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Bem-vindos à edição de quinta-feira de "O Campeão É". Já sabe que aqui na Rádio Observador, todos os dias analisamos e damos notas aos protagonistas do desporto. Hoje, para isso, juntam-se a mim a Mariana Fernandes, o Augusto Inácio e o Pedro Henriques. Bom dia a todos. Bem-vindos, como estão?

Bom dia.

Bom dia. Hoje vamos falar da Taça de Portugal. Temos o apuramento do Benfica, algo que já estava muito bem encaminhado. Temos também esta possibilidade da final da Taça de Portugal se jogar no Jamor, uma possibilidade quase dada como certa, sendo que vamos também falar um pouco sobre isso, mas olhando primeiro para o jogo em si. Portanto, Benfica está na final da Taça, 4 x 0 frente ao Tirsense, gols de António Silva, de Bajrami, de André Belotti, de Leandro Barreiro. Começo por ti, Mariana Fernandes. Foi um Benfica, obviamente, em rotação. Pergunto, em primeiro lugar, se achas que Bruno Lage fez a gestão ou geriu como estavas à espera ou se podia ter gerido mais, geriu menos. E depois, o que achaste, tendo em conta que vimos uma equipa, obviamente, com menos entrosamento do que o habitual, mas com algumas peças novas a destacarem-se?

Sim, eu acho que foi uma gestão que, apesar de tudo, fez sentido. E Bruno Lage também explica depois do jogo o porquê de ter mantido, apesar de tudo, António Silva e também Florentino. O Florentino não joga na próxima jornada, portanto, também não havia aqui a questão da poupança para jogar no campeonato. O António Silva tinha aqui toda esta elã de ter tido um ano difícil, um ano complicado, em que chegou a perder a titularidade, em que cometeu vários erros e tinha aqui um jogo importante em que podia ser capitão, em que podia ser o jogador mais experiente no eixo defensivo, em que podia ser um líder dentro de campo, que eu acho que é algo em que ele ainda tem que crescer bastante. E acaba por ter aqui uma noite bastante feliz e acaba por ser, e eu escrevi isso na crônica do jogo, se calhar, a figura central do jogo de ontem, a partir do momento em que é capitão, tem esse voto de se continuar a ser titular, apesar de ser um jogo que estava praticamente decidido, e até marca um gol, é ele que abre o marcador.

É ele o quebra-lata, não é?

Exatamente, é ele que acaba por abrir o marcador. Portanto, acho que foi uma noite importante para o António Silva também ao nível particular e acho que a gestão fez sentido, conseguiu ainda estrear os jogadores, conseguiu ter aquela questão de mudar até de guarda-redes na segunda parte, conseguiu ter os jogadores como o Belotti a marcar, o Leandro Barreiro a marcar, portanto, o próprio Bajrami, que apesar de tudo ser defesa central, também tem aqui a sua estreia a marcar na equipa principal. Ou seja, foi uma noite, obviamente, em que tudo correu bem ao Benfica, era muito complicado que tudo corresse mal ao Benfica ou que alguma coisa corresse mal. Ainda assim, eu concordo com o treinador do Tirsense, acho que a imagem dada, principalmente na primeira parte, é diferente da imagem dada na primeira mão. E foi um Tirsense que foi claramente ao Estádio da Luz, e dizíamos isso ontem aqui também, com a ideia de que não tinha absolutamente nada a perder. A eliminatória estava perdida, não fazia qualquer sentido tentar não sofrer gols ou colocar o autocarro, como o Emanuel Simões também disse. Tentaram jogar, tentaram discutir o jogo, tentaram chegar perto da baliza e até marcar um gol. Obviamente, o Benfica, até com as terceiras e as quartas linhas, é muito superior ao Tirsense, não havia nada para discutir em relação a isso. E agora temos o derby.

Temos derby na final da Taça. Já lá vamos também a essa final. Augusto Inácio, eu gostava de perguntar, obviamente, que o Benfica dominou completamente o jogo, é justíssimo vencedor, os números também comprovam isso, mas, por exemplo, foi questionado Bruno Lage na conferência de imprensa do pós-jogo, se o Benfica terá algumas dificuldades no ataque organizado, tendo em conta também que praticamente durante uma parte inteira não marcou qualquer gol. O treinador do Benfica recusa isso. Notaste ontem algum sinal de preocupação nesse sentido? É verdade que havia peças totalmente diferentes das habituais, mas poderá ser algum motivo de preocupação para o Benfica?

