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Nos próximos minutos falamos de desporto aqui na Rádio Observador. É mais uma edição de "E o Campeão É", com o Mundial de Clubes a decorrer. Apenas o Benfica representa Portugal após a eliminação do Futebol Clube do Porto. As Águias vão enfrentar o Chelsea nos oitavos de final. É um adversário de má memória. A seu tempo analisaremos esse encontro. Hoje há foco em Otamendi, que não sabe o futuro, mas sabe o que não quer, que é, neste caso, ir para a Arábia. No Futebol Clube do Porto, a reunião entre a direção e Martín Anselmi terminou sem fumo branco, mas a posição do técnico continua tremida. É o assunto que marca o arranque deste programa. Para tal, painel de luxo aqui na Rádio Observador. O Augusto Inácio, treinador que demonstrou mais do que uma vez que tem jeito para estar nos relvados. Gabriel Alves, um verdadeiro historiador do futebol mundial. O João Pinto, que é também historiador, embora aqui mais especializado em Benfica, e o Pedro Henriques, ex-árbitro com especialização em bruxaria de ons. Todos estes adjetivos representam em boa parte a verdade, mas não toda. É a minha forma de vos dar as boas-vindas. Como estão todos? Bom dia.

Bom dia.

Bom dia, José. Estiveste muito bem.

Obrigado.

É um belo texto.

Obrigado. Vamos começar por olhar para o universo do Futebol Clube do Porto. Martín Anselmi esteve reunido com a direção portista, não tem a posição segura. A imprensa desportiva coloca mesmo em cima da mesa a possível saída do técnico. Augusto Inácio, vou começar por ti. Enquanto treinador, a minha pergunta é simples: quando um treinador é convocado para uma reunião deste gênero, há muito mais do que a preparação da época em cima da mesa, ou não?

Claramente. É devido ao momento também que foi votado, antes de mais. Dizer que Villas-Boas disse antes do Mundial que Anselmi seria o treinador da próxima época. E ele veio aquela mensagem para que o treinador tivesse confiança e tivesse mais reforçado para o Porto fazer o tal Mundial. Villas-Boas considerou que chegarmos aos oitavos de final era o mínimo. Diria que depois da participação do Porto neste mundial, que foi fraquíssima. Quando uma administração, neste caso, o presidente, chama o treinador, naturalmente que é para fazer contas e para comunicar que ele não iria continuar na próxima temporada. E isso sente-se e percebe-se durante a viagem, provavelmente até que a viagem foi longa, até no próprio ambiente, quando acabou o último jogo em que o Porto empatou 4-4 com o Al Ahly do Egito, naturalmente que a partir daí, e durante a viagem toda, Villas-Boas ficou a pensar qual era a melhor forma de abordar o treinador para realmente fosse o despedimento. Porque a partir do momento em que o Porto ficou no último lugar com dois pontos, através de dois empates, automaticamente a partir daí a sentença já estava feita. E depois, ainda mais, vale o que vale, mas aquela contestação, a mini contestação, diria eu, de gente que estava no aeroporto, é claro que sou pé de argões, claramente que é um sentimento também que reflete muito daquilo que os adeptos do Porto também têm em relação a este treinador. A grande verdade é que também já se percebeu que a evolução como equipa individual e coletivamente com este treinador não ia longe. E a partir daí as coisas têm que ter um rumo. E neste caso, Villas-Boas tentou chegar a um acordo. Esse acordo ainda não foi possível, mas naturalmente que já está sentença marcada, que é o afastamento de Anselmi na próxima temporada do Futebol Clube do Porto como treinador.

Gabriel Alves, Martín Anselmi é um treinador fragilizado?

Olha, como se diz, está na cara, não é? Está na cara. Há alguma dúvida a isso?

Não.

Então por que não foi já ontem? Será mesmo apenas uma questão de números? É que para já o que nos chega da informação-

Os números pesam

...a informação que nos chega é que Anselmi não abdica de um único cêntimo.

