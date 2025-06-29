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"E o Campeão É..." edição de domingo, aqui na Rádio Observador, no rescaldo do longo duelo entre o Benfica e o Chelsea. Jogo que terminou com a eliminação encarnada, perderam por 4 x 1 nos Estados Unidos. Eu digo longo, porque o jogo que começou às 21h só terminou depois da 01h. Isto devido a um alerta de tempestade durante o encontro, quando já só faltavam cinco minutos para o final da partida. O Benfica estava a perder nessa altura, mesmo assim conseguiu mais de duas horas depois, esse empate com o gol de Di María e levar o jogo para prolongamento, onde acabariam por ser derrotados. É o tema principal do programa de hoje e João Pinto, certamente triste, talvez até ligeiramente zangado com o que aconteceu ao Benfica. Diz-me. Bom dia.

Bom dia. Mais desiludido do que outra coisa. Acho que houve ali muitas responsabilidades nossas. Houve uma má abordagem ao jogo, acho que os jogadores que entraram de início não foram as melhores escolhas. Creio que, especialmente ali na zona do meio-campo, o Benfica, jogando com Florentino Barreiro, acabou por se limitar muito. O Benfica não conseguia sair, não tinha criatividade para sair. E depois o Kokçu teve sempre muito marcado pelo Enzo e jogando depois com o Schildrup e o Di María nas faixas, o Benfica não tinha velocidade para poder surpreender nas costas da defesa adversária. Houve ali um monte de equívocos. O Benfica, na primeira parte do jogo, teve sempre muito tolhido, teve sorte em não sofrer um ou dois gols. Depois, na segunda parte, o Chelsea acaba por marcar, o Benfica não conseguia sair, até que, de repente, o Bruno Lage faz ali duas ou três alterações, aposta no Tiago Veiga, aposta no meio-campo com o João Veloso, e o Benfica começa a se mostrar, começa a aparecer, começa a ter bola. E depois houve aquela interrupção gigantesca, e quando o Benfica volta do balneário, passado não sei quanto tempo, duas décadas, logo foi.

Duas décadas está a ser simpático.

Sim, exato. E foi tudo ou nada, e lá conseguimos chegar ao empate. No prolongamento, a expulsão do Prestianni deita tudo a perder, é uma expulsão tola, é uma entrada tola. E numa altura em que o Benfica tinha que jogar tudo para os pênaltis, volta a haver um equívoco. Vamos tentar apanhar o Chelsea em contra-ataque com três homens, Di María, Belotti e Akturkoglu, e depois deixar a defesa e o meio-campo completamente exposta para os contra-ataques do Chelsea. E foi isso que aconteceu. Taticamente, acho que o treinador não esteve à altura dos acontecimentos, já teve dias muito bons. Ontem não foi um dia bom para ele. E depois, além disto tudo, tivemos um Trubin que não teve a altura daquilo que teve contra o Bayern, acabou por medir mal o primeiro gol do Bayern. E no segundo, tem alguma culpa, mas menos. Agora, o que vejo, sinceramente, acho que esta é uma derrota mais do treinador do que outra coisa qualquer.

Luís Pinto de Coelho, gostaria também de te ouvir sobre este encontro entre o Chelsea e o Benfica. É um jogo perdido pelo treinador, como dizia aqui o João Pinto?

Sim, sem dúvida. Obviamente que o Chelsea tem outras armas que o Benfica não consegue ter, até pelo poderio financeiro. Mas eu acho que o Bruno Lage voltou a estar muito mal. Eu tenho alguma dificuldade em compreender as opções feitas. O Wöörns outra vez lateral-direito, não consigo perceber. Na primeira parte foi muito complicado para ele, até porque Di María também não o ajudou muito. Não consigo compreender como é que Di María termina a época em Braga e na final da Taça no banco.

Último jogo.

Sim, e chega ao Campeonato do Mundo é titular nos jogos todos. Até contra os padeiros foi titular.

Luís, eu acho que isso tem a ver com a condição de ele ir. Eu acho que isso foi a condição que ele colocou para ir.

Sim, se calhar.

Se vou, tem que jogar. Acho que só se compreende assim.

