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Está no ar o "E o Campeão É?", aqui na Rádio Observador, que todos os dias escolhemos os protagonistas do mundo do desporto e, já se sabe, damos notas de 0 a 20. Não sou eu que vou dar essas notas. Quem o vai fazer hoje é o Augusto Inácio, é a Mariana Fernandes, é o Pedro Henriques e é o Gabriel Alves, que estão aqui conosco. Bom dia, como estão, meus caros? Bem-vindos, mais uma vez.

Bom dia.

Olá, bom dia.

Vamos a isto. Hoje temos muito pra falar. Vamos ter de nos partir aqui um bocadinho, dividir-nos. E vamos começar por falar do Benfica, até porque acaba de sair aqui uma notícia, de certa forma, de última hora, em que o Benfica pede a suspensão da centralização dos direitos televisivos, exige mudanças. É o que está presente numa carta que foi enviada não só à Liga Portugal, ao presidente, Reinaldo Teixeira, mas também enviada aos vários clubes profissionais, em que o Benfica e também Rui Costa anunciam a saída da gerência da empresa Liga Centralização. Dizem que tem de existir uma alteração de rumo. Acredita o Benfica que o processo em curso não está a satisfazer as necessidades do futebol português, principalmente os objetivos que estavam em vista, obviamente, o maior equilíbrio de receitas, também a maior competitividade no campeonato. Começo já por ti, Pedro Henriques, até porque és o homem da lei e é de lei, de certa forma, que temos de falar, porque esta centralização dos direitos da liga já está publicada em decreto de lei, portanto já está publicado em termos legais em Portugal. O que é que esta saída do Benfica pode implicar ou não implicar neste caso?

Bom dia. Em primeiro lugar, acho que há aqui um motivo mais ou menos político por parte do Benfica, que é em ano de eleições, tentar mostrar. Já o Benfica é claramente o maior clube em termos daquilo que nós achamos e dizemos que tem a ver com receitas, tem a ver com tudo que tem a ver com televisão, marketing, etc. Resumindo e concluindo, o Benfica tem aqui um momento também político, que é tentar mostrar para dentro, para os seus associados, que não obstante, ou eventualmente estar de acordo com a ideia geral, que é a descentralização. Nós somos o único país da Europa em que não temos os direitos de centralização de televisão. Portanto, eu diria: "Somos nós, estamos bem, os outros é que são todos errados." E isso não é verdade. E o Benfica quer, de alguma maneira, mostrar que sendo o maior clube nesse aspecto de receitas, que nunca poderá ficar prejudicado, ou seja, nunca poderá perder dinheiro em relação àquilo que é, por exemplo, hoje o Benfica ter a BTV e fazer a transmissão dos jogos e todas as receitas que tem. E de alguma maneira, o Benfica não está satisfeito e contente com aquilo que será o desenrolar dos acontecimentos no que diz respeito à distribuição de verbas. Ou seja, o Benfica não quer ser prejudicado. Eu relembro que aqui ao lado, em Espanha, o Real Madrid ou o Barcelona, que são os grandes colossos e que, obviamente, são eles também que movimentam as grandes receitas de mercado. No entanto, a diferença entre aquilo, em termos de faturação, que o Barcelona ou o Real Madrid recebem e aquilo que é o último classificado de uma liga espanhola recebe, está na ordem dos 3%, se não estou em erro. E cá em Portugal, na ordem dos 15, 16 e às vezes até mais. Percebo este momento político do Benfica, mas há um aspecto que é, e eu até acredito que as coisas possam não estar a correr da melhor maneira possível em termos globais para aquilo que é o mercado português, mas há uma coisa que a gente sabe: está em lei, está em decreto, penso que é 2028.

Sim, em 2028 tem de entrar em ação.

Exatamente. Não há volta a dar. E há uma coisa que a gente sabe. Se todos os outros países alinharam para esta epítola e todos os clubes têm tirado partido deste aspecto, que é a negociação em conjunto, porque no fundo há mais receitas, há mais distribuição e há, sobretudo, termino com isto, uma coisa que é muito relevante e importante: é que nunca vai deixar de haver a diferença entre o Benfica, o Porto, Sporting e os outros clubes, até pela dimensão que os clubes têm, também no aspecto receitas. Mas aquilo que permite este direito de centralização da experiência de outros países, é que os clubes menos cotados, os que estão cá mais embaixo, conseguem adquirir jogadores de altíssima qualidade, mesmo que essa altíssima qualidade não seja tão boa como o Benfica, o Porto e o Sporting, ou como acontece nos outros mercados em relação aos clubes de topo. E é isso é que se pretende, é que haja maior competitividade. Ou seja, não é esbater as diferenças, mas é que haja maior competitividade e maior qualidade. E isso vai ter depois repercussões também no plano internacional, que é o nosso mercado, a nossa classe média, depois poder competir ao nível europeu com os outros todos.

