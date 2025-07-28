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E o campeão é a Rádio Observador. Primeira edição desta semana. Vamos falar de mercado, vamos falar também desse teste pré-época, ontem, do Futebol Clube do Porto frente ao Twente, que venceu o Futebol Clube do Porto por 2 x 1. Hoje contamos com os comentários de Augusto Inácio, Pedro Henriques e também do Bruno Roseiro. Eu vou começar pelo Bruno, até porque daqui a pouco o Bruno vai ter de acompanhar em mais detalhe a participação portuguesa de Diogo Ribeiro na final do Campeonato do Mundo de 50 metros mariposa, que corre em Cingapura. Já lá vamos. Vamos começar por este teste do Futebol Clube do Porto, o jogo frente ao Twente. Ficou uma boa impressão deste Futebol Clube do Porto? Há aqui sinais positivos face à última temporada?

Genericamente, sim, diria que ficou uma boa impressão. Três notas muito particulares em relação a este jogo. Uma primeira nota positiva, apesar de não ter sido globalmente uma grande exibição, percebe-se que o Futebol Clube do Porto está a construir uma nova identidade tática e um novo modelo de jogo. Ou seja, nem sempre funcionou, mas percebe-se que há ali novos princípios que estão a ser aplicados. E há um 4-3-3 com dinâmicas diferentes de meio-campo. Há o Frohlich, diria que vai ser uma peça-chave em todo o jogo do Futebol Clube do Porto e a maneira como a equipa se sentiu confortável a jogar sem bola e a sair em transições rápidas, sobretudo na primeira parte, parece-me que será também uma das imagens de marca e, portanto, percebe-se que há ali trabalho. Um ponto negativo: parece-me que a zona central da defesa continua a ser um problema. Ou seja, Pepic não teve propriamente uma grande exibição. Alguns lances até onde acusou alguma ansiedade e o Nehuen Pérez continua a ter aqueles problemas que é pode não errar muito, mas quando erra é o tipo de erro que dá demasiado nas vistas para passar ao lado.

Esteve quase perto de um autogol também. Um erro um pouco infantil.

No gol do Twente, nasce num pontapé de baliza e numa abordagem à queima que faz e que acaba por perder também a bola e, portanto, continua a ter esse problema. Provavelmente, Bednarek também é um reforço que é feito no sentido de melhorar essa zona. Depois, uma grande dúvida que me ressalta daquele jogo, que é: percebe-se que Gabri Veiga vai ter um papel fundamental na ligação meio-campo/ataque. Percebe-se que Gabri Veiga é um craque, que ninguém tenha dúvidas disso.

O abraço dele tampa um bocadinho, não é?

Sim, um bocadinho, embora tenha havido antes ali coisas um bocadinho piores. E no final, ele ainda estava a ver se conseguia também com o jogador do Twente, a ver se faziam ali umas pazes à pressa para ver se não eram expulsos, acabaram por ser expulsos. Mas percebe-se que Gabri Veiga é um craque. Agora a questão é: como é que toda essa qualidade técnica se consegue adaptar àquilo que o coletivo do Futebol Clube do Porto necessita? Vi algumas coisas positivas, tem uma bola ao poste, tem algumas saídas muito interessantes, mas depois leva a uma outra questão que é: onde é que Rodrigo Mora entra nesta equipa? E por quê? Porque aquilo que nós vemos é um Futebol Clube do Porto que quer ter largura no seu jogo com o Pepe e com o Borja Sainz nas alas. Muitas vezes fazem os movimentos para dentro no apoio a Samu com a subida dos laterais e não se percebe ao certo como é que Rodrigo Mora poderá ser enquadrado neste Futebol Clube do Porto. E diria que esse será também um dos trabalhos de Francesco Farioli até o início da temporada.

Muito bem. Augusto Inácio, também vês aqui um problema para a presença de Mora. A presença de Mora pode ser um problema, este sistema pode ser um problema para o jogador, ou Farioli ainda vai ter de arranjar uma maneira de arranjar essa solução, até porque o talento de Mora, ou pelo menos aquilo que vimos na época passada, dificilmente pode ser dispensado.

