Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Quem é o campeão? É isso que vamos descobrir já a seguir, em mais uma edição de "E o Campeão é..." aqui na Rádio Observador, onde escolhemos os protagonistas do mundo do desporto em cada dia e damos notas de 0 a 20. Quem vai escolher essas notas não sou eu, mas sim o Augusto Inácio, o Pedro Henriques, o Gabriel Alves e também a Mariana Fernandes. Bom dia. Como estão? Bem-vindos.

Bom dia.

Ora, vamos falar hoje de Viktor Gyökeres, até porque hoje o Sporting regressou aos trabalhos. Sem Gyökeres, isso já sabíamos. Tem autorização para chegar um bocadinho mais tarde, como todos os outros internacionais que estiveram ao serviço das seleções. Vamos falar aqui também do Mundial de Clubes, porque ontem tivemos várias surpresas. Mas começando pelo Sporting. Augusto Inácio, começo por ti, até porque temos aqui uma notícia que surgiu há pouco tempo, vinda do Reino Unido, de que o Arsenal pode estar muito perto de contratar Benjamin Šeško por 75 milhões de euros. Ou seja, será este, em princípio, o ponta de lança do Arsenal na próxima época, o ponta de lança mais caro. Isto dá um pouquinho mais de margem de descanso ao Sporting, sabendo que pode cair aqui um dos principais clubes que quer Viktor Gyökeres ou deixa tudo na mesma?

Boa tarde a todos. Olha, é uma notícia que, sinceramente, não é boa para o Sporting. Também não é boa para o jogador, porque o jogador gostava muito de ir para o Arsenal. Aqui a questão agora é que se o jogador tiver que ficar em Alvalade, vamos ver com que disposição vai ficar. Por sinal, tem contrato com o clube por mais três anos. Apresenta-se no dia 7. Vamos ver. Em princípio, sim, mas claramente que é uma notícia que se o Arsenal avançar para Šeško, claramente que depois restam outras opções, não aquelas que o Gyökeres queria, porque o Manchester United não está fora do circuito também. E vamos ver se aparece um ou outro clube, porque na cabeça do Gyökeres estava só o Arsenal. Vamos ver o que o futuro vai dizer. Já têm dado avanços, recuos, as coisas estão estremecidas. O empresário do Gyökeres já se percebeu que está zangado, ou o Frederico Varandas, presidente do Sporting, está zangado com o empresário. Penso que os dois já nem se falam e, por isso mesmo, a haver alguma coisa, tem que haver aqui alguma intermediação e alguém pelo meio para agilizar aquilo que pode ser o futuro do Gyökeres. Mas vamos primeiro confirmar se é verdade essa notícia ou não, e depois também confirmar no dia 7 de julho se o Gyökeres se apresenta em Alvalade ou não.

É o dia em que os internacionais regressam, não só os internacionais A, mas também os sub-21, ou seja, falamos de Jovane Cabenda e também do Conrad Harder. Olhando ainda para Viktor Gyökeres, temos uma fotografia do personal trainer de Gyökeres a mostrar um treino do avançado sueco na Grécia. Isto está um bocadinho longe, não é, Gabriel Alves? Está um bocadinho longe de Alvalade. Chegará no dia 7 com cabeça para pensar nestas coisas todas?

Bom dia. Eu não sei se ele chega com cabeça ou com vontade. Isto é que é a verdade. E isto de ter os jogadores contrariados, nós já falámos disso aqui, não é, de facto, o melhor. Portanto, há um contrato, há que cumprir o contrato, mas o jogador contrariado, por muito profissional que seja, é sempre uma situação delicada. E nós percebemos ao longo destes anos que o jogador nórdico, naquilo que é a sua capacidade de jogo, a sua entrega ao jogo, a sua intensidade de jogo, também tem muito de emocional, muito de querer, de determinação, de vontade de fazer bem, daquilo que é a sua profissão, amor à profissão. Não é só o futebolista com determinado tipo de características fantásticas. Não, é por essas características fantásticas ao serviço com o amor próprio da profissão que escolheu. Não acontecendo isso, sendo só o profissional, é evidente que há uma quebra, naturalmente, e não beneficia nem o futebolista, nem a entidade patronal, na circunstância é o Sporting. Mas eu quero só chamar a atenção aqui de um fato: é que estamos com esta situação aqui chamada Gyökeres. Atenção que do outro lado da avenida, em Norte de Matos, poderá haver um caso Carreras. Cuidado, porque aquilo que está a vir, se calhar a bruma não sai com tanta espuma para já, mas aqui está o Carreras. Carreras já está na cabeça dele, já está no Real Madrid e já está muito longe do Estádio da Luz. O que isso, na minha perspectiva, vai trazer? As notícias hoje, a informação Cor-Cel, há toda uma questão dos negócios do futebol, agentes X, Y, Z, tudo. Mas a verdade é esta: os empresários, em função do que está neste momento a acontecer, se calhar, quando vierem jogadores para Portugal, tipo Gyökeres, que é aqui que se valorizou, é preciso dizê-lo, Carreras, é aqui que se valorizou. Naturalmente, se calhar vão começar a exigir na parte contratual algumas alíneas que os advogados vão aparecer para fazer.