Isto é uma situação que surge também no momento em que o Benfica está a fazer uma reforma profunda naquilo que é o seio do futebol profissional. E aqui, já fazendo a ponte pra outro tema, Mariana Fernandes, nas últimas horas também foi uma questão estas alterações na estrutura do Benfica, as saídas de Rui Pedro Braz, também ao que tudo indica, de Lourenço Coelho, de Luizão, pra entrada principalmente do novo homem forte do futebol do Benfica, Mário Branco. Estamos a falar de alguém que estava há bem pouco tempo a trabalhar com José Mourinho, saiu há cerca de um mês do Fenerbahçe. O que o Benfica quererá fazer com estas alterações? Até porque sabemos da entrada de uma pessoa, Mário Branco, mas estamos a falar de saída de três. O que isto pode implicar também em termos estruturais?

Bem, a verdade é que é preciso recordar que, por exemplo, o Tiago Pinto acumulava os cargos, portanto era diretor-geral e também era diretor pro futebol. Não sei se é isso que se vai passar com Mário Branco, não sei se ainda vai entrar outra pessoa, mas existia ou existe esse precedente bastante recente no Benfica. Portanto, não seria de admirar que existisse aqui uma reformulação de estrutura e que Mário Branco acumulasse as funções. Não sei se é isso que se vai passar. Ontem, a verdade é que existem um bocadinho informações contraditórias, principalmente no que diz respeito a Rui Pedro Braz, ou seja, o comunicado do Benfica dá a entender que é praticamente uma decisão do Benfica, ou seja, que é o Benfica que decide dar aqui um novo passo e um novo rumo nas pessoas que lideram a sua estrutura. Também existiam notícias que diziam que foi o próprio Rui Pedro Braz que comunicou a Rui Costa que não queria fazer parte da estrutura na próxima temporada, portanto, que fazia o mercado de transferências até o fim e que depois do mercado de transferências queria sair.

Isso não é estranho, na tua opinião? Tendo em conta que está a ser feito um planeamento da época, ser uma pessoa a fazer o planeamento dessa época em termos de transferências e sair Antes da época começar.

Aconteceu exatamente o mesmo com o Sporting e com o Hjulmand. E existia a dúvida até quando é que o Hjulmand ia ficar. Primeiro era até o final da temporada, depois já não era, depois saiu em janeiro. Portanto, aquele mercado de janeiro também foi feito a meias entre o Hjulmand e já Bernardo Moraes Palmeiro. Isso aconteceu com o Sporting, agora acontece também com o Benfica por motivos diferentes. Não é um caso virgem, claro que não é propriamente o ideal para as estruturas e para os clubes. Aquilo que eu estranho, que me faz um pouco de confusão, é o Benfica, neste caso, Rui Costa estar a tomar estas decisões todas quando existem eleições e um ato eleitoral no final de outubro. Isso faz-me confusão. Não que eu acredite ou ache que as estruturas, os clubes, os partidos, os governos, seja o que for, têm de mudar e de tirar tudo o que foi feito antes, pura e simplesmente porque as pessoas são diferentes. Eu não acredito nisso. Agora, nomear pessoas ou contratar pessoas novas para cargos de tanta responsabilidade no início de julho, quando há eleições em outubro, quando ainda não se sabe se este presidente é recandidato ou não, parece-me um pouco irresponsável, ou parece-me um pouco injustificável até para os sócios do Benfica. Ou seja, o que é que um sócio do Benfica, que não sabe sequer se o incumbente, se o atual presidente vai ser recandidato, não sabe se esse incumbente também vence as eleições de outubro ou se vence outra pessoa com projeto diferente. E de repente há mudanças tão profundas na estrutura do clube. Faz-me um pouco de confusão, não percebo o porquê destas decisões tomadas agora, não percebo se são trunfos eleitorais, não percebo se é Rui Costa a mover-se e a movimentar-se também nas águas das eleições, mas acho que é tudo um pouco esquisito e a verdade é que todos os dias existem notícias do Benfica. É preciso não esquecer que tudo isto acontece também entre ontem e hoje, no dia em que hoje Martim Meyer, um dos candidatos, apresenta a sua candidatura também no final da tarde. Portanto, nada aqui eu acho que é por acaso, os timings não são por acaso, e há eleições em outubro.

