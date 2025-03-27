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E o campeão é quinta-feira. Estamos à beira do regresso do campeonato. Amanhã o Benfica começa a acertar o calendário, joga com o Gil Vicente em Barcelos e depois arranca essa jornada 27, que só termina na quarta-feira. Também destaque nesta edição de "E o Campeão é?" com alguns regressos, uns já confirmados, outros adiados, no caso de Pote. Vamos falar disso hoje com Gabriel Alves, João Pinto e Pedro Henriques. Eu sou Miguel Cordeiro e vamos começar por aqui. Gabriel Alves, Di María, surgiu esta semana a confirmação de que já está entre as hipóteses para jogar este fim de semana, já amanhã, no jogo com o Gil Vicente. Daqui a pouco vamos ter a conferência de imprensa de Bruno Lage, será certamente tema, mas o que muda no Benfica se se confirmar esse regresso de Di María? O Benfica que se adaptou nas últimas semanas a jogar sem o craque argentino. Gabriel Alves?

Boa tarde. Está? Estou?

Estamos, Gabriel.

Estou?

Não conseguimos escutar nesta altura o Gabriel. Já vamos mais à frente. Chamo por isso o João Pinto. João Pinto, o que esperas do teu Benfica com o regresso de Di María, se acreditas também que este craque vai já entrar no 11 para o jogo com o Gil Vicente?

Boa tarde, antes de mais. Eu acho que o Benfica se portou muito bem sem Di María, mas o Di María continua a ser um jogador fundamental. A parte boa é que o Benfica passa a ter quatro extremos em condições para jogarem. Isto já tirando o Tiago Veiga da equação. Portanto, entre o Arthur Cabral, o Sheldon Drupe, o Bruma e o Di María, podem entrar todos, há cinco substituições para fazer e abençoado clube que tem tantas opções. Acho que a vida fica mais fácil para o Bruno Lage com Di María do que sem. É sempre melhor ter uma opção destas no bolso.

Mas vês o Benfica a mudar a forma de jogar por causa de um regresso de Di María já nesta fase do campeonato?

Não, agora não é altura de mudar, agora é a altura de meter a máquina a funcionar a toda a velocidade, é carregar no acelerador. Andámos estes meses todos a testar, a tentar, a melhorar. Agora é a fase final, não há que testar nada, nem experimentar novos modelos. Agora é meter a carne toda.

Muito bem, mas quem vai a jogo? Não podem jogar todos. No regresso de Di María.

Sim, por exemplo, o Benfica agora vai ter estes três jogos. Gil Vicente na sexta, Farense na quarta, Porto no fim de semana. Não vão jogar sempre os mesmos. Portanto, o que vai acontecer provavelmente contra o Gil Vicente é que vão entrar Sheldon Drupe e Arthur Cabral e depois, na quarta-feira, poderá haver espaço para entrar aquele segundo 11 com três centrais, que jogou com o Amdouni, Belotti e Bruma na frente. Portanto, aí pode haver uma alteração, em vez de ser o Amdouni, ser o Di María, por exemplo, ou já agora na sexta-feira, jogar o Di María e não jogar o Sheldon Drupe. Há muitas opções que o Benfica pode ter, mas sempre dentro dos mesmos esquemas que foram treinados até aqui, não vão alterar nada. A única coisa é que entra um, sai outro. Duvido que algum deles vá fazer 90 minutos, por exemplo.

Muito bem. Gabriel Alves, creio que agora sim, já temos condições. Eu perguntava o que este Benfica muda num cenário de regresso de Di María.

