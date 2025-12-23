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15ª jornada em andamento. Benfica e Futebol Clube do Porto venceram ontem os respetivos jogos. O Benfica venceu o Famalicão por 1 a 0. O Futebol Clube do Porto jogou no Ribatejo, frente ao Alverca, e venceu por 3 a 0. Hoje o Sporting joga em Guimarães, frente ao Vitória, às 20h45. Vamos acompanhar com relato indireto aqui na Rádio Observador. Analisamos estes encontros hoje com os comentários do Augusto Inácio, do Gabriel Alves, do Pedro Henriques e também da Mariana Fernandes. Mariana, começo por ti e vamos começar, neste caso, pelo jogo do Benfica, o mais recente. Jogou com o Famalicão no Estádio da Luz, venceu por 1 a 0, mas não foi um jogo propriamente fácil para a equipa de José Mourinho.

Não, não foi. E a verdade é que, se calhar, olhando para as estatísticas e olhando para a quase ausência de remates enquadrados ou de remates do Famalicão, pode passar a imagem de que, mesmo com a vantagem magra, o Benfica teve uma noite tranquila na Luz. E a verdade é que não teve. Ou seja, percebeu-se logo nos instantes iniciais, mesmo com essa ausência de oportunidades ou de situações de perigo, que o Famalicão vinha ao Estádio da Luz para retirar algo mais do que uma derrota garantida. Era uma equipa que ainda não tinha perdido fora de casa no campeonato e que não queria perder fora de casa no campeonato, e isso notou-se. É um jogo que acaba por ficar definido por mais um lance muito polémico e por aquela questão da grande penalidade. É certo que o Benfica teve mais oportunidades para marcar. É certo que o Benfica poderia ter aumentado a vantagem, não só na primeira parte, como teve oportunidades na segunda para o fazer, mas percebeu-se, principalmente a partir dos 70, 75 minutos, que a grande prioridade do Benfica e de José Mourinho era resguardar aquela vantagem e os três pontos. No momento em que Prestianni sai completamente esgotado, porque foi o jogador sempre mais ativo e o jogador que mais correu no Benfica, a decisão de José Mourinho não é colocar um jogador que o substitua diretamente, é colocar um terceiro médio, ou seja, entra Manuel Silva, precisamente para fortalecer o meio-campo, para fortalecer esse setor intermédio, esse primeiro tampão para o forcing que o Famalicão tentou fazer nos últimos minutos. Acabou por não conseguir chegar ao empate. O Benfica foi muito competente também a nível defensivo, sempre muito organizado, muito compacto na forma como defendeu os ataques e as investidas do adversário, e acaba por conseguir resgatar estes três pontos. É daqueles jogos onde se diz, e por muito que o Benfica esteja a alguns pontos de distância da liderança do campeonato, é daqueles jogos de campeonato e é daqueles jogos de campeão ou de uma equipa que quer ser campeã nacional, porque percebeu a dada altura, e José Mourinho percebeu a dada altura, que mais importante do que chegar ao segundo gol era resguardar aquela vantagem magra. Portanto, acaba por ser um jogo muito consistente, muito equilibrado e um bocadinho à semelhança do que disse o treinador. É certo que faltou algum talento, faltou alguma beleza também face àquilo que o Benfica vinha a fazer nas últimas semanas, mas existiu competência e acho que esse é o melhor elogio que se pode fazer ao Benfica nesta fase.

Gabriel Alves, concordas? O Benfica acaba por conseguir manter a baliza sem sofrer gols, consegue marcar um gol de grande penalidade. Esta questão acaba por ser competente e isso, nesta altura, é o mais importante?

Boa tarde. Eu ontem foquei, e tenho focado várias vezes a questão, que os campeonatos ganham-se a defender bem. E as partidas ganham-se a atacar bem, portanto, com capacidade de definição. E mantenho-me. É isso que faz parte, não só no futebol, no basquete e naquilo que são as diversas competições, até ao nível individual. Agora, este Benfica, e para os benfiquistas, e ouvindo benfiquistas variadíssimos, com quem lido e que ouço, muitos outros, além daquilo que é o ganhar, também querem ter espetáculo, também querem ter futebol. E a verdade é que olhar para este Benfica e olhar para o treinador que tem, e olhar para o Tottenham dos últimos anos, do Roma, do Fenerbahçe e agora do Benfica, independentemente dos jogadores que cada uma delas tinha e do campeonato em que estão inseridos, que são coisas diversas e dinâmicas distintas, mas no fundo, o futebol Mourinho é isto. É um futebol destes. E por isso é que Mourinho hoje em dia não tem luz para grandes clubes nas principais ligas. Não tem, da parte desses clubes, o interesse imediato para que possa vir a ser treinador dessas equipas que são candidatas a ganhar. Está no Benfica, está em Portugal. É o futebol que há. O Benfica ganha, está ainda na luta pelo título, está na matemática e os benfiquistas certamente têm os três pontos que desejam. Não podem falar em derrota, mas também não podem sair à rua e dizer: "Divertimo-nos, entretivemo-nos."