Sim, porque até, por exemplo, contra o Auckland, poderia ter sido poupado, até pela questão física, porque era um jogo que a partida estava ganho. Depois, ontem Dalot, Carreras no banco. Não sei, há ali muitas coisas que me parecem uma gestão um bocadinho complicada. E eu acho que o Benfica corre o sério risco de acontecer o que aconteceu na época passada. O Benfica vai ter um início de época muito difícil, com a terceira pré-eliminatória e o possível playoff da Champions e a Supertaça. Se corre mal, o Bruno Lage vai sair como saiu Roger Schmidt. Eu sei que há pouco tempo para agora preparar, é um mês e a pré-época é daqui a 10 dias, começa, mas eu acho que o Benfica corre um risco grande de manter Bruno Lage. Eu acho que o Bruno Lage é isto, não vai ser mais do que isto. Um ou outro jogo que prepara bem, mas depois tem muitas oscilações, a equipa apaga-se muito. E o Benfica faz 60 minutos bons neste Campeonato do Mundo, que é aquela primeira parte com o Bayern e ontem, quando volta dos relâmpagos e aquele bocadinho ali de início de prolongamento. Porque de resto, contra o Auckland foi fraco, contra o Boca Juniors foi fraco, não sai muito disto. E mesmo já o final da época foi um bocadinho penoso. Por isso eu acho que Bruno Lage é um bocadinho curto para o Benfica.

E ele que disse que há muita coisa que tem de mudar, é o balanço que faz da temporada, são as declarações depois do encontro na conferência de imprensa. João Castro, quero também escutar-te sobre este encontro. E aqui uma pergunta: não fazia sentido Bruno Lage ter mexido mais no prolongamento é que, por exemplo, Bruma e Carreras ficaram no banco numa altura em que o Benfica estava a jogar com menos um há quase meia hora.

Bom dia a todos. Fazia muito sentido e também não percebo esta gestão do Bruma. Ou realmente não está em condições ou percebe-se pouco. Lá está, pode ter sido aqui uma obrigação impor o Di María em todos os jogos a titular, uma condição para ele ir, mas acho incrível, sobretudo sabendo que o jogador não irá jogar no Benfica na próxima época e podia-se aproveitar já este torneio, este mundial, para começar a trabalhar a próxima época.

E achas que com o Carreras foi semelhante?

Com o Carreras pode ter sido algo semelhante. O Carreras, se calhar, foi ao contrário. Se calhar já sabem que não vai ficar ou poderá ter acontecido alguma coisa que nós não sabemos nos bastidores e se calhar não quis pôr a jogar para não pôr em causa uma possível transferência por causa de uma lesão. Portanto, nós não sabemos o que se passou nos bastidores. Acho que foi um Benfica ontem, lá está, e João acho que tocou nos pontos, um meio-campo muito fraco. Não percebo como é que o Benfica joga com um meio-campo desses. Sobretudo, se metes ali o Aouar, que é se calhar o melhor, a lateral-direito perdes muito, mas Leandro Barreiro, Florentino. Enfim, acho que é um Benfica que fica castrado de criatividade e de qualidade com a bola no pé, mas é decisão do Bruno Lage. E depois a tempestade salva o Benfica de não perder nos 90 minutos. Depois o Benfica, claro, vem, e falaremos mais à frente deste mundial por causa das paragens, por causa da tempestade, e acaba até fazendo uma primeira parte do prolongamento engraçada, mas depois sofre uma tempestade que foi aquilo que o João Pinto disse, a defesa do Benfica, o posicionamento, perder as bolas no centro de terreno como perdeu, que foi autênticas autoestradas para os jogadores do Chelsea, que acabaram por marcar três gols em cinco minutos. E a verdade é que o Chelsea acaba por vencer. Quem viu o resultado, parece que o Chelsea foi claramente-

Diz lá, Luís Pinto Coelho.

Aquela segunda parte do prolongamento pareceu uma equipe treinada pelo Anselmi.

João Pinto, quero te ouvir sobre isto.