Mais uma vez, bom dia a todos. E aquele jogo de ontem foi realmente para fazer descansar aqueles que são os considerados titulares e só os dois que são titulares, que é o Florentino, que realmente no próximo jogo não pode jogar. E o Benfica, quanto mais ilusionado, coletamente com os minutos que tem, é evidente que também só tinha depois o António Silva e o Bajrami. De qualquer das maneiras, foi bom para o António Silva sentir-se mais importante e mais confiante em relação aos desafios que vêm por aí. Agora, o problema do Benfica não é só o de ontem, é o de ontem, anteontem e os outros jogos todos. É que o Benfica contra blocos baixos tem muita dificuldade em articular o jogo.

Foi mais nessa questão, Augusto, não só a dificuldade do Benfica em ataque organizado, mas sim em ataque organizado contra equipas com blocos mais baixos.

Exatamente. Essa tem sido a dificuldade do Benfica, mas atenção, eu queria destacar aqui a excelente prestação de uma equipa de escalões tão inferiores como a Tirsense, que deu uma excelente imagem na primeira parte, que jogou com personalidade e jogou acima de tudo, com o prazer de estar a jogar no Estádio da Luz, sabendo que a eliminatória já estava perdida, mas mesmo assim foram dignos e honraram de que maneira o campeonato onde o Tirsense atua. Agora, claramente que o Benfica sente-se mais confortável quando as outras equipas assumem o jogo e obrigam o Benfica a recuar uns blocos e ficando mais baixo e depois a partir daí ter espaço para poder desferir os golpes que entende que deva desferir. Agora, contra blocos baixos é isto. O Benfica tem estas dificuldades, não sei por quê, não pergunte que eu não sei os treinos, eu não vejo os treinos, mas o que é certo é que se nota isso. Por isso é que eu digo que o Benfica contra equipas grandes ou daquelas que colocam alguma qualidade no jogo e quando tem blocos baixos, o Benfica tem essa dificuldade e depois é surpreendido, como foi o caso do Arouca, que fez uma excelente segunda parte no Estádio da Luz. Por isso, o Benfica quando for jogar ao Dragão, quando for jogar a Guimarães, embora aqui a Guimarães nos primeiros 20 minutos, eu diria que o Benfica ficou um bocado exposto, se o Guimarães marca um gol naquela altura, era muito complicado, porque o Benfica não conseguia também chegar à frente. Eu diria que o Benfica está bem, está na final, está como o Sporting. Portanto, pode ganhar o campeonato, como pode ganhar a taça, como pode não ganhar nenhuma ou ganhar só uma delas.

Estão os dois em competição muito direta. Eu diria que estão os dois aptos, neste momento, a pensar que podem ser campeões e podem ganhar a taça.

Vamos olhar para alguns nomes do lado do Benfica, sendo que do lado do Tirsense, talvez o destaque maior tenha sido Bernardo Mesquita, mas do lado do Benfica, Pedro Henriques, tivemos alguns nomes que não são muito habituais, como foi o caso do Adrien Bairami, como já aqui falámos. Tivemos também a entrada do André Gomes, já no decorrer da partida. O Hugo Félix também somou os primeiros minutos. Destes meninos que não costumam jogar, houve algum que tenha suscitado maior interesse, que tenhas gostado mais de ver, Pedro Henriques?

Bom dia. Em primeiro lugar, surpresa do 11, não houve surpresa. Para mim, a única surpresa foi lá no ataque, falhei só por um. Ontem eu tinha dado o 11, acertei em 10. Para mim, não há surpresas, já tinha dito em relação ao João Pinto. Acho que todos os jogadores acabaram por aproveitar, dentro das circunstâncias possíveis, aquilo que foi a oportunidade que lhes foi dada. Isto é, desde os que entraram de início, desde aqueles que foram substituídos. Por quê? O jogo também não deu para muito mais. Eu acho que era difícil, eu não vi ninguém com menos atitude ou com falta de atitude. O jogo também não dava para muito mais, era uma questão de tempo. O Tirsense, à medida que o jogo foi passando, percebeu-se claramente o seu desgaste. Vocês ontem até no direto, nós, mas eu estava só focado na arbitragem, foram focando exatamente nesse aspecto, que até na televisão se via as linhas do Tirsense, à medida que o jogo foi passando, começavam a ter espaço entre elas, portanto, pelo desgaste, os jogadores já não estavam com a capacidade de recuperar e daí o que aconteceu na segunda parte. Eu acho que todos os jogadores aproveitaram bem. Há aqui jogadores bastante interessantes. Do que eu conheço, eu diria que todos têm grandes possibilidades de passarem no projeto para serem jogadores realmente super titulares, mas eu apostaria numa posição que é até menos conhecida, no guarda-redes do Benfica. Que eu acho que é capaz de ser um dos melhores guarda-redes que nós temos neste momento em Portugal. Não estou a falar de Tomé Soares, estou a falar do seu suplente.

