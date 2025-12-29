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Há mudanças nas distâncias no pódio da Liga Portuguesa. Ontem o Benfica empatou em Braga com o Sporting Braga, o Sporting venceu em casa de forma confortável o Rio Ave. Com isto, e ainda com o Futebol Clube do Porto por jogar hoje com o AVS, nesta altura, a diferença entre Benfica e Sporting está nos cinco pontos. O Benfica soma 36, o Sporting 41. O Futebol Clube do Porto, que joga hoje, tem 43 pontos, pode chegar aos 46 e assim ficar a 10 pontos do terceiro classificado, o Benfica. São temas para analisar nesta edição de "E o Campeão é", principalmente esses dois jogos de ontem, o Sporting Braga x Benfica e o Sporting x Rio Ave. Eu sou Miguel Cordeiro, vou conversar com o Gabriel Alves, o Agostinho Inácio e o Pedro Henriques. Bem-vindos. Gabriel Alves, vamos começar pelo Benfica, que teve um empate, uma escorregadela em Braga, num jogo muito disputado, em que podemos dizer que o empate é o resultado mais justo?

Olha, boa tarde. Eu não considero uma escorregadela, considero que é um jogo de futebol em que há um candidato ao título e há um candidato a lugares cimeiros. E que acontece um pouco por todo o mundo, não é só por cá. Obviamente, como o Benfica tem a dimensão que tem, tem o nome que tem, tem o volume que tem, natural, creditado por décadas e já há mais de um centenário, tem a qualificação social que todos nós sabemos, e daí naturalmente dá-se essa nota. Agora, se o Benfica é candidato ao título e é uma escorregadela, como é que este Benfica pode entrar num jogo, onde é candidato ao título, não pode perder pontos, a jogar como se fosse uma equipa de meio para baixo da tabela? Bloco baixo, lenta, à espera do erro do adversário, tentar sair no contra-ataque, ver se conseguir uma transição, que é uma palavra muito bonita agora. Mas se calhar Ivanovic, que era o jogador mais profundidade, também não estava na equipa. O Braga fez o seu papel, fez o seu desenho de jogo, foi igual a si próprio. A equipa sólida naquilo que é posse de bola, não conseguiu ter definição para concretizar antes do Benfica. E o Benfica num lance de bola parada e muito bem marcado, muito bem desenhado. Chega à vantagem. Eu não sei se este Benfica é candidato ao título. Temos aquela linguagem popular. Mas a vaca varia. Era uma equipa fantástica, tinha jogadores ótimos quando o Mourinho, o atual treinador, estava no Fenerbahçe, depois vem: "Isto já não é bem assim". Agora diz: "Aquilo é escolhido pelo Bruno Lage, não é escolhido pelo José Mourinho, mas ganhou a Napoli, depois já está tudo em ordem". E andamos nisto. Andamos nisto porque isto é o mercado, é o negócio, é o negócio das mentalidades, é o negócio das emoções. E depois tivemos ontem, naturalmente, aquela história do Mourinho no final, em que não assume nada, mas mesmo nada, e vem com ironia, uma ironia barata. Muito vista no mundo, mas é vista no mundo também com ironia, porque realmente isto não é um bom espetro para o futebol português. O Benfica é uma grande marca, é uma grande marca nacional com correspondência internacional, é uma marca que obviamente merece todo o respeito. E Mourinho veio justificar aquilo que era quase injustificável com uma graça. Uma graça de mau gosto. Eu não vou meter-me naquilo que é, de facto, o trabalho do Pedro Henriques e todo o argumento de lá irás, e o Pedro Henriques já o desenhou bem, mas é assim: falar daquele golo que o Benfica marcou e dizer que é golo e depois mostrar imagens a tudo o que é pessoal. Imagens que não são as imagens concretas, qualificadas, todas as que existem. Aquilo que eu chamo atirar areia para os olhos dos camelos no deserto, obviamente que não é bom nem para o Benfica, nem para as pessoas do Benfica, nem para os benfiquistas. Só que uma nota que eu quero deixar. Ah, e esqueci-se de falar daquele pisão. Pois, do pisão na área ao jogador do Braga. Eu queria só dar aqui uma nota de elogio forte. Vou dar uma nota de elogio ao José Calado ontem na CMTV. Eu ouvi-o e ele é um benfiquista inveterado. É um adepto, comentador, analista, que defende o Benfica até onde pode. O seu ato de seriedade ontem, face aos factos, eu não posso deixar de lhe dar. Vou lhe dar a primeira nota de hoje: 20, porque foi de uma objetividade, de um pragmatismo, de uma seriedade que obviamente só pode ter no âmbito e na sociedade benfiquista elogio e nada mais. Quanto ao mais, não se esqueçam de ouvir o que o Paul Victor disse no final, na entrevista curta do final do jogo espanhol, fabricado na La Masia, fabricado em termos futebolísticos, e ouvir o que disse o Aarons. Eu não sei se o Aarons lá, quando estiver no norte da Europa, vai ter o mesmo discurso.

