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Afinal, onde anda o sueco? Onde está Viktor Gyökeres? Hoje é dia de apresentação do jogador em Alvalade, dia para a apresentação para a nova temporada. Chegaram ao final as férias, mas há negócio iminente com o Arsenal e há dúvidas sobre onde está o avançado sueco do Sporting. É mais um episódio na novela, que já vai longa, novela que vai marcando este defeso, este mercado de transferências, e é também tema em destaque nesta edição de "O Campeão É". Hoje com os comentários de Gabriel Alves, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Eu sou Miguel Cordeiro, vamos começar precisamente por aqui. Augusto Inácio, já tivemos há uns anos o onde anda o Cavani, temos agora onde anda Gyökeres.

Bom dia a todos. Mas o Cavani não era jogador do Benfica e o Gyökeres tem contrato com o Sporting.

Mas andava de avião dias e dias a fio pronto a aterrar.

É verdade. Até nem que fosse os aviões da feira, mas andava por ali. Mas diria que isto é um problema para o Sporting, é um problema para o Gyökeres. O que é certo é que ele é para ser apresentado na segunda-feira, mas o Sporting puxou mais uns dias precisamente para ter tempo de negociar com o Arsenal e ele estar aqui na sexta-feira que é hoje. Também não apareceu, porque o Sporting também não chegou a acordo com o Arsenal. Há uma diferença de cinco milhões. O Arsenal oferece 105 mais 15 objetivos, onde cinco milhões são fáceis de concretizar, o que dava os 70 que o Sporting quer, mas o Sporting está irredutível, quer mesmo os 70 fixos e os 10 depois variáveis. O que é certo é que o Gyökeres já tem um contrato, pelo menos apalavrado com o Arsenal, do seu contrato, que são 8,3 milhões por ano durante cinco anos. O que é certo é que ele só pode ir para o Arsenal se o Sporting der o acordo. Ora, o que é que isto vai dar agora? Era para aparecer hoje, parece que não aparece. Amanhã o Sporting parte para Lagos, para o Algarve, para o seu estágio. Vamos ver se o Gyökeres aparece ou não. Se não aparecer, entra na esfera disciplinar do clube e depois vamos ver o que é que isto vai dar, mas não é nada bom nem para o Sporting nem para Gyökeres. Isso é uma verdade.

Gabriel Alves, concordas? Não há ninguém a ganhar neste processo?

Completamente. Concordo com o Augusto. Nem é bom para o Gyökeres, nem é bom para o Sporting. Olha, nem é bom para o futebol português, porque isto depois espanta-se em termos internacionais este tipo de litígios. Não é que estes litígios não existam lá fora. Olhar ali para o Barcelona e ver o que sei lá, o Barcelona e os jogadores, com um dos seus ídolos, o Ter Stegen, etc., que ainda hoje diz: "Eu fico cá até ao fim, a não ser que me paguem o contrato por inteiro." Como não há cacau, vai ficar. Tudo isto acontece. Mas não é bom nem para o Sporting, nem para o Gyökeres, nem para o futebol português, porque isso depois tem outro tipo de repercussões e dimensões que não beneficiam ninguém. Vamos ficar a aguardar. Tu perguntas onde é que anda o Gyökeres. Não sei, os detetives privados devem andar com muito trabalho.

Pedro Henriques, não és especialista neste trabalho de detetive privado, mas identificas aqui também um problema, principalmente para o Sporting.

