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O Benfica não tropeçou e aproximou-se do Sporting. Já hoje, o Futebol Clube do Porto pode cimentar a liderança e garantir uma vantagem confortável, ainda que a deslocação seja difícil aos Açores para jogar frente ao Santa Clara. Partimos para a análise nesta edição de domingo de "E o Campeão É..." hoje com o João Pinto, o João Castro e também o Pedro Henriques. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar pela vitória do Benfica. Hat-trick de Pavlídis, na vitória por 3 x 1 no Estádio da Luz frente ao Estoril, que jogou quase sempre em alta intensidade. João Pinto, um teste exigente com o Estoril praticamente sem medo de jogar e a tentar muitas vezes a sua sorte. Ficas satisfeito com esta exibição do Benfica perante uma equipa que foi muito atrevida e procurou sempre combater a força ofensiva do Benfica?

Olá, bom dia. Sim, fiquei feliz, acho que o Benfica faz uma boa exibição. Não se senta no conforto uma primeira parte com pouco calor. O Benfica percebeu que a primeira parte tinha que ser jogada a alta rotação e comprou o desafio, correu, esforçou-se, foi atrás. O Estoril, realmente, como tu disseste, muito descomplexado, uma equipa sem peso nenhum nas costas e isso faz com que eles joguem muito bem. Têm jogadores com uma capacidade técnica individual muito boa. Aqueles dois centrais são impressionantes. O que o Benfica fez foi aquilo que era preciso fazer para desmontar o Estoril, ou seja, correu mais, conseguiu a partir dos 10 minutos, meter o Estoril encostado à sua baliza até marcar e teve um início em que o Trubino foi guarda-redes de grande e conseguiu tirar os dois gols da baliza do Benfica. Se o Estoril marca primeiro, a história podia ter sido outra.

Era isso que eu ia perguntar, se a história teria sido diferente.

Completamente. E o Benfica marcando primeiro, obrigou o Estoril a ir buscar as reservas todas do ponto de vista físico, que gastou até o fim da primeira parte, quando depois o Benfica faz 2 x 0 e o Estoril 2 x 1, e no início da segunda. Ou seja, quando o Estoril chega àquela fase em que tentou tudo, se esforçou tudo, correu tudo, a partir dos 65 minutos, depois o Benfica com as alterações que faz com a entrada do Sidney, começa a ter muito espaço entre o meio-campo e a defesa do Estoril, a apanhar os defesas do Estoril de frente com a bola e tudo começou a ser mais fácil para o Benfica depois que o Estoril rebentou fisicamente. E quando o Benfica faz o 3 x 1, o jogo praticamente acaba. Portanto, é um jogo que o Benfica ganha no pulmão, ganha na força física, na capacidade tática e também no público, quase com 60 mil a puxarem pelo Benfica. Portanto, é uma boa vitória caseira de um jogo contra um adversário que realmente não é fácil de bater.

E o que tens a dizer da estreia de Sidney Cabral, que fez logo uma assistência e passado três minutos depois ter entrado? E também queria pegar aqui na questão do Østnes, porque Mourinho diz que ele tem um problema que se arrasta há algum tempo e que é um jogador de risco, vai ter de ser gerido o médio norueguês. O que tens a dizer também sobre esta questão?

Sobre o miúdo, gostei da maneira como ele entrou, gostei muito da maneira como o José Mourinho disse na conferência de imprensa, que soube uma primeira oportunidade para dar uma boa primeira impressão e foi exatamente isso que ele fez. Três minutos depois de entrar, fez uma assistência, ali um bocado atabalhoada, mas conta, não interessa. E depois passado um bocadinho, já era o homem dos cantos, tentou marcar um livre direto e portanto mostra personalidade, o que na Luz nós gostamos sempre. Depois em relação ao Østnes. No ano passado vivemos com uma situação similar em relação ao Tomás Araújo.

Estás a ter um déjà vu, no fundo.

Exatamente, é um déjà vu, mas é norueguês. Que acho que se diz.

É isso.

Mas aquilo que me parece é que o Benfica, até por causa disso, tem que contratar extremos. Para quê? Para que o Østnes possa começar a rodar com os homens do meio-campo. E dentro daqueles três posições de meio-campo, haja três a jogar e dois no banco. O Østnes não joga no lado direito da defesa, joga no médio direito, se não joga médio esquerdo, se não joga atrás do ponta de lança. Portanto, ele joga sempre e é isso que causa esta fadiga. O que o Benfica tem que ter é os jogadores certos nas posições certas para que ele possa ter também os seus momentos de descanso e de rotação.

