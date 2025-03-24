Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Portugal está na Final Four da Liga das Nações. Apesar de sofrer, venceu e venceu no final com resultado confortável: 5x2 no jogo de ontem, 5x3 no conjunto das duas eliminatórias, dos dois jogos, neste caso, no conjunto da eliminatória. 5x3 venceu Portugal, mas foi preciso ir a prolongamento e foi preciso aparecer Francisco Trincão para ajudar a resolver um problema da Seleção Nacional. Vamos fazer a análise a este encontro e também aos recentes jogos da Liga das Nações. Conosco está Gabriel Alves, Augusto Inácio, também a Mariana Fernandes e o Pedro Henriques. Sejam bem-vindos. Vamos a este jogo de Portugal, Portugal e Dinamarca. Mariana Fernandes, deu para sofrer, claro. Roberto Martínez diz que é normal sofrer no futebol, quis dar o exemplo dos outros encontros onde também houve muito sofrimento até ao final, mas vamos falar daquilo que foi o jogo jogado da seleção com ou sem sofrimento, faça ou não faça parte. Portugal melhorou face ao jogo de Copenhaga?

Portugal melhorou. Também era difícil Portugal não melhorar ou pelo menos fazer igual, era muito complicado. A verdade é que Portugal melhorou um bocadinho mesmo logo no início e no momento em que surge aquela grande penalidade, que depois Cristiano Ronaldo desperdiçou, percebeu-se desde logo que os níveis de intensidade eram um bocadinho diferentes. Portugal voltou a cometer os mesmos erros, ainda que de forma diferente e não tão gritante, e também jogando um bocadinho com aquilo que foi, obviamente, uma postura diferente por parte da Dinamarca, pelo menos na primeira parte. Ou seja, a Dinamarca estava mais a defender o resultado do que esteve, obviamente, na primeira mão, portanto, não estava a correr tanto atrás do prejuízo. Isso ajudou Portugal a ter aqui um controle diferente ou pelo menos mais posse de bola e mais presença no meio-campo contrário. Voltaram a cometer erros defensivos, tanto coletivos como individuais, que eu considero muito graves e que acho que não são admissíveis nesta fase. Existe uma enorme passividade do meio-campo português no que toca à reação, à perda de bola e à própria recuperação de bola. Há muito jogo exterior, muita aposta nos cruzamentos, muito pouco jogo interior. Bruno Fernandes, que até há bem pouco tempo surgia em zonas de finalização de forma recorrente com a Seleção Nacional e marcava muitos gols com a Seleção Nacional, não está a conseguir aparecer nesses espaços, não aparece nesses espaços e ainda sempre parece muito perdido. Fica, obviamente, o resultado, fica o fato de Portugal depois não ter sofrido propriamente no prolongamento. A verdade é essa, aquele segundo gol do Trincão logo no início do prolongamento dá uma tranquilidade que depois teve que ser gerida, é certo, mas que acaba por permitir que aquela meia hora até seja bastante tranquila para a seleção. Fica, obviamente, o apuramento, o regresso a uma fase final onde não se estava há duas edições, porque ela só esteve na Final Four na edição inaugural que acabou por conquistar. Fica muita coisa também para corrigir, para pensar, para refletir. E sobre essa questão de Roberto Martinez dizer que não se deve sofrer, deixa-me dizer só que toda aquela conferência de imprensa de Roberto Martinez é lamentável. Acho que é esta a palavra. Obviamente, está no seu direito de dizer que sofrer faz parte do futebol e que ele desfrutou, não sofreu. Todos os portugueses sofreram, não desfrutaram deste jogo, lamento imenso. E depois, acho que enfrentar diretamente o jornalista e dizer que se calhar não devia acompanhar futebol se não gosta de sofrer, parece-me francamente desnecessário por parte do selecionador nacional. Não sei o que ele queria mostrar, não sei que galões queria puxar, não sei se queria dizer que é ele que manda ali. Essa parte nós já percebemos, até porque Giovanni Quenda continua sem ter um minuto na Seleção Nacional. Portanto, que é ele que manda, nós já percebemos. Se está a mandar bem, eu continuo a achar que não. E honestamente, acho que a pior coisa que sai, a única coisa má que sai deste apuramento é que teremos Roberto Martinez na Final Four da Liga das Nações. E eu começo mesmo a achar que isso não é bom para a Seleção Nacional.

