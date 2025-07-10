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Está na hora do "Campeão É", aqui na Rádio Observador. Já sabe, aqui todos os dias na sua rádio discutimos os grandes protagonistas do mundo do esporte e damos notas de 0 a 20. Não sou eu que vou dar essas notas, mas sim o Bruno Roseiro, o Augusto Inácio e também o Pedro Henriques. Boas tardes, como é que estão, meus caros? Tudo bem por aí? Apesar de termos aqui muita coisa para falar, eu não podia perdoar-me hoje de começar por perguntar, e começo por ti, Bruno Roseiro, onde é que estavas no dia 10 de julho de 2016? Feliz Dia Nacional do Éder.

Avenida João XXI e depois fui parar ao Marquês.

E o resto é história.

O resto é história.

Pedro Henriques, onde é que estavas no grande dia?

TVI, a trabalhar, porque estávamos a acompanhar o jogo.

Muito bem. Festejaste muito, apesar de tudo?

Minimamente. Eu não sou muito adepto.

Não és muito de festas.

Não é isso, não sou muito adepto. Sou a parte mais técnica e, portanto, não sou daquelas pessoas que mais vibra como o adepto vibra de uma maneira geral.

Claro. Augusto Inácio, foi feriado para ti também, onde é que estavas?

Em casa, no meu sofazinho, sossegadinho, sem barulhos, ninguém da minha família a questionar.

Nem uma corneta, nem nada?

Nada. Foi só simplesmente uma cerveja depois do jogo.

Pronto, ok. Eu estava à espera de um pouco mais, sinceramente. Eu até chorei, vejam lá. Mas eu era pequenino. Vamos avançar. Vamos falar de João Félix, vamos falar muito do Benfica, até porque temos também essa notícia que chegou há pouco de Jorge Jesus, mas vamos principalmente olhar aqui para João Félix, porque o Benfica parece que vai mesmo avançar com uma proposta. Está a preparar 20 milhões de euros, metade do passe de João Félix, passe que ainda pertence ao Chelsea, relembro, ao clube inglês. Começo por ti, Bruno Roseiro, tendo em conta que falámos aqui de Tiago Almada também no último episódio do "Campeão É", por um valor a rondar os 30 milhões de euros. E agora estamos a falar de 20 milhões de euros por metade do passe de João Félix. O Benfica tem ainda margem para fazer propostas desta dimensão nesta temporada?

Eu diria que ou descobriu petróleo ou é um all-in de Rui Costa. Eu estou mais inclinado para a segunda.

Mas parece que já ouvimos esta história no passado.

Sim, eu continuo a olhar para tudo o que se tem passado no Benfica, a reestruturação do departamento de futebol, as contratações, as saídas, tudo o que são movimentações à luz daquilo que irá acontecer em outubro. Em outubro, o Benfica vai a eleições. Um contexto eleitoral como não me recordo de o Benfica ter este século, pelo menos, não me recordo de o Benfica ter algo assim. E também é muito à luz disso que eu vou analisando estas movimentações. Parece-me que o Tiago Almada é um investimento melhor do que João Félix. Parece-me que quando João Félix dá aquela entrevista onde claramente os jornalistas são chamados junto a uma zona de mar para João Félix pura e simplesmente se oferecer ao Benfica, está a desvalorizar-se. Portanto, é quase um sinal de que ou é o Benfica ou então não tem propriamente uma saída. Isso acaba por dar alguma vantagem negocial ao Benfica, porque me parece que não existe uma outra saída nesta altura para João Félix. Agora, são dois investimentos avultados que muito provavelmente vão entroncar em vendas e numa reformulação muito mais extensa do plantel do Benfica. Ou seja, poderá ficar mais forte, mas sobretudo será o plantel com mais mudanças desde que Rui Costa assumiu o comando do Benfica. E mais uma vez, isso entronca muito na questão eleitoral e naquilo que vai acontecer no clube nos próximos meses.

Augusto Inácio, tendo em conta o passado recente de João Félix e tendo em conta tudo isto que já dissemos, ou seja, do facto do Benfica tentar aqui também fazer outros investimentos avultados noutros jogadores, o Benfica precisa mesmo de um jogador como João Félix ou estamos aqui perante uma manobra também quase eleitoral por parte de Rui Costa, tendo em conta que é um jogador muito querido, obviamente, dos adeptos do Benfica, tendo em conta que foi formado na casa?