Augusto Inácio, as tuas notas sobre esta prestação encarnada.

Boa tarde a todos. Dizer que o Benfica, como está a oito pontos do Futebol Clube do Porto, estava a 11 antes de iniciar a partida com o Famalicão, é evidente que o Benfica tem que ser pragmático e tem que não sofrer gols acima de tudo, que é aquilo que privilegia o futebol do José Mourinho. É uma equipa que, nesse sentido, está mais sólida, está mais coesa, está mais unida. E depois, claro que falta criatividade, falta envolvimento na linha da frente, mas marcou um gol e através desse gol, o Benfica fez aquilo que tinha que fazer, que era defender, não dar oportunidades a um Famalicão, que é muito bom, troca muito bem a bola, cria situações de perigo. Se calhar o Famalicão, se apanhasse um Benfica de há uns meses atrás, era capaz de ganhar o jogo no Estádio da Luz. Desta vez, o Benfica foi atrás daquilo que é o pragmatismo. Há quatro jogos não sofre gols, é verdade, e isso parece que não traz uma outra moral à equipa que acredita, mas claramente que falta ainda muito trabalho ou falta muito talento, ou faltam jogadores para isso. Aquilo que o Benfica tem que fazer, que é jogar em casa e marcar um, marcar dois, marcar três, isso não acontece. É marcar um e não sofrer nenhum. E o que é certo é que o Benfica nesta fase conquistou três pontos importantes, está oito pontos. Lá está a tal coisa da matemática que continua ainda a assinar, mas claramente se o Benfica até lá perder pontos ou empatar um jogo sequer, fica mais afastado, as coisas são mais difíceis e o Benfica já vai ter um jogo bastante complicado antes do fim do ano, que é com o Sporting Braga em Braga.

Este jogo fica marcado também por aquilo que aconteceu depois do jogo, declarações do presidente do Famalicão, criar quase uma relação entre aquilo que aconteceu nos Açores, no jogo entre Santa Clara e Sporting, e o que aconteceu no Estádio da Luz. Mas Pedro Henriques, compreendes as críticas do presidente do Famalicão perante as imagens do lance que foram divulgadas durante o jogo e também as que foram já divulgadas depois do encontro? A tua análise ontem no "Sem Falta" e durante o jogo foi que a decisão correta na grande penalidade que dá o gol ao Benfica. Queria a tua leitura daquilo que diz também o presidente do Famalicão e desta exibição encarnada.

Boa tarde. A única coisa que me espanta é utilizarem a palavra, percebo que o contexto pode ser esse, o contexto que temos em torno do futebol, mas dizer que aquele pontapé de penal é polêmico, deixa-me preocupado. E deixa-me preocupado porque não tem polêmica nenhuma. É pontapé de penal e ponto, parágrafo final, e com mais reticências e pontos o que quiserem tudo a seguir. Porque até os oito comentadores de arbitragem, que normalmente até muitas vezes cada um nos seus meios, nas suas terras, nas suas casas, com origens diferentes, até os oito comentadores, que é um caso raro, todos dão penal. Até daqueles que vêm das vezes dos locais mais estranhos, como eu costumo dizer. E portanto, não tem nada de polêmico este pontapé de penal. Agarrando nas palavras até do mister do Famalicão, que diz que não deseja a ninguém ser árbitro. Não, eu não desejo a ninguém não saber que as leis são 17 e que se eu perguntar a alguém quantas páginas tem o livro, ninguém sabe que tem 217. Por quê? Nem a cor da capa. E portanto, eu não desejo a ninguém falarem de arbitragem sob o ponto de vista de análise técnica de um lance e pelo menos não saberem alguma coisa de arbitragem. E é por isso que depois se gera este clima e este ambiente. Comparar este lance de claro e óbvio penal com o lance dos Açores, que não é claro e óbvio e que não é penal, eu não sei se é brincadeira, é o que vocês quiserem, porque são coisas totalmente diferentes. E se há lances que eu até aceito e admito que estão na zona cinzenta, naquela perspectiva, porque havendo contato, estes são os lances que não estão nada na zona cinzenta. Eu não vou falar de cor, senão ainda vem alguém de alguma associação. Vamos pôr azul claro e azul escuro ou amarelo e outra coisa qualquer, estão em diâmetros completamente opostos. E, portanto, pra mim não tem polêmica. Já não vou falar do presidente. Enfim, faz o que faz, diz o que diz, não sei se ele ficou um bocadinho decepcionado hoje ao abrir as páginas de todos os jornais, todos, mas todos, e olhar para os comentadores todos dizendo: "Penal, penal", se calhar fica um bocadinho decepcionado. Aquilo que me preocupa é as pessoas que também sendo do futebol, de repente põem em causa, por exemplo, a tal foice de conversa, a questão da videoarbitragem e que têm saudades do futebol à moda antiga, no sentido que o árbitro decidia, bem ou mal, está decidido. É porque essas pessoas quando dizem isso, só o dizem quando eventualmente se sentem que o vídeo-árbitro não foi, não é que se sentem prejudicados, é que o vídeo-árbitro não foi na direção que eles queriam. Não dá pra perceber. Do jogo, duas coisas. Bah, renne cheia, equilíbrio e pragmatismo, acho que são as palavras que se adaptam. Karivic continua a ser alguém que na baliza continua a fazer a diferença, e um jogo amarrado, sim, com algumas dificuldades do Benfica, mas é assim que o Porto, o Porto agora não, porque já vamos falar sobre o Porto, que ganha com classe, mas que muitas vezes os campeões também se forjam, como é o caso do Benfica e do Sporting também no passado, quando muitas vezes ganhava a acabar o jogo. Agora, a questão aqui que se coloca é que na frente, e vamos falar já de certeza a seguir, vai alguém que vai com muita competência e joga muito futebol, que é o Futebol Clube do Porto.

