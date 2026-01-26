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Apito inicial para a edição desta segunda-feira de "You Campeão É". E hoje o rescaldo da jornada dos jogos deste domingo. E vamos também antecipar a partida de mais logo, a última da jornada 19 do Campeonato da Primeira Liga, que vai opor no Estádio do Dragão, o Porto líder do campeonato ao atual quinto classificado e uma das equipes sensação desta época, o Gil Vicente, que é quinto com 31 pontos. Para esta edição, estão conosco os campeões Augusto Inácio, Pedro Henriques, Gabriel Alves. Boa tarde. Bem-vindos! Gabriel Alves, hoje começo por ti. Começamos por este Porto x Gil Vicente. Tendo em conta aquilo que foi o jogo da primeira volta em Barcelos, antecipa-se que não vai ser um jogo propriamente fácil para o atual líder do campeonato.

Não vai ser nada fácil. Boa tarde para todos. Mais a mais, a pressão dos seus perseguidores, Sporting e Benfica, terem naturalmente também ganho as suas partidas em dias anteriores. Portanto, o Porto entra no Dragão com a nota de que tem que vencer para manter a distância de sete e 10 pontos, respectivamente. Portanto, o Gil Vicente não é uma equipe qualquer, uma equipe muito bem detalhada, muito bem trabalhada, uma equipe que tem feito um excelente campeonato, tem um gol average positivo, 24 marcados, 13 sofridos. Vem de quatro empates e uma vitória. Ao longo do campeonato, tem oito vitórias, sete empates e três derrotas. Portanto, é uma equipe regular. Aliás, como as equipes da Associação de Futebol do Minho têm vindo a dar nota disso, o Gil Vicente, o Moreirense, o Famalicão, o Braga também, sempre, mas o Braga já está num patamar diferente, como o Vitória Futebol Clube, que desta vez 4 x 2 perdeu para o Estrela. Mas Gil Vicente vai ser, por Farias, o treinador do Futebol Clube do Porto e toda a equipe do Futebol Clube do Porto, naturalmente, atenta. Uma equipe que no campeonato não sofre gols, sofre poucos, quatro no ataque, é o terceiro ataque da competição, mas é um futebol que o Porto tem que ser mesmo bloco, tem que ser mesmo criativo, tem que ser imaginativo, tem que ser contundente para conseguir vencer este Gil Vicente e manter-se na frente. Manter-se na frente, manter sempre os tais pontos.

Com esta vantagem dos sete pontos para o segundo classificado, é o mais próximo, o Sporting. E 10 para o Benfica. Pedro Henriques, boa tarde, também. Bem-vindo. Alguma dúvida relativamente ao 11 que o Porto vai apresentar nesta partida de mais logo?

Às vezes os treinadores surpreendem-nos, como foi ontem o caso, já vamos falar do Benfica, que quase que acertava no 11, mas nunca na minha imaginação podia pensar que um dos laterais era um menino de 17 anos no 11 titular. De qualquer maneira, em relação ao Futebol Clube do Porto, este é um jogo de grau de dificuldade também elevada, o Gil Vicente quinto classificado, e relembrar que é em casa. A equipe de Barcelos tem aqui um score bastante bom. Aliás, como também de certa forma tem fora, mas sobretudo em casa, tem cinco vitórias, dois empates, duas derrotas. Isto em relação ao Gil Vicente. O Porto joga em casa, obviamente, e o Gil Vicente fora não tem a mesma capacidade, mas mesmo assim só tem uma derrota. O que diz bem deste Gil Vicente, daí eles também estarem em quinto lugar. De qualquer maneira, é um jogo de grau de dificuldade sempre maior, mas o Porto joga em casa, joga perante os seus adeptos, sabe que até chegar ao jogo com o Sporting é muito importante manter a distância que está, isto é, fazer o seu trabalho. E se isso acontecer, poderemos ter depois, se calhar, no Porto x Sporting, falaremos mais pra frente, o jogo do título. Em relação ao Futebol Clube do Porto, eu acho que não há grandes surpresas. Aposto em Diogo Costa, o Alberto, o Thiago Silva, Bendarek e o Chior, um bocadinho naquela linha de incorporação do Thiago Silva e portanto com o Bendarek e o Chior ao mesmo tempo. Alan Varela, Frohlich, Gabri Veiga, PP, Samu e Borna Santos.