Agostinho Inácio.

Bom dia.

Bom dia.

Falar sobre o jogo, dentro daquilo que o Gabriel já disse. Acrescentar só que o Benfica na primeira parte teve uma cara e na segunda teve outra. E na segunda teve outra porque estava a perder e tinha que ter uma outra atitude. Uma primeira parte em que o Braga foi superior, em que o Braga sofre um gol quando menos se esperava, mas existe isso precisamente nas bolas paradas, que é um trunfo muito grande para se marcar gols também. E o que é certo é que ainda na primeira parte, o Braga, através do seu bom futebol, conseguiu marcar dois gols e ir para o intervalo em vantagem Perante o Benfica, que marcou aquele golo, ficou recuado à espera que o Braga atacasse para criar depois o contra-ataque. Mas lá está, tal coisa, contra-ataque foi aquela ideia de jogo que o Benfica teve no jogo com o Nápoles, em que era preciso profundidade, mas Pávlovic não tem essa rapidez. Evanilson tem essa rapidez para ir à procura da bola no espaço. Mas a estratégia para o Nápoles foi uma coisa, para o Braga parece que foi outra. O que é certo é que esse contra-ataque nunca existiu porque o Benfica não tinha capacidade para o fazer. Na segunda parte, o Benfica avançou as linhas, é verdade que pressionou muito mais, é verdade que ficou muito mais perto da baliza e depois aconteceram casos, como o Gabriel Alves disse, e bem, o Pedro Henriques vai dissecar isso, porque já dissecou ontem, mas vai dissecar isso de certeza absoluta. Eu diria que ambos têm razões de queixa daquilo que foi o jogo, mas no jogo em si, sinceramente, nem uma, nem outra equipa mereciam perder. Por isso, acho que o empate é correto e justo.

Pedro Henriques, de facto, um jogo com muitos casos, com mais declarações no final do encontro, de Mourinho, de Salvador. O que tiramos deste jogo? O que tiramos deste jogo, destas declarações e de mais uma jornada a falar de arbitragem?