Augusto Inácio, estiveste ontem também nos comentários este encontro aqui no relato da Rádio Observador. Foste dizendo, de facto, que Portugal estava melhor do que no jogo de Copenhaga, mas foi preciso sofrer. E há aqui um sentido de Portugal, apesar de conseguir ter sempre neste encontro a vantagem de estar por cima no resultado, a verdade é que sempre que marcava, depois sofria bastante com a Dinamarca, tirando no período de prolongamento em que também já existia um cansaço acomodo.

Boa tarde a todos. A grande verdade é que Portugal também não podia jogar pior do que aquilo que tinha feito em Copenhague. Estava um dado adquirido, porque pior que aquilo, não sei o que seria. Portugal até entrou bem no jogo porque a Dinamarca postou-se mais numa linha de meio-campo defensivo, ficou sempre na expectativa, tentando o contra-ataque. Portugal teve superioridade, teve uma grande penalidade, falhou, depois marcou um gol. Mas eu diria que cada vez que a Dinamarca pressionava mais na frente, Portugal ficava um bocado perdido. Já não sabia como é que havia de ligar o jogo. Houve ali um momento em que a Dinamarca até inclusivamente dominou a partida, rondou a baliza do Diogo Costa e o que é certo é que Portugal vai para o intervalo a ganhar por 1 x 0, mas era aquele resultado que eu estava a ver e estava a dizer assim: "Isto ainda está tremido, isto ainda não está seguro". E depois a Dinamarca marca 1 x 1, Portugal faz o 2 x 1 e depois aquele erro incrível de um jogador que fez uma excelente exibição, que foi o Rúben Dias, mas que teve um azar daqueles que deu o gol e ainda por cima fica marcado para esse 2 x 2. E depois começou o pior. E depois as substituições foram felizes, foram jogadores por jogadores, é verdade, com características completamente diferentes. Diogo Jota deu uma alma muito grande, porque se encostou-se um pouquinho mais ao pé do Cristiano Ronaldo. O Trincão entrou aos 81 minutos e aos 86 faz o 3 x 2, um gol como ele costuma fazer também no seu clube, o Sporting E claramente que o Gonçalo Ramos também deu outra combatividade quando não tínhimos a bola aos centrais da Dinamarca, que já estavam um bocado desgastados e Portugal vai para o prolongamento. Nada melhor do que o Trincão fazer o 4-2. Claramente, Portugal ficou mais folgado, ficou mais seguro. Mas a Mariana Fernandes tem razão. Portugal passa, é verdade, estamos todos contentes, estamos na final four. Mas sentimos que a nossa seleção não é aquela seleção. Não é aquela seleção pelos nomes que tem, pela equipa que poderia fazer e que não tem, pela mentalidade que deveria ter em termos daquilo que é a segurança do seu jogo, fica qualquer coisa de fragilidades que dá que pensar em relação àquilo que vai ser a final four. Com este treinador já se percebeu que é assim que vamos jogar, ou seja, vamos sofrer. É assim que ele quer que a gente sofra. Ok, vamos sofrer, mas sofrer por antecipação, não. Eu não quero sofrer por antecipação. E o que é certo é que estamos a sofrer por antecipação e estamos a sofrer durante os jogos.

Gabriel Alves, as tuas notas sobre este encontro em que Portugal consegue o mais importante, aquilo que vem sempre sendo descrito como o mais importante, que é conseguir o apuramento. Tudo certo nesse aspecto, mas a tua opinião sobre aquilo que foi o jogo de Portugal.

