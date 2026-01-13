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Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa "E o Campeão É..." Avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade desportiva. Eu sou o Nelson Ferreira, hoje tenho comigo o Gabriel Alves, o Augusto Inácio, o Pedro Henriques e o Bruno Roseiro. Muito bem-vindos, campeões. Amanhã há clássico no Dragão. Porto e Benfica jogam os quartos de final da Taça de Portugal. Farioli terminou há pouco a antevisão da partida numa longa conferência de imprensa com jornalistas. De resto, o Porto chega a este jogo com uma renovação de contrato com o treinador dos azuis e brancos. Já o Benfica continua à procura de reforços. Luca e André Luís parecem mais longe, mas o Benfica já conta nos treinos com Bruma, depois de uma longa paragem por lesão. Há minutos ficou a saber-se que é uma partida que vai ser arbitrada por Fábio Veríssimo. Pedro Henriques, muito boa tarde, bem-vindo. É uma boa escolha e já agora também perguntar-te se houve atraso nestas nomeações. Farioli foi há pouco questionado sobre essa questão, se houve atraso nestas nomeações que chegam com pouco mais de 24 horas antes desta partida, ou esta é uma situação normal no que toca a nomeações de árbitros.

Eu não percebo bem a pergunta. Não é tua, é a pergunta que lhe fizeram, obviamente, porque nós em Portugal, primeiro, a comissão de arbitragem anterior não fazia comunicados, não fazia programas, era criticada por isso. Esta apareceu, fez três programas, foi criticada por fazer em excesso. Agora disseram que vão deixar de fazer e vão só ser criticados porque deixaram de fazer. E agora com as nomeações é a mesma coisa. Já houve sorteios. Aliás, eu quando subi à primeira visão era sorteio. É um sistema que não serve. Começou por nomeações. As nomeações saíam à terça-feira, na altura, no meu tempo, e as pessoas diziam: "É, mas os árbitros depois têm muito tempo, fala-se muito sobre a nomeação, à quarta, à quinta, etc." Depois passou-se a fazer em surpresa. Depois também era surpresa, porque não se sabia a nomeação, não se assumia. Depois passou-se a fazer com 48 horas. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Seja qual for o timing que se faça uma nomeação, e sempre que se fale de árbitros, há de haver sempre polêmica, porque as pessoas ou estão muito mal resolvidas da vida com elas próprias ou estão muito chateadas com o mundo e, portanto, a arbitragem vai sempre aparecer no meio disso tudo. Resumindo e concluindo, interessa é que esteja nomeado um árbitro, é um árbitro com experiência, não é claramente o nosso melhor árbitro, nem nunca será, porque o Fábio Veríssimo tem, no meu ponto de vista, embora seja internacional, embora já tenha muitos jogos, dérbis e clássicos, é um árbitro, no meu ponto de vista, com algumas limitações no sentido da sua total competência e qualidade. Quando as coisas não correm bem, chama-se a isto ferver em pouca água, dispara muitos cartões, etc. Mas com os jogos que já houve, com os jogos que foram nomeados agora, João Pinheiro e Luís Dinis para as meias-finais, recentemente, quem já fez clássicos, como já foi o caso do João Gonçalves, o próprio João. E com o que ainda falta por vir, é normal que dentro dos árbitros internacionais, porque normalmente estes clássicos e estes dérbis são arbitrados normalmente por árbitros internacionais. Depois há uma ou outra exceção. Os tempos mais recentes era o Nuno Almeida, que não sendo internacional, tinha esse estatuto, mas isso é muito raro acontecer. Dentro dos internacionais e que são nove, e com tantos clássicos e dérbis que há, é normal fazer-se uma rotação e sobretudo por aqueles que já estão há mais tempo e que têm mais anos de arbitragem também, porque estes jogos, e termino com isto, em termos de arbitragem, não é só mais um jogo, não é um jogo que se vai arbitrar de forma normal como todos os outros, porque há uma pressão adicional só por ser um clássico, só por ser o Porto e Benfica, que faz com que muitas vezes um árbitro que esteja em condições de maior tranquilidade consiga tomar uma determinada decisão e pela pressão que é criada em torno do jogo em si, não é pressão esta, é a pressão do jogo, de ser um clássico, faz com que a experiência muitas vezes seja relevante e importante para que essa decisão seja bem tomada. E portanto, esperemos que este binômio árbitro e vídeo-árbitro, penso que é o Luís Ferreira, estejam à altura, porque o jogo promete ser um jogo de grau de dificuldade muito elevada por todo o contexto em que Porto e Benfica neste momento estão e sobretudo o Benfica, porque é um bocadinho no tudo ou nada, porque embora depois de perder a Taça da Liga, ou não ter ganho a Taça da Liga, ter agora uma Taça de Portugal e poder eventualmente ser já eliminado, teria um contexto muito complicado e difícil se somarmos os 10 pontos atrás em relação ao Porto.