Sim, as minhas notas também passam pela arbitragem. Em termos de jogo, o Braga foi claramente superior na primeira parte e o Benfica dominou o segundo tempo. Acho que não há nenhum comentador que não tenha visto isto e não tenha falado sobre isso. Acho que foi lógico. Na primeira parte, o grande nível do Braga tem muito a ver com aquela que foi a mobilidade de dois jogadores, para mim essenciais no Braga, no jogo de ontem, o Paul Victor e o Victor Gomes, que acho que acabaram por confundir um bocadinho aquilo que são as marcações do Benfica. E o Benfica a denotar um problema comum que é os equívocos defensivos, ou seja, falham muitas vezes em termos defensivos, o que não é normal. Para mim, em termos de jogo, o melhor em campo foi claramente o Rodrigo Zalazar. Para mim, a grande figura foi, não sendo o melhor em jogo, que é um jogador que acho que não sabe jogar mal e joga muito bem sempre, que é o Pávlovic, que está num grande momento de forma. Faltou-lhe o golo, mas é realmente um jogador diferente. Destacar também aquilo que é sempre bom, porque os adeptos são o que mais importa no jogo e estas 24.314 pessoas, que acho que foi o recorde de temporada, e isso é muito importante, considerando até a própria quadra festiva em que estamos envolvidos. E depois, ainda antes de falar sobre a arbitragem, o mais do mesmo. Não há nada de novo. Terminamos o ano como começamos, que não é a questão das críticas, é os presidentes a falarem. Não faz sentido. E quando dizemos que as multas têm que ser de 100 mil ou 200 mil, mas depois não sei se vai haver vontade, porque eu acho que é mais forte do que todos os presidentes assumirem protagonismo para falarem de caso de jogo e, neste caso, da questão da arbitragem. Relativamente à arbitragem em si, eu acho que há dois momentos que são cruciais no jogo. Há vários, mas há dois momentos que são cruciais no jogo. Um, que é uma questão de televisão, ou seja, é impossível um árbitro ver o lance e compreendo até a ausência de VAR no lance, que é o minuto sete, o tal pisão que ocorreu do Leandro Barreiro, que em corrida acaba por pisar com o pé esquerdo o calcanhar também esquerdo do Paul Victor. Como ficaram três jogadores do Braga caídos no chão e como a principal queixa era do João Moutinho, no mesmo lance, está-se a queixar do pontapé de penalty do Arce, o próprio VAR foi-se focar nesse momento e, portanto, obviamente que não se foi focar nos outros. E é lance em que a bola passa por cima, não está lá, e isso tudo faz com que o árbitro não consiga ver, é impossível, aquele pisão, e também o VAR não se tenha focado. Mas na prática e na realidade ficou um penalty por assinalar. E depois, talvez o caso mais relevante e importante, porque o jogo está dois a dois, a 15 minutos do fim, no minuto 75, que eu podia abordar isto de várias maneiras, dizendo vão a sem falta ver a minha opinião. A minha opinião é que realmente há falta, há carga incorreta, ilegal. A maneira como o Richard Rios abordou o lance. Só relembrar que o Victor Gomes, depois do Arce defender a bola para a frente, julga que tem a bola dominada, ela escapa-lhe e vai na direção da sua linha de baliza e é ele que corre para a bola e chega primeiro e tem a bola no seu pé esquerdo. E a abordagem que é feita por Richard Rios, do lado direito do Victor Gomes, é com o braço à frente, a carregar ali na zona de axile, utilizando todo o corpo na carga lateral. E eu relembro que quando um jogador tenta tirar a bola ao outro, lei 12, faltas e incorreções, só há uma hipótese de tu fazeres uma carga considerada correta: com a bola em chance jogável, que antes era três metros, agora é estar lá presente, e estava, e depois é que o ombro contra igual região do corpo, pressupõe ombro a omoplata. Ora, se vais com o braço à frente e se carregas com o corpo, automaticamente a carga é incorreta. Não é que eu goste muito de falar disso, mas gosto sempre de puxar à equação isto. Gosto sempre de ver os outros comentadores e quer no Jornal do Jogo, na Bola, onde eu escrevo, e no próprio Record, os seis comentadores, curiosamente, estão todos de acordo no que diz respeito à questão da falta que existiu e, portanto, da não validação do gol. O que diz alguma coisa também de um lance que não é assim tão difícil de analisar. De qualquer maneira, eu acho que o árbitro e o VAR estiveram bem e, na minha opinião, já o tinha manifestado ontem, o gol é bem anulado e porque há a mesma falta de Richard Rios sobre o Victor Gomes.

Análise do Pedro Henriques, também casos de arbitragem que vão marcando o nosso campeonato, neste caso no Braga-Benfica. O Sporting venceu de forma confortável o Rio Ave, a jogar em casa, o último jogo em Alvalade este ano. Uma boa exibição de Luís Suárez, que consegue um hat trick, uma vitória por 4x0 por parte do Sporting. Maxi Araújo fez o outro gol. Augusto Inácio, mesmo com ausências e com o Sporting com algumas baixas, continua a carburar este Ferrari verde.

Antes de responder à tua pergunta, deixa-me só clarificar aqui uma coisa, espero que o Pedro Henriques não leve a mal, não era o Victor Gomes, era o Victor Carvalho. Mas isso para o caso não interessa.

O lance é com o Victor Gomes?