Boa tarde a todos. Isso também tem muito a ver com aquilo que o treinador do Benfica pretende para a sua equipa. Onde é que se quer muito o João Félix, e parece que quer muito, onde é que ele vai encaixar? Depende sempre tudo isso.

Desculpe interromper, Augusto. Daquilo que Bruno Lage já mostrou nesta época e também nas anteriores, tu vês João Félix como um jogador útil na formação atual do Benfica para entrar no 11 inicial?

Vejo. Se o Benfica, por exemplo, jogar no 4-4-2 disfarçado, com o João Félix a jogar por trás do Pablo Idiaz ou mais perto do Pablo Idiaz, vejo-o aí. Numa das alas, como ele jogou no Benfica antes de ser transferido para o Atlético de Madrid, jogava da esquerda para dentro e aí marcou um bocado a diferença. Mas sinceramente, onde eu penso que ele pode render neste Benfica é precisamente aí. Se isso vai alterar completamente aquilo que era a ideia do jogo, ao menos que a gente tem visto, a ideia de jogo do Bruno Lage. Agora, claramente que isto seria o melhor que podia acontecer ao João Félix. Eu acho que neste momento é o João Félix que precisa mais do Benfica do que o Benfica precisa do João Félix, mas claramente que o Benfica o quer, o João Félix parece que quer. O dinheiro é o problema. A transferência é muito cara, o salário também vamos ver como é que vai ser, mas se o Benfica conseguir o João Félix, acho que é talvez a derradeira oportunidade que o João Félix tem

De se afirmar como o tal grande jogador que prometeu e que até agora ainda não vimos nada.

Pedro Henriques, olhando para os valores, 20 milhões de euros por metade do passe, são valores justos, na tua opinião, para o rendimento que tem apresentado o jogador? Aqui metade do passe significa que nos 100% seria 40 milhões de euros.

Olha, em primeiro lugar, eu não sou das pessoas que partilha completamente. Partia três quartos, 75% desta ideia que o João Félix precisa mais do Benfica do que o contrário. O Benfica precisa muito do João Félix, sobretudo o Rui Costa, em ano de eleições e sabendo que é o mínimo período da Luz e que aquele João Félix que nós temos na ideia que, às partes, quando joga, joga muito e joga bem, o Benfica também precisa bastante do João Félix, até porque vai reestruturar a equipa.

Mas aí podem ser duas partes. Pode ser o Rui Costa precisar e não o Benfica.

Não, mas eu acho que precisa, o Rui Costa, sob o ponto de vista das eleições, obviamente, mas o Benfica também, porque se de repente Florentino, José Tó Costa, qualquer coisa, essa reestruturação ou renovação ou saída de vários jogadores, o João Félix que nós conhecemos é um jogador sempre muito relevante e importante, sobretudo, e aqui concordo com Inácio, quando joga atrás do dito ponta de lança. E o João Félix que vai aparecendo nos diversos clubes e nos primeiros momentos que aparece nos grandes clubes, é sempre um João Félix muito importante, o mesmo João Félix foi campeão com o Bruno Lage. A questão é que lhe falta coisa de tal consistência, tal coisa mental, o que seja, que já aqui abordamos várias vezes, que depois o tira e o desfavorece. E ainda por cima num ano, e aqui o João Félix precisa do Benfica, e bastante também, por isso é que eu digo que concordo parcialmente, porque estamos num ano do mundial, em que embora ele seja um jogador fetiche do Roberto Martínez, jogue bem ou não jogue, parece que vai sempre à seleção, mas de qualquer maneira, com muitos talentos a emergir, embora em posições diferentes, o Moura, o Geny, o próprio Francisco Conceição, enfim, e mais uma série de jogadores.

O Kenda.

O Kenda Peixoto. Corre o risco, de obviamente naquele grupo de 23 ou 26, se não jogar, se fizer um mérito igual às outras vezes em que aparece dois ou três jogos e depois desaparece, corre o risco de não estar também no mundial. Mas em termos desportivos e olhando para esse aspecto, pois financeiramente, já sabemos que é sempre um investimento muito grande, porque são 40 milhões, tem ordenados elevadíssimos, por isso tem que haver aqui um ajuste e um afrouxar, entre aspas, também por parte do João Félix, no sentido de ir ao encontro daquilo que o Benfica, mesmo esticando muito a corda, pode contemplar. Mas menos desportivamente, eu acho que para o campeonato português, para a nossa realidade, mesmo que o João Félix não seja tão consistente como muitas vezes em outros campeonatos mais exigentes, por onde ele tem passado, é exigido, eu acho que ele tem sempre lugar, eu não vou dizer que seja 11 titular, mas tem sempre lugar no Benfica e é sempre um jogador muito relevante e importante. O Benfica há já tempo que está com mais porcentagem de posse de bola, mais vezes no ataque, etc. E portanto um jogador como o João Félix tem cabimento. Agora, também é importante que ele neste exercício que fez recente, de muita humildade, de falar da família, etc. Perceba e ele também tem que dar qualquer coisa que não tem dado nos clubes. E vamos ver. Mas eu acho que é quase um dado certo para este contexto atual de eleições e tudo mais, e de renovação do Benfica, que o João Félix será um negócio viável e que vem para o Benfica e os adeptos do Benfica vejam ele com bons olhos. Acho eu.

