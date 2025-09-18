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Só falta saber quando, mas é certo que José Mourinho vai ser apresentado nas próximas horas como novo treinador do Benfica. Está, de resto, a esta hora, a caminho do centro de estágio do Benfica, no Seixal. O técnico português com mais títulos da história, 26, regressa ao clube onde há 25 anos iniciou a carreira como técnico profissional. Há quem aplauda a decisão de Rui Costa, o presidente, mas também há quem manifeste reservas ou considere mesmo um erro. Será? Para além da contratação de José Mourinho, esta edição de "O Campeão É" vamos também fazer a antevisão do Sporting-Kairat, do Cazaquistão. É a estreia dos Leões na edição deste ano da fase liga da Liga dos Campeões. Temas para analisar pelo Augusto Inácio, João Castro, Pedro Henriques e pela Mariana Fernandes. Bem-vindos. Mariana, começo por ti. Dizia na introdução que há entre os adeptos do Benfica quem não aprova esta contratação, com o argumento, por exemplo, de que José Mourinho, nos últimos oito anos, só ganhou um título e que tem sido sucessivamente despedido dos clubes por onde tem passado. Na tua opinião, este é um bom casamento?

Primeiro, essa questão dos títulos é sempre muito relativa, porque José Mourinho teve um sucesso relativo e não é campeão nacional com nenhum clube desde 2015, creio eu, no Chelsea, portanto já há muito tempo. Mas também temos de olhar para os clubes por que José Mourinho passou nesta última década, ou seja, depois do Chelsea. Se tirarmos o Chelsea desta equação, temos o Manchester United, que sabemos que está inserido numa enorme crise desde a saída de Alex Ferguson em 2013. E, na verdade, José Mourinho é o treinador mais bem-sucedido do Manchester United no pós Alex Ferguson. Ganha uma Liga Europa, creio que ganha uma ou duas Taças da Liga, mas ganha uma Liga Europa, que é o troféu mais relevante que o clube tem desde que o treinador escocês saiu. Depois disso, tem o Tottenham, que como sabemos, ganhou o ano passado a Liga Europa, mas não ganhava qualquer troféu desde 2008, vai a uma final da Taça da Liga e nem sequer permitem que chegue ou que jogue essa final da Taça da Liga. É despedido há seis dias dessa final. A seguir vem a Roma, que sabemos que há muitos anos que anda arredada de ser campeã italiana, de chegar ao primeiro lugar da Série A, e mesmo assim consegue ganhar uma Liga Conferência e consegue chegar a uma final da Liga Europa, que só perde nas grandes penalidades com o Sevilha. E depois o Fenerbahçe, que sabemos também que nos últimos anos tem sido completamente anulado pela hegemonia do Galatasaray. Isto não desculpa nada. Ou seja, não estou a dizer que José Mourinho não poderia ter feito melhor ou não poderia ter tido mais sucesso. Agora temos de olhar para o contexto em que José Mourinho esteve inserido. Não andou propriamente a treinar equipas como Bayern de Munique ou PSG, em que não teve sucesso nenhum, não conseguiu ser campeão. Não foi bem isso que aconteceu na última década. Ainda assim, isto também não quer dizer que José Mourinho seja propriamente, a meu ver, na minha opinião, o treinador mais adequado aos tempos modernos.

Por quê?