É o 11 antecipado pelo Pedro Henriques para o encontro de mais logo do Porto frente ao Gil Vicente. Na perspectiva de um adepto do Sporting, Augusto Inácio, boa tarde, bem-vindo. Este jogo alimenta alguma esperança de que o líder do campeonato nacional possa perder alguns pontos e o teu Sporting possa encurtar distâncias?

Boa tarde a todos. Primeiro, o Sporting tem que ganhar os seus jogos, como acabou por ganhar, com grande sofrimento, é verdade, mas acabou por ganhar. E quem está atrás, independentemente dos pontos, ainda por cima são sete, que agora são quatro, com um jogo a mais que o Sporting tem, eu diria quem está a perseguir, quer ganhar os seus jogos e está sempre à espera do comandante, do líder, escorregar e perder pontos. Essa é a expectativa de quem vai sempre atrás. Neste caso, é o Sporting e o Benfica que vão atrás, o Porto vai à frente. Se calhar noutros anos era o Porto que vinha atrás e olhava para cima também, à espera da mesma coisa. Enfim, isto é o normal daquelas equipes querendo chegar depois ao primeiro lugar. Mas cabe ao Porto, como é evidente, alimentar essa esperança de, como foi o jogo em Guimarães, a gente estava tudo à espera que o Porto perdesse pontos, e aquela vitória em Guimarães, parecendo que não, motiva e moraliza o líder, neste caso, o próprio Futebol Clube do Porto, como desmoraliza também os outros, que é o Benfica e que é o Sporting, que estão atrás do Porto. Agora é a mesma coisa. É a jornada que o Benfica ganhou, que o Sporting ganhou e que o Porto ainda vai jogar perante um adversário que complicou a vida, e de que maneira, no Estádio da Luz ao Benfica. Uma equipe que está a fazer um excelente campeonato, na minha opinião, por isso está no quinto lugar. Uma equipe que joga bem, uma equipe que não se fecha, uma equipe que quer jogar e quer discutir o resultado O Porto, por sua vez, vai ter aquele futebol que toda a gente já sabe e se tiver isso já é muito bom, que é o empenho, a luta, a intensidade, a determinação, o querer, a união, o sacrifício, todos esses argumentos que o Porto tem sempre. Vamos ver se o Porto tem mais magia ou tem mais criatividade na linha ofensiva para fazer gols de uma outra forma, porque se não vai sofrer e então as coisas podem se complicar.

Porto, Gil Vicente, mais logo 20h15, Estádio do Dragão. A emissão especial aqui na antena do Observador para acompanhar todas as emoções deste encontro que fecha a jornada 19 do Campeonato da Primeira Liga. E ontem, ao final da tarde, foi o Benfica que recebeu o Estrela da Amadora no Estádio da Luz e venceu por um resultado expressivo, 4 x 0. Notas desta exibição, Augusto Inácio.

Olha, tem aqui coisas interessantíssimas. Diria que o Benfica ganhou também, naturalmente. Uma primeira parte não foi muito bem jogada, porque o Benfica também, além de pouco eficaz, também não criou grandes oportunidades. Mas foi um jogo em que o Estrela, no princípio do jogo, até quis dizer alguma coisa para essa partida. Mas assim que o Pavlídis marcou o gol através daquele pontapé de canto de cabeça, o Benfica foi para o intervalo ganhar 1 x 0 e na segunda parte só deu Benfica e o Benfica não marcou mais gols porque não calhou. Uma vitória, diria eu, justa, normal. Mas as curiosidades aqui foi o Benjamín Jakic, que jogou titular, o Anísio Cabral, que marcou logo um gol. Estes dois meninos têm 17 anos. O Diogo Prioste também que entrou, tem 21 anos, que eu achei um bom jogador ou um excelente jogador, vamos ver. Este Diogo Prioste, atenção. E já não podemos esquecer também daquele Zé Neto, também é campeão mundial sub17, também já jogou na equipe principal do Benfica. Por isso temos aqui assim Benjamín Jakic, Anísio e o Zé Neto, campeões sub17 que já tiveram a oportunidade de jogar na principal equipe do Benfica. E depois também tivemos o regresso do Rafa Silva. Parecendo que não, é um regresso, umas vezes aplaudido, outras vezes assobiado, não sabe ainda bem como é que os adeptos do Benfica ainda estão a olhar para este jogador. E diria que o Sidney Cabral foi o melhor jogador do Benfica em campo e diria também que houve momentos bonitos ou um momento bonito, que foi a homenagem ao Nikos Goumas que fez 22 anos da sua morte e também para Eusébio da Silva Ferreira, que fazia ontem 84 anos.