Passamos ao João Castro, que hoje não queria nada falar sobre futebol, não esteve conosco ontem para analisar o empate do Sporting frente ao Gil Vicente, mas João, vamos falar sobre o Benfica. Um jogo aqui exigente e que acabou por se confirmar. Queria te perguntar se é mérito para Mourinho, que conseguiu montar bem o esquema e impedir problemas maiores deste Estoril na Luz, porque a vontade de causar estragos maiores, como disse aqui também já o João Pinto, esteve lá durante toda a partida.

Olha, bom dia a todos. Eu pensava que eu tinha falado mundial de setas, mas pronto, vamos lá falar futebol um bocadinho. É claramente um jogo que era difícil, o João Castro gosta de futebol positivo e portanto assume-se como uma equipa grande a jogar. E o início do jogo, eu acho que há um ponto muito importante naquilo que o João Pinto disse, é que o Estoril teve as duas primeiras grandes oportunidades da partida. E se o Estoril marca, o jogo muda, claramente. A história seria outra. Mas a verdade é que o Benfica depois, e perante essa pressão que o Estoril fez bem, o Benfica começou a perceber como é que conseguia sair, e era pela esquerda. Por causa da pressão do Gitane que vinha quadrar o Manu, e depois ali o Dalot podia sair pela esquerda, e portanto, hesitavam ali um bocadinho o lateral direito do Estoril. Portanto, foi por aí que o Mourinho mandou a equipa sair, foi por aí que deu instruções ao Trubino para bater para ali também, e o Benfica conseguiu sair. E a partir da altura que começou a sair da primeira linha de pressão do Estoril, as coisas começaram a ser mais fáceis, depois tem obviamente um grande avançado, conforme já tínhamos dito aqui, que faz mais outra grande exibição. Acho que o Benfica depois na segunda parte, depois de estar a vencer, o Mourinho é à Mourinho, mais pragmático, dá mais a bola ao Estoril e fica a jogar em transição e apanha o Estoril, conforme o João Pinto disse, já com pouca bateria e apanha com espaços, com o Sidney Cabral a entrar. Pelas declarações de Mourinho, o Cabral vai ser extremo, poucas vezes vai jogar na lateral.

Ele falou disso mesmo na conferência. Atribuía mais qualidades como extremo do que como ala, faltava ali qualquer coisa.

Sim, eu percebo que o Morinho também não é.

Eu diria que como um médio-esquerdo, não é bem um extremo.

Sim, mas eu acho que se tiver que usar a lateral, irá usá-lo.

Vamos ver se daqui a uns tempos não é um Óstnes também.

Exatamente. Ficou claro isso numa exibição do Benfica, que depois foi pragmático na segunda parte e acaba por vencer bem um jogo que era difícil, um jogo que podia mudar muita coisa se o Estoril marca primeiro. É uma excelente equipa, mas o Benfica acaba por vencer e obviamente aquele segundo golo do Pavlidis é fantástico. Se calhar numa exibição mais cinzenta de Sudakov neste jogo.

Aquele lobo puxado de orelhas.

Sim, e o Benfica beneficiou aqui de uma pequena situação, que eu acho que foi o Tomás Araújo ser titular, por causa do constrangimento do António Silva. É muito importante na construção quando tens uma equipa que pressiona muito alto. Obviamente que falha alguns passes, mas também tenta-os. É preciso tentar passes de risco. Eu acho que o Benfica sai favorecido na construção quando apanha estas equipa com o Tomás Araújo. E acho que acabou por também beneficiar muito. Mas é uma exibição que são três pontos, recupera pontos para o Sporting, espera hoje a visita do Porto aos Açores e espera que abra mais mercado para o Benfica, porque se calhar ainda se vai reforçar aqui valentemente agora nos próximos dias.

Já lá vamos, ao teste do Futebol Clube do Porto nos Açores. Antes, Pedro Henriques, as tuas notas sobre este Benfica-Estoril. Eu queria também falar aqui de Pavlidis. É um jogador que é o melhor marcador do campeonato, muitas vezes não falamos dele e lembro-me que no ano passado, por volta desta altura, muitos benfiquistas tinham muitas dúvidas em relação a Pavlidis. Ele acabou por ter uma segunda volta muito positiva, marcou imensos golos, mas é um jogador cada vez mais imprescindível para este Benfica.