Há aquela frase gasta: melhor o resultado que a exibição. Pronto, o resultado é bom. A qualificação está garantida, está assegurada. Quanto à exibição, voltou a ter demasiadas situações que naturalmente, estou de acordo com o Augusto, quando ele diz que é aquela seleção, mas não é aquela seleção. Mas eu também ponho aqui uma questão: há quantos anos é que nós temos aquela seleção que não é aquela seleção? Esta é uma verdade. E quanto ao senhor Roberto Martínez, eu disse sempre, desde o princípio, e lembro-me da sua contratação, e lembro-me de ter focado que ele esteve na Bélgica, fez um trabalho em que a Bélgica foi número um do ranking durante tempos atrás de tempos, mas que a Bélgica não conquistou rigorosamente nada. E na altura, perguntei, para substituir Fernando Santos, que tinha saído com todas as questões, naturalmente, e não vamos pegar nelas, que o levaram a essa situação, a essa saída, se ele era o homem mais indicado para vir tomar conta de Portugal. Mas era aquela aurora, era um amanhecer e que obviamente nos traria uma determinada esperança. Depois, com o evoluir, e foi rápido, eu disse que o senhor Roberto Martínez era um bom político, porque aprendeu português rapidamente, aprendeu os costumes e usos e sabores de Portugal. Até falou na questão dos pastéis de nata. Portanto, tentar cair no gosto das pessoas do país onde está a trabalhar. E foi fazendo isso. De resto, obviamente que considero que é um homem culto, um homem que naturalmente quando fala, e cada vez fala melhor português, define aquilo que pretende e aquilo que quer. Mas quanto ao treinador, eu acho que quer a Mariana, quer o Augusto Inácio, e eu subscrevo e acrescento que, obviamente, Roberto Martínez deixa muito a desejar. Agora, o problema aqui é outro também. Quer-se que Roberto Martínez saia. Ele ontem diz uma coisa na conferência de imprensa, quando é questionado por um dos jornalistas presentes, e ele responde, e isto é uma resposta já, porque é evidente que ele vai lendo jornais, vai estando na internet, vai auscultando aquilo que o país pensa a respeito dele e que neste momento não tem nada de positivo. Portanto, ele prepara a sua saída. Ele não disse isto, mas quase ficou: "Não, eu tenho não sei quantos jogos e derrotas só tenho duas, e oficialmente só tenho uma". Está a mandar o recado ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a dizer: "Venha cá negociar comigo, mas para negociar comigo, eu quero levá-lo tudo". Pronto, e a questão é esta, que Portugal e a federação têm que pensar entre aquilo que é pagar ao senhor Roberto Martínez e contratar outro treinador, outro selecionador nacional, é preciso saber e fazer. Naturalmente, isso faz parte da gestão. Questão outra: quando Roberto Martínez foi contratado, ao tempo, dissemos todos e falámos por que era até o próximo mundial. Porque o treinador, normalmente nos clubes, é do presidente. Também se fala isso dos presidentes, para que se contrata treinadores. Se há um teto, pronto. Ou então contrata-se, mas há ali uma regra contratual em que se diz ao treinador contratado: "Olha, eu posso não ganhar, não sou o futuro". Aqui sabia-se que não havia futuro com Fernando Gomes. Fernando Gomes ficaria ao limite dos seus mandatos. Não sei se há alguma cláusula, nós não sabemos, no contrato de Roberto Martínez que implique: "Olhe, vem um novo presidente e se você não é o treinador do presidente, pronto". Há aqui na sua rescisão contratual, algo que possa ser benéfico para as duas partes, digamos assim. Nunca é benéfica uma rescisão, nem para um, nem para o outro lado. E depois escolher o próximo, porque a questão é esta: quem é o próximo? Fala-se em Mourinho. Por quê? Jorge Mendes, toda gente fala. Jorge Mendes é que manda. E com Mourinho? Pois, Mourinho é agenciado por Sr. Jorge Mendes. Nada contra o Sr. Jorge Mendes, tem uma empresa que é uma empresa profícua, uma empresa competente, mas não venham falar depois disso. Jorge Jesus, há outras hipóteses que andam aí, mas parece que nem pouco ou mais ou menos são. Outro treinador, outro selecionador estrangeiro, vamos aguardar. Agora, há uma outra questão que ainda levanto aqui. Eu não vi os jogadores Contra o Sr. Roberto Martínez. Eu acho que isso era importante que se auscultasse de alguma maneira. Ninguém vai à praça pública, não há nenhum jogador que venha dizer mal dele. O Gonçalo Ramos disse: “Sai muito ruído por fora.” Ninguém vai dizer nada, porque nenhum jogador vai agora criar ali nenhum problema. São crescidos, são adultos. Mas pode-se pensar e saber o que se passa naquilo que é o núcleo interno. Se é coeso com o Sr. Roberto Martínez, se há ruturas, se há uns que estão com ele e outros que não, se é coeso para que o Sr. Roberto Martínez saia. Eu penso que isso tudo tem que ser avaliado e tem que ser pensado. Quanto ao jogo de ontem, parabéns ao Trincão, que entrou tarde e más horas, mas entrou muito bem. Dizer que o Chico Conceição é um excelente futebolista, na minha opinião, entra melhor do que sendo titular, é um jogador que entra mesmo para espalhar brasa. Enfim, estou a citar Roberto Martínez e penso que o Jota entrou também tarde demais, porque a equipa, obviamente, se tornou outra formação, outra dinâmica, outra conceção em relação àquilo que é o futebol. Porque Trincão, como disse e muito bem o Augusto Inácio, marcou um golo tal e qual como costuma fazer ao serviço do seu clube, porque ele não é um rasgador, mas é um jogador pensador, com uma grande técnica, uma grande visão e, acima de tudo, um grande passe. E depois tem um grande arremate.