A coincidir com esse Benfica-Estrela da Amadora, que o Benfica venceu de forma clara, quatro bolas a zero. Pedro Henriques, falavas há pouco daquela surpresa na lateral direita, Daniel Benjamín Jakic, que precisão da exibição do jovem encarnado.

Eu vou um pouquinho mais além e diria em termos de resumo, além de também concordar claramente. Aliás, também foi assim o prêmio, o de Sidney foi claramente o man of the match, mas é só para relembrar que Sidneys há vários. O que eu quero dizer com isto? Há vários jogadores deste porte, desta qualidade a jogar na nossa liga. É uma questão, como dizia o outro, é procurá-los. E isto porque muitas vezes andamos sempre com os Jovics e Jovocs e não sei o quê, não quer dizer que não sejam craques, mas muitas vezes Sidneys temos cá alguns a jogar nos nossos campeonatos e é uma questão de os encontrar. E depois, aquilo que merece sempre uma reflexão, eu sei que foi contra o Estrela da Amadora, o jogo também já tinha um determinado resultado feito, etc, mas o Benjamín Jakic e o Anísio, como muitos outros, precisam é das tais rampas de lançamento. É tão simples quanto isso. E precisam que, obviamente, tenham a possibilidade de jogar, porque senão acontece, e neste caso estamos a falar de jogadores do Benfica, mas é o mesmo para os outros clubes, mas no caso do Benfica é paradigmático, quando sistematicamente vendia por 15 milhões jogadores como os Bernardo Silvas e os Cancelos, etc. Que depois davam o mesmo em jogadores, mas lá está, foram à procura de fazer aquilo que na altura não tinham hipótese de fazer, que era jogar. E depois o Pavlídis, que acaba por também passar aqui um bocadinho nos pingos da chuva, porque realmente com este gol, com a dupla do sub17, um a passar para o outro, a estreia, o próprio Sidney, que jogou muito bem, o Pavlídis parece que, entre aspas, ficou mais ofuscado, mas o Pavlídis continua a ser goleador, redimiu-se no pênalti marcando um pênalti de altíssima qualidade, da maneira como executou. E, portanto, foi um jogo em que o Benfica claramente foi superior. Os números não desmentem, 66% de posse de bola, 15 remates contra três, oito remates enquadrados contra um. Portanto, isso diz muito da superioridade do Benfica. Agora é tentar dar continuidade e obviamente que depois até o próprio Rafa que foi em estreia, de repente, podia ser tema, acaba por ser abafado. A questão da reunião ou da conferência ou do grupo de amigos que lá foram todos conviver ao Seixal, também deixou de ser tema. Mas estas coisas que hoje aconteceram não mascaram um conjunto de situações que o Benfica tem para resolver e vamos ver daqui a dois dias o que se vai otimizar ou não essas coisas.

Gabriel Lopes, pegando aqui nesta ideia expressa tanto pelo Pedro Henriques como pelo Augusto Inácio, Sidney Cabral pegou destaque neste Benfica de José Mourinho.

Olha, eu sobre este assunto, eu quero ver é como é que é a estratégia. O Pedro Henriques tocou, portanto, no tema. Porque isto é lançar, pois, tudo bem, tranquilo. Mas é preciso saber como é que tudo isto depois vai evoluir, qual é a estratégia. Qual é a estratégia que o clube tem em relação àquilo que é a sua formação? Qual é? Portanto, qual é? Isso é que nos interessa saber. Portanto, agora sim, as pipocas saltam, um grande jogador, um jovem e tal, dois jovens, três jovens e tal. E depois um dia desses tudo se apaga porque vai se contratar, custa milhões e tal. Portanto, é preciso é saber que estrutura, o que é que se pretende. Um clube de negócios, de empresa que compra e vende ou um clube que aposta na sua pedreira? Olha, um que está falido, apostou e hoje é o que é. Os seus jogadores valem milhões, que é o Barcelona. Outro que só apostou em gastar milhões. Olha, anda por aí, hoje é assim, é ótimo, amanhã é mau, hoje tem um treinador que é uma maravilha, depois isso embora. Isto que chegou é que é. Olha

É o futebol. As pipocas, umas são brancas, outras são granadas, outras são vermelhas, outras são verdes. Mas é preciso uma estrutura para que os clubes possam, naturalmente, e os clubes portugueses têm que dimensionar, porque estando aqui em Portugal, ou se dimensiona ou então vimos o que se está a passar em termos internacionais, porque só chegam ali, não conseguem ir além dali.

