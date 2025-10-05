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Domingo cheio, há clássico no Dragão, Porto x Benfica e ainda um sempre quentinho Sporting x Braga em Alvalade. Não há, por isso, tempo a perder na análise a este grande domingo de futebol no "E o Campeão É". Eu sou o João Costa e Silva e juntam-se a mim este domingo o Pedro Henriques, o Luís Pinto Coelho, o João Castro e também o João Pinto. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar pelo clássico. Cansaço, viroses e outros problemas não são para aqui chamados hoje. Os adeptos não querem muito saber dessa conversa a partir das 21h15 e também durante toda a preparação e antevisão deste encontro. Luís Pinto Coelho, começo por ti. Ontem falámos aqui dos possíveis mind games ou não de Mourinho, que aproveitou para esclarecer algumas questões ontem na conferência de imprensa. Tu ontem lançaste quase essa suspeita, vamos lhe chamar assim. Confirmaste tudo ontem ou nem por isso?

Sim, antes mais, bom dia.

Bom dia.

Percebeu-se perfeitamente que pode ter havido ali qualquer coisa, dois, três jogadores com síndrome gripal, algo do gênero, mas também para chamar aquilo de uma virose, acho que foi um pouco passar cá para fora, algo também para distrair um bocadinho atenções. Mas eu já calculava que o Benfica ia aparecer na máxima força, como vai aparecer, o Mourinho referiu isso e ainda bem, eu quero que o Benfica esteja na máxima força, os artistas todos em campo, que é isso que é preciso.

E quanto ao jogo, Luís Pinto Coelho, falávamos aqui ontem também da questão do gerir este cansaço. Estamos aqui a falar de equipas que estão a jogar em semanas com poucos dias de descanso. O Benfica parte aqui, se calhar, um bocadinho em vantagem com esta questão de ter jogado na terça-feira, o Porto jogou na quinta. Ainda assim, há esta questão da virose que veio aqui assombrar, mas achas que isto pode refletir-se em campo, um Futebol Clube do Porto mais cansado, o Benfica com mais frescura ou nem por isso?

Não, eu penso que não, porque o Porto na quinta-feira também poupou os jogadores. Depois também há a questão da viagem, o Porto na quinta também jogou em casa, mas o Benfica na terça jogou fora, sempre uma viagem, depois é mais uma pequena viagem de Lisboa para o Porto, por isso não me parece que seja por aí. Acho que o Porto vai aparecer na máxima força. Por exemplo, Samu nem jogou na quinta-feira, foi poupado, o Francisco Moura também foi poupado. Por isso há vários jogadores que vão aparecer frescos e os que jogaram foi uma questão de 30, 40 minutos. Não acho que isso tenha peso. Acho que as duas equipas fisicamente vão aparecer lá.

Luís Pinto Coelho, adepto do Futebol Clube do Porto, aqui na expectativa para aquilo que vai acontecer mais logo. João Pinto, vou até ti. Mourinho garantiu que está tudo bem. E agora era a parte em que eu tossia, como ele fez ontem. Houve troca até de elogios entre treinadores, Mourinho e Farioli. Vamos ter aqui um clássico quentinho com troca de carinhos em campo ou isto é só pra fotografia?

Eu acho que é só pra fotografia. Bom dia.

Bom dia.

Acho que o clássico vai ser muito jogado no meio-campo, com muita velocidade, muita intensidade, muito pé metido no limite. Vamos ver como é que os jogadores conseguem gerir as emoções dentro do campo e gerir essa capacidade de estarem no limite ou um bocadinho para lá do limite, gerir amarelos, gerir esse tipo de coisas. Mas acho que vai ser um jogo muito rasgadinho, vai ser uma coisa muito intensa, especialmente no início, muito à imagem daquilo que foi o Sporting-Porto, e um Futebol Clube do Porto que realmente está com a corda toda, joga em casa, está com os números todos do seu lado, até o fator sorte está do seu lado, tem tido aquela estrelinha quando precisa dela e, portanto, aquilo que vamos ver é um jogo que tem tudo para ser um grande jogo.

Se tivesse que escolher a maior ameaça, já vou perguntar também ao Luís Pinto Coelho, mas do lado do Futebol Clube do Porto, qual seria? Falaste aqui do meio-campo.