Do André Gomes.

Do André Gomes, que daquilo que eu já me apercebi, já vi, já tive a oportunidade de apreciar, é daqueles guarda-redes que eu acho que não engana, no bom sentido da palavra. Agora, a posição de guarda-redes tem um problema. Quando estás tapado por um craque, em qualquer que seja o clube, muitas vezes é difícil partir, porque enquanto não há substituições de guarda-redes, ou jogas nas taças da liga, ou em jogos de menores. E eu acho que o André Gomes, de todos aqueles que o Benfica lá tem, honestamente, acho que é aquele que maior potencial tem para poder dar muitos extraordinários jogos.

Tem 20 anos, diria até que é talvez o melhor guarda-redes da segunda liga. Já tinha demonstrado isso antes.

Exatamente. A questão agora é depois ter a oportunidade e às vezes é sempre aquele dilema para os jogadores que já estão em clubes grandes, que é se fico neste clube grande, mas depois sou tapado ou se vale mais, muitas vezes rodar num clube do meio da tabela ou até mesmo às vezes na Liga 2, mas principalmente na Primeira Liga, num clube do meio da tabela, onde eu posso ser titular. Eu acho que o André Gomes, de todos os jogadores que o Benfica tem, poderá ser o que poderá ir mais longe. O resto, acho que todos aproveitaram dentro das circunstâncias possíveis, porque a resistência também. E já havia 5x0, já tirava grande carga e grande intensidade e portanto, depois o resto. Só dizer que realmente valeu pela gente de Tirsense, fizeram aquela viagem. É isso que eu acho que tem que ser repensado nos pões, já falamos aqui várias vezes sobre isto, do modelo da Taça de Portugal, que se calhar nesta meia final devia ter só uma mão em campo neutro. Os próprios horários, se nós conseguimos reduzir jogos e a Taça de Portugal, por exemplo, para as equipas que estão na Liga Europa, Conference League, Champions League, podiam-se ter duas elementares a menos. Acho que não deviam entrar todos ao mesmo tempo da Primeira Liga, devia entrar a primeira metade de baixo e depois a outra metade de cima e a meia final pegava-se mais um jogo e se calhar com menos jogos, naquilo que é o microciclo semanal, se calhar esses jogos podiam ter outra dimensão. E qual era a outra dimensão? Imaginas o que era o Tirsense ou o Benfica num sábado à tarde, por exemplo, às três da tarde, à moda antiga. É que garantidamente teria muito mais gente, mesmo para a gente sentir se fizeram 300 km e para cima.

Foram 10 autocarros. Foi uma festa bonita.

Se calhar não eram 10, eram mais. Se calhar aproveitavam o fim de semana de outra maneira, se calhar podiam envolver mais filhos e crianças que se calhar podiam vir ao jogo, mas se calhar com escola amanhã, já se torna difícil. E é isso que tem que ser repensado no modelo português e não venham dizer que não há possibilidades de repensar. Há, é só uma questão de reorganizar aquilo que é o modelo atual, quer do campeonato, quer da Taça da Liga, quer da Taça de Portugal. E não é assim difícil. É pôr no papel. Se eu precisar de ajuda, eu tenho uma folha de Excel que ajuda. Pode ser folhas de Excel, que é a coisa mais simples que existe. Eu repito, o básico funciona sempre.

Por falar em mudanças de estrutura, vamos muito rapidamente falar da final da Taça de Portugal, até porque ontem surgiu a notícia avançada pela Antena 1 de que a final vai ser mesmo jogada no Estádio Nacional, no Jamor. Entretanto, uma notícia também confirmada pela Rádio Observador. O anúncio oficial estará, em princípio, para breve. Mariana Fernandes, daquilo que se sabe é que, na verdade, a FPF nunca terá sequer equacionado mudar o jogo para outro local. Achas que é uma boa decisão esta de manter a final da Taça no Jamor, tendo em conta a final que vamos ter, Sporting e Benfica, tendo em conta também o contexto, a forma como aconteceu o último encontro entre os dois e também as condições do estádio, que continua a receber muitas críticas?

