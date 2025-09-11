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Arranca agora "E o Campeão É". Todos os dias damos notas de 0 a 20 aos protagonistas do desporto. Terminaram os compromissos das seleções. Vamos virar agulhas para o consumo doméstico, até porque amanhã está de regresso a Primeira Liga. Antes, dar as boas-vindas ao meu painel de hoje, o Augusto Inácio, o Gabriel Alves e também o Pedro Henriques, grandes figuras deste fabuloso mundo que é o desporto. Vamos começar pelo regresso do campeonato. Como disse, amanhã há dois jogos. O Benfica recebe o Santa Clara no Estádio da Luz, o Alverca, à mesma hora, que é às 20h15, recebe também o Tondela. É o arranque da jornada cinco do campeonato. Ainda assim, acaba por ser o futebol clube do Porto Nacional, um dos jogos em destaque, não tanto pelo jogo em si, mas pelo que se falou antes. O jogo chegou a estar em risco, mas vai mesmo avançar. O Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, disse após a gala das Liga Awards, que teve lugar na quarta-feira, que abordou a polêmica em torno deste encontro, diz que houve dificuldades para que o jogo se realizasse, mas com a colaboração do Futebol Clube do Porto, a colaboração da TAP e do Nacional, estão ultrapassadas as dificuldades e vai mesmo haver futebol clube do Porto Nacional. E vou começar precisamente por aí. Gabriel Alves, seria quase que vergonhoso, pergunto eu, se um jogo da Liga Portuguesa fosse adiado porque uma equipa não consegue viajar para o continente?

Boa tarde. Vou pegar nas suas palavras. Este jogo devia ser falado pelo destaque do jogo, não por aquilo que de fato anda à volta do jogo. E nós vamos vendo o nosso futebol só com estes assuntos à volta do jogo, novelas, novelazinhas. Há umas que nem são novelas, nem sabemos bem o que é, recados, emissários, etc. Tudo uma conversa. E do jogo, aquilo que é o recheio do croquete, não. Acho que o recheio do croquete não tem carne, só tem batata. E é isso que faz com que de fato o nosso futebol seja muito indígena. E portanto, quando passamos lá para fora, as coisas depois não tenham aquela dimensão e aquela envergadura que naturalmente era importante que tivessem. Quanto às questões logísticas, são para o futebol. O futebol é muito mediático, e obviamente, as coisas aparecem de uma forma de dimensão. Se calhar, o que está a acontecer com o futebol acontece noutras situações. Não sei.

Augusto Inácio, gostaria também de te ouvir sobre este tema. O jogo chegou a estar em risco por uma razão fora do comum. Ao que tudo indica, irá mesmo correr tudo ok e o Futebol Clube do Porto vai poder receber o Nacional no dia 3, ou seja, daqui a dois dias, mas não deixa de ser, como o Gabriel Alves disse aqui, quase que um momento menos positivo que poderia de certa forma denegrir a forma como o futebol português é visto lá fora, não?

Boa tarde a todos. Isto tem muito a ver com a organização das provas. Repare, eu estive na Madeira, no Marítimo, estive lá há três anos. E sei as dificuldades que é a dos clubes que vêm jogar ao continente, se não for antecipadamente, têm dificuldade em arranjar lugares nos aviões para vir para Lisboa, para o Porto, neste caso. Deixa-me dizer também que os clubes das ilhas, dos Açores e da Madeira, quando sai o sorteio, eles marcam logo as 17 viagens para fora e depois há aquelas alterações, que pode ser um dia mais cedo, um dia mais tarde, mas tem que ser antecipadamente dito a esses mesmos clubes para se organizarem e não a 15 dias, nem chegou a 15 dias, para fazer a mudança. E aí, claramente, o Nacional teve dificuldade em arranjar voos. A Liga teve que se intrometer, porque há ali um acordo também com a TAP, mas às vezes a TAP também não tem aviões disponíveis para os momentos em que os clubes querem. Enfim, lá se arranjou esse problema, mas eu diria que isto é um problema da Liga. A Liga é que tem que antecipadamente dizer aos clubes com algum tempo de antecedência, não é só com 15 dias, para que realmente aquele jogo que vai realizar no continente, passa para sábado, ou passa para segunda, ou passa para sexta, porque os clubes têm as viagens marcadas para domingo, sabendo de antemão que depois pode haver alterações, mas tem que ser dito com antecedência. E quando isso não acontece, acontecem esses problemas. Por isso, ainda bem que as coisas foram resolvidas, mas isto é um aviso para o futuro, que isto não pode ser com 15 dias, ou 12 dias, ou 16 dias de antecedência, porque às vezes é complicado os clubes arranjarem esses mesmos voos.

