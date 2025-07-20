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As últimas do desporto estão em destaque na Rádio Observador, edição de domingo de "E o Campeão É". Em tempo de mercado de transferências, isto anda ao rubro. Ainda há bocadinho falávamos de Gyökeres e é um dos assuntos a marcar esta atualidade desportiva, este domingo, dia 20 de julho. Pedro Henriques, João Pinto, Luís Pinto Coelho, sejam muito bem-vindos. Bom dia.

Muito bom dia, meus caros.

Olá, bom dia.

Bom dia.

Temos desenvolvimentos.

Aparentemente, diz a Sic Notícias, é uma notícia que está a ser avançada na última hora, que o Sporting e o Manchester United estão muito próximos de ter um acordo pela transferência de Viktor Gyökeres. Ao que tudo indica, será por valores muito próximos do que tem sido negociado entre o Sporting e o Arsenal. Tem sido uma das grandes novelas deste defeso e o negócio com o Arsenal estará mesmo cada vez mais em risco e Ruben Amorim pode, de certa forma, reencontrar Viktor Gyökeres. É uma novidade com poucos minutos. E João Pinto, o que te parece este volte face? Ruben Amorim pode ter uma ação de mestria e reencontrar uma dupla e reformar uma dupla que funcionou muito bem em Portugal, mas agora em Inglaterra?

Sim, temos que conhecer aqui os contornos do negócio. Como diz, isso é mesmo a última da hora, mas de repente, se o United contrata Gyökeres, fica com uma frente de ataque com Matheus Cunha, Mbeumo, que ainda foi contratado ontem ou alguma coisa assim, e Gyökeres. Portanto, tendo apenas a liga inglesa com que se preocupar, temos aqui uma equipa bastante reforçada na sua frente de ataque, que era, afinal, onde eles mais precisavam. Depois, em relação a este volte face, acaba por ser normal que assim seja. O Arsenal andava aqui a negociar, ainda ontem o Pedro Henriques estava a falar nisso, ao tostão de um milhão e meio, mais meio milhão e mais isto e mais aquilo. E depois, de repente, alguém aparece com o cheque e ultrapassa pela direita. É normal que estas coisas aconteçam, quando tu demoras muito tempo a negociar trocados, alguém chega e leva aquilo que tu mais queres. Acho que o Gyökeres, se se concretizar, acaba por ser uma grande contratação do United. Passam realmente a ter uma frente de ataque temível.

Fica malvisto o Arsenal?

Sim, fica. Eu acho que sim. Por um lado, não pode dizer que não queria, porque andou tanto tempo a namorar a peça na loja que não pode dizer que não queria. E, por outro lado, dá a ideia que acaba por perder o jogador por trocados. Mas isto depois só se vai saber mais à frente. Caro é o que é mau. Não se pode dizer que o Gyökeres tenha sido caro para o Sporting, mesmo tendo custado 20 milhões. A questão é mesmo o rendimento do jogador e só daqui a um ano ou dois é que vamos saber se foi um bom negócio ou um mau negócio.

Luís Pinto Coelho, a confirmar-se, esta informação chegou há pouco pela Sic Notícias, é um bom destino para Viktor Gyökeres? Temos que ter aqui em conta que o Manchester United, em termos de competições europeias, era como dizia o João Pinto, não está nessas frentes, mas pode lutar pelo título com esta frente de ataque.

Isso já acho mais complicado, lutar pelo título, até olhando para as movimentações, por exemplo, do City e do Liverpool, que me parecem até bem mais interessantes. Custa-me um bocadinho a acreditar na questão Manchester United, até já gastaram tanto dinheiro em dois avançados.

Sim, compraram um avançado há dois dias, um dia.

Já tinham contratado Matheus Cunha.

Estás aqui a elaborar, Luís Pinto Coelho, uma tese de que isto é pressionar o Arsenal a chegar-se à frente?

Exatamente.

Pode ser. Mas atenção, eu por acaso ontem falei com um amigo jornalista espanhol que cobre Real Madrid e Atlético de Madrid, e ele falou-me que o Atlético de Madrid também tinha perguntado ao empresário do jogador: "Olha, mas então fecha, não fecha, como é que está a situação?" Porque outros clubes estão a avaliar a situação e vai haver aqui movimentações de pontas de lança. E parece que o Newcastle, por exemplo, quer contratar o Julián Álvarez e dar 120 milhões, um balúrdio, e o Atlético de Madrid também está interessado em contratar um ponta de lança. Admito que haja aqui clubes que estão atentos à situação do Gyökeres. Agora, o United é que me parece um pouco estranho.