Eu acho que José Mourinho parou no tempo. Acho que José Mourinho não soube adaptar a sua forma de jogar à forma como o futebol evoluiu. E com isto não estou a dizer que José Mourinho tinha de mudar por completo a sua filosofia de jogo e começar a ser um treinador de jogo de posição como Pep Guardiola ou Roberto De Zerbi. Não é isso que estou a dizer. Acho é que José Mourinho continuou demasiado agarrado àquilo que o fez ter sucesso de 2000 a 2010, essencialmente, e não conseguiu adaptar-se à forma como o futebol evoluiu de 2010 a 2020. Um futebol muito mais móvel, um futebol onde uma posição não é propriamente a sua posição até o final, onde um jogador pode começar numa posição, mas pode perfeitamente acabar noutra. Um futebol onde um jogador não está limitado a três ou quatro metros de atuação, mas pode perfeitamente ter essa liberdade para ocupar todo o campo, se assim tiver essa qualidade. Eu acho que José Mourinho não conseguiu fazer isso. Não me parece também nesta altura, um treinador muito ligado ou com um enorme carinho, por exemplo, pela formação e pelas camadas jovens, que como sabemos, é a pérola do Benfica. Ou seja, não me parece que seja um treinador que nesta altura esteja preparado, adequado. Ele próprio até já admitiu isso em várias entrevistas, que teve muita dificuldade em adaptar-se à forma como o futebol evoluiu, cresceu e se desenvolveu. Não me parece que seja um treinador que esteja adaptado à forma como o futebol está moldado e construído neste momento. Agora, isto também não invalida outra coisa, que é: o Benfica tem, para mim, o melhor plantel de uma equipa de futebol em Portugal em anos. É um plantel brutal, fruto do enorme investimento feito neste verão. E José Mourinho não tem uma equipa e um plantel desta qualidade há mais de 10 anos. Portanto, aquilo que José Mourinho pode fazer com esta equipa, com este plantel que Bruno Lage claramente não estava a conseguir fazer, pode ser muito melhor, pode ser muito diferente. E José Mourinho há muito tempo que também está arredado de desafios ou de clubes e de equipas que lutam por todos os troféus domésticos e que ainda tentam ser competitivas nas competições europeias, como é o caso, obviamente, do Benfica. Portanto, eu acho que é um bom contexto para o José Mourinho, é um contexto que José Mourinho não tem há muito tempo, se calhar desde os tempos do Chelsea, e é um contexto que obviamente coloca aqui o Benfica com um treinador ultracompetitivo, que quer sempre ganhar e que quer voltar a ganhar. Não sei, mais uma vez, se seria o treinador ideal para o projeto do Benfica neste momento, mas continua sempre e continuará sempre a ser José Mourinho.

Deixa-me também chamar a pretexto deste tema o Pedro Henriques, que acaba de se juntar a nós. Pedro, em tua opinião, este casamento tem tudo para ser um casamento bem-sucedido.