Fica mais rico. Fica mais rico tendo Di María. Agora vamos ver é como é que é a gestão de Di María. Gerir, e naturalmente o Bruno Lage irá fazê-lo. Sabe como fazer. Eu faço um pouco esta comparação, são jogadores diversos, mas são jogadores de grande categoria, de grande talento, grande qualidade técnica e eu faço essa comparação dentro desse âmbito. Di María, com a idade que tem, com a qualidade que tem, o saber que tem, o talento, está para o Benfica como o Modrić está para o Real Madrid. E obviamente que Ancelotti no Real Madrid usa e sabe gerir muito bem o croata, que também está à beira dos 40 anos agora em setembro. Daí que, obviamente, é o que Bruno Lage irá naturalmente fazer e fica com aquela ponta de talento dentro do campo que tantas vezes tem sido necessária ao Benfica. E temos Di María a jogar no futebol português, que é sempre muito interessante ter um jogador da qualidade do argentino. E obviamente que o Benfica nisso sai mais rico com o seu regresso ao plantel e a poder ser utilizado pelo seu treinador. Agora, a gestão é obviamente de Bruno Lage, que certamente não deixará de saber usar uma gestão competente e coincidente com aquilo que é a capacidade do futebolista internacional e campeão do mundo argentino.

Claro. Pedro Henriques, sabemos que amanhã, já depois de ouvires Bruno Lage hoje, vais avançar com esse 11 para o jogo do Benfica. Mas o que esperas, de facto, que o Bruno Lage possa fazer nesta semana, que começa amanhã, sexta-feira, e depois termina com o jogo com o Futebol Clube do Porto no fim de semana seguinte, e que tem ainda um encontro na quarta-feira? Que gestão esperas que o Benfica faça, a pensar também nesse clássico importante?

Eu vou pegar nas palavras, porque era isso que eu tinha no pensamento do João Pinto, porque eu acho que neste momento, ao ficar mais rico, usando a expressão, que é verdade, do Gabriel Alves, em que tens mais opções e tens, neste caso, não só mais uma opção, como uma opção de altíssima qualidade. E se ele neste momento vai aparecer é porque primeiro clinicamente está apto a jogar, e fisicamente. Depois pode não ter a tal forma desportiva, que significa não estando a jogar, perde um bocadinho o amãe amãe. Agora todas as suas características, as suas qualidades técnicas, aquela coisa que é não está a olhar e mete a bola onde quer e de repente faz uma finta na cabine telefônica e faz um gol. Isso está lá tudo Eu pego aquilo que disse o João Pinto, porque isso é que é neste momento importante. É tendo mais opção, olhar para dentro deste ciclo. Para o Benfica são nove jogos de campeonato, as outras equipas têm oito. O Benfica tem nove, que é este jogo que vai repor amanhã do Barcelos. E depois, mais dois da Taça de Portugal ou mais três se for à final. Olhar exatamente para este momento, para este tempo que falta, que poderão ser então oito mais dois ou oito mais três jogos, e fazer gestão. Depois, por meio, ainda vai adicar uns castigos a uns lesionados, nunca se sabe o que pode acontecer. E neste momento, olhando para esse ciclo, agarrando no microciclo que eu incluo exatamente isto, que é sexta, quarta e domingo, três jogos com características totalmente diferentes. Eu diria o seguinte: não há jogos ganhos antes de se jogarem. E atenção que o jogo com o Farense, teoricamente, sendo a Luz o mais simples, o Farense está com a corda na garganta e portanto vão ser equipas muito duras. Mas para efeitos do campeonato, o jogo com o Porto, porque é ainda por cima confronto direto, é para mim o mais vital de todos deste ciclo, dos três. Atenção ao jogo do Vicente. Sabemos da valia do Vicente, sobretudo quando joga em casa. E o Benfica neste momento aquilo que quer é, de alguma maneira, ir por exemplo ao Dragão, também não se sabe se o Sporting vai ganhar ao Chaves na Amadora, mas ir ao Dragão com o mesmo número de pontos do Sporting. Para isso tem que ganhar ao Gil Vicente e depois, em teoria, fazer o seu papel que é ganhar o Farense, sempre que o Sporting ganha. E dentro disto, fazer esta gestão, que é, como disse o João Pinto e muito bem, se calhar, lá na frente, com tantas opções com os quatro extremos que tem, se calhar tirar para a segunda linha, para quarta-feira que vem. Para o jogo do Dragão, não há segundas linhas e neste jogo, se não for a primeira linha, tem que andar lá muito perto. E, portanto, eu diria que essa rotação que ele vai ter que fazer, onde o Di María pode aparecer ou onde pode não aparecer, é exatamente no jogo com o Farense, porque jogando em casa, perante o público. Se o Porto não relacionar o Farense, poderá eventualmente aí baixar o nível, no sentido de ter uma segunda linha que, se calhar, não é tão forte como será uma primeira linha. E é aí que vai fazer a gestão. Eu diria que o Di María vai aparecer amanhã, mesmo que não seja a titular, vai aparecer claramente amanhã, porque tem também ganho a rotação, porque o Di María vai ser muito importante, digo eu, no jogo do Dragão.

