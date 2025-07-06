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E nestes últimos minutos, praticamente fizeram-nos o programa de hoje, Zé. Há um novo inquilino no Dragão, Iokeres mais perto de voar daqui para fora e Félix, em sentido contrário, quer voltar ao ninho. Edição de domingo de "E o Campeão É?". No final, há notas de 0 a 20, mas primeiro damos as boas-vindas ao Pedro Henriques, João Castro e ao Luís Pinto Coelho. Sejam muito bem-vindos. Bom dia.

Sejam todos muito bem-vindos. Como estão?

Bom dia.

Meus caros-

O João Castro o mais triste, aposto.

É, mais triste.

O João Castro o mais triste, acredito também, mas vamos começar pela informação mais recente. Luís Pinto Coelho, Francesco Farioli é o novo treinador do Futebol Clube do Porto, contrato de duas temporadas até junho de 2027. Tem a apresentação agendada para amanhã ao meio-dia, sucede a Martín Anselmi. É uma escolha feliz esta de André Villas-Boas? Francesco Farioli é o homem certo para dar uma volta ao Dragão?

Isso nunca se sabe. É sempre uma pergunta complexa, embora me pareça que seja um treinador que tem qualidade para isso. O que me agrada, como eu já referi, é manter o projeto de treinador e o perfil que está traçado por esta estrutura. Agora, acrescenta outras coisas relativamente a Anselmi. Tem experiência de futebol europeu, passou por três países diferentes já no futebol europeu, teve resultados interessantes também, por isso parece-me uma aposta interessante e eu gosto da aposta. Prefiro manter a ideia de projeto de treinador do que estar a mudar e ir para outro treinador com características completamente diferentes e andar um bocadinho ao sabor do vento e um bocadinho também a jogar para a bancada. Acho que não fizeram isso, não foram buscar um treinador português aqui que estivesse um bocadinho na moda. Foram buscar um treinador que já estava até referenciado e tinha sido tentado antes de Anselmi. Eu acho que pode resultar. Agora, obviamente, é preciso, e vão começar a chegar amanhã, reforços também. Por isso, acredito que isso é o mais importante também, porque nenhum treinador do mundo consegue fazer grandes omeletes com ovos muito fraquinhos.

E o que te parece esta estratégia de André Villas-Boas que começou com David Bruno, que é um treinador português, mas pouco tempo depois trocou para Anselmi, que é estrangeiro, agora volta a apostar num treinador estrangeiro. O que te parece esta aposta de Villas-Boas e se não haveria nomes portugueses que conhecem melhor o futebol português que pudessem estar em cima da mesa?

Eu acho que o ser português ou não ser português, eu aí não dou grande importância a isso, eu dou importância à competência e à qualidade, até porque ele, em princípio, irá ter um adjunto português. Estava a trabalhar fora, mas é português, obviamente conhece bem o campeonato e as características do nosso campeonato. Em princípio, o Lúcio também será adjunto, por isso também é uma pessoa que já passou por cá vários anos, conhece o clube também. Não acho que isso seja um grande problema. Eu posso dar o exemplo até do Futebol Clube do Porto, que é Pinta Costa houve uma altura que foi buscar Fernando Santos, que era um treinador que estava na moda em Portugal na altura, tinha feito excelentes trabalhos no Estrela da Amadora, foi buscar Fernando Santos. No primeiro ano até foi campeão, mas depois perdeu dois campeonatos seguidos com o Jardel a fazer 40 gols por época. Quando foi buscar Mourinho ou André Villas-Boas, eram treinadores que não tinham ganho absolutamente nada e o Porto conquistou troféus internacionais. Às vezes o pensar a curto prazo pode ser a resposta imediata, mas no futuro acaba por não trazer grande evolução do clube. E basta ver a escolha agora do Benfica, por exemplo. Foi buscar um treinador que tinha despedido por ser português, por conhecer a casa e não acrescentou absolutamente nada.

João Castro, esta aposta do Futebol Clube do Porto em Farioli é uma aposta segura ou ainda assim continua a ser um caminho arriscado para o projeto do Futebol Clube do Porto numa temporada em que vai continuar a ser pressionado ao nível de títulos e daquilo que há para ganhar?

Olha, é claramente uma aposta de risco, mais uma vez. Obviamente, se calhar, com maior conhecimento do futebol europeu, mas não deixa de ser aposta de risco. Mas não vale a pena estarmos aqui a especular muito sobre o treinador. Se não tiver um plantel com qualidade, que esse é o foco, é a grande questão do Futebol Clube do Porto.

