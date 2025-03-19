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E o campeão esta à volta. Já sabe que é aqui na Rádio Observador que todos os dias escolhemos os vencedores, os protagonistas do mundo do desporto e analisamos a atualidade desportiva, sempre com um painel recheado de estrelas também do mundo do desporto. Conosco temos o Gabriel Alves, o Bruno Roseiro, o Augusto Inácio, também o Pedro Henriques e está tudo. Gabriel Alves, Augusto Inácio.

E está o André Maia.

E está o André Maia, de vez em quando. Se bem que o André Maia, aqui interessa pouco, porque vocês é que vão escolher os protagonistas. E Gabriel, vou já começar por ti. Vamos a isso. Vamos já, sem pressa. Pressa é o que deverá ter o Sporting e o Benfica, não sei se concordas, porque hoje a imprensa desportiva nacional dá destaque ao fato de estarem de volta Pedro Gonçalves e também Di María. Pelo menos Pote já é apontado a ir a jogo frente ao Estrela da Amadora. Di María, pelo que percebemos, pode não ser já, mas é objetivo do Benfica, obviamente, tê-lo na reta final do campeonato. Acreditas nesta possibilidade destes dois importantíssimos jogadores para Benfica e Sporting estarem já presentes nos próximos compromissos?

Olha, a ver para cadê, porque vamos ver. O regresso do Pedro Gonçalves, vulgo Pote, ao Sporting é o regresso do cérebro. Portanto, muito importante para a equipa do Sporting.

Para ti é o jogador mais importante do Sporting, sem ser Gyökeres? O Rúben Amorim muitas vezes dizia que era Pedro Gonçalves.

Claro, é o cérebro do jogo. E o Gyökeres que está de novo a voltar àquilo que é o seu pleno, o seu melhor, com Pote a jogar no pleno, vai ainda melhorar mais. Melhora toda a dinâmica da equipa, todo o conjunto. De facto, Pote é muito importante naquilo que são os chamados automatismos. Era assim que se dizia antigamente, agora dizem-se dinâmicas. Ele é muito importante nisso, porque articula muito bem todo o jogo, toda a filigrana de jogo. É um jogador de uma cultura tática fantástica, um jogador de grande técnica e soma a isso tudo uma inteligência em jogo fantástica. Portanto, o Sporting, naturalmente, só tem que sorrir com este regresso, finalmente, e acho que quem gosta de futebol também, porque é sempre muito bom ver um artista, mas um artista na acepção da palavra, e neste caso estamos a falar de um profissional de futebol no seu pleno e portanto a dar o seu contributo e a dar espetáculo. Isso é fundamental, porque é disso que vive realmente o futebol, independentemente de todas as outras coisas que eu ainda vou pegar nisso. Há aí umas coisas engraçadas para dizer. Olha, por exemplo, aquele penalti do Álvarez. O dinheirinho que deu à Nike. Ui, a Nike até tem mais.

Com imagens em zoom, não é? Nas botas dele.

Tudo milhões, milhões. Eles já estão a sacar as mãos. Haja outro penalti. Seguimos em frente. Di María. Obviamente que Di María é um jogador que eu acho que é fundamental no Benfica, o Benfica é uma coisa com Di María, outra sem Di María. Tem-se falado muito da questão da renovação. Ainda hoje aparece uma entrevista que eu tive a oportunidade de olhar. Di María é importante, porque de facto é um vértice desse Benfica. Também lá está, esse é o mesmo seu saber de muitos anos, a sua muita cultura tática. Pode não ter físico, pode não ter índice já para aguentar os 90. Faz-me lembrar uma coisa. É que o Modrić, quando vai 20, 25, 30 minutos a campo ao Real Madrid, põe aquilo tudo na ordem. Di María, exatamente igual.

Vou aqui apelar à memória do Augusto Inácio. Augusto, vamos lá ver como é que anda a tua memória. Isto é, no fundo, um teste de rastreio. No caso Di María, foi um bocadinho mais recente, mas qual é que foi o último jogo que fez Pedro Gonçalves com a camisa do Sporting?

