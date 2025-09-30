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E o Campeão é programa de análise desportiva na Rádio Observador. Vamos para mais uma edição num dia em que está de regresso a Liga dos Campeões. Arranca hoje a segunda jornada e o Benfica joga em Londres frente ao Chelsea. Já vamos falar disso mais à frente nesta edição. Vamos falar também da vitória do Futebol Clube do Porto em Arouca. Eu sou o Miguel Cordeiro, comigo estão o Agustinho Açulo, o Gabriel Alves, o Pedro Henriques e o Bruno Roseiro. E vamos começar precisamente com esta colheita 25/26 deste Futebol Clube do Porto que ontem, Bruno Roseiro, em Arouca, voltou a demonstrar toda a força.

Sim, houve aquelas duas aproximações iniciais do Arouca, que para os mais distraídos quase que podia enganar. E depois, mais uma vez, foi ligado o rolo compressor. O jogo não tem propriamente muita história, portanto eu vou aqui destacar dois, três pontos que me parecem importantes. Um primeiro, mais uma vez, a capacidade que o Futebol Clube do Porto tem de manter a identidade de jogo e perceber quais são as lacunas do adversário. E isso notou-se porque o Futebol Clube do Porto jogou muito mais em profundidade do que é habitual, porque sabia que era aí que ia conseguir marcar gols e criar oportunidades, como voltou a acontecer. As debilidades defensivas do Arouca são por demais evidentes. Nos jogos grandes, jogou com o Sporting e o Futebol Clube do Porto sofreu 10 gols, não marcou nenhum. Depois, um segundo ponto que tem a ver com o Frold. Parece-me claramente o jogador mais influente do campeonato e que tem um tanque, como diria Farioli, que parece que não acaba.

Sim.

E depois um terceiro ponto, que nesta altura até é o mais importante, que é a capacidade que o Futebol Clube do Porto teve para se colocar num contexto de ciclo virtuoso, onde qualquer jogador que entre, encaixa na equipa e consegue rendimento. Neste caso foi o Denys Gul, que depois da lesão do Samu, entrou, o Futebol Clube do Porto ficou reduzido a 10. Automaticamente as fichas colocaram-se numa outra disposição tática capaz de colmatar a ausência do Martim Fernandes, também com a entrada do Pablo Rosário pro lado direito, e conseguiu marcar algo que não fazia há um ano. Portanto, nesta altura, diria que o Futebol Clube do Porto vai de vento em popa. Grande mérito de Farioli, grande mérito também de André Villas-Boas, não só na escolha do treinador, mas também nos próprios jogadores.

Gabriel Alves, olhando para este Futebol Clube do Porto, no início da temporada, podia-se pensar que seria, de facto, tanque cheio, muita energia dos jogadores, estavam bem entrosados. Fomos dizendo que seriam necessários testes. Os testes foram surgindo, ora em Alvalade, ora na Liga Europa. Sim, complicada a semana passada, mas parece que à medida que o tempo vai passando, é como vinhas de Futebol Clube do Porto, vai ficando melhor.

Boa tarde. Havia uma aurora sobre a vinha, e a verdade é que a vinha tem vindo a crescer. Eu só quero acrescentar pouca coisa àquilo que disse e muito bem o Bruno. É só para dizer que este treinador é um treinador a desenvolver-se, portanto, em desenvolvimento. Há aqui puro trabalho dele. Também dizer que o agente de Farioli é uma empresa sediada em Paris, a Sport Cover, fundada em 2006. Não é a melhor agência do mundo, mas tem agenciados interessantes. Chamar aqui a atenção, que já foi, mas eu vou sublinhar a questão do Nórdico, Viktor. Eu não lhe dou o sobrenome que é difícil, mas é Viktor. Está em dois gols, um tanque autêntico, de facto, e esta é a grande verdade. Mas é preciso também perceber como é que a largura do Futebol Clube do Porto funciona, principalmente com o Sáenz e com o renovadíssimo Pepe. Isso é muito bom. De resto, eu quero vos dizer que ali ao lado, em Espanha, estão em fiesta com o tridente espanhol, portanto aquilo que é o Sáenz, o Samu, principalmente com estes dois e o Gabri Veiga. Portanto, são jogadores que estão a dar nas vistas e que foram muito bem comprados e não sei se são de perspectiva daquilo que tira do bolso 100 milhões. Acho que foram bastante mais acessíveis. Portanto, vamos lá ver. Falamos de teste em teste, falaste de teste em teste, o que é que era. O grande teste vai já ser a seguir, já no domingo, frente ao Sporting contra o Benfica.