Sim, eu vou já ao Pavlidis, vou começar por um dado que para mim é muito interessante. O Benfica ganhou, mas tem 20 remates contra nove do Estoril, mas no que diz respeito aos remates enquadrados, o Benfica fez três remates enquadrados e fez três golos, alta eficácia, enquanto o Estoril fez mais remates enquadrados que o Benfica e portanto fez quatro. E isto diz também muito daquilo que ainda falta para este Benfica, que ganhou bem, aliás, é a minha opinião, mas ainda não entrou naquela coisa da nota artística, mas se calhar neste momento a nota artística é o menos importante. Do Benfica, destacaria três jogadores. O Pavlidis, por razões óbvias. É o hat trick, porque o hat trick é sempre o hat trick. O momento do segundo gol, que é um momento pura classe, em que ele arrisca, mas é um jogador que faz mais coisas, até pela posição que ocupa, é mesmo daqueles jogadores que pressionam os adversários, portanto faz toda aquela pressão. E se calhar dos médios, daqueles jogadores que jogam na zona de meio-campo, eu acho que ele é o melhor médio que o Benfica tem também, ou pelo menos ontem foi. Depois, destaque no Síndico, porque é a questão da promessa, mas mais do que a promessa, trouxe energia, trouxe vitalidade. Percebe-se claro que agora também é aquele princípio de querer mostrar o motivo da contratação e às vezes os jogadores depois perdem-se um bocadinho quando passam e deixam de ser novidades, mas eu acho que é o tal, mais do que o defesa, é o mesmo médio ao extremo que o Benfica precisava no sentido de agitar ali e fazer coisas diferentes. Fez uma assistência, não sei o quê. Não, fez uma assistência. Os outros andaram lá não sei quantos minutos e não fizeram. Portanto, o Síndico claramente é uma boa contratação. E o Manu, que ainda estando com aquela questão que é a falta de ritmo, percebe-se claramente que é um jogador com que o Benfica vai contar, porque é um jogador de altíssima qualidade. Mas depois não podemos esquecer que do outro lado também há uma equipa com grandes jogadores. E eu ontem já tinha destacado, em relação ao Gil Vicente, também os jogadores que realmente poderiam estar a voar em patamares mais altos, com todo o respeito, naturalmente, por Gil Vicente, por Estoril, não consigo perceber porque é que o João Carvalho ainda está-

Marcou um grande gol.

E não é só isso, quer dizer, é pura classe. Eu acho que há jogadores, eu não faço parte de scout, portanto não é esse o meu foco, mas há jogadores que nós percebemos que mesmo quando não conseguem fazer eventualmente um bom jogo, que se percebe que sabem jogar e que têm qualidade e que têm qualidade de pés. João Carvalho é um desses jogadores. E portanto, quando eu vejo muitas vezes a preocupação de contratar fora, fico aquela questão que é porque é que não se contrata cá dentro jogadores de altíssima qualidade. E dentro desse aspecto, o Benfica, com o Síndico, por exemplo, foi contratar cá dentro. E portanto, eu acho que isso faz todo sentido. Termino com o seguinte, que é também a questão das lesões, embora aí, neste momento, o mais catedrático de todos é o João Castro pra falar dos jogadores lesionados, porque o Sporting realmente está com o plantel de fora, mas o Enzo, o António Silva e o Óstnes são as tais lesões que estão em equação e que podem trazer, claro, depois os treinadores têm que arranjar soluções, porque já se sabe que não se pode contar 100% com os jogadores, porque castigos, lesões, mas é uma problemática que o Benfica tem. E olhando até para Benfica e para Sporting, pra semana, pra aquilo que é a Taça da Liga, por ser a Taça da Liga, mas também por estes condicionamentos e porque o foco está no campeonato, eu deduzo que Benfica e Sporting vão jogar com muitas alterações naquilo que é a Taça da Liga, mas isso deixamos pra semana quando formos analisar esses jogos.