Boa tarde a todos. Olha, o Bruno Roseiro disse exatamente aquilo que eu penso também do jogo de ontem. Realmente, o Porto tem ali algum problema, tem um problema grave, na minha opinião, que é na zona central da defesa. O Nehuen Pérez não dá realmente essas garantias. E aqui o Pepic, que é um jovem, parece-me ter muita qualidade, mas quando não tens alguém ao teu lado que te ajude no sentido de dar tranquilidade e dar segurança para tu poderes desenvolver o teu jogo. Eu vou só dar este exemplo há muitos anos atrás, para as pessoas perceberem, o Bruno Roseiro vai se lembrar também e tu também, Miguel, vais te lembrar. A melhor época do Beto foi quando o André Cruz veio para o Sporting. O André Cruz veio para o Sporting e o Beto subiu excepcionalmente as suas qualidades. Por isso, faz falta um central experiente para que esse Pepic possa também elevar o seu futebol.

Até acrescento outra coisa, Augusto. O André Cruz é de tal maneira que até o Phil Webb conseguia jogar ao nível dos melhores centrais da Europa.

Também é verdade. Mas eu e o Phil Webb praticamente há quase não tive tempo nenhum com ele, por isso é que eu me lembrei do Beto como exemplo. Agora, também do lado direito, o Martim fez um bom jogo e o Alberto Costa, que é um belíssimo jogador, é uma boa aquisição, mas neste momento, estou a falar neste momento, está pesado, está lento, está desgastado. Enfim, e ao ter o Mundial Clubes pela Juventus, talvez não descansasse o suficiente, mas parece-me que neste momento tem vantagem o Martim, embora o Alberto seja realmente um grande lateral-direito. E depois, claro, é aquilo que o Bruno Roseiro disse, a largura que o Farioli quer no jogo coloca aqui o problema do Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, na minha opinião Onde é o seu melhor jogo é por trás do Samuel e aí ele desenvolve o seu jogo. Não é numa ala para dentro, nem na direita, nem na esquerda, é mais ou menos ali. Com o antigo treinador Ancelmi, ele jogava na esquerda para dentro, entrava e tentava ligar. Deu nas vistas, porque realmente o Porto também tinha uma equipa muito fraca e ele realmente se sobressaía muito ali. Mas para aquilo que é o conjunto em si da equipa do Porto com este Fariola, este treinador, é preciso realmente também que os extremos fechem bem, não deixem subir os laterais. PP faz isso, o Santos faz isso também do lado esquerdo. Sinceramente, onde eu estou a ver mais o Rodrigo Mora a jogar é sair o Gabriel Veiga e ficar o Varela e o Frolov, porque esse me pareceu a mim o melhor jogador em campo ontem, aquele que eu mais gostei. Menino com 19 anos, primeira intenção de jogo que ele tem é virar-se logo para a frente, tentar ligar o jogo. Cobre bem os espaços também. Não é uma surpresa, mas foi realmente um jogo muito bem conseguido dentro do tempo de jogo, este dinamarquês que parece-me a mim uma excelente aquisição.

Pedro Henriques, as tuas notas sobre este futebol clube do Porto.

