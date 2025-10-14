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Portugal está à beira de carimbar o passaporte para o Mundial de 2026. Hoje, se Portugal vencer e se a Arménia não vencer frente à Irlanda, Portugal garante-se desde já o passaporte e pode ser a primeira seleção europeia a conseguir esse passaporte. A Inglaterra também tem hoje essa hipótese no jogo frente à Letónia. Quanto a Cabo Verde, já está no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. São temas para analisar nesta edição de "E o Campeão É". Hoje conto com os comentários do Gabriel Alves, do Pedro Henriques e também do João Pinto. Gabriel Alves, começo por ti. Portugal-Hungria. Este, teoricamente, é o adversário mais complicado deste grupo. Portugal conseguiu uma vitória em Budapeste, mas espera-se novamente hoje um jogo mais difícil em Lisboa.

Sim, boa tarde. Uma equipa com mais cultura tática, com jogadores, em termos também de ordem técnica, devidamente estruturados. Também trata-se de uma formação bem orientada, por um italiano de origem húngara, Marco Rossi, 61 anos, que conhece muito bem o futebol húngaro, porque independentemente de ele ter começado na Udinese em 2002, ele treinou durante vários anos o Honvéd. Está à frente da seleção da Hungria desde 2018. Portanto, é uma equipa que tem alguns jogadores que são importantes, como o caso do futebolista do Liverpool, o Szoboszlai, que é o capitão da formação, que é um jogador a ter com muita atenção, e não só. E ontem o selecionador nacional, o Martínez, falava para um fator que me parece que é fundamental e certamente que a nossa seleção está devidamente informada e trabalhada para ter em atenção, é o contra-ataque da formação húngara. Porque uma coisa é teres um bloco baixo, teres os autocarros e depois não conseguires esticar o jogo, não teres essa capacidade. Portanto, trabalhas pro zero a zero e para o erro do adversário, aqui ou acolá, na bola parada, para poderes atingir, digamos, um hipotético gol, mas o teu objetivo é mesmo não sofrer. Ou tens uma equipa que tem uma postura dentro do campo, sim, não sofrer gol, sabendo que a equipa adversária tem mais potencial, e tentar naquilo que é no esticar do jogo, no esticar do contra-ataque, poder surpreender. Portanto, são coisas completamente diferentes. Olhem a perspetiva, na minha opinião, um bom jogo para logo à noite, que é isso que importa, e que Portugal, de facto, consiga essa vitória, porque está em busca da 14ª presença, diria, consecutiva na fase final do Mundial, o que é um fator extremamente luminoso.

Sim. João Pinto, também te parece que fica já hoje decidido?

Não é tanto se, é quando. Espero que sim, que fique já hoje. Há aqui algumas coisas a ter em conta. A Hungria era teoricamente o adversário mais forte do grupo. O grande obreiro da vitória de setembro, o Cancelo, não está. É uma equipa que em dois remates fez dois gols. Portanto, há realmente aqui alguns pontos de interesse e alguns cuidados a ter. Mas estamos todos com o batimento cardíaco muito controlado. Estamos todos com a tensão arterial aqui nos 12/8, porque sabemos todos que depois, se não correr assim tão bem, ainda há a Irlanda e depois a Arménia em casa para resolver aquilo que possa acontecer. Portanto, tudo tranquilo, tudo calminho, tudo aivalado.

Pedro Henriques.

Miguel, é mesmo pro Pedro e pra ti. Será que o Pedro vai incluir o João Félix na constituição desta noite? Articular as dinâmicas que tem lá na Arábia com o Cristiano Ronaldo. Será que o Pedro... Vamos ouvir.

Bem, o Gabriel já fez o meu trabalho. Pedro, agora é resposta.

