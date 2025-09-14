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O Futebol Clube do Porto e o Sporting venceram pela margem mínima. Mantém-se tudo igual na frente do campeonato. São dois dos temas em análise no "E o Campeão É", edição de domingo, em que também falamos da Volta à Espanha, com destaque especial para o português João Almeida. Bom dia, Pedro Henriques, João Castro e Luís Pinto Coelho. Sejam bem-vindos.

Bom dia.

Bom dia.

Sejam muito bem-vindos, meus caros. Vamos começar por falar sobre os encontros de ontem, vitórias de Futebol Clube do Porto e de Sporting. Começamos pelos Dragões, que estão, neste momento, na liderança isolada do campeonato. Cinco jogos, cinco vitórias para conseguirem este feito. Bateram o Nacional por 1 x 0, um gol de grande penalidade por parte de Samu, e boas notícias para Francesco Farioli, que ainda assim, viu Neuan Peres sair lesionado. Uma lesão que, ao que tudo indica, será bastante complicada, que prejudica também muito as opções para o lado direito da defesa portista. Luís Pinto Coelho, antes de abordarmos a questão de Neuan Peres e a falta que poderá fazer na equipe portista, esta vitória do Futebol Clube do Porto pode parecer parca, apenas 1 x 0, mas a verdade é que, no teu entender, o Futebol Clube do Porto acabou por estar sempre por cima da partida, ou não?

Sim, a vitória é justa. O Porto foi a equipe que dominou, teve mais oportunidades. Podia ter matado o jogo mais cedo e naquela parte final não deixar o Nacional acreditar, porque 1 x 0 é sempre um resultado muito perigoso. Teve ali duas, três oportunidades claras para matar a partida, não o fez e o jogo foi complicado até o fim. Não é uma nota artística muito grande. Acho que dos cinco jogos, este é o jogo-

É o pior de Farioli?

Sim. Parece-me o pior. Depois da paragem das seleções, há sempre este problema. Depois há as adversidades também de algumas lesões e Farioli teve que fazer alguns ajustamentos no 11, isso também tira alguma qualidade de jogo à equipe. Mas são cinco jogos, cinco vitórias, apenas um gol sofrido e foi um autogol. A equipe quando ofensivamente não consegue ser brilhante, defensivamente é muito consistente. E ontem, mais uma vez, permitiu só um remate perigoso ao Nacional. É muito consistente.

O que achaste da entrada de Kiwior no 11?

Dos melhores em campo. Muita qualidade naquele pé esquerdo, confiança, bem também nos duelos, ganhou praticamente os duelos todos. É um jogador de Premier League, de arsenal, e na Liga Portuguesa vai se destacar, não tenho dúvidas disso.

João Castro, vamos falar deste Futebol Clube do Porto, que ontem venceu o Nacional, vitória pela margem mínima, com Farioli a ter aqui algumas dores de cabeça e mais uma agora a juntar à lista de Neuan Peres. Como é que viste esta exibição do Futebol Clube do Porto? Como falava aqui o Luís, depois da pausa para as seleções, um Porto, se calhar, com a exibição mais fraca, mas ainda assim a levar os três pontos e a manter-se na frente do campeonato invicto, que é sempre o mais importante.

O mais importante é sempre somar os três pontos, claro. Isso foi cumprido. Agora, há que destacar aqui também a boa réplica do Nacional, ou seja, a forma como o Tiago Margarido preparou a equipe para anular alguns pontos do Porto. Isso vai acontecer. Ou seja, os treinadores começam a perceber como é que se consegue anular algumas dinâmicas do Porto. E isso aconteceu no jogo. Obviamente que o Porto teve aqui algumas baixas que eu acho importantes, sobretudo aqui a do Alberto, sobretudo o lado direito. O Alberto e o William, acho que trazem outro andamento ao lado direito. Até acho que o William está por cima do Pepe nesta altura, mas o Alberto Costa traz aqui claramente um rendimento muito superior à ala direita, que o Pablo Rosário não tem essas características, como é lógico. Depois, aqui o Kiwior é um bom jogador, obviamente, mas o Peres estava bem e o Bragança também a jogarem bem juntos e esta entrada logo e mandar o Peres pro banco, não sei se foi a melhor gestão. De entrar já assim a titular e relegando o Peres, que depois teve obviamente infelicidade.

Diz, Luís.

O Peres esteve durante a semana. O Peres esteve-

Ah, ok. A ser preparado.

Durante a semana e treinou condicionado.

