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A fechar a nona jornada, o Futebol Clube do Porto conseguiu uma vitória frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, nos minutos finais, com o gol a surgir aos 88 minutos por parte de Dennis Guedes. O Futebol Clube do Porto mantém a liderança isolada do campeonato. Hoje arranca a Taça da Liga. São temas em destaque nesta edição de "O Campeão É". Eu sou o Miguel Cordeiro, vou estar à conversa com o Gabriel Alves, com o Augusto Inácio e também com o Pedro Henriques. Gabriel, vamos começar com esta exibição do Futebol Clube do Porto. Teve de suar até ao fim, mas foi também um jogo marcado por algumas nuances táticas, com Farioli a ter de se adaptar para conseguir arrancar esta vitória.

Foi um jogo bem interessante. Boa tarde a todos.

Boa tarde.

Um jogo bem interessante, eu diria intenso, entretido, até com o seu quê divertido, digamos assim, porque foi um jogo que prendeu a atenção. Não só por aquilo que era o Futebol Clube do Porto ganhar ou não em Moreira de Cónegos. O Moreirense que é uma equipa que tem estado a fazer um belo desempenho nesta campanha. Mas interessante sobre o ponto de vista tático. Pode-se dizer que aquilo que Farioli faz no Futebol Clube do Porto, os outros treinadores andaram a estudar. Claro que andam, mas os treinadores estudam. Todos eles estudam-se uns aos outros, porque isso é fundamental para o desempenho que têm à frente das equipas. E obviamente, estamos a falar de um grande, de um candidato ao título, um treinador novo que chegou, que tem o seu estilo, o seu ADN, e obviamente que os outros treinadores estudam isso e vão com aquilo que têm, a matéria-prima que têm, tentar objetar, apresentar-se de modo a defrontar da melhor forma a equipa do Futebol Clube do Porto. Aliás, o próprio Farioli ontem no final, nas suas declarações, deu nota disso. Agora é ele que terá que se reinventar de alguma maneira para surpreender os seus adversários, dado que eles, com aquilo que têm, vão tentar travar o Futebol Clube do Porto. Mas eu deixei aqui uma nota que me parece que na parte final, aquela questão do treinador. Muito bem o treinador do Moreirense na flash interview, calmo, sereno, assumindo responsabilidades. Nada de atirar para os árbitros, não. Falou dos gols que sofreu de grandes penalidades, todas elas grandes penalidades.

O habitual entre Vasco Telha da Costa.

Correto, um senhor. E isto é muito importante decidir quando há tanta indisciplina noutros sítios, lá iremos neste programa. Mas a verdade é que três centrais. Ele percebe, quer segurar um a um, que tinha tido a hipótese até de poder fazer o dois, um, porque tem duas saídas muito bem. Mas a verdade é que também encostou muito. Ele encostou demasiado. E o treinador do Futebol Clube do Porto, o Farioli, tinha metido um segundo ponta de lança, portanto, para dois. Quando ele mete o terceiro central, Farioli tira o ponta de lança. Tiram e fica um, fica tudo. Então tens dois, mete três e agora ficas. Não. Mete um jogador de profundidade, um jogador de largura. O que ele fez? Rasgar e deixar um central sem marcação. Tinhas aí para marcar. Não, não tens ninguém para marcar. Portanto, vai sair mais um aí. O que é que isto acontece? Acontece depois aos lances de bola parada. Também são momentos importantes, todos nós andamos a dizer, os treinadores. Está aí o Augusto Inácio, que naturalmente irá falar sobre isso. São momentos fundamentais para num jogo muito fechado, características herméticas como estava ontem, poder obviamente chegar ao gol. E foi o que aconteceu. Olha, foi giro. Eu gostei.

Augusto Inácio, o que te parece também esta exibição do Futebol Clube do Porto em Moreira de Cónegos? Achas que é esta questão de os treinadores começarem a descobrir ou a perceber como é que Farioli arruma as equipas?

