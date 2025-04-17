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Está no ar mais um "E o Campeão É". Já sabe que é aqui na Rádio Observador que todos os dias olhamos para a atualidade desportiva, escolhemos os nossos protagonistas e damos notas de 0 a 20. Hoje, para isso, juntam-se a mim o Augusto Inácio, o Pedro Henriques e também o João Castro. Bons dias, como estão?

Bom dia.

Bom dia, alegria.

Bom dia.

Vamos falar sobre isso nesta edição do "Campeão É". Tivemos Liga dos Campeões na noite de ontem, tivemos os quartos de final com passagens de Arsenal e também de Inter de Milão. Eu gostava de começar esta edição do "E o Campeão É" com um pequeno regresso ao passado. Eu gostava muito que voltássemos a ouvir este momento que aconteceu no programa de ontem.

Olha, bom dia. Eu acho que vai ser uma grande, mas uma grande semifinal Real Madrid com o Paris Saint-Germain.

Manténs essa aposta.

Não, isto é um dado adquirido. Hoje o Real Madrid vai rolar a eliminatória no prolongamento. Só estou aqui para vos ouvir, mas não sei se no prolongamento ou nos pênaltis, mas o Real Madrid passa.

Este era o nosso Pedro Henriques na edição de ontem. Pedro Henriques, nós somos teus amigos.

Não, mas eu queria passar agora aqui um momento.

É isso, nós vamos ser honestos e vamos dar-te a oportunidade de poder justificar o que é que aconteceu ontem.

Não, vou passar o momento de anteontem. Só um bocadinho, vou fazer aqui play. Ora bem.

Não vai mesmo.

Hoje, terça-feira, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é que vai passar o Inter, o Barcelona, vai passar o Paris Saint-Germain. Pronto, é que talvez já desliguei. Eu tenho 75% daquilo que foi as minhas previsões.

Isto foi inteligência artificial, Pedro?

Foi, foi inteligência artificial. Isto para dizer o quê? Como é óbvio, eu por acaso pensava que o Real Madrid ia conseguir fazer a remontada. Não fez, é um facto. E passou a melhor equipa, que foi claramente o Arsenal. Grava, faz favor. Meia-final, Barcelona-Paris Saint-Germain. Vão passar, aliás, e a final Barcelona-Paris Saint-Germain, isso é que eu quero dizer, que vão passar os dois e na final o Paris Saint-Germain é campeão europeu. Portanto, mete aí. Grava, ok? Grava.

Está marcado.

De qualquer maneira, em breve estarei aí com bolinhos de Mafra para confortar a malta. Bolinhos de Mafra e da Malveira, as tortas da Malveira, para a rapaziada se policiar em função de não ter acertado no último. Vejam como é o mundo, eu acertei em 75%, mas a malta mete-me é a gravação dos 25% que eu não acertei. É este o mundo em que nós vivemos.

Mas é um homem de palavra. Venham de lá esses bolos, sim, senhor.

Já vem.

Mas acaba por ser, no fundo, algo que é justo, não é, Pedro? Olhando para aquilo que aconteceu, até mesmo no jogo de ontem, ou seja, com toda aquela aura, porque não foste só tu que achaste que o Real Madrid ia passar. Aliás, ontem a imprensa desportiva espanhola fez capa quase como se fosse uma garantia. Mas a verdade é que o Arsenal voltou a ser melhor.

E foi melhor nos dois jogos. Ontem voltou, no meu ponto de vista, também a ser melhor, controlou sempre o jogo, teve aquele desperdício daquele pênalti que não pode acontecer. Pode falhar, como é óbvio, só que eu disse que não se pode marcar um pênalti daquela maneira numa fase tão importante. Imaginemos que o Real Madrid tinha passado, o que se diria em relação ao jogador que bate aquele pênalti? Está bem que ele depois até acabou por marcar um gol, mas de qualquer maneira, não se pode fazer. Mas sim, passou a melhor equipa, o Arsenal controlou, é uma grande equipa. Estou também muito curioso em ver o que vão fazer. Também estamos curiosos, porque é uma grande meia-final com o Paris Saint-Germain. Talvez tenhamos aqui aquela questão da armada portuguesa, mas são duas equipas que eu acho que estão em bom momento de forma. E o Arsenal aposto que dificilmente poderá tirar ao Liverpool aquilo que vai ser dele, em princípio, como campeão de Inglaterra. Portanto, as fichas todas garantidamente estão aqui. Aliás, não era preciso apostar, porque acontecer o que acontecer nos seus países, quem está numa meia-final de Champions League quer é ganhar e dar tudo. Vão ser dois jogos muito interessantes. E também não é líquido que o Barcelona ganhe ao Inter, embora eu acho que o Barcelona é favorito, mas ontem também o jogo foi difícil e o Bayern de Munique vendeu bastante caro, até conseguiu empatar a eliminatória quando esteve a ganhar 1 x 0. Mas é assim, o Gabriel Lopes disse e eu termino com isto. Penso que ontem uma coisa que é verdade é que quem chega aqui, quem está aqui neste patamar, são todos favoritos.