Mariana Fernandes, obviamente que Viktor Gyökeres ainda não está vendido, ainda não saiu do Sporting nesta altura, mas têm sido raras ou nenhumas as informações que temos tido do Sporting a movimentar-se por algum ponta de lança. Isto pode querer dizer que o Sporting ainda tem alguma esperança de conseguir convencer o jogador a ficar?

Não, acho que não. E acho que o plano do Sporting também não é esse. O plano estratégico do Sporting para este mercado de transferências também não é esse. E por isso é que eu acho, e vinco sempre isto A preocupação em resolver esta questão e este dossier Gyökeres não é só do lado de Gyökeres e não é só do lado do empresário do jogador, é também do lado do Sporting e do lado de Frederico Varandas, porque a verdade é que, obviamente com a sua experiência e com tudo aquilo que existe em termos de estratégia e de planeamento, Frederico Varandas sabe e o Sporting sabe que não pode vender Viktor Gyökeres a duas semanas ou a uma semana do fecho do mercado. É uma janela muito curta para encontrar um substituto. E por muito que saibamos todos, porque ninguém é inocente, que o substituto nunca será um Gyökeres 2.0, nunca será um jogador com as garantias que o sueco traz, terá sempre de ser um jogador com as valências e com a qualidade necessária para o Sporting continuar a lutar por todos os troféus em que está inserido, pelo menos a nível nacional. Portanto, o Sporting precisa aqui de uma margem de manobra temporal considerável para substituir Viktor Gyökeres e para isso precisa também de resolver este assunto o mais depressa possível. Não é uma questão de querer convencer. Claro que o Sporting quer contar com Viktor Gyökeres, mas acho que é uma questão de realismo e de pragmatismo saber que o mais provável é que o jogador saia. E se o mais provável é que o jogador saia, então que o jogador saia o mais depressa possível para se encontrar esse substituto e para que Rui Borges e a própria equipa possam também começar a trabalhar o mais depressa possível com esse substituto. Eu acho que o planeamento do Sporting para este verão e para a próxima temporada partiu sempre do pressuposto que Viktor Gyökeres ia sair. A não sair Gyökeres terá de sair muito provavelmente uma das outras peças da espinha dorsal da equipa, um Umut, um Diomande, um Gonçalo Inácio. Eu acho que o Sporting, em termos de estratégia, não está tão preparado para perder um desses jogadores, o Umut à cabeça, como se calhar está para vender ou para perder Viktor Gyökeres, porque se preparou para isso ao longo dos últimos dois anos. Por isso acho que para além do jogador, para além do empresário, existe aqui um interesse óbvio do Sporting em resolver o assunto o mais depressa possível, não só para não alimentar novelas, como para também resolver a própria vida da equipa.

Pedro Henriques, hoje tem de ser muito rápido.

Muito rápida. Tudo de acordo com tudo que a Mariana disse.

Mas eu não estou.

Sim, já aí vamos. Para concluir, Gabriel.

O jogador que o Sporting, pelo menos se fala estar interessado, o colombiano Luis Suárez, que joga aqui no país vizinho, é um jogador muito interessante para vir e que tem, não sendo igual, obviamente, não há nada igual, tem perfil muito próximo daquilo que é, de facto, o Gyökeres. Perfil, não é igual.

Pedro Henriques, obviamente quero que nos expliques o que não concordas no que foi dito e obviamente também temos de falar do Zesman Diomande, que aqui a Mariana também mencionou.

A Mariana falou no Gonçalo Inácio e no Umut, não foi?

Sim, mas creio que mencionou também o Zesman Diomande. É notícia que hoje o Crystal Palace pode avançar com 55 milhões de euros para levar o central ao Costa do Marfinense para Inglaterra.