Sim, nunca pensei ouvir o Luís Pinto falar isto sobre o Anselmi, mas há sempre uma primeira vez. Mas a verdade é que aquilo foi um descalabro e, como o João Pinto disse bem, muitos equívocos do Benfica, que fazendo aqui um balanço, acaba por fazer os mínimos dos mínimos, que era passar a fase de grupos e obviamente ter o seu dinheirinho já nos cofres, mas podia ter tentado alcançar mais. Eu acho que se o Benfica passa, poderia claramente depois até chegar ainda mais longe. E é verdade que o Chelsea é superior e concordo com o Luís, porque tem melhores jogadores, há mais investimento, muito mais investimento, mas acho que podia ter sido diferente. Ou seja, a imagem que se dá, o Turbina na primeira parte salvou o Benfica, depois foi infeliz nos dois lances, quanto a mim, mas se calhar no cômputo geral do torneio, se calhar o Turbina até foi um dos melhores jogadores do Benfica, o Di María acaba por marcar gols, muito de bolas paradas, mas é os mínimos dos mínimos. Agora vão ter, não sei se o João Pinto pode dizer, 10 dias de férias ou 15 dias de férias e começa a pré-época. Começa a pré-época. Por um lado, esta eliminação vai proporcionar aos jogadores mais férias e o Benfica começar os trabalhos mais cedo, o que não é mau, mas lá está, conseguiram os mínimos dos mínimos, mas as ideias que deixa, ou seja, a projeção para a próxima época não é assim muito boa, a não ser que o Benfica tenha ali realmente reforços de muita qualidade, sobretudo para o meio-campo, que eu acho que o meio-campo do Benfica fica muito aquém.

Quem arranca agora os trabalhos-

Deixa eu só dizer uma coisa. Eu não acho que seja os mínimos dos mínimos, o Benfica acaba por passar o grupo em primeiro. Aquela vitória frente ao Bayern acaba por lançar o Benfica para sete pontos, um bocadinho acima dos mínimos.

Não, o mínimo era a passagem.

Sim, mas a passagem em segundo também valia, e o Benfica teve que passar para segundo ali pelos gols que marcou ao Auckland, aquelas contas todas. Mas não, o Benfica passa em primeiro, portanto, tem esse mérito. Mas tirando isso, concordo contigo, a imagem que passa é um Benfica fraco.

E agora é a vez de escutarmos o Pedro Henriques sobre este encontro. Pedro, isto foi o melhor que o Benfica conseguiu fazer ou o que aconteceu durante o jogo, até mesmo a questão da paragem, pode ter aqui algum tipo de efeito?

Bom dia. Não há longa noite que não encontre o dia.

Oi, temos poesia?