Sim, muito bem. Entretanto, o Sporting parece já ter um reforço a treinar em Alcochete, Alisson. Gabriel Alves, que importância tem ter um jogador que se perspectiva como um reforço para a próxima temporada, mas já estar a treinar também com o clube em Alcochete?

Está a gerir aquilo que é o futuro. Inclusive é um jogador que conhece o futebol português. Jogador do União de Leiria, portanto jogos na Liga 2 e na Taça, 1089 minutos, seis gols apontados. É um jogador, certamente, que os olheiros do Sporting e a própria estrutura técnica têm em mente poder vir a absorver em termos daquilo que é o futuro do Sporting. Eu acho que o Sporting nessa questão está a trabalhar muito bem. Já está a gerir aquilo que é o seu futuro e a pôr o jogador, nesta altura, a adaptar-se a tudo aquilo que são os mentireiros, obviamente, de um grande clube, de um clube que é candidato ao título.

No caso do Benfica, João Pinto, a discussão tem sido muito em torno da renovação, ora de Otamendi, ora de Di María. Hoje, o Desportivo está com os números de Otamendi, um dos jogadores com mais minutos, com mais jogos.

Grande exibição na Argentina.

Isso mesmo.

Grande exibição. E de líder, acima de tudo isso, de líder.

Sim, algo que também tem sido de destaque no Benfica, essa capacidade de liderança. João Pinto, como é que vês esse cenário de renovação de Otamendi? Era importante para o Benfica conseguir essa renovação?

Sim, mas já se percebeu que o Otamendi é um homem sério, ele não está com a cabeça noutro lado qualquer. Quando vai à seleção, dá o máximo pela seleção, quando vem para o Benfica, dá o máximo pelo Benfica. E quando chegar a altura de dar o máximo de si próprio nas negociações que vai ter para uma renovação de contrato ou para sair, vai ser o mesmo homem, honesto, firme, honrado. Acho que o Benfica está com um profissional muito sério na casa, não tem problemas nenhuns em combinar com ele lá mais para frente ou quando ele achar por bem e chegar a um entendimento ou não. Seja como for, é um jogador que deixa um legado que fala por si próprio. O Benfica e o Otamendi é uma relação de sucesso que se pode estender ao ficar por aqui e tudo ficará bem na mesma.

Mas achas que a ficar é uma relação de sucesso que continua?

Se fosse eu, renovava. Não, se fosse eu, renovava. Renovava já, não tinha problemas nenhuns em o fazer. Agora também acho que nesta altura não é para falar de renovações, é para se concentrarem, para jogarem à bola, para tentar ganhar o campeonato e para dar o máximo até fechar. E depois, falar-se-á. Mas acho que havendo seriedade de um lado e seriedade do outro, estamos bem entregues.

Muito bem.

Do lado do Benfica.

Vamos falar de Catarina Campos, árbitra, 39 anos, vai ser a primeira mulher a dirigir um jogo do principal escalão de futebol em Portugal, Casa Pia Rio Ave, Rio Maior. É no próximo sábado, o jogo é às 15:30. Pedro Henriques, a opinião é tua. Quem é Catarina Campos?