Vamos olhar um pouco mais para dentro do campo, claro, deixando obviamente essa possibilidade ao Gabriel Alves e também ao Augusto Inácio de aflorarem estes dois casos. Mas olhando aqui para o campo, até porque hoje há muitos temas sobre o Benfica. Gabriel Alves, tu que és um profundo conhecedor do futebol espanhol, temos aqui esta notícia que chega hoje de que provavelmente o Benfica já terá o substituto de Álvaro Carreras. Aliás, até pode ajudar Álvaro Carreras a sair, porque estamos a falar de um negócio entre o Benfica e o Real Madrid. Estamos a falar de Rafael Obrador, que esteve a época passada emprestado ao Deportivo da Corunha, onde fez 33 jogos na segunda divisão espanhola. Pode ser, ao que tudo indica, o futuro lateral esquerdo da equipa do Benfica. É uma opção lógica esta que o Benfica está a fazer? Lembro que Carreras também não era propriamente um jogador muito importante na sua equipa quando chegou ao Benfica, mas surpreende esta decisão do Benfica a confirmar-se?

É negócio. O Carreras, aliás, a imprensa espanhola, aquilo que dá para esta troca é exatamente isto, um negócio para o Carreras resolver esta questão. Quanto ao Obrador, obviamente que tem escolas do Real Madrid, é um jogador que pode evoluir, pode progredir, pode crescer e assim se espera. Veja bem os pretendentes que havia para ele era a Lazio, o Las Palmas, o Espanyol. Não tinha nenhuma truta daquelas.

Nunca jogou pelo Real Madrid, Gabriel?

Exato.

Pela equipa principal.

Mas chegar à equipa principal do Real Madrid vindo das escolas do Real Madrid contam-se pelos dedos.

Exato. É verdade.

Não vale a pena estarmos aqui a perder tempo.

Não é o Barcelona.

Conta-se pelos dedos. De resto, a Mariana pôs aí o dedo na ferida em relação à questão de tudo o que se fala deste momento do Benfica. Já não vou falar das transferências, dos Cocos Sul, dos Félix, mas vou voltar ao assunto um dia destes. Mas em relação a esta parte toda administrativa, a Mariana pegou muito bem. Agora, há aqui um facto, eu acho, salvo seja, mas em termos de opinião, os sócios do Benfica, os acionistas da SAD do Benfica, devem repensar no próximo mandato, senão fazer uma assembleia geral para que as eleições, em vez de serem em outubro, passem a ser em março, abril. Para que o novo presidente, obviamente, possa perspetivar, fazer, estruturar em relação ao futuro, e não apanhar uma estrutura feita a meio caminho. Portanto, essa, naturalmente, penso que é uma das grandes medidas que a futura direção, mas o Benfica é que saberá. O Benfica é que sabe isso. De resto, quanto ao projeto da-

Centralização?

Da centralização. Também eu acho que isto é tudo campanha eleitoral, porque já há quem viesse com os projetos de centralização a terreiro, portanto falar deles. E obviamente que esta ainda atual direção do Benfica não quis ficar atrás e veio com isto, muito bem explicada pelo Pedro Henriques, obviamente, em relação àquilo que é o decreto-lei.

Augusto Inácio, hoje há também aqui um grande jogador que é associado mais uma vez ao Benfica. Falamos de Tiago Almada, jogador que está ligado à empresa proprietária de John Textor, do Lyon, sendo que aqui também com ligação ao Botafogo. Aqui a minha questão é: está-se a falar em cerca de 35 milhões de euros. O Benfica acreditas que vai apostar tão alto, tendo em conta que nos últimos anos também teve transferências avultadas, também recebeu obviamente dinheiro de jogadores que saíram, mas 35 milhões de euros é um risco demasiado grande por este jogador?

