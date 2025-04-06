Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Dia de jogo grande. Futebol Clube do Porto e Benfica medem forças mais logo no Dragão e só uma vitória interessa para os dois lados. É o tema em destaque na Rádio Observador e nesta edição de domingo de "E o Campeão É". No final, ainda temos tempo para notas de 0 a 20 para eventuais protagonistas, mas antes vamos saudar os nossos comentadores que se juntam hoje a nós neste dia tão grande. Pedro Henriques, João Castro, Luís Pinto Coelho, sejam muito bem-vindos. Bom dia.

Sejam muito bem-vindos, meus caros. Como estão?

Bom dia.

Está tudo bem. Estão já em estágio a preparar-se. Luís Pinto Coelho está a preparar-se.

É mais Luís, eu vou ver de sofá, de cadeirinha.

Tu vais ver de camarote também. Vais estar ali com olhos muito atentos. Está tudo a pensar no mesmo, mais logo, clássico para acompanhar na Rádio Observador.

Está na hora de mais uma final.

Não só tenemos que luchar até a final.

Quem vai chegar ao fim em primeiro?

É uma corrida a quatro e nós temos que fazer a nossa parte.

Este domingo, Águias e Dragões voltam a encontrar-se. Futebol Clube do Porto, Benfica. A partir das 18h30, duas horas antes do jogo, a Rádio Observador dá o pontapé de saída com muitas surpresas. E depois, às 20h30, relato em direto a partir do Estádio do Dragão, com comentários de Augusto Inácio, Pedro Henriques, Luís Pinto Coelho e João Pinto. Narração de Pedro Fernandes e Vítor Tomé. As emoções do clássico são na Rádio Observador.

Tic tac, tic tac, é às 20h30 que arranca o clássico. A grande emissão da Rádio Observador é duas horas antes. Luís Pinto Coelho, vais estar no Estádio do Dragão, olhar para este encontro. O Futebol Clube do Porto a nove pontos do Benfica, ainda não venceu nenhum clássico esta temporada. Vai quebrar o inguiço esta noite?

Lá terá que ser. Não pode ser de outra maneira. Espero que sim. É o meu desejo e também a minha convicção. Acho que o Porto hoje vai ganhar o jogo, acredito que sim.

E essa convicção é baseada no quê, Luís?

Eu acho que a equipa está em crescimento e normalmente quando há o Benfica, com o ambiente muito forte no Dragão, a equipa transcende-se, espero que tal como na época passada, por exemplo, em que o Porto esteve muito longe de disputar o campeonato, mas conseguiu uma goleada frente ao Benfica. É um jogo sempre especial para o Porto, mas há um crescimento nítido da equipa e hoje o Porto apresenta também o seu melhor 11, tem as melhores peças disponíveis e acho que isso pode fazer a diferença. Acho que os jogadores como o Rodrigo Mora, como o Fábio Vieira, hoje poderão ser preponderantes, estão a atravessar um bom momento.

Precisamente por aí, Luís, quem é o jogador do Futebol Clube do Porto que achas que pode fazer a diferença mais logo? Não vou dizer arma secreta, porque eventualmente vai estar no 11, portanto, é um jogador que faz a diferença, mas quem é que pode ser este mais na equipa do Futebol Clube do Porto?

Eu acho que o jogador que hoje pode ser mais importante no Porto é Fábio Vieira, até pela posição que vai jogar, no corredor central, como médio centro, vai ser o maestro da equipa, vai ter que ter uma intensidade também muito grande, porque o Benfica obviamente também vai pressionar bastante, não o vai deixar jogar à vontade, porque senão é a morte do artista, como se costuma dizer. Mas acho que o Fábio Vieira poderá ser o jogador determinante para elevar o jogo do Porto.

Temos aqui nove pontos a separar Futebol Clube do Porto e Benfica. É um jogo que pode favorecer tanto um lado como o outro. O Benfica pode ficar mais perto do Sporting. Que também tem jogo na segunda-feira e pode alavancar a luta pelo título. Já o Futebol Clube do Porto, em caso de vitória, pode se aproximar do segundo lugar. João Castro, tu estás muito tranquilo hoje. Amanhã tens um jogo também difícil em Alvalade frente ao Braga. Mas como é que olhas para este clássico? O Martin Anselmi fez questão de dizer que não há favoritos.