São tantas. Aliás, o que eu vejo mais de ameaças no jogo é mesmo o Benfica. São os erros, por exemplo, os erros na saída do António Silva, os posicionamentos do Dedic, as perdas de bola do Sudakov quando está de costas pra baliza. Portanto, acho que vejo muito mais problemas do lado do Benfica do que aquilo que o Benfica consegue travar o Futebol Clube do Porto. O Benfica já mostrou que consegue jogar contra boas equipas e disputar o jogo. Agora, também já mostrou que de vez em quando tem uma certa tendência pro harakiri e isso é que era de evitar. O Benfica o que tem que fazer é experienciar a velocidade e os duelos do Lukebakio com o Moura, arriscar nas subidas do Dedic, aproveitar qualquer metro que deem ao Pavlídis e, portanto, esse tem que ser o fito do Benfica. Não tanto estar muito preocupado com aquilo que o Futebol Clube do Porto possa fazer, estar no máximo da concentração, mas estar também no máximo da concentração do ponto de vista dos erros e evitar os erros.

Luís Pinto Coelho, a mesma pergunta: qual pode ser a maior ameaça do lado do Benfica pra ti?

Eu diria que individualmente Lukebakio é o jogador que eu tenho mais receio, porque é um jogador algo imprevisível, rápido, forte no um pra um, e é o jogador que pode sacar ali um coelho da cartola. E acho que também foi por isso que Francisco Moura não teve minutos na quinta-feira, descansou para estar fresco, para estar completamente a 100%, porque acho que é por ali que o Benfica pode criar algum perigo, até porque também tem Dedic, que é um jogador que ofensivamente é bastante perigoso. Isso é um corredor que o Porto tem que ter bastante atenção.

Antes de passarmos aqui ao João Castro e também ao Pedro Henriques, João Pinto, só aqui um curto comentário, uma vez que ontem foi abordada esta questão que tu falaste nas tuas notas de campeão ontem, a propósito de Schjelderup. O selecionador da Noruega pediu aqui mais minutos para o jogador. Mourinho acabou por responder em conferência de imprensa. Esteve à altura?

É aquele bate-boca que o Mourinho podia ter evitado. Acho que isto foi uma estirada a mais. O Mourinho, neste momento, está numa fase da carreira em que acha que pode dizer tudo porque está num nível superior, e não, ele tem que descer à terra, tem que se lembrar que agora no Benfica, está na terra dele e aqui tudo é cochicho. Portanto, as palavras dele são potenciadas pela imprensa internacional e o selecionador viu-se na obrigação de responder. O melhor que ele tinha a fazer era meter a viola no saco e parar com isto.

João Castro, vamos até ti. Tu entras em campo primeiro, e já vamos falar do teu Sporting, mas mais logo, quando estiveres sentado no cadeirão ou até mesmo no sofá, não sei como é que vais fazer isto. Como é que vais ver este clássico e como é que vai reagir este Benfica a um futebol muito bom do Futebol Clube do Porto e, em comparação com o ano passado, uns furos muito acima, muito por culpa de Farioli?

Bom dia a todos.

Bom dia.

Vou ver mais descansado se o Sporting vencer. Essa é a primeira premissa. Depois, em relação ao jogo, acho que é um jogo que existe muito mais responsabilidade para o Benfica do que para o Porto nesta altura. Ou seja, o Benfica tem que sair vivo do Estádio do Dragão. E sair vivo é sair com pontos. Tudo que não seja isso fica numa situação muito mais complicada. Portanto, acho que vai ser um Porto a jogar muito sobre aquilo que está a fazer nesta temporada, sobre o comando de Farioli. Vai ser um Porto muito igual a si mesmo e acho que vai ser um Benfica um pouquinho diferente. Acho que vai ser um Benfica mais de fechar os espaços ao Porto e tentar realmente em transição fugir ao Porto e marcar primeiro, que eu acho que isso pode ser um ponto fundamental para o jogo de hoje. Se o Benfica se apanha a ganhar, as coisas podem ser mais difíceis para o Porto. O Benfica vai fechar mais espaços, sobretudo os espaços dos interiores do Porto, o Fran Holt e o Veiga, que são, para mim, os pilares desse sistema tático do Farioli. Portanto, acho que o Benfica já deu nota que é nestes jogos que gosta de jogar. Obviamente, não tem a responsabilidade de ter a bola 90% do tempo. E portanto, conforme o João disse bem, se não cometer erros cá atrás, erros às vezes até não forçados, depois esperar que Lukebakio ou Pavlídis sejam homens capazes, bem apoiados por Sudakov, de fazer a diferença na frente e marcar um gol ao Porto. E a partir daí, o jogo transforma-se. Portanto, acho que vai ser um jogo de maior responsabilidade para o Mourinho do que para o Farioli, porque eu acho que o Farioli vai manter o mesmo sistema, vai jogar muito idêntico, e aqui acho que o Mourinho vai apresentar alguma coisa de novo ou alguma surpresa no 11 para tentar ter mais tração atrás, para depois explorar o espaço nas costas da defesa do Porto. Vamos ver se vai surtir efeito.