Ah, ok. Então é isso. Senão não estava a perceber aqui a gestão do plantel, mas isso aí então já faz mais sentido. E depois, claro, o Nacional a anular algumas dinâmicas, muito agressivo também nos duelos. Eu acho que, não sei se o Luís concorda, mas o Luke De Jong, em alguns jogos, eu acho que joga melhor de costas pra baliza, claramente, com o Samu, e consegue ligar melhor o jogo do Porto. E, portanto, isso faz com que também o Porto tenha perdido ali alguns momentos de ligação. Mas a verdade é que o Porto acaba por vencer justamente. Depois o jogo partiu-se um bocado, porque o Nacional tentou tudo e o Porto aí teve oportunidades soberanas para matar o jogo. Mas eu acho que mais que destacar o Porto, também há que destacar aqui o trabalho tático do Tiago Margarido, em que pôs o Nacional a anular o Porto. Estes jogos acontecem assim, mas os jogos depois das seleções são sempre muito complicados. E, portanto, este ano, que também a gestão física dos jogadores, a gestão do plantel, a profundidade do mesmo, pode ser decisiva para tantos jogos, porque realmente o calendário é um exagero.

Pedro Henriques, tu próprio ontem já falaste sobre isto, sobre esta gestão, até por causa do mundial de clubes, e o Futebol Clube do Porto e o Benfica estiveram por lá, ainda assim não ficaram até o final da competição, mas vai ser um ano duro para fazer essa gestão e ontem, se calhar, o Futebol Clube do Porto já se ressentiu um bocadinho.

Sim, vai ser o grande desafio pra todos os clubes. Não só a carga competitiva, que é bastante densa, vamos dizer assim

Com jogos de alta rotatividade e qualidade, se bem que Benfica e Sporting, em termos internacionais, poderão eventualmente ter um grau de dificuldade mais acrescido pelos adversários que têm, mas o Porto está na Liga Europe com aspirações. E agora vamos entrar naquela fase de quatro dias, cinco dias, três dias entre os jogos, o que ainda vai se tornar mais complicado, coisa que agora para Porto e Sporting ainda não era o grau de dificuldade ou não era um obstáculo. E depois é tentar perceber como é que os treinadores se vão adaptar a esta nova realidade, à questão de umas pré-épocas mais curtas e a relação que isso pode ter ou não com lesões, porque uma coisa é a lesão traumática de alguém que vai disputar a bola com outro e que leva um pisão, um pontapé, etc. Outra coisa é as lesões que estão a acontecer em que os jogadores sem estarem a disputar a bola, apenas porque correm pra frente, pra esquerda, pra direita, pro lado, travam, etc, estão se a lesionar. E esse vai ser o grande desafio, e depois é fazer essa gestão.

E a própria questão do mercado, não é, Pedro? Também o fato dos jogadores chegarem cada vez mais em cima do final do mercado também tem a sua influência, não é?

O Benfica deu um pouco como justificação esse aspecto devido às seleções, pouco tempo pra treinar, jogadores novos que chegaram, porque o mercado fechou há pouco tempo. E depois, mais pra frente, cada clube vai ter as suas dificuldades. Agora estamos a falar do Porto, mas depois o Sporting vai ter também essa dificuldade com a CAN e com a saída e no máximo 40 dias de um central, e o Sporting só tem quatro, vai passar a três, porque o quinto foi dispensado. Portanto, há aqui uma série de nuances que depois também vai mexer com o mercado de janeiro. Em relação ao Porto, pra concluir, eu acho que o melhor jogador em campo foi claramente o Borja Sáenz. Realmente, nunca se desconformou, está sempre a abrir na parte da esquerda do ataque, a receber, a passar, sempre com muitos movimentos de profundidade, passes longos, fantástico. Acho que realmente destacou-se. O Samu, que acaba por não desperdiçar a oportunidade que tem, e isso também é muito importante pra ele. Uma estreia que pra mim segura por parte do Kyori e o PP, que foi muito perdulário. Eu acho que o PP foi, talvez, entre aspas, o jogador que mais me decepcionou, entre aspas, no jogo de ontem, especificamente. Depois, dizer aquilo que o João também disse aqui, penso que o Luís também salientou isso, é que há um adversário, neste caso, defensivamente muito bem organizado. E portanto, há que também dar mérito às equipes que com tempo a se prepararem e percebendo como Porto, Benfica e Sporting estão a jogar, os treinadores portugueses são muito bons, têm muita qualidade, são muito bons a ler o jogo e começam também a preparar as suas equipes no sentido de anular esses pontos fortes. E portanto, não é só menos mérito do Porto com as tais baixas, etc, mas é também mérito do Nacional, e isto é extensivo àquilo que aconteceu este fim de semana, ao Santa Clara e ao Famalicão.