Sim. Eu acho que é com o Victor Carvalho, mas está bem. Mas não interessa. Ok. Então não está equivocado, pode ser que esteja eu. Mas de qualquer maneira, era só uma observação que eu achava que para ser mais correto era assim, mas tudo bem. Em relação ao Sporting, eu diria que o Sporting está bem, o Sporting respira saúde, o Sporting está realmente num momento em que tudo corre bem porque a equipa está confiante. Parece, como se costuma dizer na gíria futebolística, a bola sorri nos pés dos jogadores do Sporting. Os movimentos são corretos, a intensidade é boa, a dinâmica também é boa. O Rio Ave teve enormes dificuldades em travar este Sporting, porque o Sporting tem realmente uma capacidade ofensiva bastante acima da média. É a melhor equipa neste momento a jogar futebol em Portugal, é o Sporting. O Sporting corresponde isso em três jogos, marca 14 gols, repara só nisto, seis a zero ao Ave, quatro a zero em Guimarães e agora quatro a zero ao Rio Ave. É realmente uma máquina de fazer gols. Conseguiu cavar um fosso agora de cinco pontos para o Sporting. Está a cinco pontos do Futebol Clube do Porto, se o Futebol Clube do Porto ganhar o seu jogo de hoje. Eu diria que o Sporting está, como se costuma dizer, no ponto. Está naquele momento em que é difícil bater o Sporting, é difícil travar este Sporting. Agora vamos ver que cada jogo tem a sua história, mas para já o Sporting acaba o ano em grande forma.

Desculpe, é o Vítor Carvalho. Eu estava aqui a falar Vítor Gomes, é Vítor Carvalho.

Sim, era o que eu estava a dizer.

Não, certo. Eu falei Gomes, é Carvalho.

Sim. É só para complementar aquilo que tu disseste.

Sim, é o Carvalho.

Pronto. Isso, para ser mais correto.

Seguimos com o Sporting Rio Ave. Gabriel Alves, o que te pareceu esta exibição em Alvalade dos Leões?

Olha, é uma boa exibição, aliás, o resultado acaba por espelhar. Mas eu gostaria, portanto, Sporting e o próprio Futebol Clube do Porto, porque isto tem a ver com mercados. Agora anda aí tudo muito exaltado com o mercado de inverno, o Benfica. Olha, vai comprar jogadores do Campeonato Português. É interessante, pelo menos são jogadores que estão adaptados a esta plataforma nacional e, portanto, não têm que ter aquele tal período de muita adaptação ao tal futebol português, adaptação sim, ao clube para onde vêm agora, para a sociedade desportiva, para a empresa para onde vêm agora. Mas em relação aos mercados de verão, eu tenho que dizer, o Sporting fez um bom mercado, o Futebol Clube do Porto fez um bom mercado e está a ter, obviamente, a consequência desse bom mercado. Eu disse aqui, lembro-me e vocês sabem, e se não, está gravado, que o Luís Soares, que é um excelente ponta de lança, ia marcar pelo menos 20. Acho que já vai nos 18, 20 gols. Olha, agora vou dizer 30, porque eu conheço o Luís Soares desde que jogava no Granada, desde que jogou no Almería, onde teve uma grave lesão, infelizmente, numa jogada de gol ilusiva. Mas hoje é um jogador que soube evoluir, soube crescer, tem muito pouco a ver. É preciso também saber os aspetos táticos do Granada há quatro, cinco anos e os de hoje no Sporting. Ele hoje é um jogador altamente associativo e obviamente que é um jogador que está no mercado internacional, está debaixo de olho. Portanto, o Sporting esteve bem no mercado e o próprio Futebol Clube do Porto com outras unidades. E depois tem outra situação. Eu não sei se o Rui Borges, treinador do Sporting Clube de Portugal, anda de tabuleiro lá na cantina do Sporting a ver os meninos comer para ter acessibilidade a eles, se não dorme para estar na academia. O que é facto é que certamente tem toda a sua estrutura a trabalhar e vai pondo os meninos a jogar, vai lhes dando tempo, vai lhes dando competitividade, o mesmo acontecendo a norte do país. Portanto, quer o Futebol Clube do Porto, quer o Sporting Clube de Portugal, têm tido naquilo que é o mercado, neste mercado, estou a falar deste mercado de verão, se calhar o Sporting já anteriormente, porque o Futebol Clube do Porto também há dois anos, nada, a verdade é que este mercado tem sido um mercado para eles condizente. E dizer mais, este Benfica que vai tanto ao mercado, que é o recordista de mercado, gasta tanto dinheiro, foi o que mais gastou, ainda tem que ir ao mercado de inverno, que não tem. Olha, até jogadores para a enfermaria trouxe nos últimos anos, mas os benfiquistas é que sabem.