Não contas o de quinta-feira?

Eu conto o de quinta-feira, que é importante, claro, que vai trazer estímulo, alma, mas o do Benfica é o que toda a gente está à espera.

Claro. Agustinho Açulo, o que este Futebol Clube do Porto pode ainda dar mais? Ontem o Farioli destacou que está a ser uma equipa que não é apenas de 11 homens, portanto do 11 base, do titular, mas sim de muitas soluções e começam a aparecer essas soluções no banco. Ontem, três jogadores que se marcaram a estrear nesta temporada. Zaidu não marcava há praticamente dois anos. Denys Gul não marcava há precisamente um ano. A última vez que tinha marcado, tinha sido num jogo frente ao Arouca, no Estádio Dragão, que ficou também 4 x 0. Francisco Moura também se estreou a marcar nesta temporada e Samu chegou ao quinto gol. Começa a ser uma equipa que não tem apenas 11, mas já muitas soluções e soluções competentes.

Boa tarde a todos. É verdade, o Futebol Clube do Porto, em tempo útil, conseguiu arranjar um treinador adequado àquilo que encarna o espírito do Futebol Clube do Porto e depois jogadores, e alguns com algum risco. E neste caso do Frold, custou 20 milhões, menino de 19 anos do Midtjylland, e que toda a gente ficou na expectativa, o que é que um menino de 19 anos, o Porto gastar tanto dinheiro, o que é que ele ia dar. O que é certo é que está-se a demonstrar que foi talvez a melhor contratação da época, talvez, que não diz ele, de todos os clubes, mas neste caso estamos a falar do Futebol Clube do Porto E depois uma marca e o dedo do treinador em que coloca praticamente todos os jogadores a um nível igual em termos daquilo que é a intensidade, aquilo que é a entrega. Aquilo que eu mais destaquei ontem no jogo, independentemente da grande exibição que o foco do Porto fez e que os laterais marcam gols, é o Francisco Moura, é o Zaidu, que curiosamente substituiu o Francisco Moura, que tinha feito um gol antes e ele também faz o quarto gol, é um envolvimento da equipa no seu todo, mas depois aquilo que eu notei foi uma marca que eu considero uma marca defensiva italiana. Ou seja, o Porto quando ficou a jogar com 10 e quando ficou com o resultado, não digo seguro, mas confortável, jogou praticamente com três centrais, e naquele meio-campo com um losango em que estava o Pablo, o Alan Varela e o Fra Hol. E o Porto conseguiu, depois que o Danos gol um pouquinho mais à frente, fazer ali um losango com os cinco defesas, o que tornou difícil o Arouca ter alguma oportunidade de gol. Por isso é um Porto, neste momento, que está em alta, que está numa rotação grande. Fiquei também na expectativa e o Porto respondeu bem depois do jogo de Salzburgo, que tipo de condição física é que o Porto poderia apresentar neste jogo de Arouca, até pela intensidade que coloca no jogo. E o que é certo é que o Porto respondeu muito bem. Por isso, temos um Porto de volta outra vez ao campeonato português e por que não dizê-lo a nível europeu, muito forte, muito bom. Vamos ver se esta pedalada é para ser até ao final da temporada.

Muito bem. Pedro Henriques, as tuas notas. Sim, Gabriel.

É uma nota.

Rapidamente.