Vamos falar desse Futebol Clube do Porto, que venceu por 3 x 0 frente ao Alverca. Mariana Fernandes, acabou por ser uma vitória confortável dos Dragões, que chegam ao Natal também com uma margem confortável na liderança do campeonato.

Sim, é mais uma vitória confortável do Futebol Clube do Porto. Acho que é esse o take que tiramos daqui, a verdade é essa. Na antecipação a este jogo, na antevisão a este jogo, acho que todos concordávamos com a ideia de que era um Porto, ou de que é um Porto a aproximar-se mais do início da temporada e a desligar-se ou a distanciar-se um bocadinho mais daquele Porto que tropeçou ali na Liga Europa, que teve resultados um bocadinho mais difíceis e tangenciais também no campeonato. É um Porto muito mais à imagem daquele Porto que nos impressionou no início da época e que levou Francesco Farioli a ser um dos protagonistas desses primeiros meses, dessas primeiras semanas da temporada também. Acho que é um Porto muito consistente nesta altura, muito crente e muito crédulo também nas suas ideias e naquilo que pretende fazer sempre que entra em campo. É um Porto que chega muito confortável a esta fase do Natal e a esta fase do final do ano, ou seja, não só, obviamente, com os pontos que tem de vantagem em relação ao Sporting ou Benfica, com o facto de não ter perdido no campeonato e ter apenas um empate e à exceção disso, apenas vitórias. É um Porto que acredita muito naquilo que está a fazer. Eu acho que isso se nota sempre que entra em campo. A nível individual, obviamente, se calhar um jogador que não tem tido

Tanto protagonismo como outros neste início de temporada, que é o Borja Sáenz, que faz um golo extraordinário, marca dois, mas faz um deles extraordinário. Que acaba por ser o elemento mais do foco do Porto. É um jogador que chega, se calhar, sem tanto cartaz como outros que chegaram, como foi o caso do Bednarek, o caso do Kiwior, também é o caso do Gabri Veiga, mas que na verdade tem sido muito mais do que apenas uma solução para o ataque e tem sido um dos protagonistas também desse mesmo ataque de Francesco Farioli.

Hoje joga o Sporting em Guimarães. Augustininho, nunca é um terreno fácil. O Benfica apanhou o Sporting e pressiona o Leão. O que esperas deste encontro frente à Vitória?