Essa já foi a questão com o Martín Anselmi, a questão do plantel.

O Anselmi ainda tiraram-lhe dois jogadores e nem sequer teve a pré-época. Portanto, se não lhe derem condições, se não lhe derem também acompanhamento, se não lhe derem, se calhar, um diretor desportivo que o proteja das balas, se calhar um team manager mais forte, que consiga pôr o grupo mais do lado do treinador, porque isto de ter jogadores castigados ou jogadores a postarem nas redes sociais e depois logo na linha a seguir serem titulares, diz muito daquilo que se passou lá dentro no balneário do Futebol Clube do Porto. Portanto, não adianta isso tudo se também não tiveres uma comunicação boa e o presidente não tem tido, porque o Anselmi em março era o treinador da próxima época e agora nas últimas entrevistas já não havia confiança no treinador, etc. Gerir expectativas, também se não souberem gerir expectativas em termos comunicacionais, não adianta nada. Portanto, eu acho que o foco aqui é plantel de qualidade e depois, realmente, toda uma estrutura que consiga suportar essa boa qualidade dos jogadores.

Achas que neste momento o treinador é um mal menor ou não tão importante para aquilo que são os objetivos do Futebol Clube do Porto para esta temporada?

Não, o treinador é sempre um dos aspectos mais importantes de qualquer plantel. Isso que fique bem claro. Agora, em relação ao Porto, quando se passa tantas coisas, tantas discrepâncias sobre o rumo que estava a tomar, obviamente que o treinador podem vir buscar o Guardiola. Se o plantel for o mesmo, o Guardiola não vai se fazer do Porto campeão. E, portanto, acho que é isso é o foco. Agora, é uma aposta que traz sempre risco, obviamente. É um treinador moderno, da nova geração, gosta muito de sair a construir atrás, não sei o 4-3-3, aí diverge um bocadinho do Anselmi. Tem algumas lacunas também no ataque posicional, acho eu Que ainda vai crescer sobre isso. Mas tudo isso será esfumado e é uma aposta de risco para o Villas-Boas, porque já falhou dois treinadores. Ou seja, as duas primeiras propostas de Villas-Boas como treinadores do Porto falharam redondamente. E, portanto, obviamente que é sempre uma aposta de risco, apesar de saber que tem a qualidade do Farioli. É preciso que essa qualidade seja complementada, sim, como a aposta segura em jogadores, e não só os jogadores jovens, como eu vejo aí muito no mercado. Parece que o Porto está a jogar FM, mas faltam jogadores com experiência também, a meu ver. E depois é preciso moldar um bocadinho as coisas lá dentro, porque as coisas realmente não correram bem e há imensos exemplos que podíamos estar aqui toda a manhã a apontar.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te sobre este novo treinador do Futebol Clube do Porto. Parece ser uma aposta com margem para ter sucesso no Futebol Clube do Porto?