Sim, está em boa forma.

Muito boa forma. Eu queria só dar uma nota. Atenção ao Bernardo Silva. É sua centésima exibição, mas ele durante os minutos todos, tem 30 anos, pegou nas cordas das bonecas todas. Foi ele que andou com elas todas. Atenção, Bernardo Silva.

Pedro Henriques, o que achaste desta exibição? Nós sabemos que a seleção é o teu grande clube, não é? É o clube que tu apoias. O que achaste desta prestação, do que disse Martínez e o que é que perspetivas também já para essa final four com os dados que temos hoje?

Bem, primeiro, o que disse o Sr. Roberto Martínez, vou deixar para a minha nota de campeão. Um spoilerzinho já. A música fui eu que fiz, que é para dar aqui spoiler. A minha nota de campeão vai ser sobre duas frases do Sr. Roberto Martínez. Relativamente ao jogo, eu penso que, primeiro, o Augusto Inácio, de certeza que nunca pensou que ia ver o Humor a perder um jogo em Alvalade por causa de dois gols do Trincão, tenho quase a certeza disso. Foi uma surpresa para o Augusto Inácio. Relembrar só que nós tínhamos jogado na Dinamarca a primeira parte, 90 minutos, vamos deixar os descontos, e esta segunda parte tinha mais 90, 180. Só queria relembrar ao Sr. Roberto Martínez, que disse coisas extraordinárias sobre este jogo, que ao minuto 170 deste jogo, 90 mais 80, mais concretamente, ao minuto 170 deste jogo, nós estávamos eliminados, estávamos de fora. Portanto, só para relembrar, que não foi assim tão extraordinário. Foram 170 minutos em que estávamos eliminados. E depois lá apareceu o Trincão. E o Trincão aparece, tenho quase a certeza, porque Portugal estava com a corda na garganta e ele pensou muito bem, porque realmente o Trincão tinha que dar uma solução diferente, aquelas habituais que ele costuma fazer, que é o mesmo pelo mesmo, a posição pela posição e muitas vezes até recuar, como foi feito naquela substituição em que tirou o Rafael Leão no outro jogo para meter mais atrás o Neves a jogar mais recuado. E relembrar que, por acaso, nós jogamos com dois extremos. A ideia é ter dois extremos. E ao meter o Diogo Jota e o Trincão, se calhar na cabeça dele, estava a meter dois extremos. Eles é que nos seus clubes estão habituados a maneiras de jogar diferentes. Até os clubes quando jogam com três centrais, o que acontece aos extremos? Centralmente jogam de forma mais interior porque têm os alas bem abertos. E de forma normal e natural, que não foi o Sr. Roberto Martínez que disse, tanto o Diogo Jota que está habituado a jogar atrás do ponta de lança, vamos dizer assim, ao procurar espaço, e o próprio Trincão, fizeram aquilo que normalmente costumam fazer nos clubes. E foi isso que deu outra dinâmica lá à frente, porque se eles fossem jogar na posição do Rafael Leão ou na posição em que estava o Francisco Conceição, garantidamente não tínhamos marcado os gols que marcamos. Depois, última coisa para dizer relativamente a esta questão de nós vamos ter um jogo com a Alemanha, na Alemanha, obviamente, que o grau de dificuldade é elevado, com quatro seleções que são as mais fortes, passaram as mais fortes, com