Sim, era isso. Aquilo que eu quero dizer é que eu acho que, como é óbvio, as três partes estão interessadas, o empresário porque vai ficar a sua percentagem, o Gyökeres porque está com a cabeça noutro local e quer partir para outra situação em termos de vida profissional, se calhar mais do que até financeira, mas a financeira também, e o Sporting porque não quer ficar com ninguém contrariado. Aí estamos todos de acordo, mas eu acho que se quiséssemos pôr isto em termos de percentagens, eu acho que de todas as partes a que está menos preocupada é mesmo o Sporting. E acho que dizer o contrário não é real, porque o Sporting neste momento tem um jogador com contrato de três anos. Para o ano tem o mundial e que sabe perfeitamente que os jogadores, se não jogar, se não aparece, esquece. Esqueçam lá isso do resto. Se ele não aparecer, se ele não for aos treinos, se não sei o quê, quem se prejudica, o Sporting vai perder aqui um ativo sob o ponto de vista financeiro, que tem contrato de três anos. Eu não acredito que alguém, que de certeza também se rodeia de forma correta em termos das pessoas, que depois vá passar três anos sem jogar à bola. Ainda por cima alguém que tem 27 anos e não quer perder este élan e das coisas boas que lhe aconteceram, ainda por cima depois dos resultados. Portanto, o Sporting, acho que das três partes é a que está mais tranquila, até porque o Sporting tem uma joia da coroa que vai ser vendida. A isso concordo, mas não é o Gonçalo Inácio, não é o Umut. A ser é o Diomande. O Umut neste momento é completamente inegociável, não vale a pena ir por aí, até porque está um projeto. No Sporting já neste momento já se fala outra vez que agora o vamos ver passou a ser o tricampeonato. É legítimo o Sporting pensar isso. E se o Sporting sabe, e as pessoas que lá estão, que para isso acontecer, não pode fazer como, por exemplo, o Luís Filipe Vieira fez quando rejeitou ser pentacampeão. De repente vendeu tudo e mais alguma coisa e pensava que era para ele um inferno à parte, até porque o futebol clube do Porto e o Benfica, por razões diversas e diferentes, vão-se querer fechar para aquilo que são as competições internas e têm que dar resposta aos próprios associados. Portanto, o Sporting vai vender uma joia da coroa que não é Gonçalo Inácio e muito menos o Umut, o Umut eles que esqueçam lá, há de ser o Diomande. Fica com o exercício financeiro que acabou ontem, segunda-feira, está perfeitamente resolvido. Precisa de resolver para o próximo ano e, portanto, uma dessas trutas sai, mas garanto-vos que não vai ser o Umut, garantidamente. E o Gyökeres estará sempre nessa perspetiva. Acho que a novela se vai resolver, mas a única parte que eu estava a dizer que não, que estava a concordar, é só que das três partes, a que está menos preocupada neste momento, garantidamente, e não posso dizer mais porque é que estou a dizer isto, mas garantidamente que é o Sporting. Esse tem sempre garantido ou um jogador que vai jogar, porque não venham cá com histórias que "ai, agora estou muito triste e não sei o quê, não vou jogar". Estão aí o mundial e os próximos três anos. Não é assim. E se o Arsenal vaza, como eventualmente pode acontecer, porque de repente virou as perspetivas, eu não vejo mais nenhum clube neste momento, a não ser, pois, o Manchester United, uma fase assim, que esteja os tais 70 milhões ou 80 ou o que quer que seja apontado pelas baterias. E o Gyökeres tem que pôr os pés no chão e na Terra, ligar menos à comunicação social e se calhar ter mais cuidado e focar-se mais naquilo que é as realidades. E hoje fala-se muito, há muita coisa que se diz na internet e que na prática não passa disso.

Vamos avançar para o mundial de clubes muito rapidamente, porque ontem tivemos duas surpresas. Foi mesmo a dobrar Inter de Milão perder frente ao Fluminense, 2x0, e o Manchester City a ser eliminado pelo Al-Hilal por 4x3. Augusto Inácio, temos de ser rápidos todos sobre o mundial de clubes, mas gostava de perguntar o que aconteceu aqui? Foram os europeus que estavam desinteressados? Não querendo tirar mérito, claro, ao Fluminense ou Al-Hilal. O que aconteceu para este descalabro nos dois jogos?

