venceu o Estrela da Amadora por 1 x 0, o Aves esteve a vencer quase até à ponta final, mas empatou com o Casa Pia e o Gil Vicente venceu por 3 x 0 o Nacional. Neste momento, o Farense e o Boavista estão com 21 pontos, são as duas mais aflitas. Depois o Aves em lugar de playoff de despromoção com 24, o Estrela tem 26, Gil Vicente 29, Nacional 32. João Pinto, quem é que se vai salvar?

Eu diria que o Estrela e o Aves estão a lutar por aquele lugar de playoff, que o Boavista tem muita dificuldade em poder ficar, porque tem esses tais dois jogos contra os grandes, Sporting e Porto, e depois pelo meio ainda vai ao campo do Aves. Portanto, será muito difícil fazer os cinco pontos que precisa para chegar aos 26 do Estrela da Amadora, partindo do princípio que o Estrela da Amadora não ganha nenhum ponto. Portanto, acho que o Boavista vai ser a equipa que está, para mim, mais condenada Depois o Farense, embora não esteja a jogar mal, esta derrota com o Boavista também acaba por ser fundamental. E o Aves é o que tem o calendário em que joga mais vezes contra equipas do seu campeonato.

Tem o Benfica, Boavista, Estrela e Moreirense.

Exatamente. Os jogos com o Estrela e com o Boavista são fundamentais para poderem garantir a sua própria salvação. É o Aves que depende apenas de si e parece-me que o Boavista e o Farense já dependem muito dos outros para se conseguirem salvar.

Luís Pinto Coelho, esta despromoção é do Boavista e do Farense? Pergunto se é esse o cenário que prevês e mais do que algo a perder, o Estrela da Amadora e o Aves só têm de, de certa forma, evitar males maiores?

Sim, a probabilidade será Boavista e Farense, mas ontem o Aves deixou fugir dois pontos que podem ser fatais. O Aves não está muito bem, o Boavista com esta vitória entra um bocadinho na corrida. Imaginando que na próxima jornada perdem os dois, depois há esse confronto direto e o Boavista nas últimas duas deslocações ganhou os dois jogos fora. Por isso, se ganha no Aves, empata e até pode ficar com vantagem direta. Por isso, eu acho que o Boavista ainda pode ter aqui uma palavra a dizer, porque é uma equipa que está com este novo treinador também e nota-se que os adeptos, os boavisteiros ainda acreditam e pode ser aqui, até mesmo contra os grandes, uma equipa que pode causar problemas.

Pedro Henriques, quem é que tem a vida mais difícil, vamos dizer assim?

Não deixa de ser engraçado. Eu acho que, obviamente, já foi aqui tudo dito naquela que é a relação do Boavista com o calendário mais complicado, mas repare que para o próximo fim de semana vamos ter o Boavista, que neste momento está com 21 pontos, a receber o Sporting e o Aves, que está com 24, a ir ao Estádio da Luz. E portanto, num plano teórico, a gente olha para isto e diz: "Bem, Sporting e Benfica na luta pelo título não podem ceder pontos". O que significaria que ficariam na mesma posição. Entretanto, o Farense também joga e se fizer pontos-

E o Estrela da Amadora joga com o segundo do Porto.

Exatamente. E se quisermos pôr agora um patamar acima, que o Estrela da Amadora está com 26 pontos, joga com o Porto, não deixa de ser curioso o Estrela, o Aves e o Boavista, os três a jogarem com os ditos três grandes.

Vai ficar tudo igual para eles.

Exatamente, vai ficar tudo igual, sendo aqui o Farense a equipa que pode eventualmente aproximar-se ou encurtar e, visto mais para cima, o próprio Gil Vicente com 29 pontos a dar um salto e a fugir. O que colocaria, digamos, quatro equipas, Estrela, Aves, Boavista e Farense, mais próximas, mais juntas, mantendo esta relação, sendo que o Farense queria aqui encurtar, e a decidirem estas quatro equipas, uma a safar-se, uma a ir ao playoff e duas a condenarem-se.

Estamos a esquecer muito a questão do playoff, Pedro, até porque o playoff é o 16º lugar. Eu estou aqui a olhar também para as contas da segunda liga, o Tondela vai na frente. Ao que tudo indica, não será esta a equipa a lutar pelo playoff, mas sim Vizela e Desportivo de Chaves, duas equipas já com historial de primeira liga e o Avern também está aqui na luta.

E moralizados. Normalmente essas equipas como estão habituadas a ganhar nessa época, é essa a grande vantagem. Ou seja, quem vai ao playoff da equipa da primeira liga, normalmente perdeu muito mais jogos.

Exatamente.

E a equipa da segunda liga fartou-se de ganhar jogos, por isso é que vai ao playoff. E portanto, há essa parte moral que é nós nem somos da primeira, eles é que são, mas estamos moralizados por este terceiro lugar e a história mostra-nos que a maior parte das vezes são as equipas da segunda liga que ganham esse playoff.

Meus caros, temos de avançar para as notas e campeões do dia. Vamos até ao Luís Pinto Coelho. Luís, nota e campeão do dia.

Eu vou dar um 20 ao João Moutinho. Quem viu ontem o jogo do Braga, é uma delícia ver jogar o João Moutinho e eu fico bastante amargurado depois de saber que ele, que avisámos feito e não foi jogador do Porto esta época.

Ainda estava muito jeito.

Por umas birras internas de pessoas que já deviam ter idade para pensar e não amuar e olhar para o clube em primeiro lugar. E João Moutinho poderia ser aquele jogador com experiência, que fazia um bocadinho o papel, por exemplo, do Pepe em termos de liderança e, além disso, a qualidade que ainda acrescenta. Ontem foi o melhor jogador em campo, duas assistências e fazia um jeitaço ao Porto. Vamos ver, ele está em final de contrato, se calhar, pode ser que ainda vem e ainda dá jeito ao que está a jogar.

Vai dar uma perninha.

Ao que está a jogar, mas 20 para ele.

João Pinto, o que nos dá jeito é agora aqui alguma brevidade nas nota e campeão do dia.

Três notas. 14 para o Benfica e a vitória em Guimarães. Nota 18 para o Caparica Surf Festival, que meteu milhares de pessoas à beira-mar, mesmo quando o mar vinha muitas vezes de cima. E nota 20 para Humberto Coelho nos seus 75 anos.

Notas só positivas do João Pinto. Pedro Henriques, estamos contigo, não estragues a média.

Não, nota 18 para o Turbina. Acho que foi o verdadeiro polvo na baliza, aquilo foi braços por todo lado a defender tudo e mais alguma coisa.

Parecia um polvo.

Exatamente, parecia um polvo. Até já há uns memes com isso, com vários braços do Turbina. Acho que realmente é mesmo o "man of the match" de ontem do jogo.

Meus caros, boa Páscoa para vocês. Aproveitem o almoço em família.

Grande abraço.

E o "Campeão Esta" está de regresso amanhã, à hora habitual, depois de meio-dia e meia.