Pedro Henriques, tu já sabes o que eu te vou pedir. Hoje são muitos nomes para pôr aqui em jogo, mas também quero a tua perspectiva e perceber se concordas com a opinião do João Castro, que a pressão, se calhar, está mais do lado do Benfica e de Mourinho do que propriamente do Futebol Clube do Porto, que segue na frente do campeonato. Bom dia.

Sim, bom dia. Começando por aí, eu acho que sim, porque obviamente que se o Benfica perder, e estamos a falar desse cenário, que é o pior para o Benfica, é também a questão pontual. E se, porventura, o Sporting ganhar também ao Braga, que queremos que não, embora depois o Benfica tenha a receber o Porto, etc. Ainda há muitos jogos, mas o fato é que fica pontualmente afastado daquilo que seria o Porto, concretamente, e o Sporting, o que psicologicamente também não é bom. E nesse aspecto, o Benfica, como foi dito aqui muito bem, tem que sair vivo. E também, neste caso, não pode ser sair vivo como saiu do Chelsea, que é com a vitória moral, que é perder. Perdeu-se, mas jogou-se bem. Eu acho que não chega. Portanto, pelo menos o empate é aquilo que pode ser para o Benfica sair vivo. E nesse aspecto, a pressão acho que está muito mais do lado do Benfica do que do Porto, até pelo próprio contexto. O Porto é um Porto que, se porventura hoje não conseguisse ganhar ao Benfica, era uma pedra no sapato, enquanto para o Benfica, com este ambiente todo das eleições, que queremos que não, também entram. Não entram para os jogadores, que eles estão preocupados em jogar a bola, mas entram em termos de contexto do Benfica, daquilo que é a contestação. O Benfica também depende, como qualquer clube, muito da empatia e da ligação com os seus adeptos. Se os adeptos começarem a desconfiar que esta equipe não rende e que o presidente também não serve, tudo isso vai se refletir num próximo jogo qualquer, em que o Benfica jogue em casa, em que o ambiente possa não ser tão tolerável. Aí sim, os jogadores sentem esse ambiente dos adeptos. Quanto ao jogo, eu acho que não vai haver surpresas de um lado e do outro, embora nestes jogos saibamos que os treinadores gostam de sempre fazer uma coisa qualquer, de colocar um David Luiz na defesa esquerdo, alguma coisa qualquer, que é sempre o que eu tenho a ideia, sempre na cabeça, uma novidade. Quando depois o Benfica perde cinco a zero. Mas eu acho que não há que arriscar muito nesse aspecto, embora sim, o Benfica aqui a tentar fazer qualquer coisa à frente, poderia fazer aqui qualquer coisa. Mas eu vou apostar naquilo que são os dois ons base e básicos, no bom sentido da palavra, que seria o normal. Em relação ao Porto com o Francisco Moura e o Diogo Costa a fazer as alas, o Chiyori e o Benedict como centrais, depois o Fran Alvarela, e depois ali um PP, o Gabri Veiga e o Borna Sosa, digamos, nas costas, entre aspas, do Sambo. Em relação ao Benfica com o Turbina, com o Dedic e o Dalot a fazer as alas, o António Silva também nos centrais, depois o Rios, o Barrenceia e depois o Orson, Sudakov e Lukebakio atrás do Pavlídis. Portanto, acho que são os 22 mais básicos e normais em relação àquilo que tem sido. Agora, pode haver aqui uma surpresa e deduzo eu que se houver essa surpresa, é do lado do Benfica e não do Porto.