Não, eu identifico um problema principalmente ao Gyökeres. Eu continuo a dizer que eu acho que as pessoas estão a ver sempre mal a coisa, do meu ponto de vista. Mas não sou eu. O jogador tem um contrato e os contratos são para ser cumpridos. A partir do momento que tens um contrato com uma entidade, tens que o cumprir ponto final, parágrafo. Não interessa se depois tens uma mensagem ou um bate-boca de palavra. Isso não serve de nada. Quando isto subir às mais altas instâncias e aos ditos tribunais, o que conta é o que está assinado. Não é mensagens nem coisas de boca, é o que está realmente com assinatura. Posto em que há um contrato, mais três anos, existem cláusulas de rescisão e portanto, a partir daí, o jogador ao não se apresentar, quem começa a não cumprir é o jogador, não é o clube. Se alguém tivesse batido nos 100 milhões, então aí poderíamos estar a bater noutra tecla. Agora, aqui não. O jogador, neste momento, daquilo que nos é dado a ver, pode haver aqui uma conversação, se calhar há, entre o próprio Sporting a puxar mais uns dias, está a tentar fechar o contrato, a dizer: "Olha, não venhas." Não sei se existe isso ou não. Isso é outra questão. Agora, na prática e na realidade, a partir do momento que há um dia que tens de te apresentar, terminas as férias, tens de te apresentar. Podes estar chateado com o treinador, com o patrão, podes estar chateado com toda a circunstância, achar que queres ganhar mais, menos, queres te ir embora para qualquer lado. Mas naquilo que conta é o que está no papel. É lógico que o Sporting, quando diz que também tem um problema, é porque é um problema chato, é um problema que não é bom estar nas bocas do mundo, porque o Sporting o que quer é ou o jogador dentro de campo a render desportivamente ou o dinheiro no banco em função de uma venda do jogador. E neste momento, aparentemente, não tem nem uma coisa nem outra. Agora, na prática e na realidade, do ponto de vista legal, quem tem o problema é o jogador, que não pode deixar de cumprir. E mais, o jogador sabe, e os outros clubes também sabem, que se este jogador tem este tipo de atitude e comportamento para com este clube, vai ter também para com outro clube qualquer. Agora é o Arsenal, depois vem o Real Madrid ou vem um clube qualquer que está num patamar superior e ele faz o mesmo em relação ao Arsenal. E eu não sei, eu só não quero atravessar uma crítica mais pró, entre aspas, em relação à atitude do jogador, porque eu não sei o que é que neste momento existe de conversa propriamente dita e que pode inclusivamente estar a fazer com que ele tenha mais um objetivo.

Pedro, mas a questão legal, acho que ninguém toca nessa parte, até porque é natural, é um contrato por cumprir. Mas desportivamente, a nível de estrutura, chegar a um jogador que está na porta da saída escancarada em negociações com o agente publicamente a dizer o que está a acontecer, com o Varandas a comentar publicamente A dizer que não libertam o jogador, sabendo que o jogador quer sair. Tivemos no final, nos festejos, a equipa praticamente a despedir-se do jogador. Ouvimos a frase do Pedro Gonçalves a dizer: "Jamais seremos campeões sem o Viktor, vamos ver." E de repente, Viktor Gyökeres apresenta-se e inicia a pré-temporada com o Sporting. Isto desportivamente não tem qualquer tipo de sentido.

Vamos lá ver uma coisa. Aparentemente não, porque é sinal que havia já alguma coisa que estava falada, conversada, pensada no sentido da sua saída. Mas voltamos ao mesmo. É óbvio que não é bom em termos de imagem. Agora, na prática e na realidade, uma coisa é eu dizer que estou interessado em comprar um carro, uma casa. Outra coisa é chegar à instituição que vende o carro ou casa e apresentar fisicamente um papel a dizer: "Olha, dou isto". E isso é que não aconteceu. Uma coisa é questionar, indagar, tentar saber, outra coisa é apresentar uma proposta. Há uma real proposta? Há algum papel escrito e assinado? Não. Há, sobretudo, conversações e pouco mais do que isso. Portanto, na prática e na realidade, isto não é bom para o Sporting sob o ponto de vista da imagem, mas realmente, quem eventualmente está em incumprimento é o Sporting. O Sporting tem um contrato e é normal e natural que queira que as suas exigências sejam cumpridas, no sentido que está 70 mais 10 e não 65 mais 15, o que quer que seja. Agora, é chave, porque há um impasse, até porque o Sporting precisa de resolver uma decisão que é muito importante, que é não contando com o Gyökeres, vai ter que arranjar um outro ponta de lança. Para isso precisa de dinheiro e precisa de ir ao mercado. E cada dia que passa é menos um dia, entre aspas, entre os nomes já podendo estar pensados e apontados, Suárez, etc. É menos um dia em que o Sporting resolve uma questão. E daqui a três semanas, se não estou em erro, temos a Supertaça e temos as competições. Não é bom em termos de imagem, mas na prática e na realidade, quem não está a cumprir, daquilo que eu sei, daquilo que nós sabemos, é o jogador que supostamente hoje ia se apresentar e não se apresentou.

Muito bem. Vamos falar então de Benfica. Também há muita coisa a mexer no Benfica, o mercado, temos falado disso ao longo desta semana, mas agora temos a confirmação de que Rui Costa é mesmo candidato. Vídeo publicado ontem nas redes sociais em que anuncia essa recandidatura à presidência do Benfica. Confirma-se que estamos perante uma eleição que não se via há muito tempo no Clube da Luz. Gabriel Alves, esperavas esta decisão de Rui Costa, a recandidatura?