Exato, ainda falta até lá. Destaque aqui pra outros jogos da Primeira Liga. O Tondela venceu o Arouca por 3x1. O Estrela da Amadora, num grande jogo, empatou com o Braga a três bolas. O Braga teve o jogo praticamente controlado, ia vencer por 3x1 e o Estrela da Amadora conseguiu ainda empatar, está num bom momento de forma. E o AVS, que perdeu com o Moreirense em casa, 2x0, está cada vez mais afundado no fundo da tabela, tem apenas quatro pontos e a distância para sair da zona de despromoção já é de 10 pontos, portanto tarefa muito complicada para o AVS. E destaque também aqui à luta pelo quarto lugar, que está ao rubro. 28 pontos para o Gil Vicente, 27 para o Braga, 25 para o Guimarães, vitória de Sport Club. O Moreirense acaba por subir também nesta jornada, portanto temos aqui contas muito equilibradas. Já no topo, as coisas podem ficar mais desequilibradas hoje, logo vamos ver o que é que vai fazer o Futebol Clube do Porto nos Açores. Último jogo da primeira volta. João Castro, acredito que vais seguir esta partida com especial atenção depois do deslize do Sporting. Se bem que este Santa Clara não vence há três jogos, mas causou muitos problemas ao teu Sporting. Acreditas que também é uma equipa que pode surpreender este Futebol Clube do Porto jogando em casa?

Deixa-me só dizer uma coisa ao Pedro Henriques. O João Carvalho foi formado no Benfica.

É verdade.

E depois teve um percurso todo no estrangeiro. Esteve no Olympiacos, esteve no Nottingham Forest, se não me engano, ou seja, teve ali a oportunidade e às vezes as carreiras não correm bem. E depois agora aqui no Estoril, sim. E concordo com o Pedro, tem muitos bons jogadores, da mesma forma que o Luís Esteves foi formado no Sporting e agora está muito bem no Gil Vicente. Esteve o ano passado no Nacional.

O Guitan também, que já esteve no Braga e que não conseguiu vingar no Braga.

E ainda é do Braga o Guitan. Mas eu concordo com o Pedro, há jogadores que podem mais tarde, mas os clubes grandes têm que estar atentos a esses possíveis regressos, porque podem acrescentar algo, sobretudo para segundas linhas, diria eu. Em relação ao Santa Clara, é sempre um jogo difícil para o Porto. Obviamente, uma vitória Santa Clara e o Sporting até recuperava um ponto, e o Benfica também. O Benfica até recuperava mais. Mas a verdade é que o Porto sabe da importância deste jogo. Ou seja, neste virar de campeonato, o Porto sabe que uma vitória hoje coloca-lhe uma almofada já bastante grande para o que aí vem, até porque recebe o Sporting no Dragão, que é o principal adversário agora do Porto, em termos pontuais, no dia 8 de fevereiro. É um Santa Clara que, perante jogar em casa, com aquela questão do relvado, que é sempre um relvado difícil, é uma equipa muito coesa defensivamente e depois explora os espaços dados pelos adversários, porque tem jogadores rápidos também na frente. É uma equipa sempre lutadora, que não vira a cara à luta e que fecha muito bem, defende muito bem, é muito bem organizada defensivamente. Acho que pode dar trabalho aqui ao Futebol Clube do Porto. Além de saber da importância do jogo, o Porto sabe que o adversário escorregou e sabe claramente que hoje tem que vencer, não tendo nota artística. Hoje o mais interessante para o Porto é vencer, porque fica realmente com uma almofada muito grande. Pese embora falte muito campeonato, o Porto, sobretudo da forma como está a jogar, não que seja com uma grande nota artística, mas a forma como defende, sofre muito poucos gols, sabe que pode ter o campeonato quase na mão. E, portanto, vamos ver o que o Santa Clara consegue fazer, sobretudo o que o Porto consegue fazer. Acho que vai ser um jogo muito interessante, muito equilibrado. É esperar para ver por logo, mas acho que sim, que vai ser um jogo bastante interessante para todos acompanharem.

João Pinto, manténs a esperança de um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto, nos Açores?

Mantenho a esperança de uma derrota.

O teu som ficou de repente muito baixo. Não sei se estás longe do microfone.

Não sei se sou eu que estou a falar baixo. Já está melhor?

Continua igual. Eu, se calhar, vou primeiro ao Pedro Henriques e já volto a ti. Até já, João. Pedro Henriques, vamos à questão do 11, que é sempre importante, até porque Farioli deverá fazer aqui mexidas nesta partida. Borja Sainz já cumpriu castigo, deve estar de regresso, mas também há a questão de Gabri Veiga, Alberto Costa, Alan Varela.