Bom dia. Eu, por acaso, há bocado estávamos aqui a trocar mensagens para abordarmos o tema Mourinho sob outras perspectivas. A Mariana tocou e eu disse que queria abordar sob uma determinada perspectiva e a Mariana abordou exatamente naquilo que eu acho que pode fazer a diferença. Fazendo um pouquinho mais de precisão em termos das datas que foram ditas, o José Mourinho, quando se inicia no foco do Porto, em 2002, e esses são os meus anos de ouro também em termos de futebol. Acompanhei exatamente todo esse percurso ali, da Taça UEFA, Liga dos Campeões, aquelas vitórias incontestáveis em termos internos, 2002, 2003, 2004 Em que o José Mourinho vai até 2013. A década real não é até 2010, é até 2013, quando depois sai do Real Madrid em março e vai para o projeto Chelsea. Ele tem uma década em que realmente tem 20 títulos e todos eles fantásticos. E depois, como disse a Mariana e muito bem, desde que entra no Chelsea, na fase 2013 e depois está lá até 2015, em que passa por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe. Nesta última década, ele só conquista seis títulos, dos quais, como também disse a Mariana, tem um título pelo Chelsea, depois tem uma Supertaça e Taça da Liga e depois tem três títulos que eu considero o próprio título pelo Chelsea, que é sempre importante, ser campeão Inglaterra, e depois tem a Liga Europa e a Conference League. O que eu quero dizer com isto? É que se olharmos para estes clubes, e acho que aí que a Mariana tocou no ponto essencial, porque nós dizemos: "O Mourinho agora já está mais ultrapassado, não consegue títulos." Toda gente se agarra aos 20 títulos e à primeira década dourada que ele teve. Reparem uma coisa, nos clubes em que ele passou, nomeadamente no Porto, do próprio Chelsea, do Inter e do Real Madrid, estamos a falar de clubes que lutavam para ser campeões porque tinham os melhores orçamentos. Depois havia ali, às vezes, o Porto com o Benfica, mas tinham os melhores orçamentos e tinham os melhores planteis. Quando ele entra nesta rota destes últimos cinco clubes, ele não tem, nem de longe nem de perto, os melhores orçamentos. Tem muito dinheiro, mas não tem os melhores orçamentos, nem tem o clube nenhum para ser campeão. Quando ele vem para o Benfica, obviamente que aqui em Portugal, se és treinador do Benfica, Porto ou Sporting, corres o risco, pela positiva, e eu digo isto sem qualquer ironia, de seres campeão ou de ganhares uma Taça de Portugal ou Taça da Liga, porque é difícil outro clube conseguir muito mais do que isso. Depois, às vezes, o Braga aparece nas Taças da Liga ou na Taça de Portugal. Quando ele vem para o Benfica, vem para um clube que neste momento tem o melhor orçamento financeiro. E se olharmos para o plantel do Benfica, em termos de jogadores, não em termos de equipa, digam-me lá um jogador que este ano o Benfica tenha, em termos de contratações, que seja mau. E ano passado tínhamos alguns. Este ano não tem nenhum, não há ninguém que possa dizer. Pode estar a render mais ou a render menos. Ele vem para um clube que tem o melhor orçamento. E estou a falar em termos internos, porque eu não estou a ver o Benfica nem o Sporting a ganhar a Liga dos Campeões. Não estou a dizer que é impossível, mas é muito difícil. Em nível interno, onde realmente os jogadores são postos à prova para averiguar se é capaz de ser campeão, não ser campeão, ter títulos. Ele vem para um clube em que se arrisca ter sucesso por ter o melhor. Não quer dizer que tenha a melhor equipa, não é isso que eu estou a dizer, mas tem em termos de plantel, um plantel extraordinário, como tem o Porto e o Sporting, e tem um orçamento acima de todos os outros. E o que eu quero dizer com isto é que esta comparação que se faz dos primeiros 10 anos em que ele esteve nos clubes que realmente tinham os melhores planteis, os melhores jogadores, os melhores orçamentos, para depois aos outros, em que passou por clubes que não estavam nem aí, não se pode comparar com agora. Agora, se vai ter sucesso ou não, depois entramos naquela questão. Agora há uma coisa, ele é uma instituição. E há bocado mandei um posta a propósito de uma conversa quando estávamos ainda nos bastidores. O Noronha Lopes vem e despede. Eu disse: "Não esqueçam aí, o Mourinho não é um treinador, é uma marca, é uma instituição, mas quem é que vai despedir?" E vejam o que o Noronha Lopes ontem disse em entrevista: "Eu vou trabalhar, eu vou não sei o quê." Esqueçam, ninguém vai despedir. Ponto final, parágrafo. Claro, depois se perde os jogos todos e não ganha e temos outro presidente.

Aí é mais difícil. Claro. A Mariana Fernandes há pouco abordava aqui o aspeto tático de José Mourinho, o modelo de jogo, o modelo tático adotado por José Mourinho. João Castro, boa tarde, bem-vindo também. É um modelo desatualizado, como sentenciava a Mariana há pouco?