Catarina Campos, quem é? É a que vai hoje apitar um dos jogos mais importantes da Liga dos Campeões feminina entre o Chelsea e o City. Neste momento que estamos a falar dela, ela está nos terraços lá de São Mameste, para um jogo de Champions League altamente fantástico, como vai ser este, dentro daquilo que é a Champions League feminina. Dizer que é, neste momento, a árbitra, também no plano internacional e do futebol feminino, maior projeção que está a ter. Isso é, a árbitra portuguesa no plano internacional. Que noutro dia já tinha feito algo extraordinário, que foi nomeada para um jogo da Liga 2 e foi a primeira árbitra a arbitrar num jogo de competições profissionais como árbitra. Já tinha sido uma assistente, faltava agora a árbitra. Repare que isto é uma jogada política muito interessante, política no bom sentido da palavra, deste novo Conselho de Arbitragem, que chega. E se o anterior Conselho de Arbitragem de sair, tinha deixado esse legado que tinha colocado a Catarina Campos como Na última nomeação que fizeram das suas vidas, o último Conselho de Arbitragem, Catarina Campos, primeira árbitra a apitar competições profissionais, esta nova direção chega e dá já um passo à frente, sem estar à espera do último dia, daqui a quatro, oito ou 12 anos, e nomeia-nos já para fazer um jogo do principal escalão. Eu queria só dizer o seguinte: além de ela estar num grande momento de forma e desse caso concreto, desse jogo que ela fez, o jogo do Paços de Ferreira, ter corrido bem, também com a ajuda, no bom sentido da palavra, dos próprios jogadores que entendem o enquadramento, e esperemos que também vá acontecer, porque é tudo uma novidade. Espero que daqui a 20 ou 30 anos, o Pedro Henriques ou outro Pedro Henriques que estiver aqui na Rádio Observador na altura, esteja normalizado e diga: "Olha, temos duas ou três árbitras". Ou seja, que já não seja assunto, já seja uma normalização, ter mulheres árbitras a arbitrar jogos naturalmente do escalão principal masculino. E termino com isto, que é relembrar que neste momento é uma nomeação que tem a ver com uma opção, uma escolha, não porque ela seja integrada nos quadros dos árbitros, não porque ela tenha feito uma carreira. Tem uma carreira feita, obviamente, já é uma carreira em que subiu nos escalões como os masculinos. E portanto acho muito bem que nesta fase de transição, até se assegurar essas condições, tenhamos também mulheres de forma normal na Primeira Liga, a arbitrar jogos da Primeira Liga, que se façam este tipo de nomeações com mérito. Não é por acaso que ela aparece aqui, porque realmente tem competência e tem qualidade. Estaremos todos a torcer e portanto a ficar claramente na história. E acho que parabéns ao Conselho de Arbitragem, liderado pelo Luciano Gonçalves, que faz algo que eu acho muito relevante e importante. Felizmente, não tem que esperar o último dia deste Conselho de Arbitragem e logo nos primeiros dias não tem problema em arriscar, em colocar uma mulher a arbitrar. Isto são medidas reais e concretas.

Bem, perdemos aqui a ligação com o Pedro Henriques. Agora, sim, Pedro. Perdemos-te aqui durante muito tempo.

Ok. Só para terminar com isto, que isto seja um bom exemplo, para que também as outras mulheres da arbitragem vejam na Catarina um modelo, um exemplo, como nós vimos no Colina e vimos em todos os outros árbitros. E esta Catarina Campos passa a ser também um modelo, um exemplo, para também dar essa visibilidade e, sobretudo, as mulheres a pensarem: "Se ela chegou, eu também quero chegar. Vamos lutar, vamos trabalhar por isso".