Pedro Henriques, bom dia. Quero também a tua análise a toda esta situação.

Sim, convém eu falar, porque as pessoas estão com a cabeça um bocado confusa.

Ora bem, então vamos lá ouvir as tuas explicações.

Vou dizer uma coisa. Em primeiro lugar, nós estamos na Liga Portuguesa, que ao contrário da Liga, por exemplo, inglesa, em que eles lançam o calendário anual, e eu acho que era para aí que nós devíamos tender, era independentemente das competições internacionais, europeias e tudo mais uma coisa, lançar logo a competição nacional, toda, do princípio ao fim. Ponto. E depois todas as outras competições, claro que as internacionais não, mas a Taça de Portugal, a Taça da Liga, funcionarem, e não é assim tão difícil fazer isso, funcionarem em função das datas que já estão marcadas. Como nós não funcionamos assim. E por quê? Porque numa fase inicial, há esta questão de não saber se o Benfica é a Liga dos Campeões ou não. Reparem, por que o Benfica joga na terça-feira e o Sporting joga na quinta-feira? Porque depois a questão dos adeptos estrangeiros que nos visitam terem X horas que não se podem cruzar nos aeroportos. Está toda aqui uma logística que tem muito a ver com se o Porto, se o Sport, se o Benfica, o Braga, quem quer que seja, em que competição é que estão. E sem essa definição, é por isso que a Liga, nesta fase inicial, o que faz? Marca as datas possíveis e penso que aqui o Nacional sabe isto, e aqui é a parte que eu critico, só a parte nacional, que é o seguinte Se forem ver as jornadas a partir de dezembro, as jornadas estão lá todas referenciadas para um dia e para uma hora, mas essa hora e esse dia não é a data, é nesse fim de semana vai-se jogar e como ainda não foram marcadas, essa é a referência. Portanto, o Nacional sabia que aquela data de domingo era a data de referência da jornada para todos os clubes e que, portanto, em função do que iria acontecer na Liga dos Campeões, Liga Europa, que a Liga posteriormente iria acertar com uma comissão que existe, onde também está, neste caso, quem faz as transmissões, que é o caso da Sport TV e não só. Estão representantes dos clubes. É bom que as pessoas percebam que estão lá representantes dos clubes, porque muitas vezes os clubes reclamam com aquilo que eles próprios aprovam, isso é que é importante. Eles reclamam, mas eles estão lá admitidos. Isso é que é outro aspecto. E portanto, havia uma data de referência. A partir do momento que foi libertada, a Liga marcou agora praticamente até dezembro ou final de novembro, nunca está a mentir, já uma série de jornadas. Se eu acho que é este o método? Não, acho que o método é marcar da primeira à 34ª, que é a competição mais importante. E depois, obviamente, Taça de Portugal, Taça da Liga, em função disso. E depois, sabendo também as competições internacionais, que pode então, aí sim, haver um pormenor. Imaginemos que o Sporting marcava para um domingo e o Sporting, como na Liga dos Campeões jogaria terça ou quarta, teve que obrigatoriamente jogar à quinta, porque o Benfica e o Sporting recebem os seus adversários cá, o Sporting não havia 24 horas, aí poderia, eventualmente, pontualmente, termos um jogo específico que poderia ir mais pra frente 24 horas. Aí, sim. Agora, o que está aqui a acontecer é que o Nacional também vai reclamar perante uma situação que toda a gente sabia que aquilo era a data de referência. Agora, estou de acordo com um aspecto: para quem está nas ilhas, não pode marcar aviões com 15 dias de antecedência. Querem ir mais longe? O que está a passar com o Arouca? Penso que é o Arouca. Neste momento. Agora não quero estar a mentir, também com o Porto. Há uma festa, que eu agora esqueci-me o nome, que é num domingo e aquilo vai estar ao abarrote lá na região. E, portanto, neste momento, o Futebol Clube do Porto corre o risco, entre aspas, de ter que ir jogar fora por causa dessa festa. Então, mas a malta desse clube, do Arouca, não sabe que há uma festa naquele domingo e não sabe que há uma referência? Então e agora, depois de saberem a data? Não, já deviam ter no princípio. Por isso é que eu gosto muito de estagiários, estagiários são importantes, mas a maior parte dos clubes estão carregados de estagiários a fazer os relatórios. Sabe que há aquela festa e que há aquele fim de semana, com antecedência. Manda logo para a rapaziada ver o que é que tem de fazer. É tão simples quanto isso. Há aqui uma culpa dos clubes também.

É a Feira das Colheitas e é o jogo da sétima jornada em que o Arouca recebe o Futebol Clube do Porto.