Muito bem, estamos a sensivelmente cinco minutos do final da nossa edição de hoje. Se calhar partimos já para os vossos campeões e começo por ti, Gabriel. Quem é o teu campeão?

O meu campeão hoje é o professor Carlos Barroca. Eu vou falar de basquetebol porque acho que é importante falar de desporto, fugir um bocado desta questão do futebol, do negócio, que nada contra, mas temos que falar também do resto. É candidato, ou anunciou-se como candidato à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol, tem como mandatário outro grande símbolo do basquetebol e do desporto, que é o professor José Luís. Uma candidatura, portanto, em prol da modernização, da estabilidade, da ambição competitiva, em prol de um fator que tem que ser rápido, a base da aposta na formação, mais atletas, clubes mais fortes, melhor qualidade no processo, menos desistências, atenção apurada no trabalho e desenvolvimento dos treinadores. Muito importante isto, na sua valorização, na participação da estratégia do basquete nacional e como ponto principal, depois vértice, independente do crescimento dos clubes também, a seleção nacional. Portanto, professor Carlos Barroca, que é um técnico com reputação mundial, internacional, esteve na NBA Ásia, independentemente de todo o resto que tem, para mim, para já vou lhe dar 16 por essa sua candidatura, por este seu sair do ringue, sair da pista para a parte administrativa, vou lhe dar para já um 15, espero dar 20 muito em breve.

A nota atribuída pelo Gabriel Alves ao Carlos Barroca. Pedro Henriques, o teu campeão.

Dois campeões, pelos motivos que já fomos falando aqui, Banjak, Anízio e Sidnei, 18, por razões diferentes. Os meninos pela estreia e por aquele momento do golo, obviamente o Sidnei porque foi o man of the match e está-se cada vez mais a impor na equipa do Benfica. E para o nosso andebol 15, às 14h30 vamos jogar com a Noruega. Tenho a convicção que as meias-finais são mesmo uma miragem, vai ser muito difícil, mas temos ainda uma palavra a dizer e temos que lutar no sentido de pelo menos conseguir o tal terceiro lugar que dá acesso à discussão do quinto com o sexto e portanto, o menos mal, e neste momento já estamos a falar de lugares de cima. Portanto, passa-se ao andebol, um 15 na expectativa de que possam dar uma melhor imagem do que aquela que deixaram no jogo contra a França.

Portugal-Noruega daqui a pouco, como o Pedro referia, a partir das 14h30. É um jogo que vamos acompanhar também em pari passu aqui na antena do Observador. E só falta conhecermos o campeão ou os campeões do Augusto Inácio.

Pois, aquilo que tinha falado também do Benfica, como o Pedro Henriques já falou também, do Banjak, do Anízio, do Diogo Briósti, enfim, e também do Sidnei Cabral. Nota 16 para as estreias desses jogadores e para o melhor jogador em campo, que foi o Sidnei. Mas também queria dar a nota 17 para o treinador do Manchester United, Michael Carrick. Depois de ter ganho ao City por 2 x 0, foi ontem chegar ao campo do Arsenal, o comandante, e ganhou por 3 x 2. Pois é, já está no quarto lugar e está com 38 pontos. Mas também queria dar nota 17 para um menino também, mas desta vez este menino é brasileiro, joga no Lyon, emprestado pelo Real Madrid. Chama-se Endrick. Marcou três gols na vitória de 5 x 2 ao Metz, esta equipa treinada por Paulo Fonseca. Este Endrick não se segurou no Real Madrid, sabe-se lá por que razões, mas em França está a dar que falar. Aí está ele, hat trick de Endrick. Nota 17.

O antigo jogador do Palmeiras com nota elevada atribuída pelo Augusto Inácio. Obrigado, caros campeões. O desporto, como já disse, há mais desporto aqui na antena do Observador mais logo. A partir das 20h15 começa a rolar a bola no Estádio do Dragão, Porto, Gil Vicente, partida que encerra a jornada 19 do Campeonato da Primeira Liga. E nós aqui na antena do Observador contamos-lhe tudo.