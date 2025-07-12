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Começa agora a edição de sábado de "E o Campeão É", na Rádio Observador, e temos muitos temas em cima da mesa para falar com os nossos especialistas. São eles João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Muito bom dia a todos. Como é que estão neste sábado de manhã?

Muito bom dia, meus caros. Como estão?

Uma maravilha.

Uma maravilha, João Pinto. Isso estará relacionado com um dos temas que queremos falar, que é os castigos que têm sido colocados sobre o Sporting. Primeiro foi Kenda e Debast, agora também Matheus Reis, ficam de fora da Supertaça. É um dos motivos pelo qual te sentes maravilhado? De todo. Não, não é mesmo. Dormi bem.

Foi uma ligeira provocação.

Não é. Não é sobre isso.

Mas é uma notícia que, para ti, enquanto benfiquista, vês com bons olhos ou não?

Não, vejo com tristeza. Sou-te sincero. Acho que soube aqui, se podemos falar, sobre a dureza dos castigos. Mas sobre isso eu acho que nenhum adepto, tirando aqui o senhor Carlos da Barbearia Rebocho ali no Feijó, que me disse que não gosta de ganhar assim, não há nenhum adepto do Sporting que diga que entre os castigos e a Taça, mais valia termos perdido a Taça. Quando olhamos para a dureza dos castigos, realmente são cinco jogos, é relevante, mas acho que não é por isso. Agora, sobre o facto e sobre estes novos pormenores que sabemos agora daquilo que alegadamente se passou na sala do VAR, acrescenta uma camada de incompetência à atuação de Tiago Martins como VAR e como chefe de equipe do VAR. Decidiu mal, geriu mal, influenciou o resultado e influenciou a atribuição de um troféu. Nunca mais ninguém se vai esquecer e ele vai ter que saber trabalhar com as consequências profissionais do seu erro.

Luís Pinto Coelho, uma decisão justa que chega em tempo útil. Como é que olhas para este castigo a Matheus Reis e também a envolver aqui, claro, outros jogadores do Sporting?

Eu acho que o castigo do Matheus Reis parece-me um bocadinho exagerado. Acho que os castigos, por aquela questão um bocadinho falta de fair play, acho que sim, acho que faz sentido até para os jogadores perceberem que também têm que ter condutas diferentes, mas eu também não sou jurista. Por isso dava um jogo ao Debast, um jogo a Kenda.

São quatro jogos pelo pisão a Belotti e um por cânticos. É como é descrito.

Era dois jogos e mais um. Era três, um, um. Porque cinco jogos, estamos a falar de um mês de inatividade para um jogador de futebol.

Mais, até. Mais se tivermos compromissos de seleção.

Sim, mas estamos a falar de uma época de 10 meses, um mês o jogador fica fora. Acho um bocadinho exagerado. Também é um lance obviamente feio, que tem que ser evitado e o jogador tem que ser castigado, mas estamos a falar de uma dimensão pesadíssima e que eu acho que vai abrir portas para outras questões mais à frente, porque depois vai haver outro estilo de agressões, cotoveladas, entradas mais duras e vai-se castigar um vermelho com três jogos sempre. Depois abre-se a porta para algo, mas eu gosto sempre de ver os jogadores lá dentro. Obviamente, quem não cumpre tem que ser punido, mas acho um bocadinho exagerado.

Pedro Henriques, gostaria também de te ouvir sobre a dureza destes castigos.