Exatamente. E portanto, perante isso, já sabem que a festa vai ser marcada e que naquele fim de semana há futebol e que o Arouca ia jogar em casa, independentemente com quem fosse, já deviam, com antecipação, depois a data estar marcada, dizer: "Meus amigos", é uma forma, um e-mail, um fax, etc. "Atenção, que temos aqui isso, a região vai estar aqui ao abarrote, com malta, que é uma festa espetacular e ainda bem que há, estas festas são muito importantes. Vamos arranjar uma solução alternativa". O que é que vai isso agora acontecer? Se o Porto não jogar lá, isso vai ter outras implicações. O Arouca não pode receber nem o Benfica, nem o Sporting lá, porque tem que os receber fora, tal e qual como vai receber o Porto. E estas questões têm que ser trabalhadas antecipadamente. E os clubes aqui são reativos, não são proativos, mas isto tem a ver com quem contratam. Acham que o futebol é só 4-3-3, 4-4-2 e esquecem-se de contratar alguém que não seja do clube, que não tenha a paixão do clube, que não veja só a cor da camisola e que tecnicamente seja tão bom para preparar estas coisas todas. É tão simples quanto isso. Chamam-se a isto diretores desportivos. Há tantos nomes hoje em dia de pessoas que podem trabalhar nessas funções e os clubes são sempre reativos.

Para concluir, Carlos.

Já concluí. Estou revoltado muitas vezes com as críticas que fazem. Embora eu ache que a Liga devia marcar as datas todas no princípio, estão a fazer críticas à Liga que também não são imputadas à Liga. Os clubes é que têm a responsabilidade de, juntamente com a Liga, resolverem antes das coisas acontecerem.

Gabriel Alves, fica com a impressão que querias...

Tão empresas, tão estruturantes, tão estruturais. Olha, organizem-se.

É, sem dúvida, uma situação peculiar que, ao que me indica, vai correr da melhor forma. Ainda assim, os problemas ficaram aqui bem expostos e com explicações também do Pedro Henriques. A seu tempo falaremos do Futebol Clube do Porto-Boa Vista sobre o que realmente interessa, o futebol jogado é para uma outra edição de "E o Campeão É...". Entretanto, vamos avançar, falar sobre outro tema. O jornal A Bola avança que Frederico Varandas vai ser de novo candidato à presidência do Sporting, o clube leonino que tem eleições marcadas para março do próximo ano. Ora, não é propriamente uma surpresa que Frederico Varandas avance. Agostinho, assim a minha pergunta é se vês alguém que se chega à frente para tentar contestar a liderança de Frederico Varandas.

Não sei, até porque se concorrer sozinho, eu acho que não seria bom para o clube também. Isto não quer dizer que não tenha boas possibilidades de ganhar essas eleições, porque está num bom momento. Mas deixa-me só apontar esta curiosidade, mas é só uma curiosidade, depois as pessoas pensam o que quiserem. Ontem saiu nas notícias que o Frederico Varandas tinha tido um convite da Arábia Saudita a ganhar muitos milhões e que não quis. E curiosamente, hoje diz que vai ser candidato em março do próximo ano.

Atenção, não é Frederico Varandas, é o jornal A Bola que avança.

Sim. Claro, eu estou a falar, não é o Frederico Varandas, mas é o jornal A Bola que avança. É só uma curiosidade, era isso que eu queria só dizer. As pessoas agora pensam o que quiserem.

Gabriel Alves, gostava também de te ouvir sobre esta ideia.

Eu só tenho para dizer que aquilo que hoje está muito em voga para tudo, para a política, para o desporto, para o comércio, para o negócio, para o business, etc., que são as áreas de comunicação. Têm que se refrescar, porque aquilo de ontem, de fazer de Frederico Varandas, e nem sequer estou a pôr em causa, ponto, parágrafo, a sua qualidade de grande sportingista, não aceitando os milhões da Arábia para ficar no Sporting. Ora bem, é daquelas coisas. E hoje aparece esta notícia. Olha, áreas de comunicação que se refresquem, porque os pipocas comem pipocas, mas também já escolhem as pipocas.

Pedro Henriques.

Sim, conseguem-me ouvir? Peço desculpa.

Sim, conseguimos te ouvir perfeitamente.