A questão da relação recente de Fábio Veríssimo com o Futebol Clube do Porto e o episódio da televisão no balneário não vão ter influência na prestação do juiz?

Do árbitro não tem influência nenhuma. Repare, o Tiago Martins foi afastado dos jogos do Benfica depois daquela final que ele teve como VAR. Apareceu sete meses depois. Mesmo assim teve polêmica, portanto, apareceu sete meses depois. Ou neste caso do Fábio Veríssimo, dois meses depois do que aconteceu, vai dar ao mesmo. Se fosse daqui a um ano, ia dar ao mesmo. O Conselho de Arbitragem não pode agarrar nos árbitros só porque tiveram um determinado tipo de problema, embora possa fazer uma gestão, bom senso, etc. Um mês, dois. Não pode dizer: "Olha, agora este já não vai." Porque se assim for, não temos árbitros, porque todos os árbitros têm um caso qualquer ou com o Porto, ou com o Benfica, ou com o Sporting, ou com os outros. E portanto, o Conselho de Arbitragem tem é que dizer: "Este é o árbitro certo neste momento para o jogo em questão e vamos apostar nele." Para o árbitro isso não vai ter qualquer influência. O árbitro limitou-se a escrever aquilo que aconteceu. O Porto fez a sua defesa e o resto é o que nós conhecemos.

Bruno Roseiro, assistimos também a uma renovação de contrato por parte de Farioli, aqui em vésperas de um clássico como este. De alguma forma, pode ser um fator motivador para o técnico italiano e para o resto da equipa. Chega melhor o Porto também nesta fase da temporada a este clássico e, por outro lado, o Benfica, como dizia o Pedro, está claramente mais pressionado pelas recentes prestações.

Chegar melhor? Sim. A renovação em si, e ao contrário daquilo que eu tenho visto muito, eu diria que não terá tanto impacto. Uma coisa que eu fui percebendo, isto é quase um paradoxo e é quase um contrassenso, mas aquilo que eu fui sentindo é que os adeptos do Sporting e do Benfica encontraram na renovação de Farioli um fator adicional de motivação para ainda recuperarem os pontos. E por quê? Porque têm a memória de alguns casos, o último foi Roger Schmidt, de treinadores que estavam na frente, que viram os seus contratos renovados e que a partir daí começaram a quebrar. Não me parece que seja nesta altura o caso. Aquilo que houve foi uma demonstração de confiança por parte de André Villas-Boas com o Francesco Farioli, que passou das palavras aos atos com uma renovação de contrato. A questão também de Farioli poder ser ou não cobiçado por outros clubes, parece-me que também não será um ponto tão relevante, porque um grande clube que queira contratar Farioli, chega, bate o dinheiro e leva o treinador a luqueira. Portanto, não me parece que seja pela questão da duração do contrato. Em relação ao Benfica, deixa-me dizer que é, de facto, uma partida do tudo ou nada, porque em caso de derrota, podemos chegar a um cenário onde a meio de janeiro, o único objetivo que o Benfica pode ter é muito provavelmente assegurar um segundo lugar, que é um mal menor, porque permite entrar na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e isso faz depois diferença no orçamento. Em paralelo com isso, e dentro de todas as dúvidas que eu tenho sobre os nomes que têm surgido na imprensa relacionados com o Benfica, não pela qualidade, mas pelo perfil, quando eu vejo André Luiz e quando vejo Wesley, na mesma linha de pensamento, percebo que ali há alguma coisa que não faz sentido, porque são jogadores que têm características completamente diferentes, que jogam em posições completamente diferentes, que podem trazer mais-valias completamente diferentes. Mas muito provavelmente os responsáveis do Benfica tentarão perceber o que é que vai sobrar deste jogo dos quartos final da Taça de Portugal para depois, a partir daí, projetarem aquilo que será o resto da temporada, com esse objetivo que me parece que será o segundo lugar, porque o primeiro lugar, olhando para a história, nunca nenhuma equipa recuperou 10 pontos partindo do terceiro lugar no final da primeira volta, ou começar já a projetar aquilo que pode ser a próxima época, partindo também do pressuposto que José Mourinho continuará a ser a aposta do Rui Costa.