Boa tarde. Não há modelos certos ou modelos errados. Há várias formas no futebol para se jogar e para se conquistar troféus, para se ganhar. Agora, não é dos mais modernos para vencer. Basta ver, por exemplo, a Roma do Mourinho, como é que jogava. Jogava num 541 a defender. Agora no Fenerbahçe, na parte final, também jogava sempre com três centrais, jogava num 532 ou 342, que aí querem indicar. Ou seja, por exemplo, até neste caso, o Benfica terá dificuldades, porque o Benfica praticamente só tem três centrais. No Fenerbahçe chegou a jogar em 4231 e eu acho que se calhar vai ter que jogar dessa forma, mas a forma de jogar, os princípios de jogo do Mourinho, desde sempre é muito à base do contra-ataque. Ou seja, não acho que seja um grande treinador em ataque posicional e o Benfica vai passar a maior parte do tempo em ataque posicional e era uma das dificuldades do Bruno Lage, a meu ver. O contra-ataque é claramente uma das marcas Mourinho. Lembra-se perfeitamente quando se viu a Roma, como é que jogava a Roma. Eu lembro-me bem desses anos, a Roma fechava-se muito bem, ou seja, existe ali uma grande capacidade do Mourinho em fechar a equipa, diminuir o espaço entre as linhas, equipa compacta para depois sair em contra-ataque. Isso sim, o Mourinho é forte em contra-ataque, nas transições. Tem a solidez defensiva como princípio também da equipa e portanto aqui o Benfica é um bocadinho diferente. Bolas paradas, sim, Mourinho gosta muito de atacar as bolas paradas, sobretudo, neste caso, decidir bem quais são os melhores finalizadores nesse momento de jogo e os cantos basicamente ou os livres são batidos para essa zona onde aparecem realmente os melhores jogadores no jogo aéreo, por exemplo, trabalha bem esse aspeto. A Mariana disse bem, não é um jogador de apostar agora em juventude. Gosta de jogadores já feitos, jogadores experientes, ou seja, não está ali para ensinar miúdos, está ali realmente para tirar produtividade e, portanto, vamos ver como é que vai ser no Benfica. Mas aqui eu acho que olhando para os últimos anos de Mourinho, é claramente um treinador que não é um treinador de ganho de pressão alta, por exemplo. Portanto, vamos ver como é que ele se adapta ao Benfica, concordando que obviamente tem um grande plantel, um grande investimento do Benfica, tem grandes jogadores. Ele gosta de jogadores também, por exemplo, no meio-campo, que consigam dar o equilíbrio à equipa, que sejam ofensivos, mas sobretudo também que cumpram defensivamente e, portanto, quem não fizer isso no Benfica, eu acho que vai ter a vida mais complicada. Acho que é um treinador de mais transição também, muita solidez defensiva, mais dificuldade aqui no ataque posicional. Vai ter agora realmente um grande plantel, vai jogar num grande clube que luta por títulos, tudo certo quanto a isso. Mas vamos ver, porque na altura que também for necessário, e vai ser muitas vezes, apanhar blocos baixos, vamos ver, porque as equipas do Mourinho ultimamente não criam grandes oportunidades ou um grande número de oportunidades. Mas vamos ver como é que vai se adaptar ao Benfica, porque o Benfica vai jogar 90% dos jogos contra equipas fechadas lá atrás e a defender. E depois, claramente sente-se melhor naqueles jogos onde está claramente a defender em bloco baixo ou bloco médio e sair em transição. Isso é a praia do Mourinho. Vamos ver. Vamos ver como é que o Benfica se vai adaptar.

José Mourinho que já está nesta altura no centro de estágio do Benfica, no Seixal, tal como Rui Costa. Aguarda-se a confirmação oficial da contratação do técnico português. Augusto Inácio, boa tarde, também bem-vindo. Este estilo de jogo de José Mourinho, aqui descrito pelo João, pelo Pedro e pela Mariana, adequa-se ao ADN do Benfica?