Sim, eu acho que aqui a grande questão era as condições do estádio para receber um dérbi desta envergadura. E é preciso recordar que ainda não há muito tempo, achámos todos, ou pelo menos as entidades competentes acharam, que o Estádio Nacional não tinha, por exemplo, condições de segurança, higiene e tudo o resto para receber finais da Taça de Portugal durante a situação pandémica que todos vivemos. Portanto, vimos a Taça de Portugal sair do Jamor durante duas temporadas.

Em Coimbra das duas vezes.

Exatamente. E durante a altura, obviamente, mais gravosa e mais preocupante da pandemia. Aqui a situação é diferente. Portanto, obviamente, é o facto de estarmos perante um estádio que fica ao lado de uma mata, que normalmente é antecedido por um almoço e onde os adeptos de um e de outro clube, ainda que não aconteça muitas vezes, mas onde os adeptos de um e de outro clube podem conviver livremente entre si e a possibilidade disso trazer problemas até antes do jogo começar, quanto mais quando o jogo começar e depois terminar. Portanto, obviamente que isto irá obrigar a uma operação de segurança gigantesca. Vamos falar muito sobre isso, de certeza, e vamos falar muito sobre isso até na altura do Benfica-Sporting, até no Estádio da Luz, que pode dar campeonato na altura. Portanto, a verdade é que eu acho que tem mais a ver com segurança do que propriamente com as condições do estádio, que não são ótimas nesta altura. Agora, acho que entramos numa fase, e se calhar até entramos numa fase já depois do campeonato terminar e quando de facto começarmos a pensar na final da Taça de Portugal com outra urgência Em que, de forma muito individual, Rui Costa e Frederico Varandas, de forma um pouco mais alargada, as suas estruturas de comunicação terão aqui um papel de responsabilidade muito importante a apelar, obviamente, ao desportivismo e à saúde do futebol português e desta final da Taça de Portugal. Aquilo que anda a acontecer nos jogos do Benfica em relação ao barulho do Very Light, que se ouve sempre das bancadas, que se ouviu durante um minuto de silêncio em memória de Aurélio Petare, pareceu-me uma coisa particularmente grave. Obviamente que me parece grave e me parece preocupante nesta altura, sabendo que ainda faltam jogar dois Benfica-Sporting e que um deles ainda por cima também é uma final da Taça. Portanto, acho que tanto Rui Costa como Frederico Varandas terão que, pelo menos, tentar ter um papel que amenize este ambiente que temos vindo a viver.

Augusto Inácio, concordas? Cabe agora a esses dois agentes, principalmente, não só à federação, mas também aos dois clubes, promover essa convivência saudável, vamos dizer assim, tendo em conta, como a Mariana dizia, que ainda por cima temos uma final do campeonato antes da final da Taça. Ou seja, dependendo, se calhar, também de como as coisas corram nessa final, e final entre aspas, do campeonato, as coisas no Jamor podem ir um pouco mais quentinhas do que se calhar é habitual.

André, todos os anos falamos sempre das condições do Estádio do Jamor. Dizemos sempre isto. Eu sou daqueles, não sei se é saudosismo ou não, que acha que o Estádio Nacional é um estádio mítico, deve sempre ser a final da Taça de Portugal e até jogos de seleção também no Estádio Nacional.

Concordo contigo.

Mas temos que ver as condições. A gente olha para o Estádio Nacional, às vezes passa por lá e é tudo igual. Quer dizer, tu queres ir à casa de banho, tens que percorrer não sei quantos quilómetros. É melhor levares uma garrafa de água de litro e meio vazia, senão não consegues lá chegar.

E mesmo nós jornalistas, posso dizer também para os nossos ouvintes, quem faz um relato de futebol como nós, por exemplo, tem de aproveitar bem para sair bem cedo, assim que acaba a primeira parte, porque senão não conseguimos ter casa de banho para chegar a tempo da segunda parte.