graus de dificuldades diferentes. Por uma razão muito simples: primeiro, esta competição não tem o estatuto que tem um Campeonato do Mundo ou um Campeonato da Europa. E aparece numa fase em que grande parte dos jogadores que estão nos principais clubes ainda estão envolvidos em competições, quer a nível nacional, muito importantes, querem ser campeões, quer a nível internacional. Não quer dizer que os dinamarqueses, os croatas, etc., também não tenham jogadores nesse estatuto, mas não têm tantos. E portanto, o grau de empenhamento, da apresentação, de tudo o que se quer nesta fase da época e nesta competição faz com que haja um pouco essa aproximação, o que do meu ponto de vista, justifica muito daquilo que aconteceu. Finalmente, termino com o seguinte: eu estou convicto que independentemente de ganharmos a Liga das Nações, que acho que vai ser difícil, um grau de dificuldade elevado, ou até sermos campeões do mundo de futebol, que eu acho que também vai ser um grau de dificuldade elevado, porque o apuramento, esse está mais que garantido, obviamente, porque realmente tivemos ali um sorteio que nos permite, em função deste momento em que atingimos, ter três seleções bastante acessíveis. Mas independentemente disso, obviamente que cada presidente tem uma forma de pensar diferente e quando aqui se fala naquilo que pode vir a ser o futuro selecionador do presidente Pedro Proença, não tem nada a ver com o Jorge Mendes, tem a ver com a cabeça do Pedro Proença. Conheço-o há 25 anos. Paixão, eu vou dizer aqui, que é para depois não dizerem que eu vou a qualquer. São os primeiros a ouvir. Já disse noutro dia. A paixão do Pedro Proença em relação ao selecionador para a seleção chama-se José Mourinho. Não sei se é bom, se é mau, se é o ideal, se realmente isso vai acontecer. Estou convicto que depois de cumprir o respetivo contrato, não acredito que o Pedro Proença. Não é o homem para isso, não costuma fazer isso, não é essa a maneira de operar. Ele é um tecnocrata, ele é muito inteligente na maneira como organiza e como faz as coisas. Tenho quase a certeza que o que vai acontecer é que depois de terminar o contrato, será aí que o Pedro Proença vai apostar as fichas todas.

Vamos às nossas notas de campeão. De facto, já estamos aqui a chegar ao nosso final. Já lá vamos, Pedro Henriques, disseste que a nota é para Roberto Martínez, vou-te deixar aqui mais para a frente. Augusto Inácio, campeão do dia.

Claramente, só pode ser Trincão. Trincão salvou a pele do Roberto Martínez. Entrou aos 81 minutos. Imagina só, Portugal já estava afastado do apuramento e lembrou-se de colocar o Trincão e o Trincão em nove minutos, e depois mais o prolongamento, demonstrou quantas vezes já tinha demonstrado este futebol e tu só agora é que me deste a oportunidade de jogar estes minutinhos. Por isso, eu acho que o Roberto Martínez vai olhar para o Trincão agora com outros olhos, porque lhe salvou a pele. Por isso, Portugal claramente merece aqui o destaque, mas a figura desta passagem, na minha opinião, foi Francisco Trincão. Nota 18.

Gabriel Alves?