Sim, está tudo dito. Eu acho que o problema, aliás, é só fazer zapping nas televisões e ler os jornais para perceber que acho que toda a gente identificou o problema mais evidente do futebol clube do Porto, a chamada zona central. Também não é fácil quando um clube perde determinados jogadores que são históricos ou que foram históricos e que foram referências, e o Pepe foi uma dessas referências, que depois quem vem a seguir também tem sempre um trabalho mais difícil porque as comparações são inevitáveis. Mas independentemente das comparações, e com este futebol moderno, cada vez mais com a alteração que houve há uns anos a esta parte com a questão do pontapé de baliza, e as pessoas às vezes esquecem-se que são as alterações das leis que mudam muitas vezes os aspetos técnico-táticos. A malta começou toda, desculpem a expressão, a sair a jogar. E até os guarda-redes tiveram que aprender ou reaprender a jogar com os pés. E portanto, hoje o central não é só o indivíduo que defende e que manda pontapés para a frente, é alguém que, por exemplo, na primeira fase de construção, tem um papel muito importante. E dentro desse particular, o futebol clube do Porto nota-se claramente que seja no processo da primeira fase de construção, que seja no processo mais relevante e importante para um central, que é marcar presença, comandar a defesa, tapar braços, desviar bolas, tirar bolas dali, percebes claramente que o futebol clube do Porto tem ali uma problemática, mas tanto quanto eu sei, também li nas notícias, há um futebol clube do Porto atento na perspectiva de estar ainda dentro do que é o mercado e tentar buscar mais um central, porque eu acho que esse é o problema número um. E o segundo, que também já foi aqui referido, não é um problema, mas é uma questão também de tentar compatibilizar. Eu acho que os grandes jogadores, os bons jogadores, os melhores jogadores têm sempre lugar nas equipas, de preferência no 11. Não gosto também muito de ver às vezes jogadores a serem readaptados a determinadas posições, porque acabam por perder um pouquinho daquilo que é a sua essência. E aparentemente, parece que este futebol clube do Porto não tem espaço, e não é bem dito assim, para o menino, para o Rodrigo Mora. Embora o treinador tenha dito que sim e já tenha dado resposta a esse aspeto, mas fica a ideia de que um talento daqueles que aparentemente deveria ser titular, vai ter aqui algumas dificuldades. E depois voltamos ao mesmo. Se o Porto ganhar, ninguém se preocupa muito com isso. Se o Porto não ganhar e as coisas não correrem bem, obviamente que garantidamente que esse será um dos temas se o menino não for a jogo ou não tiver a jogo. De resto, foi um jogo de preparação, de início da época também, em que os jogadores querem provar, querem ganhar titularidade. Percebeu-se claramente que o jogo não foi fácil e teve ali alguns duelos íngridos e teve uma expulsão, e neste caso a expulsão que nos importa a nós é a expulsão do jogador que joga em Portugal. E que é preciso perceber claramente que quando se fala em treino e preparação, este aspeto que os treinadores muitas vezes não ligam, os jogadores não ligam, o público até aplaude porque ele foi expulso e teve ali uma atitude de coração, mas esquece-se que depois quando as coisas forem por pontos, são estas atitudes e estes comportamentos que ao longo do dia, para cá, desculpem o palavrão, mas ao longo do dia a equipa, quando muitas vezes é só um expulso, que depois faz a diferença e lá se sai a semana toda e andaram a preparar bolas daqui, bolas de acolá e que um jogador perde a cabeça. E os jogadores têm que perceber que esta dimensão também tem que ser trabalhada. E para terminar, relembro, até pegando no exemplo relativamente recente, e quando digo recente, épocas passadas, até porque colocaram logo várias pessoas essa questão, que o Diomande a dado momento contra o Sevilla é expulso, não por uma situação desta, mas por cortar ao lado de matar o penálti de golo e depois a federação aplicou-lhe um castigo também de um jogo e ele cumpriu, curiosamente, no Troféu cinco Violinos, o que o disponibilizou, na altura, para a Supertaça. Neste caso concreto, a preocupação do Porto é o primeiro jogo do campeonato, mas ainda vai haver mais jogos e vai haver mais jogos oficiais, como vai ser aquele que nós vamos acompanhar aqui no próximo fim de semana contra o Atlético de Madrid. E, portanto, se houver castigo, sendo um jogo, ele ainda está em condições de poder cumprir esse castigo em jogos oficiais, não contando para aquilo que é o início de época. Agora, se o castigo for maior, aí é que pode haver problemas.

Muito bem. Vamos falar ainda um pouquinho de mercado, ainda temos tempo para isso. João Félix já treina com o Al-Nassr, já há imagens a circular. Augusto Inácio, a tua análise sobre o que aconteceu nas últimas 48 horas. Sábado de manhã discutia-se a possibilidade de João Félix ser apresentado no Benfica, na Eusebio Cup. Sábado à noite já se discutia esse desvio do Al-Nassr por parte do jogador do Chelsea, antigo jogador do Benfica. Como é que vês toda esta situação? Quem é que falhou para que isto acontecesse a nível do Benfica? Rui Costa? Foi João Félix o principal culpado por tudo isto, a decisão que tomou? Foi o Al-Nassr que avançou aqui com, entre aspas, um roubo? A tua análise de toda esta situação.