Muito bom dia. Eu acho que há aqui dois ou três aspectos que também já foram aqui evidenciados, que são fundamentais. Em primeiro lugar, volvo até no mesmo, que é a questão do plantel. Portanto, eu acho que o Porto, neste momento, tem que resolver a questão principal, embora o líder seja sempre o líder e depende muitas vezes o sucesso, para não ser quase sempre do tratamento desportivo, da questão da capacidade de comando e liderança. Mas há aqui uma situação que para mim é mais relevante e importante, que é a qualidade do plantel, que nós fomos apontando que o Futebol Clube do Porto não a tinha. E isso muitas vezes passava para além daquilo que era a qualidade ou a competência, neste caso, do anterior ou dos anteriores treinadores. Depois, é uma aposta de risco, porque há aqui um aspecto que é o pé período deste treinador. Quer dizer, este treinador que está com trauma, alguém que está a quatro jornadas de ser campeão e que perde três jogos, por muito que a gente diga que foi só um mero acaso, diz também muito daquilo que pode ser o treinador. E nesse aspecto, eu acho que a aposta foi de risco, até pela incapacidade que este treinador teve de conseguir fazer aquilo que, aparentemente, o mais difícil conseguiu fazer, depois que seria o mais fácil, que era ter sido campeão. Depois, é uma linha de continuidade. Portanto, jovem, com menos experiência, embora este, já passando por três campeonatos distintos e europeus e com o conhecimento daquilo que é o Campeonato Europeu, eu percebo quando o Luís Pinto Coelho diz que gosta mais de ver uma aposta, entre aspas, na continuidade daquilo que é o perfil, muito honestamente, neste momento, o que o Futebol Clube do Porto precisa é mesmo de alguém que mesmo que perca o campeonato daqui a dois ou três anos, ganhe já no próximo ano. Não é uma questão de discordar. Eu percebo que os projetos têm que ser a médio e longo prazo, e isso é que é fundamental e importante. Mas neste momento, o Futebol Clube do Porto, até para acalmar a convulsão interna e os seus próprios adeptos, precisa de resultados imediatos. E, portanto, não sei se os adeptos do Futebol Clube do Porto estão predispostos. Eu não estou a falar do Luís Pinto Coelho, tem outro nível de pensamento e outra capacidade mental e intelectual, mas a maior parte dos adeptos não a têm e querem resultados imediatos e não consegue perceber como é que um clube como o Futebol Clube do Porto não está sistematicamente, pelo menos em competições internas, a lutar para ser campeão e ganhar tudo. E portanto, há aqui uma aposta de risco. De qualquer maneira, o Futebol Clube do Porto fez bem, no meu ponto de vista, na mudança, porque legitimamente quem esteve não era muito melhor, nem um pouco mais ou menos que o Vitor Pereira, e sobretudo, não apresentava uma proposta diferente de projeto do modelo de jogo, etc., mesmo não tendo essa qualidade dos jogadores. É uma aposta de risco, vamos ver, mas pronto, depois também vai depender daquilo que serão as apostas do Futebol Clube do Porto em termos sobretudo de jogadores e plantel, que isso acho que vai ser determinante.

Certo é que Francesco Farioli é o novo treinador do Futebol Clube do Porto, contrato de duas temporadas, tem apresentação agendada amanhã, ao meio-dia, em conferência de imprensa, ao lado de André Villas-Boas, que é o presidente do Futebol Clube do Porto. Vamos avançar, olhar para o Sporting, até porque Viktor Gyökeres estará mesmo a caminho, ao que tudo indica, do Arsenal. Uma informação da CNN Portugal diz que estará por horas a transferência ser oficializada e o jogador abandonar o Sporting para rumar ao Arsenal. Entretanto, o que é certo é que o jogador tinha sido autorizado a apresentar-se mais tarde, ou seja, o plantel do Sporting vai apresentar-se ao serviço na segunda-feira, amanhã. Viktor Gyökeres tinha indicação para não se apresentar, para poder chegar mais tarde. Ao que tudo indica, poderá estar relacionado com isto. João Castro, este é quase anúncio pré-anunciado, a saída de Gyökeres parecia muitas vezes quase uma questão de tempo. Ficas satisfeito com a novela acabar mais cedo para que o Sporting possa já pensar no futuro?

Olha, eu acho que era importante essa definição, porque o Sporting precisa, obviamente, de contratar um substituto do Gyökeres e, portanto, não podia deixar chegar ao último dia do mercado para ir atrás de um grande jogador. E portanto, estará realmente por horas, ou pelo menos a CNN avança com essa informação, que era normal, já estávamos à espera. Não sabemos ainda os valores, fala-se de 105 milhões mais 15 de bônus. Depois temos que ver que bônus é que são esses, se são fáceis, se são difíceis, para podermos avaliar tudo. Não sabemos também se o Sporting terá direito a algum jogador por empréstimo, etc. Portanto, teremos que realmente aguardar. É normal o jogador não voltar, porque o Sporting já regressou dia 1 de julho, os internacionais é que regressam nesta segunda-feira. E estando em negociações, é normal que o jogador fique à espera que realmente haja uma decisão para depois retornar ou não a Alcochete. Não, é diretamente para Lagos para o estágio da pré-época. Portanto, é aguardar com calma, ver quais são os valores, avaliar a transferência. Agora, sobretudo, se o Sporting arrumar este dossier tão rapidamente, ter a possibilidade também de ser célere em fazer a aquisição de um grande jogador para substituir o Gyökeres, para ir a tempo para o estágio do Algarve, para poder, obviamente, se entrosar e conhecer as dinâmicas da equipa.