Eu, para já, estou em rota completamente de colisão com a opinião do Luís Pinto Coelho, porque eu sou apologista dos castigos tipo UEFA. Não se trata de um jogador que joga a bola com a mão quando a bola vai entrar na baliza, ou que agarra o adversário quando ele vai fugir isolado. Trata-se de situações que têm que ser altamente penalizadas. Eu não acho que este castigo seja muito excessivo, eu acho é que os outros todos castigos que houve em situações idênticas não foram penalizados da mesma maneira. E este é que é o problema que tem que ser resolvido de agora para diante. Eu acho que este tipo de situações, e aquilo foi uma conduta violenta, tecnicamente chama-se conduta violenta, e as condutas violentas têm que ser altamente penalizadas. A questão é que nós temos outros casos com jogadores do mesmo clube, com jogadores de outros clubes, aqui não interessa, em que tivemos situações muito análogas, muito parecidas e que não tiveram a mesma penalização. E este é que é o problema que muitas vezes se levanta em relação àquilo que é o futebol português. Os jogadores, como o cidadão qualquer, como qualquer um de nós, se nós tivermos uma passagem de uma lomba, um sinal vermelho, um excesso de velocidade, formos penalizados com multas que sejam brandas, o cidadão não vai aprender. Esqueçam lá isso. E infelizmente, a maior parte do ser humano aprende quando é penalizado e quando a penalização é elevada, porque é isso que faz com que as pessoas, não devia ser esse o princípio, o princípio devia ser eu cumpro e faço as coisas de forma correta, mas como não é, muitas vezes essas penalizações acabam por ser elas por si só dissuasoras para que a pessoa não tenha o mesmo tipo de comportamento. E aquilo que hoje acho que se está a discutir, em termos genéricos, não é tanto se é muito ou pouco, é muito em relação a outras situações em que num passado bastante recente não foram penalizadas da mesma maneira. E isso é que é importante agora, daqui para frente, que situações como estas, dentro desta índole das condutas violentas, sejam altamente penalizadas. E aqui, mesmo esta questão dos cânticos ou destes comportamentos a posteriori, eu sei que os jogadores são jovens, são novos, estão no calor da festa, mas isso tem que ser penalizado, porque os jogadores têm uma responsabilidade social totalmente diferente em relação à maior parte das pessoas que são anônimos, e eles têm que perceber isso claramente. Como todos aqueles que são figuras públicas têm que ter um determinado tipo de cumprimento e atitude no seu dia a dia, que sabem que são vistos e observados. Este caso que aconteceu aqui é potencializado como nenhum outro caso, se calhar até mais grave do que outras situações da nossa vida social São potencializados por quê? Porque é o futebol, e são os jogadores de futebol e as pessoas que estão envolvidas. Portanto, nesse aspecto, eu acho que a penalização não é dura. Se atendemos agora, é daqui pra frente que estas e outras situações deste gênero sejam pensadas da mesma maneira. E aquilo que fica, e termino com isto, repetindo, mas porque acho que é importante as pessoas perceberem isto, o que está mal aqui é um castigo tão pesado em relação a outras situações idênticas, e todos nós temos na cabeça muitos lances e muitas situações deste gênero que não foram penalizadas da mesma maneira.

Mateus Reis, que é o mais castigado deste lote de três jogadores do Sporting, cinco jogos para o defesa após esse jogo da final da Taça frente ao Benfica e o lance do Pisão. Vamos avançar na edição deste sábado de "E o Campeão É..." Vamos falar de uma novela que, de certa forma, já começa a cansar não só os portinguistas, mas também quase que praticamente toda gente que fala de desporto e de futebol, que é o impasse por Viktor Gyökeres, o sueco nem vê-lo, nem Alcochete, nem Alvalade. Ao que tudo indica, também não irá viajar com o Sporting para o Algarve, onde a equipe do Sporting vai estagiar. João Pinto, a minha pergunta é: achas que Viktor Gyökeres já terá algum bilhete comprado ou continua tranquilo, à espera de saber pra onde vai na Suécia?

Acho que enquadra bem com aquilo que estávamos a dizer antes, que é os jogadores assinam contrato, têm uma responsabilidade com o clube que os contratou, que ainda por cima paga os ordenados, paga horas e paga os prêmios e paga horas. E depois os jogadores fazem estas birras. E isto também devia ter consequências, porque cada vez mais os clubes são reféns. E depois, às vezes, queixam-se do medicamento que também tomaram, porque o Sporting ficou todo contente quando o Gyökeres fez isto ao Coventry. Mas depois o Sester que faz um cesto, faz um cento. E agora está o Sporting a ser o Coventry de Lisboa. Portanto, tem que haver um mecanismo de punir os jogadores quando entram neste gênero de birras, que dizem de uma forma que não é de todo profissional, que dizem que não voltam e que querem ser transferidos. Portanto, acho que se há regulamentos e formas de punição, também se devia abarcar este gênero de casos em que os jogadores se recusam a aparecer, se recusam a fazer o seu trabalho, a ser profissionais, lesando os clubes que tanto investem na sua contratação e manutenção.

Luís Pinto Coelho, Gyökeres não tem razão nesta birra, isto porque o Sporting continua a exigir aqui os 70 milhões, mais 10 por variáveis, por objetivos. Gyökeres mantém-se afastado. Não há sinais, até se fala num possível processo para o jogador, tendo em conta que não aparece. É o que está pior nesta novela, vamos dizer assim, o Sporting está aqui a cumprir apenas o seu papel e a tentar rentabilizar ao máximo o jogador e o seu valor?