Em Braga, na despedida do último jogo do Rúben Amorim, certo?

O homem está certo.

Cuidado, ele vê tudo. Ele é verde. Tem olhos vermelhos, mas isso tem olhos verdes. Cuidado.

Isto tem a ver em relação à lesão que estamos a falar. E o Pote é um jogador importantíssimo no Sporting, como toda a gente sabe. E não é só isso. É importante para a equipa e é importante para o Sporting ter um banco ainda mais forte. Eu diria que esse foi o momento em que, quando se lesinou, que o Sporting disse que houve ali uma lesão, o que foi uma recidiva, como é evidente, porque tinha havido uma outra, e que aquilo era mais um mês. Isto vai um mês, vai dois, vai três, e agora quando voltar, ele tem que voltar mesmo bem, porque se tem outras recaídas, as coisas são muito complicadas para o próprio jogador, já que o Sporting depois poderá também não contar com ele até ao final da época, mas para o próprio jogador vai ser realmente um caso bicudo para ele. Mas eu diria que o Pote, que isto acho que não é nenhuma novidade o que eu estou a dizer, toda a gente também pensa isso, toda a gente já comentou isso, o Pote é uma mais-valia, é aquele jogador, o único, na minha opinião, que tem aquele passe, eu não digo açucarado, mas tem um passe--

Passe em mato. Augusto, nesta altura continua a ser o quarto melhor marcador do Sporting, apesar de não jogar há cinco meses.

E repare numa coisa, ele não remata à baliza, ele faz passes à baliza. Se rematasse à baliza, ainda fazia mais gols. É um jogador que também tem uma visão diferente a dos outros, quer dizer, ele consegue descobrir espaço e consegue inventar uma jogada que de um momento para o outro pode resolver um jogo. Ele também pode jogar no meio-campo, ele também pode jogar na esquerda para dentro. É um jogador versátil, é um jogador realmente com uma técnica refinada. Eu diria que era uma excelente notícia para o Sporting se o Pote tivesse mesmo 100% depois desta paragem das seleções. Exatamente também para o Di María. Estou completamente acordo com o André Alves, não dure 90 minutos, mas o tempo que ele durar faz com que a equipe ande e tenha uma outra magia ofensiva que tem hoje, mas com ele ainda tem muito mais. E por isso há jogadores que são importantes, não é para jogar só 90 minutos, é para jogar o tempo que jogar e que marque a diferença numa partida. E claramente Pote e Di María são esses dois jogadores.

Deixa-me ir ao nosso médico de serviço muito rapidamente. Pedro Henriques, vai estar apto para jogar os 90 minutos já? É preciso pinças neste início com Pedro Gonçalves e com Di María?

Eu acho que o Pedro Gonçalves, para este Sporting, faz mais falta do que o Benfica para o Di María. Faz os dois falta, são os dois extraordinários. Acho é que o Benfica tem muito mais soluções e até opções, embora não haja jogadores insubstituíveis, há jogadores que são únicos e o Di María é único, é campeão do mundo, mas acho que neste momento faz muito mais falta o Pedro Gonçalves, que nós conhecemos, ao Sporting do que o Di María, que também nós conhecemos ao Benfica, não pelo valor de um comparado com o outro, mas pelo aquilo que os plantéis têm. Relativamente à questão das lesões, nós já dissemos isto várias vezes, não é preciso ser médico, nós temos a recuperação propriamente dita clínica, em que clinicamente o fisioterapeuta ou médico e toda a equipe de performance diz se ele está apto clinicamente. Agora é como tudo, está apto clinicamente para que esforço? E essa é que é a questão. Não só esforço em termos de volume, da quantidade de trabalho, mas também, sobretudo, de intensidade. Eu relembro que o jogo de futebol é um jogo que tem muitas questões relacionadas com a intensidade, os chamados piques, com aquilo que são as velocidades de 10 metros, de cinco, seis, e também mudanças de direção. Já nem vou falar da parte traumática, das rotações e depois levas com um jogador em cima, etc. Que pode trocar. Portanto, eu diria que neste momento, com esta paragem longa, sob o ponto de vista de vir a jogo clinicamente e de poder fazer um jogo, estará apto. Noventa minutos ao mais alto nível e de grande intensidade, mesmo que clinicamente e todos os marcadores deem isso como apto, eu diria que muito dificilmente isso vai acontecer, até porque depois há aqui a parte mental, e com isto termino, que é como é que o jogador que teve uma determinada lesão vai jogar mentalmente exatamente com isso. E todos nós já passamos por isso. Quando muitas vezes tivemos uma rutura ou outra lesão deste género, quando muitas vezes estamos em competição, de vez em quando estamos à espera que a perna vai outra vez ceder.