Nesse sentido, o Futebol Clube do Porto no ano passado foi muito elogiado no sentido de ter conseguido esconder dos rivais muitas das contratações que depois acabaram por ser oficializadas. Acreditas que nesta altura, e uma vez que esta novela do Gyökeres se foi arrastando ao longo do tempo, o Sporting já tenha aqui algum alvo minimamente identificado e que ainda não seja conhecido?

Mal seria do Sporting se não tivesse um alvo identificado nesta altura do campeonato. Acho que o Sporting tem mais que um alvo identificado. Depois são negociações.

Havia um no ano passado que acabou por não se concretizar, se bem te lembras. Vinha da Grécia.

Exatamente. E depois o Sporting teve que ir atrás do Harder e conseguiu. Ainda bem. Preferi o Harder do que realmente o grego. Acho que o Sporting aqui terá já vários jogadores. Eu acho que há dois que são principais, que estarão a ser analisados ao detalhe para serem agora, obviamente, com a transferência consumada, com realmente já a confirmação de valores, o Sporting poder ir ao mercado e rapidamente consegui-los. Até porque quanto mais cedo conseguir, poderá ter aqui uma vantagem negocial, primeiro em relação a adversários e depois também em relação ao preço, porque à medida que se aproxima ao final, o preço também vai elevado, porque depois a urgência faz com que o preço também aumente. Portanto, o Sporting em termos de scouting está bem preparado e, portanto, é aguardar.

Luís Pinto Coelho, este é um bom negócio a confirmar-se para o Sporting e havendo aqui a possibilidade, o João Castro falou nesta possibilidade de vir um jogador para o Sporting emprestado do Arsenal, acaba por ser um bom negócio a concretizar-se. Claro que o Sporting perde aqui o seu maior goleador, mas também pode ser uma oportunidade para a afirmação de Harder ou ainda é cedo para pensar nisso?

Sim, o Harder deu respostas positivas, por isso acredito que agora vai ter mais minutos, não tenho muita dúvida disso, e o seu crescimento vai continuar, a sua evolução. Acho que é um jogador de qualidade. Obviamente que o Sporting vai se ressentir. Também vai ser um teste para Rui Borges, que em termos ofensivos a equipa dependia muito e o Gyökeres resolveu muitos jogos individualmente que o coletivo não estava a conseguir resolver. E isso agora vai ser também um desafio para o próprio Rui Borges. Acho que o negócio é bom, obviamente. Porque um jogador com a idade do Gyökeres a jogar no Campeonato Português, ser transferido por estes valores, eu acho que em termos europeus não me lembro de nenhuma transferência destes valores de alguém fora das Big Five e com a idade de Gyökeres. Por isso será sempre um excelente negócio. Obviamente, como o João estava a referir, os 15 milhões podem ser conseguidos facilmente ou não, ou uma parte sim, isso também tem alguma importância, mas mesmo os 65 milhões é um bom negócio e acho que o Gyökeres também, pelo que deu ao Sporting, também merecia agora seguir o seu caminho, obviamente, e até em termos psicológicos, depois também teria um peso grande se ele ficasse aqui mais contrariado. Acho que o negócio é bom e é realista, porque quando as pessoas começam a falar de valores muito mais altos do que isso, acho que não têm noção do mercado. E acho que 65 milhões por um jogador de 27 anos que joga em Portugal, acho que é um excelente negócio.

Pedro Henriques, para ti é também um excelente negócio?

Sim, até por um aspecto muito importante. Neste momento, vamos admitir que este negócio não se faria. Como é que iria ficar esta relação depois daquilo que se falou, disse, enfim, entre a estrutura, entre o próprio Sporting e o Gyökeres. Isso é sempre muito complicado de gerir emocionalmente. E, portanto, a saída acho que é melhor para o Sporting em si, até porque foca-se noutro jogador que eventualmente vai ter que contratar. Não fica dependente de um jogador que até emocionalmente, mesmo depois fazendo um grande profissional, até podia vir a dar, mas podia também não dar. E isso nesse aspecto é importante. E ao mesmo tempo, o Bragance acaba por, digamos, entre aspas, ferro conseguir, porque quando dizia que 60 mais 10 não era o valor, se fosse 61 mais 10 já podia ser. Isto para dizer o quê? Que todos os valores que fossem em cima disto podiam ser bons. E daquilo que eu sei também, são 65 milhões em dinheiro realizado logo, e logo aí é bom para o Sporting, já sabemos que esse dinheiro depois não fica todo. E depois os 15 milhões têm variáveis, sendo que uma das variáveis é relativamente fácil de atingir, que são os tais cinco milhões, que têm a ver com os jogos realizados e isso, portanto, à partida não será problemático. Portanto, o Sporting poderá-se dizer que vai ficar com 60 milhões. Repito, não são fiéis, porque depois tira dali, tira de acolá, mas depois os outros 10 milhões, esses é que vão ser um pouquinho mais difíceis. Tem a ver com ser melhor marcador, ser campeão inglês, ganhar a Liga dos Campeões. E aí alguns desses objetivos podem ser mais difíceis, mas acho que tudo que seja a saída do Gyökeres e com estes valores, acho que é muito relevante e importante e é um excelente negócio para o Sporting e sobretudo resolve um problema. O Gyökeres vai ser feliz onde pensa que pode vir a ser feliz, se calhar já não seria se cá ficasse, e o Sporting resolve essa problemática e foca-se naquilo que é o presente e o futuro, e foca-se provavelmente noutro jogador que, obviamente, o Sporting já deve estar de olho, que também sabia que este negócio iria se realizar.