Boa tarde a todos. Sabes que cada clube é estudado pelo treinador e vê as valências que os jogadores têm. Naturalmente, fala-se que o Mourinho joga muito em transição, tem sido assim nos últimos tempos, mas se calhar são equipas em que provavelmente não podiam assumir o jogo porque se calhar as outras equipas até acabaram por ser mais fortes e tinha que jogar nesse sentido. Acima de tudo, o José Mourinho é um resultadista, joga para o resultado, porque sabe que é através do resultado que tem que ser pragmático nesse sentido, para tentar chegar às vezes onde quer chegar. Chegando ao Benfica, sabendo de antemão que o Benfica é mais uma equipa ofensiva do que defensiva. Eu não estou a ver o Benfica a jogar no Campeonato Português em transições. Estou a ver o Benfica a pressionar na frente porque tem plantel para isso, tem jogadores para isso. Agora, ele vai ter ali um problema. A entrada dele vai ter um impacto extraordinário. A nível do balneário, vai ter um impacto muito grande. Agora, o problema dele é: como é que ele vai jogar? Está toda a gente a pensar como é que ele vai jogar, se vai jogar com três centrais, se vai jogar no 4-3-3. É que o Benfica nessa altura não tem extremos. O Benfica está com dificuldade de ter extremos. É preciso um médio como o Aursnes jogar este extremo direito, como tem jogado com o Bruno Lage. Eu não sei qual é o sistema que ele vai jogar, mas tem tanta gente à frente, tem alguns no meio-campo. Não me admira nada que o Benfica possa jogar em 4-2 losango. Isto é só uma ideia que eu estou a dar. Agora, o Benfica só tem três centrais. Será que ele vai jogar com três centrais, quando só tem três centrais e um da equipa B? Também não se sabe. O que é certo é que ele se quiser jogar em 4-2-3-1, tem dificuldade, porque o Aursnes joga no lado direito e é um médio e tem o Sheldon, que não é aquele que marca grande diferença. Ok, tem o Lekebakuy que está lesionado ainda, mas o Benfica nesse sentido e dessa criatividade nas laterais, o Benfica tem muita dificuldade. E depois tens o Kulikov. Kulikov traz do Pablo Idiaz, ou o Kulikov joga mais na meia esquerda e joga com Ivanovic e Paulinho. Vamos ver, há várias nuances aqui que podem ser trazidas à discussão, mas eu diria que vai ter um impacto muito grande e agora sim, tem possibilidade de estar numa equipa que luta por títulos, neste caso, lutar pelo título de campeão português pelo Benfica.

Falavas aqui em Kulikov, julgo que querias dizer Sudakov. Kulikov, o antigo tri do Benfica e que também jogou no Porto. Aqui recordado Kulikov.

Sim, peço desculpa.

Esse grande jogador também. Grande jogador e que tantas alegrias deu também ao Benfica e ao Porto. Ora, passemos então rapidamente agora à estreia do Sporting nesta fase liga da Liga dos Campeões. Vai jogar com o Kairat Almaty, é o primeiro classificado nesta altura do campeonato do Cazaquistão. Augusto Inácio, isto é para ganhar?

Também o Benfica era para ganhar com o Qarabag e não ganhou. Isto cada jogo tem a sua história. O Sporting é favorito, claramente que é favorito, toda a gente sabe disso, mas nunca desrespeitando o adversário. O Benfica aos 16 minutos estava a ganhar 2 a 0 e acabou por perder 3 a 2, imaginem, no Estádio da Luz. O Sporting, eu acho que o Sporting em termos coletivos está muito melhor do que o Benfica. Tirando o jogo do Porto, em que o Porto ganhou bem, o Sporting tem mantido um estilo forte, um estilo em crescendo e que tem do meio-campo à frente muita criatividade e que pode desbaratar qualquer organização defensiva. Eu acho que o Sporting é favorito, claro. Eu acho que o Sporting vai ganhar e acho que o Sporting, para crescer um bocadinho mais, segundo o seu presidente, que diz que o Sporting domina o futebol português e domina o futebol internacional. A nível internacional, isso não é verdade, porque o Sporting tem que dar mais um passo à frente para chegar lá, para terem mais esse rótulo de clube de champions. Eu diria que o Sporting tem que passar esta fase de grupos para chegar às oitavas de final e o Sporting começa a dar esses passinhos. Para já começa hoje e eu espero que o Sporting comece hoje com uma vitória sobre o Kairat.

Imagino. Tenho a certeza absoluta que é também essa a expectativa do João Castro, uma vitória para o Sporting, que é aquilo que está no teu horizonte. Achas que para alcançar este objetivo, este objetivo vai ser mais ou menos difícil, João?

Para já, uma notícia, ou um pequeno update. O Sporting, eu vi que está a ganhar 2x0 ao Kairat nesta altura, o que também já é bom para os miúdos.

É um bom prenúncio.