Boa tarde a todos. Deixa-me te dizer que isto é a fuga para frente. Isto é tentar tudo por tudo para ganhar as eleições, porque os nomes sonantes custam muito dinheiro. E sinceramente, eu acho que tanto o Benfica, como o Porto, como o Sporting, qualquer clube português, acho que pode ter capacidade para comprar, eu não estou a dizer que não, mas sai tão fora do contexto, tão fora da realidade portuguesa, que eu só me lembro que isto é só para entusiasmar os adeptos do Benfica, um grandíssimo jogador, e quanto é que isso não vai custar perante aquilo que é o orçamento do Benfica. Repara que o orçamento do Benfica época passada foi o que gastou mais dinheiro para ser campeão, 120 milhões Com este Tiago Almeida 35 milhões e sua para frente, que no futebol é de acreditar tudo.

Não esquece o João Félix.

Por enquanto, o valor que está a ser veiculado é que o Benfica terá oferecido 26 milhões de euros por 60% do passe, ou seja, não chegará aos 35. Mas aquilo que o Botafogo quer, porque o jogador esteve emprestado ao Lyon, há aqui alguma questão, porque os dois clubes são do John Textor, mas na verdade ele esteve emprestado pelo Botafogo ao Lyon, mas aquilo que se fala são 26 milhões de euros por 60% do passe.

Em jeito de brincadeira, que a gente não pode levar tudo a sério, qualquer dia temos aqui as equipas portuguesas a pagarem mais dinheiro de transferências que os clubes ingleses ou que os clubes árabes. Isto é só petróleo que passa nos alvatos, que aquilo deve ter lá um buraco e aquilo só sai dali petróleo. É realmente aquilo que eu disse logo no início, eu acho que é uma expressão engraçada, é fuga para frente, é tentar tudo por tudo para que até começar o campeonato, as coisas corram bem, para ter mais hipóteses de ganhar as eleições. E claramente, agora falando do valor do jogador, atenção, o jogador é um grandíssimo jogador, na minha opinião. É um grande jogador. Agora falta também perceber se o João Félix vem, onde é que encaixa o Tiago Almeida, porque o Tiago Almeida, onde ele joga melhor, é por trás do ponta de lança, é um médio mais solto, é um médio mais criativo. É verdade que também joga às vezes na direita para dentro, de fora para dentro, sim, e também da esquerda, segundo as posições, se isso se possa dizer.

Sim, na seleção argentina tem feito muito isso.

À esquerda, na seleção portuguesa.

Exatamente. Também faz isso, mas onde ele é o mais criativo é realmente ali. Mas agora depende também daquilo que o treinador do Benfica quer, o Bruno Age. Não é só ter nomes, é como é que com estes jogadores eu vou colocar o meu sistema tático. Porque ele pode ter na cabeça um sistema tático, imagina tu que o jogador não encaixa. Mas como tem que vir, porque é obrigatório vir, então se calhar tem que alterar daqui alguma coisa. Vamos ver o que é que isto vai dar. É bom jogador, sim, senhor. Realidade do futebol português e dos clubes portugueses. Começa a ser, como costumo a dizer, muita fruta.

E por falar nessa realidade, vamos num instante dar um saltinho ao Futebol Clube do Porto e temos que ser muito rápidos para ir às notas de campeão, porque se fala em Borja Sainz, o extremo goleador, que o Futebol Clube do Porto estará prestes a contratar. As notícias de hoje também dão conta dessa possibilidade. A imprensa inglesa diz mesmo que o negócio está fechado entre o Norwich City e também o Futebol Clube do Porto. Treze milhões de euros fixos, mais dois milhões de euros em variáveis. Mariana Fernandes, estamos a falar de um extremo, jogador que joga na ala, mas que se destacou principalmente em Inglaterra pelo lado mais goleador. Estamos a falar de 19 gols marcados, quatro assistências. Não é só desta época, também há duas épocas tinha marcado oito gols. Jogador que tem formação do Alavés, também do Atlético Bilbao. É aquilo que o Futebol Clube do Porto precisa também, tendo em conta a pouca produtividade que teve este ano em termos ofensivos?

