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Está tudo a pensar no mesmo, no clássico da manhã. Confesso que até fiquei arrepiado com esta promoção que temos aqui a passar na rádio.

Então vais ficar ainda mais incrédulo, ainda vais ficar mais assoberbado quando vires a emissão preparada que está para amanhã.

Exato. Já vamos falar sobre isso, mas ainda hoje falamos também do futebol feminino. Já lá vamos, mas temos de dar início a esta edição de sábado de "O Campeão É...". Juntam-se a nós o João Pinto, o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques. Muito bom dia a todos. Como é que estão?

Como estão, meus caros? Já em estágio, Luís Pinto Coelho. João Pinto.

Bom dia. Tudo ótimo.

Vamos a isto.

Estamos aqui firmes.

Exatamente.

Ainda bem. E hoje temos aqui o luxo de ter dois dos principais protagonistas do jogo de amanhã, que não vão estar a jogar, vão estar na bancada a analisar tudo com muita atenção. João Pinto pelo Benfica, Luís Pinto Coelho pelo Futebol Clube do Porto. Deixamos a grande análise quanto a ons e reações às conferências de imprensa de hoje para o programa de amanhã, mas para já olhamos para o espetáculo e para as contas do campeonato. E eu, para definir a ordem de participação neste "O Campeão É..." ) , tendo em conta que estamos aqui a falar de Benfica e Futebol Clube do Porto, vou ter de ir pela classificação e começo pelo João Pinto. João, o Benfica parte em vantagem para o clássico de amanhã, mesmo jogando fora no Dragão, quanto mais não seja pela classificação, ou estamos em pé de igualdade para falar aqui deste clássico?

Não, nunca. É o jogo mais difícil do ano, seja em que ano for. Ir ao Dragão é sempre uma prova de primeira categoria, é uma montanha. Portanto, não, o Benfica não parte em vantagem. Uma análise simpática diria 50/50. E portanto, acho que o Benfica e o Futebol Clube do Porto jogam sempre para ganhar.

São jogos em que se põe de parte a forma atual de um clube e está ali em jogo o facto de ser um clássico. Estamos a falar verdadeiramente das contas do campeonato, mas põe-se de parte essa forma atual de cada clube e é um jogo de tudo ou nada?

Eu acho que sim. Pôr de parte é sempre demasiado absoluto. Mas eu diria que é importante eles olharem para este jogo. Acho que são duas equipas que atacam melhor do que defendem. Curiosamente, são as duas melhores defesas do campeonato. O Porto conseguiu ser a melhor defesa do campeonato antes deste jogo, com os dois gols que o Benfica sofreu. Mas acho que são duas equipas que atacam melhor do que defendem e vão querer as duas ter bola. O Benfica pode aproveitar o facto do Futebol Clube do Porto ter um ataque que não tem ninguém que faça grandes rasgos, não tem nenhum velocista e, portanto, tende a ter uma equipa mais alargada, que também tem uma defesa que não corre bem para trás, não é muito rápida e, portanto, a defesa tem que estar junta à defesa e o ataque tem que estar junto à área adversária. Isso normalmente dá espaço entre setores no Futebol Clube do Porto. Foi assim, por exemplo, contra o Braga. Mas o Benfica também quando está a defender e está a ser pressionado, também comete muitos erros nas transições, o Florentino, o António Silva, os dois laterais. E, portanto, o Benfica não tem a máquina mais oleada a defender, o Futebol Clube do Porto também não é a melhor equipa de sempre a defender e, portanto, acho que os ataques se vão sobrepor. Vamos ter um jogo com gols, um jogo impressionante. Espero é que não haja nenhuma expulsão aos cinco minutos ou aos 10 minutos, que estrague o jogo, mas tem tudo para ser um jogo ofensivo.

Estragaria um bocado.

Exatamente.

Luís Pinto Coelho, também a mesma pergunta: é um 50/50 ou o facto do Estádio do Dragão ser um fator pode fazer pender ligeiramente a balança para o lado portista?

Não, eu dou 50/50.