Só para perceber uma coisa, Pedro, tu referiste que Catarina Campos está em grande forma, está a apitar hoje um jogo de Liga dos Campeões. Tu compreendes o fato de só agora estar a chegar a um jogo de primeira divisão, porque se está em excelente forma, se apita jogos de Liga dos Campeões no feminino, por que razão só acontece agora?

Tens que perguntar ao outro Conselho de Arbitragem que andou a marinar em banho-maria anos e anos a fio com medidas de cosmético, como eu dei recentemente numa entrevista. E os Conselhos de Arbitragem não têm problemas nenhuns em: "Se tem mérito, se tem qualidade, embora não esteja integrada no quadro propriamente dito masculino, vamos já apostar, vamos pôr aqui também a dita carne no assador". É as apostas que se fazem. E é por isso que este Conselho de Arbitragem eu acho que se vai demarcar muito em relação ao anterior, porque este Conselho de Arbitragem tem pessoas que não projetam o seu nome, não está com essa preocupação do seu nome, nem de aparecer a cortar fitas, tem um propósito: ajudar a arbitragem. E eu tenho muita fé neste Conselho de Arbitragem, que vai mesmo ajudar a arbitragem. Daqui a 10 anos, estaremos a falar de coisas diferentes que este Conselho de Arbitragem vai fazer nesta década que vai ficar.

Há um outro ponto que é: isto a nível de escalão, nós estudamos diferentes categorias de arbitragem, os que são internacionais têm essa insígnia FIFA. Catarina Campos está nesses níveis, nos níveis dos melhores árbitros que produzimos em Portugal.

Certo, só que não subiu. Nós percebemos isso. Há aqui uma nomeação, que é uma opção, uma escolha. Ela não está integrada. Ou seja, ela não fez a sua carreira a fazer masculino e a subir como os árbitros que estão neste momento no primeiro nível. Porque neste momento, ainda não há essas condições, mas a seu tempo e em seu futuro, teremos com certeza mulheres também neste patamar, fazendo exatamente a carreira igual, paralela, ao mesmo tempo que os homens. Neste momento, como isso não acontece, não há que ter medo, há que arriscar, como a Esser tem feito com a Frapart, e portanto há que fazer isto, e a Catarina Campos merece claramente e muito bem. Parabéns à Catarina, aos seus assistentes e parabéns ao Conselho de Arbitragem nesta primeira medida que está a tomar, que eu acho fantástica.

Ainda um outro ponto. Nós sempre que fazemos os jogos aqui na Rádio Observador, pedimos para apresentar a equipa de arbitragem, média de cartões, faltas, gestão de jogo.

Sim, para isso-

Fazemos no próprio dia.

Exatamente.

Muito bem.

Noutra ocasião, porque obviamente neste momento não tenho esses dados seguros comigo, que acho que podem vir a ser interessantes depois de um dia destes.

Para consultar também essa comparação com outros árbitros, etc.

No "Campeão" de domingo, no pós-jogo.

Ok, muito bem.

Vim falar sobre ela, fica já aqui a promessa, com esses dados, com essas estatísticas todas.

Fica prometido. Gabriel Alves, como é que vês esta decisão do Conselho de Arbitragem e, de facto, como é que vês também a chegada da Catarina Campos à arbitragem do mais alto nível em Portugal?

Olha, bato palmas. E vou citá-la. "Fui jogadora para ser melhor árbitra." Muito bem. Ela é licenciada em Comunicação Social, amante do jogo de futebol, jogou futebol. E dizia o Pedro Henriques que este Conselho de Arbitragem, portanto, é um Conselho de Arbitragem, resumindo, virado para frente. Pois bem, "fui jogadora". Falou na Stéphanie Frappart. A Stéphanie Frappart, em França, portanto, Liga Francesa já em 2019, Supertaça Europeia 2019 também, Liga dos Campeões em 2020 e no Mundial de Futebol, no Qatar, em 2022. Portanto, é uma árbitra já completamente consagrada e, naturalmente, um exemplo, uma referência em termos mundiais. Olha, eu diria, a França ainda tem alguns árbitros que foram ex-jogadores de futebol. Ora bem, não seria bom pegar por aqui? E ela diz: "Fui jogadora para ser melhor árbitra". Eu acho que seria interessante começar a pensar, e os próprios ex-jogadores de futebol, alguns, aqueles que acharem que têm vocação para tanto e que queiram, porque hoje é uma profissão ser árbitro. Naturalmente, eu diria, seria um bom abrir de processos em relação ao futuro da arbitragem em Portugal. De resto, só desejar o melhor de tudo, em termos profissionais, na arbitragem, à Catarina Campos.