Vamos muito rapidamente olhar para a meia final do Campeonato do Mundo de Clubes, sendo que ontem tivemos um grande jogo e está realmente a praticar um futebol fantástico. O Paris Saint-Germain a vencer por 4 x 0 o Real Madrid, está na final, vamos ter um Chelsea x PSG. Bruno Rosero, começo por ti. Os adeptos normalmente têm um bocadinho de memória curta, começam logo a fazer comparações, mas já tenho lido em muitos sítios que este PSG não se via uma equipa a praticar tão bom futebol desde os tempos do Barcelona de Guardiola. Concordas? Não desvalorizando, claro, aquilo que está a ser feito por Luis Enrique.

Eu acho que é mais uma equipa-treinador do que era o Barcelona de Guardiola, porque não há o Lionel Messi neste Paris Saint-Germain.

Mais coletivo.

Essa pra mim é a grande diferença. Quando nós olhamos para a primeira parte, conseguimos ver o Paris Saint-Germain fazer coisas tão paradoxais como ter bola e jogar de pé para pé parado, como em três, quatro toques ir buscar a profundidade e fazer gols, como baixar linhas quando necessário, quando dava um bocadinho mais de bola ao Real Madrid, como o Marquinhos ir ganhar bolas 10 metros à frente da área do Real Madrid. Tudo isto aconteceu nos primeiros 45 minutos.

Ser uma equipa também de maior imprevisibilidade nas rotinas.

Consegue fazer aquilo que para mim é o mais complicado do jogo, que é ter noção completa de todos os momentos do jogo e o que fazer, quando fazer. Isso para mim é o mais complicado sempre em qualquer equipa. Xabi Alonso colocou-se a jeito, essa expressão que agora anda tão em voga, colocou-se a jeito porque caiu no engodo de lançar Vinicius e Mbappé sacrificando Gonzalo Garcia. Não faz sentido nenhum. Ou seja, Gonzalo Garcia pode ter sido o miúdo que sai da cantera, mas é nesta altura a grande mais-valia do Real Madrid neste mundial de clubes e encostá-lo a uma das alas claramente não foi uma boa opção. O jogo em si não teve praticamente história. Mais uma vez com os portugueses altíssimo nível. Ou seja, quando nós olhamos, e eu apesar de termos ganho a Liga das Nações continuo sempre a pensar assim, quando nós olhamos para aquele meio-campo e pensamos que Vitinho e João Neves não fizeram um minuto sequer na Alemanha juntos, de fato dá uma certa esperança já pensar no mundial de 2026. Agora, aquilo que eu mais retive, e quando o jogo acaba, aquilo que eu mais retive foi as imagens da palestra do Luís Enrique a introduzir Michael Jordan também na conversa com Mbappé e explicar-lhe o porquê de ele ter de pressionar. E foi assim que Mbappé foi para o Real Madrid em busca de algo mais, e foi assim que o Paris Saint-Germain sem Mbappé conseguiu algo mais.

E neste caso contra o próprio, vamos ter de acelerar, Augusto Inácio, é um Paris Saint-Germain que é favoritíssimo a ganhar este Campeonato do Mundo de Clubes.

Sim, e vai ser a minha nota de campeão para o Luis Enrique, por uma questão que parece muito simples e só homens inteligentes é que fazem isto. Sabes que cada jogo que o Paris Saint-Germain faz, nos outros dias, antes do próximo jogo, eles estão de férias. Eles vão para a praia, eles vão almoçar, eles vão jantar, eles vão estar com as famílias. Ou seja, o Luis Enrique está a fazer deste mundial praticamente não é um início de época, não é um final de época, está a fazer umas férias.

Ele já explicou a estratégia por trás disso.