Futebol do Porto que venceu por 1x0 o Nacional, cinco vitórias seguidas para a equipe de Francesco Farioli. É, para já, o pleno da equipe portista que lidera o campeonato de forma isolada. É perseguido pelo Sporting, que ontem venceu por 2x1 em casa do Famalicão, um adversário complicado, que ainda não tinha sofrido qualquer gol até este duelo com o Sporting. Um jogo que até começou de forma negativa para os Leões, que estiveram a perder. No entanto, conseguiram reviravolta com gols de Pedro Gonçalves e também de Luiz Suárez. João Castro, foi um encontro que no papel seria complicado, no relvado complicado foi. A minha pergunta pra ti é como é que olhas para a forma como o Sporting abordou o jogo e se temeste, em algum momento, que pudesse sair de Famalicão sem os três pontos.

Nada temo. Acho que já sabia que era um jogo difícil. É uma grande vitória do Sporting, uma vitória bastante saborosa, num campo muito difícil. A primeira derrota do Famalicão em casa em 2025. Não tinha sofrido gols até esta jornada nesta liga. Já sabia que era um adversário difícil, já sabia que o Sporting poderia passar algumas dificuldades, acaba por entrar a perder e conseguir a reviravolta. Ou seja, mostra também muito o caráter desta equipe e é uma boa reação após a derrota diante do Futebol Porto. Acho que é uma vitória justa do Sporting, teve mais oportunidades. Dos três grandes, era o jogo mais difícil. Acho que foi, dos três grandes, a equipe que jogou melhor ou mais próxima dos seus princípios. Acaba por ser importante a estreia do Vlachodimos, com nota positiva também, e a entrada do Dionysis, numa altura importante pra segurar a bola, a mostrar muita capacidade física e a segurar muito bem a bola. Quando para o Sporting circular bem a bola e ter mais bola naqueles momentos que já está a ganhar 2x1 na parte final. São duas boas estreias dos gregos a titular. João Virgínia não tremeu na baliza também. Também foi seguro, que era importante. O Sporting tinha aqui algumas baixas. Continua ainda a ter o aspecto do jogo aéreo, sobretudo nas bolas paradas defensivas, como um handicap a esta equipe do Sporting, sobretudo sem o Diomande. E a confirmação clara, quanto a mim, que o Suárez é o avançado mais completo do campeonato. Trabalhador, joga muito bem pra equipe, joga bem de costas, pressiona muito, acaba por fazer dois gols, um anulado. Mas nestas primeiras jornadas, o Gyökeres em cinco jogos com gols e assistências, no ano de estreia pelo Sporting, à quinta jornada tinha quatro gols ou assistências, e o Suárez em cinco jogos tem cinco gols/cinco assistências. E portanto, mostra aqui realmente muita qualidade do colombiano, que estava pé quente, que veio da seleção com uma grande exibição. E portanto, acho que o Sporting acaba por jogar bem. Jogar bem o suficiente para vencer, jogou por cima do Famalicão. E lá está, não sei se os outros grandes vão conseguir passar em Famalicão. É claramente um dos campos mais difíceis, a seguir, obviamente, aos jogos dos grandes e do Braga e talvez do Vitória. E o Sporting em cinco jogos já ganhou três fora. E neste caso, perdeu o clássico, mas já foi a três campos difíceis e tem três vitórias, o que também é de salutar.

João Castro, não sei se o Luís Pinto Coelho concorda contigo sobre se Suárez é ou não o avançado mais completo do campeonato. Luís Pinto Coelho, nós nem de propósito ontem falámos de Gustavo Sá, que acabou por marcar o golo do Famalicão e colocou a equipe em vantagem. Como é que olhaste para esta exibição do Sporting? Conseguiu dar a volta num terreno muito difícil, como já dizia aqui o João Castro.

Sim, é uma boa vitória do Sporting. Reage bem à derrota em casa com o Porto e depois reage bem a estar a perder na partida contra uma equipe muito bem orientada, com qualidade coletiva individual, a jogar em casa. É uma segunda parte muito interessante do Sporting. Concordo com o João. É uma segunda parte de caráter, de atitude. Não era fácil, porque o Famalicão é uma equipe que cria muitos problemas aos adversários, está muito bem posicionada sempre no terreno e também tem talento individual. Junta as duas coisas, mas o Sporting bem. O Suárez, vamos ter que ver, até porque há bons pontas de lança nas diversas equipes.