Os jogos em Guimarães nunca são fáceis para ninguém, mas diria que o Vitória está a passar por uma fase em que já não é aquele grande Vitória que realmente moía ao juízo os grandes, principalmente. Mas é uma equipa que estava em crescimento. Quando eu digo que estava em crescimento, foi porque com o Aves para a Taça de Portugal foi eliminado, mas estava numa fase muito boa. Não sei que Vitória é que vai aparecer hoje. Naturalmente que o Sporting também motiva os jogadores do Vitória, como é evidente. O Vitória tem uma boa equipa, tem um bom treinador, tem um bom conjunto. Parece-me a mim que o Vitória é capaz de criar muitos problemas ao Sporting, mas o Sporting está igualado já com o Benfica em pontos, está a oito pontos do foco do Porto, precisa de ganhar o jogo também. Tem ali alguns problemas, não se sabe se vai jogar Ioannis com o Luis Suárez ou não. Trincão é lugar certo na equipa, não se sabe quem é que vai jogar à direita, se é o Vagner, se é realmente o Fresneda. Enfim, é um Sporting que o Rui Borges, e temos que ser justos para com ele, nunca se queixa dos jogadores que não tem à sua disposição. E ele inclusivamente chegou a dizer no Sporting nunca se pode queixar que não há soluções, tem sempre soluções. Não é qualquer um que diz isso e temos que valorizar isso também. Mas o que é certo é que o Sporting precisa de ganhar o jogo e precisa de ser uma versão Sporting forte e que possa impor-se em Guimarães, o que não é fácil. Por isso, espero com alguma expectativa ou com grande expectativa, o desenrolar do jogo. Espero ver um grande espetáculo, mas não dou como garantia da vitória do Sporting, porque reconheço que o Vitória também tem equipa para ganhar ao Sporting.

Vamos então às nossas notas de campeão. Gabriel Alves, começa desse lado.

Olha, para já para o Futebol Clube do Porto, estou de acordo com o que a Mariana acabou de dizer há pouco, pela consistência e aquilo que vai mostrando e pelo treinador, que é um jovem e que obviamente se adaptou muito bem àquilo que é a linguagem. Ele é italiano, obviamente. Já passou pela França, enfim. À linguagem usada naquilo que é o futebol português, mas no campo é o que interessa. Tem mostrado competência e capacidade e para o Borja Sáenz com aquele gol. Portanto, dou 16 à vitória, dou 17 ao Borja Sáenz, porque aquilo é um gol de espetáculo pra levantar a bancada. Mas a minha nota vai para um tal que cá em Portugal brilha por aí. É um grande jogador chamado Neris. Há uns que ficam que são fantásticos. Há aqueles que vão embora. Neris deu ontem um show em Riade, na Arábia Saudita e, portanto, para ele vai 20, porque os dois gols que ele marca são fantásticos. O primeiro levantou toda a Arábia e toda a Ásia, e dizem assim: "Queríamos mais Supertaças cá, mas é com as cinco principais ligas do mundo."

Pedro Henriques, campeão do dia?

Sim, o meu campeão do dia vai, naturalmente, para aquele piloto, o Carlos Borja Sáenz. Não é piloto, é extremo. Realmente imparável e sobretudo um jogador brilhante. E ontem fez dois gols, ainda viu o outro anulado, e bem, mas fez ali um gol que é muito bonito e de grande efeito e é daqueles que podem ter nos vídeos para contar para mais tarde. Portanto, nota 17. E depois, em relação só à questão do Sporting, se eu saio daqui sem dizer o 11, fico triste. Rui Silva, Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Máxer Ruiz, Uhm, Morita, Alisson Santos, Trincão, Ioannis e Luis Suárez.

Augustininho.

As minhas notas eram aquelas que o Gabriel Alves também disse, e bem, só acrescentando que também dou a nota 16 para o Diogo Costa, que fez duas grandes defesas quando o resultado estava em 1x0. Salvou o Futebol Clube do Porto de um 1x1, mas não é salvar numa defesa simples, é que foi realmente uma extraordinária defesa ao nível do gol do Borja Santos, que foi o terceiro, que levantou o estádio. E claramente, também para o Nápoles e para o Neris, que realmente aqui foi pouco valorizado e que agora está a demonstrar que o Benfica, se calhar, precipitou-se ao deixá-lo sair.

Mariana Fernandes.

Sim, um 10, porque ainda não se sabe o que vai sair daqui para o basquetebol. O basquetebol está a passar por um processo muito semelhante ao da Superliga Europeia e da Liga dos Campeões, ou seja, a NBA e a FIBA, a Federação Internacional de Basquetebol, estão a juntar-se para criar uma nova competição com base também na NBA, uma nova competição na Europa que vai retirar as principais equipas da Euroliga, ou seja, do equivalente à Liga dos Campeões no que toca ao futebol. É um terremoto que vai acontecer no basquetebol europeu. Não se fala tanto, obviamente, porque não é futebol, mas é exatamente aquilo que iria acontecer se a Superliga Europeia tivesse ido para frente contra a UEFA. É um 10, porque pode ser muito bom, pode ser muito mau, mas a verdade é que está a acontecer mesmo aqui ao lado, numa modalidade que é um pouquinho mais periférica para nós, mas que, como sabemos, movimenta muito dinheiro em vários países europeus.

Está feita esta edição de "E o Campeão É". Estamos de regresso ao desporto. Mais à frente, logo à noite, relato em direto do Vitória-Sporting.