Claro.

Não se pode estar a dizer que há um que é melhor que o outro, que está em melhor forma, mas são todos favoritos.

Passando aqui ao Augusto Inácio. Augusto, tivemos ontem um Real Madrid novamente a desiludir. E gostava de te perguntar o seguinte, porque eu lembro-me que isto era algo que se falava muito na altura, na segunda geração de galáticos, ali em 2009, 2010, quando o Cristiano foi pro Real Madrid. Não foi sozinho, Kaká, Benzema, foi uma série de transferências, o Granero também creio que foi nesse ano. Foram muitos jogadores e eu lembro-me perfeitamente de dizer muitas vezes que era uma equipa com demasiadas estrelas, demasiados egos e que mais do que um treinador, era preciso alguém que conseguisse gerir esses egos. É isso que falta neste momento ao Real Madrid? Ou pondo a pergunta de outra forma, é Carlo Ancelotti, que é um tremendo treinador, mas é Carlo Ancelotti, esse gestor de egos, o melhor que o Real Madrid pode ter nesta altura?

Boa tarde a todos. Já percebi pelos prognósticos do Pedro Henriques que eu tenho que pegar no carro e tenho que ir a Mafra comprar os bolos, para ver se nunca mais os como. E dizer que em relação à tua pergunta, que é verdade que o Real Madrid tem esse histórico e é verdade que consegue fazer coisas impossíveis, diria, na sua casa. As remontadas, isso tem sido um fato, isso não é uma coisa que se diz por se dizer. Agora, claramente que o Real Madrid ontem, quando entrou, entrou com tudo. E o Arsenal, vai ser o meu destaque do campeão, é que o Arsenal demonstrou uma capacidade e uma organização de jogo coletiva que colocou a nu todas as deficiências do Real Madrid. E quais são todas as deficiências do Real Madrid? É uma equipa que tem nomes, mas que não joga como equipa. Já tinha dito isto aqui e continuo a dizer.

É isso mesmo.

Mbappé, neste tipo de competição, em que é preciso aparecer o galático ou os galáticos Não apareceram, mas não apareceram por culpa do Arsenal. O Arsenal é que fez com que esses jogadores não aparecessem. E claramente que no conjunto dos dois jogos, e mesmo nos de ontem, o Arsenal demonstrou uma capacidade que eu começo a olhar para esta equipa e digo assim: "Atenção, agora começo a perceber porque é que está há seis anos seguidos o Arteta no Arsenal, ainda não foi campeão, é verdade, mas tem mantido uma consistência que se pode pensar que num futuro próximo o Arsenal possa ser campeão de Inglaterra e também na Liga dos Campeões". Porque eu vi uma equipa que está a bater com qualquer uma outra, independentemente do valor de cada uma delas, e que pode perfeitamente ganhar, coisa que eu não diria há uns tempos atrás. Fiquei realmente impressionado com o que o Arsenal demonstrou ao Real Madrid. Podes contratar o Real Madrid, os galáticos todos do mundo quiseres, mas se não tiveres uma equipa, às vezes as coisas falham como falharam ontem.

João Castro, olhando para esta equipa do Arsenal, como disse bem o Augusto Inácio, é uma equipa que já está a ser formada há algum tempo. Um pouco como dizia o José Mourinho, o futebol heritage, sendo que aqui o Arsenal tem tido um projeto já há vários anos com Mikel Arteta. Tem uma equipa que pode não ter nenhum galático, apesar de ter fantásticos jogadores, mas é uma equipa, joga como equipa. Quem é que tu destacas não só do jogo de ontem, mas também desta equipa?