Vamos a medo.

Vamos a medo. E essa é que pode ser às vezes também a questão problemática é como é que a cabeça dos jogadores está para ter a certeza que "Ok, eu vou, não posso estar preocupado com isso, se acontecer, acontece, mas não vamos pensar nisso". E quando pensamos, às vezes a coisa acontece.

Bruno Roseira, nosso editor de esporte, para fecharmos este dossiê dos regressos, tenho aqui um exercício para ti. Já muita coisa ou alguma coisa mudou nas duas formas de jogar das duas equipas, principalmente no caso do Sporting, tendo em conta que Pedro Gonçalves ainda não jogou com Rui Borges. O exercício que eu tenho para ti muito rapidamente é: quem é que vai sair para entrar Di María e para entrar Pedro Gonçalves? No caso de Di María, há aqui uma panóplia de opções desde Scheldrup, desde Bruma, que entretanto também já chegou. No caso do Sporting, menos opções para Pedro Gonçalves ser substituído. Quem é que tu achas que vai cair dos dois 11 para entrar Pote e Di María?

Muito fácil. No caso do Di María-

Eu achava que era um grande desafio.

Não. Em termos de Benfica, no campeonato, Di María numa ala, Bruma na outra e depois há Scheldrup e o Aktürkoğlu no banco.

Não sei se os adeptos do Benfica vão ficar muito felizes com essa ida de Scheldrup para o banco.

Mas depois quando virmos o rendimento do Bruma em termos nacionais, se calhar, no final aquilo que interessa é marcar mais gols do que os adversários e, portanto, aí o Bruma poderá justificar. E por quê? Porque o Di María, na minha ótica, não é o jogador mais insubstituível do Benfica nesta altura. Carreras nesta altura é mais insubstituível, Pavlidis nesta altura é mais insubstituível, Aouar é um crônico insubstituível, porque é necessário e é aquele canivete suíço que qualquer treinador gosta de ter. No caso de Pedro Gonçalves, também é fácil perceber quem é que vai sair, tendo em conta que Rui Borges voltou um passo atrás, voltou à estrutura tática de Rúben Amorim, mesmo que tenha algumas dinâmicas diferentes. E, portanto, na frente jogará Trincão, Pedro Gonçalves e Óqueres, podendo o Kenda voltar à ala direita, podendo o Kenda começar até no banco, que é uma coisa que o Sporting não tem, que é banco. E isto tudo por quê? Porque Óqueres é o elemento mais importante do Sporting, mas neste caso em específico, Pedro Gonçalves, para mim, continua a ser o elemento mais insubstituível de todo o plantel do Sporting, porque de fato não tem um substituto direto no plantel.

Vamos falar muito mais, obviamente, de Pedro Gonçalves e de Di María, por falar de substitutos ou não, e aqui vamos dividir isto, se calhar, para ser mais fácil, para termos tempo para tudo. Ia pedir ao Augusto Inácio e também ao Pedro Henriques para olharmos aqui para esta questão. Nélson Semedo, de regresso ao Benfica, é o que fala também hoje a imprensa desportiva nacional. Augusto Inácio, muito rapidamente, achas que é um valor seguro para o Benfica atacar no mercado agora, no mercado de verão, para as alas, neste caso, para a ala direita?