Estão em sintonia.

Obviamente que o Estádio do Dragão-

Não é bem sintonia, é mais a regra do se eu não tiver bazófia, amanhã ninguém me fala, depois não falam mal comigo. É isso, Luís Pinto Coelho?

Tu estás com azar, porque já há bocado tiveste um debate em que estava tudo muito fofinho e agora também parece que está tudo muito fofinho. Aqui entre Benfica e Porto está tudo muito fofinho.

Acalmem-se, é tempo chato.

Hoje é dia de ser fofuras, exatamente. O Pedro Henriques já pica isto tudo.

O Estádio do Dragão, obviamente que tem peso e até historicamente para o Benfica é sempre o estádio onde tem mais dificuldades e estará a lotação esgotada. Vai ser um ambiente forte para puxar pelo Porto. Mas do outro lado, há uma equipa que está mais sedimentada com este treinador, tem mais tempo de trabalho, tem mais profundidade no plantel, se for preciso mexer no jogo. Imaginemos que o Porto não entra tão bem ou que o Benfica, por exemplo, marca primeiro. O Porto tem mais dificuldade em mexer com o jogo, porque não tem tanta profundidade no plantel. O 11 é forte, acho que o 11 do Porto tem bastante qualidade, mas depois há um banco que não é tão forte como o do Benfica, por isso é que eu dou 50/50. E depois também há a questão da classificação. Obviamente que para o Porto este poderá ser a última esperança de ainda poder acreditar, por exemplo, no segundo lugar. Se o Porto não ganhar, isso fica praticamente resolvido. Se o Porto ganhar, ainda pode acalentar aqui algo, porque depois ainda há o confronto entre Sporting e Benfica.

Exato.

E o Benfica também termina o campeonato em Braga, poderá pensar aqui ainda ter alguma esperança em alguma coisa. Isso pressiona um pouco mais o Porto, porque o Benfica, imaginemos que perca o jogo, ainda tem o jogo com o Sporting para tentar virar. Por isso, há aqui um pouco mais de pressão pela tabela classificativa para o Porto e o André Villas-Boas também meteu essa pressão ao dizer que é o jogo do ano para o Porto, também a espicaçar um bocadinho os próprios jogadores para perceberem essa importância.

E como é que olhas para essa declaração, Luís?

Eu concordo, porque acho que é preciso pôr também alguma pressão no lado da equipa técnica do Porto, dos jogadores do Porto, porque estão em dívida para os adeptos, já que a exibição no Estádio da Luz foi medonha. E o Porto precisa dar uma outra resposta nestes grandes jogos, porque ainda não ganhou. Em casa, empatou com o Sporting e perdeu em Alvalade, perdeu no Estádio da Luz, por isso está na hora de tentar virar um bocadinho esta página e o Anselmi aqui também tem mais tempo de trabalho e tem que demonstrar que a equipa já deu um salto qualitativo. Por isso acho que o André fez bem ao colocar essa pressão também para os jogadores e até o próprio treinador perceber a importância deste jogo para os adeptos.

E vamos ter um ambiente frenético amanhã no Estádio do Dragão. Pedro Henriques, há bocado estavam aqui a fazer-te uma provocação e a dizer que ias picar isto tudo porque estavam aqui num debate fofinho.

Embora não concorde com este diálogo fofinho, não vou nada picar. Acho é que estão os dois errados, mas não estou nada a picar.

Diz ele picando. Diz lá.