Eu acho que o Gyökeres tinha que se apresentar e tinha que cumprir o seu contrato, não tinha que fazer isso. Mas depois há aqui uma outra questão, que é: isto era muito fácil de resolver. E como não se resolve dessa forma, cheira-me que há aqui qualquer coisa. Que era o Hugo Viana dizer que não enviou mensagem nenhuma ao empresário do jogador. Se o Hugo Viana não fala, e até ainda para mais, está num clube concorrente do Arsenal, é porque há alguma coisa. Agora, o que eu acho é que estão a aconselhar mal o Gyökeres. Se existe a tal mensagem dos 60 mais 10, e agora o presidente do Sporting pode dizer: "Ah, mas não fui eu, foi o diretor desportivo". Isso não interessa. O diretor desportivo é que trata a maioria das coisas com os empresários.

Exato.

Se existe essa mensagem, o que eu faria do Gyökeres, apresentava-me, treinava normalmente e dizia que o Sporting não agiu de má-fé e que o seu presidente está a ser mentiroso. Era tão simples quanto isso. E continuava a trabalhar. E eu acho que aí o Sporting ficava mal visto perante toda gente, porque se havia essa mensagem. Agora, a partir do momento que incumpre e deixa de aparecer, perde muita da razão que até possa ter, porque isto era muito fácil. Se não existe essa mensagem, até estão a colocar em causa o profissionalismo do Hugo Viana. O Hugo Viana simplesmente chamava os jornalistas e dizia: "Não, eu nunca enviei essa mensagem ao senhor Setién Kaya, por isso isso é mentira". O Hugo Viana não fala, se não fala por alguma coisa é. Agora, foi um mal-entendido, o Hugo Viana percebeu mal a mensagem do Frederico Varandas. Isso é outra questão. E depois também há a questão do Frederico Varandas, obviamente que tem toda a legitimidade de defender a sua dama. Agora, o que ele está a pedir também é uma coisa que nunca aconteceu no futebol, que é uma transferência de um jogador desta idade fora dos big five por estes valores. Isso nunca aconteceu. Ele também olha pra o mercado de uma forma que não existe. Por isso, é esticar a corda, todos perdem, mas obviamente que o profissionalismo do jogador aqui é mau. Tem que se apresentar, pagam-lhe o ordenado, cumprem com as obrigações, o clube, e ele tem que se apresentar. Agora, eu posso trabalhar num sítio e não ter relações com meu chefe, cumpro o meu trabalho e não tenho que fazer brindes à saúde, como as fotografias que apareceram nos casamentos, que se percebeu que aquilo parecia uma encenação, mas acho que o jogador aqui está a ser mal aconselhado, obviamente.

Aconselhado ou mal aconselhado, o tempo dirá. O que é certo é que para já, Gyökeres nem vê-lo. Vamos avançar, olhar para um outro jogador que quer ver o Estádio da Luz bem de perto, pelo menos diz que está inclinado nesse sentido.

Que agora até vai ter a maior lotação.

De João Félix, que é jogador do Chelsea, mas disse em entrevista à CMTV que está inclinado e que vê com bons olhos a possibilidade de rumar ao Benfica. O Benfica que está disposto a abrir um pouco mais os cordões à bolsa. Há uma abertura por parte dos encarnados para subir a parada, embora com limites, que é, segundo o jornal A Bola, 25 milhões de euros pela transferência. João Pinto, este limite parece-te saudável por parte do Benfica ou João Félix vale esses 25 milhões de euros?

Eu acho que o Benfica está a gerir muito mal o mercado de verão. Está a apontar para dois jogadores inatingíveis e esquece que tem uma série de buracos no plantel. Portanto, não, acho que as negociações pelo João Félix deviam cessar e devíamos escolher outro jogador. O mesmo em relação ao Tiago Almada e o Benfica, que acabou o ano tão próximo de ser feliz. Faltavam-lhe três jogadores para compor um plantel e para ter uma equipa muito competitiva já na Supertaça.

Mas não gostavas de juntar estes dois, João Pinto? Tiago Almada e João Félix.