Leste os números? Os números são altíssimos, com indenizações também envolvidas ao clube anterior, no México, etc. e tal. Os números são muito altos e a situação financeira do Futebol Clube do Porto qual é? É aquela situação que pelo menos nos vai sendo transmitida. Vai com engenharias financeiras para que se protele para ver se se consegue lá chegar. Mas para isso é preciso haver rendimento, é preciso haver produtividade, o que não está naturalmente a acontecer. E depois também há aquela notícia hoje, não sei se é verdadeira ou não, que não está a ser pago o ordenado ao Vítor Bruno, o primeiro treinador a ser despedido. Portanto, há aqui naturalmente toda uma série de incidências que obviamente têm que ser notadas. E depois há murros na mesa. Se me permites, dá-me aí um minutinho. O António Oliveira, que é uma figura, um ícone do Futebol Clube do Porto, principal acionista individual das SAD do Futebol Clube do Porto, escreveu, e eu cito: "Os murros na mesa não são espetáculo, não se dão para as câmaras nem para os likes nas redes sociais. Dão-se no balneário, de portas fechadas, olhos nos olhos, entre quem está dentro, entre quem sente a camisola, o grupo, o compromisso. Liderar não é agradar, mas também não é humilhar. Liderar é saber o momento de falar e mais ainda o momento de calar. Em público defende-se, mesmo que por dentro esteja tudo a fervilhar, mesmo que tenha havido erro, mesmo que se tenha perdido por culpa própria. A roupa suja lava-se em casa." Portanto, o ambiente no Futebol Clube do Porto, obviamente, é um ambiente de trovoada. Estamos no verão, não é? De tempestade tropical. Chamemos-lhe assim.

É da tempestade tropical do Gabriel Alves. João Pinto, certamente triste com esta notícia de que o treinador portista pode estar de saída, não é?

Eu tenho tanta coisa para me preocupar. Não fico assim tão triste. Acho que o Futebol Clube do Porto cometeu um erro e tem que corrigir. E diria que em dia de dragões imaginários na Luz, há problemas reais para os dragões lá por cima. Mas isto é como dizia a minha mãezinha: "Cesteiro que faz um cesto, faz um cento." E aquilo que o Anselmi fez ao Cruz Azul também vai fazer ao Porto, vai tudo para tribunal. Ele neste momento já é um homem admitido, já não conta, mas agora há que fazer contas e, portanto, o que ele está a tentar agora é rechear a conta dele.

A verdade é que tem direito a esses dois anos de contrato.

Claro, e não vai abdicar disso. Agora, é um mau começo de André Villas-Boas ao nível do futebol. Realmente foi um ano difícil, que não está a acabar nada bem. São muitas coisas que correram mal e só mesmo aquela reviravolta na Supertaça é que acaba por ser a estrelinha, porque de resto correu tudo mal a nível do futebol, nas contratações de treinadores, de jogadores. E vamos ver como é que é agora no defeso. Há muitas notícias sobre um êxodo do plantel do Futebol Clube do Porto, muitos acertos e realmente começa a ficar difícil perceber como é que se vai financiar isto tudo e como é que se vai resolver o problema. Mas já vimos o Sporting a passar pelo mesmo, já vimos o Benfica a passar pelo mesmo. É agora a vez do Futebol Clube do Porto ter o seu Vietname e depois erguer-se-á ainda mais forte. É mesmo assim.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te sobre este tema.

É muito simples. Em primeiro lugar, acho que acabaram as condições desportivas, emocionais, psicológicas e tudo o que a gente possa querer dizer nesta relação entre a direção e o próprio Futebol Clube do Porto, Anselmi, na relação dos adeptos também, de uma maneira geral, que já era tensa com a direção, passa também a ser agora em relação ao próprio treinador. Acho que deixou de haver essas condições. O problema é outro. O problema é que esta rescisão para os dois anos de contrato que restam são mais ou menos 5 milhões de euros. E se considerarmos que há 3,1 milhões já pagos pelo contrato por causa da saída do Cruz Azul, portanto, estamos a falar de muito dinheiro que o Porto acaba por investir/perder em quase nada. E depois, como é óbvio, tem que ir buscar alguém. E a se ir buscar alguém, quem quer que seja, mesmo que seja uma aposta, alguém que ainda não seja dentro destes valores, é alguém que vai custar dinheiro. E portanto, há aqui um aspeto financeiro para um Futebol Clube do Porto que tem vários problemas, um deles é também este aspeto financeiro. Pronto, é o Anselmi em modo Mourinho, faz o papel dele, enriquecer à conta das indemnizações, mas eu também compreendo perfeitamente, e acho que não estará errado o treinador, se obviamente querem rescindir o contrato, tudo bem, é pagar os tais 5 milhões que faltam para o final do contrato. Esta coisa dos acordos vai-nos remeter para aquilo que é as causas de rescisão, que é uma causa de rescisão é 100 milhões. "Ai, agora estou obrigado a vender por 60 ou por 80." A causa sua é 100 milhões, é 100 milhões para o final do prazo. E portanto, estas pessoas têm que perceber que quando assinam um papel, independentemente de serem jovens ou menos jovens, estarem iludidos com o que quer que seja, a partir do momento que pomos lá uma assinatura, passamos a ser responsáveis por cumprir. Depois, se houver ali algum acordo entre as partes para que não se cumpra, é outra coisa. Agora eu estar a obrigar a outra parte, não, tens que rescindir ou tens que ceder, nada disso. Está ali escrito no papel, a partir daí, entendesse a todos homenzinhos, com olhar grande, homenzinhos e mulheres, para no fundo fazerem o que têm que fazer, é fazer cumprir. Agora, o Anselmi está em fim de linha, não sei como é que o Porto vai sair desta circunstância, com mais dinheiro, menos dinheiro. Agora, desportivamente, acho que era um erro, porque o Anselmi não provou nada em relação ao Vitor Pereira que fosse melhor. Percebe-se que o Futebol Clube do Porto não jogou nada. E percebe-se que este mundial veio por exatamente isso, que uma coisa é o Porto não ter grande qualidade, que eu acho que não tem. Outra coisa é ficar na posição em que ficou e os jogos foram muito miseráveis e isso passa também pelo pé do treinador.