Augusto Inácio, bem-vindo. Boa tarde também a esta edição de "O Campeão É". Queria também a tua opinião, principalmente nesta questão do plantel do Benfica, que já tem Bruma finalmente a treinar com o restante plantel. Pode ser aqui um reforço, entre aspas, é uma posição que carece a equipa do Benfica nesta altura, também com as lesões que tem tido, pode ser um reforço para a segunda metade da época e também o próprio Bruma como jogador em termos de relançamento da sua carreira que tem tido, entre aspas, algumas interrupções.

Boa tarde a todos. Deixa-me dizer que já fomos falando aqui ao longo destes meses todos dos desequilíbrios que o plantel do Benfica tinha. E nomeadamente, a nível de extremos, com a saída do Akturkoglu, pensava-se que o Benfica ia contratar, ou aliás, precisava de um extremo. Com a saída do Akturkoglu, precisava de dois. Isso não foi colmatado. O Benfica contratou Sudakov, foi para número 10, não foi para extremo, não tem características de um extremo. E o Benfica agora neste mercado de inverno está a tentar colmatar essas lacunas. Agora, chegada do Bruma. Bruma é um jogador de 31 anos, vai fazer 32. Teve um ano praticamente parado. Não é ficar bem da lesão e já está pronto para jogar. Ainda vai ter o seu tempo, vai ter que ganhar condição física, vai ter que ganhar confiança no próprio joelho, naquilo que é meter o pé, que é o drible, essas velocidades. Isso vai demorar o seu tempo e eu acho que o Benfica não vai ter Bruma ainda nos próximos tempos. Está a treinar, sim, é um bom sinal, mas acho que ainda não está bom para começar a competir. E dentro dessa perspectiva, o Benfica, se me deres a oportunidade de falar também do jogo do Porto, o Benfica vai para o Dragão também fragilizado psicologicamente e também fragilizado com a equipa, porque o seu capitão, Otamendi, não vai jogar. O António Silva não se sabe se ainda está ok ou não, só tem Tomás Araújo. A minha curiosidade é saber com que centrais é que o Benfica vai jogar e com que sistema é que o Benfica vai jogar. Por isso, o Benfica parte realmente de uma situação muito complicada, muito difícil, como já foi dito aqui, mas eu diria que o Benfica anda à procura no mercado, mas sinceramente, quando se fala do Wesley e fala-se do André Luiz, e são jogadores completamente diferentes, afinal, que tipo de extremo é que o Benfica quer? Porque se anda atrás de um, se anda atrás do outro, eu acho que o perfil não é o mesmo. Anda atrás de perfil, o quê? Ou anda atrás de um jogador mais barato, ou anda atrás daquele jogador que pode dar jeito. Enfim, o Benfica tem que definir bem aquilo que quer e acima de tudo, olhar para dentro de si e tentar perceber, afinal, antes de pensar no futuro, o que é que eu tenho de fazer melhor em relação ao presente.

Augusto Inácio, amanhã há também um Fafe-Braga. O Braga chega a estes quartos final da Taça depois de perder a Taça da Liga. Entretanto, há aqui a notícia de que Rodrigo Zalazar foi eleito pelos treinadores da Liga o melhor médio no campeonato no mês de dezembro. Era uma solução para qualquer um dos três grandes, este jogador que está no Braga a dar nas vistas, principalmente numa ótima prestação que teve nesta competição, na Taça da Liga, apesar de ela ter ido para Guimarães?