Sim, acho que sim. O Nélson Semedo é um jogador de seleção, é um jogador que tem uma experiência já muito importante, já no Benfica e no futebol inglês. Está em final de contrato. O Benfica não tem aqui transferência para pagar. É verdade que tem 31 anos, mas hoje em dia os laterais já duram muito mais tempo do que no meu. E naturalmente que o Benfica só tem o Bá.

Está ilusionado.

Está ilusionado. Está o Tomás Araújo a jogar no lugar dele. E depois o Tomás Araújo, nem acaba por ser central, nem acaba por ser lateral-direito. Quando ele para mim é um excelente central e é o melhor central que o Benfica tem. Agora, o Benfica anda à procura de um lateral, ainda por cima português, conhece a casa, é benfiquista

Acho que o Benfica faz muito para isso e se o conseguir contratar, acho que faz uma boa contratação.

Pedro Henriques, concordas com o Agostinho Inácio?

Completamente.

Todo o mercado, apesar da idade.

Essa questão da idade, quando um dia tivermos um painel que é de psiquiatras, sociologistas e etc, vamos lá aí. Porque um jogador com 31 anos, falar que tem idade não faz nenhum sentido.

Diga a Itália.

Exatamente. Até mesmo no voleibol de absoluta. Nós antes tínhamos os nossos campeões do mundo de velocidade com 19, 20, 21 anos e hoje estão com 28, 29 e 30. Portanto, mesmo aquela questão que é a gente vai perdendo velocidade, que é verdade, ao longo da vida, ganhando até uma questão de resistência, estou a falar de atletas, já não é bem assim. Ou não é, pelo menos nas idades que são precoces. E o Benfica, quando falam em Benfica e pensas em posições em que o Benfica tem problemas, pensamos logo em laterais. Jogador de seleção com qualidade, vai acrescentar experiência e, sobretudo, maturidade a um balneário e liderança, porque é um jogador, pela experiência que tem de clubes, até do próprio Benfica e da própria seleção, é um jogador de liderança. Portanto, eu acho que se o Benfica conseguir essa contratação, independentemente de ter outras soluções, também em vista, acho que faz muito bem.

Muito bem, vamos passar aqui ao último tema e Gabriel Alves e Bruno Roseiro, fico convosco quanto a este tema, temos que acelerar. Não temos muito tempo. Hoje há eleições para o COP, Comitê Olímpico de Portugal. Estão a concorrer apenas duas listas, Laurentino Dias e também Fernando Gomes, o antigo secretário de Estado e também o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol vão a votos, mais logo, a partir das 17h, sendo que os resultados devem ser conhecidos pouco depois das 19h. Começo por ti, Bruno Roseiro, o que esperas para mais logo, para estes dois nomes? Também havia o Alexandre Mestre, que entretanto acabou por sair a meio. São dois nomes fortes, também conhecidos no mundo do desporto para o Comitê Olímpico de Portugal. O que é que esperas para mais logo para a eleição?

Deixa-me só acrescentar em relação ao Nelson Semedo, que parece que o campeonato português anda muito atento também a um outro lateral na Liga Espanhola que vai acabar contrato chamado Reinildo. Portanto, qualquer dia haverá aí uma manchete, provavelmente no Desportivo, a dizer que clube A, B ou C estará interessado.

Não queres dizer a cor, não queres dizer a zona geográfica.

Não, porque se nós repararmos, seja nos mais novos, seja nos mais velhos, entre aspas, em final de contrato, os grandes andam todos mais ou menos ao mesmo. Andam tudo mais ou menos ao mesmo, com tudo o que isso tem de bom e de mau.

Olha, deixa-me meter aí só uma vírgula. Cuidado, porque quer o Reinildo, quer o Nelson Semedo, a Arábia pode olhar para eles também.