Estou a brincar. É só para criar aqui um bocado. Não, eu estou a brincar. Está tudo dito, mas eu compreendo que o Benfica neste momento estando em melhor forma, pode dar esta imagem do 50/50, mas daquilo que também foi um pouquinho a minha experiência ao longo dos anos destes jogos, eu diria que é sempre 51/49 para quem joga em casa, quando se trata de Benfica, Porto e Sporting, porque eu acho que o fator casa, sabemos que tanto o Benfica, como o Porto, como o Sporting, quando jogam fora, normalmente levam, consoante as cotas que são permitidas ter ou 1500, ou 2000, ou 2500, ou 3000 adeptos, é sempre à volta disso. Normalmente esgotam aquilo que são as possibilidades dos lugares. Eu acho que há sempre um fator casa que, no meu ponto de vista, é sempre aquele 1%, vamos dizer assim, porque faz a diferença e nós sabemos disso, faz a diferença. Depois nem sempre historicamente isso acontece. Portanto, Porto, Benfica e Sporting, já foram ganhar aos seus rivais e portanto isso nem sequer está em questão. Foi dito aqui, também concordo em absoluto, que se for preciso mexer no jogo, num plano académico, num plano teórico, o Benfica neste momento, até se calhar dos três plantéis, o Sporting pela questão até das lesões, é a equipa que pode mexer melhor, no sentido de manter alguma qualidade que já lá esteja dentro e que não esteja a solucionar, porque tem mais soluções nas diversas posições e nesse aspeto pode ser uma vantagem. Depois há o aspeto também do Benfica estar com nove pontos de avanço, isso significa qualquer coisa, e estar na luta pelo título, porque em termos motivacionais, estares a lutar pelo primeiro lugar é sempre diferente de estares a lutar pelo terceiro lugar. Mas também esteve o que disse André Vilas-Boas e percebo essa pressão que ele pediu adicionalmente, porque o Porto se perde. Portanto, todas as possibilidades de ainda pensar sonhar, de encurtar distâncias para o topo ficam de fora. E depois há a questão também da própria luta com o Braga, sendo que o Braga também tem um jogo difícil pelo Sporting de Mattos, porque é o Sporting com o Braga e, portanto, nem o Braga nem o Sporting ainda ganharam o jogo antes de jogar. E depois há aqui este condimento especial, no meu ponto de vista, que nem sempre é o melhor condimento. Vamos ver como é que vai ser o comportamento ao nível dos adeptos no exterior e no próprio ambiente, porque esta semana que passou houve aqui muitas bicadas entre Porto e Benfica, com aquelas questões que se relacionam com o candidato a presidente da liga.

Troca de comunicados de um lado para o outro.

Troca de comunicados, exatamente. E portanto isso fez-me relembrar um bocadinho aqueles mendigantes, e que eram típicos até do futebol do Porto, que jogou sempre muito nessa aposta de criar o contra todos e aquela guerra Norte, Sul e essas divisões. André Vilas-Boas cortou um bocadinho com isso, mas esta semana veio um bocadinho a licença à escolha, exatamente com estes ditos comunicados, que normalmente não funciona bem no que diz respeito ao comportamento dos adeptos, que acabam por ser aqueles que mais sofrem e mais vivem o Porto e o próprio Benfica, muito mais do que os próprios jogadores, porque a maior parte deles, obviamente, estão lá hoje, amanhã estão noutro clube e a dizer a mesma coisa que dizem destas cores que defendem hoje por outros clubes e, portanto, às vezes os adeptos é que pagam isso. Vai ser um grande jogo, não tenho dúvidas. Espero que seja uma boa arbitragem. O Conselho de Arbitragem nomeou para esta dupla jornada os dois melhores árbitros, no meu ponto de vista, da atualidade. O João Pinheiro, que ainda por cima leva o Tiago Martins, que é o nosso árbitro mais internacional de todos e leva o Luís Godinho, para mim é o outro árbitro de top para o jogo do Sporting Braga e que leva o Bruno Esteves como vídeo-árbitro especialista. E portanto esperemos, como disse o João Pinto, e aqui também concordo, não é questão da expulsão, mas é sobretudo que os casos sejam bem resolvidos e que não seja depois no final do jogo-

Que não seja o tema de conversa.

Exatamente, ou que não seja, pelo menos no sentido negativo, que o tema de conversa vai ser sempre.

Vai ser, nem que seja no sem falta, não é, Pedro? Exato.