Sim, duas notas, uma do 11 e a outra para a corrente, realmente, de grande energia, que foi a recepção no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Eles tiveram que atravessar um corredor como se viessem de uma vitória da Champions. Mas percebe-se o momento e o contexto, e estou a dizer isto como forma positiva. Aliás, o cântico principal foi qualquer coisa como "queremos o Porto campeão" ou coisa assim do gênero, porque neste momento, para clubes como o Sporting, Porto e Benfica, o Sporting é bicampeão quando estão afastados do título, um ano, dois, três, etc. Obviamente que quando se percebe que as coisas estão a correr bem, o cântico principal tem que ser o querer ser campeão. E esta corrente de energia acho que é muito importante. E como disse o João Castro, e concordo, este jogo é dos jogos mais relevantes e importantes para o Porto, sempre no contexto, obviamente. Por quê? Porque é a possibilidade de virar o campeonato, portanto, no fundo, é meio campeonato, e poderes aumentar a distância para uma almofada confortável. O Porto neste momento tem 46 pontos e o Sporting 42, mas se ganharem passam de 49 para 42 e fica um fosso de sete e 10 pontos, o que é bastante para o final de uma primeira volta, e isso é uma energia muito grande. Em relação ao Porto, eu acho que Borja Sainz regressando vai estar no 11. É óbvio que o Porto poderá fazer gestão, mas eu acho que hoje é mesmo para ir com a carne na assadeira, no meu ponto de vista, por causa deste contexto específico, e o jogo não é fácil, por ser nos Açores, Santa Clara, num péssimo relvado. Diogo Costa na baliza, Alberto, Mané, Chivor, Francisco Moura, Froull, Alan Varela, Rodrigo Mora, PP, Samu e Borja Sainz. É esta a minha aposta.

Logo veremos se confirma esta taxa de eficácia. João Pinto, não sei se tentaram boicotar ou não, mas quero te ouvir sobre este Santa Clara vs Futebol Clube do Porto.

E eu quero ser ouvido, não sei se conseguem.

Sim.

Mas sim, acho que já foi tudo dito. Do ponto de vista da esperança, é que o Futebol Clube do Porto perca, do ponto de vista da realidade, é que vai ser difícil que isso aconteça.

Vamos ainda, de passar às notas, falar aqui com o João Castro sobre um possível reforço para o Sporting. Aliás, já está em Lisboa, Luís Guilherme, vai assinar pelo Sporting. Extremo brasileiro de 19 anos, que vem do West Ham. O Sporting deverá investir, segundo a imprensa desportiva, até 17 milhões de euros. João Castro, é um bom reforço? Já aqui hoje falámos do mercado português e das boas ofertas que há por cá, mas Luís Guilherme merece a tua aposta?

Merece. Era um excelente talento no Palmeiras. É um jogador que joga nos três corredores, esquerdo, central e lado direito. Ele até gosta de jogar mais pelo meio, substituir muitas vezes o Veiga no Palmeiras a jogar pelo meio. É um jogador explosivo, com uma excelente velocidade, excelente técnica, canhoto. Vem claramente já para fazer uma substituição. Acho que o timing é perfeito do Sporting. Aproveita a vontade do West Ham em fazer dinheiro para comprar e tem comprado muito, até porque comprou o Pablo do Gil Vicente, como sabes. Portanto, precisava de ter algum encaixe num jogador em que eles deram 24 milhões. O Sporting vai contratar por 14 mais três, mais 15% que fica para o West Ham. Acho que é uma excelente contratação, que vem suprimir a necessidade do Sporting para extremo, para os corredores, mas pode jogar atrás do avançado. E, sobretudo, já substitui o Kenda atempadamente. Ou seja, o Luís Guilherme tem aqui seis meses de adaptação ao futebol português, ao clube, ao treinador, porque o Kenda já está vendido para o Chelsea, está lesionado. Portanto, acho que é um excelente movimento do Sporting, um jogador que teve quase para assinar pelo Futebol Clube do Porto no verão. Houve um interesse muito forte do Porto no verão, não se concretizou e o Sporting a aproveitar a dificuldade destes jogadores brasileiros em saltarem logo do Brasileirão para a Premier League. Poucos jogos e o Sporting a aproveitar esta oportunidade de mercado, que eu acho que é um excelente reforço. Eu acho que as pessoas vão ver quando ele se adaptar, porque realmente é muito explosivo, uma excelente técnica em espaços curtos, mas com progressão com a bola é muito forte. Falta melhorar alguns aspetos. Obviamente, não é um jogador feito. Falta dele em algumas coisas, sobretudo na decisão e até na finalização, mas acho que vai ser um excelente reforço. Eu acho que o Sporting ainda vai contratar outro, mas é um excelente reforço. Agora, vamos ver se consegue chegar a tempo para ajudar o Sporting nesta luta que está difícil com o Futebol Clube do Porto e com o Benfica logo atrás, obviamente, mas acho que é uma excelente contratação.