Olha, dou 18 também ao Trincão. É de facto a figura, porque obviamente virou tudo, entrou tarde e más horas e obviamente que deu uma nota de que entrou tarde e más horas e por que não entrou há mais tempo noutros jogos? Por que não entrou na dinâmica da equipa? Portanto, para Trincão, 18. É muito bom para ele, naturalmente, Trincão, em termos pessoais, muito bom para a seleção nacional em termos globais, portanto, fica esse 18. Mas eu não quero deixar de dar um 17 ao Bernardo Silva, porque ele fez um jogo, eu diria, transversal durante toda a partida. Ele foi um jogador ontem muito importante, foi epicentro de muitas situações entre o jogo dos 90 minutos, compensações e prolongamento. Bernardo Silva, nos seus 30 anos, continua a ser um mentor.

Mariana Fernandes.

Olha, fugindo aqui um bocadinho ao monotema, um 18 para a Patrícia Silva, a medalha de bronze nos 800 metros nos Mundiais de pista coberta. Estava tudo a olhar para a Salomé Afonso e para o Isac Nader, por aquilo que tinham feito nos Europeus, obviamente. Ela surpreende, consegue essa medalha de bronze, é a primeira grande medalha da carreira e é a prova de que os genes funcionam, porque a Patrícia Silva é filha do Rui Silva, também ele antigo atleta olímpico. Portanto, fica essa nota também.

Para fechar, Pedro Henriques, vamos lá a essa nota para Roberto Martínez.

São duas frases que foram ditas ontem na conferência de imprensa. Uma já foi abordada pela Mariana, e muito bem. Quando o nosso selecionador diz a um jornalista mais ou menos isto, que deve sair do futebol se realmente não gosta de sofrer, eu acho que isto é só lamentável e vou, peço desculpa, Mariana, estar a usar exatamente a tua expressão, mas é isso que me vai na alma. É lamentável dizer isso a um jornalista. Os jornalistas têm que fazer perguntas e não têm que fazer as perguntas fofinhas, que os selecionadores às vezes querem. Portanto, as perguntas também têm que ser inconfortáveis, sobretudo quando são perguntas que representam muito bem, e este jornalista, neste caso RTP, podia ter sido de outro sítio qualquer, explanou ali o sentimento que vai na alma de todos aqueles que estavam presentes ontem, em termos emocionais e sentimentais, daquilo que tinha acontecido. Os portugueses ontem já sofreram e perceberam que estavam a sofrer sem necessidade nenhuma, e portanto acho que é triste. A segunda frase. Primeiro, Bernardo Silva, 100 jogos, parabéns, é uma máquina, é um jogador fora de série, não está em questão nada disso. Mas depois, de repente, o selecionador diz que ver o Kenda desfrutar da festa, aprender os jogadores que têm 100 seleções na seleção, isto a propósito do Kenda não jogar, isso é ouro futebolístico. Eu aqui já não sei se hei de dizer decepcionante, se hei de dizer que é só triste. Eu não consigo compreender como é que alguém dá esta justificação e esta resposta para um jogador do nível e da qualidade e para justificar, sobretudo, o facto de o Kenda não se ter ainda estreado, não ter ido a jogo e se havia enquadramento e jogo que ele devia ter ido. Para já, na sua estreia, para bater o recorde, no meu ponto de vista. E depois, ontem era um dos jogos que devia ter-se estreado, até porque o jogo estava a precisar do Kenda. Teve sorte, apareceu o Trincão. Eu penso que o nosso selecionador sabe quem é o Trincão, o nome dele e em que clube é que ele joga, porque de repente viu-o a falar assim com ele, se calhar estava-lhe a perguntar exatamente isso. Estou muito triste, estou muito decepcionado, sobretudo com a maneira como o senhor Roberto Martínez, já não é a questão de por a seleção a jogar ou não jogar, é a maneira como neste momento está a responder e está a disparar em todas as direções, não conseguindo argumentar exatamente aquilo que é a crítica e, sobretudo, este sentimento de tristeza e de sofrimento que os portugueses estão a ter sem necessidade nenhuma, tendo nós a geração que temos e a qualidade dos jogadores que temos.

A seleção volta lá para o final de maio. O "Campeão É" está de regresso amanhã e agora começa a ser a doer para o campeonato. Vamos ter dois meses intensos para as provas nacionais e para as provas europeias, mas agora dois meses intensos para as decisões do campeonato.