Estava na cara. Como sei dizer, estava na cara. Há cinco candidatos. Olha, deixa-me sair do foro um bocadinho. Eu vou ser rápido. Utopia do futebol. Sabes que eu gosto muito da utopia do futebol, mas gosto também de falar da utopia, que é a ideia de civilização ideal, fantástica, imaginária. É um sistema ou plano que parece irrealizável, é uma fantasia, um devaneio, uma ilusão do grego ou mais tópos, que significa lugar que não existe. No sentido geral, o termo é usado para denominar construções imaginárias de sociedades perfeitas, de acordo com os princípios filosóficos dos seus idealizadores. Ora bem, cabe aos sócios do Benfica, eu falei de cinco candidatos, aos sócios do Benfica, portanto, e acionistas do Benfica, falo sempre disso, definir o que não querem para a grande marca nacional desportiva, volto a dizer, valorizo mais, enorme marca nacional desportiva SLB versus Sport Lisboa e Benfica. Ora, está-se em eleições, está-se no momento eleitoral e as eleições são o ideal para, sem pipocas, lembrar os sócios, tomar-se as decisões racionalmente em relação àquilo que se quer para o futuro desta marca enorme que é o SLB. Portanto, há cinco candidatos, vai haver cinco projetos, há cinco candidatos a dizerem aquilo que pretendem e não pretendem para o clube, cabe aos sócios, portanto, ao povo benfiquista, sócio e acionista, tomarem a decisão perante as palavras, naturalmente, mesmo quando há quem diga que há que fazer o que ainda não foi feito, está-se lá há uma série de anos.

Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Mateias, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho. Agostinho Nascimento, nesta questão das candidaturas, das eleições dos clubes, vemos muitas vezes, próximo já da eleição, algumas candidaturas a caírem a favor de outras, vai acontecendo em alguns clubes. Achas que nestes cinco candidatos, que já estão confirmados ao Benfica, ainda podem surgir mais, vão mesmo estas cinco candidaturas até ao fim?

Olha, eu acho que o Luís Liviera também se vai candidatar.

Portanto, seis.

Isso passa a ser seis. Parece-me a mim que este trajeto até outubro vai correr muita tinta, cada um vai anunciar qual é o seu programa, porque a grande verdade é que só ouvimos candidatos, mas não vimos programa nenhum. Isso é uma coisa, como o Gabriel Alves disse bem, só os sócios do Benfica é que depois é que vão decidir. Mas têm que saber o que é que contam e que caminho é que votam para perceber qual é o caminho do Benfica. Agora, neste trajeto, é natural, que eu não digo que haja alguma desistência, mas que haja algumas fusões, que haja uma, duas ou três listas que se juntam, para que realmente a sua candidatura seja ainda mais forte. Vamos ver qual delas é que vai ser, que eu não acredito que as seis, estou a falar com Luís Liviera já incluído na candidatura, que as seis vão todas a sufrágio em outubro. Não acredito nisso. Acredito que possam depois no final passar para três candidaturas e depois os sócios do Benfica decidirem. Mas claramente que vai ser preponderante, na minha opinião, aquilo que é o programa de cada candidato que quer para o Benfica e que caminho é que querem traçar

Para já, pelo menos o que é público, ainda ninguém sabe realmente qual é o caminho que cada candidato quer levar o Benfica, porque isso ainda não apareceu. Só apareceu candidatura, mas não apareceu programa.

Pedro Henriques, como é que viste também este avançar de Rui Costa e este contexto eleitoral que já vai com cinco candidatos confirmados?

Eu acho que é algo normal e natural. Não estava à espera que o Rui Costa não se candidatasse, até por aquilo que são as movimentações que ele está a fazer neste momento em termos de mercado e com algum populismo, mas também na tentativa de fazer uma limpeza, no bom sentido da palavra, ou seja, alguns elementos até da direção e jogadores de terreno de jogo, os Cocochos, etc. Florentino, quer dizer, não são todos embora, mas há aqui uma remodelação, uma reestruturação bastante grande. Há uma aposta em alguns jogadores, caso João Félix, etc., para tentar trazer também aqui nomes que possam ser sonantes e queridos aos adeptos do Benfica. Portanto, é lógico e normal esta candidatura do Rui Costa numa tentativa de conseguir até outubro, vamos dizer três meses que faltam para as eleições, conseguir angariar alguma confiança que aparentemente tem sido perdida por parte de alguns associados. Também acho que no final ficarão duas candidaturas, no máximo. E já estou a ser enfático, três. Acho que serão duas ou três, no máximo.