Logo veremos, mais logo esta taxa de acerto do Pedro Henriques. A emissão especial aqui na Rádio Observador começa a partir das 17h30 para lançar o clássico, mas também o Sporting, que recebe em casa o Braga. É mais um jogo grande desta jornada. E João Castro, agora começo por ti. Rui Borges fez questão de alertar para todos os perigos deste Braga, que ainda não perdeu fora de casa. E ainda assim, e temos de olhar para isto, o Braga está com uma prestação um pouco irregular e com pouca consistência no campeonato, não está a fazer o arranque que se calhar era o mais desejado. Acreditas que vai conseguir fazer frente ao Sporting e dar uma boa réplica em Alvalade? Está a jogar fora de casa.

Sim, nunca perdeu, mas a verdade é que também já não ganha há cinco jogos. É um Braga um pouquinho difícil de ler, é um Braga sem extremos puros, vendeu o Roger, mesmo já a acabar o mercado.

É talvez a maior perda deste Braga e que se sente, se calhar, a maior ausência é mesmo Roger, não é?

Sim, claramente. Não há um extremo puro. Jogador um 3-4-1-2. Claro que tem grandes jogadores como o Ricardo Horta, João Moutinho, Salazar. É sempre uma equipe com muita capacidade, sobretudo do meio-campo pra frente e gosta de ter a bola. É a equipe com mais posse de bola do campeonato. Isso diz alguma coisa. Às vezes pouco objetiva na maneira como tenta chegar à baliza e sobretudo a sofrer em alguns aspectos defensivos. Continuo a achar que é uma pecha desta equipe bracarense. Vamos ver que Braga é que vai aparecer em Alvalade. Agora, o que eu tenho a certeza é que vai aparecer o Sporting mais forte. Acho que já o Morita vai jogar, titular, e eu acho que será o Sporting com o seu 11 mais forte. A minha única dúvida é o Diomande, que eu acho que, se calhar, ainda não está pronto e portanto será Debast e Inácio. Já vai ser Varganidis. Eu acho que vai ser um Sporting na máxima força. Soares também volta à titularidade. É um Sporting bastante forte pra receber o Braga, sabendo que depois vencendo esse jogo, que já por si é muito difícil e é fundamental, fica de cadeirinha a assistir ao clássico, porque só quem vai ganhar pontos é alguém. Agora, é preciso é vencer o Braga, é preciso desmontar a equipe bracarense e acho que em termos defensivos a equipe bracarense pode sofrer um pouquinho com o Sporting, mas o Sporting tem que ter cuidado porque o Braga gosta de ter bola e quando tiver a bola o Sporting tem que ter esse cuidado, sobretudo no aspecto de transição defensiva, que eu acho que é um dos aspectos que o Sporting nos jogos contra equipes mais fortes tem sofrido, porque realmente está com uma equipe mais balanceada pra frente e não tão preparada pro momento da perda da bola, sobretudo contra equipes que têm outra capacidade, como o que aconteceu contra o Porto, como aconteceu contra o Rapos. Vamos ver como é que o Sporting vai ter, mas eu espero um grande jogo e uma grande vitória do Sporting.

Uhum! Para abrir o apetite para depois o clássico, para esse jogo pelo Porto. Exatamente. Luís Pinto Coelho, fazia-te também a mesma pergunta, no sentido de perceber este Braga com um início de época mais irregular, se isso mesmo também pode ser um fator de imprevisibilidade para o Sporting não conseguir ler totalmente este adversário que tanto tem bons jogos, por exemplo, na Liga Europa conseguiu bons resultados, mas no campeonato não está a conseguir render os mesmos frutos.