Mas acima de tudo, o que interessa aqui é o conforto que os espectadores têm que ter para ver uma grande final como aquelas. Agora, eu acho que a polícia vai ter um papel importante aqui, é verdade. Eu acho que vai haver, se calhar, tantos polícias como espectadores para segurar aquela malta toda.

Não sei se vamos conseguir arranjar tantos.

Exato. E claramente que o presidente do Benfica e o presidente do Sporting têm aqui também um grande papel. A Mariana Fran disse bem, vai amenizar ou pode amenizar, mas não vai resolver, como é evidente. Mas os dois têm realmente a responsabilidade de muito antes de ser o dia da final, começar a preparar realmente os seus adeptos para terem um comportamento digno daquilo que é uma final da Taça. Aquilo que aconteceu há 29 anos atrás, é evidente que não pode voltar a acontecer. E naturalmente que ninguém quer que isso aconteça, mas agora também não vamos juntar tudo no mesmo saco e que são os adeptos todos do Benfica. Não, foi um ou outro adepto do Benfica, que foi um estúpido, que lançou aquilo e que matou uma pessoa. Agora, claramente que isto não pode ser uma referência de que os adeptos do Benfica são todos uns maus da fita. Não, são todos maus da fita como são todos. Só que aquele teve um problema muito grave que provocou a morte de um adepto do Sporting. Agora, claramente que é tudo muito bonito. Eu também fui a finais da Taça de Portugal, eu também comi, eu também bebi, eu também convivi, eu também tirei fotografias, é tudo muito bonito. Depois a final propriamente dita, que é aquilo que é o ponto máximo. E isso vai acontecer nas matas, vai acontecer. Certeza absoluta que vai estar uma parte dos adeptos de um lado, os outros adeptos do outro.

Sim, como é habitual, claro.

Conviver uns com os outros, por que não? Conviver uns com os outros também antes do jogo. Mas claramente, quando é o jogo, as emoções ficam ao rubro e claramente tem que haver muita segurança. E deixa lá que isso aconteça, que haja essa segurança, mas sinceramente, não me parece. E eu sou contra aquilo que já disse que gosto muito do Estádio Nacional para a final da Taça. Não me parece que tenha condições para uma final dessa natureza sem haver incidentes graves precisamente por causa dessa segurança.

Pedro Henriques, muito rapidamente para ti. Jamor, sim ou não, há condições para fazer a final da Taça por lá?

São dois aspetos. O aspeto da segurança, percebemos claramente, e segurança, higiene, tudo aquilo que é as condições que têm que ser oferecidas hoje do estádio, obviamente que não tem. Mas depois há o outro lado, que é o lado do desporto/futebol/jogo/emoções. Nós tivemos sete finais jogadas fora, três delas pelo contexto político, 75, 76, 77, porque era o Estádio Nacional, era do regime e portanto retiraram de lá. 20 e 21 em Coimbra, e estes foram 75 em Alvalax, 76, 77 em Azantas, e depois em Coimbra em 20 e 21 por causa da questão do Covid. Em 61 Azantas e 83 Azantas, estes dois por acaso não sei quais foram os motivos. Mas isto para dizer o quê? Ouçam o que disse o Rui Borges, há tanto tempo que estava à espera e sonhar por uma situação destas. Ouçam o que disse o Bruno Lage. E ambos falaram exatamente no Estádio Nacional. Deixa-me dizer, só para terminar, eu acho que tem que ser mesmo no Estádio Nacional e o que tem que se fazer é criar as tais condições. Se não podemos resolver os problemas das casas de banho a tempo, pelo menos que se resolva os problemas daquilo que possa ser adeptos uns em relação aos outros e a segurança de uns em relação aos outros. Isso para mim é que é que faz sentido. Eu fiz só uma final da Taça de Portugal como árbitro a apitar, foi em 2003. Se não tivesse feito lá no Estádio Nacional, não era a mesma coisa. E portanto, quando entrei, aquele aspeto mítico. E termino com isto, que há barulhos Very Light, que há potes ou fogos que não são permitidos, que há malta que anda a trancar uns com os outros, trancar não é uma palavra bonita aqui dentro da rádio, mas que anda ali envolvido uns com os outros até dentro e fora. É muito simples, é uma coisa muito simples. IDPA, identificados, detidos, punidos e afastados. Mas qual é a dúvida? Se querem outra folha de Excel, que eu ajudo também a resolver este aspeto. É só tão simples. Felizmente, já temos mais de 200 e tal pessoas que já foram afastadas neste último ano destes confrontos. É simples, não é punir os clubes, é agarrar na pessoa individualmente e fazer com que essa pessoa nunca, mas nunca mais, nem que seja o campeonato de Berlim lá na rua dele, ele nunca mais entra num recinto desportivo. É tão simples quanto isso. E vão-lhes ao bolso, meus amigos, vão-lhes ao bolso que é onde dói mais às pessoas é no dinheiro. E quando é para pagar multas, a malta não faz excesso de velocidade, a malta porta-se bem, para no stop, etc. Mas tem que ir ao bolso da malta, porque senão a malta não entende isso.