Não, isso também, mas porque vai ser sempre. E temos aqui uma emissão muito gira, muito especial e saúde, realmente a saúde que a Rádio Observador tem, porque até de vez em quando temos que convidar outros adeptos para virem aqui fazer conosco os relatos, porque às vezes ou o João Pinto, ou o Luís Pinto Coelho, ou o João Castro não estão disponíveis. E com todo o respeito que tenho por toda a gente, não há iguais aos nossos, porque o nível, a elevação, o fair play e a maneira como vemos-

Fair play é muito importante e nós somos testemunhas disso mesmo.

E esses nossos três adeptos têm essa postura e quando de vez em quando são convidados outros adeptos para vir aqui ajudar naturalmente a colaborar e com todo o respeito que têm, a meio da emissão e já começa a ferver porque já estão a mandar uma bicada à arbitragem. Ou seja, aquelas coisas que não faz sentido. Por isso é que eu acho que a Rádio Observador, nesse aspeto, é completamente diferente e diferenciada, neste aspeto muito em particular, porque comentadores há muitos, como os nossos dificilmente existem, porque percebem de futebol, sabem do que é que estão a falar, que também é uma coisa importante, e sobretudo têm um nível de elevação que não há igual. E por isso estou muito feliz para amanhã, por toda a emissão e ver, ou ver, que não vou ver, mas vou ouvir e vou sentir o João Pinto e o Pinto Coelho sentados lado a lado com este nível e com esta elevação que eles conseguem manter sempre.

Vão estar os dois no Dragão. Tu, Pedro Henriques, também vais estar nesta emissão enquanto audioárbitro e contamos também com os comentários do Augusto Inácio, que também se junta a esta emissão. O relato é do Pedro Fernandes e do Vítor Tomé. Grande emissão especial amanhã, a partir das 18h30 da tarde aqui na Rádio Observador. E contamos sempre com o vosso fair play e com a vossa análise que é sempre de

De destaque.

E amanhã voltamos a olhar para este encontro, também de manhã aqui no "E o Campeão É", versão manhãs fim de semana, de manhãs 360 fim de semana aqui na Rádio Observador. Entretanto, vamos continuar a olhar para um tema relacionado com o Futebol Clube do Porto. Luís Pinto de Coelho, que acredito que te diga muito, até porque a equipa portista está a tentar chegar a acordo com o Rodrigo Mora para renovar o contrato deste médio de apenas 17 anos. Está a pouco mais de um mês de completar 18 anos de idade. Em cima da mesa, mais cinco anos de contrato, uma cláusula de rescisão entre os 80 e os 100 milhões de euros. Esta tem de ser agora a grande prioridade em termos de gestão de plantel por parte de André Villas-Boas? É que qualidade já ninguém lhe tira.

Sim, sem dúvida. Eu acho que vai acontecer a renovação. Pela informação que tenho, acho que as pessoas que rodeiam o Rodrigo Mora-

Não vai aparecer nenhum de Chelsea e levá-lo mais cedo?

O Paris Saint-Germain já estava disposto a pagar uns 45 milhões, que era, há uns meses atrás, a cláusula de rescisão do Rodrigo Mora. Entretanto, já subiu para 67 milhões ao longo da época por causa do objetivo. Mas eu acho que vai renovar, é um miúdo que está bem aconselhado, até em termos familiares, a família e o próprio Rodrigo Mora têm os pés bem assentes no chão. E acho que ele também percebe que nesta fase o melhor será renovar, continuar no Futebol Clube do Porto o seu crescimento, porque ainda é muito jovem, ainda vai fazer 18 anos agora. E acho que sim, a cláusula vai subir ainda mais. Acredito que para 100 milhões ou perto disso, para salvaguardar estes tubarões europeus, que facilmente poderiam chegar aqui e bater, como o Paris Saint-Germain, que já estava disposto a dar, há uns meses atrás, 45 milhões por ele. E parece-me que seria muito do agrado do Luís Enrique, até pela ideia de futebol do Paris Saint-Germain, mas o Porto com 100 milhões fica muito mais protegido.

João Pinto, tu estás habituado a estas andanças. Estava aqui a lembrar-me do caso de João Neves, que acabou por ir para o Paris Saint-Germain. Rodrigo Mora fica mais um ano ou é bem possível que este ano, ou seja, no final desta temporada, diga adeus ao Futebol Clube do Porto?