Sim, é um bom prenúncio. Teoricamente, é o jogo mais acessível do Sporting nesta Liga dos Campeões. Mas como vimos pelo jogo do Benfica, nenhuma equipa pode dar como jogo ganho e, sobretudo, pode desligar durante o jogo, que o Benfica desligou muito a partir do 2x0. Sabendo de antemão disso, obviamente o Sporting é favorito. Todos sabemos, e acho que os jogadores do Sporting sabem, os jogos em casa vão ser fundamentais. Se o Sporting quiser alimentar a esperança de passar, tem que somar o máximo número de pontos em casa. O ideal seria, obviamente, contar com vitórias para todos os jogos, mas pode não ser fácil. Basta ver o que joga, por exemplo, o Marselha. E portanto, o Sporting tem que ganhar os jogos todos. E este jogo é fundamental. O Sporting começar bem, com uma vitória. É importante também os gols. As pessoas esquecem-se muito, mas as posições nesta liga às vezes decide-se por gols e, portanto, se o Sporting conseguir, além da vitória, um bom score, pode ser importante para o futuro, até porque vai ter jogos muito difíceis, com equipas muito complicadas. Eu espero, obviamente, um Sporting que já pode contar com o Morita, Maxi, se calhar, já na sua máxima força. Vamos ver qual vai ser o 11 do Rui Borges, porque aqui há alguma gestão de esforço também que tem que ser efetuada, sobretudo nestes jogadores que vieram agora de lesões e de outros que estão sempre a jogar, que são sempre titulares. Mas acho que sim, que o Sporting é favorito, tem a capacidade de, ou neste caso, tem a criatividade do Pote, do Trincão, muito bom jogo interior, bons jogos exterior também, sobretudo se Maxi for a jogo. Depois, um avançado muito trabalhador e que está a corresponder às expectativas, o Suárez. Ainda tem no banco, ou não, ou titular, nunca sabemos, o Giannidis, que eu acho que deu boas indicações no primeiro jogo. Tudo para o Sporting fazer um bom jogo, mas é preciso realmente entrar em campo e não desligar.

João Castro e caros campeões, Rui Borges tem que fazer gestão de esforço, eu tenho que fazer gestão de tempo e já ultrapassamos o nosso tempo e por isso vou pedir e peço desculpa por isso, mas alguma brevidade e capacidade de síntese ao Pedro Henriques e à Mariana Fernandes. Pedro, que suportem que mais logo é já uma tradição aqui no "E o Campeão é": qual vai ser a equipa escalada por Rui Borges para este encontro?

Hoje estou com muitas dificuldades, porque eu não sei se o Pedro Gonçalves está em condições de ir a jogo. Porque em condições normais, só para dar um exemplo, não sei se ele já está recuperado ou não, porque teria sido um toque. Por isso eu vou arriscar que ele não vá a jogo e portanto Virgínio na baliza, zé Base com Gonçalo Inácio. Vou colocar o Maxi Ruiz a titular à esquerda e o Vagner Love. Embora o Morita já lá esteja, eu penso, vou apostar no Umaro Embaló com o Costa a civil, não sei qual é o ponto que está realmente o Morita, o Kenda, o Trincão, vou pôr o Giannidis e o Luis Suárez, porque eu fiquei com a ideia que o Pedro Gonçalves poderia eventualmente não estar nas melhores condições, porque obviamente se tiver, é ele que é titular.

Mariana Fernandes.

É óbvio que o Sporting não é estar obrigado a ganhar, mas tem aqui todo o favoritismo, ainda por cima joga em casa. Acredito que venha um bocadinho escaldado por aquilo que aconteceu na Luz dois dias antes, porque a verdade é que também é um adversário do Cazaquistão, também é um adversário teoricamente inferior, mas acho que o Sporting tem toda a capacidade e toda a qualidade para vencer este Karatal Mati e para lá está, como já foi dito, conquistar estes três pontos em casa, que são sempre importantes, estes jogos teoricamente mais fáceis, que o Sporting tenta aproveitar para depois compensar aqueles que provavelmente vão ser os resultados piores contra as equipas mais complicadas.

É a partir das 20:00 a estreia do Sporting na fase liga da Liga dos Campeões deste ano, emissão especial para acompanhar todas as incidências deste encontro aqui na Rádio Observatório.