E o Gyökeres também, no fundo, emitiu aqui uma preferência, que disse que só queria o Arsenal. Estou-me a lembrar também de uma novela muito conhecida, que nos leva até um português, João Félix, que num verão também admitiu só a possibilidade de Barcelona. Portanto, isto pode aqui também condicionar um pouco.

Sim, e o United não estando na Champions, acredito mais que ele tivesse opções, por exemplo, do Newcastle, de um Atlético de Madrid, equipas que vão jogar Champions e que são muito competitivas também. Mas vamos ver, pode ser aqui o United a dar um presente ao Ruben Amorim, mas acho estranho gastar tanto dinheiro em três avançados e ainda não vender os que tem lá. Que é um pouco estranho. Vamos ver.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te sobre esta questão.

Bom dia. Há aqui vários pontos de pensamento, a começar por esse que tu falaste. Aparentemente, o Gyökeres ficou ali um bocadinho refém quando disse que só queria aquele clube específico, o Arsenal. E agora, de repente, como não consegues conquistar aquilo que queres, vais para onde eventualmente possa acontecer. Não me surpreende

Aliás, acho que até falei aqui por baixo, um pouquinho mais alto quando o Luis Pinto estava a dizer que se calhar é uma forma de pressionar. Eu no outro dia em off até estava a falar com pessoas do futebol, aliás, não foi no outro dia, foi ontem, e a ideia que passou um bocadinho esta: não tarda nada vai aparecer alguém a dizer que vai comprar ou que vai fazer o negócio, nem que seja a mando de alguém, só para criar esta pressão suplementar, que é para ver se realmente o assunto não morre, se aparece aqui alguém dizer que é da concorrência e quando aparece alguém, "Não, agora nós vamos ficar com ele". Para ver se o próprio Arsenal podia chegar à frente, um género de pressão. E depois há esta questão. Eu olho aqui para as contratações que o Arsenal já fez, desde o Zubimendi por 70 milhões, ou esta mais recente do Matheus Cunha do Wolves para o Manchester United por 104 milhões, para não falar no que o resto que já fez, já foi buscar o Madueke por 55, o Norgard por 11, e depois cinco por um guarda-redes. O que eu quero dizer com isto é que haver aqui um negócio que eventualmente não se dá, e repare, nem sequer é bem por 2,5 milhões. É dentro das variáveis que já estão fixadas, serem mais fáceis ou menos difíceis, nem sequer é ter mais ou menos 2 milhões. Ou seja, faz parte já desse valor. Há qualquer coisa aqui que está a escapar, porque eu não acredito que um clube que estivesse muito interessado no Gyökeres, dentro daquilo que são as variáveis, estar a discutir ou a perder a possibilidade do negócio por 2,5 milhões. Portanto, há aqui algo que está estranho. E depois se juntarmos a isto tudo, nesta novela, o facto do Gyökeres estar em incumprimento, o Gyökeres podia ter-se apresentado perante o Sporting e manter as conversações e negociações, e se calhar, se houvesse esse compromisso verbal ou de mensagem, o que fosse, o Gyökeres teria sempre pelo seu lado alguma grande parte da relação. Assim, perdeu-a completamente e eu acho que no meio disto tudo, independentemente do Sporting poder ou não poder fazer negócio, um clube como o United ou como o Arsenal poder ou não ter um grande avançado, eu acho que quem sai mesmo a perder neste momento é realmente o Gyökeres. E termino com isto. Ontem, supostamente, as lágrimas do pai do Gyökeres, que estava em lágrimas quando falou por causa do negócio, que se calhar está-se a perder. Eu acho que mais importante que o pai do Gyökeres chorar, era o pai do Gyökeres dar-lhe bons conselhos, porque alguém o aconselhou muito mal na maneira como está a desenrolar-se este processo. E ele já não é uma criança propriamente dita, é um adulto com 27 anos, pode ter a conta muito recheada, mas o que é que ele vai fazer nos próximos três anos? Não vai jogar à bola, não há nenhum clube que o vai buscar à revelia, porque mesmo que isso aconteça, esse clube iria ser altamente prejudicado e o próprio Gyökeres está a abrir um precedente que os outros clubes olham para ele, se ele fez isso quando veio para o Sporting, já tinha feito, a gente não se esquece disso. E agora está a fazer o mesmo quando sai do Sporting para o United, amanhã vai fazer isso ao United também, ou neste caso ao Arsenal ou quem quer que fosse.