Deixa-me dizer para malgar atenção ao Fafe. Não são favas contadas o Braga ganhar em Fafe. Eu já vi o Fafe jogar, estive a ver há uns tempos atrás no Oriental, no CL, e vi que o Fafe teve muitas dificuldades em ganhar aquele jogo, mas percebi que tem uma boa equipa. E nessa perspetiva, o Fafe eliminou o Murinense também da Taça, eliminou também outro clube, o Arouca, se não vejo, da Primeira Liga. Por isso, atenção ao Fafe. Em relação ao Zalazar. O Zalazar já demonstrou, e não era preciso ser considerado o melhor jogador do mês, o melhor jogador não sei de quanto, que é um excelentíssimo jogador.

O problema é que António Salvador vende caro, não é?

O António Salvador costuma-se dizer que quer ter um chouriço para vender como um porco, ou seja, quer comprar baratinho e depois vender muito caro. Mas isso são problemas de negociações que os presidentes têm e acho que Salvador é um osso duro de roer para fazer um negócio, mas o que é certo é que ele leva a sua avante e tem sempre bons plantéis. E neste caso, o Zalazar, na minha opinião, como também já foi dito aqui no Observador, que o Zalazar tinha lugar em qualquer equipa dos três grandes. Só isso avalia e de que maneira a qualidade deste grande jogador. Na meia-final com o Benfica, se repararmos, ele partiu aquilo tudo do lado direito e ele não é um extremo, ele é mais um médio interior. É um médio que também faz golos. É verdade que falhou o penálti na final com o Vitória, podia ter dado 2 a 2, mas o Zalazar está a fazer uma excelente temporada e, na minha opinião, se me perguntares, ele cabe melhor aonde? No Benfica, no Sporting, no Porto. Sinceramente, eu acho que ele cabe melhor no Benfica, porque é o Benfica que tem falta desse tipo de jogadores. Mas se ele fosse para o Sporting e para o Benfica, até acho que tinha capacidade para jogar.

Já vamos aos campeões. Quero falar também com o Gabriel Alves e pedir-lhe a opinião sobre estas movimentações em Espanha. Xabi Alonso já não é treinador do Real Madrid, deixa o comando técnico depois de oito meses à frente da equipa. Gabriel, também não seria fácil calçar as botas de Carlo Ancelotti. Ainda assim, o Real Madrid, olhando para a tabela da La Liga, está a quatro pontos da liderança do Barcelona. O que explica esta saída? O Real estava assim a jogar tão mal para Xabi Alonso ser agora substituído, ao que parece, por Arbeloa.

Boa tarde. Só para dizer, vou aqui citar o Thierry Henry. O Real Madrid tem de deixar os jogadores terem o controlo, assumir o controlo em absoluto. Real Madrid, 90% jogadores, 10% treinador. E o The Telegraph, em Inglaterra, eu estou só a citar dois, as dificuldades de Alonso mostram que o Real Madrid é o trabalho de treinador mais difícil do mundo. Tudo isto demonstra mais uma vez quão único é o Real Madrid como clube, com o treinador dividido entre o presidente todo-poderoso e um balneário invadido de galácticos. Eu diria de galácticos e de clãs. Tem lá dois clãs, um é o clã Vinícius, outro é o clã Mbappé. Para já, Xabi Alonso não foi capaz de ser líder. Quando foi a questão do Vinícius, obviamente que acabou por dançar e não podia dançar. Se calhar, na altura deveria ter dito a Florentino Pérez: "Olhe, você quer ficar com o Vinícius? Então fique, eu vou-me embora". E teria saído mais cedo, mas teria saído pelo pé dele e não neste amistoso, que não tem nada de amistoso. Mas a verdade é que não o fez. E isto é preciso ser líder e saber estar. Porque o clã Vinícius tem um problema. O problema não é o Real Madrid em si, é o Real Madrid naquilo que o Vinícius precisa do Real Madrid para a seleção do Brasil, onde é bola, zero. E isso é importante para o Vinícius, porque aí há muitos clãs. E a verdade é esta. E há os jogadores novos que estão a aparecer verdadeiras estrelas. Eu só vou falar do Estêvão, não quero falar de mais ninguém. E depois há outra situação, que é o Rafinha, que está de facto em grande forma, que é da seleção do Brasil e que está em Espanha e que sabe tudo isto e que está dentro de todo este processo. E isto para o Vinícius é muito mau. Para o Mbappé, obviamente começa a estar nervoso, porque não basta marcar gols e aquela atuação dele no final da Supertaça face a Xabi Alonso foi simplesmente vergonhosa e mostra que os clãs estão. De resto, eu só quero terminar e rematar. Xabi Alonso não foi líder e também deveria ter dito ao seu Florentino Pérez que era preciso homem para substituir Kroos, que até hoje não conseguiu, desde que o Kroos foi embora. Não apareceu nada, teve o Zubimendi à porta, não o contratou, se calhar, aliás, sorte do Zubimendi, que está a fazer um grande campeonato na Premier League. Portanto, é o que eu digo. Os treinadores, às vezes, independentemente daquilo que é o emblema, têm que tomar posições e Xabi não tomou.