Olha, eu acho que não há favoritos, é uma forma simpática, realmente, sempre de dizer quando há um clássico e claramente é um jogo de tripla, tudo pode acontecer. Pode um Porto transcender-se nesta altura, porque é inferior ao Benfica. A meu ver, nesta altura, o Benfica é mais forte, mas o Porto vem crescendo. E depois tem o fator casa, que pesa muito. O Porto é muito forte nestes jogos. Basta ver exemplos recentes, como o do ano passado, por exemplo. É realmente o primeiro clássico sem o Pinto da Costa e, portanto, também é um marco. Mas é um Porto que está a crescer. O 11 é exatamente o mesmo, o Pedro Henriques vai acertar 11 em 11 no Porto, não é difícil. No Benfica, vamos ver. Porque o Benfica tem aqui, claro, sabe que tem um jogo importantíssimo na luta pelo título, não sabendo ainda o resultado do Sporting, qualquer perda de pontos no Dragão e depois uma vitória do Sporting, deixa o Benfica já numa posição mais desconfortável, até porque depois vai receber o Sporting na Luz. E em relação ao Porto, eu acho que o Benfica vai-

Ninguém quer ficar para trás.

Não percebi.

Ninguém quer ficar para trás neste momento.

Ninguém quer ficar para trás, exatamente. Quer tudo levar com vitórias até o final. Ninguém quer ficar para trás por causa da pressão e depois há um calendário difícil. Eu acho que, se calhar, o Benfica vai com o Bruma e o Artúr Cogulo e se calhar o Di María vai ficar no banco, até por questões defensivas.

Num jogo com esta importância, João?

Sim, porque eu acho que o Di María foi titular no jogo passado e eu acho que há a questão defensiva. E eu acho que o Bruno Lage vai apostar no Bruma e no Artúr Cogulo e deixar o Di María no banco, por causa da questão defensiva, até por causa da questão da pressão. É preciso jogadores que pressionem bem e depois reajam bem também à perda da bola e depois deixar o Di María para o que acontecer. Eu acho que pode ser por ali Claro que também pode ser titular, é um jogador fabuloso. Mas eu acho que o Porto hoje tem a derradeira oportunidade de ir à Liga dos Campeões e, portanto, vai dar tudo por tudo. Precisa vencer, precisa, sobretudo, confirmar os bons indícios que tem tido nos últimos jogos, em termos de subida de forma, de fio de jogo e realmente de dinâmicas entre os jogadores sempre escolhidos. Não vais me perguntar qual é o jogador que pode decidir, eu vou aqui esperar.

Vou. Eu ia te dizer, enquanto adepto isento do Sporting, se vais estar a ver este jogo de forma apaixonada e a pensar se são duas grandes equipas. Queria te perguntar: quem é que achas que, do Benfica e do futebol clube do Porto, pode fazer realmente a diferença? Quem é que pode surpreender?

Aqui do Porto, não é pelo jogo em si, mas eu espero que o Marcano volte a marcar nas bolas paradas. É um feeling que eu tenho, que pode ser um jogador decisivo nas bolas paradas hoje. E nestes clássicos, às vezes, decidem-se pormenores e os pormenores às vezes são bolas paradas. Portanto, espero que o Marcano volte a ser aquele central goleador, o maior central goleador da história do Porto. No Benfica, há jogadores que podem dar um contributo muito forte para o Benfica e, portanto, eu acho que o Pavlídis pode ser também um jogador decisivo. Vamos ver quem é que vai ser mais forte, mas acho que está tudo em aberto para um grande jogo logo no Dragão. Ainda para mais, vamos ter uma emissão especial na Observador, com o próprio João Pinto a estar no Dragão junto do Luís Pinto Coelho. Portanto, tem tudo para ser realmente uma grande emissão.

Estarás já em transe.

Já está em transe, exatamente. Só falto lá eu para as coisas mais equilibradas, para ser mais neutro a ver o jogo, mas a verdade é que eu acho que vai ser um grande programa na Rádio Observador. Acho que vai ser um grande jogo também, porque realmente são duas equipas que precisam as duas de ganhar. O empate é mau para as duas.

Exatamente.