Pouca produtividade e pouca criatividade. Falou-se muito sobre a quebra de rendimento do Samu da primeira metade da temporada para a segunda metade da temporada. É certo que existiu, mas Samu também deixou de ter as oportunidades e deixou de ser alimentado como tinha sido na primeira metade da temporada. Faltou muita criatividade e faltou muita qualidade, principalmente na criação e na construção de jogo do Futebol Clube do Porto. Houve jogadores que simplesmente não corresponderam, que estiveram muito abaixo daquilo que se esperava deles. Casos, obviamente, do PP e também do Fábio Vieira. O Galeno saiu em janeiro, o Nico González, que também muito construía, também saiu. O Alan Varela esteve muito abaixo daquilo que já tinha mostrado. Portanto, faltou muita coisa sempre nesta segunda metade da temporada, principalmente no ataque do Futebol Clube do Porto. Acho que pode ser um bom reforço. É um jogador jovem, com esse instinto goleador, que não só constrói como ele próprio finaliza. Eu acho que isso é tudo aquilo que o Porto precisa nesta altura. Portanto, sim, acho que pode ser uma boa aposta. Já com, e eu continuo a dizer isto, pode ser que me engane muito, mas espero que não, acho que o Porto fez uma contratação extraordinária com o Gabri Veiga ainda antes do Mundial de Clubes. Acho que a conjugação entre os dois e a colaboração entre os dois pode funcionar muito bem.

Gabriel Alves, temos aqui muito mercado espanhol. Muito rapidamente, tanto o Benfica como também o Futebol Clube do Porto aqui a virarem-se também para mais um espanhol.

Pois, pelo menos tem uma coisa, eu subscrevo o que disse a Mariana, não vou perder muito mais tempo. Só dizer da escola basca. E essa escola basca é muito boa. Certamente não é só jogador, é formado como homem.

Augusto Inácio, a questão é: onde é que o Futebol Clube do Porto tem ido buscar este dinheiro? Porque 13 milhões de euros ainda é um investimentozinho para um clube que, novamente, pareceu intervencionado pela UEFA com uma multa por causa do fair play financeiro. Está a tentar cumprir com aquilo que disse o André Villas-Boas quanto ao maior mercado de sempre?

Sim, pelo menos ele disse isso publicamente e quando se diz uma coisa dessas publicamente, fica agarrado à palavra se não cumprir com aquilo que disse, como é evidente. Agora, onde é que o Porto vai buscar o dinheiro? Só o presidente é que sabe. O que é certo é que ele disse já uns tempos atrás que financeiramente o clube estava bastante melhor e mais equilibrado. E nessa perspectiva, estava pronto para fazer um investimento maior agora esta temporada. Foi aquilo que não pode fazer o ano passado, embora tivesse algum investimento, é verdade, mas simplesmente também não acertaram bem naquilo que foram os jogadores. Ou seja, os jogadores não corresponderam ao investimento feito pelo clube. Desta vez, parece que há mais critério, parece que há uma visão diferente. Acho que este jogador também é muito bom, a seguir para o Futebol Clube do Porto, o Gabri Veiga. Vamos ver, porque parece-me também um excelente jogador, mas claramente estava pouco enquadrado ainda com aquilo que apresentou agora nestes últimos jogos O Porto está a tentar reestruturar porque sabe perfeitamente bem, e ao contrário do que foi dito no ano passado, e todos nós comentadores aqui do Observador dissemos que o plantel do Porto não tinha a qualidade suficiente para lutar pelos objetivos que pretendiam e que o grupo era realmente muito frágil. Não foi assim o entendimento do presidente do Porto, que disse que era um grande grupo, que era um grande plantel, e o que é certo é que agora está a dar a mão ao palmatório e quer reforçar a equipe. Vamos ver se o Porto consegue realmente equilibrar. Isto também não é só comprar jogadores. É comprar jogadores, ter o treinador, mas depois é preciso tempo para fazer uma equipa. Isto é já para ganhar, é para ser campeão já. Calma, eu sei que tem que lutar por título, mas para se construir uma equipa, isto demora às vezes dois, três, quatro anos. Será que têm paciência para isso?

Pedro Henriques.

Deixa-me só dar aqui mais chega. O André Villas-Boas quando falou, falou do investimento no jogador. Sempre. E não deu grande mão ao treinador. Portanto, deixou o treinador em banho-maria, pôs de lado. Tudo o que acontecer e que não seja bom, a culpa vai ser do treinador. É que ele já tem três treinadores.