É difícil dizer quem é que falhou, porque não parece que ninguém tivesse falhado, no sentido de que o futebol é um momento e cada dia que passa que não fechas um contrato, cada dia estás a dar a oportunidade de outros aparecerem. E foi isso que aconteceu. O Chelsea nunca chegou a acordo com o Benfica. O João Félix, parece-me a mim, queria muito ir para o Benfica e o Benfica queria muito o João Félix. O João Félix disse inclusive publicamente que estava mais inclinado para ir para o Benfica e que estava mais inclinado para ter tudo feito com o Benfica. Só faltava realmente que o Chelsea chegasse a acordo com o Benfica. E naturalmente, o Chelsea foi determinante no sentido de que impôs a sua lei, porque o passe é seu. Provavelmente, o Chelsea também não se esqueceu da transferência do Enzo Fernández, quando o Benfica disse que só deixava sair o jogador pela cláusula e não saiu dali. E agora, provavelmente, o Chelsea lembrou-se desse tema e foi muito intransigente naquilo que mais pretendia. Entretanto, no meio disso tudo, aparece o Al-Nassr e quando aparecem os sauditas, esqueçam, porque aí aparece o dinheiro. E claramente, o Al-Nassr diz ao Chelsea: "Quanto é que tu queres? Queres 50? Queres 100? Queres 120? Queres 60? Nós estamos aqui para dar." E claramente, depois o jogador fica entre a espada e a parede, porque de certeza absoluta que ele sabe dos benfiquistas. Mas naturalmente que ele também sozinho não pode dizer: "Eu só quero ir para ali e não quero ir para mais lado nenhum." Não, porque ele também tem que olhar para a vida dele. Ainda por cima vai ganhar muito mais que aquilo que ganhava.

Esse entre a espada e a parede é entre os 3 milhões e os 15 milhões. A espada e a parede são esses os valores.

Sim, mas não é isso. Ficou entre a espada e a parede no sentido de que ele já tinha praticamente dado a palavra, entre aspas, nessa condição, de que queria ir para o Benfica. Mas depois, não é ele que determina só onde quer ir, o clube tem o passe dele e negociou com o Al-Nassr. E a partir daí, depois ele fez o seu contrato, valorizou muito a sua parte financeira e naturalmente que ele vai para o Al-Nassr. Agora dizer: mas o Rui Costa não fez tudo para trazer o João Félix? Eu acho que sim. E o João Félix não fez tudo para ir para o Benfica? Eu também acho que sim, mas falta aqui um elemento determinante, que é o Chelsea. E o Chelsea é que determinou praticamente para onde é que o João Félix havia de ir.

Sim. Pedro Henriques, como é que vês este desfecho de novela? Já há imagens de João Félix a treinar com o Al-Nassr. Como é que vês este final de novela entre João Félix e Benfica?

Eu acho que foi um assunto para esquecer, na perspetiva que faltam 172 horas para o passe e para o taça, isso que neste momento, para o Benfica especificamente, é que deve ser mais relevante e importante. Mas o que fica aqui são dois ou três apontamentos. Primeiro lugar, que disse o Augusto Inácio, acho que é muito importante. Não era só uma questão de João Félix, só de Benfica e de vontades, era também muito do Chelsea. Havia aqui uma questão financeira que não era um pormenor, era um por muito maior, não só para o próprio jogador, que tinha que reduzir bastante o ordenado, todo o investimento que o Benfica ia fazer. Por isso eu ontem falei e disse duas coisas que para mim é o que se diz aqui. Desportivamente, obviamente que o João Félix, se jogar no Benfica e a jogar em Portugal, estaria bem, porque o Benfica está em posse de bola, mais sessões de ataque, o João Félix nos últimos quatro anos é um jogador que iria dar muito nas vistas aqui, o Benfica e tal como o Sporting e o Porto têm especial a maior parte das equipas, e portanto o João Félix ia ter, no meu ponto de vista, desportivamente, espaço, tempo e oportunidade para fazer coisas boas e bonitas. Ponto número um. Ponto número dois, a questão do investimento. A longo prazo era um mau negócio para o Benfica nesse aspeto financeiro, olhando para os números. E nesse aspeto, perde um jogador que podia ter qualidade desportiva, mas ganha naquilo que era um contrato que depois, se não corresse bem, iria ser uma arma de arremesso contra o Benfica. E, portanto, não me parece que neste momento haja muito mais a dizer, que o João Félix seja feliz e ele no Al-Nassr também vai estar perto da seleção, está lá o Cristiano Ronaldo, vai ter oportunidades, vai com certeza brilhar. E se calhar, a gente tinha dito que o Sérgio Conceição era a última oportunidade de ele mudar o mindset. Eu acho que este aqui não muda o mindset. Vai para um clube que treina, que se afasta, come e alimenta-se muito bem, descansa, aquelas coisas todas, pode ser que consiga implementar aqui algum espírito diferente no jogador do Benfica, no ex-jogador do Benfica.