O João Castro quer ser o árbitro, mas a verdade é que temos aqui já um ex-árbitro que está aqui pronto para entrar em cena. Pedro Henriques, sê de novo bem-vindo. Antes de olharmos para os 11 de ambos os lados, que a aposta de hoje, quer de um, quer de outro, certamente trará algumas novidades ou pelo menos tentará esclarecer algumas dúvidas. Antes disso, Pedro, vamos olhar aqui expectativas para este encontro e te perguntar também se és como os treinadores que dizem que é 50-50 ou se tu consegues mesmo escolher um favorito para esta noite.

Boa noite. Eu ontem no "Campeão" já tinha dito que para mim estes jogos é sempre 51-49, porque dou o tal 1% de vantagem.

A quem joga em casa.

Exatamente. Seja Benfica, Porto, Sporting, muitas vezes até independentemente daquilo que é o momento ou a forma de cada uma das equipes, ou os pontos da classificação, ou o contexto do jogo. Porque acho que o fator casa, se for no Estádio da Luz é a mesma coisa, no Alvalade é a mesma coisa, quando tens 40, 50 mil pessoas. Óbvio, claro que vai fora também, o caso de hoje terão 2.500 adeptos, às vezes são 3 mil, 2 mil, conforme as cotas dos estádios, mas realmente teres 40 ou 50 mil a puxar e na tua casa, embora os campos tenham todos as mesmas dimensões, os tais 105 por 68, comprimento por largura, mas o fato é que é o fator casa que é importante. E nesse contexto, independentemente dos momentos de forma, daquilo que se está aqui a discutir hoje, sob o ponto de vista do primeiro lugar, do Porto ter aqui a última oportunidade ou uma das últimas oportunidades de poder se aproximar, encurtar para cima, para ainda sonhar com uma eventual Liga dos Campeões, que eu acho que vai ser difícil, mas de qualquer maneira, eu acho que o Porto, nesse aspecto, tem algum favoritismo. Agora, também é verdade, como já foi aqui dito, o Benfica, neste momento, num plano acadêmico, plano teórico, até pelo aquilo que também está a discutir, aparece não sei se em melhor forma desportiva, mas acima de tudo com uma coisa que também ontem já tínhamos falado e recorrentemente toda gente fala, que é as possibilidades de ir ao banco e, de alguma maneira, fazendo eventualmente cinco substituições, teoricamente manter o mesmo nível. Ou seja, tem mais recursos a nível de banco, com o mesmo valor, o mesmo nível. O Porto, neste momento, no meu ponto de vista, tem o tal 11, que está mais seguro e muito forte, mas depois a nível das soluções para manter esse patamar, esse nível, já tem menos recursos, fruto das circunstâncias.

Pedro, eu ia deixar isso mais para o final.

Está bem.

Eu tinha aqui outra pergunta para te fazer enquanto profissional de arbitragem. Estes jogos, estes clássicos, para alguém que vai estar a arbitrar, preparam-se também de uma forma diferente?