Se fosse o Mbappé e o João Neves no meio-campo, então é que era bom. Mas quando não há dinheiro, não há palhaços, não pode ser. O Benfica tem que se deixar destas maluqueiras, tem que olhar para as escolas de futebol, de onde vieram os Joões Félix e os Joões Neves todos, e perceber que o ouro está ali, o ouro não se gasta, não se financia lá fora. Acho que é um mercado muito mal gerido pelo Benfica.

Pedro Henriques, eu tenho que fazer aqui um mea-culpa, até porque avancei para outro tema sem te ouvir sobre a questão do Gyökeres. Mea-culpa aqui assumido da minha parte e como tal vou te dar a oportunidade de me dizeres o que achas de toda esta situação do Gyökeres.

Não, vai ser muito rápido, porque eu assino por baixo aquilo que disse tanto o João como o Luís, relativamente à maneira como abordaram a questão do Gyökeres. Ele é profissional, tem contrato mais três anos, tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões e portanto só tinha que se apresentar hoje no emprego, no trabalho, chamemos assim. E depois, se tem alguma razão por causa das mensagens, os comprometimentos que foram feitos ou não, embora isso para a FIFA, se for um processo mais à frente, não conta para absolutamente nada, conta o que está escrito e contratado, mas de qualquer maneira valeria, mas sempre com a presença do Gyökeres no seu local de trabalho. Assim, perde muita da eventual razão que tenha ou se calhar não tem nenhuma razão e vai ter um problema. Ainda por cima é ano mundial, ele tem que jogar, ele não pode ir para o clube só porque sim. Portanto, isso não funciona assim, nem os outros clubes o querem receber nessas circunstâncias, porque sabem que vão comprar um problema. Relativamente ao João Félix, é a tal questão. Eu acho que em ano eleitoral, o João Félix é um daqueles nomes que casa sempre bem para a maior parte dos associados ou sócios do Benfica, se regressar a casa. Agora temos aquela questão financeira, que é um problema que o Benfica tem que resolver, porque o João Félix não é propriamente barato. Agora, sob o ponto de vista desportivo, eu acho, muito honestamente, independentemente daquilo que vai acontecer ao plantel do Benfica, se o Florentino, quem sai, quem não sai, quem fica, se há ali uma grande reestruturação, mas eu acho que o João Félix é daqueles jogadores que para o campeonato interno, para o Campeonato Português, mesmo com alguma menos regularidade que às vezes tem, acho que casava muito bem e podia ser relevante e importante. E em ano, talvez, até de ir à seleção ou ir ao mundial, podia ser também que isso o ajudasse a motivar, tal como o Tiago Almada, que é um jogador fantástico. A questão que o João Pinto levantou e que é muito importante também, que é a questão financeira e o Benfica vai perder alguns dos jogadores importantes, como é o caso dos turcos, vai ter que reestruturar e ter um plantel e vai ter que ir buscar jogadores. Eu não sei, pois o dinheiro estica para tudo.

Luís Pinto Coelho, Gyökeres é a primeira novela da noite, das 22h, João Félix ali por volta das 23h. O que tens a dizer sobre este alegado interesse do Benfica, que existe, e o que o Benfica deve fazer neste momento? Porque voltamos a estar num impasse mais uma vez.

Eu acho que a questão do João Félix já vai na quinta temporada.

E não chegamos à season final.

Há sempre a novela João Félix. Eu concordo com o que o João Pinto disse. Acho que o Benfica está um bocadinho perdido em termos de política desportiva.

A saída de Rui Pedro Brás também pode indicar isso mesmo, se bem que vai ficar até outubro.

Sim, o Lourenço Coelho também saiu, mas eu acho que o Benfica realmente olha demasiado para... eu costumo dizer que o Benfica não tem projeto desportivo, tem um projeto de transferências. O entra e sai, entra e sai, entra e sai, é um bocadinho assustador, porque eu acho que depois os custos fixos são monstruosos e é preciso estar sempre a alimentar isto, e não me faz muito sentido. Eu acho que o João Félix está mais longe, se calhar, ao dia de hoje, do que o próprio Tiago Almada. Acho que, se calhar, o Tiago Almada acredito que esteja mais próximo do Benfica do que João Félix. A questão da massa salarial de João Félix é um problema complicado de resolver. Ou o jogador abdica realmente de 90% tipo Gabri Veiga para vir para o Benfica, ou então vai ser sempre muito complicado.