Não, é porque eu estive acordado à noite a fazer isto, depois estive a fazer o "Sem Falta" e depois o jornal da bola, portanto, aquelas coisas todas. Foi uma madrugada espetacular e já estou com saudades, porque se o Benfica passa, o próximo jogo era às duas da manhã. Era perfeito, mas pronto, não aconteceu. Falando coisas mais a sério, eu acho que, e depois de ouvir, sobretudo, a conferência de imprensa do Bruno Lage, que fala em mudanças, inclusivamente radicais, que têm que ser feitas no Benfica, e a expressão é dele. Depois perguntaram-lhe o que era essas mudanças radicais, ele aí já se cortou um bocadinho, mas deu o exemplo da questão da agressividade. Lá está, mais um pitaco que diz tudo e não diz nada, porque o que é a agressividade? O que é mudar radicalmente a agressividade? Portanto, é mais do mesmo em relação ao discurso e à postura do Bruno Lage, que uma vez mais, durante o jogo, sempre muito zangado e muito irritado com o jogo e com qualquer coisa que a gente não se percebe. Lá vou eu bater outra vez naquilo que é o body language. Parece que o homem está infeliz quando está num momento de trabalho, num momento de prazer. É lógico que há momentos de tensão, que se quer ganhar, mas aquela atitude do Bruno Lage, sempre muito irritado quando as coisas estão a acontecer, inclusivamente no jogo anterior, até quando marcou gols, estava irritado e, portanto, isso não faz muito sentido. Depois, aquilo que já foi aqui dito, só reforçar dois ou três aspectos que para mim são relevantes. Óbvio que o Turbina, que tem feito e que é guarda-redes realmente de qualidade média superior, no meu ponto de vista, acaba por ser também determinante pela não positiva ou pela negativa, tanto no primeiro gol, também um bocadinho no segundo gol, acho que podia ter feito um bocadinho mais. Depois, uma questão que eu acho que sim, tem que ser repensada em relação ao Benfica, que repara: o Benfica tem quase as duas mãos na Taça de Portugal, independentemente do erro que foi cometido, da não expulsão, e de repente o Renato Sanches, do nada, consegue conceder um pênalti completamente desnecessário para o Sporting, e isso mudou tudo. Ontem, eu acho que um dos momentos determinantes, além da tempestade e a interrupção, que pode ter sido determinante para o Benfica, depois até chegaram ao empate. Não sabemos se o faria se o jogo tivesse continuado ou não Sem interrupção. Eu acho que o momento determinante é o Prestianni, porque repare que ao minuto 90 mais seis, ou seja, ainda dentro dos descontos, consegue fazer uma falta completamente desnecessária em termos de agressividade junto à linha do meio-campo e junto à linha lateral, em que não há perigo nenhum. Uma entrada completamente destemporada que ele faz. E depois, recomeça o prolongamento e ao minuto 92, portanto, já estamos no período de descontos, tem uma entrada duríssima de sola de pitons sobre o adversário, quando há um jogador que tem um cartão amarelo e numa zona de terreno em que não está a cortar um lance de perigo, uma jogada de um jogador que vai por ali fora e tem que se arriscar. Acho que estes momentos é que o Benfica tem que refletir e pensar, porque muitas das decisões finais que podiam ter pendido a favor do Benfica, como eventualmente ter ganho a Taça de Portugal, em que o Renato Sanches comete aquele erro e pode-se dizer que faz parte do jogo. Não, mas faz parte sistematicamente do jogo do Benfica, do quase nunca conseguir por erros que não têm a ver com o jogo propriamente dito, mas muitas vezes com o momento do jogo. E claramente acho que é decisivo o Benfica ter ficado. Está bem que ainda criou ali dois ou três contra-ataques, que até podia ter feito o gol em inferioridade numérica. Mas na prática e na realidade, percebe-se, com mais de 90 minutos em cima e depois mais 30, que ter menos um fez toda a diferença. E acho que isso também foi determinante relativamente ao jogo. E finalmente termino com isto, porque vocês já falaram sobre o jogo, que é não concordando com tudo que disse o treinador do Chelsea, nomeadamente quando lhe questionaram a questão da arbitragem. Ele acha que é pênalti, também se não achasse, era um bocadinho escandaloso, mas depois diz que a falta que originou o pênalti, prontos, mais do mesmo, é que não é falta. Mas há uma coisa que eu concordo com ele e concordo com outras pessoas que tenho ouvido a falar, e eu próprio tenho sido aqui muito crítico e, de resto, nos sítios onde eu escrevo, também já coloquei essa questão. Não concordo com esse protocolo restrito de segurança dos Estados americanos, mas eu não vou meter na questão da Proteção Civil. Acho que é um exagero ter que esperar pelo último raio em que se ouve o último relâmpago e só 30 minutos depois de se ouvir o último relâmpago é que se pode recomeçar uma competição. Mas aí, OK, é questão da segurança. Agora, uma coisa que eu sei. Estas condições, vamos chamar geográficas, climatéricas, o que quero dizer, não servem para o futebol e, portanto, não pode haver competições num país, numa região, numa zona onde há este tipo de condições. Vamos ver o que é que nos espera ainda neste Mundial de Clubes. E mais grave ainda é que para o ano, por esta altura, estamos no Mundial de Seleções, mais ou menos nos mesmos sítios. Isto realmente não pode ser só a questão do negócio. Já tínhamos tido em países em que as temperaturas são elevadíssimas, mas como há muito dinheiro, nas Arábias, agora vamos para os Estados Unidos. Leve-se o futebol, está bem, mas tem que ser em toda a parte do mundo. Não, se toda a parte do mundo não tem condições para receber, ou se criam essas condições, ou então leve-se o futebol para os sítios onde há essas condições. Isso é uma crítica que não sou só eu que faço, são muitos treinadores que lá estão, que estão a fazer relativamente a estas condições e sobretudo o protocolo. É mesmo coisas à americana, não faz sentido nenhum. Os excessos são tão graves e tão maus como as escassezes ou os não cumprimentos.

Ora bem, ficamos aqui com a visão do Pedro Henriques, também sobre a logística do Campeonato do Mundo de Clubes, sobre as esperas e o Benfica e o Chelsea ontem tiveram de esperar e não foi pouco. Eu espero também agora é uma ode do João Pinto, a Di María, até porque João, ontem o último jogo do Di María com a camisola do Benfica. Nesta segunda passagem, ele fideu para muitos um ídolo, um dos jogadores mais marcantes que passaram pelo Benfica, que se despede agora, vai regressar a casa, vai voltar ao futebol argentino. O que é que deixa Di María? Qual é que é o legado que fica destas duas passagens?