Eu não disse que era o melhor, eu disse que era o mais completo. Atenção.

Sim, mas o Pacho Coentrão também é bastante completo.

Sim, também.

Mas eu acho que o Suárez está bem, vem confiante da seleção também. Isso percebe-se. O João Mides também entrou bem e o João Simões, que entra muito bem, que é um jogador que eu gosto bastante e acho que até devia ter mais oportunidades, porque o Sporting não tem um oito, tirando Morita, mas Morita está com alguns problemas físicos, um oito dessas características. Mas é uma boa resposta do Sporting, uma vitória justa, merece a vitória, sem dúvida. Também teve algumas baixas de última hora e mesmo assim, com a questão dos jogadores a chegarem mesmo em cima do jogo, como o Suárez, a resposta é positiva num dos campos, concordo, que vai ser mais difícil pontuar.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te sobre este encontro do Sporting, vitória por 2x1 sobre o Famalicão.

Destacaria dois jogadores. Do Sporting, claramente aquele que foi o melhor em campo, já se falou aqui, o Pedro Gonçalves. Uma assistência, um golo, ou seja, aquela leveza, como um dos jornais diz, que é a insustentável leveza do senhor Pedro Gonçalves. Eu acho que este título está muito bem dito, porque parece alguém que já quando remata, faz passe à baliza, ou seja, parece que é tudo feito com simplicidade, de forma leve, parece que não força nada. Portanto, isso diz muito daquilo que foi claramente o melhor em campo. Mas eu destacaria, se calhar, a figura do jogo do lado oposto, que é o Gustavo Sá, que basicamente foi aquilo que a gente chama um todo-o-terreno. Apareceu em toda a parte, em todo lado. Depois, mais um ou outro destaque. Se calhar o João Simões, nesta perspectiva de que jogou 10 minutos, mas apareceu bem. E o João Castro tem falado muito sobre isso, que o João Simões é um jogador que era muito importante aparecer mais vezes, que ainda não tinha sido titular. Aliás, nem sequer tinha jogado, se não estou em erro. Portanto, era importante ele aparecer e ter minutos, porque é um jogador que pode dar coisas relevantes e importantes àquele meio-campo, sobretudo quando o próprio Pote, que muitas vezes é tirado da sua posição e se calhar não consegue aguentar o jogo todo, pelo menos nesta fase, até pelo desgaste que tem. E é um Sporting que acaba por ser competente perante um Famalicão que esteve bem e, portanto, há de realçar esse aspecto. O Famalicão esteve bem e obrigou o Sporting a ser mais competente. E isso é um sinal que também não é só menos mérito de um clube grande, como há bocado falámos em relação ao Porto com o Nacional, ou como ontem falámos do Benfica com o Santa Clara, mas é também o mérito de um Famalicão, que são equipes que estão organizadas, têm bons jogadores e o Famalicão que nos habitua a isto, que todos os anos tem sempre um, dois jogadores que se destacam claramente, e por isso também o Famalicão aparece na parte superior da tabela, e que depois, se calhar, no inverno ou no final da época, é mais um jogador que acaba por ser comprado, adquirido pelos ditos clubes grandes. E bem, porque nesta perspectiva, que isso também não será o objetivo principal do Famalicão, mas potenciar os jogadores e ter jogadores que aparecem, que faça bons negócios. E neste caso, claramente, nestas primeiras cinco jornadas, eu acho que o Gustavo Sá está acima de todos os outros e fez uma grande exibição.

Famalicão a bater-se perante o Sporting, incapaz, ainda assim, de evitar a vitória sportinguista por 2x1. Meus caros, antes de irmos às notas de campeão e aos vencedores do dia, destaque ainda para o ciclismo e para a Volta à Espanha. João Almeida deu tudo, mas acabou vencido pelo dinamarquês Vingegaard na Volta, que terminou ontem. Pouco mais de um minuto foi a vantagem que o corredor dinamarquês conseguiu. Ainda assim, Luís Pinto-Coelho, eu sei que acompanhaste de perto esta Volta à Espanha. João Almeida tem aqui muitos motivos para estar satisfeito.