Exatamente. Sim, eu tenho a certeza de nove, tenho dúvida de dois, duas posições, mas vou já dizer. Eu só queria fazer primeiro aqui uma palavra, que era: estava à espera que as primeiras palavras de João Pinto, nosso adepto do Benfica, não fosse falar sobre a seleção, mas mostrar o seu IRS aqui publicamente, porque se ele não mostrar aqui o IRS, não pode continuar aqui conosco. Portanto, adepto do Benfica, que é adepto do Benfica, tem que mostrar o IRS. Não mostrou.

Sim, mas este programa quer-se leve, não se quer com pessoas a chorar e portanto é por aí.

Em relação ao 11, eu acho que o selecionador, pra já, vai ter que fazer aqui algumas mexidas, algumas alterações, no meu ponto de vista. Até porque o Rafael Leão não está presente, não vamos ter Cancelo também. Há aqui a dúvida, por isso é que é uma das minhas posições, porque eu não sei qual é o estado físico, no bom sentido da palavra, do João Félix, que parece que está a recuperar. Mas eu vou arriscar, sendo que a minha dúvida está no defesa direito, vamos dizer assim, e está em quem joga à esquerda, naquela posição onde apareceu o Bernardo e onde eu acho que tem que aparecer o João Félix. Partindo do princípio de que o João Félix, e eu vou contar com ele, eu vou dizer o seguinte, e tendo a dúvida também no lateral direito, entre aquilo que podia ser o Nelson Semedo, que é a minha aposta, e o Dalot. Portanto, Diogo Costa, o Rúben Dias e o Renato Veiga, obviamente, o Nuno Mendes e depois aqui Dalot, Nelson Semedo, eu vou apostar no Nelson Semedo, Vitinha e Rúben Neves e o próprio Bruno Fernandes, no meu ponto de vista, entre aspas, intocáveis, no bom sentido da palavra, Cristiano Ronaldo lá à frente. Eu acho que o Pedro Neto vai a jogo também.

Ok.

Eu acho que vai a jogo o Pedro Neto e depois a minha dúvida será que podia aparecer um Trincão, podia aparecer o Bernardo Silva. Vou apostar no João Félix e portanto vou colocar no trio por trás do Cristiano Ronaldo, se é que se pode dizer assim, pois as dinâmicas não são bem assim, mas o João Félix, o Bruno Fernandes e o Pedro Neto atrás do Cristiano Ronaldo, com o Vitinho e o Rubenes a fazer o pivô, sendo que na lateral direita e nesta posição específica à esquerda, onde apareceu, no meu ponto de vista, de forma errada, em posição trocada, aliás, acho que toda a gente foi unânime em relação a isso, o Bernardo Silva. Portanto, eu hoje tiraria ou Bernardo Silva e punha o João Félix e apostaria no Pedro Neto à direita.

Muito bem. Vamos falar aqui também de Cabo Verde, que já está no mundial. Gabriel Alves, que festa ontem completamente merecida.

É verdade, é um marco histórico. Lembrando que isso também entra naquilo que é os 50 anos da independência do país. É um 3x0 final com um 0x0 muito ansioso no intervalo. Normal. Uma nota aqui para os Camarões que empataram com Angola, têm que ir disputar o playoff, os grandes Camarões de África, esta que é a verdade. E aqui este fator que me parece interessante dizer, sendo a segunda nação mais pequena no mundial de futebol, tem 525 mil habitantes em 4 mil quilômetros quadrados, em 10 ilhas, atrás da Islândia, que é a mais pequena com os seus 300 mil habitantes. Tudo isto são fatores que estão hoje na imprensa internacional. Portanto, Cabo Verde, através do futebol, é catapultado de uma forma enorme para aquilo que é a imprensa ao nível não só da Europa, mas também de outros continentes, e chamando-se a atenção para o Rocha Liberamente, o Casa Pia, com aquele remate que abriu a lata, para o Stopira que fechou e também não se esquecendo o Sandro que fez o segundo gol. Portanto, a verdade é esta, que Cabo Verde é pintada em tudo o que é hoje imprensa, os bilhetes vendidos a um dólar nas padarias. Fui ler isto na imprensa italiana. Portanto, isto é que é de fato uma ideia de folga ordenada pelo governo para que tudo e todas as pessoas pudessem estar abrangidas pela seleção. Aí está o social, a celebração nacional, o amadurecimento. Olha, isto é de fato muito bonito e portanto Tubarões Azuis. Agora, atenção, também já temos aí os jornais de outro índole a falar da entrada de Cabo Verde nos Estados Unidos com Donald Trump.