João Pinto, como vês a chegada de Catarina Campos a este patamar no futebol português?

Vejo que tendo um curso em comunicação social, já temos a herdeira para o Pedro Henriques. Portanto, o Pedro Henriques já pode seguir o seu caminho. Já pode ir jogar à bola agora, que é importante que os ex-árbitros joguem à bola.

João, mas não sabes se ela aposta, também faz apostas.

Não sabemos. E a parte do tempo e a parte meteorológica também tem muito para andar ainda. Mas desejo-lhe o melhor. E, obviamente, que é como diz o Pedro Henriques: daqui a uns anos não é tema. É assim que tem que ser.

Muito bem, é isso mesmo. Vamos às nossas notas de campeão. Gabriel Alves.

Eu vou trazer aqui a nota de campeão o selecionador da Argentina, o senhor Scaloni. Ainda no rescaldo daquilo que foi Argentina e Brasil, com tudo aquilo que obviamente envolveu esta partida da fase de qualificação do Campeonato Mundial, quando o Scaloni, confrontado, minimizou aquele caldo chamado Rafinha e Romário neste Brasil e Argentina. Um líder é exatamente isso, desvalorizar com atitudes decentes aquilo que são situações boas, inflamatórias para os agitadores, sem educação e diria mesmo empatéticas. Isto inflamou temperamentos, mas a verdade é que Scaloni, muito bem, tirou-lhe a chama, apagou. Isto é ser líder e líder tem que derrotar todas estas situações que acontecem no âmbito do futebol e no fundo do desporto. Isto é um jovem selecionador, por acaso é campeão do mundo, chegou ali como que um remendo, hoje está efetivo e aqui ele também está vencendo, está ganhando. Não só é um campeão do mundo na relva, mas é um campeão do mundo nas atitudes. Portanto, para Scaloni, por isto que fez, 20.

João Pinto.

Duas notas, uma nota 16 para Cabo Verde. Primeiro do seu grupo, quatro jogos por jogar, dois contra os dois últimos. Portanto, podemos começar a pensar que seja através do apuramento direto, que era através de um dos melhores segundos, vamos mesmo ter Cabo Verde no seu primeiro mundial de futebol. Atenção a toda a diáspora de Cabo Verde, aqui e por todo lado no mundo. Vai ser bonito ver Cabo Verde no mundial e espero que assim aconteça. E depois nota 20 para o combate de boxe midiático entre Rui Sinal de Côrtes e Joana Marques. Está rubro.

Muito bem, também merece nota. Pedro Henriques.

Vou dar duas notas 18. Dezoito ao Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem, pelo, entre aspas, risco, mas sobretudo pela tomada de decisão e pela atitude, sem medo de fazer esta nomeação. E 18, naturalmente, para a Catarina Campos, porque é com o mérito do trabalho, do esforço e do sacrifício que ela tem posto nesta sua carreira até ao momento, que acaba por colher este fruto, que é fazer a estreia e ficar para a história como a primeira mulher que vai apitar um jogo da primeira liga portuguesa masculina. E por isso dois 18, que são inteiramente justos e merecidos, e este é que é o caminho.

Está feita a edição de hoje de "O Campeão É". Estamos de regresso amanhã, no dia em que regressa o futebol de clubes e para a reta decisiva.