É um jogador brilhante, uma máquina de jogar a bola. Quando chegou era franzino e tinha muita vontade de fintar o mundo inteiro. E agora que sai, já é um jogador mais cerebral, mais posicional, mais de bolas paradas. Mas o que fica é realmente um jogador que gostava muito do Benfica, que é um benfiquista, é um de nós e portanto são desses que ficam no coração. É realmente uma nota 20 para um jogador fabuloso, que ganhou tudo aquilo que havia para ganhar, que noutra altura teria sido provavelmente Bolador. Não foi porque viveu contemporâneo de Messi e Ronaldo, mas é realmente um jogador fantástico e tudo que de bom dele se possa dizer, é para dizer agora.

Luís Pinto Coelho, João Pinto e Pedro Henriques, obviamente eu vou deixar-vos via aberta para também comentarem este último jogo Di María, mas antes eu quero abordar uma entrevista de Cristiano Ronaldo que se autointitulou o português mais árabe do mundo, não desta forma, mas diz que é português, mas que pertence à Arábia Saudita. Luís Pinto Coelho, no teu entender, onde é que pertencem estas declarações?

São 770 € por minuto, uma coisa assim.

São contas muito grandes.

Por isso, é normal. Faz parte também do plano da Arábia Saudita, até para a questão da organização do Campeonato do Mundo e o Ronaldo é uma peça fundamental. É das personalidades mais seguidas no mundo inteiro, por isso é interessante para eles ter um jogador como o Ronaldo na sua liga e a publicidade que faz também ao próprio país em si. Por isso acho que faz parte desse negócio de marketing também e acaba por ser também interessante para o próprio Ronaldo, que está num cenário que lhe permite marcar bastantes gols e estar no ativo ainda com algum protagonismo.

João Castro, vamos também acelerar um pouco. O Ronaldo tem esse soundbite, digamos assim, essa mensagem forte e diz também que 2034 será o mundial mais bonito de sempre. Isto é já a fazer campanha?

É um embaixador do futebol árabe, da Arábia Saudita, obviamente recebe muito dinheiro, é um grande contrato que faz, mas também dá muito ao campeonato saudita, dá muita exposição. Portanto, acho que é normal o que ele diz, é um soundbite que vai Vai ecoar, vai trazer impacto e realmente está a promover já o Mundial. Portanto, acho perfeitamente normal.

Atenção, Portugal, Espanha e Marrocos recebem o Mundial antes da Arábia Saudita.

É verdade. Mas se fosse um campeonato do mundo só em Portugal era o mais bonito do mundo. Como vamos ter que dividir, já não vai ser tão bonito. Agora, se fosse realmente só aqui em Portugal, era bonito. Mas acho que é normal as palavras. É realmente o grande embaixador do futebol da Arábia Saudita e obviamente é um dos maiores jogadores de sempre do futebol e, portanto, a Arábia Saudita conta muito com ele para fazer publicidade ao seu futebol e ao Mundial que aí vem.

Pedro Henriques, um minutinho e meio também para analisares estas declarações do Cristiano Ronaldo.

Sim, está tudo dito. Repara uma coisa, o Cristiano Ronaldo é um dos maiores embaixadores do que quer que seja, onde quer que ele se meta. Ainda outro dia, a esposa dele estava a fazer um vídeo, uma live, estavam 300 e tal mil pessoas a ver, que já é uma coisa, uma brutalidade. De repente ele passa por trás, coincidência ou não.

Pedro?

Sim, e no espaço de um minuto, o vídeo passou para um milhão e tal visualizações. Portanto, o Cristiano Ronaldo tem esta capacidade de onde aparecer, onde se mete, onde fala, de realmente ter esta universalidade, transversalidade que tem, porque ele por si só é uma marca. E, portanto, acho que estando na Arábia Saudita assinando um contrato de mais dois anos, não é só por causa do clube do Al-Nass, é com toda a organização do futebol saudita e também com este ponto máximo que vai ser o Campeonato do Mundo. E não me choca nada. O Cristiano Ronaldo passa a ser o homem, costuma-se dizer em termos destes locais das mil e uma noites, é muito mais que as mil e uma noites. Aliás, eu estou expectante que passe a ser o homem não dos mil gols, mas dos mil e um gols, garantidamente. E estaremos cá todos para comemorar e celebrar sobre a batuta do novo treinador dele, o Jorge Jesus.