Luís Guilherme, que não teve grande sucesso na Premier League, mas como tu disseste, e bem, foi um dos bons homens do Abel Ferreira no Palmeiras. Antes de irmos às notas, uma nota muito curiosa: 22 metros em linha reta separam, no ponto mais próximo, os estádios do Paris Saint-Germain e do Paris FC, que jogam hoje no primeiro clássico parisiense desde 1978. O Paris Saint-Germain, que não está em primeiro lugar, está a quatro pontos da liderança do Lens, que está no primeiro lugar na liga francesa. O Paris FC no 14º lugar com 16 pontos. É um clássico de vizinhos que acontece hoje às 19h45. Mas há mais. Também em Inglaterra temos jogo grande em perspetiva entre o City e o Chelsea. Há também o Fulham de Marco Silva com o Liverpool, que não está na melhor fase. E depois nas modalidades também destaque para um dérbi de Lisboa entre Benfica e Sporting, Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, jogo a partir das 15h. Vamos para as notas. João Pinto, começo contigo.

A minha nota é um oito para o processo eleitoral do Benfica District. Eu ontem dei aqui uma nota positiva.

Foi aprovado.

É, mas aparentemente tudo correu mal na questão da votação e um investimento desta monta de 300 milhões, que é aprovado numa assembleia geral com tantos problemas à volta da votação, devia ser repensada e se acharam que era importante ouvir os sócios, acho que mais importante será garantir que a eleição foi feita com toda a transparência.

Tu falas aqui da questão da votação eletrónica. Tu ontem referiste isso, não foi?

Sim, a votação eletrónica correu muito mal e estamos a assentar um investimento de 300 milhões numa votação em que as pessoas ficaram bloqueadas na aplicação, além de uma série de outros problemas legais dentro do texto daquilo que foi aprovado. Portanto, parece-me que um passo atrás seria precavido. E essa acaba por ser a minha nota.

Nota oito para a aprovação deste projeto e para as burocracias deste projeto Benfica District, que foi aprovado ontem em assembleia geral do Benfica. João Castro, as tuas notas.

Notas 16 para o César Peixoto e o Yann Catro. Acho que estão a fazer um excelente trabalho nas duas equipas, jogam com equipas grandes. Depois nota pela primeira vitória do Wolves na Premier League, afundando o West Ham. E agora destaque para o jogo entre o meu clube de Inglaterra, o Leeds, e o Manchester United. O roubador Mourinho voltará a estar aqui com muitas dificuldades se hoje não vencerem Leeds, porque é um jogo entre rivais. Atenção, o Leeds é grande rival do Manchester United. Fica aqui a nota, porque o Mourinho não sabia disso na conferência de imprensa. É um grande jogo hoje também.

Não anda atento.

Castro, e o Bragança está no banco do jogo do Sporting B. Também é uma nota alta.

É verdade, está no banco. É uma nota alta, exatamente. O regresso do Bragança. Tanto faz falta.

Pedro Henriques, fechamos contigo. As notas.

Sim, três 17. 17 para o Pavlidis, porque fez o hat trick, porque lidera os melhores marcadores, 17 gols com dois de diferença para o Luis Suárez, porque realmente é um jogador que está em alta rotação. 17 também para o Estoril. É certo que perdeu, mas o Estoril joga um futebol positivo, joga um futebol bonito, tem jogadores de qualidade e é o reflexo de tudo aquilo que é a postura, o comportamento e até o discurso do Yann Catro, que é o seu treinador, e todos nós gostamos, de uma maneira geral, da sua postura. E também nota 17 para esta corrente de energia que os adeptos, porque os adeptos são o essencial do futebol, deram ao Futebol Clube do Porto no aeroporto, porque esta energia é muito importante e isto marca os jogadores, é relevante, é importante, aumenta a autoestima, a motivação e portanto, tudo positivo. E nota 17 para o Futebol Clube do Porto, sobretudo para os seus adeptos, pelo que fizeram no aeroporto em relação à sua equipa.

E um jogo que vai ter relato aqui em direto na Rádio Observador a partir das 18h, a emissão especial começa um pouco antes, a partir das 17h35. E o "Campeão É" regressa amanhã depois da 13h. Um abraço a todos.