Em Singapura vai começar a qualquer momento a final dos 50 metros mariposa, em que Diogo Ribeiro participa, é campeão mundial, é um dos fortes concorrentes à medalha de ouro. Já vamos detalhar como fica esta prova. O Bruno Roseiro está também a acompanhar atentamente aquilo que está a acontecer nesta prova. Ainda a falar de mercado, Ivanović e Moussa a serem negociados pelo Benfica, Mangas e Luís Soares também a ser negociados pelo Sporting. Augusto Inácio, achas que vai haver aqui algum forcing para ter estes jogadores a tempo da Supertaça?

Isto pode acontecer, já não digo nada. Mas acho que o clube e o treinador, quanto mais depressa tiverem os jogadores, melhor, que assim podem trabalhar com eles. Agora, o Luís Soares já está no Sporting, praticamente, só falta o anúncio oficial e o Ricardo Mangas parece que é uma grande possibilidade. Agora, deixa-me dizer que o Benfica, se contratar estes dois jogadores, que é o Ivanović e o Moussa, o Benfica fica realmente com um ataque muito bom. Este Ivanović, na minha opinião, parece que vem como suplente do Pablito. Mas eu não sei se o Nuno Lage vai utilizar o 4-4-2, este Ivanović pode realmente ser um sucesso aqui no futebol português. Vamos ver o que é que o Nuno Lage pensa, vamos ver se os jogadores vêm ou não. O que é certo é que me parece a mim que desta vez o campeonato vai ser muito mais renhido, porque os valores estão muito entranhados no plantel do Porto, no plantel do Benfica, no plantel do Sporting. Vai ser um campeonato, na minha opinião, com uma qualidade muito superior, principalmente estes três grandes.

Pedro Henriques, achas que há forcing para a Supertaça?

Sim, eu acho que sim, porque o Benfica podendo valorizar ou não a Supertaça, até se falou de levar a equipa B, etc. E sendo que o foco principal, neste caso concreto para o Benfica, deverá ser os dois ou os quatro jogos que vai ter por fazer, pelo menos para já dois para a Liga dos Campeões, que isso é que é importante, é uma Supertaça, são jogos contra os rivais E percebe-se que mesmo que não haja ainda tempo para poder treinar muito, o facto de ter os reforços, tal como o Sporting, que já apresenta o Suárez, é sempre uma hipótese. De repente as coisas não estão a correr bem, ninguém marca gols e se ele for para o banco, mesmo com um treino ou dois. Isto aplica-se ao Benfica e ao Sporting. Todos estes reforços que tanto o Benfica como o próprio Sporting está a tentar com um lateral esquerdo, com um lateral direito, até o próprio Jota Silva. Tudo isto que venho em cima são reforços importantes e relevantes. Neste caso, eu até ponho aqui tanto o Benfica como o Sporting, porque quanto mais cedo chegarem, mais cedo também se integram e também há aquele aspeto moral e psicológico, mesmo para a Supertaça, em que em princípio se vai apostar naqueles que já têm mais treinos, mas é sempre bom ter alguém que de repente, nas cinco substituições, a coisa não está a correr bem e pode ir buscar. E tanto o Benfica como o Sporting neste momento ainda estão carenciados para algumas posições.

Supertaça é na quinta-feira e às 20h45 no Algarve. E em direto acompanhamos a prova de Diogo Ribeiro na final dos 50 metros mariposa mundial de natação. A prova acaba de começar. Diogo Ribeiro está na pista número dois e vai ser difícil. Há aqui atleta já com alguma vantagem. Diogo Ribeiro acaba por ficar para trás. Vamos ver se consegue chegar pelo menos ao pódio. Será difícil? Não, está fora do pódio, fica na quarta posição. Diogo Ribeiro era campeão mundial em título, acaba por falhar o pódio nesta prova. Já tinha também conquistado a prata nesta competição e acaba por ficar no quarto lugar, 29 centésimos do primeiro lugar, e acaba por falhar essa chegada à medalha. Bruno Roseiro, já em jeito de despedida, também nota de campeão. A começar por Diogo Ribeiro. Era uma grande expectativa, acabou por falhar nas medalhas.