Ora bem, o Pedro Henriques também já aqui a fazer uma aposta para o futuro. João Pinto, quero também escutar-te sobre as palavras do Cristiano Ronaldo e vou já pedir também as tuas notas e os teus campeões do dia.

O meu campeão do dia é o Di María. Nota 20 pela sua passagem pelo Benfica, por uma imagem que fica realmente fantástica. Sobre o Ronaldo, já foi tudo dito, é realmente esse embaixador de um sítio que procura cada vez mais junto do mundo ocidental posicionar-se para ser um parceiro em tudo e mais alguma coisa. E depois a última nota para Bruno Lage, realmente um 12 para Bruno Lage, que acaba a época de uma forma tristonha e com um jogo que acaba por ser a imagem daquilo que foi a época toda.

Ora bem, muito obrigado, João Pinto. Luís Pinto Coelho, vamos às tuas notas e campeões do dia, por favor.

Vou dar aqui um 18 à seleção nacional de andebol sub-21, que hoje joga a final do Campeonato do Mundo contra a Dinamarca. E aproveitar também para dar aqui um oito ao governo, porque tem que resolver aqui uma questão, porque o andebol cresceu uma imensidão em Portugal. A nossa seleção ficou em quarto no Campeonato do Mundo. Agora temos uma seleção sub-21 numa final de um Campeonato do Mundo, mas o Sporting está na Liga dos Campeões e o Porto não está na Liga dos Campeões porque em Portugal não temos a transmissão da Liga dos Campeões em canal aberto. E tendo um canal público, eu acho que o governo tem que resolver isto, porque se o crescimento ainda poderá ser maior da modalidade, seria interessante ter as duas equipas ao mesmo tempo a competir na Champions e isso está nas mãos do governo resolver através da RTP, comprar os direitos e ser transmitido em canal aberto.

João Castro, vamos avançar. Nota e campeão do dia, por favor.

Vou dar nota negativa ao Campeonato do Mundo e nota 16 ao treinador do Chelsea, só pela aquela parte das declarações, ele foi ao ponto. Só quem é que já passou por isto, e já passei em torneios de miúdos, ficar duas, três, quatro horas à espera do próximo jogo e realmente ter uma equipa profissional no balneário e com condições de segurança, a ter que ligar para os familiares, a ter que comer e tentar mantê-los focados para o jogo. É quase impossível mantê-los focados para o jogo. É muito tempo de espera até voltarem a entrar em campo para cumprir jogos. E se acontecesse uma vez no campeonato, por uma grande tempestade, eu até entendia, mas concordo com ele, ele foi direto ao ponto e mandou realmente uma direta exatamente à FIFA. Tudo muito bem, mas se este país não tem condições para se organizar um torneio destes, não se faça. E, portanto, o Mundial de Clubes vai ser a mesma coisa, a não ser que os estádios sejam todos fechados e se consiga fazer nos estádios todos fechados, mas prevejo realmente grandes dificuldades no Campeonato do Mundo se isto voltar a acontecer.

E vamos fechar com o Pedro Henriques, com as notas e os campeões.

Sim, a minha nota vai para a natação, fugindo aqui um bocadinho do futebol, para o Europeu sub-23. Terminamos com quatro medalhas, três do Diogo Ribeiro, duas de ouro e uma de prata, e também a medalha de prata da Francisca Martins. Portanto, a natação também está de parabéns neste escalão. E já agora, aqui para a nossa Rádio Observador, que madrugamos, foi bonito, foi uma noite inteira. Agora arranjem lá um evento que eu agora estou a gostar de estar aqui à 01:00 a.m e às 02:00 a.m. nos diretos da Rádio Observador. Grande abraço e um fim de semana, observadores.

Tens um Mundial para o ano que também é algo que fica.

Mas agora temos um mês que não há nada às 02:00 a.m., está estranho.

É para te preparares para o que aí vem. Pedro Henriques, João Castro.

Eu propunha que o João Pinto fizesse aqui um stand-up comedy à 01:00 a.m. em direto na Rádio Observador e a gente estava aqui a comentar.

Combinadíssimo.

Pronto, fica por aqui a edição de domingo de "O Campeão".