Se bem que, Luís Pinto Coelho, na questão Tiago Almada, já há também muitos adeptos do Benfica com o receio que aconteça o mesmo que aconteceu com Enzo Fernández. Há essa questão, porque Tiago Almada é um jogador referenciado por muitos clubes europeus nesta altura e há sempre esse risco.

Sim, é um craque, embora a idade já seja um bocadinho diferente. O Enzo era bastante mais novo na altura, e o Tiago Almada já tem 24 anos. Se fizer uma boa época, ok, 25 anos, mas também já entra naquela fase que também já não pagam balúrdios por um jogador dessa idade. Agora, é um craque o Tiago Almada, eu gosto imenso, acho que é um jogador que acrescentaria muito, mas por exemplo, faz-me alguma confusão quando se pensa em termos táticos, trazer Tiago Almada e trazer João Félix e no mesmo defeso se está a pensar, se calhar, vender o Florentino

Exatamente, é isso mesmo.

Quer-se acrescentar muita qualidade técnica, muito talento, mas que são os jogadores que não são tão fortes no processo defensivo e depois quer-se vender aquele tampão que podia equilibrar muito daquilo. É um bocadinho estranho.

E o Kokchu. Sim, é isso mesmo.

E pronto, ficamos aqui com este resumo.

Precisamente. Vamos avançar para as notas de campeão do dia de hoje. João Pinto, vou começar por ti, sendo que não podemos esquecer também que a seleção portuguesa às navegadoras do futebol feminino acabaram eliminadas do Campeonato da Europa, mas acabam por ter uma nota positiva dada na globalidade, até porque estiveram lá, representaram Portugal. Os resultados não foram o que certamente desejavam, mas foi o que conseguiram e que certamente foi fruto de muito trabalho por parte das jogadoras. Deixando já essa indicação e essa nota, pergunto também o que é que queres destacar, João Pinto.

Era esse o meu campeão. Faço minhas as tuas palavras. O meu campeão é realmente a seleção portuguesa de futebol feminino. Teve um desempenho positivo. Quanto a mim, cumpriu com as expectativas, portanto, nota 13, à espera de um dia melhor, de gerações mais altas e de realmente uma capacidade de Portugal gerar talentos e conseguir começar a brilhar no futebol feminino da mesma maneira que teve o seu tempo para crescer no futebol masculino.

Pedro Henriques, notas e campeões do dia.

Uma vez que o João muito bem já destacou um dos destaques, que é exatamente a questão da seleção e com uma nota positiva, eu vou dar também uma nota de 20. Não é o que aconteceu ontem, porque o João Almeida ontem caiu e isso não é nunca de 20, mas é depois todo o enquadramento. O Tadej Pogačar que acaba por ganhar a sétima etapa, que acaba por conquistar a camisola amarela e no momento da consagração, imediatamente a seguir, o que diz é: "Dedico esta vitória ao João Almeida, estou preocupado com ele" por causa daquela queda a 60 km e uma queda com bastante gravidade. Parece que partiu uma costela, foi ao hospital, estavam a desconfiar que tinha um pulso partido, mas acho que foi uma costela que partiu. Ainda não confirmei, ainda não tive a oportunidade. Parece que ele vai continuar no tour e por isso para o João Almeida, por este infortúnio, para o Pogačar também que sendo um craque que é, teve este gesto de solidariedade para todo este envolvimento. Nota 20 e esperemos que o João Almeida possa continuar.

Luís Pinto Coelho, vamos fechar contigo, vamos às tuas notas e aos teus campeões.

Vou também por esta questão que o Pedro foi, pelo João Almeida, um 20 para ele pelo azar que teve ontem, o top três está praticamente fora de equação.

10 minutos perdidos é muito tempo.

Sim, hoje e amanhã são duas etapas planas que poderá ser bom para ele conseguir recuperar e depois vir a ser muito importante nos Alpes e nos Pirinéus. Mas também queria acrescentar que eu muitas vezes lembro-me daquela expressão do Jorge Jesus: "Ai, ai, o quê? Levaste com o pau?" Porque os jogadores de futebol, se vissem mais as outras modalidades, se calhar deixavam tantas fitas, porque o João Almeida caiu, se calhar fraturou uma costela e terminou a etapa e hoje vai continuar em prova. A resiliência dos atletas nas outras modalidades é muito superior ao futebol.

E sem levar com o pau.

Sim.

É verdade. Fechamos assim esta edição de sábado de "O Campeão é". Amanhã estamos de regresso depois das 11h30. Um abraço a todos.