Para já, continua a ser jogador do Sporting. Força, João.

Queria só dar aqui conta de uma situação que também aconteceu no futebol, neste caso no futebol inglês. Gibbs-White, que é jogador do Nottingham Forest e que tinha aqui o alegado interesse do Tottenham, que até bateu a cláusula de rescisão, não sei se estão a par desta história, 65 milhões de euros. O certo é que o Nottingham Forest acabou por pôr aqui um processo judicial contra o Tottenham por alegado aliciamento do jogador e a transferência acabou por não acontecer. Morgan Gibbs-White continua a treinar no Nottingham, mas vai também fazer um processo contra o clube por esta decisão. O certo é que continua a treinar e portanto queria só dar aqui conta desta situação, porque acabam por ser aqui comportamentos diferentes em situações também elas meramente parecidas. A situação de Gyökeres e aqui de Gibbs-White, que joga atualmente no Nottingham Forest.

Gyökeres continua a ser jogador do Sporting, mas não se apresentou ao serviço, não está a acompanhar a equipa leonina no estágio no Algarve e continua com uma transferência, ao que tudo indica, pendente. O Arsenal está na corrida, aparentemente o Manchester United também estará a tentar a contratação do avançado sueco, que para já continua a ser jogador no Sporting. Quem ainda é jogador do Palmeiras é Rios, mas ao que tudo indica estará mesmo bem encaminhado para rumar ao Benfica, diz a CNN Portugal, num negócio de 25 milhões de euros no imediato e mais cinco milhões num pacote, digamos assim, de pagamento. É um jogador que está a caminho. João Pinto, qual é que seria para ti também, depois de Rios, a próxima prioridade?

Um ponta de lança, um jogador da área.

Português? Do Chelsea?

Não, até porque esse não é ponta de lança. Se eu tivesse que ir buscar alguém em Inglaterra agora como prioridade era o Beto, ao Everton. É um jogador desse género que o Benfica precisa, de um homem alto, que jogue bem de cabeça, até porque o Rios, por aquilo que tenho visto dele, é um jogador que pode ter algumas dificuldades de adaptação a Portugal. É um médio-centro, sim, mas que joga muito em velocidade, joga muito em rutura e precisa de espaço para o fazer. Portanto, ele normalmente foge para a ala para o fazer. É um jogador que precisa daqui de alguma aculturação ao futebol português e ao Benfica e não sei se será boa hipótese metê-lo a jogar só a dois no meio-campo, porque ele sai muito a jogar, leva a bola no pé e no campeonato brasileiro tem imenso espaço para o fazer, no campeonato português vai ter muito menos e perder uma bola na transição é mau para o Benfica se não tiver um tino lá atrás. Portanto, calma, humildade, mesmo que o miúdo venha, tem que se lhe dar tempo, não é o preço que ele traz que o faz entrar e pegar de estaca. Portanto, aquilo que vejo do Rios é um jogador que vai precisar muito do Benfica, vai precisar muito do plantel do Benfica, dos jogadores que lá estão, para poder crescer, para se poder integrar e para poder servir o Benfica na sua plenitude. Se eu tivesse que contratar um novo, era um jogador de área, não era o João Félix.

Luis Pinto Coelho, a contratação está praticamente fechada, é assim que avançam vários jornais e também televisões. Como dizia o Zé, 25 milhões mais cinco por variáveis. Esta contratação abre a porta de saída a Florentino. Já ontem falávamos disso. Achas que Florentino vai acabar por sair do Benfica?

Acho que sim. Acho que no final de agosto, se calhar Florentino acabará por ser negociado.

O Benfica também tem que gerir muito bem esta questão, porque tem agora qualificação para a Liga dos Campeões e não pode dispensar jogadores sem haver esta adaptação que o João Pinto falava.

Sim, agora nesta fase o Benfica não vai vender, obviamente, até porque tem aqui, se correr bem, cinco jogos importantíssimos, mais jogos do campeonato, mas estou-me a focar na Supertaça e depois nos jogos de Champions. O Florentino não me parece que possa sair neste período. Depois, sim, acredito que mais para o final de agosto, o mercado italiano gosta muito do Florentino e acredito que possa haver aqui uma venda, até porque o Benfica também ainda vai gastar mais em contratações, ainda vai contratar e vai forçar agora por Félix nesta semana, ainda vai contratar mais um extremo, um ponta de lança, por isso também precisa de vender alguma coisa para o encaixe financeiro depois permitir essas contratações. Acho que o Rios é uma boa contratação. Eu tenho sempre muitas dúvidas dos clubes portugueses irem para estes patamares de aquisições e o histórico não é positivo em Portugal. Se a gente for ver o histórico de contratações acima de 15, rondando os 20 milhões, há mais falhanços do que acertos. E o Benfica tem tido muitos casos desses, basta lembrar os pontas de lança. Desde Raúl de Tomás, desde Artur Cabral, Yaremchuk.