Sim, claro.

Passemos adiante.

Pode olhar para todos. Bruno Roseiro, vamos a isto. Só temos três minutos para falar de COP. Quatro minutos.

Dizer que parece-me que haverá um vencedor antecipado, não vale a pena aqui estarmos a falar, mas isso muito provavelmente terá a ver com o número de federações olímpicas que irão apoiar um dos candidatos e têm mais votos. Dizer que qualquer um que fosse o vencedor, o COP ficaria bem entregue. Três pontos fundamentais em relação a esta eleição. Ponto número um, o mais importante é respeitar o legado deixado por José Manuel Constantino e tudo aquilo que ele fez no COP, que felizmente teve resultados práticos. As últimas duas edições dos Jogos Olímpicos foi quando Portugal conseguiu ter os seus melhores resultados de sempre e até mesmo super debilitado em termos físicos. Mesmo assim, eu ainda estive com ele antes de começar os jogos em Paris, e lá estava ele na Aldeia Olímpica, na zona de Portugal. Ponto número dois, a importância de começar cada vez mais a criar e a encontrar receitas fora do âmbito Estado. É muito importante o Comitê Olímpico conseguir encontrar isso, seja através da questão de uma divisão melhor das apostas, porque nunca houve tanto dinheiro para o desporto como há em Portugal, está é mal dividido. O futebol continua com demasiado dinheiro. E se o futebol se vangloria de dizer que quando chegar a centralização dos direitos televisivos, tudo isto vai mudar, os clubes de meio da tabela vão ter dinheiro que nunca mais acaba, então está na hora das verbas das apostas desportivas começarem a ser canalizadas para um outro nicho, neste caso, para todo o desporto que não é o futebol. Depois, um terceiro ponto que ficou aqui mais ou menos congelado com esta questão da queda do governo e que tem a ver com o pacote que o governo tinha anunciado de 65 milhões de euros para o desporto, que tinha aqui algumas questões, e a Confederação do Desporto levantou esse problema, que era basicamente o IPDJ dava o dinheiro ao Comitê Olímpico e ao Comitê Paralímpico, que basicamente são duas empresas privadas, porque têm as suas eleições, e o dinheiro público passaria a ser gerido por privados. O que se deve tirar de bom e de mau aqui? Um, deve-se esclarecer e garantir total transparência na canalização dessas verbas. Dois, oxalá essas verbas, qualquer que seja o sufrágio de maio, possam continuar a ser canalizadas para o desporto, porque quer queiramos, quer não, temos de apostar no desporto escolar, temos de apostar nestas modalidades, porque elas sim precisam e não é o futebol.

Gabriel Alves, para fechar, e tento ser mesmo num minuto, o que é que esperas para as eleições de mais logo?

Olha, eu subscrevo tudo o que o Bruno acabou de observar. Dizer que continuo a lamentar que no meio disto tudo não haja o ministro de desporto, que era fundamental. Dizer que o Comitê Olímpico Internacional também está em momento de eleições e é um assunto Altamente nevrálgico naquilo que é o desporto. Chamar a atenção que ainda hoje este apego aos anéis olímpicos leva que muitos dos atletas que reivindicam dinheiro por isto e por aquilo, em todas as modalidades, aqui não o fazem da forma como obviamente é feita a outros níveis. Portanto, é necessário que haja um comitê olímpico em Portugal capaz, concreto, com olhos para o futuro e que haja num próximo governo, a clarividência de pôr um ministro do desporto. A clarividência, e não em 2030, quando houver um campeonato do mundo de futebol. Só quero dizer, lamento que não tivesse havido um debate público entre os dois candidatos, só por uma razão: o país devia e tinha a necessidade de observar, sentir e escutar quais eram as propostas dos dois candidatos.