Só num aspecto, no aspecto mental ou psicológico, porque todo o mediatismo que existe em torno do jogo, desde mais cedo, começa a ser bastante grande. Portanto, comunicação social. Hoje em dia os árbitros, infelizmente, estão todos fechados lá numa redoma, mas eu recordo que há 15 anos, quando eu felizmente tinha a oportunidade de também ser chamado para estes jogos. Eu lembro-me numa altura que ainda era militar, ainda estava na tropa, ter andado uma semana inteira, repito, uma semana inteira, desde terça-feira, que era as nomeações, a andar com microfone da Sport TV, depois foi uma reportagem para a Bola, a fazer rapel, a fazer slide, depois ia nadar, porque eu estava ligado à parte do esporte na tropa, e depois era a formatura, isto e aquilo. Ou seja, no fundo, todos os dias eu estava a responder às questões da comunicação social, porque há essa maneira de perguntar e pensar: "Como é que preparas? Como é que é a vida do árbitro?" E na altura havia essa abertura. Agora, os árbitros, não sei se é uma questão de proteção, eu não considero isso proteção, mas estão mais fechados, são mais escondidos nesse aspecto Estão envolvidos por um ambiente e percebem isso claramente, porque leem jornais ou veem a televisão e dentro dessa perspectiva há maior meditismo. Não quer dizer que nos outros jogos não o faças, mas tens que estar mais atento, mais preparado no aspecto emocional, para o bem, para o mal, para tudo o que possa acontecer, porque o resto do trabalho é sempre igual. Tu sabes a que horas é que tens um jogo e a partir daí começas-te a preparar, quer o aspecto físico, o treino físico especificamente, o treino da tomada de decisão, a questão de ver o visionamento dos vídeos, enfim, de ver jogador a jogador e em termos coletivos. Ou seja, essa preparação toda, a questão da videoarbitragem, é feita de igual forma para todos os jogos, adaptando a cada um dos clubes. Agora emocionalmente, tens que estar mais forte, mais bem preparado. E é aqui que eu tenho muitas dúvidas que atualmente os árbitros tenham exatamente esse trabalho específico. Ou seja, eu acho que eles estão muito sozinhos a fazer esse tipo de trabalho e não têm os verdadeiros profissionais que deviam estar a ajudar ao nível da parte da psicologia e do coaching. E não é para estar lá alguém a dizer: "Ai, tem que estar preparado". Não é nada disso. São técnicas que são usadas, farto-me de falar nisto, âncoras, visualização, imagética, que eu tenho muitas dúvidas que hoje os árbitros façam aquilo que eu fazia há 15 anos e que alguns de nós fazíamos há 15 anos, quando na altura do nosso próprio bolso contratávamos profissionais. No meu caso concreto é conhecido, era o Nuno Pacheco, que foi jogador de futebol e que depois se dedicou à psicologia, e que me ajudava exatamente nesse tipo de trabalho. Eu acho que é aqui que ainda há muita coisa para fazer em termos de arbitragem, mas que deposito completa confiança neste novo conselho de arbitragem e sobretudo a partir de 1 de junho, que é quando acaba a época e começa a nova época, que possa ser feito. Mas pronto, é um jogo totalmente diferente, mas é só relembrar que o João Pinheiro e o próprio Tiago Martins vai estar a VAR, têm experiências já muito acumuladas, cada um na sua função, de dérbis e de clássicos. O João Pinheiro quando terminar a carreira vai bater os recordes que são neste momento do Artur Soares Dias a nível de quantidade. Esperemos é que em termos de qualidade também o João Pinheiro hoje esteja ao mais alto nível e seja, sobretudo, coadjuvado pelo Tiago Martins, que é um bom videoárbitro e que precisa muito de entrar em ação nestes jogos para resolver aquilo que o árbitro não consegue resolver dentro de campo.

E qualidade é o que esperamos também no relvado das duas equipas. Luís Pinto Coelho, há pouco já deixaste aqui uma referência a Mora. A minha pergunta é se colocar toda essa pressão no médio, no Rodrigo Mora, que tem apenas 17 anos, não é demasiado para um jovem, tendo em conta a magnitude deste encontro?

Ele está preparado. Eu acho que há uma pressão, mas é sobre o coletivo do Porto. Acho que ele é mais uma peça. Há várias peças, o Samu, o Fábio Vieira, o João Alcado referiu o Marcano, que é um jogador também muito importante, até no balneário. Por isso, o coletivo em si é que tem que responder. Obviamente, depois o talento individual pode ajudar e ajuda normalmente nestes jogos, quando são jogos muito amarrados e a qualidade técnica dos jogadores faz a diferença. Mas eu acho que ele não vai sentir isso, até porque está a jogar em casa, está a jogar no ambiente dele. Está protegido, eu diria assim. Acho que não vai sentir essa pressão, apesar da tenra idade.

E Luís Pinto Coelho, o jogo da primeira mão ainda pesa no Dragão?

Espero que pese na cabeça dos jogadores.

Há lições a tirar?

Sim, há lições a tirar da forma como a equipa se entregou ou, neste caso, não se entregou e não teve compromisso e estava completamente desorganizada. Foi uma exibição horrível do Porto e devem isso aos sócios, uma melhor exibição. Eu digo sempre que as equipas podem perder, obviamente que isto é desporto. Agora, têm que deixar tudo em campo e têm que deixar uma imagem que fizeram tudo para tentar reverter o resultado e tentar o melhor resultado possível. E o Porto, no Estádio da Luz, não fez isso. Foi um passeio para o Benfica e acredito que hoje o Porto vai dar uma imagem completamente diferente. Por exemplo, em casa contra o Sporting já o deu. Principalmente na segunda parte, foi atrás do resultado, tentou, empatou e os sócios não criticaram a equipa porque tentou, deixou tudo em campo. E é isso que os sócios pedem sempre, é que a equipa tenha entrega e deixe tudo em campo.