Boa tarde a todos. Isso é verdade, mas também tens que ter capacidade física e intensidade para equilibrar naquilo que é a intensidade do Porto, porque taticamente já se percebeu que o Farioli joga em 4-3-3. Tem dificuldade em mudar de sistema, porque a equipa parece que não progride. Mas ficou na retina realmente aquela substituição do Samu, que sai e entra o Karamu e ficam três centrais, como o Gabriel Alves disse, e bem, do Moreirense para um. A coisa corra bem, mas se não corresse bem, se calhar hoje o Farioli estava a ser extremamente criticado, por que tirou o Samu. Mas ele é que tinha a ideia, ele é que trabalha com os jogadores. Mas deixa-me dizer, há aqui dois elementos que podem rasgar, como disse o Gabriel Alves, esta palavra, e acho muito bem, rasgar pelos flancos que tiveram muito abaixo do nível, que é o Pepê e o Borja Sáñez. Esses jogadores quando não estão bem e quando não rasgam, a equipa fica muito afunilada e não tem espaços, porque as equipas estão bem organizadas no corredor central. Diria que o Porto deve ser aquela equipa que nas bolas paradas mais tem beneficiado, talvez o trabalho de casa, porque marca gols de cantos, marca gols de penalti, livres laterais. Tem sido realmente uma equipa que tem aproveitado bem quando não entra em jogadas organizadas, entra nas bolas paradas e isso deu essa possibilidade ao Futebol Clube do Porto. Deixa-me só acrescentar para terminar, que o Futebol Clube do Porto tem uma coisa, na minha opinião, boa, que faz muitas vezes os campeões ser assim: nunca desistem do resultado. Vão sempre à procura, mesmo não jogando bem, mesmo que as coisas não corram tão bem, vão à procura e conseguiram. Desta vez conseguiram, numa vitória muito importante, perante uma derrota que podia ter aqui alguns compactos, diria, psicológicos, em termos negativos para o futuro. Não foi isso que aconteceu e o Porto sai em grande desta jornada.

Pedro Henriques, o que te pareceu também este Futebol Clube do Porto?

Em primeiro lugar, estes são daqueles jogos, para quem ganha, obviamente, como foi o caso do Futebol Clube do Porto e dos ditos candidatos, que ganham campeonatos. E nós todos recordamos que quando temos equipes campeãs e quando muitas vezes se pede para destacar um momento ou dois de um determinado jogo, claro que ganha o campeonato, é só um dos pontos. Por exemplo, o Sporting no ano passado, claramente é aquele gol do Quaresma antes de ir à Luz, se calhar é o destaque de um gol extremamente importante e que "ganhou o campeonato", claro que depois é preciso ganhar os outros jogos. E este pode ser daqueles jogos que se ganha campeonatos, porque quando aparentemente o grau de dificuldade, por alguma razão, foi criado, por muito mérito do Moreirense, que um pouco à semelhança do Nottingham já percebeu que tem que matar, no bom sentido da palavra, jogadores como o Frahold e portanto com marcações implacáveis e não dando muito espaço, que se calhar é aí que pode estar parte do segredo, mas estes são os jogos que ganham o campeonato. Para mim a surpresa, honestamente, se é que se pode dizer assim, não foi a saída do Samu. Eu acho que o momento do jogo correu bem, mas que podia ter corrido mal, foi ao minuto 56, com a saída do Gabri Veiga. Isso é que não fez sentido nenhum, que estava a ser, para mim, um dos melhores jogadores. Para mim o melhor jogador em campo foi claramente o Kyor, além de ter desviado ao primeiro poste para aquilo que foi o segundo gol, como se costuma dizer, matou tudo o que era para matar em termos ofensivos e também em imperial, a mostrar-se claramente poderoso naquilo que é a parte de ajuda ofensiva, portanto para um central polaco, realmente extraordinário. Em relação ao Vasco Pulha da Costa, dizer uma coisa que eu acho que é relevante e importante. Quando os treinadores efetivamente têm razão, porque quando há erro, alguém tem que ser denunciado, alguém tem que ser punido, eu acho que os treinadores devem, de forma tranquila, educada, etc., sem estar com aquelas suspeições de dizer: "Houve aqui incompetência, pênalti, fomos punidos." Isso não tem absolutamente mal nenhum, bem pelo contrário. Mas é importante detectar erros que são internos, porque outros treinadores, nessas circunstâncias, atiravam para o ar aquela coisa: "Já sofremos não sei quantos pênaltis" e deixava a ideia na arbitragem. E o que é que isto é? É manteigazinha para os jogadores porem no pão. Quando ele diz que todos são profissionais, que este tipo de erros não se podem cometer, etc. É um discurso interno para o jogador que ontem, neste caso concreto, agarra de forma sem interesse, sem necessidade. Não é um lance em que o jogador pense: "Bem, vou arriscar, porque ele vai marcar o gol." Nada disso. É uma bola que nem se sabia se o Frahold ia buscar, se não ia buscar. Portanto, é daqueles pênalties em contexto de vídeo árbitro, que tem televisão para inspecionar esses lances, é só estúpido. E portanto, este discurso é um discurso muito assertivo para ganhar os jogadores no futuro, para que os jogadores tomem outra consciência para lá. Se calhar aqui o meu treinador, quando nós erramos, ele não vai se desculpar com as arbitragens, porque essa desculpa sistematicamente com as arbitragens, quando muitas vezes não se tem razão, é o que os jogadores querem. E quando eles são co-responsabilizados por erros infantis, como aquele que foi cometido ontem por Maranhão, que não há outra forma de dizer, é uma forma de os por em sentido e de pensarem que têm que ser mais profissionais nessa atitude. Ainda por cima sabendo que estão no Big Brother. É que se não estivessem no Big Brother, não está lá a televisão, não faz sentido nenhum. Pode escapar um ou dois, mas não faz sentido. Mas foi um bom jogo e revelou também que não há equipes imbatíveis e que o Porto, obviamente, como o Sport e Benfica, que querem ser campeões nas competições internas, têm que perceber que há muitos e bons treinadores portugueses que leem cada vez melhor as equipes e a maneira como o Benfica, o Porto e o Sporting jogam e, portanto, criam um grau de dificuldade elevado. É destes jogos que ganham campeonatos e este, para o caso do Futebol Clube do Porto, é um desses.