Ferreira, não sei qual foi o valor da transferência do Ferreira. Faz quanto tempo? 18, na altura.

Muitos extremos, o Pedrinho, há muitos jogadores. O próprio Porto também quando contratou nesse patamar também falhou. Aqui o Sporting é a exceção. Em Ulman e Gyökeres, quando investiu mais, acertou. Mas a taxa de acerto não é assim tão grande e é sempre um risco para a nossa dimensão, mas não tenho dúvidas, porque é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu conheço bem, por isso é um bom jogador e vai trazer caráter também àquela equipa, juntamente com Otamendi, é um jogador que nisso acrescenta também. É um investimento forte do Benfica, não há dúvidas.

Pedro Henriques, quero também a tua análise sobre esta questão e se pensas que é um ponto de lança que está a faltar ao Benfica.

Não vou dizer que penso diferente. O Rios vai entrar e é titular, esqueçam lá o resto. O Rios e o Baranché não precisam de adaptação. Aliás, eles são os dois contratados para fazer dupla no meio-campo, Florentino e encosta, claramente. E é exatamente para a próxima contratação, porque com o Rios e o Baranché nas costas, tu podes contratar o João Félix. Em termos táticos, isto é a minha opinião. Além disso, já ontem disse, ser 25 ou 30 milhões ou 28, entre aspas, que não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, porque este jogador é da seleção colombiana, é titular na seleção colombiana, para o ano vai fazer um grande mundial, de resto, como já fez agora, e o Benfica daqui a um ano. Eu acho que este é o tipo de jogador que vai catar o ano. E já não vou dizer que vai ser em janeiro. É um Enzo, à semelhança do outro Enzo, o outro que veio da Argentina. Portanto, esta é a minha convicção, que vai estar cá um ano, vai fazer um grande mundial e o Benfica para o ano está a duplicar o valor daquilo que foi a sua aquisição. Todos os jogadores precisam de adaptação. Este é de caras titular do Benfica, juntamente com o Baranché, e vão fazer exatamente aquilo que é o apoio pelas costas de um jogador que vem já a seguir, que é o João Félix. E depois, não sei se o Benfica ainda vai procurar alguém, entre aspas, de alternativa. Não alternativa, no sentido de ter mais um jogador, não vou dizer que seja tipo Pavlídis, mas o Pavlídis é titular indiscutível no Benfica neste momento, e ter alguém desse valor, desse nível para poder estar lá e eventualmente o falso extremo direito que se fala, porque sabemos que com a saída de Di María falta alguém ali com esse nível, com essa qualidade. Di María é só um, mas dentro desse género para o Benfica. E acho que com isso o Benfica fica, entre aspas, com o plantel fechado, sendo que depois temos também esta questão de quem vai sair, porque se de repente saírem muitos outros jogadores. Neste momento o Benfica tem um trio central perfeito. Agora, se sair algum desses centrais, obviamente que aí crias outro problema. Portanto, para aquilo que nós estamos a olhar, eu acho que neste momento esta contratação é perfeita para o Benfica e o próximo será o João Félix e depois a seguir pode ser o falso extremo direito.

Luís Pinto Coelho, vamos avançar.

Deixa só dar aqui uma coisa muito rápida, porque é um bocadinho a minha área, a área financeira. Para explicar um bocadinho às pessoas o risco destas contratações para um clube. O Rios vai ficar ao Benfica 11 milhões de euros por ano, porque estamos a falar de salário, mas depois temos que falar da amortização, que é paga todos os anos. Estamos a falar de 5 milhões de euros de amortização, se for os 25 milhões em contrato de cinco anos, mais 6 milhões de salário, porque eu acho que ele vai ter o salário de 3 milhões neto. Se corre mal qualquer coisa a esta época e o jogador não é vendido rapidamente, estamos a falar de um jogador que tem um custo para o clube de 11 milhões de euros por ano. Isto depois, a longo prazo, é incomportável para os clubes portugueses e é por isso que os passivos vão a galopar por aí acima. Quando o Benfica se calhar até tinha algum jogador da formação, que foi para o Olympiacos, por exemplo, um craque da nossa seleção de sub-21, que foi vendido por 4 milhões. Eu não digo que é igual ao Richard Rios, mas ao lado do Richard Rios, se calhar era mais interessante. E eu acho que é um risco grande que os clubes portugueses estão a entrar.