Olha, claramente o Declan Rice.

O homem da eliminatória, não é?

Sim, o homem da eliminatória. Claramente, é um grande jogador, um grande médio, defende muito bem, ataca bem, marca bem livres, como vimos. Acho que claramente foi o jogador da eliminatória, mas há outros bons jogadores, obviamente, mesmo os miúdos que jogaram realmente têm estado em grande destaque. Depois tem o Ødegaard, que claramente é uma mais-valia, o próprio Saka, o Martinelli é super-rápido. Ontem ninguém conseguia parar, só o Sanches é que conseguia parar o Martinelli, como aconteceu uma vez em Alvalade. É uma grande equipa e aquilo que o Inácio disse é verdade. Quem vê o Arsenal percebe que há trabalho do treinador. E eu acho que esta equipa tem sido formada, mas o próprio treinador tem vindo a ser formado também, porque tem evoluído muito o Arteta. E, portanto, é realmente um grupo que está confiante. Não tem ponta de lança, como tu sabes. Era o Havertz, está lesionado, está a jogar o Merino. Se tivessem aqui um ponta de lança, não sei se isto ainda seria pior.

Se ao menos houvesse um ponta de lança que marcasse uns 30 ou 40 gols na Europa.

Não há, está escondido aqui na casa.

Não estou a ver nenhum, assim de repente.

Não é. Está aqui escondido e não há. Digo-te mais, até vou dizer mais: o Gyökeres jogaria à vontade tanto no Real Madrid como no Arsenal. A titular, digo-te já.

No caso do Real Madrid, quem é que tirarias?

Não, porque o Mbappé não é ponta de lança. Eu sei que já joga lá e pode marcar muito, mas o Mbappé é muito melhor, mais descaído para a esquerda, só que tem lá o Vinicius e portanto tiveram que adaptar o Mbappé a ponta de lança. E claramente, por exemplo, a falta que faz ao Real Madrid o Toni Kroos. Ali no meio-campo, que depois tinha o Valverde no lado direito, dava consistência, era uma equipa muito mais consistente. Agora lá na frente tens o Rodrygo na direita, Mbappé no meio, Vinicius na esquerda, não dá tanta consistência defensiva e, portanto, não jogam tanto como equipa. Era aquilo que o Pedro Henriques também tinha dito. Jogam muito por si só, muito individualistas, é bola no Vinicius e que resolva, bola no Mbappé e que resolva, bola no Rodrygo e que resolva. E portanto falta ali um cérebro. Obviamente, há a descida do Modrić pela idade e, neste caso, a reforma do Toni Kroos, e acho que faz muita falta. E eu acho claramente que o Arsenal é muito mais equipa. Agora vamos ter uns grandes semifinais, porque o Arsenal joga muito bem como equipa, mas o Paris Saint-Germain também. E são duas equipas que nunca venceram a Champions. Portanto, vamos ter na final uma equipa de certeza que nunca venceu a Champions contra uma equipa que já venceu a Champions, seja ele o Barcelona ou seja o Inter. Portanto, vamos ter aí uns semifinais fantásticos.

Vamos esperar para ver, meus caros. Vamos avançar. Ainda tenho aqui uma pergunta mais de pedagogia para o Pedro Henriques sobre arbitragem. Já vamos a ela, mas antes até gostava de inverter aqui um bocadinho o nosso alinhamento, porque esteve a falar há pouco Rui Borges, o treinador do Sporting, que fez a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, e destaco aqui algumas das declarações. Diz Rui Borges que a estrelinha dá trabalho. Diz também que o Pedro Gonçalves não está ainda a 100% e, portanto, não diz sim ou não, mas acredito eu, não é para esperar Pedro Gonçalves com a titularidade. Aliás, o Rui Borges diz mesmo: "Ainda está longe de ser titular, mas aos poucos vai melhorar." Sendo que diz também o treinador do Sporting: "O pote dói tudo, menos a zona da lesão." Tendo em conta que ainda se está a habituar, ainda está a ganhar forma. João Castro, ainda esperas ver Pedro Gonçalves titular até o final da época? Não digo para este jogo já, mas até o final da época ainda acreditas que pode ser usado como titular?