Para já, Marco Anselmi continua a ser treinador do Futebol Clube do Porto, continuidade que não está garantida. O que parece certo é que o argentino não abdica de um único cêntimo, o que significa que o Futebol Clube do Porto pode ser obrigado a pagar mais de 4 milhões de euros ao treinador que chegou do México. Vamos avançar para a atualidade do Benfica, ainda nos Estados Unidos. É o único clube português a representar o país, a representar Portugal no Campeonato do Mundo de Clubes. Vai enfrentar o Chelsea no sábado, jogo dos oitavos de final. João Pinto, teremos tempo para analisar esse encontro. Para já, falamos de Otamendi, que disse numa entrevista a uma rádio argentina que não sabe o futuro, mas descarta convites da Arábia em ano de mundial, isto já a pensar na próxima temporada, quando o mundial for precisamente nos Estados Unidos. A minha pergunta é se olhas para estas declarações como um passo em frente para a continuidade do central e capitão do Benfica.

Acho. E acho que ele trabalhou muito para isso e acho que neste momento é essencial renovar com o Otamendi. Percebe-se que ele é um líder em todos os aspetos dentro da equipa, do balneário do Benfica. Portanto, é essencial renovar com ele. Ouvi com muito prazer estas declarações dele. E por mim pode ficar, e depois pode ir ao aniversário do filho, da filha, pode ir fazer Jogos Olímpicos, pode fazer tudo, sessões contínuas de futebol à noite, é o que ele quiser. Neste momento, Otamendi merece realmente esta renovação e merece ser um jogador muito acarinhado. E portanto, abram lá os cordéis à bolsa, paguem ao homem porque ele merece.

Meus caros, vou pedir-vos que acelerem um pouco, porque ainda temos um tema que eu gostaria de abordar, mas antes, Gabriel Alves, entendes esta ideia de Otamendi de que há quem olhe ainda para estas ligas periféricas com algum desdém?

Cada um sabe de si.

Para dar força a essa.

O Gabriel Veiga, por exemplo, jovem, foi lá ganhar e agora veio outra vez para os campeonatos da Europa, por acaso está no Campeonato Português. Portanto, são as situações que naturalmente cada um escolhe para os seus caminhos. Eu adorei ouvir agora o João Pinto. Adorei e espero que ele, quando agora tiver um batizado fora argentino e se realmente ficar, que não haja críticas, que não haja conversas, que seja tudo assim. Eu gosto, eu gosto que as pipocas sejam coloridas. Olha, mas gostaria, com todo o carinho que tenho pelo João Pinto, mas isso não se passa só com o João Pinto, passa-se a todas as cores, a todos os emblemas, basta olhar para a imprensa internacional e verificar. É assim, portanto, é o momento, é a emoção, é aquilo, é o amor que os adeptos têm e, de facto, o futebol tem que ter esse amor. Quanto ao caso dele não saber o que é que quer, claro que o Otamendi sabe muito bem o que é quer. Na minha perspetiva, ou vai ficar, de facto, no Benfica, se chegar a um acordo, ou ainda espera ir trabalhar para o Atlético de Madrid, que assina só por prévia de assinatura. Portanto, andam aqui e certamente que toda a estrutura do Benfica também sabe disto. Obviamente que não está sem saber. Portanto, isto é tudo uma questão da negociação. Queria dar uma nota aqui àquilo que o Pedro Henriques disse há pouco ainda em relação a Anselmi. Olha, os contratos são para cumprir, mas quando os assinas, tens que os ler, porque há quem não leia e depois fica admirado

É isso mesmo.