Há um projeto nesta altura de requalificação do Estádio Jamor, vai custar 25 milhões de euros, foi anunciado em janeiro deste ano, não tem ainda data prevista para conclusão, mas na altura, creio que até em resposta ao Observador, havia essa possibilidade no Mundial 2030 já estar a obra concluída e, portanto, ainda teremos uns aninhos até termos final da Taça com o novo Estádio Jamor, novo, requalificado. Vamos tendo de avançar muito rapidamente. Mariana Fernandes, vou primeiro a ti. Qual é a tua cambiada do dia e que nota das?

O meu campeão do dia é uma notícia que saiu há pouco, portanto segue um 18 para o Jamie Vardy, que 13 anos depois vai deixar o Leicester. Ainda não se sabe se é para terminar a carreira, se vai para outro sítio qualquer. Tem obviamente a conquista da Premier League em 2016 como o grande marco desta passagem pelo clube. E se dúvidas existissem sobre aquilo que representa para o Leicester, a forma como o próprio clube anuncia que ele se vai embora é: "O nosso melhor jogador de sempre vai deixar o clube" e eu acho que isso é bastante autoexplicativo.

Vai estragar muitos posts de LinkedIn, que eu já tinha visto esta semana de "o homem vai descer com eles e vai voltar a subir de divisão" e afinal não, parece que não. Bem, Augusto Inácio, o que é o teu campeão do dia, que nota dás?

Eu dou a nota 18 à Catarina Costa, a nossa judoca, que ganhou a medalha de prata nos Europeus de Montenegro e acho que foi uma boa participação e mais uma vez esteve em grande. E também para o Sérgio Conceição, nota 18, 3x0 ao seu grande rival, ao Inter, está na final da Taça de Itália. Enfim, é o Sérgio Conceição que está neste momento um bocadinho agora mais numa autoestima, porque o campeonato tem sido realmente muito fraco, mas desta vez ganhou ao Inter, aquele que é o eterno rival, e vai estar na final da Taça, provavelmente com o Bolonha, digo eu.

Ora bem, Catarina Costa, Sérgio Conceição, parabéns aos dois, eles que certamente estarão a ouvir este nosso podcast, espero eu. Um forte abraço para os dois. Parabéns por mais essa conquista, sendo que falta o Pedro Henriques. Pedro, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

Tenho que pedir uma, porque Catarina Costa merece claramente uma nota 18 pela medalha conquistada. Nota 15 para o Andebol do Sporting. Perdeu apenas por um golo, é um feito histórico e portanto tem tudo em aberto no Pavilhão João Rocha, poder dar a volta e seguir em frente para as meias-finais daquilo que é a Liga dos Campeões. E obviamente nota 20 para os 10 autocarros. Não é os 10 autocarros, é as pessoas que iam dentro dos 10 autocarros da gente de Santo Tirso, porque realmente numa quarta-feira vir apoiar, é um clube da quarta divisão, mas como disse o seu treinador, é um gigante a dormir e portanto parabéns à gente de Santo Tirso por virem apoiar o seu clube, mesmo já vindo com o resultado 5x0. Deram show, fizeram festa, apoiaram e é isso que é importante, que é as gentes das terras estarem identificadas com os seus clubes das terras. Isso é que é bonito.

Ora bem, vai daí um forte abraço para Santo Tirso, para quem nos estiver a ouvir a partir de lá e também para os jesuítas que conseguem esta proeza de chegar à meia-final da Taça de Portugal. Está tudo dito por hoje. Amanhã estamos de volta para mais uma edição de "E o Campeão É..." sempre, já sabe, aqui na Rádio Observador, em que damos notas aos vencedores do dia. Amanhã com o Pedro Henriques, com o João Pinto e com o Luís Pinto Coelho. Um forte abraço para vocês e até amanhã.