Sim, e até a nível tático, é uma equipe um pouco camaleônica. O treinador espanhol faz algumas nuances sempre um pouco diferentes de jogo pra jogo, e acho que isso até tem sido um problema pra equipe aí estabilizar. Acho que ele começou muito pelo telhado e não pelos alicerces da casa e muitas vezes os jogadores estão um bocadinho desconfortáveis na partida. Agora, percebe-se que o Braga nestes jogos de maior dimensão em que o adversário também assume mais a partida, como foi agora com o Celtic, como foi agora, o Braga sente-se melhor, sente-se mais confortável do que jogar com equipes que baixam muito as linhas e o Braga tem poucos extremos também para depois dar largura no jogo. Por isso acho que o Braga pode fazer um bom jogo, acho que vai ser um jogo interessante, porque acho que o Braga está mais talhado pra jogar contra equipes grandes do que contra equipes um pouco mais pequenas.

João Pinto, o treinador do Braga, precisamente, prometeu aqui uma equipe mais competitiva em Alvalade, capaz de se adaptar aos momentos diferentes do encontro. Estou a citar aqui partes da conferência de imprensa que acabou por dar. Vai conseguir surpreender o Sporting em Alvalade?

O Rui Costa também prometeu que não saía do Dragão a sete pontos. Eu tô aqui a aceitar promessas. Mas é difícil, realmente é muito difícil ires a Alvalade e arrancares de lá pontos quando tens uma equipe que não tá talhada pra jogar em contra-ataque. A única maneira que o Braga tem de ganhar o jogo em Alvalade é ter mais bola que o Sporting. E têm sido muito poucas equipes nos últimos três, quatro anos que o têm conseguido fazer em Alvalade. Entra no jogo logo a propor-se a um plano que é muito arriscado. Acho que o Sporting tem tudo para ganhar o jogo, porque o Braga, o único plano que leva é jogar com bola, e isso é extraordinariamente difícil de fazer aqui.

Pedro Henriques, mais uma função pra ti neste jogo e perguntar-te se o Sporting se pode sentir confortável a jogar em casa. O Braga, claramente, e como já dissemos, e foi referido aqui tanto pelo Luís tanto e os Joões, não está na melhor situação no campeonato, mas é uma das equipes com mais bola e isso pode fazer mossa em Alvalade.

Sim, aqui a questão é que este é um Braga camaleónico e que nós sabemos que o futebol também vive muito da parte emocional e da parte do momento. E o Braga, contra, se calhar, algumas ou a grande parte, pelo menos daquilo que eu fui ouvindo em termos de comentários de televisões, rádios, outros comentadores, ninguém dava a vitória do Braga nesta na Liga Europa, quer dizer, fora, e ganhou. Tá bem que o adversário teve muitas oportunidades, o guarda-redes do Braga esteve muito bem, mas o fato é que ganhou dois a zero. E essa pode ser a maior desconfiança que se pode ter, porque quando tens uma equipe como o Braga, com jogadores com qualidade, independentemente depois se falta lá o Roger ou quem quer que seja, tu tens que perceber que a qualquer momento estas equipes podem aparecer, seja num jogo contra uma equipe menor, seja num jogo contra uma equipe

Neste caso, daqueles que são candidatos ao título, porque isso é a grande virtude. Quando tens um plantel que tem pouca qualidade, pode haver taça de vez em quando, mas sabes que o que esperas ali é pouco. Ora, quando tens um plantel com qualidade e com jogadores com qualidade e com experiência, tu sabes que a qualquer momento isso pode vir ao de cima e foi isso que aconteceu, no meu ponto de vista, na Liga Europa. E às vezes tem fatores emocionais e, portanto, aqui a responsabilidade, no meu ponto de vista, até está mais do lado do Sporting, que tendo um Benfica a jogar no Dragão, sabe que se ganhar, vai buscar pontos e, portanto, não pode desperdiçar esta oportunidade com um adversário que também é extremamente difícil. E nessa particular, se o Braga perder em Alvalade, não vou dizer que é normal, mas é mais dentro da normalidade. O contrário é que é diferente. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que a responsabilidade está do lado do Sporting e por isso percebi os avisos do treinador do Sporting. Em relação ao Sporting, Rui Silva, eu também acho que a única dúvida para mim pode ser a questão do Morita, ser titular ou não. Para mim, Rui Silva, o Vagenides e o Marcus a fazer as alas, com o Debasto e o Gonçalo Inácio, porque eu acho que o Diomande também não está pronto para ir a jogo, pelo menos como titular. O Ulman, acho que vai tirar lá o Morita e não o Carlos Seville, mas vamos ver. E depois Giovanni Kenda, o Francisco Trincão, o Pedro Gonçalves e o Luís Soares. Já agora, Horniasek na baliza e depois, estes nomes não são fáceis de dizer, mas o Lagrieck, o Mbi, o Niakaté e depois o Vítor Gomes, Vítor Carvalho, João Moutinho e o Leonardo Lelo a preencher aquele que eu acho que o Braga joga muito em tipo três-quatro-três, por assim dizer. E depois com o Rodrigo Zalazar, o Paulo Vítor e o Ricardo Horta. Portanto, acho que também não vai haver grandes surpresas nestes 11.