Pronto, fica aqui também essa nota do Gabriel Alves. Augusto Inácio, quero também ouvir-te sobre este tema. Otamendi aparenta estar já com olhos no mundial do próximo ano. Ficar no Benfica é dar um passo em frente nesse sentido?

A minha primeira impressão é que Otamendi sabe o que não quer. Agora, sabe o que quer, e o que quer é aquilo que o Gabriel Alves disse. Ele está à espera, se calhar, de uma outra coisa além do Benfica. E se essa outra coisa além do Benfica não aparecer, vai ficar no Benfica. Mas sabe o que não quer, que não quis ir para a Arábia Saudita, por isso ele sabe o caminho que quer traçar.

Pedro Henriques, Otamendi não sabe o futuro, quer manter-se na alta roda. O Benfica é o clube que mais hipóteses lhe dá para isso?

Eu diria que o Otamendi é um daqueles jogadores que pensa muito naquilo que é a parte desportiva. Por isso é que ele quis ir aos Jogos Olímpicos, porque desportivamente e para o seu currículo, uma medalha nos Jogos Olímpicos é algo que é extremamente importante. As pessoas agora podem não ligar, mas daqui a 10 anos ou 15, quando vamos falar da carreira, era mais um título. E agora, uma vez mais, mostrou que não indo para a Arábia Saudita, o dinheiro, sendo importante, não é o mais importante. É uma vez mais desportivamente poder estar, por exemplo, no mundial para o ano, que já vai haver mundial, e poder, no Benfica ou no Atlético de Madrid ou no que quer que seja, desportivamente e na Europa, ganhar títulos, sejam eles internos, sejam eles internacionais. Gosto deste tipo de pensamento. Honestamente, é porque ainda tem tempo para poder fazer um ano ou dois numa Arábia Saudita. Eu acho que ele, se calhar, vai mesmo ficar no Benfica e fazia muita falta a este Benfica.

Otamendi que, para já, descarta apenas uma ida para a Arábia Saudita. Meus caros, estamos a aproximar-nos do final deste episódio, mas eu não podia deixar passar a notícia de que o Boavista não se vai inscrever na Segunda Liga. Os axadrezados falharam o prazo limite para licenciamento na liga, devido à ausência de certidões de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social. A equipa não vai estar na Segunda Liga. A inscrição na Liga 3 também não está assegurada. Gabriel Alves, vou juntar aqui dois em um. Esta é uma notícia infeliz para o futebol português. O Boavista é um dos clubes com mais história em Portugal, foi campeão nacional. Vês alguma boa nova no horizonte? E vou já pedir também as tuas notas e os teus campeões.

Eu não sei se há boas novas no horizonte. Agora, isto é verdade. É o tal negócio do futebol onde tudo entra, tudo quer. Aquele negócio que parece tão fácil. Mas não é só cá, é cá, é ali, é acolá, é acolí. Portanto, são situações, de facto, bastante desagradáveis e obviamente que para o norte, para o país, o Boavista, que já foi Boavistão e não custava o tempo que se chamasse Boavistinha, nesta altura, nem Boavistão, nem Boavistinha, pode estar a desaparecer. Mas há uma coisa que fica, a alma daquilo que foi. Quanto à minha nota, a propósito de contratos, eu vou dar uma nota medíocre ao Barcelona, porque não é a primeira, e a todos que isto, no fundo, acontece. O Ter Stegen é um ícone do Barcelona. Mas agora, como já há outro guarda-redes, em vez de as coisas serem tratadas, não, manda-se para a imprensa, manda-se para a comunicação: "Vamos correr com o alemão." E é assim que isto funciona. Agora já não interessa. Ter Stegen era, de facto, o maior. E agora andam essas engenharias: "Mas parece que o Manchester City quer mandar o Ederson embora e o Ter Stegen pode ir para o City. Vem comprar." O Laporta a falar com o Guardiola. Isto são tudo cenas que estão postas. Isto é tudo lamentável. Quando eles chegam, os maiores, maravilha. Quando ele: "Eu preciso aqui. Vamos correr com eles." É este o mercado futebolístico, é este o negócio do futebol?