Foi pedido por Laurentino Dias, recusou Fernando Gomes, dando aqui essa nota. Há pouco mencionei o nome de Alexandra Mestre, também Jorge Vieira e José Manuel Araújo eram candidatos que entretanto desistiram.

Que honra, como disse bem José Manuel Constantino, que fez um excelente trabalho. Um grande senhor, eu diria, a cultura completa ao nível do desporto e com prática.

Vamos muito rápido às notas, temos mesmo de ser muito rápidos. Começo já por ti, Gabriel Alves, quem é o teu campeão do dia e que nota é que dás?

Dar o meu campeão do dia, hoje em dia, vou dar exatamente à Nike e à Adidas, porque com pouco de fazer, é por isso que o futebol é tão falado, eles até rejubilam. Olha, para a Nike e para a Adidas, parabéns. Haja mais um duplo penalti ou outra coisa qualquer, que a marquinha esteja lá, que a bota esteja lá, que a meia esteja lá, que o calçãozinho esteja lá. 18 para a Nike e para a Adidas.

Bruno Roseiro, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

Por ser este dia, hoje vou dar de nota 20 ao meu pai e sobretudo agradecer-lhe o facto de não me ter levado só a um estádio de futebol, me ter levado sobretudo a um pavilhão e me ter ensinado que um pavilhão é tão ou mais importante do que o futebol. E isso fez com que eu percebesse que para jogar hóquei, que é a modalidade que eu mais gosto, teria de saber patinar. Eu comecei a aprender tarde e, no fundo, nunca aprendi.

Pareces um bom patinador.

No futebol.

Faltavam as fustigas.

Era bom a arrematar, faltava a parte do patinar. Deixou também que o Osvaldo Silva me visse em treinos de captação e dissesse que eu era muito maior do que os outros, mas era um pé de chumbo e portanto não iria vingar. Deixou-me andar no basquete, enquanto as notas foram boas e portanto, sobretudo, agradecer neste Dia do Pai a cultura desportiva que me passou, porque foi de facto importante e o desporto é muito mais do que o futebol.

Ora bem. Augusto Inácio, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

O conselho que eu dava ao Bruno Roseiro é que eu também comecei no hóquei em patins e como não sabia patinar, fui para guarda-redes. Mas aí uma performance.

Não, obrigado.

Pronto. E eu também fiz isso. Agora, eu queria dar aqui uma nota muito elevada, porque ontem e anteontem tive dois dias em Matosinhos, no Fórum dos Treinadores, em que estavam lá 1600 treinadores, mais 750 em online, mais de 2000 pessoas que estiveram neste fórum. Foi um fórum muito bem organizado, muito bem preparado, bons oradores, bons preletores. Foi uma jornada fantástica, mas eu queria dar nota 20 para o Zé Pereira. E por quê? Porque o Zé Pereira esteve nas fundações do sindicato desde 85 e que se tornou presidente em 2000. Já lá vai 25 anos. E não se vai recandidatar e vai-se retirar do presidente do Sindicato dos Treinadores. Eu, por isso, queria dar a nota 20 ao Zé Pereira pelo excelente trabalho que fez e pelo desenvolvimento que teve pela classe.

Pedro Henriques, fechamos contigo rapidinho. Quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

Sim, nota 18 para as eleições do COP. Por muito que a gente fale em dinheiro, porque o dinheiro é sempre importante, há duas coisas que são muito mais importantes que isso tudo: desportos escolares, não há volta a dar, querem campeões olímpicos, desporto escolar e a segunda, a opção do ministro do desporto, que é um assunto que já nem devia ser assunto. E depois a minha última nota também vai exatamente para o Dia do Pai, como já não tenho cá o meu, mando um beijinho para a minha filha, que é uma forma também que nós temos de homenagear, através dos filhos, todos os pais do mundo.

Um beijinho e um abraço para todos os pais. Nota 20 para todos. Obrigado, meus caros. Amanhã estamos de volta para mais uma edição de "O Campeão É". Sempre à mesma hora, depois do 12h30. Um forte abraço.