Exatamente. Há um jogo, nós vamos fazer agora este jogo. Ou seja, a gente consegue ver a frescura com que os jogadores do PSG jogam e praticam e a gente observa e até diz assim: "Mas espera aí, mas estes tipos afinal não estão cansados". Mas não estão cansados é por causa da parte mental. Eles não estão cansados, eles estão libertos. E como estão libertos e ali naquela altura, naqueles momentos, não há nada a recuperar, não há cargas para dar, porque os jogadores já estão com a caixa física bastante preenchida, não faz sentido nenhum. E ele muito inteligentemente consegue libertá-los mentalmente para os jogos, precisamente por causa do cansaço que o jogo propriamente tem. Grande jogo do PSG. Eu sinceramente só vi bem a primeira parte, a segunda não tão bem.

Mas bastou.

Mas deixa-me dizer que isto também é verdade, que os dois primeiros gols do PSG foram dois facilitantes dos centrais do Real Madrid. O Asensio e Rudiger, Deus do céu, acho que nem o Morrentela se perdia uma bola daquelas. Mas foi o que aconteceu, mas isso é mérito também do PSG, que soube aproveitar. E depois mandou no jogo como quis. Grande equipa está ali comandada por Luis Enrique.

Pedro Henriques, é uma equipa que pode pensar nesse domínio, não só neste ano, mas também nos próximos. Este Paris Saint-Germain parece ter bases sólidas para isso.

Embora não seja uma garantia, eu acho que estão claramente favoritos a ganhar a final e acho que o Paris Saint-Germain olhou muito para este Mundial de Clubes para finalizar a época em grande, em alta, para juntar à Liga dos Campeões aquilo que pode ser o Campeonato do Mundo de Clubes, que ainda não conquistou. E deixa-me só aqui lançar esta questão, que é, porque os troféus individuais também têm muito a ver com os troféus coletivos, quando o Paris Saint-Germain acaba por ganhar a Liga dos Campeões, esta já está, e eventualmente até ganhar o Campeonato do Mundo de Clubes, quem é que vai ser o melhor jogador do ano? Além do Barcelona? Quero ver isto.

Estou a ver pelo menos uns três jogadores que conquistaram tudo esta época, inclusivamente a nível de seleções.

Essa é que é a questão. Eu quero ver como é que quem vota vai votar nestas circunstâncias. Vai ser bonito.

Pedro, vou já a ti. Nota de campeão, quem é o teu campeão e que nota dás?

Eu estou muito focado no ciclismo e João Almeida, embora aqui tenha um papel a trabalhar para o Pogacar, obviamente, porque naturalmente há ali um jogo de equipa, mas ontem ficámos a agradar que o seu oitavo lugar, subiu para o sétimo lugar, fica a 1 minuto e 53 da camisola amarela. E estou muito convencido mesmo que o melhor está para vir e que vamos ter João Almeida de pódio, garantidamente.

Bruno Rosero, quem é o teu campeão do dia e que nota dás, tendo em conta que já ouvimos o Agostinho Inácio?

Sim, também daria o João Almeida. Acho que nas próximas duas semanas vamos falar muito de João Almeida e isso é a melhor notícia que nós podemos ter. Hoje dou uma nota 18 a João Neves. Falamos muito de Vitinha, falamos muito de Nuno Mendes. O salto que o João Neves deu em termos de qualidade individual é qualquer coisa do outro mundo. E eu arrisco-me a dizer, nesta altura, se eu fosse escolher os melhores três médios do mundo, escolhia Kimmich, Vitinha e Valverde. Para mim ainda são estes três. Bellingham caiu muito nesta época. Agora, é complicado colocar só o João Neves num top 10, porque o João Neves está a dar um salto brutal e isso é uma boa notícia para a seleção, para o Paris Saint-Germain e para o futebol português.

O João Neves é defesa direito, só para relembrar.

Pois, exatamente.

Sim. Exatamente. Eu achava que tu ias dizer que os três melhores médios do mundo era João Neves, Vitinha e Nuno Mendes. Achei que ias fazer aqui a adaptação.

Mas se tu reparares no jogo, muitas vezes o Nuno Mendes joga por dentro como médio mesmo.

Sim, e começa como central também muitas vezes, portanto é uma polivalência muito grande.

O Vinicius reparou várias vezes nisso.

Exato. Meus caros, amanhã estamos de volta para mais uma edição de "O Campeão É Sempre" ao 12h30. Um forte abraço e obrigado.