Sim, claramente, e digo-te já, no Estádio da Luz. E portanto claramente que dói tudo, deve ter ali dores musculares menos na zona da lesão, cinco meses e 10 dias parado. Não é fácil regressar e portanto vai jogando aos poucos. Jogou X minutos, agora vai jogar mais minutos, depois mais minutos, depois mais minutos, até chegar a essa titularidade que eu acho que pode acontecer claramente no Estádio da Luz. É um grande reforço. Em relação ao que o Rui Borges disse da estrelinha, é o normal. Dá sempre muito trabalho ter a estrelinha. Acho que é um jogo extremamente importante, até porque é uma jornada onde o Benfica tem uma deslocação muito difícil a Guimarães. Mas o Sporting tem que vencer os seus jogos e não há jogos fáceis para ninguém, claramente. Mas deixa-me só aqui introduzir, André, se me permites, as declarações do Rúben Amorim.

Sim.

Quer dizer que tem saudades dos adeptos do Sporting. É isso mesmo. Eu acho que o Rúben Amorim não tem saudades dos adeptos do Sporting. Eu acho que ele tem saudades de tudo: de ganhar, de jogar bem, de estar à frente da liga, de estar a competir para ganhar troféus, da comida, do sol, do ambiente e depois dos adeptos do Sporting. Acho que tem saudades, claramente, de tudo nesta fase, até de sorrir, acho eu que tem saudades, porque vejo imagens e não tem aquele sorriso.

Ontem vi uma imagem, um meme que mostrava a diferença entre alguém antes e depois de consumir drogas, antes e depois do alcoolismo e antes e depois do Manchester United. E aparecia uma fotografia de Rúben Amorim com um sorriso gigantesco no Sporting e Rúben Amorim com umas grandes olheiras, coitado do rapaz, no banco de suplentes do Manchester United. Parecia outra pessoa.

Não está fácil Não está fácil. Foi atrás do seu sonho, obviamente, e não há nada a dizer. Se calhar podia ter sido o timing certo ou não, podemos discutir isso novamente, mas a verdade é que não está fácil. Agora, voltando ao tema do Sporting, é o Sporting que não tem que jogar bem, tem é que ganhar. Isto agora são cinco finais para ganhar. Jogando bem ou jogando mal, pouco me interessa nesta altura, pouco interessa ao treinador, o que interessa é conquistar as vitórias. Se jogar melhor, obviamente é mais fácil chegar às vitórias, mas acho que nesta altura é foco total e garantir os três pontos.

Vou ao Augusto Inácio. Augusto, pergunto se durante a tua carreira de treinador, se tiveste alguma situação destas em que há um jogador que claramente é muito importante para a equipa e que precisas dele com urgência, mas ao mesmo tempo o jogador ainda não está fisicamente pronto. Como é que se gere também isso do lado do treinador? Com certeza que há muita pressa do Rui Borges para colocar Pedro Gonçalves, mas ao mesmo tempo, quanto mais cedo se quer colocar, maior risco é de o jogador voltar a lesionar. Alguma vez também passaste por uma situação semelhante?

Sim, passei, mas não foi no Sporting, passei noutros clubes. Agora no Sporting, por exemplo, nós estávamos a lutar pelo título naquele tal ano de 1999, 2000, em que faltavam cinco jornadas para acabar o campeonato. Nós estávamos ali na luta titânica com o Porto e o César Prates partiu o quinto metatarso do pé direito. E então havia o saber ainda, que é verdade, e daí eu dizer que não contei com o César Prates que estava em excelente forma, mas aí o Sporting trabalhou muito bem em janeiro quando foi contratar o César Prates e aí está. Saiu um lateral, entrou outro e as coisas compuseram-se, mas não pude usar mais o jogador. Agora, noutros clubes, já tive jogadores que eu precisava deles, mas eu sempre fui muito pragmático nessas coisas. Coisas traumáticas, com menos dor, mais comprimido, a coisa vai, liga-se o pé e vai. Agora, quando são coisas musculares, eu próprio falava com o departamento médico e dizia assim: "Como é que está este jogador?" E eles diziam assim: "Ó mister, para a semana vai estar bom." "Mas vai estar mesmo bom?" "Vai estar bom." Então se vai estar bom, não quero uma semana, então duas semanas para ele recuperar. Ou seja, porque eu sei que se houver uma recidiva, eu nunca mais conto com o jogador. Foi quase que aconteceu com o Pedro Gonçalves. Não estava completamente ok, foi jogar a Braga no último jogo e agora está há cinco meses e qualquer coisa sem jogar. Eu prefiro perder o jogador para dois, três, quatro, cinco jogos do que estar a perder 15, 16 jogos. E isso tem muito a ver também com o olho, com o departamento médico, olho do treinador, com o departamento médico e com o próprio jogador, porque o próprio jogador, por ele mesmo, ele quer sempre jogar. Mas depois há que pôr um travão nesse entusiasmo e ver qual é o melhor interesse para o jogador na equipa.