Este treinador do Moreirense é treinador e é líder.

Foi o treinador que colocou o Alverca na primeira divisão, na época passada. Alverca que hoje vai jogar frente ao Sporting no arranque da Taça da Liga. São os quartos de final, ou seja, é um jogo apenas para poder garantir lugar na final four. O Sporting joga hoje com o Alverca, amanhã o Sporting Braga recebe o Santa Clara, o Benfica joga também amanhã com o Tondela, o Futebol Clube do Porto joga só no dia 4 de dezembro frente ao Vitória Sport Clube. Gabriel Lavos, o que dizer deste arranque de competição?

É mais uma competição que os treinadores, principalmente das equipes que estão naquilo que se chama Europa, têm, obviamente, que gerir, portanto, têm mais um campeonato. Este Sporting vem de um dia de intervalo, porque jogou no domingo às 18h. Aquilo que temos estado a ler é que Rui Borges vai fazer aquilo que se pode chamar uma gestão, mas tipo revolução, chamando até inclusivamente futebolistas da equipe B, o que eu acho bom. Ainda bem, porque é da forma que se põem outros elementos com desafio, que são das escolas do clube e que veem uma oportunidade e um espaço para se mostrarem e poderem fazer o seu desempenho, um desafio à sua carreira, uma montra para dizer: "Eu existo, eu estou cá, eu também tenho talento." E também aprenderem a crescer, porque é nestes jogos que obviamente acabam por ter essa capacidade de crescimento. Porque vão para uma competição mais alta, mais intensa, a obrigar outro tipo de atitude. Eu não estou a dizer que eles não têm atitude, mas ali há outros objetivos, há outro público, inclusivamente, que os está a ver e há a televisão também, que isso é importante. Portanto, eu acho que é uma Taça da Liga que vem. Isto depois vai ser tudo discutido ao final entre eles, os grandes, penso eu. Ficamos à espera que haja um mais pequenino que se possa interromper.

Estamos juntos.

É de facto uma gota que interessa.

Essa rotação pode levar a surpresas.

Exatamente.

Pedro Henriques, estes são os quatro jogos mais difíceis para conseguires acertar no 11.

É isso que eu estava a pensar.

Isto é assim, com 48 horas de descanso, podias ter uma certeza, que era tirares os últimos 11 jogadores e dizer: "Aposta-me nos outros todos, que não esses últimos 11 jogadores." E com isso estaria sempre mais perto de acertar. Pronto, foi mais ou menos esse exercício que eu fiz.

O Ryan Lucas vai jogar, o Rodrigo Ribeiro vai jogar, o Flávio vai jogar, o Rafael vai jogar. Estou te a perguntar.

No banco. Essa mal foi toda no banco.

Vamos lá.

João Virgínia Defesa direito e defesa esquerdo, Vahanian e Ricardo Mangas. Centrais, Matheus Reis e Eduardo Quaresma. Aqui estou quase que sem inventar. Morita ao lado de Koita. Aqui se calhar vou acertar. Depois eu vou repetir aqui alguns jogadores. Na frente o Ioannidis e agora Kenda, Pedro Gonçalves e Alisson Santo. Pronto, é a minha aposta. Ok, muito bem. Eu nunca tiro o Pedro Gonçalves, já se aperceberam. O Pedro Gonçalves joga sempre. É o patrão. Nem que seja de manhã e depois à tarde. É o patrão.