Mas estás a arriscar algum nome concreto?

É o Rui Costa e o Nuno Melo e Lopes, garantidamente. A partir daí tenho muitas dúvidas que apareçam muitos mais. Aliás, já apareceram, mas que fiquem, muito honestamente. Talvez uma terceira candidatura. E sobretudo, esta questão que é claro que os programas são importantes. Aliás, deviam ser os programas e aquilo que são no fundo os objetivos a concretizar por parte de cada um dos candidatos que deviam mover os associados e os sócios do Benfica nas eleições, na prática e na realidade, zero. Isso vai mover zero. O que vai mover é se o Benfica ganha outra Supertaça, se o Benfica entra na Liga dos Campeões e em que lugar é que o Benfica está quando estivermos em outubro. Isso é que vai mover o sentido de voto, infelizmente, mas é assim.

Muito bem. Vamos então rapidamente falar do Futebol Clube do Porto antes das nossas notas, até porque regresso do trabalho dos Dragões, algumas gorduras a serem cortadas, outros jogadores que voltam à equipa. Evan Ndicka foi chamado, André Franco, Baró, Fábio Cardoso e Simão Portugal estão na lista de saídas. Augusto Inácio, a tua leitura sobre estas decisões já conhecidas de Farioli, sendo que há muito mais para cortar. Pelo menos é isso que temos detalhado e discutido aqui nestas últimas semanas.

Sim, é normal que haja reuniões entre o presidente Jorge Costa, José Vizarreta, que ainda está no Futebol Clube do Porto, e o treinador. Façam um apanhado daquilo que é o plantel do Futebol Clube do Porto, daqueles jogadores que também estão emprestados, que regressam, e que depois façam um apanhado daquilo que mais serve as ideias do treinador. Por isso, alguns jogadores que chegaram para o início dos trabalhos vão provavelmente treinar de uma forma diferente de todos os outros que vão compondo o plantel. É verdade que ainda pode haver algumas vendas, é verdade que ainda pode haver, e vai haver certeza, mais entradas. E sinceramente, acho que isto é o normal do início da época, em que realmente o Porto tem um plantel vasto, no sentido plantel não da época anterior, mas todos os jogadores também estavam emprestados, que depois tenha que ou negociar ou emprestar de novo para que o plantel fique de acordo com o número que o treinador quer.

Gabriel Alves, o que te parece também este arranque de trabalhos do Futebol Clube do Porto depois desse Mundial de Clubes?

Estamos cá para ver e para crer. Estamos, ora só. Não há nada de especial. Hoje que é dito, o André Franco, o Fábio Cardoso, eram uns jogadores que até estavam emprestados, não eram jogadores de dimensão. Portanto, são jogadores com que não se conta. Quanto ao caso do Evan Ndicka, que o ano passado foi emprestado ao Valencia, nem titular foi. Portanto, passou lá quase despercebido. Portanto, é uma volta, um regresso. Vamos ver. Há aqui o caso Francisco Conceição, que está ainda dispensado de se apresentar, está de férias em função do Mundial de Clubes onde a Juventus participou. Vamos ver o que é o futuro do Francisco Conceição, se é Porto ou se é outra coisa qualquer. Portanto, ver para crer.

Pedro Henriques, também tua opinião sobre este regresso ao trabalho do Futebol Clube do Porto.

É o arrumar da casa, tem que ser. Aquela questão dos excedentários, que normalmente costumamos dizer que é aquelas gorduras que estão a mais, que têm que ser arrumadas. Portanto, é um Futebol Clube do Porto que obviamente vai ter que se reorganizar, porque pior do que aconteceu na época passada é difícil. Está bem que ganharam a Supertaça, mas é difícil. E portanto, é um Futebol Clube do Porto que tem que também dar sinais de vitalidade e sobretudo, arranjar um plantel com melhores condições. E parece que é isso que está a acontecer, com mais capacidade, com mais competência, mas para isso tens que te reorganizar. E reorganizar é ir buscar aquelas outras apostas, mas também arrumar os jogadores que eventualmente estejam a mais ou que neste momento não sirvam para o projeto. E isso também passa pelo aspeto até muitas vezes financeiro, que são relevantes e importantes. E agora é o ver o score do Benfica com o Porto nestes regressos para aquilo que são as coisas maiores, que são neste caso as competições que aí vêm. Para o Futebol Clube do Porto, o campeonato, para o Sporting e Benfica, a Supertaça e Benfica entrar na Liga dos Campeões. De qualquer maneira, o Porto está a se reorganizar e vamos ver o que é que se espera, sobretudo a nível de contratações, que é isso que neste momento o Futebol Clube do Porto está a pecar.