Vamos ao Pedro Henriques. Pedro, queria aqui abordar contigo um outro tema, até para fecharmos e irmos às notas muito rapidamente, porque hoje é divulgada na imprensa nacional a nota que teve António Nobre, nota creio eu atribuída pelo Conselho de Arbitragem, corrija-me se estiver errado, Pedro Henriques, creio que é assim. Falamos do Benfica-Arouca, aquele jogo que deu muita polêmica com o pênalti para o Arouca, sendo que António Nobre teve 7.7, nota do jogo, mas é uma nota negativa para os nossos ouvintes. Para os nossos ouvintes, até porque muitos deles, acredito eu todos, ouvem o "Sem Falta" e nós no nosso caso de 0 a 10, a partir do 5 para baixo é negativa, não é? Como é que se explica que um 7.7 seja negativo, Pedro Henriques?

As notas são dadas de 0 a 10, em que 8,0, para as pessoas terem uma ideia, comparando com a escola, é o 10 de 0 a 20. Portanto, 8,0 é o limite. Quem tem 8,0 tem uma nota muito baixinha, é o limite da positiva. 7,9 já é negativo. E portanto, normalmente os árbitros encaixam tudo que é notas negativas quando falham pênaltis ou assinalam mal ou não assinalam, ocasiões demais, exceptuando as lances mais importantes, normalmente ficam sempre enquadrados ali entre o 7,3, 7,4, 7,5, depois conforme outras penalizações. Portanto, tudo que seja entre 7 e 8, que normalmente é raro um árbitro ir abaixo de 7 também. É aí que se enquadra. Entre 7 a 7,9 tudo negativo, 8,0 é o 10 da escola, que a gente costuma dizer, e depois um 8,5, só para ter uma noção, um árbitro que, por exemplo, tivesse os jogos todos a 8,5, porventura era o primeiro classificado. Um árbitro que tenha, por exemplo, tudo a 7,7 a época toda, porventura será o último classificado. Para as pessoas terem uma ideia, ter um 8,3 é o normal, uma nota positiva, um médio, que é o 14 da escola. Um 8,4 já é uma nota muito porreira, muito boa, 8,5, portanto, é muito bom. Funciona de forma diferente relativamente às notas de 0 a 10, que inclusive nós usamos ou que outros órgãos de comunicação social também classificam de 0 a 10. Foi isso que aconteceu em relação ao caso. Deixa-me só dizer o seguinte: o grave é perceber que há um conselho de arbitragem novo e que a nota está cá fora. Isso é que é muito grave. E com isto é assim, para este conselho de arbitragem, aliás, sou amigo pessoal, não ligo para nenhum deles, mas sou amigo pessoal, se quiserem alguma vez apanhar quem manda cá para fora as circunstâncias, é só me dizer que eu tenho um método próprio que é infalível, porque nós apanhámos muita malta assim. É que isto não pode acontecer. Não pode acontecer num balneário de um clube, teres uma conversa qualquer entre o treinador e um jogador ou entre dois jogadores que até se pegam e passado um bocadinho qualquer telejornal ou qualquer programa desportivo já está a anunciar que o balneário teve o Manuel com o Joaquim, portanto há algo que se passa nesse balneário e aqui com a arbitragem é a mesma coisa. Uma coisa é o Conselho de Arbitragem oficialmente divulgar. Se saiu cá para fora é porque alguém dentro da estrutura da parte das classificações ou do próprio Conselho de Arbitragem, que é novo, e ainda por cima é tudo feito com malta nova, malta nova no sentido novos de terem saído há um mês. No cargo, exatamente, de repente vai sair cá a nota. Isso é que é grave e que este Conselho de Arbitragem tem que pensar. Da mesma maneira que saiu esta nota que não foi divulgada oficialmente.