Falhou nas medalhas. Eu gosto sempre de olhar para uma outra parte. 22.77 é o novo recorde nacional. E muitas vezes nós olhamos muito para a questão das medalhas, mas na natação, como em muitos outros desportos, o objetivo é sempre bater a melhor marca que se tem a nível pessoal e, neste caso, nacional. E o Diogo Ribeiro bateu. Ou seja, claramente a medalha não aparece porque tem uma má partida, é mais do que óbvio, ele provavelmente até conseguia chegar ao ouro. Ainda assim, não deixa de ser uma notícia importante para todos aqueles que acompanham o desporto nacional. Paris não foi o final de nada. Paris pode ser o início do resto de uma carreira com tanto ou mais sucesso do que tinha tido até esses Jogos Olímpicos. Em relação à nota. Nota, não é?

Sim.

Uma nota 20 para o Pogačar. É impossível passar ao lado desta quarta vitória no Tour e é ainda mais impossível passar ao lado de um extraterrestre do ciclismo que já tem a camisola amarela garantida. A organização, devido à chuva e devido às subidas ali na zona de Montmartre, decidiu ficar com os tempos que se registavam nos últimos 50 km. E ainda assim, sabendo ele que só tinha de acabar a corrida, andou sempre a atacar em Montmartre. O Wout van Aert acabou por contra-atacar e conseguir ganhar essa última etapa, mas de facto o Pogačar voltou a dar uma lição do que é o ciclismo e começa a ser complicado encontrar os limites. Ainda assim, vamos encontrando estes Wout van Aerts, tal como houve no início do Tour o Mathieu van der Poel, que de vez em quando conseguem bater o pé ao Pogačar.

Pedro Henriques, tua nota de campeão.

Vou dar a minha nota de campeão ao Diogo Ribeiro, vou dar ao Pogačar também, e por uma razão muito simples. Sabem quantas vezes é que desde que há natação no mundo, com estas provas, Portugal esteve numa final de um Campeonato do Mundo? Estivemos seis vezes presentes. O Alexandre Alcoche, a Ana Barros e as outras quatro, o Diogo Ribeiro. É só para percebermos a importância deste nadador, deste facto, por si só é algo extraordinário. Chegar a uma final é uma coisa extraordinária. Já fomos medalhador com ele? Já, mas ficou em quarto. É sempre uma posição muito chata, que é o primeiro que não ganha e que não chega ao pódio, mas de qualquer maneira, temos homem. O jovem tem 20 anos e tem muito futuro. E basta ver que alguns nadadores que estão a competir com ele estão com mais 10 anos de idade, o que significa que se ele se mantiver focado e continuar, obviamente que tem muitos outros sucessos e muitos grandes sucessos para conquistar. De qualquer maneira, Diogo Ribeiro, vou dar a mesma nota 20, independentemente da posição, por tudo o que ele neste momento representa para a natação portuguesa.

Augusto Inácio, para fechar.

Eu vou dar a nota 14 para este jogador que eu ainda há bocado me referi do Futebol Clube do Porto, que eu gostei mesmo muito. E eu acho, para 19 anos, está ali um valor muito grande a nível desportivo do Futebol Clube do Porto e a nível financeiro no futuro. Estou a falar do Feralgoff, que é dinamarquês, tem 19 anos, é um jogador a ver, a rever, a seguir. Eu diria que realmente, como se costuma dizer, não gosto muito desta palavra, mas a este vou aplicar. Talvez possa dobrar a língua mais tarde, mas não acredito. É um craque. Está ali um craque, vamos seguir.

Muito bem, estão dadas as notas nesta edição de "E o Campeão É". Não esquecer também que ainda esta tarde na Rádio Observador vamos ter "E a Campeã É". Será o último episódio para detalhar aquilo que aconteceu no Europeu de Futebol Feminino. A Inglaterra foi a vencedora. É para ouvir em direto depois do noticiário das 14h e sempre disponível em podcast, tal como este "E o Campeão É".