Na imprensa italiana, já se começa a falar de Farioli. E eu vi um artigo muito interessante há três, quatro dias, na "Corriera dello Sport": Farioli, como é que estás aí e não estás aqui? E com uma crítica aos clubes que o desprezaram, tinham interesse, mas desprezaram em função daquilo que foi o final do Ajax a temporada passada. Portanto, Farioli está debaixo de vista.

Muito bem. Pedro Henriques, as suas notas sobre este encontro.

Muito bom dia. Em primeiro lugar, dizer que a malta está toda a fazer memes com este adiamento do jogo, por causa lá da feira em Arouca, e eu acho que isso não se faz, isso é bullying. Posto isto, vou dizer o seguinte: este Porto é mesmo de uma colheita especial. Ou seja, é o blend, cor intensa, um perfume, frutos maduros e especiarias especiais e um corpo muito estruturado. Pronto, agora já fiz o meu próprio meme. É o blend. E o blend Farioli, e o blend é aquilo que depois faz com que, por exemplo, o Porto possa se manter num estilo próprio e reconhecível em qualquer parte do mundo. Só me falta provar uma coisa, que é levar isto do princípio ao fim, com altos e baixos, porque uma equipa não se consegue manter sempre neste patamar. A minha dúvida, e se calhar será a dúvida de todos, é se o fantasma da época passada, de perder as jornadas do fim, etc, não assombra, embora seja um contexto diferente, aquilo que possa ser o final. E essa é que pode vir a ser a dúvida. Agora, este foco do Porto, acima de tudo, vem provar uma teoria que cada vez é menos teoria e é uma realidade. Claro que a fisiologia explica uma série de coisas, os cansaços, as lesões, tudo isso está explicado e obviamente que é ciência. Mas cada vez mais o físico também é mental. A atitude, a postura, o quanto tu acreditas que as coisas saem. Repara que o Porto, no momento em que poderia oscilar, que é com a expulsão, é quando o Porto parece que reage e chegamos ao fim dizendo assim: "Epá, se calhar o Porto devia ter ficado com 10 mais cedo". O que eu quero dizer com isto é que o acreditar, a atitude, mesmo a adversidade, como ficar com menos um jogador para o foco do Porto, está se a transformar naquilo que é a vontade de fazer mais qualquer coisa. E por isso nós olhamos para ali e dizemos: "Epá, mas esta malta não está cansada e vai jogar três em três dias". Claro que agora vamos ver isso de forma diferente, porque agora vamos ter um jogo, que eu acho que o Porto vai ganhar para a Liga Europa, e depois um jogo de grau sempre mais imprevisível, de dificuldade maior, embora o Porto com grande favoritismo, até por aquilo que está a fazer e aquilo que o Benfica não está a fazer. Vamos tentar provar também isso, mas quando vemos muitas vezes, e o Benfica e o Sporting têm usado um pouquinho desse argumento e que se compreende, dos jogos, do cansaço, o foco do Porto não está não só a usar esse argumento, como parece que está a provar exatamente o contrário, sendo que o foco do Porto também teve campeonato de mundo de clubes. E depois, de todos os jogadores que podemos elogiar, e são muitos, porque é sinal que normalmente quando uma equipa está bem, não é só um jogador, não há dúvida que aquele que foi o man of the match, e é um jogador que vai sistematicamente, parece que não sabe jogar mal, que é o Fra Hol. Quer dizer, é extraordinário este jogador em termos daquilo que ele faz. Eu na televisão não consigo ver o jogo todo, ainda sempre estou focado na arbitragem, mas quem está no estádio e não estiver só com a paixão do jogo, mas estiver com aquilo que é a paixão do técnico-tático e que estiver a seguir, por exemplo, o Fra Hol com bola e sem bola, é uma maravilha, porque realmente é qualquer coisa extraordinária. E portanto, o foco do Porto está de parabéns por aquilo que conseguiu, que foi completamente avassalador.