Mas claro, se vamos avançar para as notas de campeão e aqui de 0 a 10, sendo que a partir do 5 para baixo é negativa, vamos primeiro ao João Castro. João, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

Deixa-me ser de 0 a 20, que nós costumamos dar aqui 0 a 20.

Sim, 0 a 20. Desculpa.

Vocês não sei se viram. Vou dar 20 ao nosso Gabriel Alves pela participação na publicidade. Autênticos filmes de Hollywood, da publicidade que está a fazer a uma casa de apostas. Vou dizer o nome, porque é nosso patrocinador, a Betclick. São autênticas maravilhas. São pérolas que eu vou enviar para o grupo. São pérolas e a prestação do nosso Gabriel Alves é soberba e, portanto, nota 20 para ele. E vou dar 20 também ao podcast, ao "Falso Lentos", por terem reunido mais de 5 mil pessoas em Espanha.

Não, calma, não foram tantas. Foram 600.

600? Ok.

600. Mas é muito na mesma, atenção.

É muito. Foi contra o Montijo, não é?

Sim, Montijo com o Jerez de los Caballeros contra o Montijo, da terceira divisão espanhola.

É verdade. E portanto reunir aquela malta toda e aquele apoio foi fantástico, uma grande iniciativa e, portanto, nota 18 também para eles.

Tive pena de não ir, mas é fazermos outra vez aqui também, quem sabe aqui na Rádio Observador, irmos agora a outra liga. Ou ir à nossa, que há muito futebol aqui no nosso distrito para irmos ver. Agora, Agostinho Inácio, o que é o teu campeão do dia, que nota dás?

É isso mesmo, nota 18 para o Arteta, como eu tinha dito. E acima de tudo, não é só pela equipa que está a construir, pelo jogo de ontem, pela passagem às meias-finais, é também pela humildade dele. Ele foi adjunto do Pep Guardiola quatro anos no Manchester City e no dia do jogo de ontem contra o Real Madrid, ele ligou para o Pep Guardiola, provavelmente a falar de coisas que só eles é que lhes dizem respeito. Mas acima de tudo, o que eu achei foi a humildade dele, que não se esqueceu publicamente de dizer que o Pep Guardiola foi realmente uma referência para ele. Parabéns, nota 18 para o Arteta.

O que deve ter deixado os adeptos do Real Madrid ainda mais felizes do que já estavam ontem à noite. Pedro Henriques, quem é o teu campeão do dia, que nota dás?

Bateste num assunto que foi aquela questão da nota. Claro que o Águia estivera a explicar pedagogicamente porque é que o Conselho de Arbitragem é negativo, mas para mim é aquilo que eu disse depois a seguir. Portanto, nota negativa para o facto de haver uma nota que é algo que é interno. Não quer dizer que não se publique, não quer dizer que oficialmente não saiba, que eu acho que isso não tinha qualquer problema. A questão está é como é que vem cá para fora uma informação destas. O Conselho de Arbitragem é novo, novas pessoas no cargo e portanto há alguém dentro daquela estrutura que colocou cá fora esta informação e não pode. Isto é grave para quem tem pela frente um caminho bastante grande de mudar e revolucionar, e vai acontecer isso a partir de 1 de junho, de revolucionar um pouco aquilo que é o estado atual da arbitragem. Portanto, nota claramente negativa para o facto dessa divulgação, que não foi oficial e foi oficiosa e já apareceu na comunicação social.

Meus caros, amanhã é sexta-feira Santa, é feriado em Portugal, mas apesar disso vamos ter o "Campeão É" e não só, vamos ter também:

A reta final do campeonato está ao rubro. Esta sexta-feira não perca uma emissão especial de desporto a duplicar na Rádio Observador. Às 18h, os Dragões continuam na luta pelo pódio com o Futebol Clube do Porto-Fanalicão. E mais tarde, a partir das 20h30, os Leões tentam reforçar a liderança da Liga no Sporting-Moreirense. As emoções do campeonato são na Rádio Observador.

Amanhã, a partir das 18h, cá estaremos para mais uma emissão especial de desporto em dose dupla desta vez, sendo que também cá estaremos para mais um "E o Campeão É". Amanhã com o Gabriel Alves, com o Agostinho Inácio e também com o Pedro Henriques. Meus caros, foi um gosto. Amanhã cá estaremos. Um forte abraço e até amanhã.