Conseguiste dizer aqui quatro ons, 44 jogadores, é de louvar esta capacidade.

Navarro, vai jogar o Navarro. Achas que vai jogar o Navarro? Talvez.

Não jogou na quinta-feira.

Pois, também pode ser. Mas eu por cá estava a apostar no Paulo Vítor, depois é aquela questão quando jogam, jogam bem, tirá-los, mas pode ser por aí também poupar para jogar agora. Também é possível.

Não se preocupem, não falta assim tanto tempo para percebermos quem é que vai jogar. Sporting Braga às 19h15. Futebol Clube do Porto, Benfica às 21h15. Emissão especial na Rádio Observador, a começar a partir das 17h30 para lançar estes dois encontros. Um domingo de muito futebol para ouvir aqui na Rádio Observador. Está na hora de avançarmos para as vossas notas. Vou pela ordem do campeonato. Só para vos picar. Luís Pinto Coelho, começas tu.

Isto como é feito em cima da hora, vou já aqui para Gonçalo Sousa. Um golo da equipa B do Porto, fantástico, acho que deviam de ver, acho que é daqueles gols que paga bilhete. E depois logo a seguir também fez uma bela jogada e tirou um pênalti, por isso Gonçalo Sousa, um grande talento da equipa B do Porto, mas principalmente pelo primeiro gol, nota 20 para ele.

Muito bem, seguimos com o João Castro.

Vou dar à organização do jogo do AVS contra o Alverca, que estando a chover, e bastante, distribuiu, neste caso, impermeáveis para os adeptos do Alverca, que estavam à chuva durante o jogo. E portanto, acho que é um excelente momento de fair play, de preocupação com realmente quem vai aos estádios e portanto nota 20 para esse cuidado que tiveram com os adeptos do Alverca e depois nota também, obviamente, 18 pro cartaz de hoje que vamos ter no futebol português. Um Sporting Braga e um Porto-Benfica no mesmo dia. Acho que vai ser uma grandada ao futebol português. Esperemos é que os jogos sejam dessa qualidade.

Exatamente, está tudo alinhado. Entretanto, a média está muito alta. João Pinto, o que é que se segue?

Eu queria dar uma nota 20 ao fim deste período de setembro, outubro pro Benfica, que realmente foi péssimo e que bom que vai chegar ao fim. Aconteça o que acontecer no Dragão, o Benfica precisa muito de uma pausa e precisa muito de parar pra pensar, até porque a seguir vêm as eleições e esse período também tem o seu fim à vista. E depois, alinho com os meus dois colegas de painel, um 20 para esta tarde, noite de futebol, que se espera, seja boa.

Pedro Henriques, a pressão está toda do teu lado, porque a média anda aqui muito nos 19.

Pronto, eu vou dar 19, estava aqui também na dúvida entre 18 e 19. Tem muito a ver exatamente com esta dupla jornada, porque o campeonato português, que muitas vezes nós criticamos por diversas razões, também tem estes momentos, aliás, e muitos, de cartaz. E portanto, acho que estes dois jogos são extraordinários. Vamos ver se as promessas cumprem, se o Braga assume o jogo em Alvalade, porque é a maneira que tem pra ganhar. E vamos ver, pra mim é a grande dúvida da noite hoje, é perceber quem é que é melhor, se é o Chelsea, se é o Porto.

Logo veremos. Mais logo. Que seja um bom espetáculo, bons jogos para todos. É pra acompanhar tudo aqui na Rádio Observador. E o "Campeão É" regressa amanhã, na hora habitual, é logo depois do Jornal da Uma. Um abraço a todos.