Não nos esquecemos do futebol feminino. Sim, há jogo hoje europeu, Portugal-Bélgica, para fechar esse grupo B neste Europeu. Mas como já se sabe, temos todos os dias uma edição de "E a Campeã É", um programa dedicado inteiramente à participação de Portugal neste Europeu e claro, à competição em si, a este Europeu de Futebol Feminino. É para ouvir na Rádio Observador depois das 14h e fica também sempre disponível em podcast e portanto, deixamos essa análise, essa antevisão para esse programa que vai para o ar depois das 14h. No "E a Campeã É", vamos agora às notas de campeão. Gabriel Alves começa desse lado.

Tenho que dar aqui uma nota em relação a uma reunião que foi a Confederação do Desporto Português, sobre a questão do financiamento do Instituto Português do Desporto e Juventude às atividades reguladas das federações desportivas. Daniel Monteiro disse: "O desporto português precisa de deixar de contar inscritos e começar a contar atletas e vitórias". A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, sublinhou a prioridade que o governo pretende dar ao setor, intensificando o diálogo com as federações. O presidente da Confederação entregou à ministra o livro das prioridades políticas para a presente legislatura. Vamos ficar à espera de ações reais. Eu vou terminar então com duas perguntas e depois a nota. A primeira é: e se o Dioqueres prescindir de jogar na próxima temporada? É uma pergunta para pensar. E a outra é: já foi contactada alguma companhia de seguros para avalizar o contrato de João Félix, se este João Félix for igual ao Félix do Atlético de Madrid, do Chelsea duas vezes e do Milão, tendo até um treinador como pessoa conhecida e por perto? Porque se ele não conseguir ser mais do que aquilo que foi ali, são 30 milhões, pelo menos, que vão à vida. Quanto à nota, é 18 para o Luís Enrique. Eu sei que o Inácio ontem lhe deu uma grande nota e eu hoje dou-lhe 18. É que de facto, quando um clube ou uma equipa é comandada por um jogador, e ele referia-se a Mbappé, o comando deixa de ser treinador. Quando é comandada por treinador, os passos são todos coordenados pelo treinador. O Luís Enrique está a dar grandes notas e grandes lições. Conselhe.

Augusto Inácio.

Nota 20 para as nossas navegadoras. Não basta só ganhar hoje o jogo, como é evidente, porque tem que estar à espera também que a Espanha ganhe à Itália e que ganhe bem. Por isso, vamos todos rezar para que a nossa seleção ganhe e que a Espanha consiga golear a Itália, porque há uma diferença de seis gols negativos para nós e as coisas estão muito complicadas e muito difíceis. Mas para já, fazer o nosso papel, que é ganhar, e por isso esta nota 20 de força para as nossas navegadoras. E também queria dar aqui nota 18 para um jogador que está a passar despercebido. Todos os grandes e todos os clubes andam a olhar para o lado e lá para fora e esquecem-se do que têm aqui dentro. Estou a falar do Diogo Nascimento do Vizela. Tem 50% do Vizela, o direito do passe, o Benfica tem os outros 50%. Este Diogo Nascimento é um grandíssimo jogador e ao pé de grandes jogadores, provavelmente ganharia uma dimensão maior. É uma nota que eu deixo aqui para olharem para o futuro. Atenção a este Diogo Nascimento.

Pedro Henriques.

Nota 17 de expectativa para o que vai ser hoje o jogo da seleção portuguesa, portanto, a nota no fundo é para as navegadoras. Já temos o terço na mão, já temos naturalmente a máquina de calcular, como é penágio, e já agora ponham também um transistor, mas a pilhas, porque senão vai haver um apagão. Portanto, para ouvirem a Rádio Observador, que nós vamos lá relatar em direto. Mas há muita fé e há muita esperança, não só no bom resultado das navegadoras hoje perante a Bélgica e que, obviamente, a Espanha também possa ajudar do outro lado. Por isso, uma nota de expectativa, mas sobretudo alguma esperança que talvez seja possível.

Vamos ver o que acontece logo à noite. Vamos fazer essa antevisão na edição de hoje de "E a Campeã É". É para ouvir em podcast e na Rádio Observador depois das 14h. Quanto ao "Campeão É", é de regresso amanhã, depois das 11h30.