Sim, nós ontem aqui na emissão dizíamos que ele joga de fato macaco e de smoking ao mesmo tempo. É de encher o olho, Vítor, Fra Hol. Vamos falar aqui um pouco também do Benfica, joga logo à noite com o Chelsea. Bruno Roseiro, é um jogo que vale mais por Mourinho ou pelo Benfica?

Vale mais para o Benfica e se vamos pessoalizar, vale mais para o Rui Costa do que para Mourinho, porque Mourinho vai ter sempre a sua recompensa quando entrar e quando perceber que de fato o Chelsea é um clube que nunca esquecerá Mourinho, porque muito daquilo que é hoje o Chelsea e que deixou de ser nos últimos anos, agora Maresca voltou a colocá-lo nesse patamar, o deve a Mourinho. Pessoalizando, claramente nesta altura de contexto de eleições, o resultado poderá ter muito mais peso para Rui Costa do que para todo o resto, até porque basta recordar que o próprio Luís Filipe Vieira admite, se o Benfica ganhar Chelsea, Flóculo Porto e Newcastle, Rui Costa vai ser eleito. Portanto, até os próprios candidatos têm essa consciência. Sobre o jogo em si, aquilo que me parece é, apesar deste mau momento do Benfica

Há um contexto positivo para o Benfica conseguir a redenção. E por quê? Ponto um: parece-me que esta forma de jogar com o Mourinho é uma forma de jogar que é mais talhada para jogos grandes, onde o Benfica não tem de assumir o controle. O Benfica pode ficar mais na expectativa, o Benfica não tem tanta bola, o Benfica pode sair mais em transições do que propriamente aqueles jogos que tem tido Gil Vicente ou Rio Ave, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: o Chelsea, entre tantos jogadores, está a começar a ter um problema, que os resultados não saem. Maresca continua a fazer experiências, ou seja, há um núcleo duro, mas depois roda muito os jogadores de um jogo para outro, e continua à procura de um sucesso que está a falhar. Perdeu com o Bayern, perdeu os dois últimos jogos da Premier League.

E há lesões. Também se sente o Mundial de Clubes ali.

Muito provavelmente. Mas depois também há exemplos, ou seja, enquanto não foram buscar o Garnacho, não descansaram, mas depois, entretanto, o Garnacho está ali no banco e nem sequer conta como suplente utilizado. Portanto, o Chelsea não atravessa propriamente o seu melhor momento. E depois um terceiro ponto, que é: hoje é aquele jogo que se o Benfica pontuar, não é mau. Ou seja, ao contrário do que aconteceu com AVS, Rio Ave e Gil Vicente, onde tinha de ganhar, hoje se o Benfica conseguir fazer pontos, até pela derrota do Karabag, e o Benfica vai ter de ir buscar pontos fora depois dessa derrota, um empate poderá não ser mau. Portanto, há aqui um contexto positivo neste regresso de Mourinho a Londres. Ainda assim, parece-me que o Chelsea parte com ligeiro favoritismo.

Muito bem. Gabriel Alves, rapidamente.

Eu sou muito rápido. Eu subscrevo o que o Bruno acabou de referir e de sustentar, mas eu não sei se é Chelsea-Benfica ou Chelsea-Mourinho. Tenho que ver por aqui. Será que o Chelsea é a saúde que Mourinho necessitava no retorno à Champions? Repara, é 2030 dias depois que retorna à Champions. Recuperou, após a eliminação com o Tottenham pelo Leipzig, uma abstinência pura de Mourinho. 2030 dias. E é o Benfica que o leva, é o Benfica que o serve. E reparem, não é ele que leva o Benfica. Não, é o Benfica que leva o Mourinho. No Chelsea conquistou nove títulos, foi brilhante no jogo das palavras. Continua a ser brilhantíssimo e continua brilhante agora em Inglaterra. Precisa de ser notado para poder voltar a outra ribalta. O seu ego está a necessitar. E o Benfica é que o leva a esse ego. Confrontou o Chelsea, é preciso dizer, mas não foi brilhante em 14 jogos. Só uma vitória em Stamford Bridge. E essa foi em 2010, quando venceu pelo Inter, e o Inter então, sim, ganhou a Champions. Portanto, poderá ser que se o Benfica ganhar hoje, fica a esperança, fica a luz no fundo do túnel. Maresca foi reverente. É um privilégio defrontar o José. Ele é uma lenda neste clube. Vamos aguardar.