Sim, sem dúvida, é um grande desempenho, é a melhor classificação de sempre dele, igual ao Joaquim Agostinho, que também tinha conseguido um segundo lugar na Volta, e é uma época fantástica para o João Almeida, a melhor época da carreira dele. Agora era descansar um bocadinho ali uns dias, porque ele andou adoentado agora nestes últimos dias, ele ontem referiu isso, porque tem o Campeonato do Mundo e o perfil do Campeonato do Mundo encaixa bem nele, é duríssimo este ano. Por isso eu acho que ainda há aqui a hipótese dele ainda fazer mais um brilharete esta época no Campeonato do Mundo, mas é uma época fantástica, um grande resultado. Eu diria que ele é o campeão dos normais, porque depois há dois, Vingegaard e Pogaçar, que são extraterrestres e é difícil de os bater, mas dentro dos normais, ele é o campeão.

João Castro, gostava também de te ouvir sobre esta prestação do João Almeida e aproveito e peço já as notas e os campeões do dia.

Sim. Eu acho que em termos do João Almeida, é um dos meus campeões. Nota 20. Eu lembro-me dos meus ciclistas preferidos, em termos portugueses. Lembro-me perfeitamente do Marcos Chagas, por exemplo. Adorava o Marcos Chagas. Houve também grandes ciclistas e o João Almeida entra claramente nessa. O Agostinho, obviamente, também, mas não o vi tanto correr. Mas a verdade é que o João Almeida entra como um dos melhores ciclistas de sempre de Portugal e eu acho que ainda vai trazer uma grande vitória para Portugal numa das grandes competições. Era nota 20 para ele, nota de campeão. Nota 17 para o Suárez, porque eu acho que haver das seleções quase sem treinar e depois demonstrar a disponibilidade que teve para trabalhar para a equipa, acho que foi fantástico. E vou dar nota também ao Tiago Margarido pela preparação que fez para o jogo do Porto, conseguindo esbater realmente as diferenças entre as duas equipas e há que dar mérito também aos treinadores quando assim merece.

São notas positivas do João Castro. Pedro Henriques, pergunto se o João Almeida também está nas tuas notas de campeões.

É a minha nota. Embora seja mais assertivo, se calhar, amanhã darmos a nota de campeão, aconteça o que acontecer. E tem que ser 20. Este "mesmo", parece que estou a dizer "mesmo", parece que é uma coisa má, fica em segundo lugar, mas ontem foi mais uma etapa superviolenta. Quem anda de bicicleta sabe. Quando eu comecei a ver aquela etapa na parte final, 18%, 19% de inclinação, é só virem à minha terra e subirem uma inclinação que há aqui, que é 15%, que é Cheleiros, que já fez parte da Volta a Portugal, e seja qual for a bicicleta, percebem o grau de dificuldade que é subir a 15% devagarinho, só para subirmos, só para cumprir, quanto mais àquela velocidade. É impressionante. E naquilo que foi esta ponta final, na chamada Bola del Mundo, onde pensava-se que o João Almeida poderia desferir algum ataque, o facto é que quem o desferiu foi o Vingegaard, conseguiu afastar-se e líder incontestável desta Volta. E como diz o João Almeida, dei a minha nota para já hoje 17, amanhã darei 20, ser segundo é o orgulho para mais atrás dos Jonas, como foram palavras que ele disse. E portanto, é só relembrar que ele iguala o melhor português da Volta, que foi o Joaquim Agostinho em 1974 com o segundo lugar. E realmente é um corredor de excelência com aquilo tudo que ele fez nesta Volta e hoje na etapa final. Estaremos depois amanhã para dar o tal 20, que é mais conhecido pelo segundo lugar que vai conquistar.

E vamos fechar com as notas e os campeões do Luís Pinto Coelho.

Eu vou dar aqui um 20 ao Nêo Peres, porque a lesão de ontem eu acho que é das piores lesões que um futebolista pode ter. O tendão de Aquiles é terrível e se calhar a paragem será um ano ou algo muito próximo disso. Ele estava a iniciar a época muito bem, tinha feito um tremendo jogo, por exemplo, em Alvalade, e ontem tem aquela infelicidade e infelizmente vai ficar afastado muito tempo, por isso um 20 para ele, muita força, porque é o pior que pode acontecer a um profissional no desporto.

E nós ficamos por aqui nesta edição de domingo de "O Campeão é". Amanhã está de regresso à hora habitual, agora no novo horário, antes era 12h35, mas já sabe que agora é sempre depois do "Jornal da Uma", para ouvir aqui na "Rádio Observador" e sempre em podcast.