Vamos rapidamente ao Porto AVS. Há hoje jogo, Pedro Henriques, o que esperas deste jogo e também que 11 apontas ao Futebol Clube do Porto?

É lógico que o Porto hoje, claro que os clubes olham para eles próprios, mesmo que depois digam que não ligam àquilo que os adversários fazem, é óbvio que tem que ligar, porque é isso que faz depois a classificação. E embora o Porto esteja na frente e olhe para baixo e veja se vê encurtada a distância ou se vê aumentada a distância em relação aos adversários, quanto mais distanciar, melhor, para depois mais à frente, eventualmente, alguma situação que possa correr menos bem, estarem sempre precavidos. E o Porto quer claramente ganhar o jogo, é claramente favorito a jogar em casa, portanto acho que nem passa pela cabeça de nenhum adepto do Porto não ganhar o jogo hoje em casa. Para continuar com aquilo que é a distância para o Sporting de cinco pontos, que é uma distância boa, confortável, tendo em consideração que normalmente quem é campeão parte sempre um bocadinho na frente e é sempre um bocadinho mais favorito, e manter essa distância é bom, e este tal aumento que também é relevante e importante de, se ganhar, obviamente, para 10 pontos para o Benfica. E, portanto, não estou a dizer que haja aqui uma motivação extra, porque os jogadores estão motivados porque querem manter a liderança, acabar bem o ano, mas não deixa de estar sempre na cabeça o facto de poderem, neste caso, aumentar ainda mais a distância para o terceiro lugar. Em relação àquilo que o Porto hoje vai fazer. Temos sempre que dar mérito e respeitar sempre os adversários, que por vezes, nestes jogos, embora não pareça que este ano seja o caso, parece que há um grande fosso entre as equipas grandes e a qualidade que têm, sobretudo o Sporting e Porto, têm marcado bem isso em relação aos demais adversários, mas nestes jogos é que às vezes se perdem os campeonatos, mas eu acho que isso não vai acontecer hoje nem temos derrota. Diogo Costa, Alberto Costa, Benard Esior, Francisco Moura, Varela, Frauol, Rodrigo Moura, William Gomes, Samu e Pepê.

Tem 15 segundos para cada um. Preciso que cumpram este tempo ou agucinasse o campeão do dia.

Olha, nota 17 para o Luís Soares. O Gabriel Alves disse sempre, desde o início da época, quando o Sporting contratou este jogador, que o Sporting tinha contratado um grande ponta de lança, justiça seja feita ao Gabriel Alves, e ele está a corresponder, três gols ontem, mais uma assistência com um pé esquerdo fantástico. E também queria dar a nota 18 ao Cristiano Ronaldo, só faltam 44 para chegar aos mil, mais dois gols este fim de semana.

Está quase. Gabriel Alves.

Dou 18 ao Luís Soares, dou os 20 ao Calado pela sua seriedade, inclusivamente pelas imagens que foram passadas nas redes sociais sobre o tal lance. Portanto, aquilo que ele criticou dessas imagens e tudo, a seriedade do José Calado. Olhe, dou zero a José Mourinho, zero, e de dizer assim: é este treinador que querem para a seleção do nacional? Ui, meu Deus, aí vai ficar muito forte para o português.

Pedro Henriques.

Minha nota de 20 para Portugal no Globe Soccer Awards. Fomos eleitos a melhor seleção do mundo, Vitinho é o melhor médio e depois mais três prêmios, Cristiano Ronaldo o melhor jogador do Médio Oriente e depois o Luís Campos e o Jorge Mendes. Luís Campos como diretor desportivo e o agente Jorge Mendes. Vale o que vale, eu sei, mas são prêmios, é o reconhecimento do plano internacional e Portugal em grande com pelo menos estes cinco títulos conquistados.

Está feita a edição de E o Campeão é.