João Castro, ontem na conferência de imprensa, Bruno Lage voltou a assumir aqui uma incógnita, a questão de Tomás Araújo, se está ou não disponível para ser opção mais logo. Para ti, joga ou não?

Eu acho que vai jogar. Se tiverem condições físicas para tal, eu acho que vai acabar por jogar, porque dá outra segurança ali ao lado direito e, portanto, se tiver realmente com as mínimas condições, acho que Tomás Araújo pode mesmo jogar. Portanto, claramente que é sempre uma incógnita esta provável pubalgia que tem, estas dificuldades, mas a verdade é que é um jogador que dá também muita segurança, dá muito boa saída de bola e, portanto, acho que no cômputo geral, avaliando os contras ou favores numa balança, seria ótimo para o Benfica contar com um jogador que realmente tem se adaptado bem à posição e que dá maior segurança à defesa, sobretudo lá direito e, portanto, também permite, se calhar, alguma variação tática, se for necessário, de centro-central. Portanto, eu acho que vai acabar por jogar. Lá está, se tiver os requisitos mínimos, vai acabar realmente por jogar. Mas conforme disse o Pedro, o Benfica tem um plantel com qualidade e é capaz de rodar. Também se não jogar, não é por aí que o Benfica se pode queixar de realmente não ter homens suficientes em qualidade para vencer o Porto hoje. Acho que é uma questão hoje do Benfica tentar impor o seu futebol e não deixar o Porto realmente galvanizar-se, mas não será pela ausência de Tomás Araújo.

Luís Pinto Coelho, só para irmos logo depois ao Pedro Henriques, a propósito dos 11. Tu falaste do jogador que podia fazer a diferença no futebol clube do Porto, mas também convém olhar para o adversário. Quem é que te suscita mais atenção e pode causar mais problemas?

O Bruma acho que é um jogador muito perigoso com espaço e eu acredito que ele possa partir do corredor esquerdo. E João Mário, se for ele o titular, defensivamente não é o seu ponto forte. O Bruma é um jogador que atravessa um grande momento, eu diria que está a fazer, se calhar, a melhor época da carreira. Está confiante, é muito rápido, é forte no um para um, decide bem, é um jogador muito perigoso, que eu acho que o Porto tem que ter bastante atenção, principalmente nas compensações, quando João Mário está muito subido, o Bruma pode explorar um pouco isso. É um jogador que eu tenho bastante receio.

Vamos então avançar. Pedro Henriques, está na altura de nos presenteares com os teus dotes de adivinhação. Vamos começar com a equipa do Futebol Clube do Porto, que joga em casa.

Pois é, hoje em 22, eu vou acertar em 21. O 22º é como diz o João, e é verdade, é Bruma ou exatamente Di María, porque muitos ao passarmos pelos olhos pela comunicação social, são muitos aqueles que apontam o Bruma à titularidade e o Di María no banco. Mas eu para contrariar vou meter o Di María em jogo. Então vamos lá.

Futebol Clube do Porto.

Diogo Costa e depois aquele trio central com o Estaki a fazer de central, chamemos assim, com o Neón Pérez, o Estaki e o Ivan Marcano. Depois aquela dupla Alan Varela, Fábio Vieira, com João Mário projetado à direita, Francisco Moura à esquerda e depois no mesmo corredor esquerdo o Mora, o Samu lá à frente e o PP. Portanto, isto em relação à equipa do Futebol Clube do Porto.

Benfica, então. Trubin na baliza?

Trubin na baliza, dupla António Silva, Nicolás Otamendi, Carreras à esquerda. Eu tenho quase a certeza que o Tomás Araújo vai chegar à direita. Aliás, a experiência de Áo foi só um insucesso tremendo ali à direita, obviamente, e portanto não há grandes opções e o Tomás Araújo esteve a ser descansado, preparado exatamente para isto. Depois Florentín, Coco Chu com Orbans a fazer ali digamos, o triângulo, e depois, lá está, Pavlídis à frente, disso não há dúvidas. Eu vou colocar o Artur Cauglu e o Di María, mas não me surpreende nada pelo momento de forma, por aquilo que é a questão do Di María, como disse o João Castro e bem, que possa aparecer o Bruma. Aliás, eu acho que neste momento é a única dúvida de todas as pessoas que olham um pouco para o jogo, se calhar o João Castro diria e Luís Pinto Coelho diriam exatamente estes mesmos 11, com esta nuance entre Bruma e Di María. Mas eu vou apostar no Di María como titular, pela sua experiência. Agora, não há dúvida que o Bruma está num grande momento, e se calhar até pode ser ele mesmo que apareça como titular.