E vamos avançar. Veremos nas próximas horas se se confirma realmente esta transferência de Gyökeres. Também estaremos cá amanhã no "E o Campeão É". Antes de irmos para as notas, apenas um comentário rápido a João Félix, mais uma novela que tem sido intensificada ao longo de todos os verões. Desta vez, João Castro, João Félix admite que vê com bons olhos voltar ao Benfica. Esta é uma novela que não é nova. O Benfica está habituado a ter João Félix sempre aqui perto, às vezes um bocadinho longe, porque lembramo-nos, claro, dessa aproximação ao Barcelona e dele assumir publicamente que só queria jogar no Barcelona. Está numa fase de carreira em que só o Benfica é que lhe pode dar aquilo que ele quer neste momento, relançar a carreira, de alguma forma.

Pois. Ele disse isso aqui na cidade do Porto. Até ali na Foz disse que realmente estava a pender mais para o Benfica. Eu acho que se calhar para ele é o melhor, embora seja claramente uma situação de ele praticamente ter que regressar às origens para relançar a carreira e passando pelos clubes que ele já passou, mostra muito o que foi se calhar o falhanço do João Félix em vários clubes. Mas eu acho que se calhar para ele é mesmo o melhor. Estar perto de casa, estar perto dos amigos, estar perto da família, ser acarinhado pelos adeptos do Benfica e poder jogar o seu futebol, que obviamente é um jogador que tem talento e que tem qualidade. Tem que ter é, se calhar, mais foco. E nisso que pode o Benfica ser importante. Também será importante se for o Lage, porque foi o Lage que o lançou e, portanto, se for o mesmo treinador, poderá ter aqui também uma importância.

Ele próprio diz isso, que ganham uns pontos na decisão dele.

Claro. Eu acho que isso pode ser importante. Vamos aguardar, porque uma coisa é ter esse desejo e essa sensação que regressando poderá ser a tua melhor opção, outra coisa é também ver a que ponto o jogador abdica da parte salarial, porque claramente no Benfica não virá a ganhar o mesmo que ganha no Chelsea. Vamos ver, mas se calhar para o João Félix essa seria a melhor opção nesta altura.

Luís Pinto Coelho, gostava também de te ouvir sobre esta hipótese.

Acho que o João Félix precisa mais do Benfica do que o Benfica do João Félix. Eu acho que para ele, nesta fase da carreira, faz algum sentido, até olhando que vamos ter o mundial no próximo ano e se ele quer ter algum protagonismo na seleção, terá que jogar e ter rendimento, porque ainda agora na Liga das Nações, na meia-final e na final, teve zero minutos, nem jogou. Por isso, se quer ter algum protagonismo para estar no mundial e ser utilizado, por exemplo, terá que ter uma utilização diferente e ter impacto no Benfica. Para o Benfica não me parece que seja assim demasiado interessante, porque estes regressos eu tenho sempre alguma dificuldade em achar que são muito positivos para os clubes, mas percebo. Até engano eleitoral, se calhar é um trunfo eleitoral para Rui Costa. Mas como digo, o João Félix neste momento precisa mais do Benfica do que o Benfica do João Félix.

Pedro Henriques, o João Félix vai conseguir voltar a ser feliz na Luz, caso se confirme este regresso?