Agora não percebi, houve aqui um corte. Isto para dizer que, em primeiro lugar, o Frederico Varandas, como presidente e neste momento está na mó de cima, no sentido que conseguiu pelo Sporting coisas fantásticas no sentido de títulos, coisas que não aconteciam ou que aconteciam muito mais amiudadamente. E estamos a falar de futebol, mas se quisermos alargar às outras modalidades, o Sporting tem tido bastante sucesso no plano nacional e internacional. Percebo claramente que ele queira voltar a fazer mais um mandato, candidatar-se. Também estou convicto que havendo alguém que pudesse apresentar um projeto diferente, normalmente esses projetos aparecem quando o clube não está assim tão bem. A gente sabe que não há nenhum clube perfeito e que nem sequer está tudo bem, mas de qualquer maneira, eu penso que será difícil aparecer alguém, porque normalmente quando aparece, é para fazer coisas diferentes e o Sporting neste momento tem tido sucesso naquilo que os adeptos mais gostam, que é a parte desportiva. Também acho que, como é óbvio, estas notícias que surgem não surgem por acaso, ou seja, acredito claramente que tenha havido esse convite e que ele tenha recusado por razões diversas, mas também esta notícia que lhe teria aparecido há um mês atrás ou daqui a um mês, surge sequenciada com esta questão de eventualmente ele ser também candidato. Não é inocente e também não vejo que haja muito mal nisso, mas não é inocente, obviamente, claro que não é.

Meus caros, temos dois minutos e meio. Vamos avançar para as notas e os campeões do dia. Gabriel Alves, vou começar por ti. A quem queres dar nota e quem é para ti o campeão do dia?

Olha, para mim ele é sempre campeão, já não está entre nós, chama-se Johan Cruyff. Eu vou ler, se me permite, vou citar, ler, portanto, um pequeno, um curto pensamento dele. Então vamos a ele: "Ensinar a pensar é tão importante como ensinar a jogar. Em primeiro lugar, tens que educar. Tens que educar a pessoa. Então começas sempre com a pessoa. Ela é única, porque é só uma. Talvez saiba futebol. Talvez. Chega à primeira equipa, mas quer saber dele? Dás-lhe educação. Ensinas. 99,9% dos clubes não querem saber. E eu", estou a citá-lo, claro, "acho que o valor da pessoa é totalmente ignorado em quase 80% das coisas. Então de todas as coisas, a mais importante é a pessoa e até pode ser um jogador." Assina Johan Cruyff. Sempre vigente para Johan Cruyff.

Fica aqui um vigente deixado pelo Gabriel Alves. Augusto Inácio, quais são as tuas notas do dia e quem é o teu campeão para hoje?

Nota 17 para o andebol do Sporting. Começou a primeira jornada da Liga dos Campeões. O Sporting foi a Bucareste ganhar por 33-30. É uma boa entrada do Sporting. Vamos ver qual o comportamento, mas o Sporting alcançou aqui uma grande vitória. E queria também chamar a atenção do futebol feminino em relação à federação e àquilo que são as decisões da federação. A federação, há uns tempos atrás, relegou para a segunda liga o Damaiense porque não tinha os requisitos legais. E então convidou o Famalicão para ir para a Liga BPI, que é a primeira divisão. O que é certo é que a poucos dias de começar o campeonato, o Damaiense, que tinha interposto uma ação no TAD, ganhou essa ação e então a federação simplesmente pôs o Damaiense na primeira liga como tinha que estar, mas o Famalicão pôs para a segunda. A poucos dias de começar o campeonato, o que é que aconteceu ao Famalicão? Contratou jogadores, contratou treinadores, terem contratos com sponsors, tudo estava na primeira liga. Assim que deixou de estar, como é que vai ficar o Famalicão? A federação não pode despir-se assim e dizer: "Ó Famalicão, olha, nós convidámos-te para a primeira liga, mas agora já não vai ser, agora vais para a segunda. Agora desenrasca-te." As coisas não são assim, por isso há que ter respeito por Famalicão, por isso dou nota zero à federação.

Uma nota muito negativa do Augusto Inácio. Para fechar, vamos ficar a conhecer as notas do Pedro Henriques e também o campeão do dia.

Sim, o meu campeão para a nota 18 para a gala que houve ontem, organizada pela Liga. Sabemos que as ligas, tal como a federação, não têm tudo perfeito e como agora o Augusto Inácio detetou nesta situação e bem a colocar à atenção, mas estas galas são importantes porque também é aqui que os craques, aqueles que andam lá no terreno, acabam por muitas vezes sendo ganhadores e acabam por ganhar prémios. Independentemente de quem ganhou e das homenagens que foram feitas, estas galas são importantes e houve muitos e bons prémios atribuídos, porque o desporto também tem que ter estes momentos. E, portanto, para a gala em si, foi uma gala espetacular, nota 18 e parabéns à organização uma vez mais.

E é com esta nota que fechamos a edição de hoje de "E o Campeão É". Obrigado, Augusto Inácio. Agradecer também ao Gabriel Alves e ao Pedro Henriques. "E o Campeão É" está de regresso amanhã à antena da Rádio Observador.