Esse será outro filme.

É outro filme. Mas isto é para mostrar o interesse de Cabo Verde, como é catapultado por uma coisa que é do futebol.

Pedro Henriques, foi de fato uma festa bonita, completamente merecido, um futebol de Cabo Verde a garantir a qualificação sem máquinas de calcular e a fazer um feito histórico.

Sim, é um feito histórico, basta ver a festa que foi no próprio estádio e a começar por aí, que foi muito pedido para que não houvesse invasão de campo. E foi respeitado, e portanto mostra aqui também um avanço sob o ponto de vista de postura e de comportamento, porque depois sabemos que as instâncias internacionais quando entram em cima dessas situações, depois complicam as próprias seleções, e portanto esse respeito que aconteceu. Podíamos destacar várias coisas, todos os gols são importantes, mas eu acho que o momento é o momento. É um bocadinho como no outro dia eu ter sido o gol do Rúben, de ter a camisola 21, no dia em que eu marcava o 21. E aqui também há um bocado de história, porque eu vou falar do Stopira, que é o lateral, há gente que também joga a central do Torriense, que tem 37 anos, que já não era da seleção. Aliás, vocês foram à Wikipedia, etc., dizem antigo jogador da seleção, eles não atualizaram, porque ele então já se tinha retirado. E depois, fruto de uma série de lesões, até para este momento foi de novo, vem para cá, vem ajudar, porque tem 37 anos, tem experiência, é uma referência. Ontem quando ele começou a aquecer, antes de entrar, o estádio todo a gritar por ele e depois não é que ele faz o terceiro gol. O estádio já estava fechado, mas faz aquele terceiro gol, quer dizer, é loucura total. É os Tubarões Azuis, como foi dito aqui, e é sobretudo aquilo que está escrito na camisola de Cabo Verde, do ginásio, um monte de pessoas, hoje portugueses e não só com a camisola de Cabo Verde, tem lá uma expressão, uma frase que eles também usam, que é o "no stress". É realmente uma seleção de meio milhão de habitantes, no stress e portanto parabéns. Como eu disse ontem, ontem não eram só meio milhão de habitantes, eram 11 milhões e mais meio milhão e muitos outros milhões de pessoas que se associaram realmente a este fenómeno futbolístico. E só o futebol. É mesmo. Esqueçam lá o resto tudo, com todo o respeito por tudo que existe, só o futebol consegue fazer o que faz em termos de, muitas vezes, unir as sociedades e as nações. É só ver a festa que foi na Amadora, um dos sítios onde há muitos cabo-verdianos. Foi uma coisa extraordinária.

Já vamos daqui a pouco às nossas notas de campeão. Há outro tema que queria abordar e aproveitar até ter aqui o João Pinto, que é a campanha do Benfica. João, nós estamos praticamente duas semanas das eleições. Dia 25 terminarão as autárquicas. Estamos no dito período eleitoral para as eleições do Sport Lisboa e Benfica. E temos tido várias ações de campanha, claro, várias entrevistas, debates, um deles aqui na Rádio Observador semanal. Ontem vimos Noronha Lopes num canal de televisão, neste caso na CMTV, a mostrar uma declaração de rendimentos depois do que aconteceu durante a semana passada, com investigações ligadas ao que seria o trabalho e que seria o rendimento de Noronha Lopes e o que poderia ser um indício de dívidas nas empresas de Noronha Lopes. Ora, o candidato avançou com um esclarecimento que levou até uma divulgação de declarações de rendimentos. Como é que estás a ver esta campanha e aquilo que aconteceu ontem à noite nessa entrevista?