Gabriel, tens alguma nota para Espanha? É daí que vem o teu campeão ou tens outra escolha hoje?

Tenho. Eu tenho aqui uma nota que é de Espanha.

Força, temos que acelerar.

E eu diria já que é uma nota grave. Quando o senhor Tebas, presidente da La Liga, vem a público dizer, e isto está nos jornais de hoje, o problema mais grave do futebol espanhol foi a manipulação de resultados entre 2008 e 2013 e Florentino Pérez fez vista grossa, é muito grave. E, portanto, pergunta-se: que negócio é este? E porque sabendo, e se é de verdade aquilo que o presidente da Liga afirma, por que o senhor Florentino Pérez, então, fez vista grossa? Olha, para isto, zero, porque então andamos todos enganados, nós que gostamos de futebol, pagamos bilhete para ir ver jogos.

Pedro Henriques, a tua nota e o teu campeão de hoje.

A minha nota vai para os despedimentos. E vou dar nota alta, nota 20. Nós devíamos dar a nota 20 aos trabalhos e a quem trabalha, mas eu dou aos despedimentos, porque reparem uma coisa, o Rúben Amorim é despedido, vem para casa com 11 milhões. O Xabi Alonso é despedido e vem para casa com oito milhões. Epá, também quero ser despedido. Olha só isso, nota 20.

Augusto Inácio, não te queremos despedir do campeão, mas peço-te brevidade na nota.

Eu vou dar nota 16 para o Al-Hilal. Eu já sei que dizem que o campeonato da Arábia é fraquinho, é periférico, dizem tudo, mas 19 jogos entre a Primeira Liga, Liga dos Campeões, Taça do Rei, 19 jogos, 19 vitórias.

Com o Ruben Neves em grande destaque, não é?

Ontem ganhou o Al-Nassr 3-1, cavou um fosso de sete pontos de avanço e curiosamente o Al-Nassr nos últimos quatro jogos tem um empate e três derrotas, o que vai estar a sete pontos agora do Al-Hilal. Por isso, parabéns ao Simone Inzaghi. Nota 16 para já.

Bruno Roseiro, o teu campeão e a tua nota de hoje.

Nota zero para Florentino Pérez. Liderar não é só contratar os melhores treinadores, é dar-lhes condições para eles colocarem o seu projeto em curso. A partir do momento em que não encontram um substituto para Modrić e Kroos, apesar do pedido de Xabi Alonso, e a partir do momento em que não tomam uma posição pública em relação àquilo que Vinícius fez no dia do Real Madrid x Barcelona, perdeu um treinador, perdeu Xabi Alonso e provavelmente perdeu uma época.

Está feito. E o campeão é desta terça-feira, quarta-feira, terça-feira. Estou confundido. Amanhã estamos de regresso, é dia de Taça de Portugal, temos emissão especial de desporto, mas depois da 13h fazemos a antevisão em mais uma edição de "E o Campeão É".