Dúvidas que vão ser desfeitas ao longo desta tarde, numa emissão especial da Rádio Observador, que começa a partir das 18h30. O jogo tem apito inicial marcado para as 20h30 e deixar aqui um apelo aos nossos ouvintes, a quem nos ouve. Se quiser dar a sua visão, uma pequena antevisão deste Futebol Clube do Porto-Benfica, pode deixar-nos uma mensagem de áudio ou mensagem de texto, cerca de 30 segundos, não mais que isso, para o 91 002 41 85. Temos uma grande emissão especial preparada a partir das 18h30 para acompanhar este clássico Futebol Clube do Porto-Benfica, que pode decidir em muito as contas do campeonato. Avançamos, meus caros, para as notas de campeão. Também já não temos assim muito tempo. Vou pedir que sejam rápidos. Começo pelo João Castro, vai na frente do campeonato. João, nota e campeão do dia.

Olha, eu vou fugir ao futebol e vou dar nota 18 ao Max Verstappen. É realmente um piloto incrível. Não tem este ano o melhor carro, eu acho que o McLaren é o melhor carro, mas conseguiu uma pole numa volta excecional que bateu o recorde de Suzuka no Japão e depois conseguiu a vitória nesta madrugada. Portanto, nota 18 para ele, é realmente um piloto acima de todos os outros.

É a primeira vitória também de Max Verstappen no Campeonato do Mundo. Pois vai. Luís Pinto Coelho. Quero saber a tua nota e campeão do dia e quero saber também como é que vais receber o João Pinto mais logo.

Ora bem, a nota vai para o Vítor Pereira, que no jogo 600 da carreira como treinador conseguiu uma vitória importantíssima, porque era contra um adversário direto pela manutenção. São três vitórias consecutivas.

E já respira melhor na Premier League.

Sim, tem praticamente a manutenção garantida. Relativamente ao João Pinto, vou recebê-lo muito bem e com muito gosto, na minha casa, entre aspas, e faço todo o gosto e fico muito feliz de ele poder ter vindo aqui ao Estádio do Dragão e vamos fazer aqui uma bela emissão, porque além de torcermos por clubes diferentes, é igual com o João Castro, somos amigos e damo-nos muito bem e é um gosto estar com ele hoje.

Que haja sempre camaradagem entre vocês e acima de tudo muito fair play, que eu sei que vocês também zelam por isso. Pedro Henriques, fechamos contigo. Nota e campeão do dia.

Olha, relembra lá o telefone, é o quê? 91 002 41 85, é isso?

Exatamente, vês? Já sabes fazer isto como eu.

Claro, exatamente. Pronto, é só para dizer às pessoas que hoje temos uma emissão muito especial a acompanhar o clássico com muitas novidades, para além daquilo que é o normal que fazemos, que são os diretos e depois os comentários para o jogo, quer seja em relação à parte técnico-tática, quer em relação à arbitragem. Portanto, hoje é um dia muito especial. Hoje a minha nota é nota 20 para o clássico e para tudo aquilo que é a emissão da Rádio Observador nesta postura de desporto. E nós só vivemos, obviamente, porque existem pessoas que nos ouvem, são os nossos ouvintes e por isso participem, façam o favor. Só mais uma vez, 91 002 41 85. Estejam conosco.

Obrigado, Pedro. Significa-se o meu trabalho.

Exatamente. Nós trabalhamos exatamente com este objetivo, que é fazer a nossa comunicação pensando pelas nossas próprias cabeças e as nossas próprias ideias, mas sempre com muito respeito, neste caso, pelas pessoas que nos estão a ouvir e pelo desporto em geral e pelos profissionais de desporto.

É isso mesmo. E nós ficamos por aqui nesta edição de domingo de "O Campeão É". Mais logo, jogo grande com relato e análise aqui em direto a partir das 18h30, numa grande emissão especial da Rádio Observador. Um abraço a todos.