Primeiro, acho que na CMTV deviam ter metido Joe Cocker, enquanto estava a dar aquele "You Can Leave Your Hat On", que é para, já que estávamos a ver strip, víamos com pinta. E depois acho que foi demasiado. Acho que não temos que chegar a isto para mostrarmos que somos sérios ou temos convicção que somos sérios, ou entramos neste tipo de excessos. Acho que não temos que ir Não temos de ir tão longe. Creio que se entrarmos neste tipo de coisa e toda a gente tem que mostrar os seus rendimentos e toda a gente tem que andar com a declaração de IRS na mão, acabamos por provar menos do que aquilo que sabíamos antes. O que ficamos a saber foi que Noronha Lopes tem um rendimento de 21 mil euros nos últimos quatro anos, uma coisa assim do género, e perguntamos: "Mas tem mesmo? Então andas a receber 1500 paus por mês?" Ou seja, quando fazes este género de strip, o que fazes é não responder às perguntas, crias mais perguntas e portanto, a partir de agora, o que vamos ter é um chorrilho de questões e de dúvidas sobre o que ele mostrou agora e se ele mostrar mais, mais dúvidas haverá. Portanto, vamos nos centrar no Benfica, vamos nos centrar nos problemas do Benfica e deixar este tipo de coisas que não têm nada de bonito.

Muito bem, vamos às notas de campeão. Gabriel Alves, comece desse lado.

Olha, eu vou dar para Marcelino García Toral uma nota 20, porque disse: "Voltar ao Valencia? Nunca irei conviver com alguém que me mentiu em casa". Portanto, eu acho que isto é de um senhor do futebol que é extremamente importante. Vou dar nota negativa, um, dois à Suécia, que é a grande decisão. Tem uma dupla que vale 200 milhões, Isak e Gyökeres, os pontas de lança, e agora agarra-se ao playoff da Liga das Nações para não perder o seu segundo mundial. Tem um ponto dos 12 em jogo, que já jogou, onde perdeu 1 x 0 ontem com o Kosovo. Sofreu sete gols em quatro jogos e só marcou dois. E repare, só frente à Eslovénia. Portanto, esta Suécia que vendeu muito, 200 milhões, não tem. Depois, só chamar aqui a atenção para os investimentos que estão por aí. Um investimento avalado da JP Morgan para o estádio de 225 milhões. Atenção a isto. Será por acaso que o Luís Filipe Vieira andou a falar nos 200 milhões para o estádio? Se calhar há muita gente a conversar para lá das eleições, à parte das eleições. Se calhar, não sei, eu não estou aí. E quero chamar para a atenção para o Braga, que tem um saldo negativo 24/25 de 19.985.000, mas tem agora um novo acionista, que é um banqueiro moçambicano, Aêta Emeraldo, terceiro acionista desta sociedade autónoma desportiva do Braga, com 17,4%, embora o Braga seja o que tem mais, 36,99. Não esquecer que o segundo é 29,60%, que é o Qatar Sports. Portanto, atenção a estes investimentos que vão passando e o Braga está na crista da onda. António Salvador não consegue ser campeão, mas a verdade é que vai negociando e naturalmente há que ter atenção a estes negócios, porque o futebol português está no mundo. Esta é que é a verdade.

João Pinto.

Cabo Verde, claro. 20 para Cabo Verde. Relembrar que é o nono país em nível de rendimento per capita em África. Portanto, é um país que está a crescer em muitas dimensões e agora esta novidade também de irem ao mundial. Lá os esperamos nos Estados Unidos.

Pedro Henriques, para fechar.

Sim, também Cabo Verde, Tubarões Azuis, no stress, nota 20.

Está feita esta edição de "O Campeão". Estamos de regresso amanhã, logo à noite, há relato em direto do Portugal-Hungria.