Vamos partir já para as notas de campeão. Estamos mesmo a chegar ao fim. Pedro Henriques, vou te pedir o 11 do Benfica e campeão do dia.

Hoje o 11 é a coisa mais fácil. Hoje vou acertar. Estou aqui já.

Lukebakio, não é? Lukebakio está bem?

Não, já mandei a mensagem tudo. Ele disse-me que sim, ok. Trubin, Dalot, António Silva, Otamendi, Aouar, Rios, Barragnache, Lukebakio, Sudakov, Aursnes e Pavlidis. Relativamente às minhas notas campeão, nota 17 para o Fra Hold. Está em destaque até na net, ao minuto 90, o Fra Hold a fazer um sprint numa corrida maluca. O Benfica, precisamos de todos, a nível da Europa, em grande, e o Benfica tem que regressar também claramente, independentemente das crises que vai atravessando. Portanto, nota 17 para a esperança que todos nós temos que o Benfica faça um bom resultado hoje, como depois faremos a mesma conversa para o Sporting, para o Porto e para o Braga, e sobretudo para o Mourinho. Nem sempre gosto da maneira como ele fala, sobretudo quando se dirige à arbitragem, e alguém ainda não lhe explicou que quando ele mudar isso, as coisas vão decorrer também melhor. Mas de qualquer maneira, o Mourinho é uma máquina em todos os aspectos e sentidos. E eu destaco só isto: quando uma funcionária do clube, que muitas vezes passam ao lado dessas questões das tricas e dicas, vai ter com ele, o abraça e mantém esse patamar a nível pessoal de alguém que tem experiência, estou a falar da senhora, e tem idade, e tem vivência, diz muito daquilo que também é o Mourinho, independentemente das pessoas dizerem que ele já está acabado. Não está nada acabado, é um senhor, é o number one e há de ser sempre o special one.

Agostinho Ação, campeão do dia?

Nota 20 para o Benfica, claro que o Benfica hoje não joga só contra o Chelsea, joga contra muita coisa que está se a passar. Se o Benfica tiver a sorte de ganhar, e esse mérito, como é evidente, as coisas podem carregar de uma forma em que possa haver alguma estabilidade até às eleições. Se o Benfica perder e depois não ganhar no Dragão ou perder no Dragão, aquilo vai ser um caos no Benfica. Independentemente de tudo isso, nota 20 para o Benfica, por causa do ranking do futebol português. E aqui dá também nota 17 para o foco do Porto. Foi categórico, foi impactante. Está uma senhora equipa, está uma máquina. Parabéns ao foco do Porto.

Gabriel Alves, rapidamente, campeão do dia.

Depois de despedir Antony, Sancho, Rashford, Garnacho, Onana, Lindelof, Ole Gunnar, Eriksen acabou o contrato, Evans. Não ganha. Estou à espera do dia 1 de novembro de 2025 para perceber o que vai acontecer a um tal de Rúben Amorim, que fala muito, tem poucos resultados. Dia 1 de novembro as questões de rescisão mudam. No ténis, 18 para Alcaraz, foi número um em Tóquio, venceu o Fritz e chega a esta temporada a oito títulos. Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray, Zverev foram outros que o conseguiram, mas muito poucos. E ele tem 22 anos.

Nuno Rosário, para fechar.

Alcaraz, Miguel Oliveira, mas a minha nota vai para 18 para André Villas-Boas. É preciso ter coragem. Ganhou essa coragem, teve essa coragem, foi um risco e está a ganhar.

É ponto final nesta edição. Estamos de regresso amanhã.