Pedro Henriques, já começaste a aprender o castelhano com Obrador, Borja Sainz, Thiago Almada também fala castelhano, não é? É da Argentina.

Aqui a questão que se coloca é para todos os clubes, nesta altura. É que nesta pré-época, nesta pré-temporada, são todos muito bons. Fazem papel daquele rapaz que vai observar a equipa contrária e diz para o defesa central tirar as bolas todas, o ponta de lança marca os gols todos. E depois eu estava a analisar uma equipa da Liga 3 ou da Liga 4, e a gente fica sempre com a ideia dos relatórios que quem observa diz que estamos a falar da Champions League. O que eu quero dizer com isto é que neste momento todos são craques, todos são bons. Depois o problema é a adaptação à realidade portuguesa, as dinâmicas colocadas e sobretudo a atitude e a postura. E eu acho que é aqui que o Futebol do Porto tem que fazer duas coisas: um, realmente ter qualidade no plantel que no ano passado ou na época passada não tinha, ou tinha pouco, ou tinha menos do que aquilo que se exige ao Futebol do Porto. E depois a atitude, a tal mentalidade que foi falada. E é aqui que o Futebol do Porto tem mesmo que dar a volta, porque jogo após jogo no ano passado percebia-se que a atitude e a mentalidade não era a melhor. Vamos ver. Depois a gente adapta-se também aos nomes dos jogadores, desde que venham acrescentar qualidade, para nós, tudo está perfeito.

Claro. Meus caros, numa frase a cada um, vamos aos campeões e também às vossas notas. Mariana Fernandes, começo por ti. Quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

Olha, é um 10 muito médio, digamos assim, para perceber o que a coisa vai dar. A Red Bull decidiu despedir o Christian Horner, o team principal desde 2005. Era o responsável por todos os títulos de pilotos e de construtores da Red Bull na Fórmula 1. Tinha sido acusado no ano passado por uma funcionária, foi absolvido entretanto, mas dentro de muita polêmica. É uma Red Bull que está aqui a aproximar-se de um fim de ciclo. Christian Horner é despedido, Verstappen provavelmente sai no final da temporada para a Mercedes. Portanto, é uma altura muito entusiasmante para percebermos o que é que uma das melhores equipas das últimas duas décadas vai fazer, perdendo não só o seu grande líder, como o seu tetracampeão mundial.

Gabriel Alves, nota e campeão.

Duas notas e uma expectativa. Dou aqui um 15 para a semifinal do PSG com o Real Madrid, tendo Mbappé como centro do tsunami. Saiu do PSG, o PSG é campeão europeu, chegou ao Real Madrid, o Real Madrid não ganhou nada. Isto é o que já está numa novela enorme na imprensa internacional. Agora quero dar 18 a um atleta de alta competição, a um futebolista que vi jogar frente ao Palmeiras, vi jogar ontem e marca dois gols, um tal de João Pedro, que é um brasileiro alto, graúdo. Mostrou a força da técnica no primeiro gol e a técnica da força no segundo. 18, João Pedro, mostra que é um atleta de alta competição aos 40 que estão no Chelsea e aquele mais um que nem conta nos 40.

Augusto Inácio, nota e campeão.

Pois, o Gabriel Alves não me deixou brilhar. Era este mesmo que eu tinha.

Era o João Pedro.

Para o João Pedro. Ele começou no Fluminense, na base, atenção. Teve o respeito de marcar dois grandes gols e praticamente quase a pedir desculpa, mas fez o seu papel, que é marcar gols. Realmente, ele depois esteve no Watford, teve dois anos no Brighton e chegou agora ao Chelsea. Entra bem este menino, João Pedro. Nota 15.

Muito bem. Pedro Henriques, nota e campeão.

A minha nota vai já para a final do Campeonato do Mundo de Clubes. Parece que vão ser duas equipes europeias a contar na final.

Surpreende, não é?

Surpreende. Não, eu queria só relembrar os mais distraídos que andaram nas redes sociais que o Benfica, em tempo útil, empatou com o Chelsea. O Chelsea eliminou uma equipe brasileira. O Benfica ganhou uma equipe chamada Bayern de Munique. O Bayern de Munique eliminou uma equipe brasileira. É só para quem anda mais distraído.

Meus caros, amanhã estamos de volta à hora habitual, 12h30. Um abraço e obrigado.