É possível. Possível é sempre, mas espero que não, espero que fique. Eu concordo em absoluto com o Luís, acho que o melhor plano de carreira que ele pode ter é ficar no Porto, é ficar mais dois a três anos no Futebol Clube do Porto. É um jogador fabuloso. Traz muito, acrescenta muito ao nosso campeonato. É realmente um miúdo que precisa de crescer, mas precisa de jogar. Mais do que tudo, estes miúdos o que precisam é de jogar. E obviamente quando és bom, jogas em qualquer lado, mas quando vais para um Paris Saint-Germain, para um Chelsea, onde ninguém se entende, para um clube deste gênero, pode sempre acontecer haver um tão bom como tu que ganha o lugar e tu ficas ali parado e tens 17, 18 anos e não evoluis. E portanto, se ele está no Porto, que é um clube que o acarinha, que o viu crescer, que está disposto a pagar-lhe mais, é claro que ele deve renovar, deve ficar mais um tempo, não deve ter pressa, até porque não interessa a cláusula, se são 100, se são 80. Quando um clube desse o quiser, vai chegar e vai pagar. E se for preciso, ele sai por menos do que a cláusula, como por exemplo, aconteceu com o exemplo que tu deste. Portanto, acho que sim, acho que o rapaz, tendo os pés no chão, tendo a cabeça no lugar, é isso que vai fazer. E espero que faça, porque é bom para todos.

Pedro Henriques, queres também deixar aqui algumas palavras sobre este tema? Senão, eu gostaria de te questionar sobre-

Não, pode avançar, está tudo dito.

Está tudo dito. Então vamos avançar para olhar para o futebol feminino. Ontem, Portugal, teste extremamente complicado frente à vizinha Espanha. Uma derrota por 4x2. Catarina Amado e a Carol Costa marcaram os gols portugueses. Acabou por ser uma ponta final que foi mais complicada para a seleção nacional. Ainda assim, a seleção feminina a mostrar sinais de crescimento, duelo muito combativo por parte da seleção nacional, das nossas navegadoras. Pedro Henriques, o futebol feminino está de saúde e recomenda-se?

Sim, nós temos que perceber que Portugal jogou contra as campeãs do mundo.

Precisamente.

E é o terceiro jogo que Portugal faz com campeãs do mundo, já tinha feito isso com os americanos e já não me recordo se foi com os japoneses ou coisa assim do gênero, isto em anos anteriores. E os números são muito significativos em relação ao jogo de ontem, porque, por exemplo, perdemos 19x5 em remates, remates à baliza 8x3. Espanholas tiveram 71% de posse de bola, por exemplo, a nível de passes, que dá muito aquilo que é a posse de bola e a capacidade que uma equipa tem de jogar com bola, são 624 contra 262. Portanto, percebemos claramente que há aqui, até cantos, 4x1. Mesmo tendo jogado em casa e com o apoio do público português, há aqui uma vantagem que ainda existe, sobretudo em relação à seleção espanhola, que faz que está num patamar muito superior. Mas este tipo de jogos, todos os jogos fazem crescer o futebol feminino e a nossa seleção enquanto grupo que está junto, tivemos diversos clubes, mas estes jogos são extremamente importantes, porque eles é que fazem crescer. Porque se tu consegues aqui e acolá, até estivemos a perder 1x0, depois 1, depois o 3x1, depois fizemos o 3x2. Portanto, se vais conseguindo a espaços igualar, superar, chegares à baliza, marcar os gols, inclusivamente a uma seleção como a espanhola, isso são sinais extremamente positivos para aquilo que é o presente e o futuro e o tal crescimento, e sobretudo para a competição europeia que nós vamos ter, e onde também temos uma palavra a dizer, não obviamente para conquistar o título, mas para podermos ir queimando as etapas e ganhando experiência, porque aquilo que faz crescer efetivamente qualquer um de nós, em qualquer das nossas atividades, não é quando nós jogamos com aqueles que são mais fracos ou mais fáceis. Claro que isso também conta e é importante. É sobretudo quando temos daqueles de enorme responsabilidade com pessoas ou coisas ou instituições, ou neste caso, estamos a falar de futebol, com outras seleções que são claramente superiores ainda neste patamar. Mas são sinais muito positivos daquilo que é a qualidade da nossa seleção e foi um bom jogo para essa aprendizagem.