É uma nota de destaque de um campeão é o Al-Hilal. Realmente é uma grande surpresa pelo Manchester City que ainda não tinha perdido, e o Al-Hilal já teve uma postura competitiva muito boa. Simone Inzaghi entrou muito bem naquele clube e está a apresentar resultados fantásticos e não só resultados, está a apresentar um nível competitivo que há muito que não se via, ou há muito ou que nunca se viu numa equipa da Arábia Saudita. Os brasileiros, o Fluminense, enfim, é aquele futebol enruguelhado, que está no meio da temporada, nem tanto com isso. Não sei se as equipas europeias estão a acusar o desgaste também da temperatura e da humidade. Não sei o que se passa. Sei é que agora talvez venha ao de cima aquele final de época para os clubes europeus, meias de época para os sul-americanos, tiram vantagem disso, mas o que acho é que quanto é o resultado, e sinceramente, o Al-Hilal começa a ser a grande surpresa e atenção, porque ainda pode ir mais longe.

Olhando para a tabela, Mariana Fernandes, vamos ter agora nos quartos de final um Fluminense-Al-Hilal, Palmeiras-Chelsea, PSG-Bayern. Falta saber quem é que estará nos últimos quartos de final. Isto ganha um pouco mais de abertura, ou seja, ao início parecia que ali na fase final, quartos, meias, seria tudo europeu. Isto ganha aqui um pouco mais de abertura para outros emblemas aparecerem?

Sim, eu acho que isso é a grande ilação que se tira destes oitavos final e particularmente destes dois jogos de ontem. A verdade é que a partir do momento em que tivemos aquele Bayern-PSG agendado, achámos que todos os quartos de final a partir dessa fase seriam sempre finais antecipadas, e se calhar não será tanto assim. Teremos aqui jogos bastante equilibrados e bastante abertos no que toca ao vencedor. Eu acho mesmo que vamos ter um vencedor, não diria surpresa, mas um vencedor fora dos óbvios, digamos assim, neste mundial de clubes. Acho que vamos ter uma surpresa nesse sentido. Agora, a verdade é que o Fluminense e o Al-Hilal só deram seguimento àquilo que já tinham feito na fase de grupos. É certo que o Fluminense acaba por sair com apenas uma vitória, mas empata com o Borussia Dortmund e consegue apurar-se. O Al-Hilal consegue apertar também com o Real Madrid e consegue superiorizar-se depois ao Pachuca e carimbar o apuramento. Portanto, são duas equipas que deram seguimento aos bons rendimentos que já tinham tido na fase de grupos e continuaram isso mesmo nas fases a eliminar. Não deixa de ser curioso, a título também de curiosidade, passando a redundância, Simone Inzaghi, que vê o seu antigo Inter Milão ser eliminado nos oitavos e ele com o Al-Hilal está nos quartos de final.

Exatamente.

Portanto, é uma competição que oferece isso também.

Gabriel Alves, quem é que apostas Real Madrid-Juventus, Dortmund-Monterrey, quem é que estará nos quartos de final no outro jogo?

No Totobola é só pedes aí ao Pedro Henriques, por favor, que ele aposta nisso e é exímio.

Sim.

Eu só falo do jogo de ontem, quero dizer que foi uma jogatana pela madrugada adentro, de facto muito forte, em que o Al-Hilal pousa muita coisa dentro daquilo que é o Manchester City. Excelente o Bernardo Silva. Bernardo Silva com excelentes declarações no final da partida, obviamente a dizer aquilo que foi o jogo e o que foi o capitão da formação. Mas fica aqui a palavra para o Al-Hilal. Mas atenção, com muito português, com muita língua portuguesa. Reparem, João Cancelo, o Rúben Neves, o Malcom, o Caio, o Leonardo. Portanto, eu estou aqui a dar cinco jogadores que se destacaram. O Cancelo teve uma noite terrível para a SAD. O Rúben Neves fez uma excelente exibição dentro daquilo que é, e o Malcom e o Caio foram jogadores importantíssimos naquilo que era o desenvolvimento a partir do intervalo, portanto, segunda parte para a tática que Inzaghi lançou e projetou e que a equipa respondeu com uma intensidade, uma atitude de equipa, de solidez. E Inzaghi, de facto, o treinador ali ontem a conquistar a ponte. E só para dizer, quem tem um grande guarda-redes, tem meio caminho andado para o sucesso. E Bono, embora o Leonardo tivesse sido considerado o jogador, marcou dois golos, obviamente, o jogador da partida foi Bono. E aquela defesa que ele faz, aquela golpatida ao Savinho, olha, é um monumento. É um monumento de arte, de bom guarda-redes.

Pedro Henriques, muito rapidamente, quem é que é a tua aposta? Real Madrid-Juventus, Dortmund-Monterrey.