Augusto, um minuto antes das notas, a tua previsão para este encontro.

É uma expectativa saber qual é a equipa do Sporting que vai jogar. Agora, há uma coisa que é verdade. As equipas quando entram é para ganhar e o Sporting também quer ganhar esta competição. Não estou a ver o Rui Borges tirar 11 dos suplentes e da equipa B para jogar aqui o jogo com o Alberca. Não estou a ver isso. Acho que o Sporting vai arranjar uma equipa competente para ganhar este Alberca, que também quer estar na Final Four. E o Sporting só joga 48 horas depois do jogo que fez com o Tondela. Por isso, há que equilibrar aqui também as forças físicas de cada um e gerir. E o Rui Borges de certeza que está atento a isso.

Muito bem. Vamos às notas de campeão. Gabriel Alves.

A minha nota vai começar por aquilo que se está a passar em Espanha com o Vinícius. Acho que está a dar matéria demais para alguém que é indisciplinado dentro das quatro linhas chamado Vinícius. Questão emocional, vão dizer. Mas então tem que ser porquê? Esta questão emocional é uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Parece que fica na comunicação social que o Xabi Alonso tem que se adaptar, o Vinícius é que tem. Quem manda é o Vinícius e depois vem toda a agência mostrar o que ele joga, o que não joga, como é substituído. Fiquei também um bocado surpreso, tenho por ele o maior apreço e respeito pelo Kroos, que também tentou fazer ali uma justificação. Eu acho que sim, uma vez. Mas é que não é uma vez, são várias vezes. Eu quero deixar aqui uma nota para aquilo que o Álvaro Benito, que é comentador de um dos jornais e ex-jogador de futebol, que jogou no Real Madrid, eu vou só citar: "Cheguei ao Real Madrid com 12 anos e a primeira coisa que me disseram foi: você não se representa, você representa o Real Madrid." Portanto, cabe agora ao Real Madrid, naturalmente, tomar as devidas decisões face a Vinícius, porque se não as tomar, obviamente qualquer dia tem jogadores a representarem-se a ele, esquecendo o emblema do Real Madrid.

Augusto Inácio.

Antes de dar as notas, queria dar as condolências à família do Marinho, do Boavista, o grande central do Boavista, e foi um homem que eu sempre admirei enquanto jogador, enquanto homem. Faleceu e queria dar um abraço à família. Em relação às notas, eu queria dar nota 17 ao Falcão do Porto, ao Denis Gulph, que marcou o gol. Uma vitória importantíssima para o Falcão do Porto, mantém a liderança com três pontos, mas também queria dar nota zero, embora a arbitragem seja para o Pedro Henriques cá em Portugal, eu vou falar só nisto, que foi hoje notícia. Isto é a arbitragem turca. Trezentos e setenta e um árbitros têm contas em casas de apostas e 152 apostam ativamente. Se eu fosse o árbitro Henriques, ia só com as apostas.

Pedro Henriques.

As minhas notas vão para a patinagem, para a portuguesa Emma Pitoco de Sousa, que conquistou a medalha de bronze na prova dos juniores danças mundiais de patinagem artística. É uma modalidade que normalmente a maior parte das pessoas não segue, está a decorrer em Pequim, mas a isso juntou-se outras medalhas. No fundo, foi a quinta medalha portuguesa nestes mundiais, com a Rita Azenha, a Madalena Costa, o Diogo Craveiro e o João Pedro Cruz, uns em juniores, outros seniores, com alguns bronzes, com algumas pratas e também numa modalidade menos conhecida, estamos a dar cartas. E obviamente para a Taça da Liga, não tanto pelo modelo, nem pelo formato, que tem sempre algo de crítica, mas sobretudo aquilo que vai ser depois em janeiro a Final Four, ou seja, a Taça da Liga tem pouco interesse, até porque não dá acesso a nenhuma competição europeia, mas depois aquilo que acontece no tal campeão de inverno, o que normalmente nos leva sempre pelo modelo que está a três jogos de altíssimo nível, porque Benfica, Porto, Sporting, Braga, Vitória vão estar ali de certeza sempre envolvidos e portanto acaba por ser a Taça da Liga naquilo que é o seu regresso, não por agora, mas sobretudo aquilo que vai ser a Final Four e portanto aqui também uma nota 16 para a Taça da Liga.

Está feita esta edição de "E o Campeão É".