Olha, há aqui um aspeto muito importante que é o contexto. E o contexto em que foi feita uma entrevista foi à saída do funeral do Diogo Jota. É aí que aparecem essas declarações. E quem faz a entrevista é uma pessoa muito experiente, neste caso da CMTV, a Tania Laranja, que faz ali duas ou três perguntas que se relacionam com a questão da família, de regressar a casa, etc. Num momento de grande fragilidade emocional, é óbvio que ele foi tocado por esse sentimento, que é realmente próximo da família, de quem lhe carinha, um Benfica, a parte emocional, o Bruno Lage, etc. Agora, aqui a questão. Eu acho que para o Félix em ano de mundial seria muito importante jogar e regressar onde possa eventualmente vir a ser feliz e acho que nesse aspeto a melhor hipótese para o presente é o Benfica. A questão aqui que se coloca e que foi tocada por João Castro e que eu também estou completamente de acordo, é como é que se vai resolver a questão financeira, porque não estamos a falar de toma lá mais um milhão ou menos um milhão. Estamos a falar de muitos milhões e teria que haver aqui uma engenharia financeira ou um abdicar de valores muito elevados, que eu não sei se o próprio Chelsea e o próprio João Félix estão preparados para isso.

Muito bem, meus caros, veremos também o que é que acontece com o João Félix. Vamos avançar para as notas de campeão. Luís Pinto Coelho, vou começar pelas tuas. Notas e campeões do dia, por favor.

Hoje eu vou dar aqui umas notas um bocadinho diferentes. Acho que eu nunca fiz isto, que é as jogadas em si, a gols e a defesas. Ontem, do jogo do Real Madrid com o Dortmund, o gol do Mbappé, que é um golaço e é para isso que os adeptos pagam bilhetes para ver momentos daqueles. E depois aquela defesa do Courtois mesmo no último minuto, que é uma defesa monstruosa. Por isso, um 20 para essas duas jogadas, essas duas execuções, que é isso que chama adeptos ao futebol. Os grandes gols, as grandes defesas, é o melhor que o futebol tem.

E essa imagem do Mbappé nessa jogada está incrível. Está nas redes sociais dele, ele entretanto publicou no Instagram. João Castro, notas e campeões.

Olha, vou dar duas notas. Nota 16 ao Xabi Alonso, porque ao início, nos primeiros jogos, teve logo críticas. Não deixaram o treinador ter tempo para preparar o seu Real Madrid e eu acho que vai sair dali um Real Madrid a jogar muito bom futebol. Já se nota isso.

Tem ali um novo diamante na frente.

É verdade. O Garcia. Que aproveitou bem também aquela situação do Mbappé para se mostrar. E, portanto, nota 16, que eu acho que ainda vão crescer muito. E atenção a este Real Madrid com o Xabi Alonso. E depois nota 20 a todos aqueles que ao longo desse tempo, e foram alguns, marcaram gols e festejaram e dedicaram ao Diogo Jota. E ao André Silva também, mas sobretudo ao Diogo Jota. Foram vários casos no futebol do mundo. Houve uma equipe americana que festejaram os jogadores todos da mesma forma. Com o Diogo Jota, houve o Mbappé, houve também o Leo Gonçalves nos Estados Unidos. Portanto, a todos esses que dedicaram com o gesto ou dedicaram o gol ao Diogo Jota, nota 20.

Falta-nos ouvir as notas do Pedro Henriques.

Sim, duas notas. Nota 15 de grande expectativa para aquilo que começou ontem, que foi o Tour, a Volta à França, com grande expectativa. Em relação a todos os ciclistas, naturalmente à estação dos portugueses e à Volta em si, que realmente é um fenômeno. Quem gosta de ciclismo vai ficar preso também na televisão por isso. E também a minha nota é igual àquela do João Castro, porque também tenho aqui como referência as homenagens, não as específicas que foram feitas propriamente aqui no final, mas de todas as partes do mundo e até de outras atividades desportivas que não o futebol, por parte de desportistas, atletas, que ontem aproveitaram, sobretudo na comemoração de gols e não só, para relembrar o Diogo Jota. Isso mostra bem a grandeza do Diogo Jota e realmente da tragédia e do momento, mas a homenagem em si, todas as que existiram ou que possam vir a existir nunca serão demais e por isso nota 20.

Fechamos com boas notas este "E o Campeão É..." que amanhã está de regresso, meus caros, à hora habitual, depois do 12h30. Um abraço.

Grande abraço.