Eu vou dizer uma coisa e também vou ser muito rápido. Se quando vi o Atlético de Madrid a ser eliminado, não fiquei surpreso. Se o Barcelona for campeão nacional, aí ficava surpreso. Quando vi o Inter a ser eliminado, também não fiquei surpreso. Se fosse o Napoli a ser eliminado e for campeão, aí ficava surpreso. Quando vejo o City ser eliminado, não fico surpreendido. Se fosse o Liverpool ser eliminado, aí ficava, por ser campeão nacional. Quando vejo o Porto ser eliminado, não fico surpreendido, se fosse o Sporting campeão nacional. O que eu quero dizer com isto? É que esta competição, em breve, obviamente, eles já estão a pensar nisso, tem que ser mudada. Não pode ser o ranking, nem o cara que no passado, há quatro anos. Não, tem que ser os campeões nacionais, aqueles que são os melhores e obviamente que isso depois vai trazer, em termos de consequência final, resultados diferentes, nomeadamente não haver essas surpresas, porque vão lá estar mesmo aqueles que são os melhores e não aqueles que fizeram muitas vezes até épocas desgraçadas, mas porque há três ou quatro anos até se safaram bem, a coisa resolveu. O futebol de antes era 11 contra 11, ganhava a Alemanha, agora é 11 contra 11 e Paris Saint-Germain vai levar mais um caneco, embora o Real Madrid tenha aqui uma palavra a dizer. Adeus.

Vamos já aos campeões. Pedro, começamos já contigo. Campeão e nota.

Desculpa.

É zero a Deus. Diz adeus outra vez agora.

Adeus. O que queres a nota? Não, eu quero manter-me aqui em relação ao Campeonato do Mundo de Clubes, que independentemente desta crítica que é feita, obviamente, porque foi o primeiro, tinha que começar de alguma maneira, as condições climatéricas, aquelas coisas que nós já aqui falámos. Não pode ter nunca um mês a esta altura, obviamente, mas de qualquer maneira, eu acho que o Campeonato do Mundo de Clubes fosse aqui uma competição nova, diferente, com oportunidade de possibilidades de muitas outras pessoas e jogadores e equipas aparecerem. E obviamente, também esta discussão que tem havido, porque os brasileiros têm futebol e capacidade e qualidades.

Precisas de dizer a nota, Pedro.

Sim, a Arábia Saudita não é assim tão má como dizem, portanto, nota 17 para aquilo que tem sido o lado positivo deste Campeonato do Mundo.

Mariana Fernandes, campeão e nota.

Mudar o azimute do futebol para o ténis, em honra ao Nuno Borges, que ontem venceu o Francisco Cerúndolo na primeira ronda de Wimbledon. Foi a primeira vitória dele no quadro principal de Wimbledon. Dá seguimento àquilo que também já tinha mostrado em Roland Garros. Chegou à terceira ronda, venceu o Casper Ruud. Volta a vencer um adversário top 20. Acho que aquela ideia de que está cada vez mais perto de se tornar o melhor de sempre, de superar os registos do João Sousa, também está cada vez mais perto.

Uma grande exibição ontem. Até começou por baixo, mas conseguiu virar com mais uma grande exibição do Nuno Borges. Vamos ao Gabriel Alves. "Campeão" em nota, Gabriel?

Olha, 17 para o CR7, que foi para um campeonato da Arábia Saudita. Enfim, um campeonato seco. Pois é, o Al-Hilal está nas quartas de final do Mundial de Clubes, portanto 17 para o CR7 que nem lá está. E 20 para o Bono. Que maravilha de guarda-redes, que Bono. Sem comentar aquele jogo e aquelas defesas. Fabuloso.

Augusto Inácio, "Campeão" em nota?

Nota 17 para o Al-Hilal, está a fazer realmente um Mundial de Clubes extraordinário, mas o meu destaque maior vai para o Renato Paiva. Vou dar nota 20 para o Renato Paiva, mas com um conselho: cuidado, Renato Paiva, com o beijo do vampiro. É sinal que dias depois vais ser despedido. Não aceites mais beijos desses.

E aqui é uma referência ao beijo que o John Textor lhe deu na flash interview quando venceu a formação do PSG. Entretanto, foi demitido e ontem Renato Paiva falou pela primeira vez, diz que está chocado e que tanto os jogadores como funcionários, staff, ficou toda a gente de boca aberta. Vamos ver qual é a próxima paragem de Renato Paiva. A vossa próxima paragem é aqui no "Campeão É". Estamos de volta amanhã, à hora habitual, ao 12h30. Obrigado e até amanhã.