De quem é que falas, Luís Pinto Coelho, só para os nossos ouvintes também se situarem?

O Diogo Nascimento.

O Diogo Nascimento, que foi para o Olympiacos.

Mas quando ele diz o Diogo Nascimento, pode ser o João Veloso, pode ser o Rafael Leão.

Sim, existem mais nomes.

Eu concordo em absoluto com aquilo que o Luís está a dizer.

Luís, terminaste? É que eu tenho aqui mais uma questão. A verdade é que tenho aqui a questão, mas não há muita análise a fazer. Por quê? Porque o Futebol Clube do Porto teve um jogo de preparação. Nem vou chamar de jogo de preparação, porque foram três partes de 30 minutos cada um. Foi um jogo-treino no centro de treinos do Olival. O Porto ganhou 4 x 0 ao Trofense. É o início, digamos assim, da era Farioli, com gols de Eustáquio, Samu, Gabri Veiga, Dani Namaso. O jogo não teve transmissão, ou seja, é difícil fazermos aqui uma análise, mas tendo em conta este resultado, é possível aqui, Luís Pinto Coelho, antes de irmos às notas de campeão, fazer algum tipo de análise, de certa forma, deste jogo-treino ou é só mesmo aquecer os músculos à espera do jogo contra o Twente?

As informações que eu tenho é que as coisas estão a correr bem. Acho que o Porto vai ter um 4-3-3, aquele 4-3-3 clássico que o Porto jogou durante muitos anos. E aqui a minha preocupação e até expectativa é perceber onde é que Rodrigo Mora vai encaixar neste 4-3-3. Porque neste 4-3-3, o Rodrigo Mora vai ter sempre mais dificuldade em render o que pode render, por exemplo, num 4-2-3-1. E estou curioso se o Farioli vai inverter o triângulo no meio-campo ou se vai manter fiel a isso e vai encostar o Rodrigo Mora a partir do corredor direito e depois a fazer movimentos mais interiores. Ele ontem não partiu como titular, mas estou curioso para ver, que eu acho que aí é um dos enigmas que ele tem para resolver e vai ser interessante ver isso.

E eu agora estou curioso, de forma sintética, para conhecer as tuas notas e os teus campeões.

Eu vou dar aqui uma nota positiva para o jogo. Não temos a "Campeã É", e vou dar aqui uma nota positiva ao França e Alemanha de ontem do Europeu feminino, que foi um jogo tremendo, mas uma nota específica para a Berger, a guarda-redes da seleção alemã, que foi decisiva e que fez lá uma defesa que eu acho que todos devem ir ver. Extraordinária. E o futebol feminino está em grandes jogos, muita emoção, e cada vez mais a conquistar audiências, não tenha dúvidas.

Pedro Henriques, vamos às tuas notas.

Sim, é para a Berger também, porque eu acho que foi decisiva ontem no jogo e ela depois também tem uma história de vida pessoal, até com doença e tudo mais. Portanto, fantástico. Uma jogadora de 34 anos que ontem foi relevante e importante naquilo que foi, não só durante o jogo e com essa defesa quase impossível, que até fez com que até concedido o gol tivesse sido adicionado para tentar perceber se estava dentro ou não. E depois também o que ela acaba por fazer na marcação dos pontapés de penalti, que acabaram por ser decisivos. Não tanto perto desta seleção, porque ninguém joga sozinho, mas para a Berger muito em especial esta nota 18 por aquilo que ela fez e a colocar nas meias-finais a seleção alemã agora contra a poderosa Espanha.

Falta-nos ouvir o João Pinto.

Não estragues a média, João.

Exato, vai ter que ser. Vou dar um cinco para a caixa de lenços do pai do Gyökeres, que parece que não tem fim. Um 18 para o cartão de milhas do Rui Pedro Braz, que parece que vai acumulando, mas acumulando com sucesso.

É pontos, é um sistema de pontos.

Exatamente. O homem já pode ir a qualquer lado no mundo escoltar o Papa ou assim.

Dizem as más-línguas que é não para Roma, mas para Turim.

Opa! E um 15 para a contratação do Rios, que era um jogador que o Benfica bem precisava depois da venda do Kokçu.

Meus caros, fechamos por aqui esta edição de domingo. Amanhã está de volta e "O Campeão É" à hora habitual, durante a semana, depois do 12h30. Um abraço a todos.