É esta a nota medíocre.

É medíocre. Isto é negócio cão.

Augusto Inácio, não treinaste o Boavista, mas enfrentaste esse clube, quer como treinador, quer como jogador. Jogaste, aliás, no Futebol Clube do Porto, que tem uma rivalidade extremamente acesa com o Boavista. É um clube que merece mais do que isto e vou pedir-te também as tuas notas.

Precisamente, a minha nota era também nota zero para as pessoas que fizeram isto ao grande Boavista. O que é que fizeram para o Boavista estar nesta situação? Este grande clube não merecia isto, sinceramente. E causa-me pena, porque eu tenho simpatia pelo Boavista, foi rival, meu rival, quando eu jogava no Futebol Clube do Porto, mas as rivalidades muitas vezes não quer dizer que sejamos inimigos. Até tenho simpatia, tenho muitos amigos do Boavista e tenho muita pena, mas mesmo muita pena, olhando para o Boavista, aquilo que aconteceu ao Vitória de Setúbal, ao Belenenses, ao Salgueiros. Mais um grande clube que já foi campeão, foi campeão em 2000, 2001, com o Jaime Pacheco, é preciso não esquecer isso, e agora está numa situação muito difícil, muito complicada. O grande Boavista não merecia isto e há responsáveis. Mas eu queria dar a nota 20 para o Hóquei em Patins do Futebol Clube do Porto. Foi campeão ontem, ganhou em Barcelos e foi bicampeão. Merece realmente esta nota 20 o Futebol Clube do Porto em hóquei em patins.

Fica aqui a nota do Augusto Inácio. João Pinto, o Boavista é um clube que não é o teu, mas acredito que tenhas boas e más memórias. Vais sentir falta dos axadrezados e quero também, em 30 segundos, as tuas notas.

Pronto, em relação à questão do Boavista, é mesmo aquilo que já se estava à espera. Quando o Boavista descesse desportivamente, depois já ninguém ia investir, ia ser muito difícil segurar o Boavista nas competições profissionais. É realmente a mesma coisa que o Augusto Inácio acabou de dizer, é um Vitória de Setúbal outra vez. Tem que haver maior capacidade da liga, de um escrutínio maior, de perceber quando é que estas coisas estão para acontecer, para não se deixar os clubes acabarem. Tem que haver um controle a meio caminho para que isto não aconteça. Depois, as minhas notas é nota 2 para esta questão do Boavista e uma nota 18 para o grande jogo de futsal de ontem entre o Benfica e o Sporting. 7 x 7 para o Benfica. Aguentámos a final, vamos à negra e muito bem os rapazes, grande jogo.

Um grande jogo, de facto, João Pinto, é bem trazido aqui esta edição do "Campeão". Pedro Henriques, vou fechar contigo, quero ouvir-te sobre o tema e quero as tuas notas. Tens um minuto, gere da forma que melhor desejares.

Futsal, Benfica x Sporting, vai-se para a negra, mas uma arbitragem ontem muito complicada, mas deixemos isso para a parte das emoções, que é domingo. Vai-se para a negra e a emoção está no rugby, fantástico para o hóquei em patins. O Benfica e o Sporting 15, porque daremos 20 a quem for campeão. Hóquei em patins, Hóquei e Barcelos Porto, grande jogo. 2 x 3, mas o Hóquei e Barcelos acaba, entre aspas, porque de pé com o público sempre a apoiar. Nota 16 para o Hóquei e Barcelos, nota 18 para o Porto por ser campeão e nota zero porque não é a liga, pessoal. Isto é ato de má gestão do senhor chamado Gerardo Lopez. Portanto, há que pôr os nomes na coisa. E quem o rodeia. Foi assim que rebentou com o Bordéus e o mesmo senhor agora rebenta com o Boavista. Não é uma questão de liga, nem de contas certas. É exatamente uma pessoa, um acionista e os 2,5 mil milhões de não sei o quê que não caíram a tempo na conta a prazo. Portanto, tem nomes isto, ok? E não tem a ver com a organização, tem a ver com alguém que, de repente, bazou e é o que é. Nota zero para esta situação.

Nota zero do Pedro Henriques a esta situação do Boavista, que não se vai inscrever na Segunda Liga. É o tema de fecho da edição de hoje de "E o Campeão É". Muito obrigado, meus caros, foi um gosto enorme. Fica por aqui a edição de hoje de "E o Campeão É". Fica como sempre disponível em podcast.