Luís Pinto Coelho, Portugal tem novo encontro marcado com a Espanha já na próxima terça-feira. Vai ter vingança?

Será difícil. Estamos a falar do topo do topo. Mas o crescimento do futebol feminino e da nossa seleção é evidente. Eu acho que já nos batemos praticamente de igual para igual com todas estas seleções e a cada ano que passa, a cada investimento que se vai fazendo, e o Porto, neste caso falando do meu clube, também já deu esses passos, que é importante para o futebol feminino, mais um clube com peso, até em termos sociais, estar ligado ao futebol feminino. Acho que vamos crescendo cada vez mais e vamos estar no topo do futebol feminino. Acho que não vai demorar muito tempo.

João Pinto, remata lá isto de forma boa.

4 x 2 para a minha vitória. Não interessa nada. Ótimo jogo, tiveram muito bem, uma postura positiva. De resto, é saber contra quem estamos a jogar e olhar para cima. Está tudo certo.

Está a ser bem feito o trabalho na seleção de futebol feminino portuguesa. Meus caros, estamos a chegar ao final desta edição de hoje de "O Campeão É". Vamos para as notas e campeões do dia. João Pinto, começo agora por ti.

Nota 15 para os 313 km que vão de Lisboa ao Porto. Vamos a eles, vamos com sorriso e depois fazê-los de novo para baixo. Mas vamos a isto, Benfica.

E com umas quantas bifanas na barriga. Acredito que sim.

Exato, mas não pode ser nas estações de serviço, senão lá se vai o cachinho.

Luís Pinto Coelho, nota e campeão do dia.

Vou dar um 18 ao Estoril e ao Yan Quatro, que tem feito um campeonato extremamente interessante. Destacar que no início as coisas não estavam a correr bem.

É verdade.

Mas a estrutura do Estoril manteve o treinador, acreditou no processo.

É um dos poucos que ainda não foi embora.

Sim. É um treinador, além da qualidade que a equipa demonstra em campo e do futebol até bastante apelativo que joga.

Tem um discurso peculiar.

Tem um discurso peculiar, é aberto, é divertido, traz algo interessante para o nosso futebol. E o mais importante, a equipa joga bom futebol. Por isso acho que foi uma excelente aposta do Estoril e acredito que com o tempo, e acredito que possa ficar para a próxima época, o Estoril pode se bater por lugares europeus.

Pedro Henriques, para fecharmos, nota e campeão do dia em 30 segundinhos.

Sim, nota 18. O Cristiano Ronaldo, lá vou eu falar do grande, apontou um bis na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Hilal por 3 x 1 e chegou à marca de 931. Portanto, o homem diz que não persegue os mil gols.

Já esteve mais longe.

Já esteve mais longe e neste momento a distância que vai para os mil gols é aquele número mágico.

Pedro?

É isso, a distância que falta do Cristiano Ronaldo para os mil gols.

Achava que tinhas ficado perdido aqui no meio.

Parecia que tinha sido um corte.

Não, foi mesmo de propósito.

Foi o фижа вердола.

Exatamente. Portanto, é aquele número mágico que falta exatamente para o Cristiano Ronaldo chegar. Mas acima de tudo, são mil gols, não interessa se ele vai conseguir ou não, é sobretudo os 931 e mais alguns que ele com certeza vai conseguir. E realmente é extraordinário aquilo que este homem faz com 40 anos de idade.

Meus caros, ficamos por aqui. Notas são altamente positivas. Amanhã estaremos cá para mais uma edição de "O Campeão É", depois das 11h30. Um grande abraço.

Um abraço.